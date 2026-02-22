As 10 melhores ferramentas de campanha política para 2026

Às 23h47, alguém no chat da campanha envia uma mensagem: “Alguém atualizou a lista de contato com os eleitores?” Três minutos depois, outra resposta chega: “Qual documento estamos usando agora?”

À meia-noite, metade da equipe está trabalhando em versões diferentes, e o dia das eleições está se aproximando.

É assim que as campanhas políticas realmente são nos bastidores: decisões rápidas, noites longas e uma luta constante para manter as pessoas, os dados e as mensagens alinhados.

As ferramentas de campanha política surgiram para preencher essa lacuna. Desde o gerenciamento de voluntários e operações de campo até o acompanhamento do alcance dos eleitores, arrecadação de fundos, comunicações e coordenação interna, o software se tornou a espinha dorsal das campanhas modernas.

Neste guia, detalhamos 10 das melhores ferramentas para campanhas políticas — aquelas nas quais as equipes de campanha podem confiar quando as coisas ficam intensas e os riscos são altos. 📈

As ferramentas de campanha política ajudam candidatos, gerentes de campanha e organizações de defesa a coordenar o alcance dos eleitores, gerenciar voluntários, rastrear doações e se comunicar com apoiadores.

Conduzir uma campanha muitas vezes significa lidar com dezenas de elementos em movimento, como agendas de campanha, bancos de dados de doadores, coordenação de voluntários, logística de eventos e relatórios de conformidade. Isso cria uma dispersão do trabalho: a fragmentação das atividades de trabalho em várias ferramentas desconectadas, onde informações críticas se perdem.

Essas ferramentas são usadas por candidatos em todos os níveis, desde conselhos escolares locais até disputas federais, bem como comitês de ação política, grupos de defesa de causas e organizadores de base.

O software moderno de gerenciamento de campanhas políticas evoluiu para incorporar integração de arquivos de eleitores, análise preditiva, mensagens de texto entre pares e segmentação de eleitores baseada em IA para maximizar orçamentos limitados e horas de trabalho voluntário.

📮 Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Escolher a ferramenta errada para sua campanha pode levar ao desperdício de tempo e dinheiro, forçando sua equipe a seguir fluxos de trabalho rígidos que não atendem às suas necessidades. Essa frustração aumenta à medida que os prazos se aproximam, os voluntários recebem sinais contraditórios e você não consegue dimensionar suas operações quando mais importa.

Aqui estão os principais critérios a serem avaliados:

Integração com arquivos eleitorais: a plataforma se conecta a arquivos eleitorais estaduais ou bancos de dados nacionais, como VoteBuilder ou L2? O acesso contínuo aos dados eleitorais elimina importações manuais e mantém sua segmentação atualizada.

Comunicação multicanal: procure por mensagens de texto peer-to-peer integradas, envio de e-mails em massa e telemarketing para alcançar os eleitores onde eles estiverem.

Gerenciamento de voluntários: recursos como programação de turnos, atribuição de áreas e check-ins em tempo real mantêm suas operações de campo funcionando perfeitamente.

Conformidade e relatórios: as campanhas devem rastrear doações e despesas para registros na FEC (Comissão Eleitoral Federal) ou na junta eleitoral estadual; ferramentas automatizadas de conformidade reduzem erros e riscos de auditoria.

Escalabilidade e facilidade de uso: deve lidar com um aumento repentino de voluntários e contatos de eleitores sem problemas de desempenho, e os novos membros da equipe devem se tornar produtivos rapidamente.

Recursos de IA e automação: as campanhas modernas se beneficiam da as campanhas modernas se beneficiam da segmentação de eleitores baseada em IA , da atribuição automatizada de tarefas e da análise preditiva, que ajudam a alocar recursos de maneira eficaz.

🧠 Curiosidade: as campanhas eleitorais em casa eram uma estratégia importante: candidatos como Warren G. Harding, durante as eleições de 1920 nos Estados Unidos, ficavam em casa e deixavam que os apoiadores fossem até eles, em vez de viajar pelo país. Esse estilo de baixa mobilidade enfatizava a interação com os eleitores locais e o contato pessoal muito antes da existência das campanhas digitais.

Veja como as 10 principais ferramentas de campanha política se comparam entre si:

Você precisa de uma ferramenta que se adapte ao caos único de uma campanha, não uma que contribua para ele.

