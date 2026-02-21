Se o seu CRM está ativo e presente, por que às vezes parece que sua equipe está fazendo entrada de dados para ganhar a vida?

Esse é o problema que a automação de CRM deve resolver. Os representantes devem estar vendendo, o suporte deve estar fechando casos e as operações devem estar aprimorando o sistema. Não copiando notas em campos, reescrevendo os mesmos e-mails de acompanhamento ou buscando atualizações em registros.

É isso que o Salesforce Einstein Copilot pretende resolver.

Neste guia, vamos explicar como usar o Salesforce Einstein Copilot para automação de CRM, incluindo seus casos de uso e configuração.

O que é o Salesforce Einstein Copilot?

O Salesforce Einstein Copilot (agora Agentforce) é o assistente de IA conversacional da Salesforce para trabalhos de CRM, criado para responder perguntas, gerar conteúdo e realizar ações dentro dos aplicativos da Salesforce usando comandos em linguagem natural. Ele foi projetado para equipes de vendas, atendimento e marketing que estão cansadas de passar os dias fazendo atualizações manuais no CRM.

Aproximadamente 64% das empresas que investem em IA para CRM afirmam obter um ROI mensurável no primeiro ano, o que significa que essas ferramentas geralmente têm um retorno rápido quando vinculadas a fluxos de trabalho reais, como pontuação de leads, previsões e acompanhamentos.

Como o Einstein Copilot funciona para a automação de CRM

Em um nível geral, o Einstein Copilot funciona com três etapas em mente:

Você insere um prompt: você faz uma pergunta ou dá um comando em você faz uma pergunta ou dá um comando em inglês simples , como faria com um colega. Por exemplo, “Escreva um e-mail para Jane Doe sobre a renovação do contrato dela”. O Copilot interpreta sua intenção: a IA analisa sua solicitação para entender o que você deseja alcançar. Em seguida, ela identifica as “ações” específicas que precisa realizar para concluir a tarefa. O Copilot analisa a solicitação e executa: ele extrai o contexto relevante dos seus dados e metadados do Salesforce (e, quando conectado, do Data Cloud ou de outras fontes) e, em seguida, executa as ações solicitadas.

Em termos mais claros, os dois conceitos principais que fazem isso funcionar são base e ações. Significado:

Base: o Einstein Copilot é “baseado” nos dados específicos da sua organização — suas contas, contatos e oportunidades na Salesforce Data Cloud. Isso garante que as respostas fornecidas sejam relevantes e precisas para o seu negócio.

Ações: são habilidades pré-construídas que o Copilot pode usar, como “resumir uma conta” ou “atualizar uma oportunidade”. Ele pode até mesmo encadear várias ações para lidar com solicitações mais complexas, tudo isso respeitando a segurança dos seus dados e as permissões do usuário por meio da camada de confiança do Salesforce.

Principais recursos do Einstein Copilot para automação de CRM

Agora que você sabe como funciona, vamos dar uma olhada nos tipos específicos de trabalho manual que ele pode tirar da sua lista.

Biblioteca de ações e execução em várias etapas: o Einstein Copilot pode acionar ações pré-definidas, como resumir um registro, atualizar campos, criar acompanhamentos, e também pode encadear várias ações para concluir uma solicitação.

Automações baseadas em fluxo: para automação de CRM, você pode trazer as automações do Salesforce Flow para a experiência do Copilot usando ações de agente. Isso significa que o Copilot pode executar a mesma lógica de processo que você já usa para roteamento, aprovações, atualizações de dados e criação de acompanhamento, mas iniciada por meio de linguagem natural para automatizar tarefas repetitivas

Tópicos personalizados que se adaptam aos seus fluxos de trabalho: os administradores podem personalizar o assistente para processos de negócios específicos, definindo tópicos personalizados com as instruções corretas e as ações pertencentes a esse tópico.

Proteções da camada de confiança para automação: A Einstein Trust Layer é posicionada como a camada de segurança em torno da IA generativa, incluindo retenção zero de dados com provedores de modelos externos, mecanismos de proteção de dados como mascaramento e registro ou monitoramento de interações.

30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam-se: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal.

Como configurar o Einstein Copilot no Salesforce

Começar a usar uma nova ferramenta pode ser um pouco complicado, por isso vamos guiá-lo pelo processo de configuração do Einstein Copilot.

