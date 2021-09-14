4 enkla sätt att hjälpa ditt team att återgå till arbetet starkare än någonsin

Rolig fakta: Siffran ”19” i ”COVID-19” står för ”2019”, året då viruset upptäcktes.

Två år senare: COVID-19 (och dess onda styvsyster Delta ) är långt ifrån besegrade, men tack vare att miljontals människor ser till att hålla sig i karantän, praktisera social distansering och vaccinera sig, börjar delar av världen kännas mer som de gjorde före pandemin.

Om det finns en fördel med att återvända till kontoret oftare, så är det möjligheten att återknyta kontakten och kommunicera med ditt team på ett sätt som inte går att göra via ett Zoom-samtal – oavsett hur uttrycksfull du än är med dina bakgrunder.

Men förändring är inte lätt. Precis som det var svårt för många yrkesverksamma att plötsligt och permanent börja arbeta på distans under 2020, är det inte något man kan anpassa sig till över en natt att återigen ryckas upp med rötterna i form av återvändande pendling och kontorslandskap i vardagen.

Läs vidare för att ta reda på hur du får ut det bästa teamarbetet från din personal än någonsin tidigare – utan att offra den flexibilitet som många av oss inte är redo att ge upp.

1. Håll social distans från mikrostyrning

Om du tillhör de 23 % som inte kände sig mer produktiva när de arbetade på distans, gratulerar vi dig! Men 77 % av befolkningen håller inte med dig – och den siffran bör påverka hur du leder ditt team i denna nya situation.

För dem som anser att distansarbete är en mer produktiv upplevelse är en viktig aspekt av detta den ökade självständigheten. Som någon som inte är speciell på något sätt för att jag hatar känslan av att bli detaljstyrd, har jag kommit att se distansarbete som en möjlighet att bevisa för mina chefer att jag inte behöver vara under lupp för att nå mina personliga mål och vara en lagspelare.

Som ledare måste du vara medveten om hur bekväma människor har blivit med att hitta sina egna system för att arbeta och kommunicera – och hur irriterande det skulle vara om någon plötsligt alltid dyker upp vid deras skrivbord för att ”hjälpa till”.

👍 Hur ClickUp kan hjälpa till:

Integrera Slack med din ClickUp för att skicka påminnelser om brådskande ärenden, eller använd tilldelade kommentarer som ett sätt att kontrollera specifika uppgifter. Ett annat sätt att minimera detaljstyrningen är att se till att dina veckovisa enskilda möten diskuterar hur kommunikationen fungerar och vilka områden som kan förbättras.

2. Investera i extern teambuilding

Enligt en studie från Google har intresset för sökningar relaterade till ”teambuilding” ökat med 9 % under 2020. Denna statistik är utan tvekan inspirerad av de utmaningar som virtuella team ställdes inför när de arbetade hemifrån och kämpade för att känna sig sammankopplade som människor.

Förra månaden fick jag äntligen träffa mina kollegor på ClickUp personligen vid vårt första offsite-möte i San Diego. Jag hade redan en känsla av att jag skulle klicka (ursäkta ordvitsen) med de människor jag hade zoomats med i månader, men det är något speciellt med att ta en drink med kollegor, prata om sina passioner och till slut förlora rösten medan man skriksjunger Britney Spears med någon man aldrig ens har slackat med tidigare som höjer insatserna.

Jag respekterade redan mina kollegor som professionella, men att tycka om deras sällskap som verkliga människor tog min engagemangsnivå till en helt ny nivå. Den tid jag tillbringade med att lära känna mina kollegor utanför arbetstid och personligen hjälpte mig inte bara att förbättra mitt samarbete med dem, utan gjorde mig också mer ivrig att börja arbeta på kontoret igen.

Kolla in dessa verktyg för teambuilding!

👍 Hur ClickUp kan hjälpa till:

Det kan verka som en onödig kostnad att låta företaget betala för middag, drycker eller bowling, men ledare bör alltid se teambuilding som en investering. Social samvaro mellan teammedlemmar ökar kommunikationsmönstren med över 50 %, så se till att din ekonomichef godkänner en specialiserad budgetmall som är specifikt avsedd för att räkna in viss extern teamtid.

