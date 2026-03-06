Os 11 melhores agentes de IA para usuários sem conhecimentos de programação em 2026

Os agentes de IA não são mais exclusivos para equipes de engenharia.

Agora, mesmo equipes sem conhecimentos técnicos podem criar poderosos agentes de IA que qualificam leads, gerenciam fluxos de trabalho, analisam dados e tomam decisões. Tudo isso sem escrever uma única linha de código ou configurar uma infraestrutura complexa.

Você pode projetar agentes usando construtores visuais, prompts de linguagem natural e integrações plug-and-play com as ferramentas que você já usa.

Nesta postagem do blog, abordamos os melhores agentes de IA para usuários sem conhecimento de programação que ajudam a orquestrar fluxos de trabalho de várias etapas e reduzir o trabalho manual.

O que você deve procurar nos melhores agentes de IA para usuários sem conhecimentos de programação?

Para equipes sem código, a escolha de uma plataforma de agente de IA raramente se baseia na inteligência do agente em uma demonstração. O que importa é se esse agente pode operar de forma confiável depois de se tornar parte do trabalho diário.

Assim que os agentes de IA vão além da experimentação e começam a lidar com tarefas e fluxos de trabalho reais, alguns requisitos práticos passam a ser muito mais importantes do que a inteligência bruta, tais como:

O agente deve ser fácil de configurar, sem criar uma lógica frágil que se torne difícil de gerenciar com o tempo.

O agente precisa operar dentro do mesmo sistema onde suas tarefas, documentos, dados e fluxos de trabalho já estão armazenados.

As equipes devem ter visibilidade clara do que o agente fez, o que o acionou, além da capacidade de intervir sem reconstruir fluxos de trabalho.

O agente deve oferecer suporte à orquestração do fluxo de trabalho sem microgerenciamento e acompanhamentos manuais.

👀 Você sabia? 30% das pessoas dizem que sua maior frustração com os agentes de IA é que eles parecem confiantes, mas erram. É exatamente por isso que a confiabilidade e a percepção do contexto são importantes. Procure agentes de IA que sejam baseados no contexto do espaço de trabalho, mostrem ações transparentes e permitam que sua equipe intervenha quando necessário.

📚 Leia mais: Precisa de inspiração? Confira estes exemplos de agentes de IA para ver como diferentes ferramentas colocam os agentes em ação.

Os melhores agentes de IA para usuários sem conhecimentos de programação em resumo

Aqui está uma rápida análise dos principais agentes de IA para usuários sem conhecimentos de programação e em que eles se destacam.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* (USD/usuário/mês) ClickUp Superagentes, contexto do espaço de trabalho em tempo real, criador de agentes de linguagem natural sem código, pesquisa empresarial, painéis com cartões de IA, automações nativas Equipes sem código que desejam agentes de IA incorporados em seus fluxos de trabalho Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Agentes Zapier Zapier Central criador de agentes, encadeamento de prompts, memória, configuração de linguagem natural, webhooks, integrações OpenAI, mais de 8.000 aplicativos, integração com Slack e Sheets Fundadores e profissionais de marketing automatizando fluxos de trabalho entre aplicativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. Criar Construtor de cenários, integração com OpenAI, blocos de memória, agendamento, mais de 3.000 aplicativos, lógica condicional Pensadores visuais criando automações avançadas com lógica de arrastar e soltar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,59/mês. Relevance AI Construtor de agentes com encadeamento, memória, pesquisa vetorial e recursos de colaboração em equipe. Equipes de operações/IA que buscam fluxos de trabalho de agentes de IA flexíveis e com prioridade para API Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 349 por mês. n8n Construtor visual, auto-hospedagem, nós JavaScript, orquestração MCP, mais de 500 integrações, aprovações humanas, lógica de fallback Desenvolvedores que desejam orquestração e controle de IA de código aberto Os planos pagos começam em 24 € por mês. Flowise AI Interface LangChain com recurso de arrastar e soltar, bancos de dados de incorporação/vetoriais, memória, implantação local, streaming de dados em tempo real Equipes de engenharia que precisam de agentes com um construtor visual Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35 por mês. Stack AI Interface no estilo planilha, memória, prompts de ramificação, modelos, entrada de formulários, integrações com Slack, Gmail Equipes que desejam criar fluxos internos de IA com uma interface de usuário simples Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 199 por mês. Copilot Studio Interface de chat, criador de formulários, memória, web scraping e ações, APIs, fallback para humanos, análises, criação de fluxos sem código. Equipes não técnicas que desenvolvem IA do tipo Copilot para tarefas na web e em chats Preços personalizados LangFlow LangChain visual canvas, memória, OpenAI, Gemini, suporte Claude, exportação para FastAPI, suporte para ferramentas HuggingFace/Google Construtores que desejam experimentar o LangChain visualmente Preços personalizados Budibase Formulários inteligentes, tabelas de dados, gatilhos de IA em aplicativos, acesso baseado em função, suporte a PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack e integração de e-mail. Criadores de ferramentas internas que precisam de IA em formulários, tabelas e bancos de dados Código aberto; Preços personalizados Lindy AI Agentes pré-construídos para Gmail/Calendário, experiência do usuário com prioridade para chat, memória, cadeias de raciocínio, integrações de CRM, agendamento, documentos e resumos da web. Profissionais que utilizam agentes de IA baseados em chat para tarefas de trabalho Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 49,99 por mês.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Os melhores agentes de IA para usuários sem conhecimentos de programação

Com a visão geral feita, vamos aos detalhes.