As melhores ferramentas de campanha política conectam seu alcance aos eleitores, arrecadação de fundos, coordenação de voluntários e relatórios de conformidade em um sistema unificado.

Aqui estão as principais ferramentas que melhoram a eficiência operacional. ✨

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos completo e automação por IA)

Em primeiro lugar na nossa lista, temos o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo. O planejamento, a execução, a visibilidade e a inteligência coexistem aqui, reduzindo a proliferação de ferramentas e evitando confusão.

Para equipes em rápida evolução, como as de campanhas políticas, essa convergência é importante. Esteja você coordenando uma centena de voluntários ou gerenciando um programa de campo em vários estados, o ClickUp se adapta ao seu fluxo de trabalho, em vez de forçá-lo a seguir uma estrutura rígida.

Vamos ver como você pode planejar uma campanha com o ClickUp:

Planejamento visual de campanhas com os quadros brancos do ClickUp

A estratégia de campanha tem várias partes móveis no início: mapas dos distritos eleitorais, prioridades das questões, esboços dos segmentos de eleitores, sequências de divulgação, hierarquias de mensagens... Tudo começa como um brainstorm.

Elimine a desconexão entre as sessões de estratégia e o trabalho diário da campanha com os quadros brancos do ClickUp

O ClickUp Whiteboards oferece à sua equipe um espaço visual compartilhado para esboçar ideias, agrupar temas e mapear toda a sua campanha antes de colocá-la em prática.

Por exemplo, suas equipes de comunicação e de campo em uma sessão de planejamento ao vivo. Em um quadro branco, elas criam um mapa de segmentação de eleitores, vinculam tarefas -chave do ClickUp a cada segmento e anexam rascunhos de mensagens em documentos. Em seguida, elas convertem imediatamente os segmentos de alta prioridade em listas estruturadas que se tornam tarefas executáveis.

Crie sua campanha com o ClickUp:

Tenha colegas de equipe autônomos com IA com os Super Agentes do ClickUp.

Campanhas movimentadas têm um trabalho rotineiro pesado, incluindo acompanhamentos, resumos diários, relatórios de progresso, check-ins de voluntários e recapitulações semanais de divulgação.

Automatize fluxos de trabalho repetitivos de campanha sem supervisão humana com os Super Agentes do ClickUp

Os Super Agentes do ClickUp são colegas de equipe de IA integrados ao seu espaço de trabalho com contexto sobre sua campanha, para que possam executar fluxos de trabalho de várias etapas de forma autônoma e aprender à medida que avançam. Eles podem ser acionados manualmente ou configurados para operar 24 horas por dia.

Depois de definir o ritmo da sua campanha, você pode configurar um Super Agente para elaborar relatórios semanais de divulgação a partir dos seus fluxos de atividades. Ele compila quais tarefas foram concluídas, o que os voluntários relataram, o que está atrasado e destaca as mudanças em relação à semana anterior. O resultado é um resumo pronto para ser apresentado.

Crie seu primeiro Super Agente:

Visualize o progresso da campanha com os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp oferecem visibilidade em tempo real de tudo o que é importante: envolvimento de voluntários, participação em eventos, progresso das tarefas, prazos e resultados de comunicações. Eles podem incluir gráficos, estatísticas de métricas operacionais, equilíbrio da carga de trabalho, rastreadores de tarefas atrasadas e muito mais — configurados de acordo com as necessidades da sua equipe.

Adicione cartões personalizados para acompanhar o que é importante para sua campanha com os painéis do ClickUp

Por exemplo, você pode criar um painel de “Operações de Campo” que mostra quantas ligações para eleitores foram feitas, quantas portas foram batidas, quais regiões estão abaixo das metas e quais voluntários ainda não receberam tarefas de acompanhamento. Quando algo sai do curso na semana passada, todos veem isso instantaneamente.

Entenda os detalhes da campanha com o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain é o seu assistente de IA contextual integrado que entende tudo sobre o seu espaço de trabalho: tarefas, comentários, documentos, quadros brancos e muito mais. Ele foi projetado para responder a perguntas contextuais, produzir resumos e tomar medidas que refletem o estado real do trabalho, em vez de resultados genéricos de IA.

