10 CRM-tips för att hantera kunder 2025

En lokal caféägare känner alla stamkunder vid namn. De kan också deras beställningar utantill och vet när dessa kunder brukar besöka caféet. Det får kunderna att känna sig speciella. Inte konstigt att de är stamkunder!

Att vårda kundrelationer kräver omsorg, uppmärksamhet och ansträngning. Kunderna är trots allt livsnerven i ditt företag.

System för kundrelationshantering (CRM) finns just för detta ändamål! De hjälper företag att uppnå denna nivå av personlig kontakt i stor skala. De gör det också möjligt för organisationer att erbjuda skräddarsydda kundinteraktioner som fördjupar kundernas lojalitet och driver hållbar tillväxt.

Men att ha ett CRM-system är inte en mirakelkur för alla dina kundhanteringsproblem. Du måste veta hur du använder det på ett sätt som gör att varje kundinteraktion bidrar till din marknadsföring och försäljningsavkastning.

I den här artikeln ger vi dig beprövade tips och tricks för att öka din marknadsförings- och försäljningsproduktivitet med ditt CRM-system.

Vad är CRM?

Ett CRM är en samling system, processer och strategier som organisationer behöver för att hantera, spåra och förbättra kundrelationer. Som namnet antyder är det en metod för att hantera dina kunder så att du behåller dem.

Systemen och processerna i CRM är viktiga för att säljteam ska kunna veta exakt vad en kund behöver, vilka preferenser och problem de har, hur de interagerar med din organisation osv. Denna information är avgörande för att kunna utforma personliga marknadsförings-, försäljnings- och supportstrategier som säkerställer att kunderna förblir nöjda och tillfredsställda.

Nu kanske du invänder att även ett kalkylblad kan hjälpa dig att hantera allt detta.

Vi är inte helt överens!

Ett Excel-ark eller något annat kalkylblad kan bara lagra information som du matar in i det. Det är en statisk databank som kan vara svår att hantera och hålla reda på manuellt.

Ett CRM-system är mycket mer än enkel datainmatning och registerföring. Det är ett dynamiskt och automatiserat system som gör det möjligt för dig att: hantera flera konton

Effektivisera befintliga arbetsflöden för kundsamtal

Poängsätt alla leads, omvandla en vanlig kontakt till en varm lead

utlösa uppföljningsmejl till kontakter

påminn kunder som visar intresse

Gör kundhanteringen mer tidseffektiv

Oavsett om du är en B2B- eller B2C-organisation, ett serviceföretag, ett företag eller ett startup-företag som använder CRM, behöver du denna programvara för att spåra all din kundrelaterade kommunikation och tillhandahålla den bästa servicen.

Fördelarna med CRM

Ett CRM-system erbjuder många fördelar för alla typer av stora och små företag, oavsett storlek, målmarknad eller bransch:

Det centraliserar kunddata , vilket gör det enkelt att få tillgång till interaktioner, preferenser och köphistorik.

Det förbättrar kundförståelsen , möjliggör personlig kommunikation och riktade marknadsföringskampanjer.

Det effektiviserar processer , förbättrar medarbetarnas produktivitet och stärker samarbetet mellan teamen.

Det förbättrar effektiviteten och minskar den manuella arbetsbelastningen med hjälp av automatiserade arbetsflöden och uppgiftshantering.

Det ger värdefulla kundinsikter genom analyser, vilket möjliggör datadrivna beslut för försäljnings- och marknadsföringsstrategier.

Alla dessa tips och tricks tillsammans leder till ökad försäljning, förbättrad kundnöjdhet och långsiktig lojalitet från nöjda kunder.

10 tips och tricks för CRM

Vi har sammanställt en lista med de 10 bästa CRM-tipsen och -trickarna för att optimera dina CRM-processer och öka din vinst.

Tips nr 1: Kartlägg kundens resa

Som CRM-chef är det viktigt att först förstå varje steg i kundens resa med ditt varumärke. Varje kund har en unik resa.

Om du till exempel driver ett e-handelsföretag skulle en typisk kundresa innebära att kunden besöker din webbplats eller app, bläddrar bland produkterna, lägger till varor i varukorgen, markerar favoriter, lägger en beställning, får en orderbekräftelse och kontrollerar orderstatus. Vissa potentiella kunder kanske hittar ditt inlägg eller din annons på sociala medier och sedan besöker din webbplats.

