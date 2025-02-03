De 10 bästa programvarorna för lageroptimering att använda 2025

Lagerhantering är en viktig uppgift för alla företag, men här är en överraskande fakta: den genomsnittliga småhandlaren i USA uppnår endast 63 % lagerprecision.

Vad är orsaken? Ofta är det mänskliga fel som leder till kostsamma problem som överlager eller förlorade försäljningar.

Om du fortfarande förlitar dig på kalkylblad för lagerhantering kan du råka ut för dessa problem.

Men det finns goda nyheter! Moderna programvaruplattformar för lageroptimering kan vända på situationen. Dessa verktyg har en rad funktioner som gör dina leveranskedjeprocesser mer effektiva – från streckkodsläsare till integration med elektronisk datautbyte (EDI).

Att investera i rätt programvara kan drastiskt minska lagerkostnaderna, öka effektiviteten och spara tid. Under det senaste året har mitt team och jag på ClickUp testat och sammanställt en lista över de 10 bästa programvarulösningarna för lageroptimering för 2024, med information om vem de passar bäst för, priser och viktiga funktioner.

Men först ska vi ta reda på vad du bör leta efter i programvara för lageroptimering!

Vad ska du leta efter i programvara för lageroptimering?

En pålitlig programvara för lageroptimering måste prioritera noggrannhet. Här är vad du bör leta efter för att säkerställa att den uppfyller dina affärsbehov på ett effektivt sätt:

Spårning i realtid : Se till att programvaran tillhandahåller uppdaterade lagernivåer och lagerrörelser för att förhindra lagerbrist och överlager.

Streckkodsläsning : Välj system som stöder streckkodsläsning för effektiv produktidentifiering och spårning.

Integrationsmöjligheter : Kontrollera om programvaran kan integreras med dina POS-, leveranskedje- och redovisningssystem för ett smidigt dataflöde.

Automatiska varningar : Leta efter automatiseringsfunktioner så att du kan få automatiska aviseringar om låga lager, utgångsdatum och återbeställningspunkter för att förhindra lagerproblem.

Stöd för flera kanaler : Välj programvara som kan hantera lager över olika försäljningskanaler för att hålla dem synkroniserade.

Mobil tillgänglighet : Se till att lagersystemen är kompatibla med olika enheter för att öka flexibiliteten och möjligheten att hantera lagret när du är på språng.

Skalbarhet : Leta efter verktyg som kan växa med ditt företag och hantera ökade datamängder och lagerkomplexitet i takt med att du expanderar.

Användarvänligt gränssnitt: Välj en intuitiv plattform som minskar utbildningstiden och ökar teamets effektivitet.

De 10 bästa programvarorna för lageroptimering

I listan nedan går jag igenom de bästa programvarorna för lageroptimering 2024. Jag ger också en kort översikt över varje verktyg så att du enkelt kan jämföra alternativen.

1. ClickUp (bäst för lagerplanering, hantering och optimering)

Om du letar efter ett verktyg som är utmärkt för lagerplanering och optimering kan ClickUp vara precis vad du behöver.

ClickUp är ett verktyg för verksamhetshantering för företag i alla storlekar, från små nystartade företag till stora koncerner. Det är utmärkt för att hantera e-handelsverksamhet, hantera produktlager och sätta upp mål.

Håll koll på lageruppgifterna i realtid med ClickUps projektledningsplattform.

Med ClickUps projektledningslösning kan du förenkla dina processer med anpassningsbara instrumentpaneler som visar realtidsstatistik, spåra lager med organiserade listor och automatisera arbetsflöden för att uppgifterna ska flyta smidigt.

ClickUps instrumentpaneler är otroligt mångsidiga och erbjuder en 360°-vy av din produktinformation.

Visualisera dina tillgängliga produkter, lager och andra lager på ClickUp Dashboards.

Du kan anpassa gränssnittet efter dina behov med alternativ för anpassade statusar, tabeller och rapporteringsverktyg. Dessutom kan du med Dashboard Widgets enkelt hämta viktig data som spårad tid och diagram, vilket ökar din lagerhanteringseffektivitet.

Om du föredrar strukturerade layouter kan ClickUps tabellvy vara något för dig.

