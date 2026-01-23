Como o ClickUp usa formulários para padronizar solicitações internas?

Sempre que você pensa que está tudo sob controle, surge uma nova exigência.

E se você pudesse coletar todos esses dados em um único lugar e eles fossem prontamente organizados para você?

Conheça o ClickUp Forms — desenvolvido para eliminar inconsistências na coleta de dados (entrada de dados).

Com campos personalizados por IA, fluxos de trabalho automatizados e atualizações em tempo real, você passa da coleta de envios de formulários e organização de dados para a otimização deles.

Neste guia, vamos explicar como o ClickUp usa o Forms para padronizar as solicitações internas.

O problema: caos de solicitações internas não estruturadas

Se você mapear como as solicitações circulam pela sua organização atualmente, provavelmente verá os mesmos pontos problemáticos surgindo repetidamente. Aqui estão alguns problemas comuns que ouvimos falar: 👇

Responsabilidade invisível : quando uma solicitação é enviada por chat ou e-mail, raramente fica claro quem é o responsável por ela, então as tarefas ficam “à deriva” ou passam de um para outro até que alguém relutantemente as assuma.

Ausência de SLAs consistentes : sem campos padronizados para urgência, impacto e prazos, é quase impossível definir ou cumprir SLAs internos, de modo que as partes interessadas frequentemente consideram o trabalho “lento”, mesmo quando sua equipe já está operando no limite de sua capacidade.

Pontos cegos na tomada de decisões e auditorias : aprovações, contexto e decisões históricas ficam em threads diferentes, dificultando a resposta a perguntas básicas como “Por que mudamos esse processo?” ou “Quem aprovou esse acesso da última vez?”.

Experiência inconsistente dos funcionários : um gerente que “conhece o sistema” recebe suporte rápido e claro, enquanto um colega de equipe novo ou remoto não tem ideia de onde ir, o que silenciosamente cria desigualdade interna e frustração.

Relatórios não confiáveis: com solicitações chegando em formatos não estruturados, não é possível obter facilmente números sobre volume, demanda por equipe ou capacidade, por isso é difícil justificar o número de funcionários, renegociar o escopo ou recusar com base em dados.

⭐ Modelo em destaque O modelo de formulário de solicitação do ClickUp oferece um sistema de recebimento simplificado para que todas as solicitações cheguem com os detalhes corretos, no momento certo e no lugar certo. Obtenha um modelo gratuito Simplifique o recebimento e colete solicitações completas e oportunas com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp. Este modelo inclui: Campos obrigatórios, como informações do solicitante, tipo de solicitação, urgência, detalhes de apoio e anexos.

Padronize informações importantes em todas as solicitações (como prioridade, departamento, categoria, função do solicitante e sistema envolvido) para manter os relatórios organizados.

Atribua proprietários automaticamente, defina prioridades, adicione subtarefas ou encaminhe solicitações por meio da automação com base no tipo ou departamento.

O que são os formulários ClickUp?

O ClickUp Forms é o criador de formulários integrado do ClickUp que permite coletar informações (de colegas de equipe ou pessoas externas) e transforma automaticamente cada envio em tarefas do ClickUp.

Em resumo, alguém preenche um formulário ➜ O ClickUp cria uma tarefa com todas as respostas.

Colete informações e transforme cada envio de formulário em tarefas acionáveis com o ClickUp Forms.

Portanto, ao criar formulários com o ClickUp, você está basicamente projetando como uma nova tarefa deve ser:

Uma pergunta se torna o nome da tarefa

Perguntas mais longas podem preencher a descrição da tarefa .

Menus suspensos, números, datas, etc., tornam-se campos personalizados na tarefa .

Você decide o destinatário, status, prioridade, lista, tags, etc. padrão.

Se você deseja uma visão geral rápida sobre como criar seu próprio processo de admissão com o Forms no ClickUp, temos um vídeo para você:

Como o ClickUp usa formulários internamente (+ exemplos)

No ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, usamos o Forms todos os dias.