CRM-programvara hjälper dig att kartlägga denna resa och gör det möjligt för dig att identifiera kontaktpunkter och möjligheter till interaktion med dina köpare. Genom att visualisera kundens upplevelse från medvetenhet till lojalitet kan du skräddarsy dina CRM-försäljningsstrategier för att möta deras behov i varje steg.

Tips nr 2: Förstå din organisations CRM-mål

Innan du implementerar CRM-strategier är det viktigt att anpassa dem efter organisationens övergripande mål.

Oavsett om det handlar om att öka försäljningen, förbättra kundnöjdheten eller stärka försäljningskanalen och varumärkeslojaliteten, så säkerställer förståelsen för dessa mål att dina CRM-insatser är fokuserade och effektiva och ger mätbara resultat för ditt företag.

Tänk dig att du arbetar för ett mjukvaruföretag med målet att öka de årliga återkommande intäkterna. Du kommer att ta fram CRM-strategier som stöder detta mål – aktiviteter som driver på merförsäljning, förnyelser och kundrekommendationer, istället för att investera stort i en enkel kampanj för att öka varumärkeskännedomen på sociala medier.

Tips nr 3: Håll processerna enkla och automatisera resten

Tack vare tekniken finns det oändliga möjligheter att hantera och förbättra kundrelationer. Det är lätt att låta sig påverkas av alla möjligheter.

Försök att hålla dina processer enkla och automatisera repetitiva eller tidskrävande uppgifter, såsom välkomstmejl, mejl efter köp och feedbackenkäter. Inom ditt CRM-system finns många möjligheter att skapa anpassade automatiseringar för att registrera uppdateringar, ändra affärsstatus, initiera överlämningar etc.

Automatisera överlämningar, statusuppdateringar och omorganisera prioriteringar med ClickUp Automations.

Använd ClickUp Automations för att automatiskt tilldela uppgifter för varje steg i din pipeline, utlösa uppdateringar av affärsstatus baserat på den senaste aktiviteten och byta prioriteringar för att uppmärksamma ditt team på vad ni ska fokusera på härnäst. Det bästa av allt? Du behöver ingen programmeringskunskap. En visuell automatiseringsbyggare hjälper dig att göra detta på nolltid.

Eliminera onödigt arbete och effektivisera dina arbetsflöden med ClickUp Automation.

Om det inte är något för dig kan du prova ClickUp Brains AI-funktioner för att skapa anpassad automatisering med hjälp av naturligt språk. Du kan till exempel instruera den att ”ändra ansvarig till John när en affär flyttas från SQL till Demo/Möte”.

Skapa anpassade automatiseringar med enkel engelska med ClickUp Brain

Du kan också använda AI-anteckningsassistenter som spelar in och transkriberar dina säljsamtal och på ett intelligent sätt sammanfattar insikter i anteckningar som du kan använda som referens. Detta frigör tid som du kan ägna åt värdefulla aktiviteter som att utforma strategier och driva tillväxt.

Rolig fakta: ClickUp Brain kan också hjälpa dig att sammanfatta och analysera dina mötesanteckningar!

En robust CRM-programvara hjälper dig också att spåra svar och till och med automatiskt tilldela poäng till leads.

ClickUps CRM-projektledningsprogramvara är till exempel ett verktyg som hjälper dig att automatisera överlämningar, utlösa kontaktstatus baserat på deras interaktioner och byta prioriteringar för att varna ditt team om kritiska konton.

Förenkla dina CRM-processer och arbetsflöden med ClickUps CRM-projektledningsprogramvara.

Det hjälper dig att hantera allt från försäljningspipelines och kundengagemang till initiativ, försäljningsleads och order i en allt-i-ett-lösning. Visualisera dina kunddata på ett ställe i över 15 anpassade ClickUp-vyer, såsom Kanban, Kalender, Tavla och Lista.

Listvy: Ger en översiktlig bild av alla dina CRM-data, inklusive leads, affärer, konton, kontakter och mer. Du kan enkelt sortera och filtrera listan för att fokusera på specifika kundsegment eller stadier i försäljningsprocessen.

Hantera allt från försäljningspipelines, kundengagemang och order med ClickUps över 15 flexibla vyer.

Tavla: Presentera dina kunder på en tavla i Kanban-stil, med uppgifter grupperade vertikalt efter status. Detta ger dig en visuell representation av din försäljningspipeline, så att du kan se hur affärerna utvecklas från första kontakten till avslut.