Mas, primeiro, certifique-se de que você tem o que precisa.

🎯 Lista de verificação de pré-requisitos: Salesforce Enterprise, Unlimited ou Developer Edition

Permissões de administrador do sistema ou acesso delegado à configuração

Data Cloud habilitado para melhor fundamentação de dados

Camada de confiança do Einstein configurada

Depois de confirmar os pré-requisitos, inicie o processo de configuração.

Passo 1: Na sua organização do Salesforce, localize a página “Configuração”.

Passo 2: Use a caixa de pesquisa rápida para procurar por “Einstein Copilot” e abra sua página de configuração.

Passo 3: Agora, ative o recurso para sua organização. Este é o interruptor principal que ativa o assistente.

Passo 4: Decida quem pode usar o Copilot. Você pode atribuir permissões a perfis de usuário específicos ou criar um conjunto de permissões dedicado para conceder acesso.

Passo 5: No criador de comandos, agora você pode personalizar como o Copilot responde. Na verdade, você pode criar comandos personalizados que usam a terminologia da sua empresa e se alinham aos seus processos de negócios específicos.

Passo 6: Antes de implementar o Copilot em toda a sua organização, sempre teste-o em um ambiente sandbox. Isso permite que você resolva quaisquer problemas e refine suas instruções sem afetar os dados ativos.

Etapa 7: após testes bem-sucedidos, implante o Copilot em seu ambiente de produção. Colete feedback de seus usuários e continue adicionando ações personalizadas e refinando prompts para tornar o assistente ainda mais útil ao longo do tempo.

Casos de uso do Einstein Copilot para automação de CRM

O Einstein Copilot oferece o máximo valor quando aplicado aos fluxos de trabalho diários da sua equipe.

Embora os recursos sejam impressionantes por si só, seu valor está na forma como resolvem os problemas específicos e repetitivos que atrasam cada departamento. Diferentes equipes podem usá-lo das seguintes maneiras. 👇

Equipes de vendas

Aqui, a IA pode ajudar a reduzir o tempo que os representantes de vendas gastam na manutenção do CRM e na entrada de dados, resumindo contas e oportunidades, capturando resultados de chamadas e convertendo as próximas etapas em atualizações. Além disso, ela acelera os e-mails de acompanhamento que refletem o contexto do negócio e o histórico do cliente, para que o contato continue relevante.

Equipes financeiras

O Einstein Copilot pode resumir detalhes de clientes potenciais a partir de interações anteriores, identificar campos de conformidade ausentes e propor um caminho de acompanhamento em conformidade. Ele pode redigir propostas que fazem referência às metas declaradas pelo cliente, preferências de risco e elegibilidade do produto. Para consultores e vendas internas, ele também recomenda a próxima ação mais relevante (agendar uma ligação de adequação, solicitar documentos ou encaminhar para um especialista licenciado) com base no contexto do CRM.

Equipes de varejo e comércio eletrônico

A IA usa sinais como comportamento do carrinho, chats de atendimento e histórico de pedidos para identificar os compradores com maior probabilidade de conversão. Com esse contexto em vigor, os acompanhamentos podem fazer referência aos produtos visualizados, disponibilidade e restrições de entrega. No lado do atendimento, os prazos dos pedidos e os motivos de devolução são resumidos antes que o representante responda. Isso torna mais fácil entregar resoluções alinhadas com as políticas em menos mensagens.

Equipes de viagens e hospitalidade

O Copilot organiza as reclamações extraindo detalhes da reserva e classificando o tipo de problema. Com um resumo conciso do caso pronto, o encaminhamento fica mais simples para a recepção e as equipes de suporte. As recomendações de recuperação podem então se alinhar às regras de fidelidade armazenadas no perfil do hóspede. A abordagem de vendas adicionais continua relevante, pois os complementos são sugeridos com base no histórico do viajante e no objetivo da viagem.

Limitações do uso do Einstein Copilot para automação de CRM

Nenhuma ferramenta é perfeita, e é importante entender as limitações do Einstein Copilot para definir expectativas realistas. Estar ciente dessas restrições ajuda você a planejar uma implementação mais eficaz e evitar frustrações.

