Os melhores conectores do Claude MCP para marketing: a pilha de ferramentas que realmente executa suas campanhas

Você passou uma tarde inteira conectando o Claude ao seu CRM, à plataforma de publicidade, às ferramentas de análise e ao repositório de conteúdo. Depois, nada aconteceu. Os conectores MCP do Claude para marketing estão funcionando bem: pontos verdes, autenticados, prontos. O que falta é o trabalho em si. O Claude tem acesso a tudo e um motivo para não mexer em nada, como um novo funcionário com direitos de administrador e sem treinamento inicial.

Essa é a parte que todas as listas de “melhores conectores” deixam de lado. Um conector não é um item que você coleciona. É uma relação permanente entre o Claude e um sistema de registro, e cada um que você deixa ativado sobrecarrega discretamente cada conversa que você inicia. Três conectores integrados a um fluxo de trabalho que você realmente repete valem mais do que doze que você instalou e esqueceu.

Veja quais merecem um lugar na lista e o que dizer ao Claude assim que estiverem ativos.

Resumo Um conector do Claude MCP fornece ao Claude acesso em tempo real e autenticado a uma ferramenta externa, para que você possa consultar e agir com base em dados reais sem precisar exportá-los. Para o marketing, o HubSpot e o Supermetrics cobrem dados de CRM e de campanhas. O Klaviyo gerencia e-mails de ciclo de vida, e o Amplitude lida com análises de produtos. O Ahrefs e o Similarweb cuidam de SEO e pesquisa da concorrência. O Canva e o Figma cobrem a parte criativa, enquanto o Notion, o Google Drive e o Slack lidam com briefings e transferências de tarefas. Nesta postagem do blog, detalhamos os melhores conectores do Claude MCP para marketing, o que cada um deles pode ler e alterar, como integrá-los em um único fluxo de trabalho de campanha e o que fazer quando um conector deixa de funcionar.

Os melhores conectores do Claude MCP para marketing: um resumo

Conector Principais funções de marketing Acesso Pode escrever? Ideal para Onde o sistema chega ao limite HubSpot CRM e análise do funil de vendas Dados de contatos, oportunidades, campanhas e engajamento Sim Equipes de receita e ciclo de vida As ações em massa têm um limite Supermetrics Relatórios multicanal Dados de mais de 200 fontes de marketing e vendas Limitado Equipes de marketing de desempenho Limitado a quatro plataformas de publicidade Klaviyo Gerenciamento de campanhas ao longo do ciclo de vida Perfis, segmentos, fluxos, campanhas e eventos Sim Equipes de comércio eletrônico e retenção A configuração de múltiplas contas exige mais trabalho Amplitude Análise do comportamento do produto Funis, coortes, experimentos e dados de recursos Limitado Crescimento e marketing de produto Depende de um rastreamento preciso de eventos Ahrefs SEO e pesquisa de conteúdo Palavras-chave, backlinks, classificações e visibilidade por IA Não Equipes de SEO e de conteúdo As consultas consomem unidades de API Similarweb Pesquisa de concorrentes e de mercado Dados de tráfego, público-alvo, aplicativos, palavras-chave e mercado Não Estratégia e pesquisa competitiva As estimativas podem diferir dos dados primários Canva Produção de ativos de campanha Designs, modelos, pastas e ativos de marca Sim Equipes de conteúdo e criativas Algumas ações exigem o plano Enterprise Figma Revisão do design e produção Arquivos, quadros, componentes, variáveis e FigJam Sim Equipes de design, web e lançamento O servidor local possui menos recursos Notion Resumo e gestão do conhecimento Páginas, bancos de dados, pesquisas e registros de campanhas Sim Operações de conteúdo e campanhas O acesso segue as permissões do espaço de trabalho Google Drive Recuperação de arquivos de campanha Documentos, Planilhas, Apresentações e arquivos compartilhados Não Equipes com fontes de dados dispersas A má organização das pastas prejudica os resultados Slack Captura de decisões e transferências Mensagens, threads, canais, arquivos e telas Sim Equipes multifuncionais de campanha Conversas informais podem conter decisões desatualizadas

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O que são conectores do Claude MCP?

Uma visão geral de como o MCP funciona

Um conector do Claude MCP é um servidor do Model Context Protocol (MCP) ao qual o Claude se conecta, proporcionando-lhe acesso em tempo real a uma ferramenta externa, fonte de dados ou serviço. Os conectores do diretório são analisados pela Anthropic antes de serem listados. Os conectores personalizados, que você adiciona por meio de URL, não passam por essa análise.

A Anthropic afirma que os conectores permitem integrar serviços como o Google Drive, o Slack ou um CRM a uma conversa no Claude. Eles funcionam em todos os lugares onde o Claude está disponível: na web, no desktop, no Claude Code e por meio da API. Depois que um serviço é conectado, o Claude pode extrair dados dele e, às vezes, realizar ações diretamente nele, sem que você precise colar um único arquivo CSV.

O MCP é um protocolo aberto, e a Anthropic o tornou de código aberto no final de 2024 para substituir integrações fragmentadas e pontuais por um único padrão. Antes disso, conectar um assistente de IA ao HubSpot ou ao Google Ads exigia a criação de uma API personalizada a cada vez. O MCP transforma tudo isso em uma única conexão reutilizável com a qual qualquer ferramenta compatível com o MCP pode se comunicar.

Conectores Claude x Servidores MCP x Conectores Personalizados

Esses termos descrevem partes relacionadas do mesmo sistema, mas não são intercambiáveis.

Um servidor MCP é a camada técnica que expõe dados, ferramentas e ações por meio do Model Context Protocol. Um conector Claude é a conexão voltada para o usuário que permite que o Claude trabalhe com esse servidor. A diferença entre um conector de diretório e um conector personalizado está principalmente na forma como são revisados, descobertos e instalados. Ambos rodam na mesma infraestrutura MCP.

Termo O que é isso Quando um profissional de marketing usa isso Servidor MCP Um serviço que expõe os dados e as ações de um aplicativo por meio do Model Context Protocol, um protocolo aberto Geralmente, trata-se da tecnologia subjacente. Você lida diretamente com ela ao adicionar um servidor remoto ou criar uma integração interna Conector de diretório Uma integração MCP avaliada listada no Diretório de Conectores do Claude O procedimento padrão para ferramentas como HubSpot ou Canva: encontre o conector, conecte sua conta e faça a autenticação Conector personalizado Um servidor MCP remoto adicionado manualmente ao Claude por meio de sua URL Útil quando uma ferramenta não está no diretório, sua empresa opera seu próprio servidor ou um fornecedor oferece um endpoint corporativo separado

A Anthropic avalia os conectores do diretório quanto à segurança, confiabilidade e compatibilidade antes de listá-los. Os conectores personalizados utilizam a mesma infraestrutura de tempo de execução e chamada de ferramentas, mas não passaram por essa avaliação do diretório.

