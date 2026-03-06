As 10 melhores alternativas ao Knowmax para 2026

Se sua equipe tem uma “base de conhecimento” e ainda faz as mesmas perguntas no chat todas as semanas, o problema se resume à recuperação de informações.

As ferramentas de conhecimento são boas para armazenar informações. Poucas são boas para obter a resposta certa para a pessoa certa no momento exato em que o trabalho está sendo realizado.

O Knowmax pode funcionar bem para conhecimento de suporte estruturado e resoluções guiadas. Mas se você está procurando alternativas ao Knowmax, isso geralmente significa que precisa de um gerenciamento de conhecimento que funcione como um sistema operacional. Pesquisa mais rápida, manutenção mais fácil, melhor ajuda de IA e conexão mais estreita com os fluxos de trabalho diários.

Neste guia, abordaremos as 10 melhores alternativas ao Knowmax para gestão do conhecimento, os pontos fortes de cada uma delas e como escolher a mais adequada com base na forma como sua equipe encontra, usa e mantém o conhecimento todos os dias.

Por que escolher alternativas ao Knowmax?

Você provavelmente está procurando uma alternativa ao Knowmax porque sua base de conhecimento atual parece um beco sem saída. As informações são armazenadas lá, mas não se conectam ao trabalho que sua equipe precisa fazer a seguir.

E é assim que a proliferação de ferramentas se instala. As pessoas perdem horas alternando entre ferramentas desconectadas, trocando de abas e procurando arquivos.

Custo da dispersão do trabalho

Essa desconexão cria problemas como:

Necessidade de fluxos de trabalho unificados : seus seus procedimentos operacionais padrão (SOPs) estão em um sistema, mas as tarefas para concluí-los estão em outro totalmente diferente. Isso obriga sua equipe a traduzir manualmente as instruções em ações, desperdiçando tempo e aumentando a chance de erros.

Recursos limitados de IA: sua barra de pesquisa atual só entende palavras-chave exatas. Ela não consegue interpretar perguntas naturais ou revelar insights, deixando sua equipe na dúvida sobre os termos de pesquisa corretos ou levando-a a desistir completamente.

Lacunas na integração: sua base de conhecimento não se comunica com sua sua base de conhecimento não se comunica com sua ferramenta de gerenciamento de projetos , CRM ou helpdesk. Isso significa que as informações não estão disponíveis onde sua equipe realmente trabalha, forçando-a a procurá-las em diferentes aplicativos.

Preocupações com a escalabilidade: à medida que sua equipe cresce, você precisa de permissões mais avançadas, análises melhores para identificar lacunas de conteúdo e suporte para vários idiomas. Uma ferramenta básica simplesmente não consegue acompanhar.

Alternativas ao Knowmax em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento de conhecimento; Documentos + Wikis; Brain + Brain MAX; Pesquisa empresarial; Automações Gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA conectado à execução de tarefas Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Document360 KBs públicas + privadas; Ask Eddy AI; controle de versão/reversão; análises Bases de conhecimento self-service com análises Preços personalizados Guru Cartões verificados; extensão do navegador; respostas de IA; fluxos de trabalho de verificação Entrega de conhecimento em tempo real dentro das ferramentas de fluxo de trabalho Planos pagos a partir de US$ 25/usuário/mês; preços personalizados disponíveis Confluence Espaços; permissões de página; modelos; Atlassian Intelligence Wikis de equipe no ecossistema Atlassian Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5,42/usuário/mês; preços personalizados disponíveis. Notion Wikis + bancos de dados; páginas verificadas; Notion AI Q&A; permissões Documentos e bancos de dados para wikis internos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados disponíveis. Helpjuice Branding personalizado; pesquisa por IA; análises; bases de conhecimento multilíngues Bases de conhecimento personalizáveis com pesquisa avançada Planos pagos a partir de US$ 249/mês; planos de IA a partir de US$ 449/mês; IA ilimitada a partir de US$ 799/mês Bloomfire Compartilhamento de conhecimento por meio de perguntas e respostas; ferramentas de moderação; pacote de análises; controles de acesso Compartilhamento de conhecimento empresarial com tecnologia de IA Preços personalizados Freshdesk KB + emissão de tickets; sugestões de IA; KB multilíngue; fóruns da comunidade Equipes de suporte ao cliente que precisam de um sistema integrado de tickets Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/agente/mês; preços personalizados disponíveis. ServiceNow Fluxos de trabalho KM + ITSM; alinhamento KCS; Now Assist Gerenciamento de conhecimento de serviços de TI empresarial Preços personalizados Zendesk Central de ajuda; blocos de conteúdo; análises; pesquisa com IA Autoatendimento e suporte omnicanal Planos pagos a partir de US$ 25/agente/mês; IA incluída nos planos Suite; opções empresariais disponíveis

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Knowmax para usar

Cada plataforma abaixo atende a diferentes necessidades.

