Gratis mallar för videoplanering som hjälper dig att strukturera dina inspelningar som ett proffs

Bilden må vara perfekt, men du ser inte kaoset bakom kameran – kablar överallt, planer som ändras hela tiden och någon som skriker om ett saknat manus.

Och med 73 % av videomarknadsförarna som idag skapar innehåll som förklarande videor är efterfrågan på snabba, polerade bilder högre än någonsin. Men den kvaliteten uppstår inte bara magiskt på inspelningsplatsen, utan börjar med smart förberedelse.

Ett av de mest underskattade verktygen i din produktion är en videoplaneringsmall (förutom din kamera, förstås). Låt oss gå igenom enkla, kostnadsfria videoplaneringsmallar som hjälper dig att strukturera dina inspelningar utan att komplicera dem i onödan.

Oavsett om du är en enskild skapare eller leder ett team hjälper dessa kostnadsfria mallar för videoplanering dig att hålla ordning och vara redo för allt som kan hända under inspelningen.

Vad är mallar för videoplanering?

Mallar för videoplanering hjälper dig att organisera och hantera din videoproduktion. De beskriver allt som ditt projekt behöver för att din video ska bli verklighet, till exempel manus, tagningslista, produktionsschema och personalens ansvarsområden.

Se dem som din plan för en framgångsrik produktion. När du skapar en YouTube-video, en annons eller en fullskalig produktion hjälper dessa mallar dig att hålla ordning och se till att ingenting förbises.

Från storyboards till call sheets finns det mallar som passar dina behov. De sparar tid, minskar stressen och hjälper dig att genomföra en smidigare inspelning från början till slut. Så om du är trött på kaos i sista minuten är en bra, gratis mall din nya bästa vän.

Vad kännetecknar en bra mall för videoplanering?

En bra mall för videoplanering är tydlig, välorganiserad och lätt att använda. Den täcker alla viktiga aspekter av videoproduktion, såsom manus, tagningslista, tidsplan och personalens ansvarsområden.

Detaljerad produktionsplan: Innehåller en omfattande tidsplan och kan anpassas för olika videotyper (t.ex. korta inlägg på sociala medier, långfilmer).

Definiera tydliga roller för varje teammedlem

Erbjuder ett utrymme för övervakning av utrustning, rekvisita och inspelningsplatser

Ren malldesign som är enkel och användarvänlig. Den ska vara lätt att uppdatera efter behov och visuellt tydlig för att undvika förvirring under produktionen.

Delbart dokument som fungerar som en samlingspunkt för teamets samordning och fungerar som en samlingspunkt för teamets samordning och kommunikation . Det förbättrar samarbetet för att säkerställa en smidig och professionell videoproduktion.

17 mallar för videoplanering

Är du redo att planera din videofilmning?

Vi har samlat våra favoritmallar för videoplanering. Varje mall har viktiga avsnitt, nödvändiga funktioner och inbyggd flexibilitet som passar alla projekt, stora som små.

Innan lamporna tänds och kameran rullar, planerar vi!

1. ClickUp-mall för videoproduktion

Få en gratis mall Organisera varje steg i inspelningen enkelt med ClickUp-mallen för videoproduktion.

Videoprojekt kan bli kaotiska, med idéer som flyger åt alla håll, tidsplaner som glider och arbete som sprids över hela linjen. Det är där ClickUp-mallen för videoproduktion kommer in. Den organiserar uppgifter, deadlines och teamuppdateringar i ett överskådligt och lättnavigerat utrymme.

Tänk på det som din inbyggda assistent för videoproduktion. Den beskriver tydligt processen för ditt team, från brainstorming till slutredigering. Den hjälper dig att hålla dig på rätt spår, synkronisera och njuta av den kreativa processen.

De viktigaste funktionerna i denna mall gör att du kan:

Spåra framstegen med hjälp av anpassade statusar som "Manus", "Filmning", "Granskning" och "Slutgiltig redigering".

Tilldela uppgifter med inbyggda förfallodatum, prioriteringar och beroenden.

