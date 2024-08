Testamos as 15 melhores alternativas e concorrentes do ChatGPT em 2024

Nunca pensamos que passaríamos mais tempo de nossas horas de trabalho conversando com um bot do que com nosso chefe. Mas, sinceramente, não estamos chateados com isso. 🤖

Obter um chatbot com IA é como contratar um assistente - mesmo quando o RH nunca permitiria que você contratasse um assistente de verdade. A IA pode ajudá-lo a fazer brainstorming, pesquisar, escrever e-mails e relatórios, programar, resolver problemas de matemática, compor sua própria música tema (todo mundo precisa de uma!) - basicamente, fazer tudo o que um assistente faria, exceto buscar um café com leite para você. ☕️

Se você pedir às pessoas que digam o nome de um assistente de IA, a maioria dirá ChatGPT. O ChatGPT é o Frisbee ou Kleenex das ferramentas de IA - o nome da marca que dominou o campo. Foi um dos primeiros chatbots de IA amplamente disponíveis para o público.

É gratuito, e suas respostas continuam a melhorar a cada atualização (primeiro com o GPT-3.5 e depois com o GPT-4). Mas ele não é o único nome no jogo da IA.

Surgiu uma infinidade de concorrentes do ChatGPT. Alguns são projetados para executar tarefas mais especializadas do que o ChatGPT, outros têm funcionalidades extras e outros simplesmente dependem de algoritmos de aprendizado de máquina diferentes ou são treinados em modelos de linguagem grandes (LLMs) diferentes. Todos eles estão fazendo com que o ChatGPT se saia muito bem.

Por que procurar uma alternativa ao ChatGPT?

Seja você um usuário regular ou um novato no mundo dos chatbots com IA, é importante explorar as diferentes opções disponíveis. Para responder a isso, nós recorremos ao ChatGPT para obter respostas sobre por que um usuário pode precisar considerar seus substitutos:

Recursos a serem procurados nas alternativas ao ChatGPT

Os recursos de que você precisa em uma alternativa ao ChatGPT dependem da sua função e de como você planejou usar o ChatGPT. Se você trabalha com marketing, talvez precise de um Gerador de conteúdo de IA . Se você trabalha com desenvolvimento de software, talvez precise de uma ferramenta de código de IA. E praticamente todos nós precisamos de uma IA que nos ajude trabalhar mais rápido e fazer mais coisas.

Para encontrar a alternativa ChatGPT Ferramenta de IA que for melhor para você, considere estes recursos ao comparar suas opções:

Processamento de linguagem natural (NLP): Quase todas as tecnologias de IA dependem do processamento de linguagem natural. Você envia um prompt em linguagem simples e ele gera uma resposta. Mas a qualidade do processamento de linguagem natural pode variar drasticamente de um modelo de IA para outro. Faça várias perguntas aos chatbots de IA e certifique-se de que você está satisfeito com a qualidade das respostas.

Quase todas as tecnologias de IA dependem do processamento de linguagem natural. Você envia um prompt em linguagem simples e ele gera uma resposta. Mas a qualidade do processamento de linguagem natural pode variar drasticamente de um modelo de IA para outro. Faça várias perguntas aos chatbots de IA e certifique-se de que você está satisfeito com a qualidade das respostas. Autocompletar : O objetivo da IA é tornar nosso trabalho mais rápido e fácil. Os recursos de autocompletar, em que a IA preenche o restante do seu código, mensagem ou conteúdo longo, agilizarão seu fluxo de trabalho.

O objetivo da IA é tornar nosso trabalho mais rápido e fácil. Os recursos de autocompletar, em que a IA preenche o restante do seu código, mensagem ou conteúdo longo, agilizarão seu fluxo de trabalho. Gerenciamento de projetos de IA Casos de uso: Diferentes IAs executam diferentes tarefas. Certifique-se de que a IA que você escolher seja especializada em tarefas relacionadas à sua área. Por exemplo, os criadores de conteúdo podem precisar de uma IA generativa que possa escrever conteúdo de formato longo, criar arte de IA e construircalendários de conteúdo. Os gerentes de projeto podem precisar de IA para agendar reuniões, escrever resumos de projetos e editar planilhas do Excel.