Algumas se concentram exclusivamente na criação de uma base de conhecimento, enquanto outras conectam sua documentação diretamente aos fluxos de trabalho mais amplos da sua equipe.

Vamos dar uma olhada:

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de conhecimento com inteligência artificial conectado à execução de tarefas)

O Knowmax é ótimo como uma camada de conhecimento dedicada, mas a realidade do dia a dia é que o conhecimento raramente vive sozinho. Então você tem respostas em uma ferramenta, o trabalho em outra, e sua equipe passa o tempo intermediário alternando entre os contextos.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, integra a convergência conectando seus documentos a um fluxo de trabalho mais amplo.

Transforme conhecimento em ação com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp.

O ClickUp Knowledge Management é um sistema completo para criar e organizar o conhecimento que sua equipe usa todos os dias. Você pode configurar um hub compartilhado para SOPs, wikis, documentos de integração, resumos de projetos e manuais, e mantê-lo organizado à medida que a biblioteca cresce.

Crie uma base de conhecimento interna e externa com o ClickUp Knowledge Management.

As equipes geralmente padronizam seus conhecimentos publicando recursos importantes como wikis e usando modelos para manter a documentação consistente entre as funções.

O ClickUp Docs mantém toda a documentação do seu trabalho em um só lugar. Você pode criar SOPs, guias de integração, documentos de processo e resumos de projetos com formatação rica e colaboração em tempo real, para que o documento se torne o ponto de referência compartilhado por todos.

Os documentos também mantêm a escrita e a execução bem integradas. As equipes podem deixar comentários, marcar colegas de equipe e converter linhas importantes em tarefas rastreáveis do ClickUp quando um documento se transforma em um plano. Isso é útil para listas de verificação de lançamento, manuais de escalonamento e notas operacionais semanais, onde as próximas etapas não devem ficar em uma ferramenta separada.

A partir daí, o Docs Hub se torna o lugar onde as pessoas vão quando precisam de uma resposta instantânea. Ele centraliza documentos e wikis em uma única visualização e facilita a navegação, a pesquisa e o gerenciamento do conhecimento compartilhado.

Centralize todos os recursos de conhecimento em um só lugar com o Docs Hub.

E quando o controle de acesso for importante, você poderá compartilhar documentos com pessoas ou equipes específicas e definir permissões para que as pessoas certas possam editar, enquanto todos os outros podem visualizar.

Traga insights contextuais para o seu fluxo de trabalho com o ClickUp AI.

O ClickUp Brain é o seu colega de equipe com IA integrada para trabalhar com conhecimento em alta velocidade. Ele pode resumir, responder perguntas usando o conteúdo do seu espaço de trabalho e transformar atualizações longas em próximas etapas.

É incrivelmente útil para perguntas cotidianas que nunca deveriam se tornar uma troca de mensagens no chat. Pergunte: “Qual é a nossa política de licença parental?” e o Brain pode extrair a documentação relevante do seu centro de conhecimento, resumir em linguagem simples e indicar a fonte para que você possa se servir com confiança.

Todas as conversas, itens de ação e tarefas podem ser pesquisados com IA no ClickUp.

Funciona igualmente bem do lado do cliente. Quando você publica conteúdo de ajuda e políticas no ClickUp, os clientes podem consultar o Brain com perguntas em linguagem simples e obter uma resposta em segundos, para que possam se autoatender sem esperar por respostas humanas.

Ambient Answers Agent: respostas instantâneas em todo o seu espaço de trabalho

Deixe que os agentes respondam às perguntas por você!

O Ambient Answers Agent vai além, apresentando respostas de forma proativa onde o trabalho já está sendo realizado.

Em vez de procurar informações ou interromper os colegas de equipe, o agente verifica continuamente o conhecimento do seu espaço de trabalho e fornece respostas contextuais diretamente nas tarefas, documentos e conversas.

Quando alguém faz uma pergunta em um tópico de comentários ou em uma discussão sobre uma tarefa, o agente pode obter instantaneamente as informações relevantes da sua base de conhecimento e responder com a documentação correta.

Isso faz com que o conhecimento pareça presente no fluxo de trabalho, em vez de ficar preso dentro de um sistema de conhecimento separado.