Visualisera din tidslinje med ClickUp-kalendern, tidslinjevyerna och ClickUp-Gantt-diagrammet

Samarbeta i realtid med uppgiftskommentarer, ClickUp Docs och whiteboards.

Anpassa mallen med hjälp av anpassade fält, taggar och kraftfulla automatiseringar.

🔑 Perfekt för: Team eller kreatörer som behöver en central plats för att hantera videoprojekt effektivt.

🪄 Bonustips: Att använda ClickUp-mallen för videoproduktion tillsammans med ClickUp Brain är som att ha en extra uppsättning händer i teamet. Låt oss säga att du skapar ditt nästa videoprojekt – öppna bara en uppgift som ”YouTube-manus – avsnitt 5” och be ClickUp Brain att skapa ett snabbt utkast baserat på dina tidigare avsnitt. Här är ett exempel från Game of Thrones! Utnyttja ClickUp Brains AI-funktioner för att skriva dina videomanus.

2. ClickUp-mall för videoproduktionens tidsplan

Få en gratis mall Visualisera och planera hela din videoproduktions tidslinje med ClickUps mall för videoproduktionens tidslinje.

Förutom kreativitet behöver videoprojekt struktur. Och ClickUps mall för videoproduktion är ditt ess i rockärmen. Den ger dig en tydlig, tidsbaserad översikt över ditt produktionsflöde. Från manus till efterproduktion ser du alla uppgifter, medlemmar och deadlines i en tydlig, anpassningsbar tidslinje.

Det håller också ditt team samman och gör att inspelningsdagen flyter smidigt. Dessutom kan du med en delad kontaktlista snabbt nå rätt person när problem uppstår mitt i produktionen.

De viktigaste delarna av denna mall hjälper dig att:

Skapa detaljerade produktionsplaner med hjälp av dra-och-släpp-funktionen i tidslinje- och Gantt-vyerna.

Justera tidslinjerna direkt när inspelningsdatum eller deadlines ändras.

Zooma in eller ut på ditt schema för att planera dag för dag eller över flera veckor.

🔑 Perfekt för: Skapare, videoproduktionsteam och chefer som behöver visualisera en plan för att hålla sina projekt på rätt spår.

🪄 Tips: Spela in och dela snabba skärmvideor med ClickUp Clips för att förklara designval eller ge feedback utan att behöva skriva något.

3. ClickUp YouTube-videoproduktionsmall

Få en gratis mall Hantera YouTube-produktion med ett enkelt, inbyggt arbetsflöde för innehåll med ClickUp YouTube Video Production Template.

Går du snabbt från projektförslag till genomförande? ClickUps mall för YouTube-videoproduktion är utformad för att organisera hela din videoproduktionsprocess, från start till mål. Mallen förenklar uppgiftshanteringen med anpassningsbara produktionsflöden, vilket säkerställer smidigt samarbete och konsekventa resultat.

Den är nybörjarvänlig, så du kan involvera alla, från praktikanter till projektledare, för att hålla deadlines.

Med mallen kan du:

Organisera uppgifterna i olika steg, till exempel ”Koncept”, ”Redigering” och ”Slutlig publicering”.

Anpassa mallen med fält som "Manusförfattare", "Videotitel" och "Nyckelord".

Tilldela uppgifter, ange prioriteringar och använd kommentarer för att förbättra kommunikationen inom teamet.

🔑 Perfekt för YouTube-skapare, produktionsteam och byråer som vill organisera videoproduktionsprocessen och förbättra teamsamarbetet.

👀 Visste du att? YouTube har över 2,7 miljarder aktiva användare per månad, vilket gör det till den näst mest besökta webbplatsen globalt, strax efter Google. Denna enorma användarbas understryker plattformens oöverträffade räckvidd och inflytande i den digitala världen.

4. ClickUp YouTube-mall för planering och produktion

Få en gratis mall Utforska och organisera processen för att skapa innehåll med ClickUps mall för planering och produktion på YouTube.