Diferentes IAs executam diferentes tarefas. Certifique-se de que a IA que você escolher seja especializada em tarefas relacionadas à sua área. Por exemplo, os criadores de conteúdo podem precisar de uma IA generativa que possa escrever conteúdo de formato longo, criar arte de IA e construircalendários de conteúdo. Os gerentes de projeto podem precisar de IA para agendar reuniões, escrever resumos de projetos e editar planilhas do Excel. Plug-ins: Os plug-ins e as integrações permitem que você use sua IA com outros aplicativos que já utiliza. Isso pode ajudar a IA a se integrar mais facilmente em seu fluxo de trabalho, e alguns plugins permitem que uma ferramenta com IA execute tarefas adicionais. Experimente o modelo de prompt ChatGPT do ClickUp ## As 15 melhores alternativas ao ChatGPT para usar em 2024

Agora que você sabe o que está procurando, é hora de encontrar o melhor assistente de IA que existe. Aqui estão 15 alternativas ao ChatGPT cujos currículos são tão robustos que você vai querer contratá-los na hora. 🤝

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos com IA

Faça perguntas gerais ao ClickUp Brain, perguntas específicas sobre seu espaço de trabalho ou até mesmo como usar o ClickUp Brain

No ClickUp, tornamos a IA acessível para todos - primeiro com o Modelo ClickUp de prompts do ChatGPT e agora com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções!

O ClickUp Brain fica nativamente dentro da plataforma para fornecer respostas sobre o contexto específico do negócio à medida que sua equipe colabora em tarefas, projetos e documentos. Quanto mais suas equipes usarem o ClickUp para coordenar prioridades, documentar processos e dar andamento ao trabalho, mais inteligente o ClickUp Brain se tornará como um portal de autoatendimento.

Se você precisa de uma atualização de status ou de detalhes importantes sobre um projeto, ele fornece respostas relevantes para suas tarefas e conhecimento organizacional.

E, ao contrário de algumas ferramentas de IA de terceiros, o ClickUp não treina nenhum modelo de IA nos dados do usuário. Controles de acesso rigorosos mantêm as respostas de IA seguras. Todas essas regras de acesso cuidadosamente configuradas em seu espaço de trabalho? O ClickUp Brain respeita os mesmos controles de dados, período. Ele só apresenta insights na frente de olhos autorizados.

Resuma a atividade que está ocorrendo na descrição da tarefa e nos comentários

Melhores recursos do ClickUp

Aproveite os produtos AI Knowledge Manager , AI Project Manager e AI Writer for Work para mudar o foco da equipe em prioridades estratégicas que somente os seres humanos podem conduzir

, e para mudar o foco da equipe em prioridades estratégicas que somente os seres humanos podem conduzir Gere StandUps pessoais e de equipe sob demanda para substituir as reuniões diárias de check-in

Aproveite a IA baseada em funções para escrever mais rápido e obter recomendações personalizadas para seu trabalho

Crie subtarefas geradas por IA para dividir os itens de ação necessários para concluir uma tarefa

Elabore modelos com assistência de IA para padronizar a documentação do projeto

Resumir tarefas, tópicos de comentários e documentos para capturar os principais detalhes

Escreva em texto simples para criar facilmente automações personalizadas

Limitações do ClickUp

O recurso ClickUp Brain está disponível nos planos pagos do ClickUp. Os usuários do plano Free Forever podem acessar uma avaliação gratuita do ClickUp Brain

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.500+ avaliações)

2. Google Gemini (anteriormente Bard) - Melhor para comunicação direta

O Google Gemini faz parte da incursão da corporação Alphabet na pesquisa de IA e foi desenvolvido com base no sistema de IA original da Alphabet. Embora vários dos chatbots desta lista tenham sido criados com base nos sistemas de IA GPT-3 ou GPT-4 de código aberto do ChatGPT, o Gemini foi treinado em um conjunto de dados diferente que eles chamam de LaMDA (ou Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo, mas com um nome tão longo e chato, dá para entender por que eles o encurtaram).

O uso do Google Gemini parece uma extensão do uso da pesquisa do Google. Você faz uma pergunta e, em vez de ver as páginas da Web que respondem à sua pergunta, recebe a resposta na forma de um bate-papo amigável, como se fosse o Google Assistant. O Gemini também pode criar conteúdo original, como músicas, slogans e Legendas de mídia social com IA .