Essa análise é útil, mas não constitui uma garantia geral de segurança. Cada provedor de conectores ainda possui seus próprios termos, política de privacidade, permissões e práticas de tratamento de dados. Com um conector personalizado, a decisão de confiança recai mais fortemente sobre sua equipe, pois o Claude pode ser capaz de ler ou modificar dados dentro do acesso que você conceder.

Os 11 melhores conectores do Claude MCP para marketing

A escolha do conector certo depende de onde seus dados de marketing estão armazenados e do que você precisa que o Claude faça com eles. Alguns são desenvolvidos principalmente para análise, enquanto outros podem criar registros, atualizar campanhas ou produzir ativos diretamente.

As informações abaixo referem-se ao próprio conector: o que o Claude pode ler, o que ele pode alterar, onde ele se encaixa em um fluxo de trabalho de marketing e quais limites ainda precisam de verificação humana.

via HubSpot

O conector do HubSpot traz informações em tempo real do CRM para o Claude, incluindo contatos, empresas, negócios, tickets e produtos, bem como campanhas, segmentos e histórico de engajamento. Isso significa que sua equipe pode fazer perguntas sobre o andamento do ciclo de vida, receita de campanhas, qualidade dos leads ou atividade de e-mail sem precisar exportar nada, e o Claude responde com resumos, tabelas, tabelas de dados ou gráficos.

Ele também lida com determinadas ações de gravação. O Claude pode criar ou atualizar registros e registrar chamadas, reuniões, notas, tarefas e e-mails. Isso significa que ele pode sinalizar contatos de campanha sem próxima etapa e, em seguida, gerar tarefas de acompanhamento ou atualizar algumas propriedades.

Para o conector pronto para uso do Claude, conecte o HubSpot pelo diretório de conectores do Claude e conclua o fluxo de OAuth. O conector segue as permissões existentes de cada usuário no HubSpot. O HubSpot recomenda definir as ferramentas de gravação como Precisa de aprovação, para que você revise qualquer alteração antes que ela chegue ao CRM.

A HubSpot também mantém um servidor MCP remoto separado para equipes que estão criando conexões personalizadas: https://mcp.hubspot.com

Experimente esta sugestão:

Acompanhe os contatos gerados por nossas campanhas pagas do segundo trimestre ao longo de cada etapa do ciclo de vida. Mostre o tempo médio gasto em cada etapa, identifique os segmentos que geram o funil mais qualificado e crie tarefas de acompanhamento para quem abriu e-mails recentemente, mas não realizou nenhuma atividade subsequente.

Plano: Requer um plano pago do Claude (Pro, Max, Team ou Enterprise). Disponível para clientes da HubSpot em todos os níveis de assinatura da HubSpot.

Ideal para: Equipes de receita e ciclo de vida que buscam respostas do CRM sem precisar exportar dados, além de uma manutenção simples dos registros após a aprovação. Limitações: O acesso de gravação ainda está em beta público; a criação e atualização em massa estão limitadas a 10 registros; e ativar a opção “Dados Confidenciais” oculta o histórico de engajamento do que o Claude pode ver.

2. Supermetrics: consulte dados de campanhas multicanais a partir de um único lugar

via Supermetrics

O Supermetrics é uma plataforma de dados de marketing. Seu conector vincula o Claude a dados em tempo real de publicidade, análise, CRM, comércio eletrônico e vendas em mais de 200 fontes. Essa lista vai do Google Ads e Meta ao GA4, Shopify, HubSpot e Search Console. O segredo é que o Claude reconhece uma única conexão com o Supermetrics, e não um conector separado para cada ferramenta.

É ótimo para relatórios que normalmente exigem uma pilha de exportações. Você pode pedir ao Claude para comparar gastos, receita, CPA, ROAS e resultados de campanhas entre canais. Além disso, ele pode investigar uma mudança inusitada e transformar o que encontrar em um resumo executivo ou em um painel compartilhável. A Supermetrics também afirma que o Claude pode criar, pausar, iniciar ou atualizar campanhas publicitárias compatíveis , com cada alteração colocada na fila para sua revisão.

Configuração personalizada do MCP: Acesse mcp.supermetrics.com para configurar o servidor MCP independente da Supermetrics.

Experimente esta sugestão:

Compare o desempenho do Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads da semana passada. Mostre gastos, receita, ROAS, CPA e as cinco campanhas mais e menos eficazes. Sinalize mudanças incomuns, explique as causas prováveis com base nos dados disponíveis e sugira reajustes no orçamento para análise humana.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude. O conector de diretório não requer assinatura do Supermetrics; o servidor MCP independente, sim.

Ideal para: Profissionais de marketing de desempenho que precisam gerar relatórios em mais canais do que qualquer plataforma isolada é capaz de exibir. Limitações: O Campaign escreve apenas para o Google Ads, Meta, Microsoft Advertising e TikTok, e não para todas as mais de 200 fontes de leitura.

O conector da Klaviyo oferece ao Claude acesso direto aos seus relatórios de campanha, fluxos, perfis, segmentos e eventos. Assim, as equipes de ciclo de vida podem deixar de lado as sugestões de texto genéricas e fazer perguntas baseadas no que os clientes realmente fizeram. O Claude pode comparar a receita das campanhas, analisar um fluxo de carrinhos abandonados, identificar clientes engajados que ainda não compraram ou verificar como um segmento é construído. Ele também lida com operações de leitura e gravação. O Claude pode criar campanhas, atribuir modelos e elaborar ou traduzir e-mails. Além disso, ele atualiza perfis, altera a composição de listas e gerencia inscrições. Ele pode até mesmo extrair itens do catálogo e adicionar imagens de produtos a partir de URLs quando você prepara uma campanha orientada a produtos. Para uma única conta do Klaviyo, conecte-se por meio do diretório de conectores do Claude e conclua o fluxo de OAuth. Agências ou equipes que gerenciam várias contas podem adicionar o Klaviyo como um conector personalizado usando a URL oficial do MCP remoto: https://mcp.klaviyo.com/mcp Experimente esta sugestão: Compare o desempenho do nosso fluxo de carrinhos abandonados nos últimos dois meses. Encontre a etapa com a maior queda, identifique os clientes que interagiram recentemente, mas não compraram, e crie um rascunho de campanha de reengajamento para esse segmento usando nossos padrões mais eficazes de linhas de assunto recentes.

