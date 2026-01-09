Principais alternativas ao Comet Browser para experimentar em 2026

Os navegadores modernos não são mais janelas passivas para a internet. Eles são centros de produtividade, copilotos de IA, assistentes de pesquisa e ferramentas de privacidade, tudo em um só lugar.

O Comet Browser tentou redefinir essa experiência, mas, para muitos usuários, sua camada de IA ainda parece experimental, em vez de essencial.

É por isso que este guia explora as principais alternativas ao Comet Browser que oferecem recursos de IA mais inteligentes e melhor desempenho.

Por que escolher alternativas ao Comet Browser

Embora os usuários apreciem o conceito de uma experiência de navegação com prioridade em IA no Comet, muitas vezes consideram-na menos revolucionária na prática.

Aqui estão algumas das limitações da ferramenta:

Falta de integrações : oferece conexões nativas limitadas com plataformas de gerenciamento de projetos, documentação e colaboração, criando atrito para usuários que dependem de fluxos de trabalho fortemente conectados.

Personalização limitada : não oferece controle granular sobre extensões, layouts, atalhos ou automação.

Desempenho inconsistente: causa problemas de estabilidade e desempenho para usuários que dependem de várias guias, extensões ou fluxos de trabalho assistidos por IA.

Sem sistema de produtividade integrado: carece de recursos de gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas, agentes de IA, sincronização de contexto entre dispositivos, etc.

Alternativas ao Comet Browser em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* Arc Browser Navegação organizada e moderna com separação intuitiva do espaço de trabalho Espaços para vários contextos de navegação, barra lateral com guias verticais, barra de comandos para navegação rápida Gratuito Google Chrome Velocidade, confiabilidade e amplo suporte a extensões Sincronização perfeita entre dispositivos, ecossistema de extensões abrangente, serviços Google integrados Gratuito Microsoft Edge Copilot Produtividade assistida por IA e integração com o Microsoft 365 Copilot integrado para geração e resumo de conteúdo, Immersive Reader, coleções para salvar pesquisas e notas Gratuito SigmaOS Multitarefa e organização do fluxo de trabalho para usuários preocupados com a produtividade Espaços de trabalho semelhantes a projetos, Look It Up para resumos de várias fontes, visualizações Command-Hover Gratuito; planos Pro a partir de US$ 20/mês Brave Browser Proteção de privacidade robusta e bloqueio de anúncios Brave Shields, janelas privadas Tor integradas, Brave Talk integrado para chamadas de vídeo privadas, assistente Leo AI Gratuito; Preços personalizados Navegador DuckDuckGo Privacidade rigorosa por padrão e rastreamento de dados zero Bloqueio de rastreadores, pesquisa criptografada, botão Fire para limpeza de dados com um clique Gratuito; planos Pro a partir de US$ 9,99/mês. Navegador Dia Navegação minimalista e sem distrações com integração leve de IA Interface com guias verticais, tom personalizável do assistente de IA, omnibox de IA para comandos em linguagem natural Gratuito; planos Pro a partir de US$ 20/mês Opera Neon Interface criativa e experimental com automação de IA integrada Guias visuais em bolhas, ferramentas de IA (Chat, Do, Make), mensagens integradas, reprodutor de vídeo pop-out, captura de instantâneos de páginas da web. $19,90 Zen Browser Navegação diária limpa e refinada com personalização Modo compacto para minimalismo, editor de PDF integrado, navegação com desempenho otimizado Gratuito Vivaldi Personalização avançada e controle para usuários avançados Layouts de guias ajustáveis, divisão da tela em blocos, personalização de temas e gestos Gratuito Arc Search Respostas rápidas e baseadas em IA para pesquisa e leitura Resumo Browse for Me, arquivamento automático de guias, visualização de leitura simplificada Gratuito

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Comet Browser para usar

Vamos dar uma olhada detalhada nas melhores alternativas ao navegador Comet 🔍

1. Arc Browser (ideal para uma navegação organizada e moderna)

via Arc Browser

Se você é uma daquelas pessoas que tem cerca de 47 guias abertas no momento, o Arc Browser pode ser uma boa escolha. Um ótimo recurso que ele oferece: Espaços. São espaços de trabalho dedicados que separam seus contextos de navegação de forma organizada. Aloque um para o trabalho, outro para projetos pessoais e outro para um projeto paralelo que você deseja desenvolver. Cada Espaço tem suas próprias guias, favoritos e até temas.

