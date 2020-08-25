Guide till Agile-utbildning (kurser + processer)

Letar du efter en guide till Agile-utbildning?

När det gäller att hantera ett Agile-projekt behöver du lära dig en hel del:

Agila metoder, begrepp, roller, ansvarsområden... listan är oändlig!

Men hur gör man det?

Med Agile-utbildning!

I den här artikeln lär du dig vad Agile-utbildning är och vilka de viktigaste fördelarna är.

Vi kommer också att ta upp sju utbildningskurser och hur du kan använda din Agile-utbildning för att bli en utmärkt Agile-projektledare 2022.

Låt oss börja!

Vad är Agile-utbildning?

Agile-utbildningen lär dig begreppen i Agile-metodiken så att du kan hantera Agile-projekt och team på rätt sätt.

Men vad är agil metodik?

Agile är en modern projektledningsmetod som hjälper dig att dela upp ett stort projekt i mindre utvecklingsfaser, så kallade sprints.

I den agila metoden utvecklar du produkten i sprintar, får feedback från kunderna i slutet av varje fas och implementerar de nödvändiga ändringarna innan nästa produktrelease.

Resultatet?

När du aktivt involverar kunderna i den agila utvecklingsprocessen kommer du att utveckla en produkt som perfekt passar deras behov, vilket gör dem överlyckliga!

Tre viktiga fördelar med Agile-utbildning

Visst, Agile-ramverket är en modern projektledningsmetod. Men det innebär också massor av nya begrepp, roller och ansvarsområden.

Därför behöver du idealiskt sett en Agile-utbildning för detta.

Här är några av fördelarna med en Agile-utbildning:

1. Lär dig grunderna

Genom att gå en utbildningskurs lär du dig grunderna och fördjupade begrepp inom Agile-metoden.

Men det är inte allt!

Agile-utbildning hjälper dig också att:

Förstå hur Agile-processen använder kontinuerlig förbättring och regelbundna tester för att utveckla fantastiska produkter.

Genomför Agile-ceremonier smidigt, till exempel planerings- och retrospektivmöten.

Lär dig hur du implementerar kundfeedback i Agile-metoden

2. Underlätta Agile-omvandlingen

Oavsett omfattningen av förändringen är det inte lätt att anpassa sig till nya förändringar.

Det är trots allt alltid en utmaning att genomföra stora förändringar i en organisations grundläggande element.

Men innebär det att du bjuder in problem?

En Agile-omvandling innebär vanligtvis:

Analysera din organisations nuvarande ställning på alla fronter

Förstå vision och mission för transformationen

Fastställa kommunikationsregler för teammedlemmar

Skapa planer för att coacha medarbetare som inte är bekanta med Agile

Eftersom en Agile-utbildning lär dig dessa aspekter kommer du att veta hur du implementerar Agile-transformationen på rätt sätt, vilket bidrar till en enklare onboarding-upplevelse för dig och din organisation.

3. Få en certifiering

En utbildningskurs handlar visserligen om att förmedla kunskap och färdigheter inom Agile-ramverket, men den erbjuder också mycket mer.

En Agile-utbildning kan också hjälpa dig att få det antal poäng eller kontaktimmar som krävs för att ta ett certifieringsprov.

Fördelen?

Genom att skaffa en certifiering blir du en certifierad Agile-projektledare. Detta ger mervärde till ditt CV och hjälper dig att ta ett steg vidare inom området.

Kolla in dessa toppcertifieringar inom agil projektledning och produktledning.

De 7 bästa Agile-utbildningarna 2022

Blev du förvirrad när du sökte efter en utbildningskurs?

Oroa dig inte!

Här är en detaljerad beskrivning av sju utbildningskurser så att du kan se vilka alternativ du har.

För varje Agile-utbildning lyfter vi fram:

De områden som kursen täcker

Den Agile-certifiering du kan erhålla

Vilket projektledningsinstitut erbjuder det?

Hur mycket det kostar

1. Utbildning i agila grunder

Denna Agile-utbildning lär ut grunderna i Agile-metodiken. Du lär dig olika Agile-ramverk som Scrum, Kanban, Lean och XP (Extreme Programming) i detalj.