3. Klaviyo: Transforme dados de clientes em tempo real em campanhas de ciclo de vida

via Klaviyo

O conector da Klaviyo oferece ao Claude acesso direto aos seus relatórios de campanha, fluxos, perfis, segmentos e eventos. Assim, as equipes de ciclo de vida podem deixar de lado as sugestões de texto genéricas e fazer perguntas baseadas no que os clientes realmente fizeram. O Claude pode comparar a receita das campanhas, analisar um fluxo de carrinhos abandonados, identificar clientes engajados que ainda não compraram ou verificar como um segmento é construído.

Ele também lida com operações de leitura e gravação. O Claude pode criar campanhas, atribuir modelos e elaborar ou traduzir e-mails. Além disso, ele atualiza perfis, altera a composição de listas e gerencia inscrições. Ele pode até mesmo extrair itens do catálogo e adicionar imagens de produtos a partir de URLs quando você prepara uma campanha orientada a produtos.

Para uma única conta do Klaviyo, conecte-se por meio do diretório de conectores do Claude e conclua o fluxo de OAuth. Agências ou equipes que gerenciam várias contas podem adicionar o Klaviyo como um conector personalizado usando a URL oficial do MCP remoto: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Experimente esta sugestão:

Compare o desempenho do nosso fluxo de carrinhos abandonados nos últimos dois meses. Encontre a etapa com a maior queda, identifique os clientes que interagiram recentemente, mas não compraram, e crie um rascunho de campanha de reengajamento para esse segmento usando nossos padrões mais eficazes de linhas de assunto recentes.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude, incluindo o plano Gratuito.

Ideal para: Equipes de comércio eletrônico e retenção cujo próximo e-mail deve ser moldado com base no que os clientes realmente fizeram. Onde fica a limitação: o Claude elabora a campanha; a decisão final de envio ainda cabe a uma pessoa. Agências que administram várias contas precisam do conector personalizado, e não da instalação com um clique.

4. Amplitude: faça perguntas sobre o comportamento do produto sem precisar reconstruir o painel

via Claude

A Amplitude é uma plataforma de análise de produtos, e seu conector traz esses dados comportamentais para o Claude. As equipes de marketing e crescimento podem explorar seus gráficos, painéis, coortes, experimentos e sinalizadores de recursos diretamente no chat. Uma pergunta que antes exigia enviar uma solicitação à equipe de dados ou aprender sozinho a usar o construtor de consultas da Amplitude passa a ser uma frase que você digita e responde na mesma conversa.

O Claude pode comparar a ativação por fonte de campanha, identificar onde os usuários abandonam o funil, descobrir os comportamentos associados à retenção ou sinalizar segmentos com maior risco de cancelamento.

A Amplitude também oferece um endpoint MCP remoto para configuração personalizada: https://mcp.amplitude.com/mcp. Contas hospedadas na UE devem usar: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

O Claude lida com a autenticação por meio do OAuth, então você não precisa criar nem armazenar uma chave de API.

Experimente esta sugestão:

Compare os usuários conquistados por meio de busca paga, redes sociais pagas e busca orgânica nas últimas oito semanas. Mostre a ativação, a conclusão do nosso funil principal e a retenção de quatro semanas por canal. Crie uma coorte para o segmento mais forte e elabore um gráfico mostrando os comportamentos que o diferenciam dos usuários com baixa retenção.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude, incluindo o plano Gratuito.

Ideal para: Profissionais de marketing de crescimento e de produto que precisam de respostas sobre funil de conversão e retenção sem precisar enviar uma solicitação de dados. Onde está o problema: A resposta só será tão boa quanto sua taxonomia de eventos. Um rastreamento inconsistente gera conclusões erradas, mas que parecem confiáveis.

5. Ahrefs: Faça pesquisas de SEO diretamente no Claude

via Ahrefs

O Ahrefs é um conjunto de ferramentas de SEO, e seu conector concede ao Claude acesso de leitura a pesquisas de palavras-chave, análises da concorrência, verificações de backlinks, acompanhamento de posições e visibilidade de pesquisa por IA. Em vez de gerar um relatório de cada vez, você pode fazer uma pergunta mais ampla e deixar que o Claude agrupe várias verificações do Ahrefs em um único chat. Em seguida, ele pode transformar tudo isso em um resumo de pesquisa ou em um plano de conteúdo.

A Ahrefs opera um servidor MCP remoto hospedado, que você adiciona ao Claude como um conector personalizado e autentica via OAuth (ou com uma chave no escopo do MCP, que não é a mesma coisa que uma chave da API v3 da Ahrefs): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Experimente esta sugestão:

Compare nosso domínio com três concorrentes. Encontre palavras-chave de alta intenção nas quais eles aparecem nos resultados e nós não, identifique as páginas que recebem os backlinks mais fortes e mostre quais marcas recebem mais visibilidade na busca com IA. Transforme as descobertas em um briefing de conteúdo priorizado.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude como um conector personalizado. Requer um plano pago do Ahrefs, a partir do Lite.

Ideal para: equipes de SEO e de conteúdo que baseiam suas diretrizes em dados reais de classificação, backlinks e visibilidade por IA. Limitações: Somente leitura, portanto, nada é publicado. O MCP hospedado também se destina a clientes de IA compatíveis, não como uma API de uso geral para scripts personalizados.

Ideal para: equipes de SEO e de conteúdo que baseiam suas diretrizes em dados reais de classificação, backlinks e visibilidade por IA. Limitações: Somente leitura, portanto, nada é publicado. O MCP hospedado também se destina a clientes de IA compatíveis, não como uma API de uso geral para scripts personalizados.

6. Similarweb: Compare o tráfego dos concorrentes e a demanda do público

via Similarweb

A Similarweb é uma plataforma de inteligência digital. Seu conector para o Claude importa dados da web, de aplicativos, de público-alvo, de palavras-chave e de mercado para o Claude. Recorra a ele quando sua dúvida for sobre de onde os concorrentes obtêm seu tráfego, quais canais impulsionam o crescimento deles e como uma marca se sai em relação à categoria.