Além disso, o Arc abandona completamente as guias horizontais em favor de uma barra lateral vertical que permite ver o que há em cada guia.

A Barra de Comandos melhora a navegação e o controle com uma pesquisa no estilo Spotlight para toda a sua experiência de navegação. Com um único atalho de teclado, você pode saltar instantaneamente para qualquer guia aberta, página fixada, marcador ou ação do navegador.

Melhores recursos do Arc Browser

Abra um mininavegador para pesquisas rápidas sem interromper seu fluxo de trabalho atual com o Little Arc .

Personalize sites usando Boosts , que permitem modificar visual e funcionalmente a aparência e o comportamento das páginas.

Faça brainstorming visualmente usando Easels, que são espaços semelhantes a quadros brancos para anotações, capturas de tela e elementos de design.

Limitações do Arc Browser

É principalmente um aplicativo voltado para desktop, com a experiência no Mac sendo significativamente melhor do que nas versões do Windows em termos de recursos e estabilidade.

Preços do Arc Browser

Gratuito

Avaliações e comentários do Arc Browser

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? A “navegação privada ” foi introduzida pela primeira vez pelo Safari da Apple em 2005. Anos depois, o Chrome e o Firefox seguiram o exemplo.

2. Google Chrome (melhor em termos de velocidade e suporte a extensões)

via Google Chrome

O Google Chrome oferece um enorme ecossistema de extensões de navegador, com sua base no Chromium garantindo compatibilidade entre plataformas e atualizações de segurança frequentes. Às vezes, essa confiabilidade é exatamente o que você precisa.

A biblioteca de extensões da plataforma abrange tudo: bloqueio de distrações, anotações em PDFs e até mesmo automação de tarefas repetitivas. Sua Web Store tem milhares de soluções, testadas por milhões de usuários (não é à toa que os usuários dizem “É só pesquisar no Google, certo?”).

A sincronização entre dispositivos também é perfeita. Suas guias, favoritos, senhas e histórico acompanham você para qualquer lugar. E se você é desenvolvedor, o DevTools do Chrome oferece ferramentas avançadas para depuração, análise de desempenho, inspeção de rede e testes de design responsivo.

Melhores recursos do Google Chrome

Transmita guias ou toda a sua área de trabalho diretamente para o Chromecast ou smart TVs para uma colaboração sem esforço.

Obtenha proteção integrada contra phishing e malware, sandboxing, atualizações automáticas e alertas de violação de senha.

Aproveite os serviços integrados do Google, como o Google Tradutor para traduções instantâneas de páginas e o Google Navegação Segura que avisa sobre sites perigosos em tempo real.

Limitações do Google Chrome

Seu gerenciador de senhas não consegue diferenciar entre senhas e OTPs, tornando os pagamentos online ineficientes.

Preços do Google Chrome

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Chrome

G2: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais têm a dizer sobre o Google Chrome?

De acordo com um avaliador da Capterra:

Existem muitos aplicativos de navegação, mas eu gosto mais do Chrome por causa de sua simplicidade e interface de usuário simples. Gostei de recursos como navegação por abas, favoritos, barra de pesquisa poderosa, o Chrome se destaca na pesquisa, facilitando a localização das informações necessárias...

