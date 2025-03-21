De 10 bästa programvarorna för livsmedelshantering som är värda att prova 2025

Att driva ett livsmedelsföretag kräver att man organiserar otaliga rörliga delar. Det finns ett konstant tryck att bearbeta beställningar, minimera livsmedelskostnader och svinn, spåra lager, planera måltider och prognostisera leveransbehov samtidigt som man säkerställer högsta nivå av kundservice.

I sådana situationer fungerar inte längre kalkylblad. De saknar automatisering, kräver manuella inmatningar och uppdateringar och är mer benägna att drabbas av mänskliga fel. Det är här du behöver programvara för livsmedelshantering.

Men det är inte lätt att hitta rätt verktyg för livsmedelshantering. Vissa är bäst för livsmedelssäkerhet, andra prioriterar lagerhantering, medan andra fokuserar på meny- och receptadministration.

För att göra det enklare har vi sammanställt en lista över de tio bästa programvarorna för livsmedelshantering 2025. Läs vidare för att ta reda på vilken som passar dig bäst!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de bästa programvarorna för livsmedelshantering att prova under 2025: ClickUp: Bäst för att förenkla livsmedelshanteringen Bäst för att förenkla livsmedelshanteringen SmartSuite: Bäst för hantering av arbetsflöden och lager i köket MarginEdge: Bäst för fakturahantering, kostnadsberäkning och menyanalys Agilysys Foodservice Management: Bäst för att effektivisera verksamheten och förbättra gästupplevelsen FoodPro®: Bäst för små livsmedelsföretag Crunchtime: Bäst för hantering av restaurangverksamhet Restaurant365: Bäst för bokföring och lönehantering Toast: Bäst för betalningshantering FoodStorm: Bäst för att lägga och hantera omnikanalbeställningar Computrition: Bäst för hantering av livsmedelstjänster på sjukhus

Vad ska du leta efter i programvara för livsmedelshantering?

Även om det inte finns någon universallösning när det gäller att välja rätt programvara för livsmedelshantering, finns det några funktioner som du bör leta efter:

Lagerhantering : Välj ett program för livsmedelshantering som gör det möjligt att : Välj ett program för livsmedelshantering som gör det möjligt att skapa ett lagersystem för att organisera och spåra beställningar, övervaka ingredienser och deras utgångsdatum, ställa in nivåer för ombeställningar etc.

Livsmedelssäkerhet : Skaffa verktyg som har HACCP-funktioner med automatiska varningar som aktiveras vid bristande efterlevnad eller när utgångsdatum närmar sig.

Rapportering och analys i realtid : Välj livsmedelshanteringsplattformar som gör det möjligt för dig att skapa anpassningsbara instrumentpaneler och generera detaljerade rapporter om livsmedelskostnader, försäljning, lagernivåer etc.

Integrationsmöjligheter : Se till att det verktyg du väljer kan integreras sömlöst med POS- och redovisningssystem för att skapa ett enhetligt system och förenkla ekonomihanteringen.

Mobil åtkomst: Välj verktyg som gör det möjligt att spåra lager, godkänna processer och hantera beställningar när du är på språng med hjälp av en mobilapp.

💡Proffstips: Planera för skalbarhet. Välj ett program som kan hantera tre gånger så stor volym som din nuvarande verksamhet. På så sätt säkerställer du att programmet kan tillgodose dina framtida tillväxtbehov.

De 10 bästa programvarorna för livsmedelshantering

1. ClickUp (Bäst för att förenkla livsmedelshanteringen)

Hantera livsmedelsbeställningar, lager och fakturering med ClickUp

Att driva ett livsmedelsföretag är som att jonglera med brinnande tallrikar – man måste hålla koll på lagret, hantera personalens scheman, samordna leveranser, kommunicera med leverantörer, säkerställa utmärkt kundservice och så vidare. Det är lätt att bli överväldigad.

Men det gäller bara om du inte har ett kraftfullt verktyg som ClickUp.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kan förenkla livsmedelshanteringen. Den mångsidiga plattformen kombinerar CRM-funktioner med intuitiv arbetsflödeshantering, vilket gör den till ett utmärkt val för livsmedelsproducenter och restaurangchefer.