ClickUp Brain para uma campanha política

Aqui estão alguns exemplos de perguntas que você pode fazer:

Resuma nossas três principais metas de campanha para o segundo trimestre com base no documento de estratégia e nas tarefas atuais.

Reescreva este discurso para melhor ressoar com os eleitores urbanos indecisos, mantendo nossa postura central intacta.

Explique quais são as responsabilidades da equipe de campo, da equipe digital e da equipe de imprensa nesta semana.

Elabore um esboço de resposta rápida com base nessas notícias de última hora e em nossos documentos de posição existentes.

Gere uma atualização diária usando as tarefas concluídas e bloqueadas de hoje.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize tarefas repetitivas: recupere horas de trabalho manual criando gatilhos personalizados que executam sua campanha no piloto automático com recupere horas de trabalho manual criando gatilhos personalizados que executam sua campanha no piloto automático com o ClickUp Automations.

Reúna dados: colete inscrições de voluntários, confirmações de presença em eventos e feedback dos eleitores por meio de formulários personalizáveis que alimentam diretamente seu sistema de tarefas com colete inscrições de voluntários, confirmações de presença em eventos e feedback dos eleitores por meio de formulários personalizáveis que alimentam diretamente seu sistema de tarefas com o ClickUp Forms

Centralize a documentação: mantenha toda a sua equipe alinhada armazenando planos de campanha, pontos de discussão e materiais de treinamento no mantenha toda a sua equipe alinhada armazenando planos de campanha, pontos de discussão e materiais de treinamento no ClickUp Docs

Conecte-se a ferramentas de terceiros: integre plataformas de e-mail, CRMs, aplicativos sociais, ferramentas de SMS, calendários e muito mais para reunir o alcance dos eleitores, o engajamento social e os sistemas de voluntários em um fluxo de trabalho unificado com as integrações do ClickUp

Centralize a tomada de decisões: unifique a pesquisa, a automação e a criação de conteúdo em todos os aplicativos e no seu contexto de trabalho, eliminando a proliferação de IA com o ClickUp Brain MAX.

Prós

O espaço de trabalho tudo-em-um elimina a proliferação de ferramentas e a mudança de contexto

Os recursos de IA aceleram a tomada de decisões e a criação de conteúdo

A estrutura flexível se adapta a qualquer tamanho de campanha, desde campanhas locais até estaduais.

Contras

Novos usuários podem precisar de tempo para explorar o conjunto completo de recursos.

A experiência do aplicativo móvel ainda não está no mesmo nível da capacidade total do desktop.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um revisor do G2 elogia o ClickUp:

O que é mais útil no ClickUp é que ele realmente administra toda a nossa agência. Usamos o ClickUp o dia todo, para gerenciamento de tarefas, Super Agentes, comunicação interna da equipe, calendários de conteúdo, documentação, acompanhamento de campanhas e muito mais. Não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos para nós, é o nosso sistema operacional. Os Super Agentes são uma grande vantagem. Como todo o nosso fluxo de trabalho fica dentro do ClickUp, os agentes podem dar suporte a quase tudo o que precisamos. Eles nos ajudam a agir mais rapidamente, pensar com mais clareza e executar com mais eficiência, sem precisar alternar entre ferramentas.

O que é mais útil no ClickUp é que ele realmente administra toda a nossa agência. Usamos o ClickUp o dia todo, para gerenciamento de tarefas, Super Agents, comunicação interna da equipe, calendários de conteúdo, documentação, acompanhamento de campanhas e muito mais. Não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos para nós, é o nosso sistema operacional. Os Super Agentes são uma grande vantagem. Como todo o nosso fluxo de trabalho fica dentro do ClickUp, os agentes podem dar suporte a quase tudo o que precisamos. Eles nos ajudam a agir mais rapidamente, pensar com mais clareza e executar com mais eficiência, sem precisar alternar entre ferramentas.

2. NationBuilder (ideal para organizações comunitárias)

via NationBuilder

O NationBuilder se posiciona como um sistema de organização comunitária que combina CRM, criador de sites, marketing por e-mail e processamento de doações. Ele oferece uma abordagem integrada, na qual os dados dos apoiadores fluem perfeitamente entre seu site, listas de e-mail e esforços de divulgação.