🧠 Curiosidade: o Google Chrome foi lançado em 2008 com uma história em quadrinhos! O Google lançou uma história em quadrinhos ilustrada de 38 páginas explicando como o Chrome funcionava. Veja como ficou: via Google Books

📚 Leia mais: Melhores extensões do Chrome para produtividade

3. Microsoft Edge (ideal para produtividade assistida por IA)

via Microsoft Edge

O Microsoft Edge Copilot combina a velocidade e a compatibilidade do Edge com tecnologia Chromium com IA generativa integrada focada na produtividade. A barra lateral oferece assistência em tempo real para resumir páginas, gerar conteúdo, responder perguntas e automatizar tarefas baseadas na web. Ele se integra profundamente ao pacote Microsoft 365 para produtividade empresarial.

Sua integração empresarial o diferencia do Comet. O Edge Copilot se conecta aos fluxos de trabalho comerciais existentes. Se sua empresa utiliza ferramentas da Microsoft, este navegador com IA se torna parte do seu ecossistema.

Ele pode redigir e-mails no Outlook, criar relatórios usando os dados da sua empresa, extrair insights de documentos do SharePoint e otimizar o trabalho com atalhos inteligentes. Você obtém tudo isso enquanto cumpre as políticas de segurança e conformidade de nível empresarial.

Melhores recursos do Microsoft Edge

AI Copilot integrado, acessível a partir de uma barra lateral dedicada no Edge. Use a IA para aumentar a produtividade , redigindo, resumindo e analisando conteúdo com ointegrado, acessível a partir de uma barra lateral dedicada no Edge.

Ative o Immersive Reader para uma leitura sem distrações, simplificando as páginas da web em formatos limpos.

Organize pesquisas, imagens e notas, sincronize-as entre dispositivos e exporte para o Word ou Excel com o recurso Coleções .

Limitações do Microsoft Edge

Às vezes, ele trava durante determinadas tarefas (scripts).

Preços do Microsoft Edge

Gratuito

Avaliações e comentários do Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 540 avaliações)

O que os usuários reais têm a dizer sobre o Microsoft Edge?

De um revisor do G2:

O que considero mais útil é a rapidez com que ele funciona como mecanismo de pesquisa. A maioria dos dispositivos que uso tem outro navegador como padrão, então tenho que selecionar o Edge intencionalmente, mas no geral só tive experiências positivas com ele.

Você é vítima da expansão excessiva do trabalho? Assista a este vídeo para ver como você pode reunir todo o seu trabalho em um só lugar e economizar horas todas as semanas ⏰

4. Sigma OS (ideal para multitarefas e organização do fluxo de trabalho)

via Sigma OS

O Sigma OS otimiza sua experiência de navegação com multitarefa e otimização do fluxo de trabalho. Ele organiza espaços de trabalho como um quadro de projetos, permitindo que você agrupe guias como tarefas, alterne entre “sessões” e até mesmo configure guias para fechar automaticamente após a conclusão.

Em vez de depender da IA para orientar sua navegação, ele oferece ferramentas dedicadas para você se manter organizado e focado. A alternância fluida permite que você alterne facilmente entre tarefas e projetos usando uma interface que prioriza o teclado. Com o contexto persistente, as guias se comportam mais como tarefas do que como páginas temporárias.

Além disso, atalhos focados em produtividade, agrupamento inteligente de guias e navegação poderosa em tela dividida tornam-no uma boa escolha para profissionais ocupados.

Melhores recursos do Sigma OS

Use Look it up para compilar páginas de resumo abrangentes a partir de várias fontes da web.

Obtenha visualizações de links com o Command-Hover para obter informações rápidas sem precisar abrir novas guias.

Personalize os recursos visuais usando o Magic Theme, que combina as cores do seu navegador com o site atual para capturas de tela estéticas.

Limitações do Sigma OS

A ferramenta não oferece suporte às vastas bibliotecas de extensões disponíveis no Chrome ou no Edge.

Preços do Sigma OS

Gratuito

Personal Pro: US$ 20/mês

Personal Max: US$ 30/mês

Avaliações e comentários do Sigma OS

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam-se: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯 Com os agentes de IA e o ClickUp Brain, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis, tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras: o ClickUp reúne tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu 50% de seus custos de SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e dimensionar.