A forma como nossas próprias equipes dependem deles mostra o quão poderoso pode ser um sistema de solicitações estruturado. Veja melhor como diferentes departamentos dentro da ClickUp utilizam os formulários:

1. Solicitações de marketing

O marketing lida com ideias, prazos e opiniões o dia inteiro (isso é o que se chama de gerenciamento de projetos em grande escala). É por isso que eles criam formulários personalizáveis para os tipos de trabalho que realizam todas as semanas, como lançamentos, campanhas, conteúdo e suporte ao design.

Os membros da equipe podem então criar campos de formulário detalhados e completos. Em outras palavras, o marketing seleciona cuidadosamente perguntas que fornecem dados de formulário suficientes para entender a solicitação, estimar o esforço necessário e encaixá-la em meio a todas as outras tarefas.

Por exemplo, um formulário típico de solicitação de marketing envia tarefas para uma lista de “Entradas de marketing” e solicita:

O que você precisa: campanha, ativo único, conteúdo ou suporte a eventos

Para quem é: Segmento, grupo de clientes ou conta específica

O que é sucesso: inscrições, reuniões, tráfego ou metas de receita

Quando você precisar: datas importantes, janelas de lançamento e restrições rígidas

Links e arquivos: resumos, rascunhos, apresentações ou exemplos anteriores

Quando as respostas do formulário chegam:

Cada envio é registrado na lista de recebimentos e ajuda a equipe a acompanhar o progresso, desde a ideia até o trabalho finalizado.

Os campos mapeados preenchem detalhes da tarefa, como nome, canal, prioridade e data prevista.

As visualizações do ClickUp agrupadas por tipo de solicitação e os status personalizados do ClickUp fornecem ao marketing uma visão em tempo real da quantidade de trabalho em andamento.

📮 ClickUp Insight: Qual é a solução ideal para lidar com muitas abas? 33% dos participantes da nossa pesquisa querem uma IA que lembre de tudo e mostre novamente quando necessário. Nosso desejo por descarregamento cognitivo no trabalho fica evidente aqui: imagine poder confiar em um sistema para armazenar conhecimento, para que nossos cérebros não precisem fazer isso. ✨ O ClickUp Brain oferece exatamente isso, permitindo que você capture, armazene e recupere ideias de qualquer lugar do seu espaço de trabalho ou aplicativos conectados sempre que precisar. É o seu segundo cérebro e caixa de ressonância!

2. Suporte de TI e solicitações de acesso

As equipes de TI estão sempre sobrecarregadas com tickets vagos como “laptop quebrado” ou “painel não está funcionando”.

O ClickUp Forms ajuda a coletar os detalhes de diagnóstico corretos antecipadamente, para que possam fazer uma triagem rápida (sem intermináveis idas e vindas). Cada incidente, solicitação de acesso ou pedido de hardware começa com uma admissão estruturada que pode ser filtrada e relatada.

Por exemplo, um “Formulário de Suporte de TI ou Solicitação de Acesso” pode capturar:

Quem está solicitando: Nome, equipe, detalhes de contato e urgência

Que tipo de solicitação é: Incidente, acesso, novo hardware, instalação de software, problema de rede

Qual sistema está envolvido: ClickUp, Google Workspace, VPN, SSO ou outras ferramentas

O que está acontecendo: descrição clara, impacto no trabalho, mensagens de erro e etapas reproduzíveis.

Anexos úteis: capturas de tela, registros ou vídeos curtos.

Quando esse formulário se transforma em uma tarefa:

Novos tickets são enviados para uma lista de solicitações de TI ou de atendimento ao cliente com o tipo, o sistema e o impacto já preenchidos.

O ClickUp Automations encaminha os tickets para o responsável certo com base na ferramenta ou no tipo de solicitação e define prioridades ou prazos de SLA.

Automatize acompanhamentos e lembretes com o ClickUp Automations.

As subtarefas são criadas automaticamente para trabalhos com várias etapas, como o provisionamento de várias ferramentas para um novo funcionário.

Os painéis do ClickUp mostram o volume de tickets, os tempos de resposta e os problemas antigos, para que a TI possa identificar gargalos antecipadamente.