O banco de dados “Nation” da plataforma funciona como um centro para todas as informações dos apoiadores, rastreando todas as interações, desde visitas ao site até doações e participação em eventos. Essa abordagem de perfil ajuda as campanhas a entender o envolvimento dos apoiadores ao longo do tempo e segmentar o alcance de acordo com isso.

O NationBuilder também inclui modelos de sites integrados, ferramentas para gerenciamento de campanhas por e-mail e transmissão de texto, reduzindo a necessidade de desenvolvimento personalizado.

Melhores recursos do NationBuilder

Crie perfis unificados para apoiadores, incluindo doações, eventos, voluntários e histórico de engajamento para divulgação direcionada.

Oferece modelos políticos que se conectam diretamente ao banco de dados para atualizações automáticas de CRM a partir de inscrições e doações.

Envie comunicações direcionadas a segmentos de apoiadores com base no histórico de engajamento, localização ou tags personalizadas.

Prós

Recursos robustos de organização comunitária

Modelos específicos para política

Inclui várias funcionalidades, ajudando você a evitar dores de cabeça com integração.

Contras

Integração limitada com arquivos nativos de eleitores

A personalização do site pode parecer limitada

Alta curva de aprendizado para equipes não familiarizadas com a plataforma

Preços do NationBuilder

Starter: A partir de US$ 41/mês

Prós: A partir de US$ 179/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NationBuilder

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NationBuilder?

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer:

O NationBuilder é um serviço completo para CRM, sites e transações com cartão de crédito. Normalmente, esses serviços são complicados e fragmentados, mas o NationBuilder permite que você comece a usá-lo em poucas horas, em vez de dias ou semanas... Às vezes, as pesquisas e atualizações em lote são complicadas. O compartilhamento em mídias sociais ficou para trás em relação às tendências atuais. Podcasting e RSS seriam úteis

O NationBuilder é um serviço completo para CRM, sites e transações com cartão de crédito. Normalmente, esses serviços são complicados e fragmentados, mas o NationBuilder permite que você comece a usá-lo em poucas horas, em vez de dias ou semanas... Às vezes, as pesquisas e atualizações em lote são complicadas. O compartilhamento nas redes sociais ficou para trás em relação às tendências atuais. Podcasting e RSS seriam úteis

🧠 Curiosidade: A eleição presidencial dos EUA em 1952 marcou um ponto de virada na mídia, quando as redes de notícias de televisão, especificamente a CBS, utilizaram o famoso UNIVAC I (Universal Automatic Computer) para prever o resultado da disputa entre Dwight D. Eisenhower e Adlai Stevenson.

3. NGP VAN (Ideal para campanhas democráticas e progressistas)

via NGP VAN

A NGP VAN é a principal fornecedora de tecnologia para campanhas democratas e organizações progressistas nos Estados Unidos. A plataforma combina acesso ao arquivo de eleitores por meio do VoteBuilder, ferramentas de arrecadação de fundos por meio da NGP e recursos de organização digital, tornando-a a escolha padrão para campanhas que operam dentro do ecossistema democrata.

Sua interface de arquivos fornece acesso a arquivos de eleitores estaduais aprimorados com dados de consumidores, pontuações de modelagem e histórico de contatos de campanhas anteriores. Os organizadores de campo a utilizam para dividir territórios, gerar listas de visitas e registrar contatos com eleitores. A força da plataforma vem dos efeitos de rede e das ferramentas integradas para gerenciar uma lista de verificação de conformidade que ajuda a evitar penalidades da FEC.

Melhores recursos do NGP VAN

Acesse arquivos eleitorais estaduais com pontuações de modelagem preditiva e dados demográficos para reduzir o trabalho dos pesquisadores e gerar listas de telefones.

Deixe a NGP cuidar do processamento de doações com relatórios integrados em conformidade com a FEC, reduzindo a carga administrativa dos requisitos financeiros da campanha.

Use o aplicativo móvel MiniVAN, que permite que os pesquisadores acessem listas de visitas e registrem contatos offline, sincronizando os dados quando a conectividade for restaurada.

Prós

Dados eleitorais incomparáveis para campanhas progressistas

A integração do ecossistema reduz os silos de dados

Padrão do setor, reduzindo o tempo de treinamento para funcionários experientes.

Contras

Atende exclusivamente organizações democratas e progressistas.

A interface pode parecer desatualizada em comparação com as plataformas SaaS modernas.

O acesso geralmente requer filiação a um partido ou organização.