ClickUps CRM för livsmedelsproducenter gör det möjligt för dig att effektivisera kundkommunikationen och hantera kundrelationer på ett och samma ställe utan ansträngning.

Med hjälp av CRM i ClickUp kan du automatisera överlämningar, hantera pipelines, spåra order, prognostisera försäljning och automatisera arbetsflöden som menygodkännanden, orderhantering, fakturering och andra lagerhanteringsuppgifter.

Med över 10 anpassningsbara ClickUp-vyer kan du spåra allt från ingredienslager till kundorder med hjälp av Kanban-tavlor, listor, tabeller och kalendervyer. Du kan också använda kartvyn för att hantera flera lagerplatser och leveranszoner.

Hantera pipelines, kundengagemang och order med ClickUps flexibla vyer

ClickUp Brain hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter som livsmedelssäkerhetskontroller, personalplanering etc. Du kan använda det för att analysera kunddata och få AI-insikter för att fatta välgrundade beslut. Du kan också använda AI för att sammanfatta recept och måltidsplaner och få lageruppdateringar i realtid.

Skapa veckomenyer för din restaurang med ClickUp Brain

Det är inte allt; ClickUp erbjuder också tusentals anpassningsbara mallar för att förenkla livsmedelshanteringen. Till exempel hjälper ClickUp Meal Planning Template dig att effektivisera matlagningen.

Få gratis mall Planera måltider snabbt och organisera recept med ClickUp Meal Planning Template.

Med den här mallen kan du:

Planera måltider med drag-och-släpp-listor

Spåra ingredienser och inköpslistor

Organisera recept med hjälp av mappar för enkel åtkomst.

På samma sätt har ClickUp flera lagermallar, till exempel ClickUp Restaurant Inventory Template, som hjälper dig att spåra lagret i realtid och organisera beställningar och leveranser.

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid : Samarbeta kring recept, menyplanering och lagerhållning och dokumentera riktlinjer för livsmedelssäkerhet med : Samarbeta kring recept, menyplanering och lagerhållning och dokumentera riktlinjer för livsmedelssäkerhet med ClickUp Docs.

Automatisering av arbetsflöden : Automatisera uppgifter som inköpsorder, rutinmässiga inkommande order, uppföljningar, revisioner av livsmedelssäkerhet och skiftpåminnelser, godkännande av menyer etc. med hjälp av : Automatisera uppgifter som inköpsorder, rutinmässiga inkommande order, uppföljningar, revisioner av livsmedelssäkerhet och skiftpåminnelser, godkännande av menyer etc. med hjälp av ClickUp Automations

Lagerhantering : Registrera alla detaljer, från lagerregister och leverantörsinformation till ingredienser, spåra lagerenheter, markera brådskande leveranser etc. med hjälp av : Registrera alla detaljer, från lagerregister och leverantörsinformation till ingredienser, spåra lagerenheter, markera brådskande leveranser etc. med hjälp av ClickUp Tasks.

Centraliserad information : Få insikter om kundfeedback, lagernivåer, matsvinn, medarbetarnas prestationer, försäljningsdata, orderhantering etc. med : Få insikter om kundfeedback, lagernivåer, matsvinn, medarbetarnas prestationer, försäljningsdata, orderhantering etc. med ClickUp Dashboards

Integrationer: Integrera över 1000 verktyg, inklusive POS, för förbättrad lagerhantering, snabbare kommunikation mellan system och bättre kundupplevelse.

Begränsningar i ClickUp

Antalet funktioner i ClickUp kan initialt överväldiga användarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det finns så många sätt att använda den här appen på. Den är otroligt anpassningsbar när man väl vant sig vid dess funktioner. Den minsta enheten för planering kallas dock för en ”uppgift”, men den kan användas på många olika sätt, inte bara som en uppgift (vilket är jättebra). Denna enhet skulle kunna döpas om till något i stil med ”objekt”.

Det finns så många sätt att använda den här appen på. Den är otroligt anpassningsbar när man väl vant sig vid dess funktioner. Den minsta enheten för planering kallas dock för en ”uppgift”, men den kan användas på många olika sätt, inte bara som en uppgift (vilket är jättebra). Denna enhet skulle kunna döpas om till något i stil med ”objekt”.

