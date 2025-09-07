Gratis mallar för restaurangscheman för att effektivisera personalplaneringen

Har du någonsin haft två servitörer som dykt upp till samma skift samtidigt som din kock ringer och frågar om de är schemalagda? Det är vad som händer när din personalplanering är ett gissningsspel.

Ett tydligt restaurangschema löser det. Det visar hela teamet vem som arbetar, när och var. Dessutom balanserar det arbetstiderna, undviker förvirring och ser till att allt fungerar smidigt. Det gör också dina anställda nöjda och ger dem den balans mellan arbete och privatliv som de behöver för att kunna vara redo och fokuserade.

Du behöver inte skriva upp ett nytt schema på en whiteboard eller jonglera med sms. Gratis mallar för restaurangscheman gör det enkelt. Fyll bara i information om ditt team och återgå till att driva ditt företag.

I den här guiden lär du dig vad dessa mallar är, vad som kännetecknar en bra mall och får tillgång till de bästa gratis mallarna för restaurangscheman från ClickUp som du kan använda direkt.

Vad är mallar för restaurangscheman?

En mall för restaurangschema är en färdig layout som hjälper dig att organisera arbetspass, tilldela roller och hantera ditt teams arbetstider. Istället för att skapa ett schema från grunden anger du namn, roller och arbetspassets starttid i ett förinställt format, vilket förenklar processen att skapa scheman.

De flesta mallarna följer ett veckoschemaformat, vilket ger dig flexibilitet att anpassa bemanningen efter verksamhetens behov och medarbetarnas tillgänglighet.

Oavsett om du är chef eller skiftledare kan du använda en mall för personalplanering för att hålla ordning på ditt team och öka deras produktivitet.

Med ett tydligt arbetsschema för anställda vet alla när och var de behövs. Mallarna finns i olika format – kalkylblad, utskrivbara PDF-filer eller digitala verktyg. En gratis mall för restaurangschema fungerar ofta bra, särskilt för små team eller oberoende restauranger.

💡 Proffstips: Om du driver en restaurang kan det underlätta schemaläggningen avsevärt om du förstår resurshantering. Det hjälper dig att planera smartare, utnyttja ditt team mer effektivt och undvika att överbelasta din personal.

Mallar för restaurangscheman

Följande mallar för restaurangscheman hjälper dig att hålla koll på arbetstider och hantera ditt team med mindre stress. Men tänk om du kunde göra restaurangschemaläggningen till en barnlek!

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kan förvandla den möjligheten till verklighet. Planera personalens arbetspass, spåra lagerleveranser och hantera veckans specialerbjudanden på ett och samma ställe. Med anpassningsbara vyer och påminnelser kan du se till att köket fungerar smidigt och att teamet alltid är synkroniserat.

1. ClickUp-mall för arbetsschema för anställda

Hämta gratis mall Visualisera veckans arbetspass och teamets kapacitet med ClickUps mall för arbetsschema för anställda.

Personalplanering innebär mer än att fylla i en kalender. Du måste balansera arbetsbelastningen, kontrollera arbetskraftskostnaderna och följa arbetslagstiftningen – samtidigt som du hanterar ändringar i sista minuten. ClickUps mall för personalens arbetsschema hjälper dig att ta kontroll genom att förenkla skiftplaneringen, förbättra översikten över arbetsbelastningen och hålla ditt teams verksamhet på rätt spår.

Denna mall kan:

🔑 Perfekt för: Chefer som letar efter ett schemaläggningsverktyg som kombinerar flexibilitet, överskådlighet och användarvänlighet.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Microsoft Excel

2. ClickUp-mall för schemaläggning

Hämta gratis mall Blockera tid efter uppgiftstyp, plats eller tillgänglighet med hjälp av ClickUp-mallen för schemaläggningsblockering.