Melhores recursos da IA Gemini

**Gerenciamento de pesquisa : Como o Gemini tem o poder da pesquisa do Google por trás, ele é extremamente bom em responder perguntas e ajudá-lo a pesquisar tópicos

Como o Gemini tem o poder da pesquisa do Google por trás, ele é extremamente bom em responder perguntas e ajudá-lo a pesquisar tópicos Respostas completas: Frequentemente, o Gemini responde às suas perguntas com detalhes adicionais que evitam que você tenha que fazer muitas perguntas de acompanhamento

Limitações do Gemini

Respostas genéricas: Quando você pede ao Gemini para escrever conteúdo adicional, as respostas geralmente são genéricas e sem criatividade

Quando você pede ao Gemini para escrever conteúdo adicional, as respostas geralmente são genéricas e sem criatividade Respostas não relacionadas: O Google afirma que o Gemini é um experimento e ainda está aprendendo. Às vezes, ele fornecerá respostas incorretas ou inadequadas, que você pode relatar para ajudar a continuar aprimorando o sistema

Preços do Gemini

**Gratuito

Google Gemini Advanced: $19,99/mês

Avaliações e resenhas do Gemini

G2: 4,2/5 (5+ avaliações)

4,2/5 (5+ avaliações) Capterra: Não disponível

Compare Gemini vs. ChatGPT_ !

3. Writesonic - Melhor para criação de conteúdo

via Writesonic Se você estiver procurando por IA projetada especificamente para equipes de marketing, Writesonic produz conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa para seus blogs e páginas da Web. Ele também pode ajudá-lo a escrever anúncios e e-mails, descrições de produtos e publicações em mídias sociais.

A Writesonic recentemente fez o upgrade do modelo GPT-3 da OpenAI para o modelo GPT-4. O chatbot da Writesonic, o Chatsonic, também é executado no GPT-4, mas foi projetado para resolver algumas das limitações do ChatGPT. Ele pode conversar com você sobre tendências de conteúdo e gerar imagens com base em suas instruções. 🧑‍🎨

Melhores recursos do Writesonic

Criação de conteúdo longo: Você pode usar o Writesonic para uma variedade de tarefas de redação, mas sua capacidade de gerar conteúdo longo e de alta qualidade é um de seus recursos mais impressionantes

Você pode usar o Writesonic para uma variedade de tarefas de redação, mas sua capacidade de gerar conteúdo longo e de alta qualidade é um de seus recursos mais impressionantes Otimização de SEO: Além de escrever o conteúdo, esse programa também o otimizará para classificações em mecanismos de busca tradicionais, para que ele alcance seu público

Limitações do Writesonic

Memória fraca: Alguns usuários reclamam que o Writesonic tem dificuldade para lembrar o tom em que querem que ele escreva ou para incorporar instruções de um bate-papo anterior ao novo conteúdo que ele gera

Alguns usuários reclamam que o Writesonic tem dificuldade para lembrar o tom em que querem que ele escreva ou para incorporar instruções de um bate-papo anterior ao novo conteúdo que ele gera Limites de palavras: Seu plano de preços é baseado no número de palavras que a Writesonic gerará para você a cada mês, e alguns usuários acham os limites de palavras muito rigorosos ou reclamam que, se a IA não atender bem ao seu pedido, eles não poderão recuperar essas palavras

Preços do Writesonic

Teste gratuito

Freelancer: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Pequena equipe: $19 por mês

$19 por mês Empresa: A partir de $500+ por mês

Avaliações e resenhas da Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

Check out_ Modelos de IA gratuitos com prompts do ChatGPT_ !

4. Copy.ai - Melhor para criar cópias de alta conversão

Este gerador de conteúdo de IA pode ajudar suas equipes de marketing e vendas a trabalharem mais rapidamente. 🏃 Copy.ai tem prompts para ajudá-lo a escrever blogs, publicações em mídias sociais, anúncios digitais, páginas de produtos, e-mails e muito mais. Além de e-mails de marketing, ele também pode escrever e-mails personalizados de alcance frio para sua equipe de vendas. Além disso, você pode usá-lo para criar documentação interna ou gerar resumos completos de conteúdo em uma única palavra. Ele também tem um chatbot de IA com prompts de escrita incorporados.