Isso faz com que sua função seja diferente da do Ahrefs. O Ahrefs se aprofunda em classificações de busca e backlinks. O Similarweb adota uma visão mais ampla: fontes de tráfego, composição do público, desempenho de aplicativos e referências do setor. Assim, você pode testar se o crescimento de um concorrente vem de buscas, mídia paga, referências, redes sociais ou acesso direto antes de decidir onde aprofundar sua análise.

A Similarweb também oferece um servidor MCP hospedado para configurações personalizadas: https://mcp.similarweb.com

Experimente esta sugestão:

Compare nosso site com quatro concorrentes nos últimos seis meses. Divida o tráfego por canal e região geográfica, mostre as principais palavras-chave orgânicas de cada site e identifique segmentos de público ou de mercado nos quais os concorrentes estão crescendo mais rápido do que nós.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude, incluindo o plano Gratuito, mas você precisará de uma assinatura do Similarweb com acesso à API (planos API-only, Business ou Enterprise).

Ideal para: Estratégia e pesquisa da concorrência, quando a questão diz respeito à categoria em geral, e não ao seu próprio site. Limitações: Os números são estimativas modeladas, não análises de concorrentes. São úteis para orientação, mas não devem ser apresentados em uma apresentação para a diretoria.

7. Canva: Crie recursos de campanha sem sair do Claude

via Claude

O Canva é uma plataforma de design. Por meio de seu conector, o Claude pode pesquisar, criar, preencher automaticamente e exportar designs diretamente da sua conta do Canva. Para profissionais de marketing, isso significa trabalho de produção de verdade. Você pode transformar um briefing em uma apresentação, criar imagens para redes sociais, preencher um modelo com a identidade visual da marca com um texto novo ou resgatar um design perdido em uma área de trabalho.

O que realmente faz a diferença não é apenas a geração de imagens. O Claude pode trabalhar com seu conteúdo e modelos existentes no Canva. Isso o torna muito mais eficaz na produção repetitiva de campanhas. Você pode pedir para ele localizar a apresentação de lançamento do último trimestre, resumir a mensagem, criar uma nova versão para outro público e exportar o resultado para revisão.

O Canva mantém um servidor MCP remoto oficial: https://mcp.canva.com/mcp

Experimente esta sugestão:

Acesse nossa apresentação mais recente de lançamento de produto, resuma a mensagem principal e crie uma versão para parceiros com cinco slides usando a mesma identidade visual. Mantenha os argumentos da apresentação original, encurte o texto e exporte uma cópia para revisão.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude. Pesquise, crie e exporte trabalhos em qualquer plano do Canva; os modelos com identidade visual exigem os planos Pro, Teams ou Enterprise; o preenchimento automático está disponível apenas no plano Enterprise.

Ideal para: Equipes de conteúdo e criativas que produzem campanhas repetíveis a partir de modelos existentes. Limitações: Verifique quais espaços de trabalho, pastas, modelos e ativos de marca do Canva a conta conectada pode acessar. Além disso, o Claude não consegue avaliar se um design está alinhado ao seu sistema de marca, às normas legais ou ao briefing da campanha, a menos que esses padrões estejam definidos no material de origem.

8. Figma: Transfira os designs das campanhas entre as etapas de contexto, revisão e produção

via Anthropic

O Figma é uma plataforma de design e prototipagem. O conector oferece ao Claude acesso estruturado aos seus arquivos do Figma, desde componentes e variáveis até layouts e conteúdo do FigJam. Ele mostra toda a sua utilidade quando o trabalho de campanha se situa entre o design e o desenvolvimento. Pense em páginas de destino, demonstrações de produtos, apresentações de lançamento e experiências na web.

O conector é bidirecional. O Claude pode ler o contexto do design, gerar código a partir de quadros selecionados, criar diagramas no FigJam e gravar conteúdo editável de volta na tela. Assim, uma equipe pode passar de uma interface ao vivo para camadas editáveis no Figma, revisar o design e, em seguida, incorporar as alterações aprovadas na versão final.

O endpoint MCP remoto preferencial do Figma é: https://mcp.figma.com/mcp; eles também oferecem um endpoint local para desktop: http://127.0.0.1:3845/mcp

Experimente esta sugestão:

Analise os modelos de página de destino selecionados em relação às mensagens contidas em nosso briefing de lançamento. Identifique textos que entrem em conflito com o posicionamento aprovado, liste estados ou recursos ausentes e crie um diagrama no FigJam mostrando o fluxo de revisão proposto.

Plano: O servidor remoto funciona em todas as licenças e planos do Figma; o servidor para desktop requer uma licença Dev ou Full em um plano pago.

Ideal para: Equipes de design, web e lançamento que alternam entre a fase de avaliação e a de desenvolvimento das campanhas. Limitação: Somente clientes que constam no catálogo MCP do Figma podem se conectar; portanto, verifique se o seu está na lista antes de planejar sua estratégia.

9. Notion: transforme o conhecimento sobre campanhas em documentos práticos

via Claude

O conector do Notion concede ao Claude acesso de leitura e gravação às partes do seu espaço de trabalho que a conta conectada pode acessar. O Claude pode pesquisar páginas, recuperar o contexto da campanha, criar novas páginas, editar conteúdo e atualizar entradas no banco de dados. Para profissionais de marketing, isso é útil quando briefings, posicionamento, orientações editoriais, pesquisas e acompanhamento de campanhas já estão no Notion.

Assim, o Claude pode reunir decisões espalhadas por páginas de lançamento ou transformar uma análise concluída em um briefing bem estruturado. E, ao contrário de um conector somente de leitura, ele grava o resultado diretamente no Notion, em vez de deixá-lo no chat.

Servidor MCP remoto: https://mcp.notion.com/mcp

Experimente esta sugestão:

Encontre o posicionamento aprovado, a pesquisa de público-alvo e as notas de lançamento para nossa campanha corporativa. Crie um briefing de campanha com a mensagem principal, argumentos de venda, plano de canais, perguntas em aberto e responsáveis designados; em seguida, salve-o no banco de dados de campanhas.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude, incluindo o plano gratuito.

Ideal para: Equipes de conteúdo e operações de campanha cujos briefings e indicadores de acompanhamento já estejam disponíveis na plataforma. Limites: O alcance do Claude depende das permissões concedidas pelo Notion, e o acesso de gravação significa que ele pode alterar páginas ativas e registros do banco de dados. Verifique quais espaços de trabalho e páginas estão incluídos no escopo e analise as edições resultantes antes que o Claude atualize um briefing ou um rastreador de campanha que sirva como fonte de verdade.