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam agentes de IA sem código incorporados em seus fluxos de trabalho)

Configure agentes Autopilot personalizados no ClickUp sem escrever uma única linha de código.

A maioria das ferramentas de agentes de IA independentes pode responder a solicitações ou acionar fluxos de trabalho. O que elas têm dificuldade é lidar com decisões contextuais e execução em várias etapas quando se trata de trabalho real.

Os recursos de IA do ClickUp não são apenas adicionais à sua pilha. Eles são integrados diretamente à mesma plataforma onde estão suas tarefas, documentos, bate-papos, painéis e fluxos de trabalho. Isso permite que os agentes operem em objetos de trabalho estruturados, como tarefas, propriedade, prazos e dependências, e não apenas em gatilhos brutos ou eventos de aplicativos.

Veja como isso funciona na prática:

ClickUp Super Agents: crie agentes autônomos e sensíveis ao contexto sem codificação

Os ClickUp Super Agents são colegas de equipe de IA ambientais e sem código. Eles monitoram continuamente seu espaço de trabalho, raciocinam sobre o que está acontecendo e agem com base em suas instruções e no contexto em evolução.

Os Super Agentes podem:

Lide com fluxos de trabalho de várias etapas, como analisar dados de campanhas, gerar briefings, atribuir tarefas, atualizar métricas e compartilhar resumos.

Gerencie padrões operacionais recorrentes, como acompanhamento de projetos, follow-ups ou fluxos de trabalho de conteúdo.

Aja de forma proativa como colegas de equipe de IA autônomos , em vez de esperar por solicitações manuais.

Crie seus próprios agentes de IA no ClickUp sem escrever uma única linha de código.

Você pode escolher um Super Agente que já sabe como realizar uma tarefa comum e personalizá-lo para o seu fluxo de trabalho.

Por exemplo:

O Agente Gerenciador de Projetos acompanha marcos, sinaliza atrasos e estimula trabalhos paralisados.

O Work Breakdown Agent converte metas complexas em tarefas estruturadas com responsáveis e prazos.

O Brand Voice Agent reescreve o conteúdo usando diretrizes de tom definidas no Docs e no Tasks.

Os agentes se adaptam usando o contexto do espaço de trabalho ao vivo. Eles entendem tarefas, dependências, propriedade, comentários e prioridades, permitindo que eles:

Acione acompanhamentos se uma tarefa não tiver avançado em vários dias ou se uma dependência estiver bloqueando o trabalho posterior.

Crie ou atualize tarefas quando as condições forem atendidas para reduzir transferências manuais e manter a execução em andamento.

Direcione responsabilidades automaticamente quando uma tarefa atender a determinados critérios, como nível de prioridade, tipo de cliente, região, equilíbrio de carga de trabalho etc.

Isso é especialmente útil para equipes não técnicas, pois substitui a verificação manual e os acompanhamentos por uma execução orientada por agentes que não requer codificação ou infraestrutura externa.

Você aprende melhor visualmente? Assista a este guia passo a passo para criar seu primeiro Super Agente no ClickUp.

ClickUp Brain: obtenha um assistente de IA que opera dentro do seu espaço de trabalho

O ClickUp Brain é a camada de contexto que torna a IA significativa, especialmente para agentes. Ele conecta todos os cantos do seu espaço de trabalho (tarefas, documentos, bate-papo, comentários, dependências, painéis) para que a IA possa raciocinar com total visibilidade.

Para as equipes, isso significa:

Compreensão contextual: pergunte “O que está bloqueado agora?” ou “O que mudou esta semana?” e obtenha respostas baseadas em dados de trabalho em tempo real.

Geração instantânea de tarefas: converta notas de reuniões ou discussões em tarefas estruturadas com responsáveis e prazos, sem configuração manual.

Agendamento inteligente: priorize o trabalho obtendo sugestões com base em prazos e itens vencidos em seu espaço de trabalho.

Flexibilidade de modelo integrado: escolha entre vários modelos de IA (por exemplo, ChatGPT, Gemini) com base nas necessidades da sua tarefa.

⭐ Bônus: o ClickUp Brain MAX amplia a inteligência do espaço de trabalho para além do navegador. Isso permite que você: Pesquise no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, aplicativos conectados e até mesmo na web a partir de um único lugar.

Use o Talk to Text para ditar, fazer perguntas, criar tarefas, gerar documentação e atribuir trabalhos sem usar as mãos.