Melhores recursos do Copy.ai

Alcance de vendas: Enquanto muitos geradores de conteúdo de IA são feitos apenas com redatores e equipes de marketing em mente, o Copy.ai oferece recursos especialmente projetados para equipes de vendas

Enquanto muitos geradores de conteúdo de IA são feitos apenas com redatores e equipes de marketing em mente, o Copy.ai oferece recursos especialmente projetados para equipes de vendas Segurança de primeira linha: Copy.ai é compatível com SOC 2 e credenciado para que todos os seus dados permaneçam seguros

Copy.ai é compatível com SOC 2 e credenciado para que todos os seus dados permaneçam seguros API aberta: Com sua API aberta, você pode integrar esse programa à sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente para enviar e-mails personalizados automaticamente

Limitações do Copy.ai

Falta de originalidade: Alguns usuários reclamam que a cópia não é tão original, criativa ou perspicaz quanto a cópia gerada por humanos

Alguns usuários reclamam que a cópia não é tão original, criativa ou perspicaz quanto a cópia gerada por humanos Lacunas de conhecimento: Há alguns relatos de que a IA apresenta fatos diferentes quando solicitada a responder à mesma pergunta duas vezes, portanto, qualquer cópia que sua equipe produza com esse programa pode precisar de uma verificação de fatos mais cuidadosa

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro: US$ 36 por mês para até cinco usuários

US$ 36 por mês para até cinco usuários Enterprise: Preços personalizados para equipes maiores

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

5. SpinBot - O melhor para a rotação de textos simples

via Spinbot SpinBot

é uma solução gratuita para qualquer pessoa cujo conteúdo tenha começado a ficar obsoleto. 🍞

Essa ferramenta de conteúdo de IA não escreverá conteúdo para você, mas se você colar seu texto no SpinBot, ele o reescreverá. Você verá como seu conteúdo será lido com uma redação diferente, um novo tom e uma nova perspectiva. Portanto, se você estiver em uma rotina de escrita, essa ferramenta de modelo de linguagem de IA pode inspirar mais criatividade. 👩‍🎤

Melhores recursos do SpinBot

Reescrita: Se você não consegue pensar em outra maneira de expressar algo, o SpinBot pode ajudá-lo a superar seu bloqueio de escritor

Se você não consegue pensar em outra maneira de expressar algo, o SpinBot pode ajudá-lo a superar seu bloqueio de escritor Parafraseando: Você pode encurtar seu texto ou adicionar conclusões rápidas com a ferramenta de parafraseamento

Você pode encurtar seu texto ou adicionar conclusões rápidas com a ferramenta de parafraseamento Correção gramatical: A ferramenta Verificador gramatical o ajudará a realizar uma rápida edição de cópia em qualquer conteúdo

Limitações do SpinBot

Texto mais longo: Em suas reescritas, o SpinBot tende a tornar o texto mais longo e a adicionar frases mais complexas do que o texto original. Até mesmo a ferramenta de paráfrase pode fornecer um texto mais longo do que você esperava

Em suas reescritas, o SpinBot tende a tornar o texto mais longo e a adicionar frases mais complexas do que o texto original. Até mesmo a ferramenta de paráfrase pode fornecer um texto mais longo do que você esperava Sem economia de tempo: Embora o SpinBot possa ajudá-lo a encontrar palavras mais criativas, ele não economizará tempo no processo de redação, pois nãogera texto* Não é o mais intuitivo nesta lista de alternativas ao ChatGPT se você quiser melhorar a classificação nos mecanismos de pesquisa

Preços do SpinBot

**Gratuito

SpinBot ratings and reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

6. Jasper Chat - A melhor interface de usuário amigável

via Jasper O Jasper Chat faz parte do aplicativo Jasper, um conjunto de ferramentas de escrita com IA criado para criadores de conteúdo. Das alternativas do ChatGPT, essa ferramenta é um chatbot de IA amigável, projetado para responder a perguntas e atender a solicitações.

Esse chatbot pode gerar artigos completos para blogs, ajudá-lo a ter ideias de títulos, reescrever seus e-mails para que soem mais amigáveis e positivos, além de editar e criar qualquer conteúdo que você solicitar. Ele também pode criar arte de IA para miniaturas, anúncios, cabeçalhos de blogs e muito mais. E possui prompts integrados para ajudá-lo a descobrir como usá-lo.