5. Brave Browser (ideal para privacidade reforçada e bloqueio de anúncios)

via Brave Browser

Seus dados estão em toda parte. Todos os sites rastreiam você e até criam um perfil dos seus hábitos de navegação. O Brave bloqueia anúncios, rastreadores e cookies de terceiros por padrão.

Sem scripts de rastreamento e redes de anúncios carregando em segundo plano, as páginas são exibidas rapidamente. A ferramenta também usa proteções avançadas de privacidade, como randomização de impressões digitais e HTTPS Everywhere.

Além disso, ele vem com o Leo, um assistente de IA conectado que processa consultas localmente sempre que possível. Dessa forma, você obtém insights de IA sem enviar seu histórico de navegação para outro lugar.

Melhores recursos do Brave Browser

Proteja sua privacidade com o Brave Shields, que bloqueia anúncios, rastreadores e impressões digitais por padrão.

Navegue anonimamente usando janelas privadas com acesso Tor integrado.

Faça chamadas de vídeo privadas através do Brave Talk, que está diretamente integrado ao navegador.

Limitações do Brave Browser

Seu bloqueio agressivo ocasionalmente interrompe sites que desejam rastreá-lo.

Preços do Brave Browser

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Brave Browser

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

O que os usuários reais têm a dizer sobre o Brave Browser?

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Gosto mais do recurso “sem anúncios” do Brave, que torna a navegação mais limpa. Sua interface de usuário é muito boa, limpa e fácil de usar, tornando a navegação muito simples. Além disso, também ajuda na navegação rápida.

📚 Leia mais: As melhores extensões de IA para o Chrome para aumentar a produtividade diária

6. DuckDuckGo (melhor para privacidade rigorosa por padrão)

via DuckDuckGo

Navegadores como o Comet exigem acesso significativo a dados para funcionar bem. O navegador DuckDuckGo não se alinha a esse paradigma.

Ele tem compromisso com a privacidade, bloqueando rastreadores, criptografando pesquisas e oferecendo navegação anônima por padrão. Ao contrário de outros navegadores, ele nunca salva o histórico de pesquisa ou os dados do usuário e integra o HTTPS Everywhere para garantir conexões seguras.

O bloqueador de anúncios do navegador remove elementos intrusivos automaticamente, e o painel de privacidade ajuda você a monitorar o rastreamento do site em tempo real. Os sites recebem uma classificação de privacidade simples (A–F) para que você possa ver rapidamente o quanto um site respeita a privacidade do usuário e decidir se deseja continuar navegando nele.

Melhores recursos do DuckDuckGo

Limpe os dados de navegação instantaneamente com um clique no Botão Fire , que apaga cookies, histórico e rastreadores.

Ative o Controle Global de Privacidade (GPC) , um padrão de privacidade que sinaliza automaticamente aos sites para não rastrearem ou compartilharem seus dados.

Use os atalhos Bangs para pesquisar ou navegar diretamente para milhares de sites específicos com um comando rápido.

Limitações do DuckDuckGo

Interface desatualizada e falta de ferramentas avançadas em comparação com outros navegadores, tornando as pesquisas menos relevantes.

Preços do DuckDuckGo

Gratuito

Serviço de assinatura quatro em um: US$ 9,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do DuckDuckGo

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais têm a dizer sobre o DuckDuckGo?

Um revisor da Capterra disse:

Ele se concentra totalmente na privacidade do usuário. 100%. Eu realmente adoro o fato de haver uma opção para se conectar a diferentes domínios ao redor do mundo e haver um botão de chama que exclui (e eu quero dizer realmente exclui) informações, para que você possa navegar livremente.

Focado no design e na experiência

7. Navegador Dia (ideal para uso minimalista e sem distrações)

via Dia Browser

O Dia Browser foi desenvolvido para usuários que desejavam uma interface simples, mas sem abrir mão de recursos avançados de produtividade. Você tem abas verticais, gerenciamento de espaço de trabalho e atalhos de teclado, mas em um pacote minimalista.