⚡ Arquivo de modelos: Suas solicitações de serviço internas ou voltadas para o cliente estão demorando mais do que deveriam porque as expectativas não estão claras desde o início? Um modelo bem estruturado ajuda a definir as expectativas corretas desde o início. Confira esses modelos de solicitação de serviço selecionados para melhorar a clareza e acelerar os tempos de resolução!

3. Solicitações de RH

Suas equipes de recursos humanos lidam com todos os tipos de trabalhos confidenciais e multifuncionais que podem se perder se forem armazenados em e-mails.

Com o Forms, você pode registrar tudo, desde integrações e transferências internas até questões relacionadas a folgas, ao mesmo tempo em que aciona tarefas para as equipes de TI, finanças e gerentes nos bastidores.

Por exemplo, um “Formulário de Solicitação de Operações de Pessoal” pode incluir seções para:

Novos contratados: função, gerente, data de início, localização, departamento e equipamentos ou acessos necessários

Mudanças no emprego: promoções, mudanças na equipe, atualizações de cargos, datas de vigência e aprovadores.

Férias ou licenças: tipo de licença, datas, dias parciais, contato de backup e quaisquer observações

Ajuda geral de RH: perguntas sobre políticas, questões relacionadas a benefícios, dúvidas sobre folha de pagamento ou suporte para relações com funcionários

Quando uma solicitação é enviada:

Ele é inserido em uma lista de solicitações de operações de pessoal com um campo de categoria onde você pode filtrar por novas contratações, mudanças ou folgas.

A lógica condicional no formulário garante que as pessoas vejam apenas os campos que correspondem à sua situação.

O ClickUp Automations atribui tarefas ao HRBP ou especialista certo, além de criar subtarefas para equipes parceiras, como TI, Folha de Pagamento ou Operações.

🧠 Curiosidade: a Netflix já produziu um documento cultural de 127 páginas tão lendário que o diretor de operações do Facebook o chamou de “o documento mais importante do Vale do Silício”. Ele influenciou as políticas de RH em todo o setor de tecnologia.

4. Operações e solicitações entre equipes

As equipes de operações dão suporte a todos os outros, o que significa que suas solicitações tendem a se tornar desestruturadas ao longo do tempo.

Os formulários ajudam a converter uma ampla variedade de solicitações ad hoc em solicitações bem definidas que podem ser priorizadas, delimitadas e encaminhadas ao responsável certo.

Um formulário de solicitação operacional ou entre equipes geralmente abrange:

Necessidades das instalações e do escritório: mudanças de mesa, reparos, acesso ao prédio, problemas com salas ou equipamentos e questões de limpeza ou segurança.

Equipamentos e suprimentos: hardware, periféricos, materiais de escritório ou brindes da empresa, incluindo quantidades e datas necessárias.

Eventos e logística: eventos internos, eventos externos, apoio a conferências, coordenação de fornecedores ou logística de viagens.

Suporte operacional geral: Ajuda com processos, sistemas internos ou tarefas administrativas que abrangem várias equipes.

Quando essas solicitações chegam por meio de um formulário:

Eles são coletados em uma lista de solicitações operacionais ou solicitações da equipe com campos para categoria, localização, estimativa de orçamento e data de vencimento.

As perguntas condicionais nos formulários capturam o nível certo de detalhes por categoria, como escritório e andar para instalações, ou modelos e quantidades para equipamentos.

Colete detalhes precisos e específicos por categoria com perguntas condicionais no ClickUp Forms.

A equipe de operações pode usar visualizações agrupadas por categoria e status para gerenciar a carga de trabalho, proteger a capacidade e manter as partes interessadas informadas.

💡 Dica profissional: O ClickUp Forms suporta lógica condicional, o que significa que as perguntas aparecem ou desaparecem com base nas respostas anteriores. Isso evita que as pessoas vejam campos irrelevantes e reduz os envios incompletos ou de baixa qualidade. Personalize perguntas de acompanhamento dinamicamente usando a lógica condicional no ClickUp Forms. Por exemplo: Se o solicitante selecionar “Urgente” em Prioridade → Mostrar um campo Data de vencimento

Se eles escolherem “Solicitação de acesso” → Revele um campo solicitando “Qual sistema?” Para configurá-lo: Adicione uma pergunta com um tipo compatível (menu suspenso, caixa de seleção, status, etc.). Ative a Lógica na parte inferior direita da pergunta. Expanda Regras e defina: SE [condição] → ENTÃO [ação = mostrar campo(s)] 👉 A lógica condicional é especialmente poderosa para formulários de admissão compartilhados que atendem a vários tipos de solicitações entre equipes.

