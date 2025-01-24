10 gratis mallar för planering av middagsmenyer

Vad är det svåraste med att vara vuxen? Enkelt: Att inse att du måste fixa middag från och med nu och fram till tidens ände. ?️

Måltidsplanering är en universell utmaning, oavsett om du är en ensamstående yrkesverksam, driver ett familjehushåll eller hanterar en livlig restaurang. Om du ständigt funderar på "Vad ska jag laga till middag ikväll?" behöver du en mall för planering av middagsmenyer.

Måltidsplanering förhindrar matsvinn, minskar kostnaderna för hämtmat och hemleverans och sparar dig från hektiska och obekväma matinköp. På sikt sänker detta din månatliga matbudget och förhindrar stress i mitten av veckan. ?

Mallar för menyplanering används av både familjer, privatpersoner och restauranger. Och även om alla är överens om att det är nödvändigt att planera måltiderna, kan det förberedande arbetet ofta kännas överväldigande.

För att hjälpa dig komma igång har vi samlat 10 praktiska mallar för planering av middagsmenyer som du kan använda direkt.

Vad är en mall för planering av middagsmenyer?

En mall för planering av middagsmenyer gör det enkelt att planera måltider för en viss tidsperiod (vanligtvis en dag, vecka eller månad). Dessa mallar är användbara för unga yrkesverksamma, familjer, restauranger, evenemangsplanerare, cateringföretag och andra organisationer.

Mallarna för menyplanering finns i olika utföranden, är utformade för olika målgrupper och omfattar olika tidsintervall. En månadsplanering hanterar till exempel måltiderna för hela månaden, medan en veckoplanering organiserar måltiderna från söndag till lördag. Vissa enkla mallar är utformade för vanliga hushåll, medan mer komplexa layouter är utformade specifikt för restauranger, evenemangsplanerare eller cateringföretag. ?‍?

Mallarna för måltidsplanering hjälper dig att komma på recept, skapa inköpslistor och slutligen skapa en meny för varje måltid under dagen. Genom att planera måltiderna i början av veckan sparar du pengar, slipper huvudvärk och minskar mängden mat som går till spillo.

Vad kännetecknar en bra mall för planering av middagsmenyer?

Med rätt mall för middagsmenyn eller måltidsplaneringen kan du planera menyer för varje måltid, varje dag i veckan (eller månaden).

Den bästa mallen för planering av middagsmenyer gör att du kan:

Visualisera måltiderna för veckan: Den bästa menyplaneringen lämnar utrymme för varje måltid under dagen. Leta efter en med utrymme för recept på frukost, lunch, middag och mellanmål.

Förhindra matavfall : En av de största fördelarna med menyplanering är att matavfallet minskar, vilket också sänker din månatliga matbudget. Leta efter måltidsplanerare med mallar för inköpslistor, så att du kan handla utifrån dina middagsidéer och hålla koll på vad du har i köket.

Prioritera hälsosamma måltider : Att planera måltiderna i förväg gör det enkelt att prioritera hälsosam mat och se till att du får en balanserad kost från ett vecko- eller månadsperspektiv ?

Håll alla på samma sida: Svara på de oändliga frågorna om "Vad blir det för middag?" med en praktisk utskrift av en veckoplan eller månadsplan så att hela familjen vet vad som är på gång.

10 mallar för planering av middagsmenyer att använda

Kan du inte bestämma vad du ska laga till middag den här veckan? Dessa 10 praktiska mallar för planering av middagsmenyer hjälper dig att välja hemlagad mat framför hämtmat, minska dina matkostnader och undvika beslutsutmattning under veckan. ?

1. ClickUp-mall för menyplanering

Planera måltider för hela veckan med denna praktiska mall från ClickUp.

Det är svårt att få middagen på bordet. Men att få middagen på bordet hela veckan? Det verkar ofta omöjligt.

Med ClickUps mall för menyplanering kan du göra det omöjliga möjligt med en veckas måltidsplaner. Börja med att bestämma antalet personer, start- och slutdatum, antal måltider per dag och veckobudget. Därefter kan du planera dina måltider, schemalägga matlagningen eller spara recept i din ”receptlåda”. ?️

Med avsnitt för måltidsplanering, inköpslistor och dagliga uppgifter (ända ner till att städa kylskåpet!) gör denna mall måltidsförberedelserna förvånansvärt hanterbara.

Dessutom sparar utrymmet för recept och ingredienser dig från att behöva göra flera resor till mataffären med denna mall för måltidsförberedelser. Snart kommer du att skapa ett effektivt arbetsflöde för att få mat på bordet varje vecka.

2. ClickUp-mall för restaurangens handlingsplan

Driv ditt kök som en restaurang med denna handlingsplanmall från ClickUp.

