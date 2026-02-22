Como a IA para estimativas de construção reduz o tempo de licitação

Aqui está uma curiosidade do setor: enquanto a demanda global por novas infraestruturas está explodindo, a produtividade da construção civil está presa em um ciclo de crescimento marginal. Na verdade, estima-se que o setor perderá quase US$ 124 bilhões em produção somente neste ano, simplesmente devido a vagas não preenchidas e processos manuais ineficientes.

Mas você provavelmente sente isso toda vez que está envolvido em uma licitação complexa, comparando os custos dos materiais com a disponibilidade de mão de obra, enquanto suas margens diminuem em tempo real. Isso ocorre porque você provavelmente ainda está usando fluxos de trabalho manuais para resolver problemas voláteis e de alto risco.

A IA para estimativas de construção pode quebrar esse impasse de 20 anos. Este guia explora como você pode usá-la para recuperar seu ativo mais valioso: tempo. E mostra como consolidar todo o seu fluxo de trabalho em um único espaço de trabalho alimentado por IA, como o ClickUp! 🤗

O que é IA para estimativas de construção?

A IA para estimativas de construção é a aplicação de aprendizado de máquina e visão computacional para automatizar levantamentos, previsões de custos e identificação de riscos. Ela lê plantas e cruza seus dados históricos com a volatilidade atual do mercado para gerar uma proposta em horas, em vez de semanas.

Em termos simples, a principal frustração que um software de estimativa com IA resolve é a dispersão de contexto — perder horas procurando informações, alternando entre aplicativos e repetindo atualizações em várias plataformas.

As soluções baseadas em IA consolidam esses fluxos de trabalho, digitalizando planos em minutos, obtendo custos de materiais em tempo real e sinalizando possíveis lacunas no escopo antes que se tornem desastres que comprometam o orçamento.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Um software de estimativa de IA bem integrado entende o contexto de um projeto tão bem quanto você. Veja como a tecnologia funciona na prática:

Principais recursos do software de estimativa com IA

Um software de estimativa de IA bem integrado entende o contexto de um projeto tão bem quanto você. Veja como a tecnologia funciona na prática:

Previsão de custos com tecnologia de IA

Em um mercado volátil, confiar nos livros de custos do ano anterior é uma aposta arriscada. Se você fizer uma proposta abaixo do preço, perderá dinheiro; se fizer uma proposta acima do preço para garantir, perderá o contrato. A previsão de custos por IA sintetiza o desempenho histórico da sua empresa com dados de mercado em tempo real.

Esses algoritmos levam em consideração variáveis regionais que as planilhas manuais muitas vezes deixam passar:

Acompanhe as flutuações dos materiais em tempo real : sincronize diretamente com os índices dos fornecedores para garantir que sua proposta reflita os preços atuais.

Ajuste-se às taxas de mão de obra regionais : leve em consideração os salários locais e a disponibilidade de mão de obra com base no código postal específico do projeto.

Identifique tendências sazonais de preços: leve em consideração aumentos históricos nos custos de materiais ou sobretaxas de entrega durante os períodos de pico da construção.

Levantamentos automatizados de quantidades

Uma medição de quantidades é a medição e contagem manual de todos os elementos em um conjunto de desenhos de construção, usando marcadores, réguas e planilhas. Essa tarefa entediante é lenta e propensa a erros.

O software de levantamento de dados com IA usa visão computacional para digitalizar plantas 2D e 3D, extraindo medidas e gerando uma lista de quantidades (BOQ) em minutos.

Aqui estão alguns exemplos:

Detecte inconsistências na quantidade de materiais : use a visão computacional para detectar : use a visão computacional para detectar 39% das discrepâncias que as revisões manuais normalmente ignoram.

Elimine erros de contagem dupla : reconheça símbolos e padrões arquitetônicos em centenas de folhas coordenadas para garantir que cada elemento seja contabilizado apenas uma vez.

Gere BOQs instantâneos: extraia dimensões diretamente dos desenhos para preencher seu orçamento sem a necessidade de : extraia dimensões diretamente dos desenhos para preencher seu orçamento sem a necessidade de inserir dados manualmente.

