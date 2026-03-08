Como a IA para gerenciamento de tráfego está mudando as cidades

Em algum momento, você provavelmente já se viu parado em um cruzamento vazio, esperando o semáforo ficar verde.

Talvez pior ainda, seu destino estava a apenas dois quarteirões de distância, mas você ainda assim ficou preso em um trânsito que parecia ter surgido do nada.

Por mais frustrante que seja, os sistemas de tráfego tradicionais muitas vezes estão apenas fazendo o que foram projetados para fazer: seguir planos de temporização criados meses antes com base em padrões históricos de tráfego.

O problema é que esses planos não se adaptam em tempo real, então o sistema continua seguindo a mesma programação desatualizada, mesmo quando as condições atuais mudaram claramente.

Este artigo explica como os sistemas de gerenciamento de tráfego com IA substituem os temporizadores estáticos por redes inteligentes que respondem às condições reais à medida que elas ocorrem. Ele também mostra como as equipes podem manter as implantações de tráfego com IA estruturadas e organizadas usando o ClickUp. ✨

O que é IA para gerenciamento de tráfego?

A IA para gerenciamento de tráfego significa usar aprendizado de máquina, visão computacional e sensores conectados à IoT para monitorar, prever e melhorar o fluxo de veículos e pedestres. Em vez de depender de horários fixos, esses sistemas de transporte inteligentes analisam dados ao vivo e tomam decisões em tempo real.

Em um nível mais granular, esses sistemas funcionam usando:

Sensores e entradas de dados: tudo, desde câmeras e radares até loops indutivos (fios embutidos no pavimento), dados de veículos conectados (V2X) e rastros GPS anônimos de dispositivos móveis.

Camada de processamento: dados processados por poderosos modelos de aprendizado de máquina, geralmente uma combinação de dispositivos locais de computação de ponta para velocidade e plataformas em nuvem para análises pesadas.

Mecanismo de decisão: algoritmos que analisam os dados processados, identificam padrões e os traduzem em mudanças acionáveis, como ajustar o tempo dos sinais ou atualizar painéis de mensagens variáveis.

Ciclo de feedback: o sistema aprende constantemente com os resultados de suas decisões, permitindo melhorar suas previsões e se tornar mais confiável ao longo do tempo.

Em termos simples, ela dá à rede de trânsito da sua cidade um cérebro capaz de ver o que está acontecendo, entender o fluxo e fazer ajustes inteligentes para manter tudo funcionando perfeitamente.

Como a IA é usada na gestão do tráfego diário

Compreender a tecnologia é uma coisa. Ver como ela se aplica aos problemas de trânsito do dia a dia torna seu valor muito mais fácil de entender.

Aqui estão alguns dos casos de uso mais práticos.

Previsão do fluxo de tráfego e redução do congestionamento

Os modelos de IA não dependem apenas de dados históricos de tráfego. Eles também levam em consideração o clima, eventos locais e informações de sensores em tempo real para prever o congestionamento antes que ele aconteça.

Ao analisar esses fluxos de dados em conjunto, os algoritmos aprendem a reconhecer os sinais de alerta precoce que levam a engarrafamentos, como o aumento gradual antes do pico da hora do rush ou a desaceleração repentina causada pela chuva. Em seguida, prevê onde e quando é provável que se formem gargalos com base nesses sinais.

Essas previsões são enviadas diretamente para controladores de sinais e sistemas de navegação, dando tempo suficiente para redirecionar o tráfego ou ajustar o tempo dos sinais antes que o congestionamento fique fora de controle.

📌 Resultado: A redução de atrasos desnecessários nos semáforos leva a um fluxo mais suave em toda a sua rede, tornando os tempos de deslocamento mais rápidos e confiáveis para todos.

Controle adaptativo de sinais de trânsito

Esta é uma das aplicações mais utilizadas e impactantes da IA na gestão do tráfego. Em vez de temporizadores fixos, os sinais com controle adaptativo ajustam suas fases de luz verde e vermelha com base no volume real de tráfego que se aproxima do cruzamento de todas as direções.

Existem duas maneiras principais de isso funcionar:

Sinalização progressiva coordenada: esse método cria “ondas verdes” ao longo dos principais corredores, sincronizando os sinais para que um grupo de veículos possa atravessar vários cruzamentos sem parar.