Ideal para: Equipes de conteúdo e operações de campanha cujos briefings e indicadores de acompanhamento já estejam disponíveis na plataforma. Limites: O alcance do Claude depende das permissões concedidas pelo Notion, e o acesso de gravação significa que ele pode alterar páginas ativas e registros do banco de dados. Verifique quais espaços de trabalho e páginas estão incluídos no escopo e analise as edições resultantes antes que o Claude atualize um briefing ou um rastreador de campanha que sirva como fonte de verdade.

10. Google Drive: pesquise os arquivos de origem por trás de uma campanha

via Claude

O Google Drive é onde grande parte do trabalho de campanha se acumula. O conector permite que o Claude pesquise no Drive e trabalhe com Documentos, Planilhas e Apresentações. Ele pode ler um Documento, extrair dados de uma Planilha como CSV e extrair o texto das Apresentações. Isso ajuda quando as informações estão espalhadas por arquivos de pesquisa, planilhas de desempenho, apresentações e textos aprovados.

Você pode pedir ao Claude para encontrar a versão mais recente da apresentação de mensagens, comparar com o texto final da página de destino e extrair resultados de uma planilha do Google Sheets, tudo isso sem precisar abrir cada arquivo.

Experimente esta sugestão:

Encontre o briefing de campanha, o deck de posicionamento e a planilha de desempenho mais recentes e aprovados para o lançamento do terceiro trimestre. Compare a mensagem final com as afirmações aprovadas e, em seguida, resuma os resultados por canal e cite o arquivo de origem para cada conclusão.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude, incluindo o plano gratuito.

Ideal para: Equipes cujo material de origem está espalhado por documentos, planilhas e apresentações. Onde fica a limitação: O Google Drive é conectado por meio do fluxo integrado do Google Workspace do Claude e do OAuth, oferecendo acesso somente para leitura. A má organização das pastas e nomes de arquivos vagos no seu Google Drive prejudicam todas as respostas, e nada no Claude resolve isso para você.

11. Slack: Transforme conversas sobre campanhas em decisões e transferências de tarefas

via Claude

O conector do Slack permite que o Claude pesquise mensagens, canais, threads, arquivos, usuários e telas, além de redigir ou enviar mensagens. Por isso, ele é útil para o trabalho de campanha que raramente chega a ser formalizado em um briefing. Pense em feedbacks de última hora, chamadas de lançamento, aprovações paralisadas e alterações acordadas em um thread.

O Claude pode resumir um longo canal de lançamento, separar decisões das sugestões e redigir uma atualização de status clara para as partes interessadas. Ele também pode criar um canvas no Slack para definir o plano final. Isso evita que o contexto importante se perca no histórico de mensagens.

Experimente esta sugestão:

Analise o canal #q3-launch dos últimos sete dias. Separe as decisões finais, as questões pendentes, os obstáculos e as ações atribuídas. Elabore um rascunho de atualização para as partes interessadas para revisão e, em seguida, crie um canvas com o status de lançamento aprovado.

Plano: Disponível em todos os planos do Claude, incluindo o plano gratuito.

Ideal para: Equipes multifuncionais de campanha nas quais as decisões são tomadas em discussões em fóruns. Onde o sistema chega ao limite: O chat mantém decisões substituídas bem ao lado das atuais, e o Claude não consegue distinguir com segurança quais são quais. Use o briefing como critério de desempate.

Os conectores são um sistema dinâmico, não um catálogo Todas as listas de “melhores conectores” tratam os conectores como itens a serem colecionados. Essa é a perspectiva errada. Um conector é uma relação permanente entre o Claude e um sistema de registro, e relações permanentes precisam de cuidados. As autorizações expiram. Os fornecedores lançam novos objetos e retiram os antigos de circulação. O acesso que você concedeu em janeiro ainda está ativo em julho, apontando discretamente para dados que você já não consulta. Existe um mecanismo concreto por trás disso, e ele gera um custo a cada conversa. Os conectores são carregados no nível da conta, e não por projeto; portanto, cada um que você deixar ativado insere as definições da ferramenta em todas as novas conversas que você iniciar. Um único conector pesado pode abranger dezenas de ferramentas. Ative doze, e uma parte significativa da janela de contexto já terá sumido antes mesmo de você digitar uma palavra. O Claude Code é a exceção, já que permite definir o escopo dos servidores por projeto. O Claude oferece uma configuração para “carregar ferramentas quando necessário”, destinada a adiar isso, embora os usuários tenham relatado que nem sempre funciona, com as definições completas ainda sendo carregadas antecipadamente. Considere isso como uma ajuda, não como uma garantia. Portanto, a solução está no hábito, e não em uma configuração. Antes de uma sessão de trabalho, ative o que for necessário para a tarefa e desative o restante. Uma vez por trimestre, abra sua lista de conectores e analise quais você realmente utilizou; em seguida, desconecte os demais na ferramenta de origem, e não apenas no Claude. Revogar o acesso OAuth onde você o concedeu é a única maneira de fechar a porta corretamente.

Como configurar um conector do Claude

Configurar um conector de diretório leva apenas alguns minutos e não requer código. O procedimento é praticamente o mesmo para todas as ferramentas de marketing que você adicionar.

No Claude, acesse Personalizar > Conectores e navegue pelo Diretório de Conectores Encontre o conector que você deseja e clique em Conectar Conclua o fluxo do OAuth na aba do navegador que se abrir. Faça login na própria ferramenta e conceda permissão ao Claude dentro dos escopos que você aprovar No Claude, o conector aparece no seu chat, e você o habilita como fonte de dados para a conversa

Para uma ferramenta que não esteja no diretório, você pode adicionar um conector personalizado. Acesse Personalizar > Conectores, clique no +, selecione Adicionar conector personalizado e insira o nome e a URL do servidor MCP remoto. Adicione as credenciais OAuth nas configurações avançadas, caso o servidor as exija.

Um detalhe de configuração poupa horas de confusão. A Anthropic observa que os conectores personalizados acessam seu servidor MCP a partir da nuvem da Anthropic, e não da sua máquina local. Portanto, um servidor protegido pelo firewall da sua empresa não funcionará, a menos que você inclua os intervalos de IP da Anthropic na lista de permissões. Isso vale até mesmo para o Claude Desktop, que, de outra forma, é executado na sua máquina.