Kursen Agile Fundamentals Training omfattar:

Agil projektledning

Agile-testning

Agila principer och värderingar

Ackrediterad Agile Scrum Master-utbildning

Denna utbildningskurs finns i tre format:

Live, ledd av instruktör

On-demand

En blandad version med on-demand-kurser och lärarledda kurser

Med den live- och on-demand-kursen Agile Fundamentals Training får du:

17 Professional Development Unit (PDU)

17 NASBA Continuing Professional Education (CPE)

Men vad är PDU och NASBA CPE?

PDU : en enhet som fastställts av Project Management Institute för att mäta en individs professionella utveckling.

CPE: en enhet för att mäta antalet timmar som deltagit i kursen för att behålla certifieringsstatus. En NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) CPE-poäng motsvarar 50 minuters utbildning.

Certifiering du kan erhålla

ICAgile Certified Professional (ICP) -certifiering av The International Consortium for Agile

Det finns inget specifikt certifieringsprov för att erhålla denna certifiering.

Ja.

Allt du behöver göra är att genomföra en ICAgile-ackrediterad kurs. När du har slutfört kursen får du en inbjudan att ansöka om din certifiering.

Erbjuds av

Learning Tree International

Kurspriser

För blandat lärande: 1090 $/år

För livekurser med instruktör: 1795 dollar

För premiumutbildning: 2250 $/år

2. Certifierad Scrum Master-utbildning

Certified Scrum Master Training är en tvådagars liveutbildning som leds av en instruktör (Certified Scrum Trainer). Kursen lär ut Scrum-ramverket, med särskilt fokus på spårning på uppgiftsnivå, burndown-diagram och dagliga Scrum-möten.

Med denna Scrum-kurs får du också ett tvåårigt medlemskap i Scrum Alliance.

Utbildningen Certified Scrum Master Training omfattar:

Grunderna i Scrum-ramverket

Agila värderingar och principer

Scrum-roller

Scrum-möten

Scrum-artefakter

Genom att gå denna Scrum Master-utbildning kan du tjäna:

16 PDU

16 Scrum Education Unit (SEU)

Vad är SEU?

SEU är en kredit som du får när du har slutfört en utbildning och som förbättrar dina kunskaper som Scrum-utövare.

Certifiering du kan erhålla

Certified Scrum Master av Scrum Alliance

För att erhålla denna Scrum-certifiering måste du delta i hela Scrum Master-utbildningen.

Efter att du har slutfört utbildningen skickas en examenslänk med 90 dagars tillgång via e-post. Du får två försök att klara denna Agile-certifieringsexamen, som innehåller 50 flervalsfrågor med en tidsgräns på 60 minuter.

Erbjuds av

Cprime

Kurspriser

895 dollar

3. PMI-ACP-certifieringsutbildning

Den lär ut principerna och metoderna i Agile-ramverket och täcker Scrum, Extreme Programming och Lean. Kursen innehåller material för examensförberedelser, utbildningshjälpmedel och övningsfrågor.

Du får också 6 månaders tillgång till Project Management Academys onlineutbildningsportal.

Utbildningen Agile Practitioner omfattar:

Grunderna i Agile-metoden

Agil praxis för projektberäkning

Agil kommunikation och ledarskap

Agila kontrakt och redovisningsprinciper

Denna Agile Practitioner-utbildning finns i fyra format:

Live virtuellt klassrum

Liveundervisning med instruktör i klassrum

On-demand-video

Internt

Med utbildningen Agile Practitioner Training tjänar du 21 PDU.

Certifiering du kan erhålla

Agile Certified Practitioner av The Project Management Institute

För att få denna certifiering måste du klara ett Agile-certifieringsprov som innehåller 120 flervalsfrågor med en tidsgräns på 3 timmar.

Erbjuds av

Projektledningsakademin

Kurspriser

För virtuell klassrumsutbildning: 1195 dollar

För on-demand-video: 995 dollar

4. Leading SAFe 5. 0 (Scaled Agile)

Utbildningskursen Leading Scaled Agile Framework är en 2–3 dagars utbildning som lär dig hur du kan skala upp Agile-principer genom att anamma Lean-tänkande och tekniker för produktutvecklingsflöde.