Controle totalmente adaptável: essa configuração é mais avançada. Cada cruzamento pode responder de forma independente à demanda local, mantendo a coordenação com a rede mais ampla para otimizar o fluxo em todo o sistema.

📌 Resultado: uma redução significativa no tempo de espera nos cruzamentos, o que também diminui diretamente o tempo de viagem, o consumo de combustível e as emissões dos veículos.

Detecção de incidentes e resposta a emergências

Quando um acidente ou um veículo parado bloqueia uma faixa, o congestionamento resultante pode se espalhar por quilômetros. Quanto mais rápido você detectar e responder a incidentes como esse, menor será o impacto em toda a sua rede.

Câmeras e sensores habilitados para IA automatizam esse processo, detectando acidentes, detritos na estrada ou lentidões incomuns e alertando o centro de gerenciamento de tráfego (TMC).

A visão computacional pode até identificar eventos específicos, como motoristas dirigindo na contramão ou pedestres na pista, sem a necessidade de um humano monitorar uma tela 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para respostas de emergência, esses sistemas chegam até mesmo a oferecer suporte à preempção de veículos de emergência (EVP), que automaticamente muda os sinais para verde para criar um corredor livre e rápido para ambulâncias, caminhões de bombeiros e veículos policiais. Em congestionamentos intensos, estudos mostram que isso pode reduzir o tempo de trajeto em até 62,85%.

📌 Resultado: A visão computacional mantém os usuários vulneráveis das vias, como pedestres idosos, mais seguros, prolongando os sinais de travessia quando eles precisam de mais tempo para atravessar. E, se houver um acidente, a prioridade para veículos de emergência proporciona às ambulâncias e equipes de primeiros socorros uma rota mais rápida, aumentando as chances de salvar vidas.

Otimização do transporte público

Tornar o transporte público mais confiável para os usuários é uma das muitas maneiras utilizadas para reduzir o número de carros nas ruas. A IA ajuda a apoiar essa estratégia, tornando os serviços de ônibus e trens leves mais rápidos e previsíveis. Por exemplo:

Prioridade de Sinalização de Trânsito (TSP): essa tecnologia concede aos ônibus e bondes um tempo prolongado de luz verde ou uma luz verde antecipada para ajudá-los a manter o horário.

Otimização de rotas e horários: Ao analisar os dados de passageiros, a IA pode ajudar as agências de transporte público a ajustar a frequência das rotas, redesenhar rotas ineficientes e otimizar os tempos de conexão entre diferentes linhas.

Informações em tempo real para passageiros: em vez de depender de horários estáticos, os sistemas baseados em IA podem fornecer tempos de chegada previstos aos usuários do transporte público com base na localização real do veículo e nas condições atuais do tráfego.

📌 Resultado: As agências de transporte público operam mais ônibus onde a demanda é alta e reduzem o serviço onde ela é baixa. Isso significa redução das emissões dos veículos devido ao menor número de veículos vazios, tempos de espera mais curtos e uso mais eficiente dos recursos.

Gerenciamento de estacionamento e navegação

Os motoristas que procuram vagas para estacionar são uma das principais causas do tráfego em áreas urbanas movimentadas. Os sistemas de estacionamento inteligentes utilizam IA para resolver esse problema, rastreando a disponibilidade de vagas em tempo real por meio de sensores subterrâneos, câmeras ou dados de pagamento.

Essas informações são então enviadas aos motoristas por meio de aplicativos e sinalização digital, guiando-os diretamente até um local livre.

A tecnologia também permite aplicações mais avançadas, como preços dinâmicos, em que o custo do estacionamento muda de acordo com a demanda, e sistemas de reserva.

Mais do que apenas rastrear estacionamentos, tecnologias como o reconhecimento automático de placas (ALPR) podem ser usadas para automatizar o controle de acesso e a fiscalização em garagens e estacionamentos quando os motoristas finalmente chegam.

📌 Resultado: Os motoristas gastam menos tempo procurando e mais tempo chegando ao seu destino, o que reduz diretamente o tráfego geral nas áreas urbanas.

Como o ClickUp apoia a implantação de IA para equipes de gerenciamento de tráfego

Entender como a IA melhora o fluxo de tráfego é apenas parte do quadro. O desafio mais difícil geralmente é a implantação: coordenar equipes, fornecedores, trabalho de infraestrutura, validação técnica e atualizações das partes interessadas ao longo de uma longa implementação. É aí que a execução do projeto começa a ser tão importante quanto a própria tecnologia.