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha os fluxos de trabalho de conhecimento funcionando automaticamente com o ClickUp Automations . Atribua proprietários, aplique modelos, encaminhe aprovações e acione lembretes à medida que as tarefas avançam, para que os SOPs permaneçam operacionais sem necessidade de acompanhamento manual.

O histórico da página ClickUp Docs mostra quem alterou o quê e quando, e permite restaurar versões anteriores quando um wiki ou SOP é editado de maneira incorreta.

Torne a adoção do conhecimento visível com os painéis do ClickUp . Reúna sinais de trabalho em tempo real para identificar o que está funcionando, o que está parado e onde as equipes precisam de apoio.

Conecte suas fontes de verdade com as integrações do ClickUp . Traga ferramentas como Google Drive, Slack e GitHub para o mesmo espaço de trabalho para que o conhecimento permaneça acessível em todos os sistemas.

Coloque a manutenção e a coordenação no piloto automático com o ClickUp Super Agents . Monitore atividades, resuma alterações e crie acompanhamentos com colegas de trabalho de IA para que a documentação permaneça utilizável e atualizada.

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com todos os recursos do ClickUp.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O que considero mais útil no ClickUp é sua capacidade de trazer estrutura à complexidade. Eu o uso o tempo todo para projetar sistemas claros e escaláveis que substituem e-mails dispersos, processos informais e trabalho reativo. Eu o uso para acompanhar tarefas diárias e também para criar fluxos de trabalho organizados e repetíveis com responsabilidade, visibilidade e governança definidas. O ClickUp me permite traduzir o pensamento estratégico em estrutura operacional. A maior vantagem para mim é a alavancagem, a escalabilidade e as integrações. O ClickUp me permite transformar ideias, processos e melhores práticas em sistemas concretos que podem ser replicados, automatizados e até mesmo transformados em produtos.

O que considero mais útil no ClickUp é sua capacidade de trazer estrutura à complexidade. Eu o uso o tempo todo para projetar sistemas claros e escaláveis que substituem e-mails dispersos, processos informais e trabalho reativo. Eu o uso para acompanhar tarefas diárias e também para criar fluxos de trabalho organizados e repetíveis com responsabilidade, visibilidade e governança definidas. O ClickUp me permite traduzir o pensamento estratégico em estrutura operacional. A maior vantagem para mim é a alavancagem, a escalabilidade e as integrações. O ClickUp me permite transformar ideias, processos e melhores práticas em sistemas concretos que podem ser replicados, automatizados e até mesmo transformados em produtos.

🚀 Vantagem do ClickUp: use o ClickUp Brain MAX como sua “barra de pesquisa única para o trabalho”. É o complemento para desktop com inteligência artificial do ClickUp que pode pesquisar no ClickUp, na web e em arquivos de aplicativos conectados, como Google Drive, SharePoint e GitHub. Pesquise todos os fluxos de trabalho internos e externos com o ClickUp Brain MAX. E quando você quiser rapidez, sem precisar digitar, o Talk-to-Text permite que você fale a pergunta e obtenha o resultado sem usar as mãos, o que é ótimo para pesquisas rápidas, acompanhamento de reuniões e esclarecimentos imediatos.

2. Document360 (ideal para bases de conhecimento self-service com análises)

via Document360

O Document360 é uma plataforma de base de conhecimento alimentada por IA que você usa para criar documentação de acesso público, privado ou misto para clientes e equipes internas. Ele foi desenvolvido para oferecer estrutura (categorias, rótulos, hierarquia), criação sólida (editor semelhante ao Markdown + Word) e controles para manter o conteúdo preciso à medida que ele cresce.

O gerenciador de categorias da ferramenta torna a organização de grandes volumes de conteúdo intuitiva, enquanto o controle de versão garante que você possa rastrear alterações e reverter quando necessário. A plataforma prioriza a qualidade do conteúdo com recursos como detecção de links quebrados e otimização de SEO para artigos voltados ao público.

Melhores recursos do Document360

O Ask Eddy AI fornece respostas contextuais a partir do conteúdo da sua base de conhecimento diretamente na experiência de pesquisa do site.

O Portal da Base de Conhecimento oferece suporte à criação estruturada com gerenciamento de categorias, rótulos, fluxos de trabalho e controle de versão/reversão para governança real.

A análise profissional/análise de pesquisa ajuda você a rastrear o que os leitores pesquisam e onde eles encontram becos sem saída.

Limitações do Document360

Alguns usuários relatam tempos de carregamento um pouco mais longos quando uma base de conhecimento cresce para centenas de artigos, especialmente em projetos maiores.

Ocorrem atrasos ao trabalhar com hiperlinks ou navegar por conteúdos vinculados, o que pode retardar a edição.