O sistema Skills da ferramenta permite que você use IA para resumir artigos automaticamente, redigir e-mails com sua voz, gerar guias de estudo ou realizar tarefas especializadas. Você pode estudar sozinho ou pedir explicações e praticar exercícios sobre qualquer assunto enquanto navega. Além disso, a personalidade e o tom do chatbot com IA podem ser personalizados para se adequar ao seu estilo.

Conversas, histórico e outros dados pessoais são criptografados e armazenados localmente. Apenas o contexto mínimo necessário para uma resposta é enviado a parceiros confiáveis.

Melhores recursos do Dia Browser

Interaja instantaneamente com conversas de IA incorporadas nas guias para obter respostas rápidas.

Write for me do navegador com IA, disponíveis diretamente durante a digitação. Acelere a criação de conteúdo com as sugestões de textodo navegador com IA, disponíveis diretamente durante a digitação.

Gere citações, flashcards, currículos e orçamentos rapidamente com atalhos de IA integrados.

Limitações do navegador Dia

Ele está disponível apenas no macOS com Apple Silicon (M1 e posterior), limitando o acesso a usuários do Windows e Linux.

Preços do Dia Browser

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Dia Browser

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O prefixo “www” que ainda vemos nos URLs hoje é, na verdade, opcional. Era apenas uma convenção de nomenclatura, não um requisito técnico.

8. Opera Neon (ideal para uma interface criativa e experimental)

via Opera Neon

O próximo da nossa lista é o Opera Neon. É um assistente digital com inteligência artificial que também funciona como navegador. A plataforma apresenta uma interface criativa e experimental construída em torno de ferramentas de automação do navegador. Inclui Chat, Do e Make (vários assistentes de inteligência artificial) que permitem aos usuários participar de conversas, automatizar tarefas da web e criar aplicativos compartilháveis diretamente no navegador.

A interface também é diferente. As guias aparecem como bolhas, os layouts são visualmente imersivos e tudo parece dinâmico. A ferramenta pode até mesmo trabalhar em tarefas enquanto o usuário está offline, com sua inteligência baseada em nuvem.

Melhores recursos do Opera Neon

Comunique-se diretamente no navegador com mensagens integradas

Realize várias tarefas ao mesmo tempo assistindo a vídeos em reprodutores pop-up enquanto continua navegando.

Capture e salve instantâneos de páginas da web rapidamente para referência ou compartilhamento.

Limitações do Opera Neon

Atalhos de teclado padrão inconsistentes ou ausentes

Preços do Opera Neon

Padrão: US$ 19,90

Avaliações e comentários do Opera Neon

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O termo “guerra dos navegadores ” foi cunhado durante a rivalidade da década de 1990 entre o Netscape Navigator e o Internet Explorer. Naquela época, o Netscape era o navegador dominante, detendo mais de 80% do mercado. Mas quando a Microsoft incluiu o Internet Explorer gratuitamente em todos os PCs com Windows, a concorrência ficou mais acirrada.

9. Zen Browser (ideal para uma navegação diária limpa e refinada)

via Zen Browser

O Zen Browser foi projetado para usuários que valorizam uma estética clean e uma navegação diária perfeita. A interface é minimalista, para que você possa se concentrar nas tarefas essenciais com transições suaves e barras de ferramentas organizadas. Você tem acesso ao modo de leitura, favoritos rápidos e integrações sutis de produtividade.

Personalize seu navegador extensivamente usando cores de fundo, temas, gradientes, tamanhos de elementos e posicionamentos de layout. Além disso, a plataforma permite importar CSS personalizado por meio de arquivos Chrome do usuário para transformar a funcionalidade do seu navegador além do padrão.

