Utnyttja data för att påskynda tillväxten: Vi presenterar de 10 bästa SaaS-analysverktygen 2025

För att förstå ditt företags resultat måste du analysera data. Siffrorna visar tydligt hur väl din produkt presterar, hur många försäljningar du har gjort under en viss tid och hur mycket pengar du har tjänat. ?

Om du driver ett Software as a Service (SaaS)-företag är det enklast att hålla koll på hur människor interagerar med din produkt med hjälp av SaaS-analysprogramvara. Dessa verktyg gör grovjobbet genom att samla in och avkoda data från försäljning, marknadsföring och kundfeedback. Dessutom sammanställer de informationen i överskådliga grafer och rapporter, vilket gör det enkelt att följa utvecklingen.

Med så många verktyg tillgängliga har vi valt ut de 10 bästa SaaS-analysverktygen för att hjälpa dig att fatta kloka beslut baserade på dina data. Låt oss gå igenom deras för- och nackdelar samt priser för att hitta det bästa alternativet för ditt SaaS-företag! ?

Att välja rätt SaaS-analysverktyg kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut. Det ideala verktyget bör stödja dina specifika krav, kapacitet och budget. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering gör det möjligt för intressenter att komma åt och tolka data utan omfattande utbildning.

Anpassning: Leta efter Leta efter SaaS-verktyg som möjliggör anpassning av instrumentpaneler och flexibel rapportering så att du kan skräddarsy analyserna efter ditt företag.

Skalbarhet: Ett bra verktyg ska vara flexibelt och kunna skalas upp i takt med dina behov när din SaaS-verksamhet växer.

Datavisualisering: Verktyget bör erbjuda robusta Verktyget bör erbjuda robusta datavisualiseringsalternativ som diagram, grafer och interaktiva displayer för att presentera komplexa data i ett begripligt format.

Dataintegration: Se till att verktyget kan ansluta till och integrera data från olika källor, såsom databaser, CRM eller marknadsföringsplattformar.

Samarbete: Leta efter funktioner som underlättar samarbetet mellan teammedlemmarna och möjliggör delning av rapporter och insikter inom hela organisationen.

Den ideala SaaS-analysprogramvaran bör vara som en kameleont, som enkelt anpassar sig efter dina SaaS-affärsbehov. ?

Vi har gjort grovjobbet och hittat de bästa lösningarna. Låt oss se vad de bästa SaaS-analysverktygen erbjuder när det gäller funktioner, begränsningar och prisalternativ.

1. ProfitWell

ProfitWell är ett analysverktyg som samlar all din prenumerationsstatistik på ett ställe. Det övervakar intäkter, användartillväxt och andra viktiga SaaS-mått.

Dess realtidsanalys- och rapporteringsfunktioner håller dig uppdaterad och ger dig personliga KPI:er för smart beslutsfattande. Med precisa data om produktprestanda, kunder, konkurrenter och intäkter kan du börja fatta effektiva beslut.

ProfitWells algoritmer hjälper också till att minska kundbortfallet. Genom att utnyttja verkliga branschdata och marknadstrender guidar det dig i att sätta perfekta priser för dina produkter och uppgraderingar, vilket förbättrar kundlojaliteten. ?️

ProfitWells bästa funktioner

Rapportering i realtid

Prissättnings- och kundbehållningsrevisioner

ROI-analys

Spårning av kundbortfall

Mobilapp tillgänglig

Begränsningar för ProfitWell

PayPal-fakturering stöds inte

Data är inte alltid helt korrekta.

Priser för ProfitWell

ProfitWell Metrics: Gratis för alltid

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ProfitWell-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

2. HockeyStack

HockeyStack ökar intäkterna genom en kraftfull blandning av attribution, lyftanalys och marknadsföringsmixmodellering. Det samlar in data från din webbplats, CRM, annonsplattformar, marknadsföringsautomatisering, ABM-plattform och datalager.

Detta verktyg studerar webbplatsbeteende och konverteringshändelser och omvandlar dem till en värdefull förstahandsdatabas för analys. Genom att kartlägga kundresor och tilldela kontaktpunkter betydelse genom multitouch-, singletouch- och maskininlärningsmodeller, målar HockeyStack upp en levande bild av de vägar som leder till framgång. ?

Med programvaran kan du också skapa personliga marknadsförings-KPI:er , rapporter och instrumentpaneler i gränssnittet. Ställ in och följ upp pipeline- och intäktsmål eller segmentera data baserat på produkter, priser, regioner eller personlighetstyper för detaljerad insikt i prestanda.