Substitua ferramentas de IA dispersas por um único sistema contextual que opera com total conhecimento do seu espaço de trabalho. Em vez de alternar entre ChatGPT, Claude, Gemini e outras ferramentas de pesquisa, o Brain MAX centraliza a IA em um único ambiente pronto para uso corporativo, diretamente vinculado aos seus projetos e dados. Reduza a proliferação da IA e torne a execução mais rápida e conectada com o ClickUp Brain MAX.

Automações ClickUp: lide com trabalhos repetitivos dentro do seu espaço de trabalho ClickUp

O ClickUp Automations oferece um construtor sem código para definir gatilhos e condições, para que sua equipe gaste menos tempo com tarefas rotineiras.

Ative a automação de que você precisa ou use a IA para personalizar regras em torno do seu fluxo de trabalho.

Você mesmo pode criar essas regras, usar modelos pré-construídos ou até mesmo deixar que a IA do ClickUp as configure para você. Equipes sem conhecimentos técnicos podem facilmente:

Crie regras baseadas em gatilhos (por exemplo, “Quando o status mudar para X, atribua a Y”).

Automatize lembretes para tarefas vencidas na forma de notificações ou e-mails.

Sincronize ações (por exemplo, mover uma tarefa e notificar as partes interessadas) sem precisar escrever scripts.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A profundidade e amplitude dos recursos podem torná-lo um pouco complicado e menos intuitivo para novos usuários, especialmente aqueles que estão começando a usar recursos de automação e IA.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:

Aprecio muito a inovação constante do ClickUp e como ele se apoia fortemente na IA. O AI Super Agent é poderoso e permite configurar tarefas rotineiras muito rapidamente. Também acho os modelos úteis durante o processo de configuração, embora seja necessário muito tempo e esforço para configurá-los corretamente.

Aprecio muito a inovação constante do ClickUp e como ele se apoia fortemente na IA. O AI Super Agent é poderoso e permite configurar tarefas rotineiras muito rapidamente. Também acho os modelos úteis durante o processo de configuração, embora seja necessário muito tempo e esforço para configurá-los corretamente.

📮 ClickUp Insight: 24% dos trabalhadores afirmam que tarefas repetitivas os impedem de realizar trabalhos mais significativos, e outros 24% sentem que suas habilidades são subutilizadas. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente bloqueada criativamente e subvalorizada. 💔 O ClickUp ajuda a voltar o foco para trabalhos de alto impacto com agentes de IA fáceis de configurar, automatizando tarefas recorrentes com base em gatilhos. Por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída, os Super Agentes do ClickUp podem atribuir automaticamente a próxima etapa, enviar lembretes ou atualizar o status do projeto, liberando você de acompanhamentos manuais. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

2. Agentes Zapier (ideais para automatizar mais de 8.000 aplicativos com IA)

via Zapier

O Zapier permite que você crie agentes de IA descrevendo o que deseja em linguagem simples ou começando com modelos prontos. Você define a meta, escolhe os aplicativos que ele pode usar e ele transforma isso em um agente funcional. Ele não se limita a regras rígidas do tipo “se isso → então aquilo”, ele entende a intenção e pode lidar com variações e casos extremos sem que você precise mapear todas as condições.

A ferramenta se conecta a mais de 8.000 aplicativos, para que os agentes possam atualizar seu CRM, enviar e-mails personalizados, criar tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos e sincronizar automaticamente as informações em toda a sua pilha.

Os agentes também podem extrair dados em tempo real de ferramentas como Google Drive, Notion ou Airtable, pesquisar na web e reunir contexto antes de agir. E com a extensão do Chrome, você pode até mesmo trabalhar diretamente em páginas da web, destacando texto e resumindo ou traduzindo instantaneamente onde quer que você navegue.

Melhores recursos do Zapier Agents

Aproveite seus Zaps existentes adicionando raciocínio de IA às automações que você já criou.

Permita que os agentes repassem o trabalho entre si, para que um agente possa transferir tarefas para outro, fazendo com que sua configuração pareça mais uma equipe trabalhando em conjunto.

Agrupe os agentes em Pods para organizá-los por equipes, como Vendas ou Marketing, e gerencie tudo com mais facilidade.

Acompanhe tudo com painéis e alertas para que você possa ver o que os agentes estão fazendo e intervir quando algo precisar de atenção.

Limitações dos agentes Zapier

Os limites de uso podem parecer restritivos e podem ser atingidos rapidamente ao executar fluxos de trabalho com várias etapas ou de alto volume.

O controle limitado sobre a seleção do modelo de IA reduz a flexibilidade para equipes que desejam uma personalização mais profunda.

Preços dos agentes Zapier

Gratuito

Profissional : US$ 29,99/mês

Equipe : US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos agentes Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre os agentes Zapier?

Veja o que um avaliador do Reddit disse sobre os agentes Zapier:

Já usei os agentes Zapier antes e é uma configuração muito boa... Acho que os agentes são muito bons e realmente melhoram o fluxo de trabalho de uma empresa.