Att vara produktiv innebär mer än att bara skriva att göra-listor. Du behöver ett tydligt schema som visar vad du ska fokusera på och när, så att du kan hantera din tid på ett bra sätt. ClickUps mall för schemaläggning hjälper dig att planera din dag, vecka eller månad med precision. Den ger dig en struktur för att hantera uppgifter, undvika överbokningar och hålla fokus under hela dagen.

Denna mall kan:

Dela upp din tid i dagliga, veckovisa eller månatliga ClickUp-vyer för flexibel planering.

Organisera uppgifter med schemaläggningsformuläret och aktivitetsvyerna.

Spåra framsteg med anpassade statusar som "Att göra", "Pågår" och "Slutfört".

Tilldela arbete baserat på tillgänglighet, uppgiftstyp och plats med hjälp av anpassade fält.

Minska utbrändhet genom att skapa realistiska, balanserade scheman.

🔑 Perfekt för: Chefer och teamledare som vill planera sina dagar medvetet och minska tiden som läggs på ostrukturerade uppgifter.

3. ClickUp-mall för arbetsskiftschema

Hämta gratis mall Tilldela arbetspass, markera frånvaro och spåra dagliga personalbehov med ClickUps mall för arbetsschema.

Rotationsskift kan snabbt bli kaotiska, särskilt med deltidsanställda, plötsliga frånvaron och ändringar i sista minuten. ClickUps mall för arbetsskiftschema hjälper dig att hantera allt utan att det går långsammare.

Det är utvecklat för team som behöver tydlig schemaläggning, snabba justeringar och realtidsöverblick över vem som arbetar och vem som inte gör det.

Denna mall kan:

Visa veckotäckning med hjälp av vyerna Skiftplan, Lista och Kom igång.

Spåra frånvaro med fält som "Skift", "Frånvarande" och "Orsak till frånvaro".

Övervaka skiftstatus med anpassade statusar som "Att göra", "Pågår" och "Klart".

Markera ledighet och justera uppdrag utan att störa hela schemat.

Håll schemaläggningen enkel för snabba, veckovisa verksamheter.

🔑 Perfekt för: Skiftledare och restaurangchefer som behöver hantera dagliga förändringar utan att tappa bort vem som är inne, vem som är ute och varför.

💡 Proffstips: I en restaurang har inte alla uppgifter samma vikt. Att lära sig att prioritera hjälper dig att fokusera på det som verkligen är viktigt – oavsett om det handlar om att förbereda för rusningen vid middagstid eller hantera en sista minuten-bokning. Vill du förbättra den färdigheten? Den här guiden om att prioritera uppgifter erbjuder praktiska steg som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

4. ClickUp-mall för skiftrapport

Hämta gratis mall Fånga viktiga skiftuppdateringar, problem och teamöverlämningar med ClickUp Shift Report Template.

När ett skift slutar är det viktigaste vad som överlämnas till nästa grupp. Saknade anteckningar eller ofullständiga uppdateringar kan störa balansen för nästa team. ClickUps mall för skiftrapporter är utformad för att förhindra detta.

Det fokuserar på att dokumentera exakt vad som hände under ett skift, från personalens prestationer till oväntade problem.

Denna mall kan:

Samla in strukturerade uppdateringar om arbetspass via inbyggda ClickUp-formulär.

Dokumentera personalens prestationer, incidenter och öppna uppgifter.

Samla rapporter i en centraliserad instrumentpanel för ökad översikt för cheferna.

Spåra mönster, markera återkommande problem och identifiera de bästa medarbetarna.

Inkludera fält för godkännanden och ledningsanteckningar för att göra feedbacken användbar.

🔑 Perfekt för: Restaurangägare och skiftledare som behöver tillförlitliga överlämningar, prestationsuppföljning och en registrering av varje skift som går utöver tidsintervall.

📣 Kundens röst: Här är vad Ryan Lamb, operativ partner på Chick-fil-A, säger: Vi började lägga ner mycket tid på administrativa uppgifter, schemaläggning och annat. ClickUp hjälpte oss att vända den negativa inverkan detta hade på vår verksamhet. Vi började lägga ner mycket tid på administrativa uppgifter, schemaläggning och annat. ClickUp hjälpte oss att vända den negativa inverkan detta hade på vår verksamhet.