Dependência da qualidade dos dados: o Einstein Copilot é tão bom quanto os dados da sua organização Salesforce. Se o Einstein Copilot é tão bom quanto os dados da sua organização Salesforce. Se a qualidade dos seus dados for ruim, com registros incompletos, desatualizados ou imprecisos, as respostas da IA serão muito

Vínculo ao ecossistema Salesforce: a ferramenta foi projetada para funcionar exclusivamente dentro do ecossistema Salesforce. Isso é ótimo para tarefas dentro do CRM, mas cria um ponto cego quando o trabalho se estende a outras plataformas, como ferramentas de gerenciamento de projetos ou aplicativos de comunicação.

Ações personalizadas requerem configuração: as ações pré-construídas são úteis, mas para automatizar os fluxos de trabalho exclusivos da sua empresa, um administrador precisará investir tempo na criação e configuração de ações personalizadas.

Considerações sobre licenciamento: o Einstein Copilot é normalmente um produto complementar, o que significa que provavelmente exigirá um investimento adicional além das suas licenças padrão do Salesforce.

Alternativas ao Einstein Copilot para automatizar seus fluxos de trabalho de CRM

Uma IA nativa de CRM ajuda dentro do Salesforce, mas seu fluxo de trabalho raramente termina aí. Quando um negócio é fechado, as próximas etapas envolvem integração, implementação, finanças e suporte em outras ferramentas.

E é aí que o trabalho começa a se acumular. As equipes começam a alternar entre aplicativos apenas para encontrar os detalhes mais recentes dos clientes, notas de transferência e responsáveis pelas próximas ações.

Conheça o ClickUp, um espaço de trabalho de IA convergente que resolve isso mantendo tarefas, documentos, conversas, relatórios e IA juntos, para que as atividades de CRM possam acionar e acompanhar o trabalho que acontece em todos os outros lugares.

Para começar, você pode usar o software ClickUp CRM para criar um sistema versátil para gerenciar contatos, contas e negócios dentro do mesmo espaço de trabalho onde sua execução já acontece. Ele foi projetado para permitir que você armazene dados de clientes, vincule-os diretamente a tarefas e documentos e automatize acompanhamentos e atualizações de negócios — com IA no comando.

Gerencie contatos, contas e negócios em seu espaço de trabalho de execução com o software ClickUp CRM

Agora, vamos detalhar o que essa configuração de CRM inclui:

Transforme conquistas de CRM em transferências claras com o ClickUp Brain.

Use o ClickUp Brain para converter uma conquista em uma transferência pronta para integração dentro do seu espaço de trabalho.

O Brain trabalha com o contexto já capturado no ClickUp, incluindo Tarefas e Documentos, e pode resumir longas conversas, rascunhar atualizações e ajudar a definir os próximos passos sem perder nenhum detalhe.

Transforme vitórias em transferências prontas para integração, resumindo o contexto e elaborando as próximas etapas com o ClickUp Brain

Por exemplo, abra a tarefa de transferência e digite @My Brain para gerar um resumo privado do contexto do cliente, notas de escopo, riscos e perguntas em aberto e, em seguida, cole-o no tópico para a equipe.

O ClickUp Brain também oferece suporte à criação de subtarefas diretamente no ClickUp, ajudando a dividir uma transferência em tarefas próprias e rastreáveis no momento em que o negócio é confirmado.

🚀 A vantagem do ClickUp: Use o ClickUp Brain MAX como seu companheiro de desktop com IA! Abra o Brain MAX e execute uma única consulta que extrai informações do ClickUp, dos seus aplicativos conectados e da web. Em seguida, use o Talk-to-Text para capturar as próximas etapas enquanto você fala. Se você usa a extensão do Chrome, fixe-a e mantenha o Brain MAX disponível no painel lateral enquanto lê um registro de CRM ou um artigo de ajuda. Isso facilita resumir o que você está vendo e capturar itens de ação sem sair da página.

Execute o acompanhamento no piloto automático com o ClickUp Super Agents e o ClickUp Automations.

Os Super Agentes do ClickUp gerenciam o processo de várias etapas que começa no momento em que uma atividade de CRM ocorre. Eles são seus colegas de equipe de IA (assim como um colega de trabalho humano incomum) que lidam com acompanhamentos de rotina, solicitações recebidas e atribuições de tarefas — tudo de forma contextual.