3. Låt människor vara produktiva på sitt eget sätt.

Om du är förälder till (eller har kollegor med) barn i skolåldern är scenariot ovan förmodligen en mardröm när det gäller att återgå till arbetet.

Många skolor har stängt för sommarlovet och det är osäkert om de kommer att öppna helt igen till hösten. Föräldrar, särskilt arbetande mödrar, är beroende av flexibiliteten i distansarbetet för att kunna fortsätta arbeta även när kontoren öppnar igen. Enligt en världsomspännande undersökning från Catalyst är kvinnor med barnomsorgsansvar 32 % mindre benägna att lämna sitt jobb om de har tillgång till distansarbete.

Men utöver att ge föräldrar den flexibilitet som behövs för att de ska kunna prestera sitt bästa både på jobbet och hemma, bör ledare följa samma strategi för att säkerställa att alla anställda är så produktiva som möjligt. Stora företag som Microsoft, Apple och Google går alla mot att implementera en hybrid arbetsmodell, där människor har större frihet att balansera kontorsarbete med distansarbete.

👍 Så kan ClickUp hjälpa till:

Slutsatsen är tydlig: att erbjuda möjligheter till distansarbete under återöppningen kommer inte bara att göra dina anställda lyckligare, det kommer också att spara stora pengar för ditt företag. Cirka 22 000 dollar per år per heltidsanställd distansarbetare.

För varje anställd som planerar att fortsätta arbeta på distans, se till att ditt team är utrustat med ClickUps hjälpsamma mallar för distansarbete. Från introduktion till möteshantering kommer alla att vara lika organiserade som alltid – oavsett var de arbetar ifrån.

4. Sätt säkerheten före skalning

En undersökning från McKinsey i juni 2021 visade att ungefär 1 av 3 arbetstagare som återvänt till sin arbetsplats redan rapporterat att återgången till kontoret har påverkat deras mentala hälsa negativt. Den främsta anledningen till denna uppfattning? Oro för att smittas av eller sprida COVID-19.

Ingen arbetsplats kan garantera att viruset inte sprids eller smittar på kontoret, men det finns säkerhetsprotokoll, ombyggnadsåtgärder och obligatoriska krav som kan ge stor trygghet till alla som återvänder med oro.

Att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att byggnaden är fysiskt säker att återvända till är det viktigaste sättet att skydda de människor du har investerat i. Här är en snabb genomgång av de grundläggande saker som människor kommer att leta efter när de återvänder till kontoret:

Se till att byggnaden har förbättrad ventilation och luftkvalitet.

Ha flera stationer för handdesinfektion tillgängliga

Kräv att gemensamma utrymmen regelbundet städas grundligt

Håll ett avstånd på två meter mellan individuella arbetsplatser

Sätt upp nödvändiga skyltar med information om krav på mask, testning eller vaccinering för anställda, besökare, leverantörer och vaktmästare.

Vid tidpunkten för publiceringen är det upp till arbetsgivaren att besluta om och vilka krav som ska gälla för att återvända till kontoret, inklusive obligatoriska vaccinationer.

👍 Hur ClickUp kan hjälpa till:

Be din HR-avdelning skapa och distribuera ett dokument med företagets COVID-19-rutiner via denna ClickUp-mall. Den är lätt att redigera så att du kan kommunicera säkerhetsriktlinjer och protokoll tydligt och omedelbart. Den är också 100 % virtuell, så du vet att den är steril.

I slutet av dagen, kom ihåg ordet på F.

…Flexibilitet.

Att återvända till arbetet är inte något som man bara kan skriva in i kalendern. Det är något som kommer att rulla igång långsamt, utvecklas och mätbart förändras till en färdplan för hur en framgångsrik arbetsplats ser ut efter att verkligheten har vänts upp och ner.

Flexibilitet var en gång något som företag var tvungna att anamma, men nu när autonomi återigen blir ett samtalsämne har vi kanske insett hur ovärderligt det är.