Já usei os agentes Zapier antes e é uma configuração muito boa... Acho que os agentes são muito bons e realmente melhoram o fluxo de trabalho de uma empresa.

3. Make (ideal para fluxos de trabalho visuais com nós de decisão de IA)

via Make

O Make oferece um editor do tipo fluxograma com recurso de arrastar e soltar para criar agentes de IA. Em vez de tratar a IA como apenas mais uma etapa em um fluxo de trabalho, você pode implantar agentes como tomadores de decisão centrais em sua automação.

O agente lê a entrada, decide o que deve acontecer a seguir e executa ações nas ferramentas conectadas.

Para fluxos de trabalho complexos, você pode orientar o fluxo do processo usando filtros e caminhos de roteamento, para que o agente reaja de maneira diferente com base na situação. Ao trabalhar com grandes quantidades de dados, recursos como iteradores e processamento paralelo ajudam a gerenciar tarefas com eficiência, como resumir dezenas de arquivos de uma só vez.

Crie os melhores recursos

Conecte facilmente diferentes modelos de IA, como OpenAI, Anthropic, Groq e Vertex AI, para que você possa escolher aquele que melhor atende às suas necessidades e ao seu orçamento.

Configure como seu agente deve se comportar usando linguagem simples para controlar seus objetivos, tom, restrições e lógica de decisão sem escrever nenhum código de back-end.

Crie agentes reutilizáveis uma vez e use-os em qualquer lugar, definindo sua função ou instruções e aplicando-os em vários fluxos de trabalho.

Criar limitações

Fluxos de trabalho complexos podem se tornar difíceis de gerenciar, pois o construtor visual pode parecer confuso quando os cenários incluem vários roteadores, filtros ou caminhos de ramificação.

Definir preços

Gratuito

Plano Make: US$ 10,59/mês

Empresa: Preços personalizados

Faça avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o Make:

O Make possui uma interface fácil de entender e intuitiva. Com seu editor de arrastar e soltar, você pode adicionar, conectar e editar módulos de uma ampla variedade de ferramentas para automatizar tarefas como resumos de e-mail, atualização de dados existentes e muito mais. Há também um novo recurso de Agentes de IA, incluindo uma opção Human-in-the-Loop como uma etapa de segurança extra.

O Make possui uma interface fácil de entender e intuitiva. Com seu editor de arrastar e soltar, você pode adicionar, conectar e editar módulos de uma ampla variedade de ferramentas para automatizar tarefas como resumos de e-mail, atualização de dados existentes e muito mais. Há também um novo recurso de Agentes de IA, incluindo uma opção Human-in-the-Loop como uma etapa de segurança extra.

🚨 Alerta estatístico: 46% dos líderes afirmam que suas empresas estão usando agentes de IA para automatizar totalmente fluxos de trabalho e processos. Se quase 1 em cada 2 organizações já confia aos agentes os fluxos de trabalho essenciais, a verdadeira vantagem competitiva não é mais a experimentação, mas a confiabilidade, a governança e a integração profunda do fluxo de trabalho.

4. Relevance AI (ideal para criar agentes e equipes de IA personalizados sem codificação)

via Relevance AI

O Relevance AI permite que você crie agentes de IA autônomos e até equipes de agentes que podem concluir fluxos de trabalho e tarefas de maneira muito semelhante aos trabalhadores humanos. A partir de um único painel visual, você pode criar agentes especializados para vendas, suporte, pesquisa ou operações e coordená-los como uma força de trabalho de IA.

Os agentes operam por meio de uma arquitetura baseada em ferramentas. Você atribui ferramentas modulares, como pesquisa na web, consultas a bancos de dados, envio de e-mails, atualizações de CRM, agendamento de calendário, e o agente decide qual usar e quando. Em vez de criar scripts para cada etapa, você define os recursos e deixa o sistema lidar com a execução dinamicamente.

Controle e segurança integrados. Os agentes podem ser executados de acordo com horários programados, reagir a eventos em tempo real ou pausar para aprovação humana quando necessário. Isso cria um equilíbrio entre automação e supervisão, sem limitar a flexibilidade.

Principais recursos do Relevance AI

Conecte-se instantaneamente à sua pilha com integrações e conectores integrados para ferramentas como Gmail, Slack, CRMs, bancos de dados e APIs externas.

Integre bases de conhecimento personalizadas, permitindo que os agentes consultem com segurança documentos internos e bancos de dados para respostas específicas do domínio e ricas em contexto.

Implante agentes em vários canais, transformando-os em widgets de chat ao vivo, bots ou até mesmo assistentes de voz com uma abordagem do tipo “escreva uma vez, implante em qualquer lugar”.

Limitações da IA relevante

Embora sejam considerados sem código, a criação de fluxos de trabalho robustos ou com vários agentes ainda requer raciocínio lógico e compreensão dos fluxos de dados.