Preços da NGP VAN

Preços personalizados

Avaliações e comentários da NGP VAN

G2: 4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NGP VAN?

De uma avaliação do G2:

Todos os eleitores estão disponíveis e suas informações geralmente estão atualizadas. Funções básicas como pesquisa rápida e listas e territórios simples geralmente funcionam bem... Durante o uso avançado, há muitos obstáculos para atingir os objetivos. No momento, estou tendo dificuldades para garantir que, quando as listas forem impressas para entrar em contato com os eleitores, os pesquisadores possam anotar adequadamente se o eleitor nunca foi contatado, se é hostil ou, especialmente, se está ameaçando.

Todos os eleitores estão disponíveis e suas informações geralmente estão atualizadas. Funções básicas como pesquisa rápida e listas e territórios simples geralmente funcionam bem... Durante o uso avançado, há muitos obstáculos para atingir os objetivos. No momento, estou tendo dificuldades para garantir que, quando as listas forem impressas para entrar em contato com os eleitores, os pesquisadores possam anotar adequadamente se o eleitor nunca foi contatado, se é hostil ou, especialmente, se está ameaçando.

4. Aristotle Campaign Manager (ideal para campanhas apartidárias que precisam de dados dos eleitores)

via Aristóteles

A Aristotle fornece dados políticos e tecnologia de campanha há décadas, atendendo a campanhas em todo o espectro político. Ela combina acesso ao arquivo de eleitores, gerenciamento de doadores e relatórios de conformidade para campanhas que precisam de dados robustos sem restrições do ecossistema.

Os recursos de dados eleitorais da plataforma incluem acesso a arquivos eleitorais nacionais e estaduais com sobreposições demográficas, dados de consumidores e modelagem preditiva. As campanhas podem criar universos direcionados para divulgação e rastrear o histórico de contatos em vários canais de comunicação.

A Aristotle atende a campanhas independentemente da filiação partidária, tornando-se uma opção para candidatos republicanos, democratas e independentes.

Melhores recursos do Aristotle Campaign Manager

Acesse arquivos nacionais de eleitores com dados demográficos, de consumo e de modelagem para construir universos eleitorais direcionados.

Garanta a conformidade com a FEC e os relatórios estaduais com o rastreamento automatizado de contribuições e a geração de relatórios, reduzindo a carga administrativa dos requisitos financeiros da campanha.

Acompanhe o histórico de doações, identifique os principais doadores em potencial e gerencie os canais de arrecadação de fundos com a funcionalidade integrada de CRM.

Prós

Plataforma apartidária que atende a todas as campanhas

O histórico detalhado de dados fornece contexto histórico

Ferramentas de conformidade integradas reduzem o risco de auditoria

Contras

A interface pode parecer desatualizada em comparação com plataformas mais recentes.

A transparência dos preços é limitada; requer consulta de vendas.

Uma comunidade de usuários menor significa menos recursos compartilhados

Preços do Aristotle Campaign Manager

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Aristotle Campaign Manager

G2: Avaliações insuficientes

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aristotle Campaign Manager?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

Interface simples, mas com suporte para muitas funções, como vários aspectos financeiros... Os requisitos de alguns dos recursos são muito extensos

Interface simples, mas com suporte para muitas funções, como vários aspectos financeiros... Os requisitos de alguns dos recursos são muito extensos

🔍 Você sabia? Na campanha presidencial dos EUA de 2008, a equipe de Barack Obama criou uma plataforma social dedicada chamada My.BarackObama.com , permitindo que os apoiadores se organizassem, ligassem para eleitores e coordenassem de maneiras que nunca haviam sido possíveis antes.

5. I360 (Ideal para campanhas republicanas e conservadoras)

via i360

A i360 atua como a principal plataforma de dados e tecnologia para campanhas republicanas e conservadoras, oferecendo dados eleitorais, ferramentas de campanha e recursos de publicidade digital. A plataforma fornece acesso a um arquivo eleitoral nacional aprimorado com dados de consumidores e modelagem preditiva projetada para segmentação conservadora.

Os recursos de ciência de dados da plataforma incluem modelos preditivos para persuasão de eleitores, probabilidade de participação e posições sobre questões, ajudando as campanhas a alocar recursos para os eleitores mais propensos a responder.