Ska du vara värd för Thanksgiving i år eller planerar du en stor familjesammankomst? För att göra middagsbjudningarna lite mer organiserade och förbättra processplaneringen för ditt kök kan du använda ClickUps mall för restaurangens handlingsplan.

Med den här mallen kan du driva ditt hemkök som en Michelin-stjärnmärkt restaurang. Skapa en organiserad att göra-lista med alla dina uppgifter, inklusive planering av menyn, inköp av matvaror eller utskick av inbjudningar. Om du använder en strategi för att dela upp och erövra, sätt upp prioriteringar, schemalägg deadlines och tilldela uppgifter till andra familjemedlemmar. ?

För att genomföra en stor sammankomst behöver du en effektiv projektplan. Lyckligtvis gör ClickUps inbyggda verktyg det enkelt att skapa en strategi för projektutveckling. Använd mallens färgkodade system för att omedelbart förstå vilka uppgifter som är slutförda eller pågående och om uppgifterna har hög prioritet. Gratis mallar som denna blir inte mycket bättre.

3. ClickUp-mall för standardrutiner för restauranger

Börja planera din drömrestaurang, från menyer till lokalförvaltning, med denna praktiska mall från ClickUp.

Vill du servera middag på din restaurang? Innan du börjar förbereda måltiderna måste du se till att alla delar av din verksamhet är effektiviserade. Delegera uppgifter och säkerställ samtidigt kvalitetskontrollen i hela din verksamhet med ClickUps mall för standardrutiner för restauranger.

Denna mall fastställer standardrutiner (SOP) för anläggningar, hälsa och hygien, matlagning, menyproduktion, orderhantering och kommunikation. Skapa till exempel SOP för dina anläggningar och din utrustning med instruktioner för tvätt, sanitet, diskning och rengöring av ismaskinen. Att beskriva varje SOP förbättrar i slutändan processeffektiviteten i ditt kök.

Dessutom gör en översiktlig beskrivning av din verksamhet – inklusive dina mål, interna policyer och restaurangens koncept – det enkelt att introducera nya medarbetare samtidigt som du förbättrar din matservering.

4. ClickUp-mall för restaurangens arbetsomfång

Se till att alla i din restaurang känner till sina roller och ansvarsområden med denna mall från ClickUp.

Om du driver en restaurang är måltidsplanering så mycket mer än att planera en bra meny – det handlar också om att planera bra service. Att driva en restaurang kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer. För att säkerställa att alla i din personal – inklusive värdar, servitörer och kockar – förstår sina dagliga uppgifter, kan du dra nytta av ClickUps mall för restaurangens arbetsomfång.

Denna mall beskriver tydligt leveranser, tidsplaner, budgetar och kommunikationsplaner för varje teammedlem. Börja med att ge en kort översikt över en roll och gå sedan in på en beskrivning av varje daglig uppgift eller ansvar. Slutligen, beskriv godkännandeprocesser och kommunikationsplaner så att teammedlemmarna vet vart de ska vända sig med frågor eller funderingar. ?

Med denna praktiska mall från ClickUp vet alla i din verksamhet exakt vad som förväntas av dem, så att de kan ge dina kunder bättre service.

5. ClickUp-mall för arbetsbeskrivning för livsmedelsutveckling

Lansera en ny produkt eller ett nytt recept med denna lättförståeliga mall från ClickUp.

Har du tagit fram ett nytt recept eller en ny matprodukt? Denna noggrant organiserade mall effektiviserar alla aspekter av matutveckling. ?

Med ClickUps mall för arbetsbeskrivning för livsmedelsutveckling kan du samordna alla aspekter av lanseringen av en ny produkt. Börja med att ange namnet på din recept eller produkt och gå sedan in på produktens omfattning, lista alla potentiella leveranser och fastställ en budget för ditt projekt.

Om du behöver hålla tyst om projektet före lanseringen kan du använda den här mallen för att granska lagar om e-handel, upphovsrätt och varumärken. Se dessutom till att ditt team och potentiella leverantörer är på samma sida genom att inkludera dina villkor, såsom avtal, force majeure och uppsägning.

6. Mall för veckomeny från OnPlanners

via OnPlanners

Denna veckomenyplanerare förhindrar stress och huvudvärk under hela veckan. Denna lättanvända veckomenymall från OnPlanners är utformad för att planera frukost, lunch och middag från söndag till lördag.

Dessutom finns det utrymme för din inköpslista, där du kan dela upp varorna i mejeriprodukter, frukt och grönsaker, spannmål, kött och andra kategorier. Skriv bara ut mallen, lägg till dina veckomenyer och häng upp schemat i köket så att du alltid har det till hands.