Preços da Relevance AI

Gratuito

Equipe: US$ 349 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários de relevância de IA

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Relevance AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Relevance AI:

Aprecio o fato de ele ter mais de 9.000 ferramentas para integração, incluindo e-mail, calendário, CRM e planilhas, que são úteis para nossos negócios e vida cotidiana. A configuração inicial foi muito simples, graças ao mercado com mais de 400 agentes de IA gratuitos e pagos prontos para personalização.

Aprecio o fato de ele ter mais de 9.000 ferramentas para integração, incluindo e-mail, calendário, CRM e planilhas, que são úteis para nossos negócios e vida cotidiana. A configuração inicial foi muito simples, graças ao mercado com mais de 400 agentes de IA gratuitos e pagos prontos para personalização.

📚 Leia mais: Principais ferramentas de orquestração de IA para fluxos de trabalho empresariais

5. n8n (Ideal para automação de fluxo de trabalho de IA auto-hospedada e de código aberto)

via n8n

O n8n é uma plataforma de automação de código aberto que você pode executar em seu próprio servidor, dando a você controle total sobre seus dados. Você cria fluxos de trabalho usando um editor visual de arrastar e soltar. Dentro desses fluxos de trabalho, você pode criar agentes de IA que podem extrair dados de um banco de dados, atualizar um CRM, enviar uma mensagem ou ligar para um serviço externo.

À medida que sua automação se torna mais complexa, você pode adicionar condições (lógica if/else), loops, novas tentativas e etapas de fallback para lidar com diferentes cenários. Os agentes lembram-se das interações anteriores e permanecem cientes do contexto entre as sessões.

Com mais de 500 integrações e acesso total à API, seus fluxos de trabalho podem se conectar a praticamente qualquer ferramenta em sua pilha. E se você precisar de mais flexibilidade, pode inserir JavaScript ou Python para personalizar a lógica, combinando a simplicidade sem código com um controle técnico mais profundo quando necessário.

Melhores recursos do n8n

Inspecione e depure cada etapa de execução com logs detalhados, visibilidade de entrada/saída, novas tentativas e rastreamento de etapas, para que você possa ver exatamente como seu fluxo de trabalho e agente de IA se comportaram.

Conecte ferramentas externas de IA usando o Model Context Protocol (MCP) para lidar com tarefas de várias etapas e orquestração avançada de IA

Insira etapas de aprovação humana antes de ações confidenciais para manter a supervisão e evitar atualizações indesejadas ou erros de automação de alto impacto.

Limitações do n8n

Pequenos erros de configuração podem provocar execuções excessivas ou custos inesperados, especialmente em loops ou fluxos de trabalho de scraping.

Preços do n8n

14 dias de avaliação gratuita

Starter: 24 €/mês (~28 $/mês)

Pro: 60 €/mês (~70 $/mês)

Negócios: 800 €/mês (~936 $/mês)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do n8n

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o n8n:

Eu uso o n8n para automatizar tarefas manuais e repetitivas do dia a dia, o que me poupa muito tempo e me ajuda a programar tarefas com prazos fixos. Ele tem uma grande variedade de integrações, e quase tudo é possível automatizar. Gosto de usar uma variedade de agentes de IA e personalizar os prompts do sistema para fornecer resultados exatos e esperados.

Eu uso o n8n para automatizar tarefas manuais e repetitivas do dia a dia, o que me poupa muito tempo e me ajuda a programar tarefas com prazos fixos. Ele tem uma grande variedade de integrações, e quase tudo é possível automatizar. Gosto de usar uma variedade de agentes de IA e personalizar os prompts do sistema para fornecer resultados exatos e esperados.

📌 Você sabia? Atualmente, a automação está proporcionando um ROI mensurável. Entre as empresas que adotam agentes de IA: 66% relatam aumento na produtividade

57% relatam economia de custos

55% relatam uma tomada de decisão mais rápida Isso mostra que, quando os agentes de IA passam da fase piloto para a produção, os retornos deixam de ser hipotéticos e começam a aparecer nas métricas de desempenho dos agentes.

6. Flowise AI (ideal para a criação sem código de aplicativos LLM e chatbots personalizados)

via Flowise AI

O Flowise oferece uma interface visual para a criação de agentes de IA e fluxos de trabalho LLM. Em vez de escrever código de orquestração de back-end, você conecta modelos, prompts, memória, armazenamentos vetoriais e ferramentas como nós em um fluxo de arrastar e soltar.

A ferramenta também permite executar vários agentes com funções diferentes, e você pode adicionar etapas de aprovação humana quando necessário, para que alguém possa revisar as decisões antes que o fluxo de trabalho avance. Com a depuração visual, você pode ver cada etapa que o agente executa, para saber sempre como ele chegou à sua decisão e poder melhorá-la facilmente.

Quando seu agente estiver pronto, você poderá lançá-lo como uma API ou incorporá-lo diretamente em um site ou aplicativo.

Melhores recursos do Flowise AI

Alterne facilmente entre diferentes modelos de IA, como OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face ou até mesmo modelos locais.