Denna utbildningskurs omfattar:

Introduktion till Scaled Agile Framework

Lean-tänkande

Agil utveckling

Agil transformation

Scaled Agile Framework på teamnivå

Ledande Scaled Agile-utbildningskurs finns i två format:

2 dagars klassrumsundervisning

3-dagars virtuellt klassrum live

Certifiering du kan erhålla

SAFe 4 Agilist-certifiering av Scaled Agile

För att erhålla denna certifiering måste du klara ett Agile-certifieringsprov med 45 frågor och en tidsgräns på 90 minuter.

Erbjuds av

Global Knowledge

Kurspriser

För virtuellt klassrum live: 995 dollar

För liveundervisning i klassrum: 995 dollar

5. Agile och Scrum Foundation

Det är en tvådagarsutbildning i Agile och Scrum som täcker grunderna i Agile-principerna och Scrum-ramverket.

Denna Scrum-utbildning omfattar:

Agilt tänkande

Scrum-metoder

Scrum-evenemang

Vikten av backloggen

Definition av färdig

Utbildningen i Agile och Scrum finns i två format:

Live i klassrummet

Virtuellt klassrum live

Certifiering du kan erhålla

Agile Scrum Foundation-certifiering av EXIN

För att erhålla denna Agile-certifiering måste du klara ett prov som innehåller 40 flervalsfrågor inom en tidsgräns på 1 timme.

Erbjuds av

Global Knowledge

Kurspriser

För virtuellt klassrum live: 1595 dollar

6. Certifierad utbildning för Scrum Product Owner

Det är en tvådagarsutbildning som behandlar produktägarens roll i ett Scrum-team.

Du får delta i träningsövningar och tekniker, djupgående diskussioner och fallstudier. En certifierad Scrum-utbildare från Scrum Alliance undervisar i denna Scrum-certifieringsutbildning.

Utbildningen Certified Scrum Product Owner omfattar:

Grunderna i rollen som produktägare

Produktbacklog

Arbeta med intressenter

Förstå kunder och användare

Denna utbildningskurs finns i två format:

Live online

Livekurs med instruktör

Genom att gå denna Scrum-certifieringskurs kan du tjäna:

16 PDU

16 SEU

Certifiering du kan erhålla

Certified Scrum Product Owner av Scrum Alliance

Det finns inget specifikt certifieringsprov för att erhålla denna certifiering.

Men slöa inte!

Du måste delta båda dagarna av denna utbildning för att få certifieringen.

Erbjuds av

Cprime

Kurspriser

För live online: 895 dollar

För livekurser med instruktör: 895 dollar

7. Agile Coaching Workshop (ICP-ACC)

Agile Coaching Workshop är en 2–3 dagars utbildning som leds av en Agile-utbildare. Den behandlar de viktigaste kompetenserna för en Agile-coach.

Denna Agile-utbildning omfattar:

Vad är en Agile-coach?

Agile coach som facilitator, mentor

Agilt tankesätt

Teamcoach

Agile Coaching Workshop finns i två format:

3-dagars klassrumsundervisning

4 dagars live online

Genom att gå denna Agile-certifieringskurs kan du tjäna 21 PMI PDU.

Certifiering du kan erhålla

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) av The International Consortium of Agile

Det finns inget specifikt certifieringsprov för att erhålla denna certifiering. Efter att ha slutfört denna ICAgile-ackrediterade kurs med godkänt resultat tilldelas du certifieringen.

Erbjuds av

ASPE

Kurspriser

För individuell klassrumsregistrering: 1595 dollar

För gruppregistrering i klassrum: 1495 dollar

För live online: 1595 dollar

Hur du använder din Agile-utbildning

Du har slutfört din utbildning och till och med erhållit en certifiering.

Hur använder du dessa kunskaper och färdigheter för att hantera projekt?

Enkelt: Med projektledningsverktyg!