🍭 Bonus: Lär dig hur du automatiserar dina arbetsflöden för livsmedelshantering och får mer gjort!

2. SmartSuite (bäst för att hantera arbetsflöden i köket och lagerregister på ett och samma ställe)

via SmartSuite

SmartSuite är en arbetshanteringsplattform för att organisera livsmedelsverksamheten. Verktygets intuitiva gränssnitt utan kod gör att du kan skapa anpassade lösningar för menyplanering, lageruppföljning och receptadministration.

Du kan använda den inbyggda automatiseringen för att optimera orderprocesser och arbetsflöden i köket. Dessutom kan du använda plattformens länkningsfunktion för att koppla livsmedel till deras näringsvärde, vilket säkerställer att livsmedelssäkerhetsstandarder följs.

SmartSuites bästa funktioner

Länka poster för att koppla dina menyalternativ till kostnader, lager etc., så att du har all information på ett ställe.

Skapa beställningsformulär med receptdetaljer, lageruppgifter, leverantörsinformation etc.

Skapa automatiserade arbetsflöden för att automatiskt beräkna livsmedelskostnader och utlösa påminnelser om återbeställningar baserat på lagertrösklar.

Begränsningar för SmartSuite

Har en brant inlärningskurva. Kräver viss förståelse för databaser.

Det kan ibland vara svårt att hitta specifika artiklar eftersom det inte finns något mappsystem för att hålla ordning på saker och ting.

Det kan vara svårt att importera stora databaser

Priser för SmartSuite

Gratis

Team : 12 dollar per användare/månad

Professional : 28 dollar per användare/månad

Enterprise: 41 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av SmartSuite

G2 : 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SmartSuite?

SmartSuites intuitiva gränssnitt gör att vårt team kan navigera och använda dess funktioner med minimal utbildning. SmartSuite erbjuder ett bra utbud av automatiseringsverktyg, men vi saknar vissa viktiga automatiseringsfunktioner. Förbättringar som mer anpassningsbar automatisering av arbetsflöden och integration med andra automatiseringsplattformar skulle vara fördelaktiga. Dessa tillägg skulle minska behovet av manuella ingrepp och öka effektiviteten i hela vår verksamhet.

SmartSuites intuitiva gränssnitt gör att vårt team kan navigera och använda dess funktioner med minimal utbildning. SmartSuite erbjuder ett bra utbud av automatiseringsverktyg, men vi saknar vissa viktiga automatiseringsfunktioner. Förbättringar som mer anpassningsbar automatisering av arbetsflöden och integration med andra automatiseringsplattformar skulle vara fördelaktiga. Dessa tillägg skulle minska behovet av manuella ingrepp och öka effektiviteten i hela vår verksamhet.

📖 Läs mer: CRM-tips för att hantera kunder

3. MarginEdge (Bäst för fakturahantering, livsmedelskostnadsberäkning och menyanalys)

via MarginEdge

MarginEdge kan vara ett användbart verktyg om du vill effektivisera backoffice-verksamheten. Det digitaliserar och bearbetar fakturor genom enkla mobila skanningar, vilket eliminerar manuell datainmatning. MarginEdge integreras också med redovisnings- och POS-lösningar, vilket skapar ett smidigt faktureringssystem.

Det som användarna uppskattar mest med MarginEdge är dess realtidsberäkning av receptkostnader. Denna funktion gör det möjligt att se dina livsmedelskostnader i realtid så att du kan fatta välgrundade beslut om prissättning och meny. Dessutom hjälper den till med inventering och spårning av livsmedelsanvändning, avfall etc. via rapporter.

MarginEdge bästa funktioner

Registrera fakturauppgifter, inklusive handskrivna anteckningar, digitalt via mobilapp, e-post, plattformsuppladdning etc.

Förbered och hantera recept centralt för att enkelt kunna utbilda nyanställda.

Jämför menyprestanda i specifika kategorier och identifiera lönsamma artiklar baserat på försäljningen.

Betala leverantörer med flera olika metoder – med check, kreditkort eller schemalagda betalningar med Autopay.

Begränsningar för MarginEdge

Mobilappen saknar många funktioner, särskilt när det gäller att redigera fakturor och väntande godkännanden.