Personalize seu agente com código, se necessário, adicionando pequenos trechos de Python para ajustar ou melhorar o funcionamento de um componente.

Teste e melhore seu agente em tempo real, alterando prompts ou configurações e vendo instantaneamente como os resultados mudam.

Limitações da IA Flowise

Os usuários relataram erros de validação de fluxo de trabalho ocorrendo inesperadamente, mesmo ao trabalhar com fluxos simples ou recém-criados.

Preços do Flowise AI

Gratuito

Starter: US$ 35/mês

Pro: US$ 65/mês

Avaliações e comentários sobre o Flowise AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flowise AI?

Veja o que um avaliador do Reddit disse sobre o Flowise AI:

O Flowise é muito fácil de hospedar localmente ou implantar na nuvem, o que simplifica o início. Como é aberto e acessível ao público, o número de recursos e o suporte da comunidade continuam crescendo, o que é útil para desenvolvedores mais novos. A interface do usuário é intuitiva e bem organizada.

O Flowise é muito fácil de hospedar localmente ou implantar na nuvem, o que simplifica o início. Como é aberto e acessível ao público, o número de recursos e o suporte da comunidade continuam crescendo, o que é útil para desenvolvedores mais novos. A interface do usuário é intuitiva e bem organizada.

7. Stack AI (ideal para agentes de IA de nível empresarial com segurança e conformidade)

via Stack AI

O Stack AI foi desenvolvido para organizações que precisam de agentes de IA seguros e confiáveis trabalhando em todos os seus departamentos comerciais. As equipes podem criar agentes que se conectam com segurança a ferramentas como CRMs, ERPs e bancos de dados internos, ao mesmo tempo em que atendem a padrões de conformidade como SOC 2 e HIPAA.

Um Construtor de Fluxo de Trabalho visual permite que você arraste e solte blocos para projetar como um agente pensa e age. Você pode conectar fontes de dados, escolher modelos de IA, adicionar memória e integrar ferramentas ou APIs sem escrever código. Os agentes podem então ser implantados como chatbots, formulários, ferramentas internas ou pontos finais de API.

A ferramenta também inclui pipelines RAG com um clique, permitindo que os agentes indexem automaticamente os documentos da empresa e forneçam respostas precisas, respaldadas por citações e baseadas em dados reais.

Melhores recursos do Stack AI

Conecte-se com segurança a mais de 100 ferramentas de negócios, como SharePoint, Salesforce, Workday e APIs personalizadas, para que os agentes possam agir em todas as ferramentas da sua pilha de tecnologia.

Mantenha a segurança de nível empresarial com acesso baseado em funções, conformidade com SOC 2 e opções de implantação segura para empresas regulamentadas.

Comece rapidamente com modelos prontos e agentes instantâneos para lançar assistentes úteis ou automações de fluxo de trabalho.

Limitações da Stack AI

O desempenho pode ser inconsistente às vezes, e há uma curva de aprendizado perceptível para casos de uso mais avançados.

Alguns conectores ou casos extremos precisam de soluções alternativas, com visibilidade limitada em logs passo a passo e comparações de versões.

Preços do Stack AI

Gratuito

Starter: US$ 199/mês

Equipe: US$ 899/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Stack AI

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stack AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Stack AI:

Com outras plataformas, você precisa de habilidades de codificação, mas o Stack AI é uma plataforma sem código, na qual não é necessário ter conhecimento de programação para criar agentes de IA poderosos. Com apenas alguns cliques, você pode criar diferentes fluxos de trabalho com facilidade.

Com outras plataformas, você precisa de habilidades de codificação, mas o Stack AI é uma plataforma sem código, na qual não é necessário ter conhecimento de programação para criar agentes de IA poderosos. Com apenas alguns cliques, você pode criar diferentes fluxos de trabalho com facilidade.

🚨 Alerta estatístico: O mercado global de plataformas de IA sem código foi avaliado em US$ 4,9 bilhões e deve atingir US$ 24,8 bilhões, crescendo a uma taxa composta anual de 38,2%.

8. Microsoft Copilot Studio (ideal para criar copilotos de IA dentro do ecossistema MS 365)

via Microsoft

O Microsoft Copilot Studio é outra ferramenta de IA popular que permite que as organizações criem agentes de IA de nível empresarial (anteriormente chamados de Power Virtual Agents) sem a necessidade de codificação extensa. Usando um editor visual, as equipes podem projetar fluxos de conversação, automatizar fluxos de trabalho, conectar-se a fontes de dados e integrar-se a APIs em todo o ecossistema da Microsoft.

Seu mecanismo de conversação com prioridade em IA se baseia no reconhecimento de intenções alimentado por LLM, em vez de sistemas rígidos baseados em regras, permitindo que os agentes entendam o contexto e respondam dinamicamente. Eles podem extrair informações relevantes do Microsoft Graph, Dataverse e documentos internos para obter maior precisão.