Melhores recursos do Jasper Chat

29 idiomas: Enquanto muitos chatbots se concentram no conteúdo em inglês, o Jasper pode criar conteúdo em 29 idiomas diferentes

Enquanto muitos chatbots se concentram no conteúdo em inglês, o Jasper pode criar conteúdo em 29 idiomas diferentes Contexto do chat: O Jasper Chat foi projetado para se lembrar das coisas que você disse a ele anteriormente, de modo que as respostas dele estejam sempre no contexto da conversa mais ampla

O Jasper Chat foi projetado para se lembrar das coisas que você disse a ele anteriormente, de modo que as respostas dele estejam sempre no contexto da conversa mais ampla Conhecimento da marca: Você pode treinar o Jasper em seu guia de estilo para que ele aprenda a escrever na voz da sua marca

Limitações do Jasper Chat

Requer verificação de fatos: Como a maioria das alternativas de ChatGPT e geradores de conteúdo de IA, os clientes relatam que o Jasper às vezes produz conteúdo factualmente impreciso que precisa ser editado

Como a maioria das alternativas de ChatGPT e geradores de conteúdo de IA, os clientes relatam que o Jasper às vezes produz conteúdo factualmente impreciso que precisa ser editado Conteúdo genérico: Alguns clientes reclamam que o conteúdo do Jasper pode ser repetitivo ou genérico, especialmente se você não fornecer informações suficientes em seus prompts

Preços do Jasper Chat

Creator: US$ 49 por usuário/mês

US$ 49 por usuário/mês Pro: $69 por usuário/mês

$69 por usuário/mês Empresas: Preços personalizados

Jasper Chat avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Jasper !

7. YouChat - Melhor para uso pessoal

via You.com O YouChat é um chatbot de IA que ajuda você a pesquisar na Internet. Basta digitar sua pergunta no You.com e, em vez de receber uma página de resposta padrão do mecanismo de pesquisa, você receberá uma resposta de um bot amigável. 🤖

Você também pode pedir ao bot que gere ideias originais, escreva e-mails, forneça resumos de textos ou ajude você a completar códigos em Javascript, Python, HTML e muito mais. Essa é uma excelente ferramenta de IA gratuita para programadores e afirma fornecer respostas de codificação mais precisas do que a pesquisa do Google.

Você também pode obter o YouChat como um aplicativo para Apple iOS ou Android.

Melhores recursos do YouChat

Geração de código: Como o ChatGPT, o YouChat pode responder a perguntas sobre codificação, ajudá-lo a completar o código ou escrever código em tempo real

Como o ChatGPT, o YouChat pode responder a perguntas sobre codificação, ajudá-lo a completar o código ou escrever código em tempo real Criação de conteúdo: A IA de escrita do YouChat permite que você indique o tipo de conteúdo, o tom, o público e os pontos principais a serem incluídos

A IA de escrita do YouChat permite que você indique o tipo de conteúdo, o tom, o público e os pontos principais a serem incluídos Do chat para a pesquisa: Ao mudar de guia, você pode facilmente passar da solicitação de respostas ao chatbot com IA para a obtenção de resultados de pesquisa, imagens, vídeos, notícias e publicações de mídia social sobre o mesmo tópico

Limitações do YouChat

Alguns recursos exigem uma conta: Embora você possa acessar muitos dos recursos do YouChat na página inicial, alguns recursos exigem que você crie uma conta e faça login

Embora você possa acessar muitos dos recursos do YouChat na página inicial, alguns recursos exigem que você crie uma conta e faça login Limites de conteúdo: Para os criadores de conteúdo, o limite de 10 peças de conteúdo gratuito pode não ser suficiente

Preços do YouChat

Gratuito

Avaliações e resenhas do YouChat

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

8. Otter - Melhor para transcrição e anotações

via Lontra Se você estiver interessado em terceirizar o gerenciamento de projetos o Otter é o assistente de IA para esse trabalho.