É aí que a execução do projeto começa a ser tão importante quanto a própria tecnologia.

O ClickUp ajuda a centralizar planos de projeto, documentação técnica, comunicação com fornecedores e atualizações das partes interessadas em um único espaço de trabalho, para que as equipes possam gerenciar o trabalho de implementação, desde o planejamento até a implantação e o monitoramento.

Isso proporciona à sua equipe uma visão operacional compartilhada da implementação e reduz a necessidade de ficar procurando informações em e-mails, planilhas, portais de fornecedores e ferramentas internas para encontrar o contexto que faltava.

Uma implementação como essa geralmente começa pela documentação e comunicação, então esse é o ponto certo para começar.

Reúna sua documentação de implantação e as conversas da equipe em um só lugar

Com o ClickUp Docs, você pode reunir toda a sua documentação, desde planos de sincronização de sinais e guias de integração de fornecedores até diagramas de arquitetura de sistemas e cronogramas de implantação de cruzamentos, em um espaço de trabalho centralizado e pesquisável.

Mantenha a documentação técnica anexada ao trabalho que eles apoiam com o ClickUp Docs.

Dessa forma, sua documentação técnica permanece vinculada ao trabalho que ela apoia.

E com recursos colaborativos integrados, vários membros da equipe podem fazer edições, deixar comentários diretamente sobre detalhes técnicos ou atribuir tarefas a partir do próprio Doc.

Fora do Docs, a colaboração continua. O ClickUp Chat oferece canais dedicados onde engenheiros, fornecedores e operadores de tráfego podem publicar atualizações à medida que o trabalho avança. Em vez de mensagens dispersas por diferentes ferramentas, todas as conversas sobre implementações permanecem conectadas ao mesmo espaço de trabalho onde o trabalho está sendo realizado.

Discuta as iniciativas de implantação da IA com os membros da equipe no ClickUp Chats.

Sua equipe pode compartilhar quando um cruzamento entra em operação, sinalizar atrasos na calibração ou confirmar as entregas dos fornecedores.

Mais importante ainda, suas conversas não se limitam a discussões. Você pode atribuir tarefas aos membros certos da equipe diretamente do Chat usando comentários atribuídos, transformando decisões de implantação ou problemas sinalizados em trabalho rastreável.

Isso garante que as ações necessárias não sejam esquecidas nas conversas e sejam executadas até a conclusão.

Converta conversas em ações com comentários atribuídos

Acompanhe as implantações nos cruzamentos e as entregas dos fornecedores com as tarefas e visualizações do ClickUp

O ClickUp oferece um único local para você não apenas gerenciar suas tarefas, mas também ver exatamente como elas estão progredindo em toda a sua implementação.

Veja como:

Execute todas as implantações em cruzamentos com o ClickUp Tasks

À medida que você implementa seus sistemas de tráfego com IA, isso envolve centenas de ações individuais, e o ClickUp Tasks facilita o acompanhamento de cada uma delas.

Conecte tarefas, defina dependências e gerencie todas as fases da implantação no ClickUp Tasks.

Você pode acompanhar cada implantação em cruzamentos como uma unidade de trabalho independente, com responsáveis designados, prazos e documentação técnica vinculada.

Se sua equipe de campo concluir a instalação de sensores em um cruzamento importante, ela poderá atualizar o status da tarefa imediatamente.

Sua equipe de ciência de dados é automaticamente notificada de que os dados em tempo real estão disponíveis para calibração do modelo, permitindo que eles iniciem a calibração sem esperar por atualizações manuais ou check-ins.

Como tudo fica conectado, sua equipe também pode vincular atualizações de fornecedores, fotos de instalação e relatórios de validação do sistema diretamente a cada tarefa. Isso cria um registro operacional claro para cada implantação em toda a cidade.

Veja o progresso da implantação em toda a sua implementação com o ClickUp Views

Você também precisa de uma maneira clara de ver como tudo está se movendo em todo o projeto. O ClickUp Views permite visualizar as mesmas tarefas de maneiras diferentes, para que você sempre entenda o que está concluído, o que está em andamento e o que precisa de atenção.

Obtenha uma visão geral do status do projeto nas visualizações do ClickUp.