Os agentes podem operar de forma autônoma usando gatilhos e lógica estruturada. Por exemplo, eles podem monitorar e-mails recebidos, redigir respostas geradas por IA, atualizar registros e executar fluxos de trabalho de várias etapas automaticamente. Eles também funcionam em segundo plano, podem ser acionados através do Copilot Chat quando necessário ou encaminhar conversas para um humano ou canal do Teams com base em condições predefinidas.

Melhores recursos do Microsoft Copilot Studio

Integre-se perfeitamente usando mais de 1.000 conectores pré-construídos sem código para conectar sistemas da Microsoft e de terceiros, como Salesforce, SAP e ServiceNow.

Crie lógica avançada visualmente com fluxos de arrastar e soltar, ramificações, transferência humana e gatilhos de automação.

Amplie com ferramentas de desenvolvedor quando necessário usando APIs, SDKs, Visual Studio, GitHub e .NET para uma personalização mais profunda.

Limitações do Microsoft Copilot Studio

As estruturas de licenciamento e custos podem ser complexas e difíceis de gerenciar, especialmente ao escalar em vários ambientes ou adicionar conectores premium.

As opções de personalização podem parecer limitadas, com desempenho lento ocasional e uma curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos.

Preços do Microsoft Copilot Studio

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot Studio?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Microsoft Copilot Studio:

Gosto do Microsoft Copilot Studio porque é fácil criar e personalizar copilotos de IA sem precisar de conhecimentos técnicos aprofundados. A interface low-code e os modelos prontos facilitam a transformação de ideias em soluções funcionais.

Gosto do Microsoft Copilot Studio porque é fácil criar e personalizar copilotos de IA sem precisar de conhecimentos técnicos aprofundados. A interface low-code e os modelos prontos facilitam a transformação de ideias em soluções funcionais.

📚 Leia mais: Principais ferramentas de automação de processos agenticos para automatizar fluxos de trabalho

9. LangFlow (ideal para prototipagem visual de fluxos LangChain e aplicativos LLM)

via LangFlow

Com o Langflow, você pode criar sistemas completos de IA usando uma tela de arrastar e soltar com blocos como prompts, memória, ferramentas, recuperadores e modelos LLM. Há também um bloco especial de agente que determina a melhor abordagem e executa a tarefa cuidadosamente do início ao fim.

Um único agente pode ser transformado em uma ferramenta que outro agente pode usar, o que ajuda a criar fluxos de trabalho em camadas ou em equipe. Por exemplo, você pode criar um Agente de Pesquisa que usa a Pesquisa na Web e o Wolfram Alpha, e a ferramenta lidará com o processo de raciocínio visualmente.

Para assistentes baseados em conhecimento, a ferramenta oferece suporte RAG integrado para os principais bancos de dados vetoriais, como Pinecone, Weaviate e Qdrant, juntamente com módulos de memória flexíveis para retenção de contexto.

Melhores recursos do LangFlow

Exporte seus fluxos de trabalho para Python e implante-os por meio de APIs para passar facilmente da construção visual para o uso real em produção.

Personalize e amplie a plataforma usando seu design de código aberto para que você possa criar suas próprias ferramentas e modificar componentes conforme necessário.

Conecte-se a sistemas empresariais usando MCP e utilize tipos de agentes avançados integrados para lidar com tarefas complexas sem escrever código personalizado.

Limitações do LangFlow

A interface visual pode parecer complexa para iniciantes, especialmente usuários que esperam uma experiência totalmente simplificada, plug-and-play e sem código.

Preços do LangFlow

Preços personalizados

Avaliações e comentários do LangFlow

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

10. Budibase (ideal para desenvolvimento de ferramentas internas aceleradas por IA)

via Budibase

A interface visual do Budibase permite projetar aplicativos arrastando e soltando telas, formulários, tabelas e componentes sem escrever código. Você também pode gerar automaticamente aplicativos completos a partir de seus dados com apenas alguns cliques.

Com componentes e modelos de interface do usuário pré-construídos, usuários sem conhecimentos técnicos podem criar facilmente painéis de administração, portais, painéis de controle e telas de entrada de dados que permanecem responsivos em todos os dispositivos.

As automações de fluxo de trabalho podem ser projetadas com várias etapas, condições (lógica if/then), filtros e loops. As ações podem ser acionadas com base em eventos ou programadas para serem executadas periodicamente.

Melhores recursos do Budibase

Conecte e automatize fontes de dados como SQL, NoSQL, APIs REST e Airtable, acionando fluxos de trabalho com ações de IA integradas.

Aplique controle de acesso baseado em funções para IA para manter os agentes operando dentro das permissões do usuário e limites de dados.

Crie componentes reutilizáveis e lógica modular para padronizar e dimensionar fluxos de trabalho com IA entre equipes.

Limitações do Budibase

Os limites de tamanho de upload de arquivos em algumas configurações auto-hospedadas podem restringir fluxos de trabalho de IA com muitos documentos.

Flexibilidade limitada para lógica JavaScript avançada, tornando as transformações complexas ou o tratamento de casos extremos mais difíceis em comparação com plataformas focadas em desenvolvedores.