Análise e previsão de riscos

Os riscos mais perigosos estão ocultos nas letras miúdas de uma solicitação de proposta de 300 páginas. Normalmente, esses detalhes só vêm à tona após a assinatura do contrato, resultando em ordens de alteração que afetam o orçamento. A IA usa o processamento de linguagem natural (NLP) para analisar os documentos da proposta e sinalizar responsabilidades antes do envio.

Com ela, você pode:

Sinalize gatilhos de aumento de escopo : identifique linguagem vaga ou contraditória entre os desenhos e as especificações escritas que podem levar a trabalhos inesperados. : identifique linguagem vaga ou contraditória entre os desenhos e as especificações escritas que podem levar a trabalhos inesperados.

Destaque as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos : alerte sua equipe sobre materiais com preços voláteis ou prazos de entrega longos mencionados na solicitação de proposta. : alerte sua equipe sobre materiais com preços voláteis ou prazos de entrega longos mencionados na solicitação de proposta.

Contradições superficiais: compare a : compare a proposta de construção atual com projetos anteriores que ultrapassaram o orçamento devido a requisitos técnicos semelhantes.

💡Dica profissional: Identificar um risco é apenas metade da batalha; você precisa de um sistema para acompanhá-lo ao longo do ciclo de vida do projeto. Você pode usar o modelo de registro de riscos do ClickUp para transferir essas informações sinalizadas pela IA para um painel de controle prático. Baixe este modelo Mantenha-se atualizado sobre seu projeto de construção com o ClickUp. Com este modelo, você pode: Atribua a responsabilidade a membros específicos da equipe para investigar especificações contraditórias antes da proposta final.

Calcule os custos esperados de riscos potenciais usando campos personalizados para ver como eles podem afetar sua margem de 5%.

Acompanhe o status da mitigação para que seus gerentes de projeto não sejam pegos de surpresa durante o início das obras.

Como a estimativa tradicional de construção está evoluindo

Confiar exclusivamente na experiência de estimadores veteranos e em uma montanha de planilhas está se tornando uma desvantagem competitiva. Embora esse conhecimento institucional seja inestimável, ele simplesmente não consegue acompanhar o volume e a complexidade dos projetos modernos.

Atualmente, o setor está preso em uma lacuna de produtividade: 87% dos empreiteiros esperam que a IA transforme o setor, mas apenas 19% realmente atualizaram seus fluxos de trabalho para usá-la. Esse atraso está causando um significativo prejuízo financeiro em seu departamento de pré-construção.

Vamos examinar as despesas gerais de uma equipe que prioriza o trabalho manual para entender por que o setor está mudando para um modelo híbrido. Quando você combina a experiência humana com as melhores soluções de licitação baseadas em IA, os números mudam a seu favor:

Expansão da capacidade: os ciclos de licitação manuais levam de 8 a 12 semanas , mas as plataformas baseadas em IA reduzem esse mesmo trabalho para 2 a 3 semanas.

Recuperação administrativa: o estimador médio passa o estimador médio passa 13 horas por semana procurando dados do projeto; ao longo de um ano, isso representa quase 700 horas de tarefas administrativas.

Referências de precisão: enquanto as estimativas manuais costumam apresentar grande variação, os modelos de aprendizado profundo em estimativas de custos estão enquanto as estimativas manuais costumam apresentar grande variação, os modelos de aprendizado profundo em estimativas de custos estão alcançando agora 85% a 90% de precisão em projetos complexos.

Em resumo, você pode deixar que a IA lide com quantidades e custos, permitindo que sua equipe se concentre na estratégia.

Benefícios do software de estimativa de IA para equipes de construção

As vantagens de usar IA em seu processo de estimativa vão além de simplesmente acelerar as tarefas. Isso transforma sua equipe de pré-construção de um centro de custos reativo em um impulsionador estratégico de lucratividade.