E a melhor parte é que você pode configurar esses agentes de acordo com suas necessidades, com instruções, gatilhos, ferramentas e conhecimento, para garantir que eles permaneçam consistentes com seus processos.

Lide com fluxos de trabalho complexos com o ClickUp Super Agents

Combine isso com o ClickUp Automations para tornar seus processos ainda mais integrados. As automações podem atualizar status, definir prazos e encaminhar tarefas pelas etapas certas à medida que o trabalho avança.

Atualize status, defina prazos e encaminhe o trabalho por etapas com o ClickUp Automations

Por exemplo, quando uma tarefa de integração passa para “Pronto para iniciar”, uma automação pode ativar um Super Agente.

O agente pode compilar o contexto mais recente do cliente a partir do Docs e do histórico de tarefas, redigir o briefing inicial, criar as subtarefas necessárias para implementação e finanças e marcar os responsáveis certos para revisão. Isso proporciona um fluxo de trabalho consistente que se adapta a cada novo cliente, mesmo quando a equipe está ocupada.

⚡Arquivo de modelos: use o modelo ClickUp Advanced CRM se quiser que processos complexos sejam tratados para você! Use-o para obter uma estrutura completa de CRM pronta para uso, incluindo 22 status personalizados do ClickUp e campos personalizados do ClickUp prontos para CRM, como setor e cargo. O modelo permanece leve no uso diário, mas ainda oferece suporte a segmentações mais profundas e fluxos de trabalho de acompanhamento quando você precisa de mais detalhes.

Obtenha relatórios com tecnologia de IA diretamente nos painéis do ClickUp.

Use os cartões de IA para adicionar relatórios com tecnologia de IA diretamente aos seus painéis do ClickUp. Esses cartões oferecem um local dedicado para executar um prompt de IA nos dados de trabalho em seu espaço de trabalho e, em seguida, manter o resultado visível junto com suas métricas existentes.

Com os cartões e painéis alimentados por IA do ClickUp, as informações de que você precisa estão sempre acessíveis.

A opção mais flexível é o cartão AI Brain, que permite executar um prompt personalizado. Você pode criar prompts relacionados às operações de CRM, como “Resuma os novos negócios desta semana e liste as tarefas da próxima etapa por proprietário” ou “Puxe as transferências de contas que estão com datas de vencimento ausentes e sinalize as que estão em risco”.

Crie uma automação de CRM que sua equipe realmente usa com o ClickUp

Assistentes de IA como o Einstein Copilot podem reduzir significativamente suas tarefas de CRM. Mas as equipes que obtêm mais valor fazem uma coisa muito bem: tratam a automação como um fluxo de trabalho.

Isso significa dados limpos, regras claras e hábitos de prompt consistentes em toda a equipe. Porque o objetivo não é “mais IA”. O objetivo é menos cliques e mais tempo para o cliente.

Quando você deseja que a automação alcance seu CRM e vá além, escolha o ClickUp. Capture processos e manuais em documentos, acompanhe a execução em tarefas e use IA para ficar de olho no progresso. E então, adicione automações e integrações à mistura também!

Comece gratuitamente com o ClickUp e transforme a automação de CRM em um sistema que sua equipe pode realmente executar. ✅

Perguntas frequentes

O Einstein Copilot foi desenvolvido especificamente para dados e fluxos de trabalho do Salesforce CRM, enquanto o Microsoft Copilot opera em aplicativos do Microsoft 365, como Outlook e Teams. A escolha certa depende de onde estão os dados mais críticos e o trabalho diário da sua equipe.

O Einstein Copilot opera dentro da plataforma Salesforce, mas você pode conectar o Salesforce a ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp usando integrações nativas. Isso permite sincronizar os dados de CRM com os fluxos de trabalho do seu projeto, dando às equipes visibilidade tanto dos registros dos clientes quanto do trabalho que está sendo feito.

O custo do Einstein Copilot varia de acordo com a edição do Salesforce e geralmente é oferecido como uma licença adicional. Para obter os preços mais precisos, entre em contato diretamente com o Salesforce para obter uma cotação com base na configuração específica da sua organização e no número de usuários.

As principais limitações incluem sua dependência de dados de alta qualidade dentro da sua organização Salesforce e o fato de que ele só funciona dentro do ecossistema Salesforce. Além disso, a automação de processos de negócios exclusivos requer a configuração administrativa de ações personalizadas.