5. ClickUp-mall för timschema

Hämta gratis mall Dela upp din dag i fokuserade timuppgifter och övervaka arbetskraftskostnaderna med ClickUps mall för timschema.

I en hektisk restaurang går dagen fort. Förberedelserna börjar tidigt, servicen kommer i vågor och rasterna måste planeras precis rätt. ClickUps mall för timschema är utformad för just den typen av precision. Denna ram ger dig realtidsöverblick över uppgifters tidsplanering, kostnader och personalens prestationer, så att varje timme utnyttjas maximalt.

Denna mall kan:

Spåra timuppgifter, utbetalningar och uppgiftsfrekvens på ett och samma ställe.

Registrera personalens prestationer och arbetstider för att snabbt upptäcka trender.

Dela upp scheman och arbetskraftskostnader per person för enklare planering.

Justera den dagliga bemanningen utan att störa servicen.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som behöver ha koll på arbetsskiftens tidpunkter, övervaka arbetskraftskostnaderna och hantera varje uppgift på ett tydligt sätt.

6. ClickUp-mall för personalförteckning

Hämta gratis mall Sortera personalen efter roll, team eller plats för att effektivisera schemaläggningen och spåra tillgänglighet med ClickUp-mallen för personalförteckning.

Att hålla reda på personalen är mer än bara namn på ett schema. Du måste ha en översikt över roller, platser och tillgänglighet. Med mallen för personalförteckning från ClickUp kan du enkelt hålla ordning på allt detta.

Denna mall kan:

Organisera personalens schema efter roll, avdelning, skift eller plats.

Lagra kontaktuppgifter och teaminformation på ett centralt ställe.

Sortera och filtrera för att tilldela arbete snabbt och korrekt.

Spåra och optimera ledighet för att undvika schemakonflikter.

Presentera allt i en överskådlig layout i kalkylbladsstil.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer och HR-team som behöver en tydlig, uppdaterad tjänstgöringslista som underlättar smart schemaläggning och gör att teamet fungerar smidigt.

📖 Läs också: Bästa programvaran för livsmedelshantering som är värd att prova

7. ClickUp PTO-kalendermall

Hämta gratis mall Planera för teamets frånvaro genom att logga ledighetstyper och visa ledighet i en delad kalender med ClickUp PTO-kalendermallen.

Ledighet är en del av jobbet. Men när du driver en restaurang kan ett enda saknat skift störa hela schemat. ClickUps mall för ledighetskalender hjälper dig att ligga steget före. Den visar vem som är ledig, när och varför, så att du kan planera i förväg, se till att personalen räcker till och undvika stressiga schemaläggningar i sista minuten.

Denna mall kan:

Registrera ledighet per timme, med anledning och godkännandedetaljer.

Visa olika typer av ledighet för att upptäcka trender och hantera rättvisa.

Visa täckning i en ClickUp-kalender för snabb planering.

Hjälper dig att förebygga personalbrist innan det påverkar servicen.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer och HR-personal som behöver ett tydligt och tillförlitligt sätt att hantera ledighetsansökningar och undvika personalbrist.

👀 Visste du att? Arbetsplanen 9/80 ger teamen en hel ledig dag varannan vecka utan att minska arbetstiden. Den är populär på kontor, men konceptet kan inspirera till nya sätt att skapa flexibilitet i din restaurangschema.

8. ClickUp 24-timmars schemamall

Hämta gratis mall Planera heldagsbevakning för kontinuerlig drift med ClickUps 24-timmars schemamall.

När din restaurang är öppen dygnet runt har du inte råd att tappa bort tiden. Varje timme räknas. Denna 24-timmars schemamall från ClickUp är gjord för platser som aldrig stänger – där nattpersonal, förberedelseteam och roterande skift måste hålla sig synkroniserade.