Os Zen Mods são extensões leves criadas por usuários que expandem tanto o design quanto a funcionalidade. Isso oferece complementos atualizados frequentemente e gerados por usuários que aprimoram tanto o design quanto a usabilidade. Outro recurso de destaque é o Zen Glance, que permite visualizar links rapidamente com janelas sobrepostas para multitarefas e pesquisas.

Melhores recursos do Zen Browser

Use o Modo Compacto para ocultar a barra lateral das guias quando não for necessária.

Otimize o desempenho com menor uso de memória e melhor eficiência térmica em comparação com os concorrentes.

Edite PDFs com um editor integrado que inclui ferramentas de anotação, inserção de imagens e uma interface intuitiva.

Limitações do Zen Browser

Não há versão móvel do Zen Browser, o que limita a continuidade para usuários que dependem da sincronização entre dispositivos.

Preços do Zen Browser

Gratuito

Avaliações e comentários do Zen Browser

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: a navegação por abas, recurso que permite manter várias páginas da web abertas em uma única janela, remonta a 1994, quando um navegador pouco conhecido chamado InternetWorks (da BookLink Technologies) introduziu a ideia pela primeira vez por meio de uma interface de documentos múltiplos (MDI).

10. Vivaldi (ideal para personalização e controle avançados)

via Vivaldi

Enquanto o Comet é um assistente de IA que faz as coisas por você, o Vivaldi oferece um pacote de ferramentas com o qual você pode criar exatamente o que precisa. É uma ferramenta sólida para usuários que buscam personalização profunda e controle granular sobre todos os aspectos da navegação.

Você pode ajustar quase tudo, incluindo reorganizar os layouts das guias (horizontal ou vertical), empilhar guias para fluxos de trabalho agrupados e dividir a tela com o recurso de mosaico de guias. Ajuste temas de cores, atalhos de navegação e até mesmo configure gestos de movimento.

Além disso, a ferramenta inclui um painel de notas integrado, ferramenta de captura de tela, calendário e cliente de e-mail. Enquanto o Comet adota uma abordagem de produtividade baseada em IA, o Vivaldi oferece os blocos de construção para você criar manualmente seu ambiente de navegação.

Melhores recursos do Vivaldi

Garanta a privacidade bloqueando rastreadores, controlando a sincronização de dados e desativando a análise de dados.

Otimize o desempenho hibernando guias não utilizadas para reduzir o uso de memória e CPU.

Salve janelas inteiras do navegador para revisão ou restauração posterior com o recurso de instantâneos.

Limitações do Vivaldi

Os usuários reclamam que o navegador congela ao navegar no modo de navegação anônima.

Preços do Vivaldi

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Vivaldi

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais têm a dizer sobre o Vivaldi?

De um usuário do Capterra:

Acho que o melhor recurso deste navegador é o gerenciamento de guias, que você pode mover para onde quiser.

Navegador com tecnologia de IA

11. Arc Search (ideal para respostas rápidas com tecnologia de IA)

via Arc Search

O Arc Search é um navegador móvel da Arc Browser. Ele se concentra em uma coisa: ajudar você a encontrar e entender informações rapidamente. Seu recurso Browse for Me resume o conhecimento de toda a web, fornecendo respostas concisas em uma barra lateral simplificada.

A plataforma também integra modelos avançados de IA que lidam com consultas de forma conversacional, filtram resultados por relevância e oferecem links rápidos para uma exploração mais profunda.

A principal diferença em relação ao Comet é que o Arc Search é uma ferramenta de pesquisa, não um executor de tarefas. Isso o torna valioso para pesquisadores, estudantes e qualquer pessoa que faça leituras aprofundadas online.

Melhores recursos do Arc Search

Resuma páginas da web com o Pinch to Summarize , que condensa artigos longos em visões gerais concisas geradas por IA.

Participe de conversas em linguagem natural usando o Call Arc, que permite interações por IA falada que imitam uma ligação telefônica.

Arquive automaticamente as guias antigas para manter sua navegação organizada.

Limitações do Arc Search

Podem surgir problemas de desempenho ao lidar com muitas guias ou aplicativos da web que consomem muitos recursos.