Systemet har buggar som orsakar frekventa problem, till exempel att fakturor inte går igenom eller att skärmarna fryser.

Felaktiga orderuppgifter, såsom stavfel, dubbla poster, olika namn för samma artikel etc., kan ibland dyka upp.

MarginEdge-prissättning

MarginEdge : 330 dollar per plats/månad

MarginEdge + Freepour: 480 dollar per plats/månad

MarginEdge-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MarginEdge?

Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss i vår restaurangverksamhet. Vi kan använda MarginEdge för att prissätta menyalternativ, få prisvarningar, analysera menyer, hantera lager, betala räkningar och mycket mer. Det finns dock några buggar i systemet, särskilt i deras receptgenerator.

Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss i vår restaurangverksamhet. Vi kan använda MarginEdge för att prissätta menyalternativ, få prisvarningar, analysera menyer, hantera lager, betala räkningar och mycket mer. Det finns dock några buggar i systemet, särskilt i deras receptgenerator.

📖 Läs mer: Gratis menymallar för Google Docs

4. Agilysys Foodservice Management (Bäst för att effektivisera verksamheten och förbättra gästupplevelsen)

via Agilysys

Agilysys är en omfattande lösning för hotell- och restaurangbranschen som används av hotell, kasinon, semesteranläggningar, kryssningsrederier och till och med sjukhus och universitet. Plattformen effektiviserar mat- och dryckesverksamheten samt lagerhanteringen och ger dig ett enhetligt system för att hantera alla aspekter av hotell- och restaurangbranschen – från fastighetsförvaltning till kassasystem.

Agilysys hjälper dig att hantera gästprofiler, betalningshantering och livsmedelslager och säkerställer bättre service med ett brett utbud av verktyg för livsmedelshantering.

Agilysys Foodservice Management – de bästa funktionerna

Förbättra bokningsprocessen och flytta gäster smidigt med ett enkelt bokningssystem.

Hantera allt från beställningar till fakturor, företagsekonomi och POS-teknik.

Förenkla analysen av restauranger, hotell och lager för att få viktig information om gästernas preferenser och verksamhetens resultat.

Agilysys Foodservice Management begränsningar

Fungerar bäst med Agilysys POS. Integration med andra POS-system kan resultera i begränsad funktionalitet.

Priser för Agilysys Foodservice Management

Anpassad prissättning

Agilysys Foodservice Management – betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Agilysys Foodservice Management?

Enkel att installera och med ett intuitivt användargränssnitt. Det är enkelt att utbilda nyanställda och omsättningstiden minskas. Vissa av gränssnittets menyer skulle dock kunna behöva en uppdaterad design och visuella förbättringar.

Enkel att installera och med ett intuitivt användargränssnitt. Det är enkelt att utbilda nyanställda och omsättningstiden minskas. Vissa av gränssnittets menyer skulle dock kunna behöva en uppdaterad design och visuella förbättringar.

📖 Läs mer: Bästa programvaran för lageroptimering

5. FoodPro® (Bäst för små livsmedelsföretag)

via FoodPro ®

FoodPro® från Aurora Information Systems är avsett för små livsmedelsproducenter och restaurangchefer som söker ett system för livsmedelsproduktion, planering och kontroll. Det är en integrerad plattform för flera användare som låter dig prognostisera och kontrollera lager, övervaka livsmedelsproduktion, skapa måltidsplaner och utföra finansiella analyser för att få insikt i vinstmarginaler och säkerställa budgetkontroll.

FoodPro® bästa funktioner

Utforma cykelmenyer, ACI-menyer och standardmenyer för enskilda serveringsställen med hänsyn till minskat matsvinn och lägre kostnader.

Prognosera det exakta antalet gäster baserat på historiska data för att skapa effektiva måltidsplaner.

Skapa finansiella rapporter, från grundläggande resultaträkningar till inköp, sammanfattningar av lokalkostnader, kostnader för måltidsberedning etc.

FoodPro® begränsningar

Begränsad anpassningsbarhet. Det kanske inte är det bästa alternativet om du har ett livsmedelsföretag med avancerade anpassningsbehov.