Preços do Document360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Document360

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Document360?

Um usuário do G2 diz:

A interface amigável e o editor de artigos robusto são excelentes. Isso torna a criação, organização e atualização da documentação significativamente mais rápida do que nosso método anterior. Aprecio especialmente o controle de versão e a funcionalidade de reversão, que nos dão confiança na gestão de mudanças. A capacidade de criar portais/sites de documentação privados para equipes internas, mantendo um site público separado, é um grande benefício para controlar o acesso e garantir a segurança dos dados.

A interface amigável e o editor de artigos robusto são excelentes. Isso torna a criação, organização e atualização da documentação significativamente mais rápida do que nosso método anterior. Aprecio especialmente o controle de versão e a funcionalidade de reversão, que nos dão confiança na gestão de mudanças. A capacidade de criar portais/sites de documentação privados para equipes internas, mantendo um site público separado, é um grande benefício para controlar o acesso e garantir a segurança dos dados.

👀 Você sabia? 75% das pessoas concordam que os agentes de IA vão remodelar o local de trabalho mais do que a internet fez. Esse é um sinal claro de que estamos passando por uma grande mudança na forma como o trabalho é feito.

via Guru

O Guru foi projetado para ajudar as equipes a capturar o conhecimento da empresa como cartões, mantê-lo atualizado com verificação e exibi-lo exatamente onde as pessoas trabalham (como Slack, Teams, seu navegador ou aplicativos comerciais essenciais).

Ele também combina recuperação com manutenção. Isso significa que você pode designar especialistas para verificar o conteúdo regularmente para garantir que ele esteja atualizado e usar a camada de IA do Guru para responder a perguntas com conhecimento verificado e sujeito a permissões.

A extensão do navegador e as integrações de aplicativos do Guru fazem com que o conhecimento apareça contextualmente. Quando um agente de suporte abre um ticket sobre um recurso específico, artigos relevantes aparecem automaticamente.

Melhores recursos do Guru

Oferece suporte a chat/pesquisa com IA e agentes de conhecimento, além de automação da qualidade do conhecimento para manter o conteúdo mais saudável ao longo do tempo.

Os cartões permitem que as equipes armazenem respostas em um formato padronizado (ótimo para capacitação, macros de suporte, trechos de SOP).

Atribua especialistas no assunto a cartões e defina intervalos de verificação.

Limitações do Guru

Encontrar a resposta “exata” pode parecer mais lento ou difícil se os cartões não estiverem organizados de maneira consistente.

A pesquisa pode apresentar muitos resultados sem uma marcação cuidadosa

Preços Guru

Autoatendimento: a partir de US$ 25/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários de especialistas

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Guru?

Um usuário do G2 diz:

No Guru AI, a interface do usuário contém uma estrutura em formato de cartão bem organizada que nos ajuda a entender as informações facilmente. E ele fornece respostas diretamente na extensão, então eu nem preciso mudar meu fluxo de trabalho atual. Isso economiza muito do meu tempo e esforços manuais. Além disso, ele possui recursos de IA que funcionam juntos e oferecem resultados excelentes.

No Guru AI, a interface do usuário contém uma estrutura em formato de cartão bem organizada que nos ajuda a entender as informações facilmente. E ele fornece respostas diretamente na extensão, então eu nem preciso mudar meu fluxo de trabalho atual. Isso economiza muito do meu tempo e esforços manuais. Além disso, ele possui recursos de IA que funcionam juntos e oferecem resultados excelentes.

📮 ClickUp Insight: Cada vez que você é interrompido no trabalho, leva cerca de 23 minutos para voltar ao ritmo. Os pings incessantes no seu chat de trabalho? Eles estão destruindo sua produtividade e limitando seu potencial. Nossa pesquisa sobre gestão do conhecimento descobriu que quase metade dos funcionários precisa interromper os colegas para obter informações que já deveriam ter. 😱 O ClickUp transforma esse ciclo frustrante com fluxos de trabalho de conhecimento contínuos. Com a Pesquisa Empresarial do ClickUp, todos os arquivos ficam instantaneamente pesquisáveis em todo o seu espaço de trabalho. Precisa de insights rápidos? Peça ao ClickUp Brain para resumir qualquer documento sob demanda. Juntos, essa dupla poderosa elimina interrupções desnecessárias, criando o tempo de foco ininterrupto de que você precisa para fazer seu melhor trabalho!

4. Confluence (ideal para wikis de equipe integrados ao ecossistema Atlassian)

via Confluence

O Confluence é a base de conhecimento e o centro de colaboração da Atlassian para a criação de wikis internas, bibliotecas de SOP, documentos de projetos e registros de decisões.