Preços do Arc Search

Gratuito

Avaliações e comentários do Arc Search

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Automatize as ações do seu navegador da Web com o ClickUp

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimentos e comunicações estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp reduz a proliferação de ferramentas ao combinar projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Veja como o ClickUp reúne tudo o que você precisa:

Traga a web para o seu espaço de trabalho

A extensão ClickUp para Chrome permite capturar informações de qualquer lugar da Internet e trazê-las para o seu espaço de trabalho ClickUp.

Transforme seu histórico de navegação em insights acionáveis com a extensão do ClickUp para o Chrome.

Digamos que você esteja lendo um artigo com insights para sua próxima campanha. Não há necessidade de mudar de contexto, basta:

Marque uma página como favorita e transforme-a em uma tarefa do ClickUp com título, URL e captura de tela.

Acompanhe o tempo diretamente do seu navegador enquanto pesquisa ou escreve.

Capture e anote capturas de tela , incluindo desenhos, desfoques ou marcações, antes de anexá-las a um comentário.

Adicione notas ou lembretes usando o seu Bloco de Notas ClickUp sincronizado, acessível a partir de qualquer página.

Anexe e-mails do Gmail diretamente às tarefas, para que sua caixa de entrada e seu espaço de trabalho permaneçam conectados.

🔍 Você sabia? Nos primeiros navegadores da década de 1990 e início dos anos 2000, a barra de endereço servia exclusivamente para inserir um URL completo. Digitar uma consulta que não fosse um URL, como “gatos”, resultaria em um erro ou falha na navegação. A funcionalidade mudou quando a barra de endereço e a barra de pesquisa foram combinadas, conhecida como “omnibox” no Google Chrome.

Adicione produtividade com tecnologia de IA

Você salvou aquele artigo perspicaz sobre campanhas usando a extensão do ClickUp para Chrome, transformando-o em uma tarefa, anexou notas e até mesmo monitorou o tempo enquanto pesquisava.

E agora? O ClickUp Brain, assistente com inteligência artificial da plataforma, transforma essas informações em ação.

Peça ao ClickUp Brain para analisar o conteúdo que você marca como favorito enquanto navega.

Os recursos de pesquisa inteligente extraem instantaneamente os destaques das suas páginas favoritas, documentos vinculados e tarefas relacionadas, fornecendo um resumo contextual sem necessidade de pesquisa manual.

As ideias que você captura com a extensão do Chrome evoluem para estratégias, planos e comunicação aprimorada. Além disso, o ClickUp Brain foi desenvolvido com privacidade de nível empresarial, para que seus dados permaneçam seguros.

Além disso, o software de rede neural gera automaticamente tarefas, subtarefas e responsáveis, preenchendo até mesmo cronogramas ou atualizações de progresso à medida que o trabalho avança.

Veja o que Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca da Lulu Press, disse sobre o ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Automatize fluxos de trabalho que funcionam para você

Você reuniu insights, criou um plano de campanha com o ClickUp Brain e atribuiu tarefas. Agora, é hora de manter seu fluxo de trabalho funcionando perfeitamente, sem acompanhamentos constantes, com o ClickUp Automations.

Acione ações como alterações de status, atribuições de tarefas, e-mails e notificações com base em regras como “Quando uma tarefa for movida para Em andamento, atribua-a a X”. Você pode escolher entre modelos pré-concebidos para começar rapidamente ou personalizar seus próprios fluxos de trabalho de automação em várias etapas.

Crie automações personalizadas do ClickUp com gatilhos e ações específicas para manter seu trabalho fluindo.

Dê o próximo salto na produtividade com IA

Se o ClickUp Brain oferece uma maneira inteligente de gerenciar projetos, o ClickUp BrainGPT oferece um hub de IA que realmente pensa em todo o seu espaço de trabalho. Ele obtém respostas e contexto de todos os seus aplicativos locais e baseados na nuvem para oferecer um espaço de trabalho focado.