HockeyStacks bästa funktioner

Enhetlig dataspårning

Automatiserad datarensning

Algoritmer för maskininlärning

Detaljerad analys

Spårning av KPI och mätvärden

HockeyStack-begränsningar

Den initiala installationen kan vara tidskrävande.

Plattformen tillhandahåller inte utbildningsmaterial för introduktion.

HockeyStack-priser

Tillväxt: 1 399 $/månad

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

HockeyStack-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

3. Google Analytics

Google Analytics är den mest populära SaaS-analysprogramvaran och ger tillgång till nästan alla mätvärden som du behöver för att utvärdera webbplatsens prestanda. Den täcker både förvärvsmetrik som webbplatstrafik och beteendeengagemangsindikatorer som avvisningsfrekvens och konverteringar.

Genom en användarvänlig instrumentpanel erbjuder Google Analytics en uppdelning av besökarnas demografi på din webbplats, inklusive kön, ålder, plats och till och med vilka enheter de använder.

Detta verktyg är en guldgruva för digitala marknadsförare – det hjälper dig att identifiera de mest effektiva sociala kanalerna eller marknadsföringskampanjerna som driver trafik till din webbplats. Denna insikt styr ditt fokus, riktar uppmärksamheten dit den behövs mest eller lyfter fram de kanaler som genererar mest trafik. ?

De bästa funktionerna i Google Analytics

Trafikrapportering

Konverteringsspårning

Realtidsrapporter

Insikter om användarnas beteendeflöde

Integreras med Google-produkter som AdWords och Search Console.

Begränsningar i Google Analytics

Dataextraheringen kan vara lite långsam.

Automatiserad kundservice är inte alltid till hjälp

Priser för Google Analytics

Gratis

För företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner på Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

4. Quantcast

Quantcast kombinerar AI och maskininlärning med realtidsdata för att visa trafiken på din webbplats och ge insikter om besökarnas demografi, psykografi och andra relevanta webbanalysdata.

Verktyget hämtar information från över 100 miljoner internetkällor. Därefter analyseras informationen och ger användarna precisa och uppdaterade perspektiv på webbplatstrafik, målgruppssammansättning och köparprofiler baserat på köpvanor, beteenden och plats. ?

Quantcast rapporterar även om shoppingintressen, mediepreferenser och besökares/kunders yrken. Detta kan hjälpa dig att samla in mer detaljerad data om kundernas preferenser.

Quantcasts bästa funktioner

AI-drivna insikter

Dataanalys i realtid

Tillgång till data från över 100 miljoner källor

Dataspårning för appar

Detaljerad rapportering

Quantcasts begränsningar

Anpassade rapporter och datafilter kan vara mer detaljerade.

Det kan vara fördelaktigt att lägga till fler alternativ för datasegmentering.

Quantcast-priser

Quantcast Measure: Gratis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Quantcast-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

5. Baremetrics

Baremetrics är en användarvänlig plattform som låter dig analysera din kundbas och granska mätvärden som LTV, MRR och andra nyckeltal för din SaaS-applikation. Du kan välja mellan månads-, vecko- eller dagsrapporter, så att du alltid är uppdaterad.

Baremetrics nöjer sig inte med det – det erbjuder data om liknande företag, vilket ger ett bredare perspektiv på din prestanda.

Utnyttja Control Center för en övergripande översikt över hela ditt företag. Använd smarta instrumentpaneler för att övervaka allt från återkommande intäkter till kundbortfall, eller använd Baremetrics prognosfunktion för förutsägelser och framtida planering. ?

Plattformen integreras med stora betalningsleverantörer som Square, PayPal och Shopify.

Baremetrics bästa funktioner

Analytics API för enkel integration

Prognoser för korrekta förutsägelser

Kundsegmentering

Kontrollcenter för en 360°-översikt över verksamheten

Användarvänligt gränssnitt

Baremetrics begränsningar

Det kan ta lite tid att konfigurera integrationer.

Det kan förekomma tillfälliga buggar i systemet.

Baremetrics prissättning

Beror på den månatliga återkommande intäkten och börjar på 108 $/månad.

Baremetrics betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,3/5 (mindre än 10 recensioner)

6. Kissmetrics

Kissmetrics utmärker sig som ett personbaserat analysverktyg som hjälper dig att upptäcka, förstå och förbättra de mätvärden som stöder din online-SaaS-verksamhet. Dess SaaS-analyser täcker hela kundresan, från nya prenumerationer till månatliga återkommande intäkter.

Programvaran övervakar varje besök på din webbplats, även innan besökarna registrerar sig. Denna information ger insikt i varifrån de kom, vad de letade efter på din webbplats och vad som slutligen övertygade dem att bli kunder. ?