Ao eliminar o trabalho de cálculos manuais, você permite que sua equipe se concentre no trabalho de alto valor que realmente conquista contratos.

Resposta mais rápida às propostas por meio da automação

Perder um projeto por não conseguir apresentar uma proposta precisa a tempo é um obstáculo comum. Quando sua capacidade está limitada à velocidade das estimativas manuais, seu fluxo de projetos é prejudicado e você muitas vezes é forçado a abrir mão de oportunidades lucrativas apenas para acompanhar o ritmo.

A automação impulsionada por IA reduz os ciclos de licitação de semanas para horas, criando uma vantagem competitiva significativa. Isso permite que você assuma mais projetos sem aumentar o número de funcionários ou sobrecarregar sua equipe atual.

Maior precisão e menos erros dispendiosos

A ansiedade constante de que um único erro na planilha possa levar a um grande estouro no orçamento paira sobre todos os estimadores. Você gasta tempo verificando o trabalho deles várias vezes, o que retarda o processo sem garantir a perfeição. Isso coloca suas margens de lucro em risco de desaparecer com apenas um erro.

A IA fornece uma camada de validação que os processos manuais não conseguem igualar. Ela extrai quantidades diretamente das plantas para sua planilha de custos e elimina erros de entrada de dados, detectando discrepâncias que você poderia deixar passar. Essa precisão garante que o lucro que você oferece seja o lucro que você realmente mantém, reduzindo excedentes orçamentários e retrabalhos dispendiosos durante a construção.

Melhor análise de dados para decisões mais inteligentes

Cada projeto que você conclui é uma mina de ouro de dados, mas, para a maioria dos empreiteiros, essas informações ficam guardadas em pastas esquecidas. Como esses dados não podem ser pesquisados, você começa a repetir os mesmos erros de estimativa em todos os projetos.

O software de estimativa com IA transforma esse arquivo histórico em inteligência acionável. Ele revela padrões que sua equipe não conseguiria identificar manualmente, identificando quais tipos de projetos sempre ultrapassam o orçamento. Simplificando, você começa a usar o histórico da sua empresa para fazer propostas mais inteligentes em cada novo trabalho.

Mais tempo para o trabalho estratégico

Seus estimadores mais experientes são seus ativos mais valiosos, mas muitas vezes passam a maior parte do dia realizando tarefas de baixo valor, como medir metragens lineares ou contabilizar cronogramas de portas. Isso é um desperdício da expertise estratégica pela qual você os contratou.

Ao automatizar o trabalho pesado, a IA libera seus melhores profissionais para se concentrarem nas decisões de alto risco. Eles finalmente têm tempo para oferecer engenharia de valor e desenvolver estratégias sofisticadas de licitação que levam em consideração o comportamento dos concorrentes.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

O mercado de software para construção civil é concorrido e confuso. Existem ferramentas especializadas para cálculos, plataformas amplas de gerenciamento de projetos e espaços de trabalho integrados, todos alegando ser a melhor solução. A escolha certa para você depende inteiramente de onde estão seus maiores gargalos.

Para ajudá-lo a entender o panorama das ferramentas de IA disponíveis para construção, assista a esta visão geral que explora as várias soluções que estão transformando o setor atualmente:

Vamos examinar as principais soluções com base em sua função principal no ciclo de vida do seu projeto.

Se o seu objetivo principal é acelerar as estimativas e enviar propostas, um software de estimativa com IA dedicado foi feito para você. Ferramentas como Togal. AI, Buildxact e EstimatorAI foram projetadas para fazer uma coisa excepcionalmente bem: digitalizar planos, extrair quantidades e gerar um pacote de propostas o mais rápido possível.

Eles são ideais para o fluxo de trabalho específico de estimativas. No entanto, eles levam a blocos de dados isolados. Por exemplo, a estimativa reside em um sistema, mas, uma vez que o projeto é concluído, todas essas informações devem ser transferidas manualmente para uma ferramenta separada de gerenciamento de projetos para execução.