Analysera data enkelt för strukturerad informationshantering med ClickUps tabellvy.

Det gör att du kan organisera budgetar, lager och kunduppgifter i ett överskådligt format med rader och kolumner. Skapa anpassade fält i ClickUp för att registrera praktiskt taget vad som helst – uppgiftsförlopp, bifogade filer, stjärnbetyg och över 15 olika fälttyper.

Om du vill spåra lagerrörelser och tillgänglighet är ClickUps färdiga mallar otroligt effektiva. Till exempel förenklar ClickUp Inventory Management Template hanteringen av stora eller komplexa lager. Den hjälper dig att spåra lagernivåer, lagerrörelser och kostnadsförändringar samt organisera produktinformation i en användarvänlig databas.

Ladda ner denna mall Hantera ditt lager och fyll alltid på i tid med ClickUps mall för lagerhantering.

Denna mall hjälper dig också att:

Övervaka lagernivåer, lager tillgänglighet, rörelser och kostnadsfluktuationer

Organisera produktinformation, inklusive priser och bilder, i en användarvänlig databas.

Analysera lagertrender för att fatta välgrundade beslut om påfyllning.

ClickUps mall för lagerrapport förbättrar noggrannheten i spårningen av produktnivåer, ger insikter i leveranskedjan och effektiviserar din beställningsprocess. Med den här mallen kan du också ställa in lagermål och förutse efterfrågan, så att du kan ligga steget före eventuella brister.

Ladda ner denna mall Håll koll på dina lagernivåer och identifiera snabbt brister med mallen för lagerrapport.

Med den här mallen kan du:

Få en snabb överblick över lagernivåerna

Uppdatera data enkelt utan att behöva skriva in kod

Organisera produkter i kategorier för enkel navigering

ClickUp Automations är en annan funktion som kan förbättra lagerhanteringen avsevärt genom att effektivisera repetitiva uppgifter och minska manuella fel. Med automatiseringar kan du ställa in triggers för att uppdatera lagernivåer automatiskt när artiklar läggs till eller tas bort, vilket säkerställer noggrannhet i realtid.

Automatisera lagerhanteringen med ClickUp Automations

Du kan ställa in aviseringar som varnar dig när lagret når en kritisk nivå, så att du kan fatta beslut och fylla på lagret i rätt tid. Dessutom kan du använda kundautomatisering för att kategorisera och organisera lagerdata, vilket gör det enklare att spåra och analysera trender. Detta sparar inte bara tid utan hjälper dig också att fatta välgrundade beslut, vilket i slutändan förbättrar effektiviteten och produktiviteten i din lagerhantering.

ClickUps bästa funktioner

Hantera produktpåfyllningar och leveranser med ClickUps kalendervy . Se leveransscheman och uppgifter i realtid genom gemensamma tidslinjer och resurskalendrar.

Ställ in påminnelser för påfyllning med ClickUp Recurring Tasks

ClickUp-integrationer med e-handelsplattformar säkerställer korrekt synkronisering av lagerdata för att optimera affärsverksamheten och fatta välgrundade beslut.

Spåra produktförsäljning och hantera kapacitet med praktiska planeringsverktyg, inklusive färdiga mallar och leverantörslistor.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en inlärningskurva på grund av den höga graden av anpassning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsyta per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Zoho Inventory (bäst för små till medelstora företag)

via Zoho Inventory

Zoho erbjuder en allt-i-ett-programvarusvit som innehåller olika applikationer, såsom Zoho CRM, ett helpdesk-system och Zoho Inventory.

Zoho Inventory erbjuder funktioner som lageruppföljning, orderhantering och lagerhantering, vilket gör det idealiskt för små till medelstora företag.

Zoho integreras med populära e-handelsplattformar som Shopify, Amazon, Etsy, eBay och ZohoCommerce. Även om integrationsmöjligheterna är något begränsade är Zoho fortfarande konkurrenskraftigt prissatt jämfört med andra lösningar för lagerhantering inom e-handel.

Zoho Inventorys bästa funktioner

Hantera lager effektivt med hjälp av streckkods- och RFID-teknik (Radio Frequency Identification).