Att hålla ett konsekvent YouTube-schema kan kännas överväldigande. Idéer staplas på hög, deadlines passerar och innehållet fastnar i produktionen. ClickUps mall för YouTube-planering och -produktion hjälper dig att skapa ordning i kaoset.

Det ger dig ett tydligt sätt att strukturera din planeringsprocess, produktion och videohantering så att du kan fokusera på att skapa. Med den här mallen kan du:

Använd ett centraliserat utrymme för att brainstorma, kategorisera och prioritera videokoncept.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätt deadlines och följ upp bidrag.

Integrera analysverktyg för att utvärdera videons prestanda.

Utveckla och genomför marknadsföringsplaner, inklusive kampanjer och samarbeten på sociala medier , för att maximera videornas räckvidd.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare, produktionsbolag och byråer som vill optimera sitt arbetsflöde för videoproduktion och förbättra samarbetet.

💡 Proffstips: Återanvänd ditt YouTube-manus i sociala inlägg, bloggintroduktioner eller podcast-teasers. En bra planeringsmall gör att en video kan användas till flera olika innehåll utan extra ansträngning. Och glöm inte att skriva ner idéer för framtida projekt medan inspirationen är färsk.

5. ClickUp YouTube-miniatyrbildsmall

Få en gratis mall Designa och hantera iögonfallande bilder med ClickUp YouTube-miniatyrbildsmall.

Tycker du ofta att det tar längre tid att designa miniatyrbilder än att redigera själva videon? ClickUps mall för YouTube-miniatyrbilder hjälper dig att organisera denna process bättre. Den ger dig ett tydligt och organiserat sätt att planera, designa och hantera dina miniatyrbilder så att de blir enhetliga, iögonfallande och lätta att producera.

Med den här mallen kan du:

Använd anpassade statusar som "Att göra", "Pågår" och "Slutfört" för att spåra framstegen för varje miniatyrbild.

Använd olika anpassade fält, såsom "Godkännande av miniatyrbild", "Designer" och "Designframsteg", för att lagra viktig information om varje miniatyrbild.

Få tillgång till fyra vyer, inklusive "Miniatyröversikt", "Miniatyrlista", "Kom igång-guide" och "Produktionspanel", för att hålla informationen organiserad och lättillgänglig.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare, videomarknadsföringsteam och designproffs som vill optimera sitt arbetsflöde för att skapa miniatyrbilder och öka varumärkeskännedomen.

👀 Visste du att? 90 % av de mest populära YouTube-videorna använder anpassade miniatyrbilder. En tilltalande miniatyrbild kan öka din videos synlighet och engagemang avsevärt.

6. ClickUp YouTube-innehållsplanmall

Få en gratis mall Visualisera och hantera ett YouTube-schema med ClickUps mall för YouTube-innehållsplanering.

Sista minuten-panik för att hitta videoidéer kan bromsa hela ditt innehållsschema och din kreativitet. ClickUps mall för YouTube-innehållsplanering lindrar den pressen genom att ge dig ett tydligt och organiserat sätt att planera, spåra och hantera ditt YouTube-innehåll i förväg.

Den är utformad för att hjälpa dig att hålla deadlines och hålla dina idéer flödande i ett lättanvänt arbetsutrymme.

Med den här mallen kan du:

Använd olika vyer som kalender, lista och tavla för att hålla all information organiserad.

Använd kraftfulla funktioner som tidsspårning, taggar och beroendevarningar för att hantera din innehållsskapandeprocess.

Använd anpassade fält för att lägga till och övervaka viktiga KPI:er för innehållsmarknadsföring , såsom visningar, visningstid och engagemang.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare, innehållsmarknadsföringsteam och strateger som vill optimera sitt arbetsflöde för innehållsplanering och upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema.

🧠 Kul fakta: Vissa YouTubers filmar hela säsonger på en enda helg – för ingenting säger "innehållsstrategi" som en 48-timmars maraton med koffein som drivmedel! En kreatör lyckades till och med spela in fyra videor på bara tre timmar!