Plataformas de acompanhamento e execução de projetos

Do outro lado estão plataformas como Procore e Autodesk Construction Cloud. Elas se concentram no gerenciamento do projeto após a assinatura do contrato. Você pode confiar nessas ferramentas para colaboração em projetos, controle de documentos e execução em campo. Lembre-se, porém, que muitas dessas plataformas adicionaram recursos de estimativa, mas a estimativa não é sua principal competência.

A desvantagem aqui é que, embora a execução do seu projeto possa ser simplificada, o processo de estimativa ainda pode ser um gargalo. Você pode acabar realizando levantamentos manuais ou usando mais uma solução pontual, o que leva à reinserção de dados e ao risco de perda de informações na tradução.

💡Dica profissional: você não precisa de um software caro e rígido para gerenciar a saúde financeira do seu projeto. Você pode usar a solução ClickUp Construction Management para centralizar suas pré-vendas, estimativas e acompanhamento de campo em um só lugar. Ela emprega campos personalizados e cálculos para ajudar suas equipes financeiras a acompanhar pedidos de compra, quantidades de materiais e solicitações de informações de subcontratados, juntamente com o cronograma real do projeto. Isso garante que seu orçamento permaneça atualizado em tempo real à medida que o trabalho avança no canteiro de obras, em vez de esperar por uma sincronização manual no final do mês.

Soluções integradas para o espaço de trabalho

O maior problema para a maioria das equipes de construção é a dispersão de ferramentas. Sua estimativa está em um aplicativo, seu plano de projeto está em outro e a comunicação da sua equipe ocorre em um terceiro. Essa dispersão de contexto é onde erros, atrasos e frustrações se enraízam.

Sua equipe de projeto acaba trabalhando com uma versão antiga da estimativa porque o arquivo mais recente não foi compartilhado corretamente ou porque um detalhe importante de uma mensagem de chat nunca foi incluído no plano oficial.

Mude para um espaço de trabalho de IA convergente — uma plataforma única onde projetos, documentos, conversas e análises funcionam em conjunto com IA contextual incorporada como camada de inteligência, como o ClickUp. Você obtém uma plataforma única onde seu trabalho flui perfeitamente, desde a proposta até a construção.

Aqui está uma descrição detalhada de como cada recurso do ClickUp lida com uma parte específica do quebra-cabeça da construção:

Centralize as informações com o ClickUp Docs.

Registre informações importantes em um documento ClickUp centralizado para facilitar o acesso

Em vez de PDFs estáticos, suas especificações de licitação e manuais de projeto são hospedados no ClickUp Docs. Isso torna seus dados técnicos pesquisáveis e colaborativos. Por exemplo, quando um arquiteto emite um adendo, você atualiza o ClickUp Doc uma vez e todos, do escritório ao canteiro de obras, têm a versão mais recente imediatamente. Você pode até mesmo incorporar seus desenhos de levantamento diretamente ao seu escopo de trabalho.

Obtenha respostas contextuais com o ClickUp Brain.

Pergunte ao ClickUp Brain qualquer coisa sobre o seu espaço de trabalho para obter informações completas

O ClickUp dá acesso ao seu tecido conjuntivo, que estuda todo o seu espaço de trabalho. Ele conecta tudo, desde documentos e tarefas até mesmo seu histórico de bate-papo. Em vez de um estimador passar vinte minutos procurando um requisito específico de MEP em um manual de 200 páginas, ele pode simplesmente perguntar ao ClickUp Brain.

Ela extrai a resposta exata dos arquivos do seu projeto em segundos, atuando como uma ponte direta entre seus dados e sua equipe.

Transforme itens de licitação em execução com o ClickUp Tasks.

Crie itens de ação rastreáveis usando o ClickUp Tasks

Você também pode converter sua estimativa diretamente em tarefas do ClickUp, garantindo que a equipe de campo execute exatamente o que foi orçado, com todas as plantas relevantes e cotações de fornecedores vinculadas diretamente ao trabalho que estão realizando.