Mais uma observação: qualquer plano permite adicionar um conector personalizado, mas os usuários da versão gratuita estão limitados a um. Os conectores de diretório estão amplamente disponíveis em todos os planos.

MCP ou plataforma de automação: qual você precisa?

Os conectores do Claude podem parecer uma versão alternativa do Zapier, do Make ou de uma integração nativa de aplicativos. Embora haja semelhanças, eles resolvem problemas diferentes.

Uma plataforma de automação funciona melhor quando o caminho é fixo. Um gatilho é acionado, uma ação predefinida é executada e a mesma sequência se repete todas as vezes. Por exemplo, quando alguém envia um formulário de solicitação de campanha, isso pode criar uma tarefa, designar o responsável pelas operações de marketing e enviar um alerta no Slack.

O MCP funciona melhor quando o caminho depende do que o Claude descobre. Você pode pedir a ele para investigar por que as conversões pagas caíram, comparar dados de anúncios com resultados do CRM, verificar se a mensagem da página de destino mudou e recomendar a próxima ação. O Claude decide quais fontes conectadas inspecionar e como interpretá-las dentro das regras que você definir.

Leia também: Gerenciamento de campanhas de marketing

Como integrar conectores a um fluxo de trabalho de campanha

Você já conhece os conectores. O verdadeiro benefício surge quando você os integra em uma sequência. Um único conector responde a uma pergunta. Um fluxo de trabalho vai além e indica ao Claude a ordem de execução, qual fonte prevalece quando duas delas divergem e onde ele deve fazer uma pausa para sua aprovação. Os conectores nunca se comunicam entre si por conta própria. O Claude executa a sequência, e suas instruções são as regras operacionais que ele segue.

1. Comece com o briefing da campanha

Tudo o que vem a seguir herda o que você definir aqui, então comece designando uma página de referência como a fonte de verdade. Assim que o Claude tratar essa página do Notion como o critério decisivo, todas as etapas posteriores se basearão no mesmo posicionamento, público-alvo e argumentos aprovados.

“Use o briefing da campanha do terceiro trimestre aprovado no Notion como fonte oficial de referência para posicionamento, público-alvo, detalhes da oferta e argumentos de venda aprovados. Sinalize qualquer fonte posterior que entre em conflito com ele.”

2. Analise o material criativo em relação ao briefing

Agora, o Claude avalia o design com base nesse briefing, e os limites que você definiu são o que orientam o processo. Peça para ele sinalizar conflitos de texto e deixar o arquivo intacto até que você o aprove. Identificar desvios é um uso adequado do acesso ao conector, enquanto o julgamento sobre a marca ainda cabe a uma pessoa.

“Analise o design da página de destino em relação ao briefing do Notion. Identifique afirmações, títulos, chamadas à ação ou linguagem direcionada ao público que entrem em conflito com o posicionamento aprovado. Não edite o arquivo até que eu aprove as alterações propostas.”

3. Compare os resultados das plataformas com os resultados do CRM

Após o lançamento, o Claude analisa os números de publicidade do Supermetrics e os resultados do CRM do HubSpot de uma só vez. O desafio da orquestração é manter os dois separados. Como uma conversão na plataforma de publicidade raramente equivale a um lead qualificado, instrua o Claude a relatá-los como métricas distintas para que os números permaneçam precisos.

“Extraia os gastos, o CPA e o ROAS do Supermetrics. Em seguida, use o HubSpot para mostrar os contatos criados, a progressão do ciclo de vida, o funil de oportunidades qualificadas e a receita fechada vinculada a essas campanhas. Mantenha as conversões da plataforma de anúncios e os resultados do CRM como métricas separadas.”

4. Transforme as descobertas em uma transferência de tarefas para a equipe

Por fim, o Claude redige o relatório e o prepara para o Slack. A regra a ser adicionada aqui é um processo de aprovação claro: peça ao Claude para escrever a atualização e mostrá-la a você; depois, retenha a publicação até que você a aprove.

“Elabore uma atualização no Slack com o resumo executivo, três mudanças significativas, lacunas de dados não resolvidas e os responsáveis pelas ações indicados. Mostre para mim antes de publicá-la no canal #marketing-performance.”

Isso proporciona à equipe um ciclo completo:

Resumo → revisão criativa → análise de desempenho → relatório aprovado

Não há exportação em CSV entre nenhuma dessas etapas. O acesso por si só ainda não é suficiente para formar um fluxo de trabalho. A ordem, o critério de desempate, as definições de métricas e os pontos de aprovação são o que transformam quatro conectores em um ciclo repetível. Os conectores fornecem o acesso, o Claude cuida da orquestração e suas instruções definem as regras.

Prompt que une todo o ciclo: Use o briefing de campanha aprovado para o terceiro trimestre no Notion como fonte oficial de referência para público-alvo, posicionamento, detalhes da oferta e argumentos de venda aprovados. Analise o design atual da página de destino no Figma em relação ao briefing. Liste quaisquer conflitos de texto ou mensagens, mas não edite o design. Em seguida, use o Supermetrics para obter informações sobre gastos, CPA, ROAS e desempenho no nível da campanha no Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads nos últimos sete dias. Use o HubSpot para mostrar os contatos criados, a evolução do ciclo de vida, o funil de oportunidades qualificadas e a receita fechada associada a essas campanhas. Mantenha as conversões da plataforma e os resultados do CRM separados e sinalize quaisquer nomes de campanhas ou registros que não for possível associar. Elabore um relatório semanal conciso com um resumo executivo, uma comparação entre canais, as três principais mudanças e no máximo cinco ações recomendadas. Em seguida, prepare uma postagem no Slack para a canal #marketing-performance, mas aguarde minha aprovação antes de enviá-la.

Aboli Gangreddiwar, líder em marketing de ciclo de vida que escreveu um artigo detalhado sobre MCPs para profissionais de marketing, explica muito bem:

Eu vejo isso como uma espécie de USB-C para sua pilha de marketing. Se você estiver usando o Databricks como seu CDP e o HubSpot como seu ESP, o MCP poderia, potencialmente, permitir que eles se comunicassem de maneira mais integrada. Você não precisaria abrir um ticket de BI toda vez que quisesse um novo campo de dados. ”

Eu vejo isso como uma espécie de USB-C para sua pilha de marketing. Se você estiver usando o Databricks como seu CDP e o HubSpot como seu ESP, o MCP poderia, potencialmente, permitir que eles se comunicassem de maneira mais integrada. Você não precisaria abrir um ticket de BI toda vez que quisesse um novo campo de dados.”