Como criar um formulário de solicitação interna no ClickUp

Veja como configurar um formulário de solicitação interna no ClickUp 👇

1. Prepare seu processo de solicitação

Antes mesmo de abrir o ClickUp, tenha uma ideia clara do que seu formulário de solicitação interna deve realizar.

Defina o objetivo do seu formulário. Pergunte a si mesmo:

Que tipos específicos de solicitações este formulário deve aceitar e quais devem ser encaminhadas para outro lugar? (Evita confusão)*

Quais informações precisamos para começar a trabalhar imediatamente? (Nomes, departamentos, IDs de dispositivos, ativos, links de projetos e muito mais)

Diferentes tipos de solicitações devem acionar diferentes perguntas de acompanhamento ou caminhos de encaminhamento? (Um sinal de que você precisará de lógica condicional ou várias listas)

Existem campos propensos a dados inconsistentes que devem ser padronizados usando menus suspensos ou campos obrigatórios? (Pense em prioridade, nomes de departamentos, categorias de solicitações)

Quem irá preencher este formulário e que terminologia ou instruções são necessárias para que o formulário seja fácil de preencher corretamente? (Especialmente importante se várias equipes utilizarem o mesmo formulário) Os quadros brancos e mapas mentais do ClickUp podem ser úteis para mapear cada aspecto desses processos e etapas. Transforme ideias complexas em etapas de ação com o ClickUp MindMaps.

Em seguida, quais são as informações exatas que você precisa que cada solicitante forneça?

Pule esta etapa e você acabará editando o formulário várias vezes mais tarde.

2. Adicione uma visualização de formulário no ClickUp

É hora de começar a criar o formulário!

Vá para o Espaço, Pasta ou Lista onde deseja que as solicitações recebidas apareçam. Isso é importante porque cada formulário está vinculado a um local específico. Cada envio se torna uma tarefa nesse local exato.

Crie formulários de solicitação vinculados a espaços, pastas ou listas específicos no ClickUp Forms.

Uma vez dentro desse local, você pode adicionar o formulário:

Clique no botão + Exibir.

Clique no botão + Exibir

Na galeria de tipos de visualização disponíveis, escolha Formulário.

Selecione “Formulário” na lista de visualizações do ClickUp.

Dê um nome à nova visualização do formulário se quiser que seja fácil identificá-la.

Você será solicitado a escolher um modelo ou começar do zero.

Escolha um modelo de formulário ou comece do zero no ClickUp Forms.

⚡ Arquivo de modelos: Quer economizar horas na configuração do seu sistema de recebimento? Dê uma olhada nestes modelos de formulários de recebimento criados especialmente para você, cada um deles desenvolvido para lidar com tudo, desde incidentes de TI até briefings de marketing e solicitações operacionais.

3. Crie os campos do formulário

No formulário, decida quais informações as pessoas preencherão e como o formulário fluirá.

Comece dando um título e uma breve descrição. A partir daí, basta arrastar os campos necessários. O ClickUp oferece uma variedade de opções (entradas de texto, listas suspensas, datas, anexos, caixas de seleção e muito mais) para que você possa refletir exatamente o que seu fluxo de trabalho exige.

Crie formulários de admissão estruturados e prontos para o fluxo de trabalho usando campos personalizáveis no ClickUp Forms.

Aqui estão algumas áreas nas quais você deve se concentrar 👇

Campos essenciais : adicione o nome do solicitante, o departamento e uma breve descrição do problema ou solicitação.

Menus suspensos para consistência: para categorias como “Tipo de solicitação” ou “Prioridade”, os menus suspensos oferecem os campos de dados mais claros e padronizados.

Padronize os dados das solicitações e garanta a consistência com os campos suspensos no ClickUp Forms.