Como essas tarefas do ClickUp estão conectadas ao restante do espaço de trabalho, você começa a trabalhar de maneira mais inteligente. O ClickUp Brain pode criar tarefas automaticamente a partir de e-mails de clientes ou notas de reuniões, garantindo que nenhuma ordem de alteração seja deixada para trás. Ele pode até mesmo resumir a atividade de uma tarefa de longa duração em segundos, fornecendo uma atualização do progresso sem que você precise procurar em uma sequência de comentários.

Elimine gargalos administrativos com as automações do ClickUp.

Configure gatilhos relevantes para eliminar o trabalho manual com o ClickUp Automations

As automações do ClickUp lidam com as transferências manuais repetitivas que geralmente atrasam um projeto entre as fases. Em vez de enviar uma dúzia de e-mails de verificação, você pode definir regras para acionar automaticamente a próxima etapa da construção.

Por exemplo, quando uma inspeção no local é marcada como aprovada, o ClickUp pode notificar imediatamente o próximo subcontratado na programação e atualizar o status do projeto para todas as partes interessadas.

Você pode até usar o AI Automation Builder para descrever um fluxo de trabalho em linguagem simples, e a plataforma configurará a lógica para você. Isso se estende também à comunicação — você pode configurar automações de e-mail para manter parceiros e fornecedores atualizados sobre os marcos do projeto ou envios de formulários.

Isso mantém o ritmo do projeto acelerado e sua equipe focada no trabalho.

Giuliano Peressini, diretor técnico (CTO) da Casagrande, validou o ClickUp:

O ClickUp é sempre uma ótima opção quando é necessário compartilhar informações entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando há diferentes equipes trabalhando no mesmo assunto a partir de diferentes pontos de vista.

O ClickUp é sempre uma ótima opção quando é necessário compartilhar informações entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando há diferentes equipes trabalhando no mesmo assunto a partir de diferentes pontos de vista.

Aplicações reais da IA na estimativa de custos de construção

O valor da IA para empreiteiros fica claro quando você vê como ela se aplica ao trabalho diário em projetos de construção.

Melhorias em imóveis comerciais : digitalize plantas arquitetônicas e cruze-as com bancos de dados de preços de subcontratados para gerar propostas completas em poucas horas.

Escala residencial : use levantamentos automatizados para licitar três vezes mais projetos sem aumentar o número de funcionários responsáveis pelas estimativas ou as despesas gerais.

Coordenação especializada : identifique automaticamente os requisitos de especificações relevantes para sinalizar problemas de coordenação comercial antes que se tornem problemas caros em campo.

Cálculos de infraestrutura: processe planos de obra de grande porte para calcular quantidades complexas de terraplenagem que, de outra forma, levariam dias de trabalho manual.

🧠 Curiosidade: Quase 96% de todos os dados capturados no setor de construção e engenharia não são utilizados. A maioria das empresas possui um acervo valioso de históricos de propostas e relatórios de campo que nunca são analisados para melhorar estimativas futuras.

Desafios do software de estimativa de construção com IA

A IA é uma ferramenta poderosa, mas investir nessa tecnologia traz seus próprios desafios. Aqui estão alguns deles:

Resistência à adoção e curvas de aprendizado

Seus melhores estimadores passaram décadas aprimorando sua intuição. Quando você introduzir a IA, eles não ficarão entusiasmados, mas sim céticos. Há uma preocupação legítima de que ela torne suas funções redundantes.

Você precisa enquadrar a tecnologia como uma ferramenta, não como um substituto. Saber que a curva de aprendizado é temporária e que a recompensa, menos trabalho braçal e mais tempo para o pensamento estratégico, é um benefício que a maioria das pessoas vai abraçar assim que experimentar.

Custos de implementação e ROI

Softwares especializados em estimativa de custos de projetos com IA podem ser caros. As taxas de assinatura, o tempo de treinamento e a possível reformulação do fluxo de trabalho representam um investimento significativo. Pode ser difícil para empreiteiros menores justificar o custo, dado o volume de suas propostas.