Essa é a mudança da IA que apenas fala sobre o seu marketing para a IA que realmente atua nele. Se você quiser ter uma visão mais ampla de como a IA se encaixa no trabalho de marketing antes de implementá-la, assista a este vídeo:

Os conectores do Claude são seguros para dados de marketing?

É possível. A segurança depende de três fatores: o conector que você escolher, as permissões que você conceder e as ações que o Claude tem permissão para realizar. A maioria dos conectores de diretório usa OAuth, então você faz login pela plataforma de origem em vez de compartilhar uma senha. Servidores MCP personalizados podem usar OAuth, chaves de API ou outras opções; portanto, verifique primeiro o guia do fornecedor.

Para dados de marketing, siga quatro regras:

Dê preferência a conectores de diretório ou servidores MCP próprios. A Anthropic destaca que A Anthropic destaca que conectores personalizados podem vincular o Claude a serviços que não foram verificados por ela . Adicione um endpoint personalizado somente quando ele estiver indicado na documentação do próprio fornecedor. E confirme quem administra o servidor e a quais dados ele tem acesso

Mantenha as ações de gravação sujeitas a aprovação. O Claude permite que você configure cada ferramenta como Sempre permitir , Precisa de aprovação ou Bloqueado . Comece com acesso somente para leitura sempre que possível. Exija confirmação antes que o Claude altere orçamentos, atualize registros do CRM, edite um público-alvo, envie mensagens ou sobrescreva documentos ativos

Verifique as permissões do usuário conectado. O Claude herda o acesso dessa pessoa na plataforma de origem, portanto, só pode ver ou fazer o que ela já tem permissão para fazer. Os escopos do OAuth, as configurações da organização e as permissões específicas por ferramenta podem restringir ainda mais esse acesso

É de se esperar que alguns dados sejam retidos. O HubSpot, por exemplo, O HubSpot, por exemplo, bloqueia todo o histórico de interações quando a opção “Dados Confidenciais” está ativada. Isso abrange e-mails, chamadas, reuniões, notas e tarefas. Portanto, uma resposta pode ser incompleta por padrão

Adicione esta orientação aos fluxos de trabalho confidenciais:

Liste todos os registros, campos, arquivos ou canais aos quais você não conseguiu acessar. Não faça suposições sobre valores ausentes.

O caminho mais seguro é simples. Conceda o mínimo nível de acesso necessário, mantenha as ações de maior impacto sujeitas à aprovação humana e amplie as permissões somente quando um fluxo de trabalho real assim exigir.

Por que seus conectores do Claude não estão funcionando

Quando um conector apresenta problemas, a causa geralmente é uma das poucas possibilidades previsíveis. Raramente é por causa do seu comando.

O servidor está inacessível : os conectores personalizados e remotos acessam a nuvem da Anthropic, e não a sua máquina. Se o seu servidor MCP estiver protegido por um firewall ou em uma rede privada, a conexão continuará falhando até que você inclua os intervalos de IP da Anthropic na lista de permissões

O OAuth expirou silenciosamente : os tokens OAuth de conectores personalizados nem sempre sobrevivem à reinicialização do aplicativo. : os tokens OAuth de conectores personalizados nem sempre sobrevivem à reinicialização do aplicativo. O próprio repositório Claude Code da Anthropic documenta conectores que aparecem como “conectados” mesmo sem carregar nenhuma ferramenta. A solução confiável é o prompt de autenticação no chat, executado uma vez por sessão

A falha está no servidor : conectores remotos podem deixar de funcionar no lado do servidor, mesmo que nada tenha mudado do seu lado. Quando uma ferramenta envia uma atualização para seu servidor MCP, sua conexão pode ser interrompida sem que haja culpa sua

Limites do plano: usuários da versão gratuita têm direito a um único conector personalizado, e vários conectores exigem um plano pago da Anthropic

Como o ClickUp mantém a pilha de marketing conectada

A essa altura, os conectores já cumpriram sua função. O Claude extraiu os números das campanhas publicitárias, cruzou os dados com o CRM e apresentou a você uma análise precisa do que funcionou. Em seguida, alguém precisa copiar essas recomendações para uma ferramenta de tarefas, designar responsáveis, vincular o briefing e explicar novamente a decisão na próxima reunião de revisão. Uma semana depois, ninguém consegue dizer quais recomendações foram aprovadas, quais foram implementadas e quais estão paralisadas.

Essa é a lacuna que o ClickUp preenche. Os conectores trazem os dados da campanha para o Claude. O ClickUp mantém o briefing, as decisões, os resultados esperados e o trabalho de acompanhamento vinculados ao mesmo registro da campanha.

Da leitura do Claude até uma tarefa própria

Quando o Claude sinaliza uma página de destino com perda de conversão, o ClickUp Brain pode abrir a tarefa na hora, designar um responsável, definir um prazo, vincular o briefing de origem e dividi-la em subtarefas de redação, design e controle de qualidade.

Use o ClickUp Brain para atribuir tarefas, definir prazos, avaliar cargas de trabalho e muito mais

E quanto às verificações que você realiza em cada campanha, um Super Agente do ClickUp cuida delas de forma autônoma. Ele analisa novas entradas de acordo com seus critérios, cria tarefas de produção a partir de briefings aprovados e destaca uma revisão paralisada antes que ela ultrapasse o prazo. Você decide quais fontes ele consulta e quais ações precisam da sua aprovação, para que a automação nunca se antecipe ao ser humano.

Resumo, decisões e status em um único registro

Seu posicionamento, suas propostas e seu histórico de aprovações ficam no ClickUp Docs, bem ao lado das tarefas que os concretizam. E o Brain analisa ambos quando você faz uma pergunta. Assim, o raciocínio por trás de uma decisão permanece junto com o trabalho, em vez de ficar enterrado em um tópico antigo. Você pode esboçar o próximo briefing no mesmo Doc e fazer com que o Brain atualize a tarefa vinculada à medida que avança, e os dois nunca ficam fora de sincronia.

Um painel do ClickUp reúne então essa mesma campanha em uma única visualização em tempo real: progresso por fluxo de trabalho, carga de trabalho e obstáculos, atualizando-se à medida que o trabalho avança. Pergunte ao Brain o que mudou, e ele lerá diretamente desses dados em tempo real, o que substitui grande parte da confusão semanal com relatórios de status.