7. ClickUp YouTube-mall

Få en gratis mall Förenkla planeringen och genomförandet av YouTube-innehåll med ClickUp YouTube-mallen.

Att skapa bra YouTube-innehåll kräver mer än bara att trycka på inspelningsknappen – det kräver gedigen planering, omfattande samordning och ett transparent arbetsflöde. ClickUp YouTube-mallen hjälper dig att hantera allt på ett organiserat sätt.

Med anpassningsbara arbetsflöden och inbyggda samarbetsverktyg håller den din innehållsprocess smidig, effektiv och stressfri. Den hjälper dig att:

Använd anpassade statusar som "Öppen", "Diskuteras", "Slutgiltig" och "Avvisad" för att övervaka varje videos resa från idé till publicering.

Använd anpassade fält som "Spellista", "Filmad", "Publiceringsstatus", "Kategori" och "URL" för att hantera och kategorisera dina videor.

Få tillgång till olika vyer, inklusive "ClickTips Playlist", "20 Videos", "Upload Schedule" och "List View" för att organisera och spåra din innehållspipeline.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare och marknadsföringsteam som behöver ett strukturerat sätt att hantera arbetsflöden för videoproduktion samtidigt som de samarbetar kring deadlines och innehållsstrategier.

💡 Proffstips: Inkludera alltid en uppmaning till handling (CTA) i dina videoplaner, till exempel att be tittarna att gilla, prenumerera eller kommentera. Du kan skriva dessa CTA:er i förväg i mallen så att du enkelt kan referera till dem när du filmar.

8. ClickUp-mall för faktura för videoproduktion

Få en gratis mall Visa din professionalism med en kundklar faktura för videoproduktion med ClickUps mall för faktura för videoproduktion.

Att avsluta inspelningen, få till redigeringen och skicka iväg den slutgiltiga versionen är bara början. Nu kommer den mindre roliga delen – att skapa en vettig faktura. ClickUps fakturamall för videoproduktion tar bort gissningsarbetet från faktureringen och hjälper dig att få betalt snabbare utan stress i sista minuten.

Den är speciellt utformad för videoproffs, så varje avsnitt talar ditt språk. De viktigaste delarna av denna mall gör att du kan:

Beräkna automatiskt totalsummor för inspelningsdagar, redigeringstimmar, uthyrning av utrustning och mycket mer.

Dela upp tjänsterna i förproduktion, produktion och efterproduktion.

Använd smarta taggar för att spåra fakturastatus, till exempel "Skickad", "Betald" eller "Försenad".

Duplicera mallar för återkommande kunder eller repetitiva arbetsuppgifter.

🔑 Perfekt för: Frilansande videografer, videoredigerare och produktionsteam som vill ha ett enkelt, repeterbart sätt att fakturera varje projektfas.

Rehab M., förproduktionschef på ett litet företag, säger:

Jag uppskattar också möjligheten att automatisera de flesta av mina dagliga uppgifter. Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av produktionskedjan, flera granskningsomgångar, där varje enskilt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda automatiseringarna i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår... En av de viktigaste sakerna det hjälper oss att lösa är att beräkna kostnaden för våra projekt. Vår primära kostnad är HR och genom tidsregistreringsfunktionen kan vi fastställa kostnaden för ett projekt i sin helhet genom att konsolidera alla inblandades poster. Genom att kunna skapa olika listor i en mapp kan vi också dela upp kostnaden för ett projekt i olika steg (som representeras av listan).

Jag uppskattar också möjligheten att automatisera de flesta av mina dagliga uppgifter. Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av produktionskedjan, flera granskningsomgångar, där varje enskilt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda automatiseringarna i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår... En av de viktigaste sakerna det hjälper oss att lösa är att beräkna kostnaden för våra projekt. Vår primära kostnad är HR och genom tidsregistreringsfunktionen kan vi fastställa kostnaden för ett projekt i sin helhet genom att konsolidera alla inblandades poster. Genom att kunna skapa olika listor i en mapp kan vi också dela upp kostnaden för ett projekt i olika steg (som representeras av listan).