Projektledningsverktyg hjälper dig att hantera Agile-uppgifter och samarbeta effektivt med dina team.

Och ClickUp är det enda projektledningsverktyg du behöver för att utnyttja din Agile-utbildning!

Men vad är ClickUp?

ClickUp är det högst rankade projektledningsverktyget i världen.

Från projektplanering till analys av ditt distansarbetslags aktivitetsnivåer – ClickUp är det enda verktyg du behöver!

Så här inför ClickUp agilitet i processen för att införa Agile:

1. Flera vyer för att anpassa sig till olika projektbehov

Till skillnad från andra projektledningsverktyg låter ClickUps Multiple Views dig arbeta på vilket sätt du vill.

Oavsett om det gäller Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming eller någon annan projektmetodik kan ClickUp enkelt anpassas efter dina behov.

Här är en detaljerad beskrivning av vad ClickUp erbjuder dig:

A. Nödvändiga uppgiftsvyer

ClickUp erbjuder två obligatoriska uppgiftsvyer som du kan anpassa till din Agile-process:

ClickUps listvy listar uppgifterna efter varandra i form av en checklista.

När du går igenom ditt Agile-projekt kan du ta itu med varje uppgift i tur och ordning och bocka av dem när de är klara.

Vad mer?

Du kan till och med organisera dina uppgifter precis som du vill!

Om du föredrar Kanban-tavlor är ClickUps Board view perfekt för dig.

Du kan snabbt visualisera framstegen i ditt Agile-projekt och dra och släppa uppgifter efter behov!

Har du någonsin somnat under utvärderingsmöten?

Inte längre!

ClickUps Box View ger en visuell översikt över ditt teams uppgifter och projekt. Du kan enkelt se vem som arbetar med vad utan att behöva delta i ändlösa möten.

En produktchef eller Scrum-mästare kan snabbt se:

Vilka uppgifter arbetar deras Scrum-teammedlemmar med just nu?

Vad har gjorts hittills?

Vem har för många uppgifter?

Box-vyn hjälper dig också att identifiera om en teammedlem har för stor arbetsbelastning. Du kan enkelt omfördela uppgifter för att undvika att medarbetarna blir utbrända.

Med ClickUps kalendervy kan du enkelt hålla koll på din fullspäckade kalender.

Det är det snabbaste sättet att planera och hantera dina Agile-projektscheman utan att missa någon uppgift.

Du kan även växla mellan följande kalendervyer:

Dagar : visa alla uppgifter för en vald dag

4 dagar : titta på ditt uppgiftsschema över fyra dagar

Vecka : se dina schemalagda uppgifter för en hel vecka

Månadsvis: visualisera uppgifterna för hela månaden

Vill du bara se det arbete som är tilldelat dig?

Använd ClickUps Me Mode!

På så sätt kan du fokusera bättre på dina uppgifter och undvika att distraheras av andra Scrum-teammedlemmars arbetsbelastning.

Dessutom kan du enkelt anpassa de objekt du vill se i ditt Me Mode – välj bara de attribut som passar dina behov.

2. Sprintlistor för att följa dina sprintframsteg

ClickUps Sprint Lists hjälper dig att följa hur din sprintcykel fortskrider – genom att dela upp den i små uppgifter. Du kan snabbt bocka av varje punkt på checklistan allteftersom du går igenom din sprintcykel.

Du kan till och med lägga till Scrum-poäng till ClickUps Sprint-listor för att uppskatta hur lång tid det kommer att ta att slutföra din produktbacklogg.

Dessutom kan du använda sprintlistor och retrospektiva verktyg för att granska framstegen under Scrum-evenemang som sprintplanering, sprintgranskning, sprintretrospektiv eller dagliga Scrum-möten.

3. Arbetsflödesautomatisering för att automatisera återkommande uppgifter

Slösar du tid på återkommande uppgifter?

Inte längre!

ClickUp förser din arbetsplats med massor av automatiserade arbetsflöden, vilket sparar mycket tid och låter dig fokusera på viktiga uppgifter. Du kan använda dem för att enkelt automatisera repetitiva uppgifter och på så sätt snabba upp arbetet.