Você pode alternar entre as visualizações Listas, Quadro ou Gantt e obter instantaneamente uma visão geral do seu projeto, onde estão se formando gargalos e o que sua equipe precisa para avançar.

Depois que a documentação e o acompanhamento de tarefas estiverem em vigor, o próximo desafio será encontrar rapidamente a resposta certa quando algo mudar no campo.

Obtenha respostas instantâneas em toda a documentação técnica com o ClickUp Brain

Em vez de vasculhar pastas ou enviar mensagens a fornecedores para obter respostas, basta perguntar ao ClickUp Brain, a camada de inteligência contextual integrada ao seu espaço de trabalho, e obter respostas instantâneas extraídas diretamente dos dados do seu espaço de trabalho.

ClickUp Brain revelando insights com contexto a partir de dados do espaço de trabalho

Por exemplo, se uma equipe de engenharia precisa confirmar se um cruzamento específico está operando com a versão mais recente do modelo, o ClickUp Brain pode obter essa resposta a partir do histórico de tarefas, da documentação ou das atualizações do fornecedor em segundos.

Isso permite que sua equipe resolva problemas mais rapidamente, reduza a dependência de verificações manuais de status e tome decisões informadas sem perder horas procurando informações.

Automatize as transferências entre equipes com o ClickUp Automations

As implementações de IA no trânsito envolvem transferências constantes entre equipes de campo, engenheiros, fornecedores e equipe de operações. Gerenciar essas transferências manualmente não é viável a longo prazo.

Em vez disso, você pode anexar a lógica de automação diretamente ao trabalho usando as automações do ClickUp. Por exemplo, quando você marca uma tarefa como Sensor instalado, o ClickUp pode criar automaticamente uma tarefa de acompanhamento para que a equipe de dados inicie a calibração.

Crie automações personalizadas no ClickUp com o construtor de automação de IA em linguagem natural.

A mesma abordagem se aplica a outros fluxos de trabalho de tráfego com IA:

Quando uma tarefa de calibração é concluída, uma tarefa de ativação para controle adaptativo de sinais pode ser criada automaticamente para a equipe de engenharia.

Se um cruzamento implantado não mostrar dados em tempo real por um determinado número de dias, o ClickUp pode sinalizá-lo para revisão.

Quando um fornecedor atualiza o firmware do semáforo, as tarefas de verificação relacionadas para os técnicos de campo podem ser atribuídas automaticamente.

Como essas automações estão vinculadas às atividades das tarefas, elas permanecem alinhadas com a forma como sua equipe já trabalha. As tarefas podem ser atribuídas aos engenheiros ou técnicos certos, as notificações podem ser enviadas com base nas ações da tarefa e todas as atualizações são registradas automaticamente.

Quando seu fluxo de trabalho muda, como adicionar uma nova etapa de validação ou uma nova transferência de fornecedor, você atualiza a regra de automação uma vez e ela se aplica a todas as tarefas relevantes.

Na prática, isso geralmente significa definir um pequeno conjunto de regras, como:

Crie uma tarefa de calibração algumas horas após a instalação dos sensores.

Acionar a ativação do sinal após a aprovação da calibração

Atribua tarefas de verificação quando as atualizações de firmware forem aplicadas.

Sinalize cruzamentos com dados em tempo real ausentes após um período definido.

Isso garante que sua implantação de IA no trânsito passe suavemente de uma fase para a outra, sem gargalos, falhas na transferência ou horas gastas buscando atualizações.

Monitore o progresso da implementação em toda a cidade em tempo real com os painéis do ClickUp

Monitorar uma implantação em toda a cidade significa acompanhar constantemente o status dos cruzamentos, a integridade dos sensores, o progresso da calibração e os sinais de congestionamento. Sem uma visão clara, fica muito mais difícil saber onde concentrar os esforços a seguir.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visualização em tempo real desses dados, sem a necessidade de montar relatórios manualmente.

Você escolhe o que rastrear, e os painéis transformam isso em relatórios visuais que são atualizados automaticamente conforme o trabalho muda. As partes interessadas, desde engenheiros de tráfego até planejadores urbanos, podem ver o mesmo painel em tempo real, eliminando a necessidade de resumos manuais ou atualizações separadas.

Acompanhe visualmente o progresso da sua implantação nos painéis do ClickUp.