Melhores recursos do i360

Acesse arquivos nacionais de eleitores com pontuações de modelagem preditiva otimizadas para segmentação republicana e conservadora.

Use o aplicativo móvel que funciona offline e sincroniza quando a conectividade é restaurada, permitindo que as equipes de campo acessem listas de eleitores e registrem contatos de eleitores no local.

Conecte dados de segmentação de eleitores com campanhas de publicidade digital em displays, vídeos e TVs conectadas.

Prós

Dados detalhados e modelos preditivos para campanhas conservadoras

Coordenação integrada de campanhas digitais e de campo

Visibilidade em tempo real do campo por meio de painéis

Contras

Atende exclusivamente organizações republicanas e conservadoras.

Requer afiliação ao ecossistema para acesso

Os preços e termos não estão disponíveis publicamente.

Preços do i360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do i360

G2: Avaliações insuficientes

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o i360?

Diretamente de um usuário:

É muito fácil ligar para várias pessoas seguidas com a forma como o i360 automatiza as chamadas telefônicas. Também é fácil definir uma disposição quando se vai visitar as casas das pessoas para campanhas políticas... Às vezes, o aplicativo pode apresentar alguns bugs e travar quando você adiciona um script para deixar uma mensagem de voz.

É muito fácil ligar para várias pessoas seguidas com a forma como o i360 automatiza as chamadas telefônicas. Também é fácil definir uma disposição quando se vai visitar as casas das pessoas para campanhas políticas... Às vezes, o aplicativo pode apresentar alguns bugs e travar quando você adiciona um script para deixar uma mensagem de voz.

6. Catalist (ideal para organizações progressistas focadas em dados)

via Catalist

A Catalist atua como provedora de infraestrutura de dados para organizações progressistas, mantendo um arquivo nacional de eleitores que serve como base para segmentação e análise. Em vez de uma plataforma de gerenciamento de campanhas, ela fornece a camada de dados na qual outras ferramentas se baseiam.

Seu banco de dados combina registros de eleitores com dados de consumidores, informações demográficas e histórico de contatos. O modelo de adesão da plataforma significa que os dados coletados por uma organização enriquecem o arquivo para todos os membros, melhorando a precisão da segmentação ao longo do tempo.

Melhores recursos do Catalist

Acesse um banco de dados abrangente de eleitores, aprimorado com o histórico de contatos do movimento progressista.

Use recursos de modelagem preditiva e análise que pontuam a probabilidade de participação e o potencial de persuasão, ajudando as campanhas a priorizar o contato com os eleitores.

Compare suas listas de apoiadores com o arquivo de eleitores para anexar dados de registro, atualizar endereços e identificar duplicatas.

Prós

Os efeitos de rede melhoram a qualidade dos dados ao longo do tempo.

Análises sofisticadas para estratégias baseadas em dados

Base para uma infraestrutura de dados progressiva

Contras

O modelo de adesão requer compromisso organizacional.

Carece de ferramentas avançadas, tornando as integrações necessárias

Atende exclusivamente organizações progressistas.

Preços Catalist

Baseado em assinatura

Avaliações e comentários da Catalist

G2: Avaliações insuficientes

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Catalist?

Uma avaliação descreve assim:

A melhor coisa sobre o Catalist.io é que ele oferece várias informações em todas as plataformas ao mesmo tempo... Às vezes, quando estou olhando meu painel, acho um pouco exagerado ser bombardeado com tantos dados e informações.

A melhor coisa sobre o Catalist.io é que ele oferece várias informações em todas as plataformas ao mesmo tempo... Às vezes, quando estou olhando meu painel, acho opressivo ser bombardeado com tantos dados e informações.

🧠 Curiosidade: Embora o famoso debate entre Kennedy e Nixon em 1960 seja frequentemente citado como o primeiro grande debate televisionado, um debate televisionado anterior, em 1956, contou com a participação de duas mulheres proeminentes. Eleanor Roosevelt e Margaret Chase Smith debateram em nome de seus partidos, marcando um dos primeiros usos da TV como meio de campanha.

7. New/Mode (ideal para campanhas de defesa de causas e engajamento de eleitores)

A New/Mode concentra-se em campanhas de defesa e envolvimento dos eleitores, em vez de política eleitoral. A plataforma permite que as organizações criem ações de defesa multicanais, como e-mails para legisladores ou telefonemas para autoridades, que os apoiadores podem realizar com o mínimo de atrito.