Essa ferramenta de modelo de linguagem de IA foi projetada especificamente para ajudá-lo a manter o controle das reuniões. Ela gera notas de reunião, grava áudio, captura slides e cria resumos. Com essa ferramenta simples, você pode manter toda a sua equipe alinhada e informar quem não pôde comparecer - e você não precisará levantar uma única caneta para fazer isso. ✍️

Melhores recursos do Otter

Gravação de áudio: Os recursos de áudio e voz para texto garantem que você tenha um registro claro de todas as informações compartilhadas nas reuniões de projeto

Os recursos de áudio e voz para texto garantem que você tenha um registro claro de todas as informações compartilhadas nas reuniões de projeto Tomada de notas: A tomada de notas e os resumos permitem terceirizar uma das partes mais tediosas do gerenciamento de projetos para que você possa usar seu tempo em tarefas mais importantes

Limitações do Otter

A gravação deve ser interrompida manualmente: Se você se esquecer de desligar a IA após a reunião, o programa continuará gravando. Você pode acabar com informações confidenciais em suas anotações de reunião que podem ser difíceis de editar ou remover

Se você se esquecer de desligar a IA após a reunião, o programa continuará gravando. Você pode acabar com informações confidenciais em suas anotações de reunião que podem ser difíceis de editar ou remover Não há itens de ação: Alguns usuários reclamam que a IA não identifica automaticamente os itens de ação, e pode ser demorado localizá-los manualmente na transcrição

Preços do Otter

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 16,99 por mês

US$ 16,99 por mês Business: US$ 30 por usuário por mês

US$ 30 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Otter ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Otter.ai !

9. Bing AI - melhor para integração com produtos da Microsoft

via Microsoft Bing O Bing AI - às vezes chamado de Novo Bing - é a adição da Microsoft ao cenário de IA. 🖼️

O principal recurso da IA da Microsoft é o Bing Chat, que foi desenvolvido com o mesmo sistema de IA do ChatGPT. Portanto, a interação com o Bing Chat será semelhante à interação com o ChatGPT.

Semelhante ao YouChat e ao Gemini, o Bing Chat parece um assistente de mecanismo de pesquisa. Ele pode responder às suas consultas de pesquisa na forma de um bate-papo amigável, em vez de apenas uma página de resultados estáticos. E, assim como os outros dois bots de pesquisa, ele também pode gerar ideias de conteúdo original, ajudando você a fazer um brainstorming ou escrever um novo conteúdo.

Melhores recursos da IA do Bing

Pesquisa: Novamente, esse chatbot está conectado a um mecanismo de pesquisa, o que o torna particularmente bom para ajudá-lo a fazer pesquisas mais rapidamente

Novamente, esse chatbot está conectado a um mecanismo de pesquisa, o que o torna particularmente bom para ajudá-lo a fazer pesquisas mais rapidamente Mostra suas fontes: Ao contrário do ChatGPT e de muitos outros chatbots desta lista, o Bing AI identifica as fontes de informação usadas para gerar sua resposta, o que pode ajudar na verificação de fatos

Limitações da IA do Bing

Apenas disponível no Microsoft Edge ou no aplicativo: Antes de poder acessar o Bing AI, você precisa instalar o navegador Microsoft Edge, que é gratuito para qualquer pessoa que use qualquer versão do Microsoft 10, ou pode baixar o aplicativo Bing para Apple iOS ou Android

Antes de poder acessar o Bing AI, você precisa instalar o navegador Microsoft Edge, que é gratuito para qualquer pessoa que use qualquer versão do Microsoft 10, ou pode baixar o aplicativo Bing para Apple iOS ou Android Não se lembra de bate-papos anteriores: A IA do Bing não retém nenhuma de suas informações de bate-papo anteriores, portanto, você terá que fornecer todas as informações novamente se quiser que ela responda no contexto

Preços da IA do Bing

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Bing AI

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

10. OpenAI Playground - Melhor para ampla experimentação de IA

via OpenAI Aposto que você não esperava por isso: Os criadores do ChatGPT criaram sua própria alternativa ao ChatGPT. 🤯

O OpenAi Playground foi desenvolvido com base no mesmo sistema de IA do ChatGPT, mas é mais voltado para a criação de conteúdo. Ele permite que você teste algumas das ferramentas de IA mais avançadas da OpenAI e veja o que elas podem fazer. Basicamente, é a sua chance de brincar com a inteligência artificial.