As equipes organizam o conteúdo em Espaços, publicam Páginas e blogs e controlam o acesso com permissões de página e espaço. Tudo isso torna essa ferramenta uma escolha comum para organizações com muitos processos que precisam de governança além de documentação.

Onde é especialmente útil para equipes de suporte e operações é o ciclo “doc to action” (do documento à ação). O Confluence inclui recursos de IA que podem resumir páginas, ajudar a criar e editar conteúdo e oferecer suporte à pesquisa no estilo de perguntas e respostas.

Melhores recursos do Confluence

Organize o conhecimento por equipe, projeto ou tópico com hierarquias de páginas aninhadas.

O Atlassian Intelligence no Confluence ajuda a resumir páginas/blogs, gerar e organizar ideias e oferecer suporte à recuperação no estilo de perguntas e respostas para respostas mais rápidas no autoatendimento.

As restrições e permissões de página permitem bloquear conteúdo confidencial no nível do espaço/página, mantendo o restante da base de conhecimento amplamente utilizável.

Limitações do Confluence

Espaços com muitas páginas podem prejudicar o desempenho em todo o espaço.

Hierarquias profundas e restrições em constante mudança trazem considerações de desempenho

Preços do Confluence

Gratuito

Padrão: US$ 5,42/usuário/mês

Premium: US$ 10,44/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Confluence

G2 : 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Confluence?

Um usuário do G2 diz:

Gosto muito de usar o Confluence porque ele se integra perfeitamente ao Jira e ao Jira Service Manager, que também usamos. Mesmo antes de integrarmos tudo, ele ainda era simples e fácil de usar. Nós o usamos como nossa base de conhecimento e compartilhamos artigos dele diariamente com as pessoas que contam com nosso suporte. O suporte ao cliente tem sido incrível e, como se trata de uma solução em nuvem, a implementação foi relativamente simples.

Gosto muito de usar o Confluence porque ele se integra perfeitamente ao Jira e ao Jira Service Manager, que também usamos. Mesmo antes de integrarmos tudo, ele ainda era simples e fácil de usar. Nós o usamos como nossa base de conhecimento e compartilhamos artigos dele diariamente com as pessoas que contam com nosso suporte. O suporte ao cliente tem sido incrível e, como se trata de uma solução em nuvem, a implementação foi relativamente simples.

👀 Você sabia? A GenAI já está mostrando uma economia de tempo mensurável. Uma análise do St. Louis Fed descobriu que os usuários da GenAI economizaram 5,4% das horas de trabalho em média (≈ 2,2 horas/semana para um trabalhador de 40 horas).

5. Notion (ideal para documentos e bancos de dados versáteis para wikis internos)

via Notion

O Notion oferece uma abordagem modular e em branco para equipes que desejam construir exatamente a base de conhecimento que imaginam, seja um wiki simples ou um hub operacional complexo.

Ele combina documentos, bancos de dados e acompanhamento de projetos em um único espaço de trabalho. Para o gerenciamento do conhecimento, isso significa que você pode criar um wiki que funciona como um banco de dados pesquisável, completo com propriedades personalizadas, filtros e visualizações.

Além disso, adiciona uma camada de IA. Com o Notion AI, você pode fazer perguntas em linguagem simples e obter respostas extraídas do seu espaço de trabalho, aplicativos conectados e até mesmo da web.

Melhores recursos do Notion

Wikis e páginas verificadas ajudam você a designar proprietários e marcar páginas como atualizadas, para que as equipes saibam em que confiar.

Os bancos de dados permitem transformar o conhecimento em sistemas estruturados (perguntas frequentes, listas de verificação de integração, perguntas frequentes sobre produtos, macros de suporte).

O compartilhamento e as permissões oferecem suporte ao acesso controlado em páginas e bancos de dados, incluindo regras de acesso em nível de página em bancos de dados.

Limitações do Notion

O desempenho pode ficar lento com bancos de dados muito grandes.

Menos estruturado do que as ferramentas de base de conhecimento desenvolvidas especificamente para esse fim

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/usuário/mês

Negócios: US$ 24/licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário da Capterra diz:

No geral, o Notion é um aplicativo superútil que ajuda a organizar e arrumar tudo, não importa o quão complexo seja. É uma excelente ferramenta para empresas e estudantes, se você estiver disposto a investir tempo para aprender a usar seus recursos.

No geral, o Notion é um aplicativo superútil que ajuda a organizar e arrumar tudo, não importa o quão complexo seja. É uma excelente ferramenta para empresas e estudantes, se você estiver disposto a investir tempo para aprender a usar seus recursos.