Mindre intuitivt användargränssnitt jämfört med liknande verktyg

Priser för FoodPro®

Anpassad prissättning

FoodPro®-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

📖 Läs mer: Gratis mallar för planering av middagsmenyer

6. Crunchtime (bäst för hantering av restaurangverksamhet)

via Crunchtime

Om du känner av pressen från stigande livsmedelskostnader, förändrade livsmedelssäkerhetsstandarder och utmaningar inom livsmedelsindustrin kan Crunchtime hjälpa dig att förbättra processerna och säkerställa efterlevnad.

Crunchtime är känt för sin hantering av lager och personal och ger dig en central kontrollpanel där du kan se platser, spåra lagerbeställningar och hantera recept och menyer. Det har också anpassade rapporterings- och schemaläggningsverktyg samt felsökningsresurser, vilket gör det till en nybörjarvänlig plattform.

Verktygets främsta fördel är att det har drill-down-funktioner som gör att du kan navigera från en övergripande översikt över restaurangdata till detaljerade datapunkter.

Crunchtimes bästa funktioner

Automatisera dagliga och veckovisa personalplaner och skicka påminnelser med automatiska aviseringar.

Få exakta AI-förslag på mängder för matlagning, leveransbeställningar och försäljning baserat på historiska konsumtionsdata, butikens PAR-nivåer, tillgängligt lager etc.

Spåra temperaturer mellan -40 °C och 85 °C för att säkerställa att livsmedelssäkerhetsstandarderna uppfylls.

Få live-data om livsmedelskostnader, arbetskraftstrender och utbildningsprogram med analysverktyg.

Begränsningar i Crunchtime

Det är svårt att organisera beställningsguider utan att använda mallar, och det finns inget utrymme för att lägga till parvärde.

Du kan inte använda mallar när du använder programvaran från mobila enheter som surfplattor.

Verktyget saknar flexibilitet när det gäller användarkonfiguration. Det har begränsade filter och det går inte att flytta vissa widgets för att öka användarens effektivitet.

Crunchtime Prissättning

Anpassad prissättning

Crunchtime-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Crunchtime?

Om du driver ett traditionellt restaurangföretag kommer CrunchTime att uppfylla dina behov och är relativt enkelt att använda. Det är dock långsamt att göra ändringar och produkten har känts stillastående under de senaste åren. Kommissarie-modulen har inte ändrats och är inte särskilt väl utformad.

Om du driver ett traditionellt restaurangföretag kommer CrunchTime att uppfylla dina behov och är relativt enkelt att använda. Det är dock långsamt att göra ändringar och produkten har känts stillastående under de senaste åren. Kommissarie-modulen har inte ändrats och är inte särskilt väl utformad.

🧠 Visste du att? År 2023 rapporterade över 80 % av hotellen personalbrist. Detta kräver implementering av teknik för att automatisera rutinuppgifter, schemalägga anställda baserat på exakta prognoser och förbättra den operativa effektiviteten.

7. Restaurant365 (Bäst för bokföring och löneadministration)

via Restaurant365

Restaurant365 är en plattform för restauranghantering som kan förändra hur du hanterar din livsmedelsverksamhet. Plattformen utmärker sig genom sina funktioner för finansiell rapportering, löne- och redovisningshantering, lager- och personalhantering samt POS-integration.

Verktyget är inte särskilt nybörjarvänligt, men du kanske uppskattar dess webbläsarbaserade tillgänglighet och automatiserade redovisningsverktyg som kan hjälpa dig att minska livsmedelskostnaderna genom precis spårning och maximera lönsamheten.

Restaurant365:s bästa funktioner

Ställ in parametrar för rättvis fördelning av dricks och automatisera hanteringen av dricks för att spara värdefull tid.

Använd arbets- och försäljningsrapporter för att prognostisera försäljningen och schemalägga personalen på flera platser.

Skapa centrala kataloger och beställningsguider för att säkerställa enhetliga rutiner för matlagning och användning av ingredienser på alla platser.

Begränsningar för Restaurant365

Enligt några användare är lagerhanteringssystemet komplicerat, särskilt receptfunktionerna som kunde vara mer användarvänliga.

Verktyget har en brant inlärningskurva på grund av sina många funktioner och komplexa gränssnitt.

Det kan vara svårt att stämma av bankkonton, och det kan ta lång tid att rätta till fel från tidigare perioder.