A força da plataforma reside em tornar a defesa de causas acessível. Os apoiadores inserem seu endereço e o New/Mode identifica automaticamente seus representantes eleitos e encaminha as mensagens de forma adequada. Para organizações de defesa de causas e organizações sem fins lucrativos, ele fornece ferramentas específicas que as plataformas de campanha gerais não possuem.

Novas/melhores funcionalidades do Mode

Crie campanhas que permitam aos apoiadores enviar e-mails, ligar ou tweetar para seus representantes eleitos automaticamente.

Identifique os representantes corretos com base nos endereços dos apoiadores e direcione-se automaticamente a comitês ou partidos específicos.

Adicione ações de defesa à sua página ou e-mails para aumentar as taxas de participação.

Prós

Criado especificamente para advocacy e engajamento dos eleitores

A experiência de baixo atrito dos apoiadores aumenta a participação

Implantação flexível em qualquer site ou e-mail

Contras

Recursos limitados para campanhas eleitorais, como integração de arquivos de eleitores

Focado na defesa de causas, não na gestão abrangente de campanhas

Plataforma menor em comparação com os principais fornecedores de tecnologia política

Preços novos/modos

Indivíduo: gratuito para sempre

Grassroots: US$ 44/mês

Equipes: US$ 189/mês

Movement Builder+: Preços personalizados

Avaliações e comentários novos/modos

G2: Avaliações insuficientes

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o New/Mode?

De acordo com um avaliador:

A interface do usuário da plataforma de impacto V2 é muito fácil de usar, com designs bem pensados. A seleção automática de destinatários com base em códigos postais/CEPs é um recurso raro neste espaço.

A interface do usuário da plataforma de impacto V2 é muito fácil de usar, com designs bem pensados. A seleção automática de destinatários com base em códigos postais/CEP é um recurso raro neste espaço.

via RunningMate

O RunningMate tem como alvo candidatos menos conhecidos e estreantes que precisam de ferramentas de campanha eficazes, sem a complexidade ou o custo das plataformas empresariais. A plataforma simplifica o alcance dos eleitores, a campanha eleitoral e a coordenação de voluntários para campanhas que podem carecer de operadores políticos experientes.

A Civitech projetou o RunningMate para reduzir as barreiras para candidatos a cargos locais, como conselhos escolares ou câmaras municipais, onde os recursos são limitados.

Principais recursos do RunningMate da Civitech

Acesse dados de eleitores e crie listas de contatos direcionadas com uma interface fácil de usar.

Gerencie inscrições de voluntários e atribua turnos de campanha sem ferramentas de agendamento separadas.

Visualize arquivos de eleitores e potenciais eleitores não registrados em mapas interativos para priorizar distritos eleitorais com grandes oportunidades.

Prós

Acessível para candidatos novatos e menos conhecidos.

Menor complexidade e curva de aprendizado

Funcionalidade básica integrada em uma única plataforma

Contras

Recursos avançados limitados em comparação com plataformas empresariais

Comunidade de usuários menor e menos recursos compartilhados

Pode não ser adequado para campanhas maiores.

Preços do RunningMate da Civitech

Preços personalizados

Avaliações e comentários do RunningMate

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? Antes da mídia moderna, as campanhas dependiam do transporte ferroviário. Candidatos como William Jennings Bryan usavam turnês whistle-stop, nas quais os trens paravam em várias cidades diariamente para que o candidato pudesse falar diretamente com as multidões, construindo conexões populares que a tecnologia agora tenta replicar digitalmente.

9. Impactive (ideal para organização relacional por meio de redes de apoiadores)

via Impactive

A Impactive se concentra na organização relacional: a estratégia de mobilizar eleitores por meio de suas redes pessoais, em vez de abordagens frias. A plataforma ajuda as campanhas a aproveitar as conexões que os apoiadores já têm, transformando cada voluntário em um organizador em potencial.

O conceito central é que as pessoas são mais propensas a votar ou se voluntariar quando solicitadas por alguém que conhecem. O Impactive permite que os apoiadores importem seus contatos, identifiquem eleitores em suas redes e enviem mensagens personalizadas, gamificando a participação para incentivar uma competição amigável.