Säkerställ snabb produktrotation för färskvaror

Ger realtidsfraktpriser från stora globala transportörer

Begränsningar i Zoho Inventory

Begränsad integration med e-handelsplattformar och marknadsplatser

Priset baseras på månatlig ordervolym, vilket innebär att du behöver uppgradera din plan när ditt företag växer.

Priser för Zoho Inventory

Gratis plan (endast 50 beställningar och en användare)

Standard: 39 $/månad per organisation (med 500 beställningar per månad och två användare)

Professional: 99 $/månad per organisation (med 3000 beställningar per månad och två användare)

Premium: 159 $/månad per organisation (med 7500 beställningar per månad och två användare)

Enterprise: 299 $/månad per organisation (med 15 000 beställningar per månad och sju användare)

Zoho Inventory – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (380+ recensioner)

3. Fishbowl Inventory (bästa molnbaserade programvaran för lagerhantering)

via Fishbowl Inventory

Fishbowl är ett högt ansett program för lager- och leveranskedjehantering som integreras sömlöst med QuickBooks för att effektivisera lagerprocesserna. Det förbättrar noggrannheten med streckkodsläsning, vilket säkerställer precis spårning av artiklar genom hela leveranskedjan, och stöder lagerövervakning i realtid på flera platser – perfekt för storskaliga verksamheter.

Programvarans funktion för spårning av delar gör att du kan övervaka lagret med hjälp av serienummer, partinummer eller utgångsdatum, vilket förbättrar spårbarheten och efterlevnaden, särskilt i branscher med strikta regler.

Fishbowl Inventories bästa funktioner

Passar utmärkt för stora transportföretag och tillverkare.

Automatiserar skapandet av inköpsorder baserat på försäljningstrender och lagerbehov med Fishbowls orderhanteringssystem.

Få tillgång till och hantera lager på språng med mobilappen

Fishbowl Inventory-begränsningar

Kan vara kostsamt för företag med många användare

Ytterligare funktioner medför extra kostnader.

Priser för Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : 349 $/månad för två användare

Fishbowl Advanced: 399 $/månad för två användare

Fishbowl Inventory – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

4. Cin7 (Bäst för omnikanal-återförsäljare)

via Cin7

Cin7 är ett molnbaserat lagerhanteringsverktyg som är tillgängligt gratis för Shopify e-handelsbutiker. Det har en rad funktioner och plattformsintegrationer.

Detta webbaserade system använder Kanban-metoden för att underlätta lagerpåfyllning och ombeställning och inkluderar redovisningsfunktioner som FIFO-metoden (First In, First Out).

Cin7 utmärker sig med sin kostnadseffektiva prissättning för företag av alla storlekar och möjligheten att hantera ett obegränsat antal lagerhållningsenheter (SKU).

Cin7:s bästa funktioner

Överför lager mellan lager på ett smidigt sätt

Skapa inköpsorder snabbt med automatiserade funktioner.

Få tillgång till POS-system och streckkodsläsning i alla planer

Begränsningar för Cin7

Grundpaketet saknar funktioner som EDI-anslutningar och 3PL-konfigurationer.

Det finns inga gratisabonnemang eller provperioder tillgängliga.

Priser för Cin7

Cin7 Core Standard : Från 349 $/månad

Cin7 Core Pro : Från 599 $/månad

Cin7 Core Advanced: Från 999 $/månad

Cin7 (Core) betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 700 recensioner)

5. Ordoro (bäst för frakt och leverans)

via Ordoro

Ordoro erbjuder funktioner som gör det möjligt för dig att hantera leveranser, hantera dropshipping av lager, öppna API-åtkomst och avancerad analys. Plattformen möjliggör sömlös integration av olika försäljningskanaler för att förbättra leveransprocesserna.

Oavsett om du hanterar 100 lagerartiklar eller 500 000 order per månad kan Ordoros omfattande exportdatastruktur och redovisningssystem förenkla din lagerhantering.

Ordoro bästa funktioner

Erbjuder modern inköpsautomatisering för effektiviserade processer.

Möjliggör centraliserad hantering för företag med flera lager

Anslut till populära e-handelsplattformar som Shopify, Magento och WooCommerce.