ClickUps struktur för automatisering av arbetsflöden ser ut så här:

När en trigger initieras och en condition uppfylls, utförs en specifik action automatiskt.

För en produktchef kan ett automatiserat arbetsflöde se ut så här:

För att säkerställa att projektet slutförs i tid kan han ställa in en påminnelse för att meddela sitt team.

Här:

Utlösande faktor: förfallodagen närmar sig

Villkor: specificerad teammedlems uppdragstagare

Åtgärd: skriv en kommentar ”Hur går det med projektet?”

Vad mer?

ClickUp erbjuder över 50 färdiga automatiseringar, men du kan också skapa dina egna automatiseringar.

Några av dessa förinställda automatiseringar är:

Lägg upp en kommentar när alla deluppgifter inom en uppgift är markerade som avslutade.

Tilldela automatiskt nya uppgifter till specifika teammedlemmar

Lägg till en tagg eller flytta en uppgift till en lista när prioriteringen ändras

Flytta en uppgift till en viss lista när listan över bevakare omfördelas

Använd en agil mall när statusen för en uppgift ändras

För mer information om automatiseringar, klicka här.

4. Agila instrumentpaneler för en visuell översikt över dina projekt

Hur håller du reda på flera team och projekt?

Genom att använda ClickUps dashboards!

Dashboards ger en övergripande visuell översikt över dina Agile-projekt.

Du kan lägga till dina sprintlistor och uppgifter till dessa instrumentpaneler för att snabbt se hur dina projekt fortskrider.

Här är en närmare titt på olika grafer som du kan använda:

Hastighetsdiagram : bestäm snabbt hur snabbt du kan slutföra dina uppgifter

Burnup-diagram : markera de uppgifter som har slutförts

Burndown-diagram : visualisera ditt teams prestanda mot en mållinje

Kumulativa flödesscheman : visualisera och följ projektets framsteg över tid

5. Anpassade uppgiftsstatusar för olika projektfaser

De flesta projektledningsverktyg har en uppsättning standardprojektstatusar som kanske inte är relevanta för alla dina projekt.

Alla projekt är ju inte likadana, eller hur?

En status som "Testning" skulle vara användbar för mjukvaruutveckling, men inte så mycket för redaktionella projekt.

Med ClickUp slipper du statusar som inte återspeglar dina projektfaser på ett korrekt sätt.

Du kan enkelt anpassa dem efter olika behov.

Du kan använda "Redigering", "Innehållsidéer", "Kvalitetskontroll", "Förhandling": det är helt upp till dig!

Men det är inte alla funktioner som ClickUp har!

Detta kraftfulla Agile-verktyg ger dig också andra funktioner, såsom:

Prioriteringar : hjälp dina teammedlemmar att förstå vilka uppgifter som ska hanteras först

Anteckningsblock : ett virtuellt anteckningsblock för att snabbt skriva ner saker

Pulse : se ditt Scrum-teams aktivitetsnivå under en dag

Beroenden : se till att dina teammedlemmar utför uppgifterna i rätt ordning

Profiler : lär känna alla dina Agile-teammedlemmars arbetsuppgifter

Native Time Tracking : spåra tiden som dina uppgifter och Agile-projekt tar

Samarbetsdetektering : få reda på när andra arbetar med samma uppgift som du

Teamrapportering : analysera prestandan hos ditt Scrum- eller Agile-team med rapporter i realtid

Mobilappar : hantera projekt på språng med ClickUps kraftfulla iOS- och Android-appar

Slutsats

En Agile-utbildning lär dig olika Agile-koncept, men kan också hjälpa dig att få en Agile-certifiering.

Att välja en utbildningskurs behöver dock inte vara lika svårt som att välja nästa Netflix-serie att binge-titta på.

Gå igenom de utbildningar vi har listat här för att välja den Agile-utbildning som passar dina behov.

Eftersom det är viktigt att ha rätt agil programvara för att kunna genomföra din utbildning, varför inte registrera dig för ClickUp redan idag?

Den har alla funktioner som hjälper yrkesverksamma att hantera sina projekt effektivt i en Agile-miljö!