När besökare blir kunder kan du segmentera dem utifrån olika egenskaper, såsom planeringsnivåer och demografi. Du kan till och med dela upp datapunkter och förstå användningsmönster och marknadsföringseffektivitet.

Kissmetrics bästa funktioner

Snabb rapportering

Testning av användarflöde

E-postautomatisering

Enkla dashboards för datainsikter

Trattmätning

Kissmetrics begränsningar

Det kan bli mer intuitivt och användarvänligt.

Det kan vara fördelaktigt att lägga till fler alternativ för instrumentpanelen.

Kissmetrics prissättning

Silver: 199 $/månad

Guld: 499 $/månad

Platinum: Kontakta oss för prisuppgifter

Betala efter användning: 0,0025/händelse

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Kissmetrics betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

7. ChartMogul

ChartMogul är en praktisk plattform för prenumerationsdata som kopplas till din faktureringsleverantör och levererar SaaS-analyser i realtid.

Appen låter dig segmentera kunder med smarta filter och ger dig praktiska insikter om hur dina nyckeltal varierar mellan olika geografiska regioner. Genom att sätta upp månatliga eller kvartalsvisa mål kan du enkelt följa din tillväxtkurva. ?

Det magiska med ChartMogul ligger i dess automatiserade rapportering av viktiga SaaS-mått som månatliga återkommande intäkter (MRR), kundbortfall och LTV. Utöver det förser det ditt team med verktyg för att effektivt bearbeta dina prenumerationsdata.

Genom att utnyttja integrationerna med plattformen för direktfakturering kan du få tillgång till historiska och individuella MRR-rörelser. Denna process innebär att relevanta poster slås samman för att skapa en ren och sammanhängande dataset.

ChartMoguls bästa funktioner

Automatiserad rapportering

Kundsegmentering

Analys i realtid

Verktyg för datagranskning och redigering

Mobilapp tillgänglig

Begränsningar för ChartMogul

Automatiska uppdateringar för engångsavgifter är inte tillgängliga.

Det kan vara för komplicerat att integrera datakällan.

ChartMogul-priser

Gratis: För SaaS-grundare med mindre än 10 000 dollar i MRR

Skala: Beror på de månatliga återkommande intäkterna

Volym: Beror på den månatliga återkommande intäkten

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ChartMogul-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

8. Crazy Egg

Crazy Egg är ett webbplatsanalysverktyg för SaaS-företag. Genom dess intuitiva funktioner som scrollmaps, heatmaps och clickmaps får marknadsförare praktiska insikter om deras webbplats prestandadata. Dessa visuella ögonblicksbilder möjliggör en djupare förståelse av användarnas beteende.

Verktyget erbjuder en omfattande jämförelsefunktion som gör det möjligt för användare att utvärdera prestandan hos olika element som hänvisande trafik, kampanjer och målsidor. Det organiserar kampanjparametrar och säkerställer analys av alla trafikkällor på ett och samma ställe.

Den automatiska felavkänningsfunktionen identifierar besökare som stöter på fel och markerar de viktigaste problemen som behöver åtgärdas. Du kan sedan prioritera det som behöver omedelbar uppmärksamhet och skjuta upp mindre brådskande problem. ⚠️

Crazy Eggs bästa funktioner

Automatisk felupptäckt

Omfattande trafikanalys

Ögonblicksbilder för att lära dig mer om användarnas beteende

Jämförelse av webbplatsprestanda

Djupgående rapportering

Begränsningar för Crazy Egg

Filter på ögonblicksbilder är begränsade till datum och enhet.

Kundtjänsten kan ibland vara långsam.

Crazy Egg-priser

Standard: 49 $/månad

Plus: 99 $/månad

Enterprise: 249 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Crazy Egg-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

9. Mixpanel

Mixpanel hjälper till med marknadsanalys genom att fokusera på de exakta åtgärder som användarna vidtar på din webbplats. Denna plattform analyserar användarbeteende, navigerar i din webbplats tratt och produktanvändning. Genom att jämföra faktiska användaråtgärder optimerar den SaaS-tjänster för bättre kundlojalitet.

Få insikter om användaraktiviteten inom din produkt, oavsett om du undersöker specifika funktioner eller grupperar användare efter aktiveringsmått och plats. Realtidsuppföljning av användarhändelser identifierar områden som kan förbättras. När dessa har identifierats skapar Mixpanel en förbättringsplan och mäter effekten av dessa förändringar på användarengagemang och kundlojalitet.