Denna mall kan:

Planera skift, raster och viktiga uppgifter över en fullständig 24-timmars tidslinje.

Spåra anteckningar, teamcheckningar och dagliga problem i realtid.

Tilldela arbete och justera i farten utan att förlora översikten.

Fånga hela rytmen i din dag, inte bara uppgiftslistor.

Håll snabbrörliga team samordnade och verksamheten stabil.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer och skiftledare som behöver täcka hela dagen utan kaos – timme för timme, uppgift för uppgift.

9. ClickUp-mall för teamets schema

Hämta gratis mall Samordna uppgifter och skiftroller i hela teamet med ClickUp Team Schedule Template.

Att leda ett restaurangteam innebär mer än att bara lägga upp ett schema. Du måste kunna lita på att ditt team klarar av arbetsdagen. Med ClickUps schemamall för team får du en fullständig översikt över din personal och deras ansvarsområden, så att de kan hålla ordning, bemanningen förblir balanserad och den dagliga verksamheten flyter på utan störningar.

Denna mall kan:

Tilldela roller efter position, avdelning eller station för fullständig tydlighet i teamet.

Hjälp nyanställda att hålla sig på rätt spår med tydliga arbetsuppgifter.

Låt dig snabbt justera arbetspass när någon ringer in eller efterfrågan ökar.

Undvik att skriva om scheman genom att flytta uppgifter istället för att göra om hela planen.

Håll god översikt så att du snabbt kan upptäcka och åtgärda luckor i bemanningen.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer och arbetsledare som vill minska förvirringen, delegera arbetet tydligt och se till att hela teamet arbetar mot samma mål.

10. ClickUp-mall för rapport om skiftbyte

Hämta gratis mall Dokumentera ansvar och öppna frågor mellan skift med ClickUps mall för skiftbytesrapport.

När ett skift slutar och ett annat börjar är detaljerna viktiga. ClickUps mall för skiftbytesrapport hjälper ditt team att dela viktiga uppdateringar, spåra väntande uppgifter och flagga problem innan de eskalerar.

Denna mall kan:

Registrera slutförda uppgifter, incidenter och kvarstående ansvarsområden.

Samla arbetstider, medarbetarnas namn och arbetsöversikter på ett och samma ställe.

Markera utmaningar så att nästa team kan agera snabbt.

Skapa ett tydligt, repeterbart format för varje skiftbyte.

Förbättra ansvarstagandet och minska fel under överlämningar.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer och skiftledare som behöver en pålitlig metod för att dokumentera skiftaktiviteter och säkerställa smidiga överlämningar.

11. ClickUp-mall för månatligt arbetsschema

Hämta gratis mall Planera uppgifter, tilldela ansvariga och håll månadsverksamheten på rätt spår med ClickUps månatliga arbetsschemamall.

Månadsschemamallen från ClickUp hjälper dig att se helheten – vad som behöver göras, när och vem som är ansvarig. Den ger dig en fullständig översikt över vad som behöver göras, vem som gör det och när, så att du kan hantera uppgifter, team och tidsplaner utan att missa något.

Denna mall kan:

Planera uppgifter för hela månaden med tydliga deadlines och ansvariga personer.

Följ framstegen, uppdatera prioriteringar och justera planerna efter behov.

Logga viktiga detaljer som kostnader, uppgiftstyper och ägaren.

Hjälp teamen att hålla sig fokuserade på övergripande mål och dagliga åtgärder.

Minska stressen i sista minuten med strukturerad månadsplanering.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som behöver planera månatliga aktiviteter, samordna personalen och se till att allt fungerar smidigt.

📖 Läs också: Skapa ett effektivt projektschema för ditt teams projekt

12. ClickUp 2-2-3 Schemamall

Hämta gratis mall Hantera roterande skiftmönster för att balansera arbetsbelastningen med ClickUp 2-2-3-schemamallen.