Ordoro-begränsningar

Saknar mobilversion, till skillnad från många andra programvaror för lagerhantering.

Priserna kan vara höga för småföretag.

Ordoro-priser

Frakt : Gratis

Lager : 349 $/månad

Dropshipping: 299 $/månad

Ordoro-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

6. QuickBooks E-Commerce (bäst för växande e-handelsföretag)

via QuickBooks

QuickBooks Commerce (tidigare TradeGecko) är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och sina robusta funktioner och hjälper företag att effektivt hantera lager, automatisera arbetsflöden och analysera prestanda.

Verktygets automatiseringsfunktioner gör det möjligt för företag att effektivisera repetitiva uppgifter och minska manuella fel. Genom att automatisera processer som orderhantering, generering av inköpsorder och lagerjusteringar effektiviserar verktyget verksamheten och hjälper dig att spara tid.

QuickBooks E-commerce bästa funktioner

Ansluter enkelt till Xero för effektiviserad bokföring

Övervaka lagernivåer på flera platser och kanaler

Optimera lagerhanteringen med funktioner som lagerplatshantering och plocklistor.

Begränsningar för QuickBooks E-commerce

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig programvaran när man använder den för första gången.

Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika affärsbehov

QuickBooks E-commerce-priser

Enkel start: 35 $/månad

Essentials: 65 $/månad

Plus: 99 $/månad

Avancerat: 235 $/månad

QuickBooks E-commerce betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: N/A

7. DEAR Systems (Bäst för tillverkning och grossisthandel)

via DEAR Systems

DEAR Systems är en molnbaserad ERP-lösning som eliminerar behovet av kostsam IT-infrastruktur såsom servrar och switchar.

Med detta verktyg kan du effektivt hantera allt från råvaror till färdiga varor och säkerställa att din leveranskedja fungerar smidigt från början till slut. En utmärkande funktion är dess kapacitet för efterfrågeprognoser, som gör att du kan förutsäga lagerbehovet med precision och minimera överlager och lagerbrist.

Plattformens inköpsmodul förbättrar dina inköpsbeslut med precision och effektivitet. Den har en sida med leverantörsinformation och verktyg för finansiell rapportering.

För företag som fortfarande förlitar sig på manuella metoder för efterfrågeplanering erbjuder DEAR Systems verktyg som kan ersätta föråldrad kapacitetsplanering i Excel med mer effektiva, automatiserade processer. Detta säkerställer att din produktion anpassas perfekt efter efterfrågan, vilket maximerar effektiviteten och minimerar svinnet.

DEAR Systems bästa funktioner

Identifiera och förbättra varje steg i din leveranskedja med hjälp av värdekedjeanalys.

Få aviseringar om att det är dags att beställa påfyllning när lagret börjar ta slut med hjälp av varningar om återbeställningspunkt.

Få tillgång till över 300 standardrapporter för detaljerad information.

Begränsningar för DEAR Systems

Den höga kostnaden kan vara ett hinder för småföretag.

Priser för DEAR Systems

Från 249 $/månad för 5 användare

DEAR Systems betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

8. NetSuite ERP (bäst för lagerhantering på företagsnivå)

via NetSuite ERP

NetSuite ERP erbjuder en omfattande verktygssvit som täcker allt från ekonomihantering till lagerkontroll, vilket gör det till en one-stop-shop för företag som vill öka effektiviteten och driva tillväxt.

Systemets realtidsdashboards ger dig en fullständig översikt över dina lagerhanteringsprocesser, vilket hjälper dig att fatta datadrivna beslut med självförtroende.

NetSuite ERP ger realtidsöverblick över lagernivåer, efterfrågeprognoser och orderhantering, så att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta bidrar till att minska lagerkostnaderna och minimera risken för lagerbrist, vilket i slutändan förbättrar kundnöjdheten.

Plattformen integreras sömlöst med logistikprogramvara och ger fullständig översikt och kontroll över dina verksamheter.

NetSuite ERPs bästa funktioner

Hantera flera dotterbolag, affärsenheter och juridiska enheter med lätthet, med stöd för flera språk och valutor.

Optimera schemaläggningen i realtid och hantera lagret effektivt med hjälp av kalendrar och Gantt-diagram.