Preços do Budibase

Código aberto

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Budibase

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Budibase?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Budibase:

O Budibase tem sido muito produtivo e eficiente para o desenvolvimento de aplicativos da nossa empresa. Ele nos ajudou a criar aplicativos personalizados para os clientes e também para uso interno. O compartilhamento de dados por meio da sincronização também é muito seguro. O recurso mais incrível é sua interface de arrastar e soltar para criar aplicativos personalizados. Você não precisa de nenhuma habilidade especial para criar aplicativos internos para sua equipe.

O Budibase tem sido muito produtivo e eficiente para o desenvolvimento de aplicativos da nossa empresa. Ele nos ajudou a criar aplicativos personalizados para os clientes e também para uso interno. O compartilhamento de dados por meio da sincronização também é muito seguro. O recurso mais incrível é sua interface de arrastar e soltar para criar aplicativos personalizados. Você não precisa de nenhuma habilidade especial para criar aplicativos internos para sua equipe.

🤯 Curiosidade: 75% dos executivos acreditam que os agentes de IA vão remodelar o local de trabalho mais do que a internet fez.

11. Lindy AI (ideal para assistentes executivos de IA para automatizar tarefas pessoais)

via Lindy AI

O Lindy AI é um assistente virtual autônomo que lida com tarefas profissionais rotineiras em seus aplicativos. Você pode conversar com ele pelo iMessage, WhatsApp, Slack ou pela web e dar instruções em inglês simples, como “Remarque minha reunião das 15h” ou “Escreva um e-mail de acompanhamento”. Com tecnologia GPT-4, a ferramenta gerencia agendamentos, e-mails, listas de tarefas, compromissos e muito mais sem configuração manual.

Você pode criar agentes personalizados para fluxos de trabalho específicos, como qualificação de leads ou processamento de despesas, que são acionados automaticamente e executam ações em várias etapas em aplicativos conectados. Uma vez acionado, um agente pode realizar várias ações por conta própria, como enviar mensagens, atualizar registros, agendar eventos, envolver colegas de equipe e muito mais, até que a tarefa seja concluída.

A ferramenta também pode participar de chamadas do Zoom ou Teams para gravar, transcrever e gerar notas resumidas com itens de ação. Ela também oferece suporte a agentes de IA de voz para lidar com chamadas recebidas e realizadas.

Melhores recursos do Lindy AI

Conecte bases de conhecimento personalizadas para que os agentes utilizem seus documentos internos, perguntas frequentes e dados da empresa em vez de respostas genéricas de IA.

Personalize as respostas ao longo do tempo, adaptando o tom e os acompanhamentos com base em interações anteriores.

Amplie os fluxos de trabalho com o AI Code Assistant para gerar ou depurar scripts sem a necessidade de desenvolvedores.

Integre-se a mais de 200 aplicativos, como Gmail, Outlook, Slack, CRMs, calendários e Zoom, para mover dados entre ferramentas automaticamente.

Limitações da Lindy AI

Alguns usuários relatam que a ferramenta pode parar de funcionar inesperadamente às vezes, o que pode interromper as automações em execução e atrapalhar os fluxos de trabalho em andamento.

Os usuários mencionaram a dificuldade em rastrear quais agentes estão sendo usados e por quem, tornando mais difícil monitorar a atividade em equipes maiores.

Preços do Lindy AI

7 dias de avaliação gratuita

Pro : US$ 49,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Lindy AI

G2 : 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lindy AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre a Lindy AI:

Uso o Lindy AI há algum tempo e o que mais gosto é a economia de tempo que ele proporciona. Ele lida com tarefas repetitivas e agendamentos com uma precisão surpreendente, o que realmente ajudou a reduzir minha carga mental.

Uso o Lindy AI há algum tempo e o que mais gosto é a economia de tempo que ele proporciona. Ele lida com tarefas repetitivas e agendamentos com uma precisão surpreendente, o que realmente ajudou a reduzir minha carga mental.

Transforme processos de negócios em fluxos de trabalho autônomos com o ClickUp

Os agentes de IA não são mais ferramentas experimentais à margem do seu conjunto de tecnologias.

Eles estão se tornando colegas de equipe integrados que reduzem o atrito operacional sem exigir suporte de engenharia.

Mas, à medida que a adoção cresce, uma coisa fica clara: inteligência por si só não é suficiente. Você precisa de agentes que operem dentro de seus fluxos de trabalho, entendam o contexto, tomem as decisões certas e mantenham os humanos informados quando necessário.

Os Super Agentes do ClickUp, desenvolvidos pelo ClickUp Brain, estão diretamente no seu espaço de trabalho. Como eles entendem tarefas, documentos, prioridades, dependências e conversas, agem com contexto real e levam o trabalho adiante, assim como um colega de equipe humano faria.

Diga adeus às automações de agentes multiplataforma frágeis. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e automatize processos de várias etapas com confiabilidade.