Modelo pronto para uso Baixe o modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para planejar sua campanha em cinco fases Se você preferir não criar essa estrutura do zero, o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp mapeia uma campanha em cinco fases: Planejamento, Produção, Lançamento, Avaliação e Retenção. Os campos personalizados registram a equipe, o canal, o orçamento e o tipo de entrega, e você tem acesso a um quadro de fases, um calendário e visualizações prontas para lançamento e redes sociais.

A limitação real: Nada disso faz do ClickUp um substituto para as ferramentas que armazenam os dados ativos de suas campanhas. O HubSpot, o Supermetrics e os demais ainda detêm os números brutos, e se a maior parte do seu trabalho ocorre nessas ferramentas, os conectores especializados mantêm você mais próximo da fonte. O ClickUp ganha seu espaço quando a tomada de decisões e a execução precisam compartilhar um único espaço.

Para quem é indicado: Equipes de marketing que conduzem várias campanhas ao mesmo tempo, onde as prioridades mudam e as partes interessadas querem uma atualização do status sem precisar perguntar. Um profissional de marketing que trabalha sozinho e envia consultas ocasionais achará isso mais trabalhoso do que o momento exige.

A Decimal Point Analytics reduziu o trabalho de marketing em 40% com o ClickUp A Decimal Point Analytics enfrentava a mesma desorganização: o contexto das campanhas, as solicitações e os relatórios estavam espalhados por planilhas, formulários, cadeias de e-mails e ferramentas de IA separadas. Depois de migrar mais de 800 funcionários para o ClickUp e tornar o Brain parte da rotina diária da equipe de marketing, a empresa relata que a produção de marketing está 40% mais rápida e que há uma economia de cerca de duas horas por pessoa por dia em conteúdo e pesquisa. Os painéis em tempo real substituíram as apresentações criadas manualmente para as revisões da gerência. A lição para equipes que utilizam muitos conectores: importar dados para o Claude agiliza a análise, o que é a parte mais fácil de se apreciar. O verdadeiro ganho aparece depois, quando as decisões, tarefas e relatórios permanecem conectados muito tempo depois que o chat é encerrado.

Os conectores dão acesso ao Claude. Mas você ainda precisa atribuir uma tarefa a ele.

O acesso é a parte fácil. A orquestração é que dá trabalho. O que diferencia um conjunto de conectores do Claude que realmente faz a diferença de um que simplesmente fica parado é o conjunto de regras que você define em torno dele: qual fonte prevalece em caso de empate, como cada métrica é definida e em que ponto o Claude precisa parar e aguardar a intervenção de um ser humano.

Então, comece com o básico. Escolha uma tarefa que você realiza toda semana, seja a análise de desempenho de segunda-feira, a verificação criativa pré-lançamento ou a análise mensal da concorrência. Conecte apenas os conectores envolvidos nessa tarefa, na ordem em que ela os necessita. Em seguida, execute-a vezes suficientes até que o prompt pare de mudar. Esse é o seu primeiro fluxo de trabalho, e ele vai te ensinar mais sobre o que você realmente precisa do que qualquer onda de instalações.

Há uma lacuna que os conectores, por si só, não conseguem preencher: o momento em que o insight precisa se transformar em ação. O Claude pode indicar que uma página de destino está perdendo conversões, mas alguém ainda precisa se responsabilizar pela correção, definir o prazo e acompanhar o processo até a conclusão. É aí que manter a tomada de decisão e a execução em um único lugar faz a diferença, e é aí que o ClickUp se encaixa.

A plataforma de trabalho convergente com IA do ClickUp transforma uma recomendação do Claude em uma tarefa atribuída, com o briefing, o responsável e o painel já anexados. Então, vá em frente e comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre os conectores do Claude MCP

Isso depende do conector. Os de somente leitura, como Ahrefs e Similarweb, apenas extraem dados, enquanto HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion e Slack suportam ações de gravação, como criar registros, atualizar campanhas ou enviar mensagens. Você controla isso por ferramenta no Claude, configurando cada uma como “Sempre permitir”, “Precisa de aprovação” ou “Bloqueado”; portanto, mantenha as gravações que tenham consequências sujeitas à aprovação.

Preciso saber programar para usar os conectores do Claude?

Não. Os conectores do diretório são instalados com apenas alguns cliques e um login via OAuth, sem necessidade de código. Mesmo um conector personalizado requer apenas um nome e a URL de um servidor MCP remoto, embora a criação do próprio servidor MCP seja uma tarefa para desenvolvedores, caso sua ferramenta ainda não ofereça um.

Em que o MCP difere de uma API comum?

Uma API é uma integração personalizada que você cria para cada serviço; portanto, conectar o Claude ao HubSpot e ao Google Ads separadamente costumava significar duas implementações. O MCP substitui isso por um padrão aberto com o qual qualquer ferramenta compatível com o MCP pode se comunicar. A Anthropic tornou-o de código aberto em 2024 especificamente para acabar com integrações fragmentadas e pontuais.

Não com conectores próprios dedicados, mas sim por meio do Supermetrics, que conecta o Claude a mais de 200 fontes, incluindo Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads e Search Console por meio de uma única conexão. O Claude reconhece um único conector do Supermetrics, em vez de um por plataforma, e pode comparar gastos, ROAS e CPA entre os canais.

Os conectores do Claude são gratuitos?

A maioria dos conectores de diretório está disponível em todos os planos, inclusive no gratuito, embora os usuários gratuitos tenham um limite de um conector personalizado. Alguns conectores específicos, como o do HubSpot, exigem um plano pago da Anthropic (Pro, Max, Team ou Enterprise). O conector em si geralmente está incluído; seu custo é a assinatura do Claude mais qualquer conta paga da ferramenta que você estiver conectando.

Os conectores do Claude podem substituir o Zapier ou o Make?

Não exatamente. Os conectores do Claude são mais adequados para trabalhos flexíveis e com forte contexto, nos quais a próxima etapa depende do que o modelo identificar. O Zapier, o Make e ferramentas semelhantes são mais indicados para automações fixas do tipo “gatilho-ação”, que devem ser executadas da mesma maneira todas as vezes. Muitas equipes usam o Claude para analisar e tomar decisões e, em seguida, encaminham uma ação aprovada para uma automação determinística.