Kalendervy: Spårar alla dina kundmöten och viktiga datum i kalenderformat. Med detta kommer du aldrig mer att missa ett schemalagt samtal eller en uppföljning med en kund. Att visualisera dina möten tillsammans med andra uppgifter hjälper dig också att planera din tid effektivt och prioritera kundinteraktioner.

Tabellvy: Organiserar all din kundinformation i ett kalkylbladsliknande format med vertikala kolumner. Varje kolumn kan representera en annan datapunkt, till exempel kontaktuppgifter, affärsstorlek eller kundens livscykelstadium. Detta gör att du kan jämföra och analysera kunddata effektivt och identifiera trender eller mönster.

Ytterligare vyer som Gantt-vyn och arbetsbelastningsvyn är användbara för beroende- och kapacitetshantering, särskilt för komplexa projekt. Tillsammans kan dessa vyer hjälpa dig att snabbt förstå din övergripande CRM-hälsa och identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Spåra dina viktigaste kundmått på ett och samma ställe med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

ClickUps över 50 dashboard-widgets hjälper dig att ytterligare övervaka kundernas livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlek, NPS-poäng, senaste interaktion och andra viktiga mätvärden.

Proffstips: Du kan till och med skapa ditt eget personliga CRM-system i ClickUp som tänker och fungerar precis som du!

Ett CRM-system kan bara fungera bra om du håller kundinformationen korrekt och uppdaterad. Uppdatera regelbundet ditt CRM-system med kundinformation såsom adress, e-postadress, interaktioner, köphistorik, problem och preferenser när du får nya uppdateringar om varje kund.

Genom att hålla din CRM-databas uppdaterad kan du leverera personliga upplevelser som tilltalar dina kunder och fatta välgrundade och tillförlitliga beslut om hur du ska vårda dem.

Och gissa vad! ClickUps enkla CRM-mall är skapad just för det ändamålet. Mallen är ett nybörjarvänligt ramverk för sälj- och marknadsföringsteam som vill hantera kunddata och hålla den uppdaterad och samlad på ett ställe.

Ladda ner den här mallen Spåra all din kontaktinformation på ett ställe med ClickUps enkla CRM-mall.

Lägg till anpassade statusar och anpassade fält för att spåra all information om dina kontakter på ett och samma ställe. Använd 8 olika anpassade attribut, såsom e-postadress, företag, diskvalificeringsorsak, stadium och förlustorsak, för att spara viktig information om kunder och enkelt visualisera kunddata.

Denna CRM-mall hjälper till att ge en heltäckande bild av varje kundinteraktion, så att ditt team kan fatta bättre, datadrivna beslut.

Tips nr 5: Bli mobil

Vi lever i en digitaliserad värld där allt måste vara tillgängligt på mobila enheter. Därför bör även ditt CRM-system vara tillgängligt när du är på språng.

Aktivera mobil åtkomst till din CRM-plattform. Detta gör det möjligt för ditt team att spåra, uppdatera och hantera kundrelationer samt få åtkomst till viktig data när som helst och var som helst.

Mobil CRM gör det möjligt för ditt team att hålla kontakten och vara responsiva, även när de är på resande fot. Det ger unika upplevelser för både anställda och kunder.

Tips nr 6: Anställ kundframgångschefer

För att sticka ut från konkurrenterna måste du erbjuda skräddarsydd kundsupport och service genom att förstå kundernas behov och problem. En väl utformad CRM-strategi med dedikerade kundansvariga hjälper dig att spåra kundinteraktioner och hantera dina viktigaste kunder på ett bättre sätt.

En kundansvarig har ansvaret för att hålla kontakten med dina viktigaste kunder, följa upp kundernas milstolpar, genomföra regelbundna utvärderingar och planera deras framtida engagemang med ditt företag eller varumärke. Detta leder till kundlojalitet, ökade intäkter och varumärkeslojalitet.

Tips nr 7: Gamifiera CRM

En stor del av en säljares och en kundansvarigs arbete består av att skicka uppföljningsmejl, uppdatera datablad eller CRM-system och dela presentationer, rapporter och marknadsföringsmaterial. Allt detta kan snabbt bli tråkigt och påverka dina anställdas produktivitet och engagemang.

För att motivera dina egna säljare och kundansvariga att engagera sig mer i dina kunder kan du gamifiera deras vardagliga eller repetitiva arbetsuppgifter. Genom att dela ut märken och belöningar för uppnådda mål och ge poäng för att upprätthålla en sund konkurrens kan du stimulera och motivera ditt säljteam att utföra tråkiga uppgifter. Gamification hjälper till att göra repetitiva uppgifter roligare för ditt team.