Você pode criar um painel para toda a cidade com widgets que destacam sensores que relatam anomalias, cruzamentos próximos ao limite de congestionamento ou áreas onde há manutenção programada, reunindo riscos e oportunidades em um só lugar.

O ClickUp Brain adiciona outra camada de visibilidade. Ao visualizar um painel, você pode fazer perguntas diretas como:

“Quais cruzamentos têm maior probabilidade de apresentar atrasos nesta hora?”

“Quais sensores precisam de atenção antes do pico do tráfego?”

O Brain lê os dados do painel de controle e fornece uma resposta clara, sem que você precise interpretar os gráficos manualmente. Sua equipe de operações pode então designar engenheiros ou técnicos de campo para intervir de forma proativa.

Em vez de verificar repetidamente os painéis, você é notificado quando algo ultrapassa um limite importante, mantendo sua equipe e as partes interessadas informadas em tempo real.

🎥 Quer um exemplo mais abrangente de como a IA ajuda as equipes a coordenar implementações complexas com várias partes interessadas? Este vídeo sobre IA para gerenciamento de eventos aborda desafios semelhantes relacionados a fornecedores, cronogramas e execução.

💡Dica profissional: a implantação de sistemas de tráfego com IA em dezenas ou centenas de cruzamentos requer clareza na estrutura. Usando o Modelo de Gerenciamento de Tráfego do ClickUp, você pode estruturar todas as tarefas de implantação com campos personalizados que capturam dados importantes, como ID do cruzamento, tipo de sinal, fornecedor, status de calibração e data da última manutenção, sem precisar construir uma estrutura do zero. Experimente o modelo gratuitamente! Inicie a implantação da IA em um modelo pré-construído.

Exemplos reais do uso da IA em sistemas de gerenciamento de tráfego

Muitas cidades ao redor do mundo já estão usando IA para reduzir o congestionamento, diminuir o tempo de viagem e tornar suas vias mais eficientes. Alguns exemplos incluem:

Otimização descentralizada de sinais em Pittsburgh

Em Pittsburgh, pesquisadores e engenheiros municipais testaram um sistema de sinais adaptativos baseado em IA chamado Surtrac, desenvolvido na Universidade Carnegie Mellon. Em vez de um tempo fixo, cada cruzamento responde em tempo real à demanda de tráfego e se comunica com os sinais próximos para facilitar o fluxo.

Coordenação de sinais aprimorada por IA e priorização de ônibus em Los Angeles

Los Angeles opera uma das redes de controle de tráfego automatizadas mais antigas e maiores do mundo, a ATSAC, e, nos últimos anos, a cidade adicionou análises baseadas em IA para tornar os sinais mais responsivos. Ao alimentar algoritmos de temporização adaptativos com dados em tempo real e dar prioridade aos ônibus nas principais rotas, LA melhorou o ritmo da rede e reduziu os atrasos dos veículos de transporte público. O resultado não é teórico; são mudanças no congestionamento nos horários de pico, progressão mais suave das conexões e melhorias quantificáveis na confiabilidade das viagens em uma das redes urbanas mais movimentadas dos Estados Unidos.

Otimização do tráfego em toda a cidade e aceleração da resposta a emergências em Hangzhou

A iniciativa City Brain da Alibaba em Hangzhou usa dados de milhares de câmeras, sensores e sondas para construir um modelo em tempo real do tráfego da cidade e alimentá-lo em mecanismos de otimização de IA. Os sinais se adaptam com base nas condições ao vivo, os pontos de congestionamento são aliviados preventivamente e os veículos de emergência são guiados com rotas prioritárias. Análises iniciais mostraram que a velocidade média de viagem aumentou cerca de 15% e o tempo de resposta a emergências em alguns distritos caiu aproximadamente pela metade.

O que considerar antes de implementar a gestão de tráfego com IA na sua cidade

Embora os benefícios da IA nos sistemas de tráfego sejam evidentes, ainda é necessário compreender os potenciais gargalos que podem surgir. Abaixo estão alguns deles:

Preocupações com a privacidade dos dados

As câmeras e sensores que alimentam esses sistemas coletam grandes quantidades de dados de movimento, principalmente de pessoas que se deslocam pela cidade durante suas atividades diárias. É necessário construir a confiança do público estabelecendo políticas de governança sólidas que protejam a privacidade dos usuários das vias antes da implantação.