9. ClickUp-mall för produktion av video-/ljudpodcast

Få en gratis mall Organisera din podcastproduktion med ett visuellt arbetsflöde med ClickUp-mallen för produktion av video-/ljudpodcasts.

Att hantera en podcast kan snabbt bli intensivt. Mellan att kontakta gäster, schemalägga och följa varje avsnitts framsteg är det lätt att tappa överblicken utan ett strukturerat system.

ClickUps mall för produktion av video-/ljudpodcast hjälper dig att skapa ordning i processen. Med ett enkelt produktionsflöde och en lättanvänd layout vet du alltid vad som är gjort, vad som är nästa steg och vem som hanterar vad, så att dina avsnitt kan fortskrida utan kaos.

Denna mall hjälper dig att:

Organisera gästbidrag, schemaläggning och önskelista med kontakter på ett och samma ställe.

Planera din lanseringsschema visuellt med inbyggda kalendervyer.

Automatisera repetitiva uppgifter som påminnelser om insamling av material eller statusuppdateringar.

🔑 Perfekt för: Poddare som hanterar gästbokningar, planering och produktionsprocessen internt och vill ha ett enkelt, pålitligt system för att hålla koll på varje avsnitt.

🧠 Kul fakta: Jeremy Pope, en mångsidig skådespelare och sångare, spelar in sin musik i sin garderob. Trots att det ibland är rörigt med kostymer och peruker fungerar garderoben som hans inspelningsstudio.

10. ClickUp-mall för grafisk design

Få en gratis mall Förenkla designarbetsflödet och håll dig på rätt spår med ClickUp Graphic Design Template.

Designprojekt kan snabbt hopa sig, särskilt när feedback, filer och deadlines måste gås igenom. Utan ett tydligt system är det svårt att hålla allt i rörelse.

ClickUp Graphic Design Template organiserar din kreativa process. Den hjälper dig att hantera varje steg, från intagsformulär till revideringar och slutgiltiga godkännanden, utan kaos och fram-och-tillbaka-kommunikation.

Viktiga funktioner gör att du kan:

Organisera ditt arbetsflöde med färdiga steg för briefs, utkast, granskningar och leverans.

Samla alla projektdetaljer, kreativa tillgångar och feedback på ett och samma arbetsområde.

Anpassa uppgiftsstatus och fält så att de passar din designprocess.

Samarbeta med kunder och teammedlemmar genom kommentarer i realtid och korrekturverktyg.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers eller interna kreativa team som vill ha ett överskådligt, organiserat system för att hålla projekten igång.

💡 Proffstips: Trött på att förklara designändringar med långa e-postmeddelanden? Använd ClickUp Clips för att spela in korta videor där du går igenom revisionsprocessen. Det går mycket snabbare än att skriva ut allt och hjälper till att undvika förvirring. Dessutom kan din kund eller teamkamrat se videon igen när som helst.

11. ClickUp Storyboard-mall

Få en gratis mall Förverkliga din kreativa vision med ClickUp Storyboard Template.

Att försöka hålla ordning på ditt storyboard i olika verktyg eller plattformar kan leda till förvirring och missade detaljer. ClickUp Storyboard Template löser detta genom att tillhandahålla ett enda, centraliserat whiteboardutrymme där du kan visualisera, planera och spåra dina kreativa projekt på ett felfritt sätt.

Det gör att du kan omorganisera, remixa och ge liv åt dina scener. Det bästa av allt? Med ClickUps samarbetsfunktioner kan ditt team samarbeta var de än befinner sig i världen.

Denna mall hjälper dig att:

Organisera visuella tillgångar och idéer på ett lättillgängligt ställe.

Arbeta med teammedlemmar i realtid för att dela feedback och göra ändringar.

Spåra framstegen för varje scen och justera tidslinjerna vid behov.

🔑 Perfekt för: Kreativa film-, spelutvecklings- och marknadsföringsteam som söker ett organiserat sätt att hantera sin storyboardprocess.