Priser för Restaurant365

Essentials : 499 USD/månad per plats, faktureras kvartalsvis

Professional : 749 USD/månad per plats, faktureras kvartalsvis

Anpassad prissättning

Restaurant365 betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Restaurant365?

Jag uppskattar att ha allt jag behöver på ett ställe. Med en enda klick kan jag få fram all information jag behöver och övervaka och kontrollera flera saker samtidigt. Användarvänligt för alla nivåer av datorkunskap. Jag driver mer ekonomiskt stabila företag med hjälp av detta verktyg. Vi använder 365 hela dagen i våra företag, kundsupporten är snabb och effektiv med gedigen uppföljning. Dock är gränssnittet gammaldags. Det ser ut som ett Windows 95-program jämfört med en renare, tydligare vy.

Jag uppskattar att ha allt jag behöver på ett ställe. Med en enda klick kan jag få fram all information jag behöver och övervaka och kontrollera flera saker samtidigt. Användarvänligt för alla nivåer av datorkunskap. Jag driver mer ekonomiskt stabila företag med hjälp av detta verktyg. Vi använder 365 hela dagen i våra företag, kundsupporten är snabb och effektiv med gedigen uppföljning. Dock är gränssnittet gammaldags. Det ser ut som ett Windows 95-program jämfört med en renare, tydligare vy.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket leder till missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

8. Toast (bäst för betalningshantering)

via Toast

Toast kombinerar POS, lageruppföljning och kökshantering. Det är ett användarvänligt verktyg med ett AI-drivet lagerhanteringssystem som låter dig skanna fakturor och uppdatera lagernivåer i realtid.

Du kan använda det för att samordna köksverksamheten, hantera front-of-house- och back-office-verksamheten, spåra menyprestanda och till och med hantera löner med det inbyggda lönesystemet.

Toasts bästa funktioner

Skapa anpassade dricksregler, automatisera distributionen och effektivisera dricksrapporteringen.

Minska väntetiderna och förbättra personalens effektivitet med Toast restaurangkiosker där gästerna kan anpassa sina beställningar.

Skicka order, visa kommande order och skapa produktivitetsrapporter för köket med Kitchen Display System.

Anpassa menyer för varje plats, hantera rapportering centralt och kontrollera verksamheten från en enda instrumentpanel.

Toasts begränsningar

Begränsade rapporteringsfunktioner

Kundtjänsten är ofta långsam enligt vissa användare.

Avgiften, inklusive kreditkortsavgiften, är mycket hög.

Priser för Toast

Gratis

Point of Sale : Från 69 $/månad

Skapa din egen: Anpassad prissättning

Toast-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Toast?

Det var enkelt och smidigt att arbeta med Toast under installationen. Allt eftersom vi har vuxit har deras support varit pålitlig. Det är inte som andra POS-system vi har använt tidigare. Rapporteringen behöver dock förbättras... de flesta data finns där, men det är inte uppenbart hur man får fram det man behöver och de måste dumpa data och skicka den via e-mail. Dessutom kan menyerna för att servera kunder ibland bli lite för komplicerade med 2-3 nivåer för att beställa en 8 oz brown ale.

Det var enkelt och smidigt att arbeta med Toast under installationen. Allt eftersom vi har vuxit har deras support varit pålitlig. Det är inte som andra POS-system vi har använt tidigare. Rapporteringen behöver dock förbättras... de flesta data finns där, men det är inte uppenbart hur man får fram det man behöver och de måste dumpa data och skicka den via e-mail. Dessutom kan menyerna för att servera kunder ibland bli lite för komplicerade med 2-3 nivåer för att beställa en 8 oz brown ale.

🧠 Visste du att? POS-systemet för restauranger förväntas växa från 13,35 (miljarder USD) år 2025 till 28,06 (miljarder USD) år 2034, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 8,6 %.

9. FoodStorm (Bäst för att lägga och hantera omnikanalbeställningar)

via FoodStorm

Tänk på FoodStorm som en kontrollcentral för livsmedelsföretag. Oavsett om du är cateringföretag, livsmedelshandlare eller restaurangchef som hanterar över 100 beställningar, centraliserar plattformen allt – från produktion och orderhantering till marknadsföring och kundkommunikation.