Você precisa avaliar o retorno sobre o investimento (ROI) sob duas perspectivas. Primeiro, a economia de tempo com a automação de tarefas manuais permite que você participe de mais licitações. Segundo, a maior precisão pode evitar até mesmo um grande estouro no orçamento, o que poderia compensar o custo do software muitas vezes. Uma plataforma integrada também pode ajudar, consolidando várias ferramentas em um único espaço de trabalho.

📌 A vantagem do ClickUp: as integrações do ClickUp ajudam você a justificar o investimento, atuando como uma ponte entre suas ferramentas especializadas de construção e suas operações diárias. Você pode consolidar seu fluxo de trabalho em um único hub que se conecta às ferramentas que você já usa. Por exemplo, é isso que você pode esperar: Integrações nativas : sincronize commits e issues do GitHub ou GitLab diretamente com as tarefas do projeto para acompanhar o progresso do desenvolvimento sem sair do ClickUp.

Sincronização de comunicação : converta mensagens do Slack em tarefas acionáveis ou receba atualizações em tempo real em seus canais para manter todos alinhados.

Conectividade personalizada: use a API ClickUp ou o Zapier para criar automações personalizadas entre milhares de aplicativos, garantindo que seu fluxo de dados específico permaneça ininterrupto. ➡️ Melhore seu ROI com a consolidação de ferramentas!

Requisitos de supervisão humana

O maior erro que você pode cometer é presumir que a IA é infalível. Ela é ótima no reconhecimento de padrões, mas ainda terá dificuldades com uma digitalização ruim ou uma contradição em uma solicitação de proposta de 400 páginas.

A revisão por especialistas humanos deve ser a linha de defesa final. A IA lida com o processamento de grandes volumes de dados para que sua equipe tenha energia para os 5% da proposta que representam 90% do risco. Adapte o software para sinalizar as anomalias, para que seu estimador saiba exatamente onde se concentrar.

O futuro da IA na estimativa de custos de construção

A evolução das ferramentas de IA para construção está caminhando para um futuro mais conectado e inteligente. Estamos vendo recursos emergentes que transformarão ainda mais o setor. Isso inclui uma integração mais estreita entre estimativas e execução de projetos, um assistente de IA sensível ao contexto e conexões em tempo real com os preços dos fornecedores.

No entanto, a maior tendência é a mudança para espaços de trabalho unificados. O setor está finalmente se afastando de soluções pontuais fragmentadas em direção a espaços de trabalho convergentes, onde estimativas, gerenciamento de projetos e execução em campo compartilham uma única camada de dados. Isso elimina o atrito doloroso de transferência que afeta a maioria dos fluxos de trabalho de construção atualmente.

Automatize as estimativas de construção para obter o máximo retorno sobre o investimento

A IA para estimativas de construção complementa sua equipe, em vez de substituí-la. Ela elimina trabalhos tediosos e repetitivos, permitindo que os estimadores se concentrem no que fazem de melhor. Se sua equipe enfrenta dificuldades com ferramentas fragmentadas e processos manuais, agora você tem um caminho claro para consolidar seus fluxos de trabalho.

Pronto para reunir suas estimativas e gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA? Comece hoje mesmo gratuitamente com o ClickUp.

Perguntas frequentes

Não, a IA automatiza tarefas repetitivas, mas carece do discernimento necessário para projetos complexos, relacionamentos com clientes e decisões estratégicas.

O software de levantamento de dados com IA é altamente especializado na extração de quantidades de projetos de construção, enquanto as ferramentas de gerenciamento de projetos com IA lidam com fluxos de trabalho mais amplos, como programação e colaboração em equipe.

A maioria das equipes obtém sucesso começando aos poucos. Elas aplicam a IA às tarefas mais repetitivas e de alto volume, como cálculos iniciais para projetos simples, enquanto mantêm estimadores experientes no circuito para revisão e propostas mais complexas.

Embora as ferramentas gratuitas de IA possam ser úteis para projetos simples ou para obter uma estimativa rápida, elas geralmente carecem da precisão, do suporte e dos recursos necessários para apresentar propostas profissionais e de alto risco.