Anexos: se o seu processo exigir capturas de tela, briefings criativos ou documentos, basta adicionar um campo de anexo no início.

Campos obrigatórios: marque os itens não negociáveis como obrigatórios, para que as pessoas não deixem de preencher acidentalmente algo que sua equipe precisa para realizar seu trabalho com eficiência.

Além disso, você também pode adicionar mais perguntas para personalizar o formulário como desejar.

🧠 Curiosidade: No século XIX, as pessoas dobravam as cartas de maneiras tão complexas para evitar adulteração que os historiadores hoje chamam isso de “travamento de cartas”. Alguns métodos são tão complexos que os museus os tratam como quebra-cabeças de papel.

4. Configure as definições de envio e a automatização do fluxo de trabalho

O próximo passo é garantir que cada envio chegue exatamente onde deve (e, é claro, funcione da maneira que sua equipe precisa).

Comece abrindo o painel Configurações no lado direito da visualização do formulário e: ⬇️

Escolha a lista de destino: cada envio de formulário se torna uma tarefa, então escolha a lista exata onde essas solicitações devem ficar. (por exemplo, Suporte de TI, Solicitações de Design, Caixa de Entrada de Instalações)

Defina um responsável padrão: se todas as solicitações devem ser encaminhadas para uma pessoa ou equipe, você pode atribuí-las automaticamente (economizando muito trabalho manual).

Controle onde os envios são direcionados e atribua automaticamente as solicitações recebidas com as configurações de formulário no ClickUp.

Aplique um modelo de tarefa (opcional, mas poderoso): se sua equipe tiver um modelo para questões de TI, briefings criativos, relatórios de bugs etc., você pode aplicá-lo automaticamente para que todas as novas tarefas incluam: subtarefas, listas de verificação e campos personalizados.

Subtarefas

Listas de verificação

Campos personalizados

Subtarefas

Listas de verificação

Campos personalizados

Quer inspiração para criar processos mais automatizados? Confira estes casos de uso de automação de fluxo de trabalho com IA.

5. Defina o estilo e a marca do seu formulário

Seu formulário merece um pequeno aprimoramento antes de ser enviado às pessoas da sua equipe ou departamento. Na guia Design, ajuste a aparência para que o formulário pareça um espaço exclusivo da sua equipe.

Você pode:

Alterne entre um layout de uma coluna e um layout de duas colunas, dependendo da quantidade de informações que você estiver coletando.

Personalize layouts, marcas e temas de formulários para combinar com seu espaço de trabalho com o ClickUp Forms.

Ajuste cores, planos de fundo e estilos de botões para combinar com a identidade visual da sua empresa.

Carregue uma imagem de fundo personalizada se quiser dar um toque extra de elegância.

Escolha temas claros ou escuros e brinque com as cores da sua marca para que o formulário pareça realmente pertencer ao seu espaço de trabalho interno.

... e muito mais.

🤯 Você sabia? O ClickUp agora oferece suporte a mais de 4 milhões de equipes e, enquanto novos espaços de trabalho continuam a crescer, o uso de IA também está disparando. Mais de 2 milhões de espaços de trabalho estão usando IA atualmente, contra apenas 665.000 no ano passado!

6. Compartilhe o formulário internamente

E esta é a melhor (e mais simples) parte! Basta compartilhar seu formulário ClickUp com sua equipe em:

Link direto: copie o URL compartilhável do formulário e cole-o no copie o URL compartilhável do formulário e cole-o no ClickUp Chat , e-mail ou Teams. Com um clique, seus colegas de equipe estarão exatamente onde precisam estar para enviar uma solicitação.

Incorpore em ferramentas internas: pegue o código de incorporação e insira o formulário no Confluence, SharePoint ou na sua intranet. Dessa forma, as pessoas o encontrarão naturalmente enquanto realizam seu trabalho habitual.

Compartilhe formulários de diferentes maneiras usando o ClickUp Forms.

Restrinja o acesso: mantenha o formulário em uma lista privada para que ele seja relevante apenas para equipes internas específicas e aproveite as permissões do espaço de trabalho para impedir envios externos aleatórios da empresa.

