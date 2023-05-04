A ClickUp lança o único assistente de IA baseado em funções do mundo

O ClickUp AI elimina as suposições ao aproveitar a IA para diferentes tipos de trabalho

SAN DIEGO, 4 de maio de 2023 — A ClickUp, plataforma de produtividade que reúne o trabalho em um só lugar, anunciou hoje a disponibilidade do ClickUp AI — uma solução transformadora de IA que mudará para sempre a forma como as pessoas trabalham. Nativo da plataforma ClickUp, o ClickUp AI oferece uma experiência específica, projetada para eliminar as suposições sobre o uso da IA no trabalho em todas as funções.

“A inteligência artificial é a superferramenta de produtividade que definirá nossa geração. Todas as pessoas verão um enorme benefício da IA em um futuro próximo”, disse Zeb Evans, fundador e CEO da ClickUp. “A integração da IA à nossa plataforma marca um passo monumental para cumprir nossa missão de revolucionar a produtividade global. Os profissionais do conhecimento não apenas acelerarão suas tarefas, mas também elevarão a qualidade de seus resultados. A adoção antecipada da tecnologia de IA garante que as organizações obtenham uma vantagem competitiva significativa em produtividade e eficiência. ”

A ClickUp ajuda os clientes a ir além da aplicação básica da IA no local de trabalho. A ClickUp coloca dezenas de comandos de IA e prompts específicos para cada função diretamente nas mãos de seus usuários. Como resultado, a ClickUp é a única plataforma de produtividade que facilita a extração de valor comercial imediato da tecnologia de IA e oferece valor tangível aos seus clientes.

As novas funcionalidades incluem:

*mais de 100 ferramentas de IA otimizadas para cada função e caso de uso: a equipe de pesquisa da ClickUp fez parceria com dezenas de especialistas funcionais para criar prompts totalmente padronizados para quase todos os casos de uso de alto valor. Continuamente otimizadas e testadas, as ferramentas de IA da ClickUp capturam as informações precisas necessárias para garantir resultados da mais alta qualidade. Além disso, elas podem ser personalizadas com entradas como tom e criatividade, e os resultados são pré-formatados e incluem estruturas de conteúdo como títulos em negrito ou tabelas estruturadas por padrão.

Melhore sua escrita: Destaque qualquer texto no ClickUp — como um documento, comentário ou descrição de tarefa — e use a nova barra de ferramentas do ClickUp AI para melhorar o conteúdo. Os comandos mais populares incluem tornar o conteúdo mais longo ou mais curto, melhorá-lo ou simplificar a escrita.

Permita que a IA mostre o caminho : o ClickUp AI gera textos e cópias para qualquer assunto com facilidade. O prompt “Escrever com IA” ajuda você a redigir seu próximo e-mail ou esboçar uma postagem de blog em segundos!

Elimine tarefas administrativas: economize tempo e esforço para você e sua equipe, evitando a necessidade de ler documentos longos. Aproveite as ferramentas de IA do ClickUp para resumir e gerar itens de ação , a fim de fornecer recapitulações instantâneas ou extrair as próximas etapas de qualquer texto com facilidade.

💡 Destaque do recurso: ClickUp Brain Max e AI Agents O ClickUp AI não apenas responde — ele raciocina. Com o ClickUp Brain Max, os usuários podem aproveitar o recurso de conversão de voz em texto para capturar ideias, notas de reuniões ou atualizações detalhadas de projetos instantaneamente, transformando pensamentos falados em tarefas e documentos estruturados. Combinados com os ClickUp AI Agents, esses fluxos de trabalho vão além da automação básica — os agentes podem priorizar tarefas, revelar contextos e se adaptar a metas em constante mudança, tudo isso enquanto mantêm o trabalho alinhado entre as equipes. Juntos, o Brain Max e os AI Agents redefinem a produtividade, oferecendo às organizações sistemas inteligentes que pensam à frente, em vez de apenas seguir instruções.

A ClickUp é a plataforma de produtividade preferida de quase dois milhões de equipes em todo o mundo. Fiel à missão da empresa de economizar tempo das pessoas para tornar o mundo mais produtivo, aqui estão apenas alguns exemplos de como as equipes podem aproveitar o poder da ClickUp AI em seus fluxos de trabalho:

“O ClickUp AI tem sido incrível para minha comunidade, meus clientes e para mim. Ele tem apoiado nossa equipe escrevendo e-mails, transformando notas de reuniões em tarefas acionáveis, gerando Procedimentos Operacionais Padrão e até mesmo nos ajudando a idealizar e criar roteiros de conteúdo”, disse Yvi Heimann, consultora de eficiência empresarial da Ask Yvi. “Conseguimos reduzir pela metade o tempo gasto em determinados fluxos de trabalho, aproveitando a IA diretamente no ClickUp. É realmente notável!”

O ClickUp AI está disponível para todos os clientes em nossos planos pagos por US$ 5 por usuário por mês. Para saber mais sobre o ClickUp AI, visite nossa página da web.

Sobre a ClickUp

A ClickUp é a única plataforma de produtividade tudo-em-um do mundo que se adapta à maneira como as pessoas querem trabalhar. Ela substitui todas as ferramentas individuais de produtividade no local de trabalho por uma plataforma única e unificada que inclui gerenciamento de projetos, colaboração em documentos, quadros brancos, planilhas e metas. Fundada em 2017 e sediada em San Diego, a ClickUp tem a missão de tornar o mundo mais produtivo. Como uma das empresas de SaaS que mais crescem no mundo, a ClickUp ajudou mais de 8 milhões de usuários em 1,6 milhão de equipes a ter uma vida mais produtiva e economizar pelo menos um dia por semana. Para saber mais, acesse www.clickup.com.