När du har öppet varje dag behöver du ett schema som gör att personalen kan arbeta utan att bli utbränd. Schemamallen 2-2-3 från ClickUp är utformad för just det.

Denna mall hjälper dig att implementera ett 2-2-3-arbetsschema som gör arbetspassen rättvisa och ger teamen ny energi, utan att kompromissa med konsekvens eller prestanda.

Denna mall kan:

Följ en rotation med 2 dagar på, 2 dagar ledigt och 3 dagar på i en 28-dagarscykel.

Tilldela roller som kock, servitör eller chef för att tydliggöra arbetsuppgifterna.

Spåra närvaro och upprätthåll en jämn bemanning över alla skift.

Minska utbrändhet genom att balansera arbete och vila för varje teammedlem.

Stöd kontinuerlig drift utan luckor eller gissningar om skift.

🔑 Perfekt för: Chefer som driver verksamhet dygnet runt och behöver ett roterande schema som balanserar bemanning och balans mellan arbete och privatliv.

13. ClickUp-tjänster – mall för tidrapport

Hämta gratis mall Spåra anställdas arbetstider, löner och ledighet med ClickUps mall för dagliga tidrapporter.

Att spåra arbetstimmar i en servicebaserad restaurang hjälper dig att förstå var varje minut och dollar går. Mallen för tjänstetidsschema från ClickUp hjälper dig att göra det. Den är utformad för att förenkla spårningen av arbetstid, förbättra schemaläggningsbeslut och hålla lönerna korrekta, utan extra administration.

Denna mall kan:

Registrera arbetade timmar, sjukfrånvaro och semestertid

Spåra timpriser och beräkna total lön automatiskt.

Övervaka medarbetarnas prestationer för att hantera arbetskraftskostnaderna

Visa dagliga, veckovisa och månatliga översikter för att upptäcka trender.

Utnyttja ClickUp-integrationer för att integrera med populära verktyg för lönehantering.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som behöver hålla koll på anställdas arbetstider, hantera arbetskraftskostnader och säkerställa effektiv schemaläggning.

14. ClickUp-mall för personlig schemaläggning

Hämta gratis mall Dela och hantera individuell tillgänglighet för att undvika schemakonflikter med ClickUps mall för personlig schemaläggning.

Vissa dagar går det inte som man vill. Uppgifterna hopar sig, arbetspassen överlappar varandra och ingen vet vem som faktiskt är tillgänglig. ClickUps mall för personlig schemaläggning hjälper dig att lösa det problemet.

Denna mall hjälper dig att ligga steget före genom att göra din tillgänglighet synlig, organiserad och lätt att hantera. Den är utformad för flexibla team som behöver tydlighet utan fram och tillbaka.

Denna mall kan:

Blockera tillgänglighet per timme och markera schemakonflikter.

Logga möten, arbetspass, personlig tid och anteckningar på ett och samma ställe.

Gör det enkelt för chefer att schemalägga utifrån tillgänglighet i realtid.

Hjälp deltidsanställda eller personal med flera roller att hålla ordning på sina skift när de ändras.

Håll scheman tydliga utan att förlita dig på sms eller spridda meddelanden.

🔑 Perfekt för: Deltidsanställda, restaurangchefer eller teamledare som behöver ett enkelt sätt att dela och hantera tillgänglighet utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna har svårt att avsätta tid för privatlivet, men endast 14 % blockerar den tiden i sin kalender. Om det inte är schemalagt är det inte skyddat! 📆 ClickUps kalender hjälper dig att boka personliga timmar som möten. Den synkroniseras med externa kalendrar, låter dig ställa in återkommande arbets- och personliga tidsblock och låter dig dra och släppa händelser eller uppgifter för att enkelt justera ditt schema. Stoppa sista minuten-arbete innan det kryper in i din fritid! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

15. Mall för restaurangschema från Workfeed

via Workfeed

Excel-kalkylblad kan göra jobbet, men de skapar ofta mer arbete än de sparar. Den kostnadsfria mallen för restaurangscheman från Workfeed gör att du kan skapa veckoscheman utan den vanliga formateringshuvudvärken.