Use o ClickUp BrainGPT para entender melhor seu espaço de trabalho.

Você também pode pesquisar na internet através do ClickUp Brain e do BrainGPT para entender qualquer informação em tempo real.

Pesquise na internet com o ClickUp BrainGPT

De informações do navegador a progresso real sem perder o contexto

Os navegadores com IA são ótimos para responder perguntas. Eles resumem páginas, apresentam insights e ajudam você a entender o que está lendo mais rapidamente.

Mas, assim que você fecha a guia, o trabalho geralmente fica parado.

Alguém ainda precisa fazer isso:

Transforme essa informação em uma tarefa

decida quem é o proprietário

Continue em movimento quando as coisas mudarem

É aqui que entram os Super Agentes .

Os Super Agents residem no ClickUp e atuam como colegas de equipe de IA que compreendem o contexto que você capturou durante a navegação. Em vez de solicitar que você repita o que encontrou, eles continuam de onde o seu navegador parou.

Por exemplo:

Você recorta pesquisas da web → um Super Agente transforma-as em próximos passos estruturados

Você marca uma página como importante → um Super Agente faz o acompanhamento quando o trabalho relacionado é bloqueado

Você salva várias fontes → um Super Agente as conecta em uma atualização ou resumo compartilhado

A diferença é sutil, mas importante.

Os navegadores ajudam você a consumir informações. Os Super Agentes ajudam essas informações a avançar.

Sem precisar explicar novamente. Sem copiar e colar. Sem perda de contexto.

Encontre todos os seus recursos de trabalho em um só lugar

A Pesquisa Empresarial do ClickUp oferece um local central para pesquisar e obter respostas em todo o seu espaço de trabalho. Ela conecta suas tarefas, documentos, bate-papos, reuniões e até mesmo aplicativos de terceiros conectados, como Google Drive, Slack, Notion, Gmail e muito mais, para que você possa encontrar o que precisa instantaneamente, sem precisar procurar em cada plataforma separadamente.

Encontre qualquer coisa em seu espaço de trabalho com o Enterprise Search.

Integre a navegação ao seu espaço de trabalho no ClickUp

Se há uma coisa que aprendemos com a evolução dos navegadores, é que velocidade, simplicidade e integrações inteligentes são fundamentais.

Enquanto o Comet opera como uma empresa de navegadores com recursos de IA integrados, o ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com integrações de navegador. Ele oferece um espaço de trabalho de IA convergente que combina tarefas, documentos, colaboração, gerenciamento de trabalho e todas as funcionalidades de IA que você poderia desejar (e muito mais!).

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

Sim, o Perplexity Comet é gratuito para a maioria dos usuários, com todos os principais recursos disponíveis no Mac e Windows sem nenhum custo. Uma assinatura premium chamada Perplexity Max desbloqueia recursos extras e integrações avançadas.

Alguns dos principais navegadores da web com foco em privacidade incluem: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox e Tor Browser.

A IA Leo do Brave, a automação de fluxo de trabalho do Arc Marx e a IA do Microsoft Edge Copilot oferecem um bom equilíbrio entre produtividade e privacidade.

As integrações permitem que resumos gerados pelo navegador, pesquisas recortadas e automações da web preencham diretamente as tarefas ou eventos do calendário do ClickUp. Isso simplifica os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos digitais, permitindo que você acione automações, crie documentação e sincronize notas de reuniões entre navegadores.

Sim, o Microsoft Edge e o Sigma OS podem replicar muitos dos recursos do Comet. No entanto, se você está procurando um gerenciamento de fluxo de trabalho completo e alimentado por IA, o ClickUp é a melhor escolha.

Priorize os controles de privacidade e a transparência. O tratamento de dados opt-in, a capacidade de controlar a memória da IA e políticas claras são cruciais. Recursos de produtividade como pesquisa em várias fontes, resumo integrado e integração perfeita com plataformas de gerenciamento de tarefas como o Clickup também são essenciais.