6. Helpjuice (ideal para bases de conhecimento personalizáveis com pesquisa avançada)

via Helpjuice

O Helpjuice é uma plataforma projetada para equipes que desejam publicar conteúdo de ajuda que corresponda à aparência e ao estilo de seu produto. Você pode estruturar artigos em categorias, controlar o acesso e personalizar bastante o design (CSS, layout, marca) para que sua base de conhecimento permaneça consistente com seu site e com a experiência no aplicativo.

Ele oferece uma pesquisa com tecnologia de IA para ajudar os usuários a encontrar respostas instantaneamente. Além disso, a ferramenta inclui análises da base de conhecimento para que você possa ver o que as pessoas leem, o que pesquisam e onde as pesquisas falham.

Melhores recursos do Helpjuice

A pesquisa inteligente reconhece erros ortográficos, sinônimos e correspondências parciais.

O suporte multilíngue ajuda as equipes a gerenciar o conhecimento em vários idiomas em um único sistema.

O AI Article Request pode ajudar a identificar tópicos ausentes e gerar rascunhos para que sua base de conhecimento se antecipe às perguntas mais comuns.

Limitações do Helpjuice

O editor é atualizado enquanto eles editam, o que interrompe o fluxo da escrita.

Restrições relacionadas à formatação e à necessidade de retraduzir o conteúdo ao fazer atualizações

Avaliações e comentários da Helpjuice

G2 : 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Preços do Helpjuice

Base de conhecimento: US$ 249/mês

Base de conhecimento de IA: US$ 449/mês

Base de conhecimento ilimitada com IA: US$ 799/mês

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Helpjuice?

Um usuário do G2 diz:

Como um dos principais colaboradores da nossa base de conhecimento, eu realmente aprecio o quão intuitivo e fácil de usar é o editor do Helpjuice. Ele é direto, fácil de navegar e simplifica a criação e a organização de conteúdo. Outro recurso que se destaca é o suporte ao cliente, especialmente a opção de chat ao vivo. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte foi ágil e prestativa, o que faz uma grande diferença ao gerenciar uma grande base de conhecimento interna.

Como um dos principais colaboradores da nossa base de conhecimento, eu realmente aprecio o quão intuitivo e fácil de usar é o editor do Helpjuice. Ele é direto, fácil de navegar e simplifica a criação e a organização de conteúdo. Outro recurso que se destaca é o suporte ao cliente, especialmente a opção de chat ao vivo. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte foi ágil e prestativa, o que faz uma grande diferença ao gerenciar uma grande base de conhecimento interna.

7. Bloomfire (ideal para compartilhamento de conhecimento empresarial com tecnologia de IA)

via Bloomfire

O Bloomfire é uma plataforma de gestão do conhecimento para empresas que precisam de um único hub interno para respostas, documentos e know-how institucional.

Ele se baseia fortemente na descoberta rápida por meio de pesquisa e indexação de conteúdo com tecnologia de IA, além de um mecanismo de conhecimento no estilo de perguntas e respostas. É aqui que as equipes podem fazer perguntas, obter respostas de especialistas no assunto e preencher lacunas ao longo do tempo.

O Bloomfire também oferece integrações dedicadas com o Microsoft Teams e o Slack para que as pessoas possam pesquisar, perguntar à IA e compartilhar respostas verificadas sem sair do fluxo de trabalho do chat.

Melhores recursos do Bloomfire

A pesquisa e a descoberta com tecnologia de IA ajudam as pessoas a encontrar páginas, arquivos e publicações relevantes rapidamente, mesmo quando não sabem a palavra-chave exata.

As ferramentas de moderação do Bloomfire oferecem suporte a fluxos de trabalho para edição, aprovação, arquivamento e gerenciamento de conteúdo, mantendo sua base de conhecimento organizada e em conformidade.

A segurança empresarial e os controles de acesso estruturados oferecem suporte a grupos, permissões baseadas em funções, SSO e SCIM para implantações maiores.

Limitações do Bloomfire

A pesquisa nem sempre apresenta os resultados mais relevantes, o que pode reduzir a confiança nas respostas de autoatendimento.

Existem limitações de relatórios quando as equipes desejam insights mais profundos sobre o uso ou acompanhamento do desempenho do conteúdo.

Preços do Bloomfire

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Bloomfire

G2 : 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bloomfire?

Um usuário do G2 diz:

Nossa equipe usa o Bloomfire, e ele tem sido uma ferramenta e um recurso muito úteis. Com o Bloomfire, fazer pesquisas é muito mais fácil e eficiente. Ele também possui um recurso de assistente de IA, no qual você pode simplesmente pedir o que precisa e ele fornece uma resposta direta e clara.