Mão de obra não qualificada

A operação e a manutenção desses sistemas sofisticados exigirão habilidades que sua equipe talvez ainda não tenha. Para que a implantação seja bem-sucedida, você precisará investir em treinamento e desenvolvimento da força de trabalho, garantindo que sua equipe possa operar e manter o sistema com confiança a longo prazo.

Riscos de segurança cibernética

Qualquer infraestrutura conectada à IA é um alvo potencial para ataques cibernéticos. Se sua rede de semáforos for comprometida, isso poderá causar grandes interrupções — portanto, construir um sistema de segurança robusto não é opcional, é essencial.

Qualidade e interoperabilidade dos dados

Seu sistema de gerenciamento de tráfego com IA será tão bom quanto os dados que você fornecer a ele. Se seus dados vierem em formatos inconsistentes, tiverem lacunas na cobertura dos sensores ou estiverem bloqueados em sistemas isolados, isso limitará a eficácia do desempenho da sua IA.

📮 ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos ficam todos reunidos em um só lugar! É hora de centralizar e dinamizar!

Como será o futuro da IA nas soluções de trânsito para cidades inteligentes?

Planejar o tráfego atual já é um desafio, mas se você quer que sua cidade esteja pronta para os próximos cinco a dez anos, é preciso pensar no futuro.

O futuro da IA na gestão do tráfego baseia-se diretamente no que é possível hoje, portanto, planejar, monitorar e coordenar essas iniciativas cuidadosamente é essencial para o sucesso a longo prazo. À medida que os veículos autônomos se tornam mais comuns:

Os sistemas de tráfego se comunicarão diretamente com eles, permitindo que comboios de veículos atravessem cruzamentos com sincronização perfeita — algo que motoristas humanos nunca conseguiriam fazer.

Combinada com 5G e computação de ponta, sua infraestrutura será capaz de responder às condições em milissegundos, melhorando a segurança e a eficiência.

A integração multimodal também ampliará o foco, passando de apenas carros para ônibus, bicicletas, patinetes e pedestres, criando um ecossistema de trânsito que funciona para todos.

O planejamento urbano assistido por IA dependerá de enormes conjuntos de dados, e é fundamental acompanhar as implantações, as atualizações do sistema e a colaboração entre departamentos.

Para que tudo isso aconteça, suas equipes precisarão de ferramentas robustas de gerenciamento de projetos para planejar, coordenar e monitorar iniciativas, tanto agora quanto à medida que a tecnologia evolui. Ferramentas como o ClickUp podem ajudar suas equipes a gerenciar esses projetos complexos, garantindo que suas soluções de tráfego com IA sejam implementadas de forma eficaz e permaneçam preparadas para o futuro.

Gerencie sistemas de tráfego de forma mais inteligente com o ClickUp

Sem dúvida, a IA para gerenciamento de tráfego transforma os sistemas reativos em sistemas proativos e adaptáveis, tornando as cidades mais seguras, limpas e eficientes.

Se você deseja coordenar suas equipes, alinhar as partes interessadas e garantir que todos tenham visibilidade de cada etapa da implantação, reúna o gerenciamento de projetos, a documentação e a comunicação com tecnologia de IA em um único espaço de trabalho convergente.

Perguntas frequentes (FAQs)

Os sistemas tradicionais utilizam horários fixos e pré-programados, enquanto os sistemas de IA analisam dados em tempo real provenientes de câmeras e sensores para ajustar a sincronização dos sinais e otimizar o fluxo de tráfego de forma dinâmica, em resposta às condições reais.

Essas implementações plurianuais envolvem engenharia de tráfego, TI, compras e fornecedores externos, que frequentemente utilizam plataformas centralizadas de gerenciamento de projetos para gerenciar a documentação, acompanhar marcos e manter a visibilidade entre todas as partes interessadas.

Os sensores tradicionais apenas detectam a presença de um veículo em um ponto fixo, enquanto a visão computacional com IA pode analisar imagens de vídeo para rastrear movimentos, classificar tipos de veículos e identificar incidentes específicos, fornecendo dados muito mais ricos.

Os desafios mais comuns incluem o alto custo de atualização da infraestrutura legada, questões relacionadas à privacidade de dados e segurança cibernética, e a necessidade de desenvolver uma força de trabalho qualificada para operar e manter esses sistemas complexos.