Du kan också identifiera mycket engagerade kunder och potentiella avhoppningsrisker, vilket gör att du kan vidta proaktiva åtgärder för att öka dina månatliga återkommande intäkter. ?

Mixpanels bästa funktioner

Användarsegmentering

Spårning av användarhändelser

Trattanalys

SQL-fri utforskning

Mätning av tillväxt och kundbevarande

Begränsningar för Mixpanel

Rapporteringsfilter kan vara opålitliga och fördröjda när ändringar sparas.

Att extrahera data från plattformen kan vara något begränsande.

Priser för Mixpanel

Starter: Gratis

Tillväxt: 20 $/månad

Enterprise: 833 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Mixpanel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. Woopra

Woopra tillhandahåller skräddarsydda lösningar för produktmarknadsföring, försäljning och supportteam, med omfattande analys av kundresan. ?

People Profiles erbjuder en central plats för användaråtgärder som betalningar till webbplatsen, interaktion och e-postengagemang. Woopra täcker fullständig funnel-attribution, optimering av onboarding, övervakning av funktionstrender, spårning av prenumerationstillväxt och kohortanalys.

Du kan analysera användarnas beteende över olika kontaktpunkter, vilket kan hjälpa dig att skapa bättre strategier för kundanskaffning, engagemang och kundbehållning. Samla in data från olika områden som produkt, marknadsföring, försäljning och support, och vidta åtgärder baserat på inbyggda triggers.

Woopras bästa funktioner

Spårning av användaraktivitet i realtid

Inbyggda automatiseringar och triggers

Icke-linjär analys av kundresan

Segmenteringsfunktioner

Trendanalysrapporter

Woopras begränsningar

Användargränssnittet kan vara ointuitivt och överväldigande.

Vissa användare upplever ibland plattformsfel.

Woopra-priser

Kärna: Gratis

Pro: 999 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Woopra-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

SaaS-analysverktyg är ovärderliga för att spåra och förstå dina kunders beteende så att du kan fatta välgrundade beslut. Men att driva SaaS-företag kräver mer än att hantera data.

Det är här ClickUp kommer in – en kraftfull lösning för planering, uppföljning och genomförande av alla dina affärsaktiviteter på en enda plattform! Låt oss se hur detta kraftfulla projektledningsverktyg kan ta dina affärsprocesser till nästa nivå! ⚡

Använd över 15 projektvyer, samarbeta i Docs och spåra affärsprocesser på Dashboards med ClickUp.

Om du letar efter ett användarvänligt verktyg som hjälper dig att spåra dina processer från början till slut är ClickUp den ultimata lösningen för företagsledning! Med sina många samarbetsfunktioner, projektvyer och tusentals integrationer blir det enkelt att hantera verksamheten. ?

Hantera dina uppgifter med hjälp av vyer som listor, Gantt-diagram och tavlor i ClickUps anpassningsbara inställningar. Håll koll på dina mål och uppgiftsberoenden via kalendervyn och spåra uppgiftsframsteg i tidslinjevyn.

Förbättra teamarbetet genom att tilldela uppgifter till flera teammedlemmar och initiera diskussioner via kommentartrådar. Sedan kan du omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter och dela skärminspelningar för att kommunicera vad som behöver göras.

Använd ClickUp Docs för att skapa ett kraftfullt verktyg för samarbete.

Funktionen ClickUp Docs hjälper dig att dokumentera och länka dina affärsprocesser. Du kan dela filer i chattar i realtid och få aviseringar om alla ändringar eller uppdateringar som ditt team gör.

Använd ClickUp Dashboards för att se viktiga projektindikatorer på ett och samma ställe. Du kan anpassa din instrumentpanel med kort, spåra tid, uppgifter och sprintar och övervaka alla processer med hökblick. ?

Integrera ClickUp med över 200 verktyg som Slack, Figma och olika molnlagringsappar. Dessutom kan du via Zapier koppla ClickUp till SaaS-analysprogramvara som Google Analytics, Mixpanel och Profitwell för ett mer effektivt arbetsflöde.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande i början.

Mobilappen kan sakna vissa funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Förenkla, organisera och utför affärsverksamhet med ClickUp

Maximera din affärstillväxt genom att förstå vad som uppmuntrar kunderna att stanna kvar och vad som får dem att lämna med hjälp av de 10 bästa SaaS-analysverktygen. Fördjupa dig i insikter om trafiken på din webbplats, jämför den med konkurrenterna och förbättra dina strategier.

För en omfattande lösning för företagsledning, prova ClickUp gratis! Utnyttja dess kraftfulla projektledningsverktyg och mallar för affärsplaner för att effektivisera verksamheten och stimulera tillväxt! ?