12. ClickUp-mall för innehållskalender

Få en gratis mall Planera, skapa och schemalägg innehåll enkelt med ClickUp-mallen för innehållskalender.

Hantera flera innehållsdelar över olika kanaler? Det är en känslig balansgång mellan ett dussin rörliga delar samtidigt. ClickUp-mallen för innehållskalender organiserar din innehållspipeline och håller allt samlat i en vy så att ditt team kan hålla sig samordnat och fokuserat på deadlines.

Denna mall gör det enkelt att planera, skapa och schemalägga innehåll, vilket säkerställer konsekvens och leverans i rätt tid.

De viktigaste funktionerna hjälper dig att:

Spåra deadlines och kommande inlägg med ClickUp-kalendervyn

Samarbeta i realtid med feedback- och godkännandefunktioner.

Anpassa arbetsflöden så att de passar din process för att skapa innehåll

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, social media-ansvariga och innehållsskapare som söker en strukturerad metod för planering och publicering av innehåll.

📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna håller sig till fastställda arbetstider, men 27 % arbetar regelbundet övertid och 19 % har inte någon fastställd arbetstid alls. När arbetet är oförutsägbart, hur kan man då någonsin verkligen stämpla ut? Automatiserad uppgiftsschemaläggning i ClickUp Calendar kan ge mer struktur även till de mest oförutsägbara scheman. Planera din vecka, fastställ fasta arbetstider och automatisera påminnelser om att logga ut – för din tid ska vara din att kontrollera!

13. ClickUp-mall för innehållsplanering

Få en gratis mall Strukturera hela innehållspipeline på ett ställe med ClickUp Content Plan Template.

Kaos i innehållet? Inte under din vakt. ClickUp Content Plan Template ger marknadsföringsteam ett tydligt utrymme för att kartlägga strategier, tilldela uppgifter och spåra deadlines – utan krångligt fram och tillbaka.

Oavsett om du brainstormar bloggidéer, hanterar förslag, hanterar feedback eller granskar analyser, håller ClickUp för marknadsföringsprojektledningsteam allt sammankopplat. Omvandla övergripande planering till genomförbara steg, involvera intressenter med kommentarer och övervaka prestanda i realtid – allt på ett och samma ställe.

Du behöver inte längre hoppa mellan dokument, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Bara organiserad, varumärkesanpassad innehållsskapande för din målgrupp. Denna mall hjälper dig att:

Dela upp processen för att skapa innehåll i mindre, hanterbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmarna.

Använd anpassade vyer som innehållskalendern och godkännandepanelen för att organisera ditt arbetsflöde.

Lägg till anpassade fält som författare, nyckelord och innehållstyp för bättre spårning.

🔑 Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsförare och team som vill ha ett detaljerat och organiserat sätt att planera och genomföra sin innehållsstrategi i flera kampanjer.

14. ClickUp-mall för innehållshantering

Få en gratis mall Organisera och hantera din innehållsskapandeprocess med ClickUp Content Management Template.

Att hantera innehåll över flera kanaler, deadlines och team kan snabbt bli kaotiskt utan ett enhetligt system. ClickUps mall för innehållshantering eliminerar denna komplexitet genom att tillhandahålla en central plats för skapande, godkännande och publicering av innehåll.

Med den här mallen kan du:

Använd anpassade statusar som "Under granskning", "Koncept" och "På vänt" för att övervaka innehållets framsteg.

Lägg till anpassade fält, inklusive "Budget", "Kanal" och "Marknadsföringsuppgiftstyp", för detaljerad spårning.

Välj mellan olika vyer, såsom tavla, lista, tidslinje och Gantt, för att visualisera ditt arbetsflöde.

🔑 Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsförare och team som söker en lösning för att hantera och optimera sin process för innehållsskapande.

📖 Läs också: Gratis mallar för budgetförslag i Excel och ClickUp

15. ClickUp-mall för kreativa projektplaner

Få en gratis mall Förenkla kreativa arbetsflöden med ClickUps mall för kreativa projektplaner.