Facilite a localização: adicione o link aos documentos de integração, ao seu wiki interno ou ao ClickUp Docs. Dê à sua equipe um único local de referência, para que ninguém precise jogar “Onde está Wally?” com o seu formulário de solicitação.

É isso! Você acabou de padronizar todas as suas solicitações internas.

⭐ Etapa bônus: use o ClickUp AI para análise

Mas capturar solicitações é apenas metade da história. O que acontece a seguir é geralmente onde as coisas desandam. Quando as tarefas começam a chegar, a maioria das equipes volta à bagunça que atrasa todo mundo. Você sabe como é:

Em busca do contexto que faltava

Solicitar as mesmas informações duas vezes

Reescrevendo as mesmas respostas

Classificar e priorizar tudo manualmente

Alternar entre ferramentas apenas para entender o que está acontecendo

Este é um caso clássico de dispersão de trabalho e contexto. Mas todos saudem o ClickUp Brain, a IA de trabalho destinada a eliminar o caos que você enfrenta todos os dias.

Analise as respostas dos formulários com o ClickUp AI.

Veja como isso torna seu sistema de solicitações magicamente integrado:

Entenda o contexto: cada solicitação vem com detalhes, histórico e padrões. Os campos de IA do ClickUp podem reunir tudo isso instantaneamente por meio de resumos de IA, para que você não precise procurar em registros de bate-papo.

Ajuda você a classificar automaticamente: o Brain pode ajudar a categorizar solicitações, identificar o que é urgente e revelar o que está relacionado.

Fornece respostas: peça ao ClickUp Brain um resumo, um próximo passo, uma explicação ou uma atualização preliminar e você receberá algo com base em suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho reais (contexto real do seu trabalho real).

Obtenha resumos contextualizados, próximas etapas e atualizações com base em seus fluxos de trabalho com o ClickUp Brain.

📚 Leia mais: Principais criadores de formulários com IA

⭐ Etapa bônus: analise os envios de formulários por meio de painéis

Os painéis permitem visualizar os dados recebidos, possibilitando tomar decisões mais rápidas e identificar padrões sem a necessidade de relatórios manuais.

Com este complemento, os painéis do ClickUp exibem as métricas e tendências mais importantes em tempo real.

Veja como isso ajuda você a aprimorar as solicitações internas:

Crie cartões vinculados às suas listas de entrada: adicione cartões de lista de tarefas que apontam para a lista onde as tarefas do formulário são enviadas. Use agrupamentos e filtros (por exemplo, por tipo de solicitação, prioridade, responsável) para se concentrar no que é mais importante.

Acompanhe o volume e as tendências de envios: use cartões de cálculo (por exemplo, contagem de tarefas) ou cartões de gráfico de barras/linhas para ver como os tipos de solicitações evoluem ao longo do tempo.

Monitore o trabalho em andamento: adicione cartões Carga de trabalho por status ou Tempo total no status para ver onde as solicitações estão paralisadas ou em andamento — perfeito para SLAs ou sinalizadores de risco de SLA.

Aprofunde-se quando necessário: a maioria dos cartões do painel permite que você clique nas tarefas subjacentes para inspecionar respostas individuais do formulário sem sair do painel.

Você pode até adicionar um cartão de cálculo ao seu painel e definir o local para onde as tarefas de resposta do formulário são enviadas.

Benefícios da padronização de solicitações com o ClickUp Forms

Veja por que a padronização de solicitações por meio do ClickUp Forms causa um impacto tão significativo:

Priorização mais fácil de solicitações : como o Forms pode incluir menus suspensos ou prioridades predefinidas, sua equipe não precisa interpretar manualmente os prazos. Essa entrada consistente de priorização significa que você pode criar painéis ou filtros de forma mais confiável e até mesmo padronizar processos em torno do que se qualifica como prioridade alta, média ou baixa.

Maior visibilidade entre equipes/funções : com um recebimento padronizado, a liderança e as partes interessadas podem ver dados uniformes (por exemplo, “número de solicitações por departamento”, “tempo médio de processamento por tipo de solicitação”). Isso ajuda a documentar os processos com mais clareza, pois todas as solicitações entram no sistema da mesma maneira.