Melhores recursos do OpenAI Playground

Modos de IA: Enquanto o ChatGPT é principalmente um chatbot, o OpenAI Playground permite que você alterne entre os modos. Você pode pedir que ele funcione como um chatbot, responda a perguntas e respostas ou conte uma história para você

Enquanto o ChatGPT é principalmente um chatbot, o OpenAI Playground permite que você alterne entre os modos. Você pode pedir que ele funcione como um chatbot, responda a perguntas e respostas ou conte uma história para você Edição de conteúdo: Você pode pedir ao OpenAI Playground para expandir um texto que você já escreveu, editá-lo ou reescrevê-lo. Você também pode alterar as configurações para ajustar o tipo de resposta que a IA lhe dá e tornar o conteúdo mais ou menos repetitivo ou complexo

Limitações do OpenAI Playground

requer uma conta OpenAI : Embora você possa começar a usar o Playground gratuitamente, será necessário inscrever-se primeiro em uma conta OpenAI

Embora você possa começar a usar o Playground gratuitamente, será necessário inscrever-se primeiro em uma conta OpenAI Uso por tempo limitado: Ao se inscrever no OpenAI, você receberá um crédito gratuito, mas quando esse crédito acabar, será necessário comprar mais créditos para continuar usando o aplicativo

Preços do OpenAI Playground

**Gratuito

Avaliações e resenhas do OpenAI Playground

G2: 4,3/5 (5+ avaliações)

4,3/5 (5+ avaliações) Capterra: Não disponível

Confira estes alternativas à OpenAI !

11. Perplexity AI - Melhor para aplicativos avançados de aprendizado de máquina

Uma opção para quem procura um chatbot que seja inteligente e econômico, o Perplexity AI fornece uma IA de conversação projetada para entender consultas complexas e fornecer respostas precisas. Ela é particularmente benéfica para empresas que desejam automatizar o atendimento ao cliente ou aumentar os recursos de sua equipe.

Melhores recursos da Perplexity AI

Treinada em um amplo conjunto de dados, pode gerenciar com precisão uma grande variedade de tópicos.

Oferece uma interface multilíngue.

Permite que os usuários testem a IA usando a demonstração definida.

Fornece API para facilitar a integração com qualquer serviço ou aplicativo.

Limitações da IA de perplexidade

Alguns usuários relatam a falta de opções de personalização em profundidade.

Requer conhecimento fundamental de IA para uma implementação eficaz

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Versão Pro: uS$ 20 por mês ou US$ 200 por ano

Avaliações e opiniões sobre o Perplexity AI

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Verifique estes_ **Alternativas de IA de perplexidade !

12. Claude - Melhor para automatizar tarefas de escrita

O Claude AI foi criado para ser uma ferramenta criativa, oferecendo automação de redação e assistência na elaboração de textos. Ele utiliza inteligência artificial avançada para criar conteúdo diversificado ou exclusivo, auxiliando os redatores no brainstorming e automatizando tarefas repetitivas de redação.

Melhores recursos do Claude

Fornece sugestões de redação, tornando-o ideal para criadores de conteúdo e escritores

Oferece assistência na geração de ideias

A IA se adapta confortavelmente aos estilos de escrita dos usuários

Agiliza o processo de criação de documentos

Reivindica limitações

Alguns usuários relatam sugestões imprecisas ou irrelevantes ocasionais.

Funciona principalmente como um auxílio à escrita e pode não ser tão eficaz para tarefas de IA de conversação de uso geral

Preços do Claude

Os preços variam de acordo com o plano, entre em contato com o Claude para obter mais informações.

Classificações e resenhas do Claude

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Check out these_ **Alternativas à IA do Claude !

13. Vertex AI - Melhor para simplificar o aprendizado de máquina

O Vertex AI do Google Cloud é uma alternativa ao ChatGPT que traz benefícios de aprendizado de máquina e inteligência artificial para o desenvolvimento de aplicativos e chatbots. Essa plataforma unificada para implantação de IA oferece uma gama de serviços especializados que permitem aos desenvolvedores criar, testar e implantar modelos de ML de alta qualidade.