Med denna enkla veckomenyplanerare sparar du tid på planering, förberedelser och matinköp. Resultatet? Du spenderar mindre tid i affären och i köket, vilket sparar otaliga timmar varje vecka. ?️

7. Mall för veckomenyplanering från GooDocs

via GooDocs

En del av planeringsprocessen är att lämna gott om tomt utrymme. Lyckligtvis har GooDocs mall för veckomenyplanering gott om tomt utrymme för varje dag i veckan. Skriv anteckningar, notera idéer för varje dag eller skriv en påminnelse till dig själv om att kontrollera vilka ingredienser du redan har hemma.

Denna kostnadsfria, utskrivbara måltidsplanerare är indelad i två huvuddelar: dina dagliga måltider och en inköpslista. Fyll bara i tabellen för att ange dina måltider och skriv sedan ner alla ingredienser du behöver köpa i affären. ?

Det bästa av allt? Denna utskrivbara mall för måltidsplanering är lätt att sätta upp på kylskåpet så att du kan hålla ordning i köket.

8. Menymall från Template.net

via Template.net

Om du öppnar en restaurang, caterar en fest eller arrangerar ett stort evenemang kan du använda denna vackra menymall från Template.net för att skapa en fantastisk meny för kvällen.

Kategorisera rätterna som förrätter, huvudrätter, drycker och andra rätter, och lista deras namn, beskrivningar och priser (om tillämpligt). Sätt pricken över i:et genom att anpassa denna redigerbara menymall så att den passar ditt varumärke.

Med denna DIY-mall kan du anordna ett exklusivt evenemang eller lyfta en speciell tillställning hemma. Redigera mallen online och ladda sedan ner den i PNG- eller PDF-format. Lägg sedan din professionella meny på varje plats och förbered dig på att imponera på dina gäster. ✨

9. Mall för veckomeny av PDFFiller

via PDFFiller

Vill du ha en utskrivbar veckomenyplan utan onödiga detaljer? Då måste du prova denna otroligt enkla mall för veckomenyplanering från PDFFiller.

För dig som ser måltidsplanering som ett nödvändigt ont är detta den perfekta lösningen. Mallen har ett lättanvänt rutnätformat för att planera frukost, lunch, middag och mellanmål för varje måltid under veckan. Skriv bara datumet högst upp i planeringsverktyget och lista sedan dina dagliga måltider – så enkelt är det! ?

Med denna enkla mall kan du brainstorma måltider för hela familjen utan att bli överväldigad av planeringsprocessen. Skriv bara ut mallen, fyll i dina måltidsidéer och ta med den till affären (eller ta en bild av den med din telefon). Det bästa av allt är att det är enkelt att skriva ut samma mall varje vecka för att minska stressen i köket och vid måltidsplaneringen.

10. Matmenymall från Template.net

via Template.net

Oavsett om du öppnar en restaurang, en snabbmatsrestaurang eller en takeaway-restaurang vill du kanske visa upp dina läckra rätter. Med denna mångsidiga mall från Template.net kommer dina potentiella kunder att njuta av att titta på bilderna i din meny. ?

Anpassa helt enkelt mallen efter ditt varumärke genom att lägga till din logotyp, färgpalett och typografi. Därefter listar du olika menyalternativ och lägger till en bild av varje rätt för att illustrera ditt utbud. Snart har du en visuell och skriftlig beskrivning av varje rätt på din restaurang.

Denna eleganta mall kommer att locka nya kunder och öka försäljningen för ditt företag. Byt ut text och bilder online, ladda ner PNG-filen och skriv sedan ut din meny för att dela med dina kunder. Därefter kan du dela menyn med dina potentiella kunder genom att placera den på varje bord, ladda upp den som en PDF-fil på din webbplats, starta en direktreklamkampanj eller sätta upp den utanför din restaurang.

Bonus: Receptmallar för Word!

Börja planera måltider med ClickUps mallar för planering av middagsmenyer

Att förbereda måltider är en svår uppgift – särskilt när du inte vet vad du ska laga. Ta bort stressen från tallriken med rätt mall för planering av middagsmenyer. Brainstorma måltidsidéer, para ihop recept med varje måltid på dagen och skapa inköpslistor i förväg för att förhindra matsvinn, prioritera hälsosam kost och minska matkostnaderna. ?

Låt ClickUp ta din måltidsplanering till nästa nivå. Med ClickUps praktiska mallar för menyplanering kan du skapa menyer, organisera köksrutiner, beskriva restaurangens arbetsomfång eller till och med lansera en ny matprodukt.

För att få tillgång till mallar för planering av middagsmenyer, tusentals integrationer och otaliga projektledningsverktyg, gå med i ClickUp idag.