Med FoodStorm kan du lägga in beställningar direkt från telefonsamtal, e-post eller butikskiosker, organisera hela ditt kök och kontrollera kommande beställningar och evenemang i en kalendervy. Det bästa av allt? Du kan anpassa artiklar, priser och menyer, lägga till knappar och kategorier på beställningssidorna och till och med lägga till bilder i menyerna med hjälp av AI-bildgeneratorn.

FoodStorms bästa funktioner

Lägg och hantera beställningar via flera kanaler, till exempel kiosker i butiken, servicekontor, e-post och telefon.

Hantera avhämtningsorder, övervaka betalningsstatus och hantera varor som säljs efter vikt med hjälp av volymhantering för helgdagar.

Visa inkommande kundbeställningar på köksskärmar med Kitchen Display System.

Begränsningar i FoodStorm

Enligt några användare saknar FoodStorm support och kontohantering.

Appen kan vara svår att använda på mobila enheter. Den täcker endast kärnfunktioner.

Att beställa mat till en annan mottagare än den som lägger beställningen är förvirrande.

Priser för FoodStorm

Anpassad prissättning

FoodStorm-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om FoodStorm?

FoodStorm är lätt att använda och mycket funktionellt. Kundsupporten är oöverträffad och vi uppskattar anpassningsmöjligheterna som gör att vi enkelt kan få den information vårt team behöver. Det är också mycket enkelt att lägga in menyalternativ och förpackningar. Vissa rapporter är dock inte lika anpassningsbara som i andra program vi har använt, men FoodStorm erbjuder anpassade rapporter mot en avgift, vilket är mycket bra.

FoodStorm är lätt att använda och mycket funktionellt. Kundsupporten är oöverträffad och vi uppskattar anpassningsmöjligheterna som gör att vi enkelt kan få den information vårt team behöver. Det är också mycket enkelt att lägga in menyalternativ och förpackningar. Vissa rapporter är dock inte lika anpassningsbara som i andra program vi har använt, men FoodStorm erbjuder anpassade rapporter mot en avgift, vilket är mycket bra.

10. Computrition (Bäst för hantering av livsmedelstjänster på sjukhus)

via Computrition

Computritions helt integrerade programpaket för hotell- och restaurangbranschen hjälper organisationer att hantera sina närings- och livsmedelstjänster, särskilt sjukhus. Med hjälp av verktyget kan du hantera allt som har med livsmedelstjänster att göra – från recept och menyer till budget, lager, leverantörer och måltidsdistribution.

Plattformens mest utmärkande funktion är dess förmåga att koppla recept till allergener och kostrestriktioner. Den korrigerar och justerar automatiskt menyerna, vilket garanterar livsmedelssäkerhet och högkvalitativ patientvård.

Computrition bästa funktioner

Skapa anpassade måltidsbiljetter baserat på patienternas val och preferenser.

Automatisera näringshantering, menyersättningar och korrigeringar, och spåra patienters diethistorik.

Prognosera leveransbehovet för att minska matsvinnet med CI Smart Forecasting

Begränsningar för Computrition

Det speciella eller personliga anteckningsutrymmet på matmenykort är begränsat.

Har en brant inlärningskurva, med vissa funktioner som kräver för många klick.

Priser för Computrition

Anpassad prissättning

Computrition-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Gör rätt val för att omvandla din livsmedelsverksamhet

Programvara för livsmedelshantering är verkligen viktigt för att förenkla verksamheten, minska fel och förbättra effektiviteten. Men det är avgörande att ha rätt programvara på plats.

Om du till exempel är ett stort företag med avancerade anpassningsbehov räcker det inte att välja programvara som FoodPro® eller Crunchtime, eftersom dessa verktyg har begränsade funktioner. Å andra sidan kan en robust lösning som ClickUp vara din heliga graal.

ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner som hjälper dig med allt som rör livsmedelshantering – från att spåra lager och ingredienser till att planera recept och menyer, analysera priser, följa livsmedelssäkerhetsstandarder, prognostisera försäljning och mycket mer.

Utvärdera dina affärsbehov och ta reda på vilket verktyg som uppfyller alla dina krav. Om det är ClickUp, utforska plattformen redan idag. Registrera dig gratis!