Melhores recursos do Vertex AI

A cadeia de ferramentas integrada ajuda a simplificar o processo de aprendizado de máquina, desde a criação de modelos até sua implementação

Seus recursos AutoML permitem produzir modelos personalizados mesmo com conhecimento mínimo de ML

Oferece suporte ao TensorFlow e ao PyTorch para oferecer flexibilidade no desenvolvimento de modelos

Integra-se aos serviços conhecidos do Google Cloud, incluindo o BigQuery e o Google Data Studio, para visualizar o comportamento do modelo

Limitações do Vertex AI

Alguns usuários mencionaram que a experiência da interface do usuário poderia ser melhorada

Pode haver uma curva de aprendizado para aqueles que não estão familiarizados com o Google Cloud Platform

Preços do Vertex AI

A Vertex AI oferece uma avaliação gratuita no valor de US$ 300 em créditos para novos usuários

Avaliações e resenhas do Vertex AI

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

4,3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2 avaliações)

14. Microsoft Copilot - Melhor para geração de código

O Microsoft Copilot, desenvolvido pelo GitHub e OpenAI, fornece um assistente de IA para desenvolvedores que ajuda a escrever código sugerindo linhas ou blocos de código. Embora não seja um chatbot no sentido tradicional, ele interage com os desenvolvedores da mesma forma que um chatbot faria, respondendo às suas necessidades de codificação com sugestões inteligentes.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Compreensão contextual para fornecer sugestões de código relevantes com base no que você já escreveu

Banco de dados de bilhões de linhas de código público, ajudando essencialmente a "autocompletar" tarefas de programação de software

Integração com o Visual Studio Code, proporcionando uma experiência perfeita para os desenvolvedores

Capacidade de escrever código em mais de uma dúzia de idiomas

Limitações do Microsoft Copilot

Atualmente, ele está em uma prévia técnica, o que significa que não está totalmente desenvolvido e pode ter limitações

Alguns usuários relataram que, às vezes, ele sugere códigos incorretos ou irrelevantes

Preços do Microsoft Copilot

uS$ 30 por usuário/mês

Avaliações e opiniões sobre o Vertex AI

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4/5 (1 avaliação)

15. IA mutável - melhor para entender contextos complexos

A Mutable AI é uma plataforma de IA baseada em nuvem que permite criar, treinar e implementar modelos de compreensão de linguagem natural. Isso ajuda a criar interfaces de conversação e experiências de chatbot que são mais responsivas e adaptadas às necessidades dos usuários.

Melhores recursos da Mutable AI

Aproveite um console de arrastar e soltar para facilitar a criação de modelos e uma extensa biblioteca de modelos pré-criados

A plataforma permite que você crie diálogos complexos e de vários níveis com base em conversas do mundo real

Oferece suporte multilíngue, ferramentas de gerenciamento de conversas e análises em tempo real

Pode lidar com grandes quantidades de dados e escalonar de acordo com suas necessidades

Limitações da IA mutável

Os recursos avançados da plataforma podem apresentar uma curva de aprendizado para iniciantes

Recursos limitados da comunidade em comparação com plataformas mais populares, como a GPT-3 da OpenAI.

Preços da Mutable AI

Inicial: US$ 15 por usuário/mês

US$ 15 por usuário/mês Profissional: US$ 50 por usuário/mês

US$ 50 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre a Mutable AI

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Escolha a melhor alternativa ao ChatGPT para suas necessidades de IA

O ChatGPT pode ser um dos chatbots de IA mais conhecidos, mas quando você estiver pronto para integrar um assistente de IA, deverá considerar todos os currículos. 📝

Com os rápidos avanços na inteligência artificial, agora há muitos concorrentes do ChatGPT. Muitos deles são programados para realizar tarefas mais especializadas, portanto, suas habilidades podem ser mais adequadas ao seu setor de negócios. Escolha a alternativa certa para o ChatGPT e você terá um novo assistente que não pode ficar sem.

Quando a IA entrar em ação para facilitar a sua vida profissional, você nem se importará com o fato de esses bots não poderem buscar um café com leite para você. Porque quando você terminar seu trabalho mais rápido, terá mais tempo para sair e pegar seu próprio café com leite. Ahhhh, quem diria que a IA tornaria o trabalho tão relaxante? 💆

E se você quiser adicionar um assistente de IA à sua equipe que se conecte aos seus fluxos de trabalho e projetos, dê uma olhada no ClickUp Brain !