Melhor alinhamento da marca ou do processo : com o ClickUp Forms, você pode personalizar o layout e a marca (“Qual linha de produtos?”, “Qual região?”, etc.) para que o próprio formulário de inscrição reforce seu processo e suas expectativas, não apenas o conteúdo.

Integração mais rápida para novos solicitantes : quando os campos do formulário são previsíveis e padronizados, novos membros da equipe ou solicitantes externos (fornecedores, prestadores de serviços) se adaptam mais rapidamente (menos explicações necessárias, menos erros).

Auditoria/rastreamento mais fácil de solicitações de alteração : se você padronizar o recebimento de solicitações, poderá rastrear o tipo de solicitações recebidas ao longo do tempo (por exemplo, aumento de orçamento, alteração de escopo), pois todos usam a mesma taxonomia.

Melhor integração com tarefas e fluxos de trabalho: como cada envio de formulário se torna uma tarefa no ClickUp (com campos previsíveis), a cadeia de solicitação → tarefa → conclusão se torna mais suave, e é menos provável que você precise mapear manualmente solicitações pontuais em seu sistema de tarefas.

Padronize todas as solicitações internas com o ClickUp

Se as pessoas ainda estão enviando solicitações em chats aleatórios, e-mails parciais e conversas de corredor, o problema não é sua equipe. O problema é que não existe uma maneira única e confiável de pedir ajuda.

O ClickUp Forms resolve isso, oferecendo a todos o mesmo acesso simples para enviar solicitações.

Todas as solicitações seguem a mesma estrutura, fazem as perguntas certas e chegam à lista certa como uma tarefa que sua equipe pode realmente executar. Campos personalizados, perguntas condicionais e automações garantem que as equipes de TI, RH, design e operações obtenham os detalhes de que precisam.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme suas solicitações internas em um sistema em que toda a sua equipe pode confiar. ✅

Perguntas frequentes

Sim. Você pode enviar facilmente notificações automáticas para o Slack ou e-mail sempre que um novo envio de formulário chegar. Isso é especialmente útil para membros específicos da equipe que precisam responder rapidamente às solicitações internas. Muitas equipes compartilham o ClickUp Forms no Slack e, em seguida, usam o ClickUp Automations para enviar novos envios diretamente para os canais certos.

O ClickUp protege todos os envios de formulários com segurança, criptografia e controles de permissão de nível empresarial. Você decide quem pode coletar dados, quem pode visualizar os envios e onde as tarefas são criadas. O acesso é baseado em funções, e as informações confidenciais podem ser bloqueadas para equipes multifuncionais ou indivíduos, conforme necessário. Melhor ainda, os espaços de trabalho, listas e visualizações que armazenam os dados dos formulários herdam os mesmos padrões de segurança usados em toda a plataforma. Além disso, quando você ativa as configurações de formulários autenticados por conta, apenas as pessoas que se juntaram ao seu espaço de trabalho podem visualizar e enviar formulários.

Com certeza. Muitas empresas criam formulários personalizáveis que atendem a várias equipes usando os campos personalizados e a lógica condicional do ClickUp. Por exemplo, os departamentos de marketing, TI e RH podem receber solicitações de um único formulário unificado, e as regras do ClickUp encaminharão cada envio para a lista correta ou para as tarefas acionáveis dessa equipe. Isso é ideal para centrais de atendimento compartilhadas ou integração de novos funcionários.

A interface de arrastar e soltar do ClickUp facilita a adição de campos personalizados, como prioridade, tipo de solicitação ou departamento. Depois que esses campos estiverem criados, você poderá usar as automações para categorizar ou priorizar instantaneamente novas tarefas no momento em que elas chegarem. Por exemplo, solicitações “urgentes” podem ser atribuídas automaticamente a um líder, enquanto problemas de TI podem ser encaminhados para uma fila dedicada.

Sim. O ClickUp Brain, também conhecido como ClickUp AI, pode resumir envios de formulários longos ou pouco claros, destacar detalhes ausentes e ajudar a encaminhar o trabalho para o responsável certo. Como ele entende o contexto, pode transformar envios brutos em tarefas acionáveis imediatamente.