Nossa equipe usa o Bloomfire, e ele tem sido uma ferramenta e um recurso muito úteis. Com o Bloomfire, fazer pesquisas é muito mais fácil e eficiente. Ele também possui um recurso de assistente de IA, no qual você pode simplesmente pedir o que precisa e ele fornece uma resposta direta e clara.

8. Freshdesk (ideal para equipes de suporte ao cliente que precisam de um sistema integrado de tickets)

via Freshdesk

O Freshdesk combina uma base de conhecimento voltada para o cliente com um helpdesk completo em uma única plataforma, para que os agentes de suporte não precisem alternar entre ferramentas.

Ele também enfatiza o desvio. Em outras palavras, o Freshdesk pode sugerir automaticamente artigos relevantes antes que um cliente envie um ticket. Em seguida, ele transforma as respostas do ticket em artigos de solução para que sua base de conhecimento cresça a partir de conversas reais de suporte.

Além disso, ele vem com fóruns da comunidade onde os clientes podem ajudar uns aos outros e compartilhar ideias, além da documentação oficial.

Melhores recursos do Freshdesk

O controle de versão dos artigos fornece um histórico completo das alterações feitas nos artigos de solução para maior visibilidade e reversão.

O Freddy AI sugere artigos aos clientes, ajuda os agentes a redigir respostas e automatiza tarefas rotineiras.

Crie bases de conhecimento em vários idiomas e encaminhe os clientes para a versão certa automaticamente.

Limitações do Freshdesk

Os avaliadores geralmente desejam relatórios mais detalhados para métricas e visibilidade operacional além do básico.

A pesquisa não apresenta consistentemente o resultado certo

Preços do Freshdesk

Crescimento: US$ 19/agente/mês

Pro : US$ 55/agente/mês

Empresa: US$ 89/agente/mês

Avaliações e comentários sobre o Freshdesk

G2 : 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshdesk?

Um usuário do G2 diz:

O Freshdesk é muito fácil de usar e não parece complicado, mesmo em dias agitados. Ele me ajuda a manter a organização, reunindo todos os tickets em um só lugar e deixando claro o que precisa de prioridade. Recursos como respostas pré-definidas e automação economizam muito tempo, e as notas internas facilitam a coordenação da equipe. No geral, ele me ajuda a trabalhar mais rápido, manter o foco e lidar com as questões dos clientes com mais confiança.

O Freshdesk é muito fácil de usar e não parece complicado, mesmo em dias agitados. Ele me ajuda a manter a organização, reunindo todos os tickets em um só lugar e deixando claro o que precisa de prioridade. Recursos como respostas pré-definidas e automação economizam muito tempo, e as notas internas facilitam a coordenação da equipe. No geral, ele me ajuda a trabalhar mais rápido, manter o foco e lidar com as questões dos clientes com mais confiança.

9. ServiceNow (ideal para gerenciamento de serviços de TI corporativos)

via ServiceNow

A ServiceNow oferece gerenciamento de conhecimento integrado com gerenciamento de incidentes, gerenciamento de mudanças e catálogos de serviços. Ela oferece isso com um módulo de gerenciamento de conhecimento de nível empresarial integrado à sua plataforma ITSM mais ampla.

O módulo de gerenciamento de conhecimento da ServiceNow segue a metodologia Knowledge-Centered Service (KCS), que conecta a criação de conhecimento diretamente à resolução de incidentes. Isso garante que a base de conhecimento esteja em constante aperfeiçoamento como parte do processo de suporte.

Melhores recursos do ServiceNow

A plataforma tem suporte integrado para a metodologia KCS. Isso significa que o conhecimento é criado e aprimorado como parte do processo de resolução de incidentes.

Agora, o Assist in Knowledge Management pode ajudar a gerar artigos de conhecimento a partir de casos ou incidentes.

O modelo KM oferece suporte a controles e estrutura de nível empresarial.

Limitações do ServiceNow

Pode apresentar tempos de carregamento lentos (por exemplo, painéis que demoram 10 a 15 segundos), o que pode tornar a navegação diária pesada.

A Pesquisa por IA/Agente Virtual pode não ler certos “blocos de conhecimento”, o que pode levar à perda de artigos ou respostas parciais.

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ServiceNow

G2 : 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ServiceNow?

Um usuário da Capterra diz:

O ServiceNow é uma das ferramentas mais conhecidas para todos os tipos de organização. Ele oferece uma plataforma onde podemos criar coisas de acordo com nossas necessidades. É altamente personalizável. É muito fácil de usar e não requer código para desenvolvimento.