Tips nr 8: Hantera dataredundans

En av de största utmaningarna för organisationer när det gäller att hantera kunddata är replikering. Att lagra kunddata på flera olika platser gör det svårt att analysera och få en korrekt bild av kundernas beteende, preferenser och mönster.

Ett robust CRM-program kan automatiskt rensa bort dubbletter och skapa korrekta rapporter från tvärfunktionella data som samlats in från flera källor. Se regelbundet till att dina kundlistor är redundanssäkra.

Tips nr 9: Integrera ditt CRM-system

Tänk dig att du kunde spåra alla dina affärsprocesser, från leadgenerering, marknadsföring och onboarding till finansiering, personalhantering och kontohantering, från ett enda system. Hur häftigt skulle det inte vara?

Ett kraftfullt CRM-system har integrations- och automatiseringsfunktioner med andra verktyg, såsom ERP-system, bokföringsprogram och plattformar för marknadsföringsautomatisering, för att skapa en enhetlig bild av kundinformationen. Att ha en enda källa till information för alla dina affärsprocesser kan förenkla dina arbetsflöden och drastiskt minska handläggningstiden för att implementera dina försäljnings- och marknadsföringsstrategier.

Du måste alltså investera i CRM-marknadsföringsprogramvara för att bygga varaktiga kundrelationer.

Tips nr 10: Samla in feedback

Samla in och analysera feedback från befintliga kunder via olika kanaler, till exempel feedbackformulär, betygssystem, e-postenkäter eller social lyssnande. Detta kan ge dig värdefull insikt i deras preferenser, förväntningar och nöjdhetsnivåer.

Stärk din CRM-strategi genom att samla in kundfeedback och omvandla den till praktiska uppgifter med hjälp av ClickUp Forms.

ClickUps formulärvy kan vara ett kraftfullt verktyg för att samla in och analysera kundfeedback via olika kanaler. Så här kan det hjälpa:

Skapa anpassade feedbackformulär: Utforma formulär för att få den specifika feedback du behöver. Använd olika fälttyper som flervalsfrågor, rullgardinsmenyer, textrutor och betygsskalan. Anpassa dessa formulär för e-postenkäter, feedback efter supportinteraktioner eller produktrecensioner. Gå djupare och förbättra kvaliteten på svaren med villkorslogik.

Centralisera insamlingen av feedback: Bädda in ClickUp-formulär direkt på din webbplats, dela dem via länkar i e-postmeddelanden eller integrera dem med sociala medieplattformar. Detta gör det möjligt för kunderna att enkelt lämna feedback via sin föredragna kanal, och alla svar samlas på ett centralt ställe i ClickUp.

Effektivisera analysen av feedback: Analysera svaren med inbyggda rapporteringsfunktioner. Du kan se trender i specifika frågor, identifiera vanliga teman och prioritera problem baserat på frekvens eller allvarlighetsgrad.

Tilldela och spåra åtgärder baserade på feedback: Omvandla feedback till spårbara : Omvandla feedback till spårbara ClickUp-uppgifter och tilldela dem till relevanta teammedlemmar för uppföljning. Övervaka framstegen med uppdateringar i diskussionstrådar om uppgifterna i ClickUp, så att feedbacken leder till konkreta åtgärder och förbättringar.

Använd denna feedback för att förbättra dina produkter, tjänster och den övergripande kundupplevelsen. Detta visar dina kunder att du är engagerad i att lyssna och anpassa dig. Du kan också använda denna feedback för att personalisera kundinteraktioner.

Förbättra dina CRM-funktioner med ClickUp

Effektiv kundrelationshantering är avgörande för att företag ska kunna blomstra. Från att kartlägga kundens resa till att automatisera processer – i det här blogginlägget får du 10 insiktsfulla CRM-tips för att höja kvaliteten på dina kundrelationer.

Genom att implementera dessa strategier och utnyttja programvara som ClickUp kan du centralisera data, förenkla arbetsflöden och förbättra kundrelationerna.

ClickUp är mer än ett CRM-verktyg; det är en dynamisk lösning som gör det möjligt för CRM-team att enkelt hantera kundrelationer.

Är du redo att revolutionera din CRM-strategi och driva hållbar tillväxt för ditt företag?

Registrera dig på ClickUp idag för att förbättra kundnöjdheten och bli en kundfavorit!