Få global översikt med verktyg för hantering av leverantörers placering, planering av distributionsbehov och planering för flera platser.

Begränsningar för NetSuite ERP

Brant inlärningskurva, särskilt när man anpassar ERP-plattformen

Det finns begränsningar för vilka dokumenttyper du kan exportera, och inte all information överförs korrekt.

Priser för NetSuite ERP

Anpassad prissättning

NetSuite ERP-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

9. SAP IBP (Bäst för lageroptimering i komplexa leveranskedjor)

via SAP IBP

Med hjälp av maskininlärningsalgoritmer och realtidsdata förutsäger SAP IBP framtida efterfrågan med hög precision, vilket gör det möjligt för företag att anpassa sina lagernivåer efter marknadens behov.

En annan viktig funktion är multi-echelon inventory optimization (MEIO). SAP IBP gör det möjligt för företag att optimera lager på flera platser och nivåer inom leveranskedjan. Denna funktion tar hänsyn till beroendeförhållanden mellan olika lagernivåer, vilket möjliggör en mer effektiv distribution och minskar överskottslager samtidigt som höga servicenivåer upprätthålls.

Det stöder även scenarioplanering, vilket gör det möjligt för företag att utvärdera de potentiella resultaten av olika beslut, såsom förändringar i leverantörers ledtider eller förändringar i kundernas efterfrågan, och välja den mest effektiva strategin.

SAP IBP:s bästa funktioner

Få omfattande översikt, varningar och analyser för att mäta prestanda, förutsäga störningar och ligga steget före problem.

Genomför realtidssimuleringar för olika affärsscenarier för att möta växande affärskrav.

Stödjer sömlös integration med andra SAP-system och tredjepartsapplikationer för förbättrad funktionalitet.

Begränsningar i SAP IBP

Inlärningskurva på grund av dess komplexitet och omfattande funktioner

Verktyget använder RDP-teknik för vissa processer, vilket inte är den senaste tekniken som finns tillgänglig.

SAP IBP-prissättning

Anpassad prissättning

SAP IBP-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. inFlow Inventory (Bäst för användarvänlig lagerhantering)

via inFlow Inventory

inFlow Inventory är skräddarsytt för att förenkla lagerkontrollen för företag av alla storlekar. Det centraliserar lager- och orderdata och ger realtidsöverblick över lagernivåer och rörelser i dina distributionscenter.

Några av de viktigaste funktionerna är streckkodning, lagerhantering på flera platser och detaljerad analys, vilket möjliggör effektiv spårning, ombeställning och optimering av lager.

inFlow Inventory bästa funktioner

Integrera smidigt med olika e-handelsplattformar, inklusive online-marknadsplatser, webbplatser och fysiska butiker, för att hantera lager från ett enda gränssnitt.

Öka noggrannheten och effektiviteten vid mottagning, plockning och hantering av lager med streckkodsläsning och RFID (Radio-Frequency Identification).

Skapa, bearbeta och spåra order samt utforma mallar för inköpsorder för framtida upphandlingscykler.

Begränsningar i inFlow Inventory

Skalbarhetsproblem för stora eller snabbt växande e-handelsföretag

Priser för inFlow Inventory

Entrepreneur : 110 $/månad

Småföretag : 279 $/månad

Medelstor : 549 $/månad

Enterprise: 1319 $/månad

inFlow Inventory betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Välj den bästa programvaran för lageroptimering för ditt företag

När företag växer blir manuell lageruppföljning allt svårare, vilket leder till fel, felplacerade artiklar och förseningar i orderhanteringen – problem som kan påverka din verksamhet negativt.

Att byta till ett molnbaserat system för lageroptimering kan vara omvälvande. Det förenklar lagerövervakningen, vilket gör det lättare att hantera lagernivåer, minska fel och effektivisera orderhanteringen.

Om du är lagerchef eller företagare erbjuder ClickUp en kraftfull lösning för att optimera lagerhanteringen. Den har spårning i realtid, automatiserade arbetsflöden och anpassningsbara instrumentpaneler, vilket säkerställer att dina lagerprocesser är så smidiga och effektiva som möjligt.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev skillnaden själv!