O ServiceNow é uma das ferramentas mais conhecidas para todos os tipos de organização. Ele oferece uma plataforma onde podemos criar coisas de acordo com nossas necessidades. É altamente personalizável. É muito fácil de usar e não requer código para desenvolvimento.

10. Zendesk (ideal para experiência omnicanal do cliente com autoatendimento)

via Zendesk

O Zendesk é excelente em atendimento ao cliente omnicanal, oferecendo autoatendimento em todos os canais — e-mail, chat e mídias sociais — como parte do Zendesk Suite, para fornecer respostas consistentes em todos os lugares.

O Zendesk Guide é o componente de base de conhecimento da plataforma de atendimento ao cliente da Zendesk. Ele alimenta sua central de ajuda, fornece respostas automatizadas ao Answer Bot e se integra a fóruns da comunidade, tudo para reduzir o volume de tickets por meio do autoatendimento.

Ele também oferece ferramentas como o Knowledge Builder para ajudar a iniciar e acelerar a criação da base de conhecimento quando você estiver construindo do zero.

Melhores recursos do Zendesk

Crie uma central de ajuda com a marca da sua empresa, com artigos, categorias e pesquisa.

Os blocos de conteúdo permitem reutilizar o mesmo trecho em vários artigos da central de ajuda.

O painel de atividades da Base de Conhecimento ajuda você a medir visualizações e sinais de feedback (como votos).

Limitações do Zendesk

Os relatórios e a personalização não são tão flexíveis, especialmente quando os fluxos de trabalho se tornam complexos.

Curva de aprendizado difícil quando você deseja uma configuração mais profunda

Preços do Zendesk

Equipe de suporte: US$ 25 por agente/mês (cobrado mensalmente)

Suite Team: US$ 69 por agente/mês (cobrado mensalmente, IA incluída)

Suite Professional: US$ 149 por agente/mês (cobrado mensalmente, IA incluída)

Suite Enterprise: US$ 219 por agente/mês

Avaliações e comentários sobre o Zendesk

G2 : 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

Um usuário da Capterra diz:

Integramos o chatbot do Zendesk ao portal dos nossos clientes sem grandes dificuldades. Agora, sempre que os usuários do portal precisam de ajuda, eles podem entrar em contato conosco clicando no ícone do chat.

Integramos o chatbot do Zendesk ao portal dos nossos clientes sem grandes dificuldades. Agora, sempre que os usuários do portal precisam de ajuda, eles podem entrar em contato conosco clicando no ícone do chat.

Unifique o conhecimento e os fluxos de trabalho com o ClickUp

Existem muitas ferramentas de gestão do conhecimento capazes de armazenar informações. O verdadeiro desafio é escolher uma que ajude sua equipe a encontrar e usar a resposta certa enquanto o trabalho está em andamento, sem criar mais confusão com ferramentas.

O ClickUp é um espaço de trabalho convergente com IA, projetado para manter o conhecimento conectado à execução. Em vez de manter um centro de conhecimento separado e um local separado onde o trabalho é realizado, sua equipe pode documentar processos, pesquisar contextos, colaborar e avançar nas tarefas em um único lugar, com IA integrada ao fluxo de trabalho.

Porque o conhecimento é mais valioso quando aparece no momento em que alguém precisa agir com base nele.

Experimente o ClickUp e veja como é a gestão do conhecimento conectada. ✅

Perguntas frequentes

Concentre-se na pesquisa alimentada por IA, fluxos de trabalho de verificação de conteúdo, integrações profundas com suas ferramentas existentes e análises que mostram a eficácia do conteúdo. Mais importante ainda, considere se você precisa de conhecimento conectado à execução de tarefas.

Sim, a maioria das plataformas modernas de gerenciamento de conhecimento oferece integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos por meio de conectores nativos ou APIs. No entanto, o ClickUp foi desenvolvido de maneira diferente, pois combina os dois recursos em uma única plataforma, eliminando a necessidade de uma integração separada.

Um software de base de conhecimento interno fornece aos funcionários procedimentos operacionais padrão (SOPs) e políticas, geralmente com permissões mais restritas. Uma base de conhecimento voltada para o cliente se concentra no suporte de autoatendimento para seus clientes, com ênfase no acesso público e SEO.

Geralmente, os recursos básicos de IA estão disponíveis nos planos básicos, enquanto recursos avançados, como pesquisa em linguagem natural e geração de conteúdo, normalmente estão incluídos nos planos mais avançados.