Melhores recursos do Impactive

Permita que os apoiadores importem seus contatos e identifiquem eleitores em suas redes pessoais, com mensagens sugeridas para acompanhar o alcance.

Gamifique o voluntariado com tabelas de classificação, emblemas e competições entre equipes que incentivam o envolvimento sustentado dos voluntários.

Facilite para que os apoiadores compartilhem o conteúdo da campanha e as chamadas à ação em suas redes sociais.

Prós

Aproveite relacionamentos autênticos para obter maior impacto

Amplie o alcance por meio de redes de apoiadores

Uma experiência envolvente mantém os voluntários motivados

Contras

Requer a adesão dos apoiadores para compartilhar contatos pessoais.

Menos eficaz para campanhas sem uma base forte de apoiadores.

Complementa, em vez de substituir, as operações de campo tradicionais.

Preços impactantes

Padrão: US$ 50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários impactantes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Daisychain (ideal para organização digital com inteligência artificial e divulgação personalizada)

via Daisychain

A Daisychain simplifica a organização digital para campanhas progressistas por meio da automação alimentada por IA e dados unificados dos apoiadores. A plataforma conecta ferramentas como ActBlue e Mobilize, permitindo jornadas personalizadas por SMS/e-mail, atribuições e rastreamento.

Ele enfatiza o alcance escalável 1:1 por meio de automações, charms (imagens personalizadas) e caminhos que orientam os apoiadores nas etapas de engajamento, em vez do mapeamento de redes ponto a ponto.

Os melhores recursos do Daisychain

Automatize mensagens de texto/e-mails personalizados com conversas de IA e conteúdo dinâmico para um alcance direcionado.

Unifique dados de várias fontes em linhas do tempo para acompanhar de forma abrangente a jornada dos apoiadores.

Atribua tarefas e monitore respostas por meio de uma caixa de entrada centralizada com filtros e exportações.

Prós

Integra ferramentas fragmentadas em seu fluxo de trabalho

Dimensiona a organização personalizada sem uma equipe grande

Automações avançadas reduzem o esforço manual

Contras

Requer importação/configuração de dados para funcionalidade completa.

Menos ênfase no verdadeiro alcance relacional entre pares

Plataforma emergente com menor presença no mercado

Preços Daisychain

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Daisychain

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: A palavra “candidato” vem do latim candidus, que significa “branco brilhante”, referindo-se diretamente às togas especialmente branqueadas (a toga candida) usadas para simbolizar honestidade e ausência de corrupção.

Imprescindível em sua campanha: ClickUp

As campanhas políticas fracassam quando a estratégia fica em uma ferramenta, os dados de campo em outra, as mensagens na caixa de entrada de alguém e os prazos na cabeça de outra pessoa.

É aí que o ClickUp se torna a espinha dorsal. Você pode mapear a campanha visualmente com quadros brancos e automatizar trabalhos repetitivos com Super Agents. Monitore o progresso em tempo real por meio de painéis enquanto aprimora as mensagens e o alinhamento interno usando o ClickUp Brain.

Se você está criando uma campanha moderna e deseja um software que se adapte tão rapidamente quanto a política, inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Uma ferramenta geral de gerenciamento de projetos como o ClickUp pode funcionar para campanhas políticas?

Sim. As campanhas são, fundamentalmente, desafios de gerenciamento de projetos com restrições únicas. O ClickUp lida com a coordenação de voluntários, o planejamento de eventos e o gerenciamento de tarefas, enquanto seus recursos de IA ajudam a gerenciar a sobrecarga de informações comum em campanhas dinâmicas.

Qual é a diferença entre um CRM de campanha e um software de gerenciamento de campanha?

Um CRM de campanha concentra-se nas relações com apoiadores e doadores, acompanhando as interações e doações. Por outro lado, um software de gerenciamento de campanha abrange necessidades operacionais mais amplas, como atribuição de tarefas, agendamento de voluntários e coordenação de campo.

Como a IA está mudando a gestão de campanhas políticas?

A IA agora alimenta modelos de segmentação de eleitores, automatiza comunicações de rotina e ajuda as campanhas a identificar padrões no comportamento dos apoiadores. Ferramentas como o ClickUp Brain trazem assistência de IA para as operações diárias da campanha, elaborando divulgações, priorizando tarefas e apresentando informações relevantes sem pesquisas manuais.