Kreativa projekt drabbas ofta av förskjutna tidsplaner, spridd feedback och försenade godkännanden. ClickUps mall för kreativa projekt samlar allt på ett ställe och hjälper teamen att organisera faser, tilldela uppgifter och följa upp framstegen utan att missa något.

Med den här mallen kan du:

Planera projekt i olika faser, såsom kreativ briefskrivning , planering, produktion och granskning.

Tilldela intressenter, spåra status och hantera förfallodatum med hjälp av anpassade fält och taggar.

Visualisera framstegen genom tidslinje-, tavla- och kalendervyer.

Förenkla godkännanden och överlämningar med strukturerade produktionsflöden och statusuppdateringar.

🔑 Perfekt för: Kreativa team som hanterar kampanjer, videor, designresurser eller produktionsprojekt i flera steg.

16. Mall för stilguide för ClickUp

Få en gratis mall Eliminera inkonsekvenser i varumärket med ClickUp Style Guide Template.

Är du trött på att teammedlemmarna använder föråldrade typsnitt, felaktiga logotyper eller färger som krockar? ClickUp Style Guide Template samlar alla dina varumärkesriktlinjer på ett ställe, vilket gör det enkelt för alla att följa samma regler och presentera ett enhetligt budskap.

I den här mallen kan du:

Beskriv logotypens användning, varumärkets färger, typsnitt och tonfall i ett enda, välorganiserat dokument.

Håll designfiler, exempel och referenser lättillgängliga för alla intressenter.

Använd dokument, kapslade sidor och länkar för att strukturera din guide på ett tydligt och överskådligt sätt.

🔑 Perfekt för: Marknadsförings-, design- eller varumärkesteam som söker en enda källa till information för att öka varumärkeskännedomen.

17. ClickUp-mall för podcastmanus

Få en gratis mall Strukturera avsnitt med ett tydligt, återanvändbart podcastmanus med ClickUp Podcast Script Template.

Att improvisera en podcast kan låta roligt – tills du hamnar i en pinsam paus, glömmer ett samtalsämne eller kommer in på ett helt annat ämne. ClickUps mall för podcastmanus hjälper dig att strukturera dina avsnitt från intro till outro, så att du kan hålla fokus, låta professionell och hålla lyssnarna intresserade.

Mallen erbjuder följande:

Dela upp ditt avsnitt i intro, huvuddiskussion, gästfrågor och sammanfattning.

Lägg till tidsanteckningar och diskussionspunkter så att du aldrig missar något.

Samarbeta med medvärdar eller producenter direkt i dokumentet för att finslipa manuset.

Håll allt organiserat med återanvändbara dispositioner för olika episodformat.

🔑 Perfekt för: Poddare som vill ha ett tydligt, gemensamt manus som vägledning för sina avsnitt och för att leverera konsekvent, engagerande innehåll.

🧠 Kul fakta: Julie Gauthiers podcast Pepperoni Pizza Dreams hjälper lyssnarna att somna genom att läsa restaurangmenyer. Från Houston till Melbourne somnar människor till de lugnande ljuden av matbeskrivningar och priser. Vem kunde ana att matviskningar var nyckeln till en god natts sömn?

Från manus till skärm – planera rätt med ClickUp

Oavsett om du planerar YouTube-innehåll, hanterar podcastmanus, designar miniatyrbilder eller skickar fakturor, så finns ClickUp där för dig. Det är inte bara en pusselbit, utan täcker hela det kreativa arbetsflödet.

Behöver du planera ditt nästa AI-videoprojekt? Klart. Vill du skapa iögonfallande miniatyrbilder? Enkelt. Är du redo att spåra betalningar för ditt fantastiska arbete? Det finns en mall för det också.

Oavsett hur din process ser ut hjälper ClickUp dig att hålla allt organiserat, kreativt och i rörelse framåt.

Så varför inte ta ett steg uppåt? Registrera dig för ClickUp idag och förvandla ditt arbete – för även de bästa idéerna behöver en bra plan för att bli stora!