Det är en enkel Excel-fil som hjälper dig att hålla ordning utan att behöva köpa en fullskalig programvara.

Denna mall kan:

Anpassa startdagar, arbetstider och anställdas namn.

Använd rullgardinsmenyer för att tilldela roller och minska manuell inmatning.

Håll din veckoplanering tydlig och lättläst.

Hjälp till att minimera konflikter mellan skift utan att öka komplexiteten.

Använd som ett praktiskt alternativ innan du byter till avancerade verktyg.

🔑 Perfekt för: Små restaurangägare och skiftledare som vill ha ett enkelt, redigerbart schema som är lätt att dela och uppdatera.

16. Mall för restaurangschema från Toast

via Toast

Att hantera skift, roller och arbetstider i en hektisk restaurang kan vara överväldigande. Toasts mall för restaurangschemaläggning erbjuder ett enkelt sätt att hålla ordning utan att komplicera processen. Mallen är skapad i Excel, lätt att anpassa och idealisk för restauranger som vill ha struktur utan extra programvara.

Denna mall kan:

Tilldela roller, ange arbetstider och ange anställdas namn.

Beräkna automatiskt det totala antalet timmar för att hantera arbetskraftskostnaderna.

Erbjud en tydlig, återanvändbar layout för veckovis användning.

Uppdatera scheman snabbt utan krånglig inlärningskurva.

Erbjud ett praktiskt alternativ till kompletta schemaläggningsplattformar.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer och småföretagare som söker ett enkelt och effektivt sätt att organisera veckoscheman för personalen och övervaka arbetstimmar.

17. Kalkylblad för restaurangpersonalens schemaläggning från GooDocs

via GooDocs

Goodocs enkla mall för restaurangpersonalens schema är utformad för snabb planering utan distraktioner. Den fungerar både i Google Sheets och Excel, så du kan hoppa in, anpassa och dela den med ditt team utan att behöva extra verktyg eller appar.

Denna mall kan:

Lista anställdas namn och roller, till exempel servitör, värd eller kock.

Blockera skift för alla sju dagar med ett överskådligt veckoschema.

Stöd morgon-, middag- och kvällsskift med flexibel formatering.

Använd färgkodning för att göra scheman lättare att läsa på ett ögonblick.

Kan skrivas ut eller delas digitalt för snabba uppdateringar till teamet.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som vill ha ett enkelt, redigerbart schema som är lätt att fylla i, skriva ut och sätta upp på väggen i pausrummet.

📖 Läs också: Hantera projektleveranser med mallar och exempel

18. Färgglad restaurangschema från GooDocs

via GooDocs

Goodocs färgglada mall för restaurangscheman är utformad för snabba uppdateringar och tydlig kommunikation. Den är skapad i Google Slides och PowerPoint och är enkel att öppna, redigera och visa där ditt team kan se den – utan att du behöver installera något eller lära dig något nytt.

Denna mall kan:

Tilldela anställdas namn, roller och arbetstider i en enkel layout.

Använd färgkodade dagar för att göra veckoschemat lättare att överblicka.

Lägg till utrymme för anteckningar som mål, evenemang eller påminnelser om lager.

Kan skrivas ut eller visas digitalt för att vara synlig för hela teamet.

Hjälp alla att hålla sig samordnade utan komplexa verktyg eller tidrapportering.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som vill ha ett visuellt, lättredigerat veckoschema som personalen snabbt kan läsa och följa utan frågor.

19. Mall för arbetsschema för restauranger från Restaurantowner.com

Mallen för arbetsschema för restauranger från RestaurantOwner.com är skapad i Excel och visar tydligt alla små och stora detaljer. Du kan schemalägga upp till 100 anställda i 20 avdelningar – servering, kök, bar, vad du vill.

Denna mall kan:

Tilldela upp till 50 skiftstyper med hjälp av rullgardinsmenyer för snabbare schemaläggning.

Stöd för dubbla skift och komplexa bemanningsbehov

Sammanställ automatiskt veckotimmar och arbetskraftskostnader för att kontrollera din budget.

Täck sex veckor åt gången för långsiktig planering och evenemangsförberedelser.

Skapa en tydlig, enkel layout som är anpassad för team med hög arbetsbelastning.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som behöver ett detaljerat Excel-baserat verktyg för att schemalägga arbetspass, övervaka arbetskraftskostnader och undvika luckor i bemanningen mellan avdelningarna.

20. Mall för restaurangschema från 7Shifts

via 7Shifts

7shifts Excel-mall för restaurangschema är enkel, tydlig och gjord för snabb planering. Den öppnas i Excel och ger dig en överskådlig veckolayout där du kan fylla i namn, roller och arbetstider.

Denna mall kan:

Fyll enkelt i anställdas namn, roller och arbetstider.

Använd rullgardinsmenyer för vanliga positioner som servitör, värd och bartender.

Kan kopieras och återanvändas varje vecka för enhetlig schemaläggning.

Skriv ut, anslag eller dela med ditt team efter behov.

Håll scheman tydliga utan extra inställningar eller funktioner.

🔑 Perfekt för: Restaurangchefer som vill ha ett enkelt och smidigt sätt att schemalägga personalen varje vecka utan att använda komplex programvara.

Vad kännetecknar en bra mall för restaurangscheman?

Nu när du har läst så här långt i bloggen, hur vet du vilken mall för restaurangschema som passar dig bäst?

En väl utformad mall för restaurangschemat håller ditt team organiserat, minskar förvirring och hjälper till att kontrollera arbetskraftskostnaderna. Det ger också struktur åt din veckoplanering och stödjer bättre skiftstäckning.

Här är de viktigaste funktionerna som en idealisk mall för restaurangschema bör innehålla:

Tydlig skiftstruktur : Definiera dagliga skiftider med hjälp av : Definiera dagliga skiftider med hjälp av anställdas tidrapporter för att säkerställa full täckning under frukost-, lunch- och middagsserveringen.

Fält för rolltilldelning : Tilldela uppgifter och roller – servitörer, kockar, värdar – så att alla vet vad de har för ansvar.

Veckoschemalayout : Se alla sju dagar på ett ställe för att planera bemanning och förhindra luckor.

Arbetstidsspårning : Övervaka totalt antal arbetade timmar för att hantera arbetskraftskostnader och undvika övertid.

Avsnitt om anställdas tillgänglighet : Registrera teamets tillgänglighet för att minska schemakonflikter och ändringar i sista minuten.

Anteckningar och kommunikationsutrymme : Lämna utrymme för anteckningar från chefen eller påminnelser som gäller specifika skift.

Stöd för balans mellan arbete och privatliv : Utrymme för att växla skift på ett rättvist sätt och förebygga utbrändhet bland personalen.

Utskrivbart och digitalt format: Lätt att dela med ditt team, både på papper och online.

Ta bort kaoset från restaurangschemaläggningen med ClickUp

Att skapa ett personal schema ska inte kännas som att lösa ett pussel med saknade bitar. Med ClickUp kan du slänga whiteboardtavlan och börja hantera ditt restaurangschema med lätthet.

Planera arbetspass, spåra arbetskraftskostnader, logga tillgänglighet och justera i farten – allt på en och samma överskådliga arbetsplats. Inget mer smsande fram och tillbaka, klottrande på utskrivna tabeller eller hantering av sista minuten-luckor. Bara ett strömlinjeformat system som håller ditt team samordnat och din service smidig.

Med över 1 000 mallar (inklusive de för restaurangscheman som du såg ovan) ger ClickUp dig möjlighet att hålla ordning – samtidigt som du serverar god mat och leder ett fantastiskt team.

✨ Är du redo att förenkla ditt schema? Registrera dig på ClickUp och kom igång gratis – för alltid.