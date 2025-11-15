Os 13 melhores softwares de CRM em conformidade com a HIPAA para o gerenciamento seguro dos dados dos pacientes

Na área da saúde, os dados dos pacientes são como batimentos cardíacos: constantes, vitais e desastrosos se não forem protegidos.

Seja em uma clínica movimentada, um consultório de bem-estar ou uma grande rede de saúde, é fundamental manter as informações dos pacientes em segurança enquanto gerencia consultas, planos de tratamento e acompanhamentos constantes.

Com o mercado global de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) na área da saúde a crescer a uma taxa composta anual de 7,7% até 2030, a escolha de um CRM em conformidade com a HIPAA tornou-se essencial para o setor da saúde.

O software de CRM certo ajuda os prestadores de serviços de saúde a proteger os dados dos pacientes com controles de acesso e fornece às equipes as ferramentas para gerenciar relacionamentos e operações de maneira tranquila nos bastidores.

Pronto para proteger as interações com os pacientes, simplificar os processos diários e melhorar a satisfação dos pacientes? Explore nossas 13 principais opções de CRM em conformidade com a HIPAA para ajudá-lo a escolher a ferramenta certa para você.

Os 13 melhores softwares de CRM em conformidade com a HIPAA em resumo

Aqui está uma comparação rápida dos principais softwares de CRM em conformidade com a HIPAA para ajudá-lo a escolher o mais adequado:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento completo de projetos e clientes Automatize integrações e lembretes, controle o acesso, proteja formulários, visualize visualizações personalizáveis, modelo de CRM. Planos gratuitos; personalizações para empresas. Salesforce Health Cloud Grandes redes de saúde que precisam de uma visão unificada do paciente Conecte dados clínicos/não clínicos, automatize agendamentos, Agentforce AI, integrações EHR. Planos pagos a partir de US$ 325 por mês por usuário. LeadSquared Aquisição e engajamento de pacientes em alta velocidade Automatize acompanhamentos, pontuação de leads, automação de marketing, dados seguros e integrações. Planos pagos a partir de US$ 60/mês por usuário. Keap Pequenas clínicas automatizando acompanhamentos e pagamentos Automatize pagamentos/lembretes, garanta a segurança do faturamento, pagamentos online, formulários e integrações de e-mail. Planos pagos a partir de US$ 299/mês por usuário HIPAA CRM Consultórios preocupados com o orçamento que precisam de gerenciamento seguro de dados Armazene/gerencie informações de pacientes, segurança AWS, controles de acesso, registros de auditoria Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 2/mês por usuário Zendesk Colaboração entre departamentos e envolvimento seguro Registros unificados, suporte omnicanal, mensagens seguras, bases de conhecimento, insights de IA. Planos pagos a partir de US$ 19 por usuário. Caspio Aplicativos de saúde totalmente personalizados sem codificação Construtor sem código, integrações seguras, controles de acesso, ferramentas de conformidade Planos pagos a partir de US$ 100/mês por usuário Pipedrive Gerenciamento intuitivo do pipeline de vendas Fluxos de trabalho com IA, nutrição, insights em tempo real, integrações Planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário Insightly CRM, marketing e gerenciamento de projetos integrados CRM unificado, automação de marketing, acompanhamento de projetos, integrações, aplicativo móvel Planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário NexHealth Eliminando o trabalho administrativo manual relacionado aos pacientes Agendamento online, formulários de pacientes, verificações de seguro, pagamentos, sincronização de EHR Preços personalizados Creatio Empresas que precisam de personalizações rápidas de CRM Automação de fluxos de trabalho sem código, orientação por IA, painéis de controle, dimensionamento entre equipes. Planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário Zoho CRM Colaboração entre várias equipes com boa relação custo-benefício Espaços de equipe, Zia AI, fluxos de trabalho sem código, mais de 1.000 integrações Planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário PatientPop Crescimento da clínica e visibilidade online SEO, avaliações, agendamento online, formulários móveis, automação de admissões Preços personalizados

O que você deve procurar em um software de CRM compatível com a HIPAA?

O que distingue um sistema de CRM em conformidade com a HIPAA de um sistema padrão?

A principal diferença reside na sua capacidade de proteger dados confidenciais dos pacientes e ajudar os prestadores de cuidados de saúde a cumprir os regulamentos de conformidade HIPAA. 🏥

Ao escolher um software de CRM em conformidade com a HIPAA, certifique-se de que ele inclua recursos como criptografia de dados e faça mais do que apenas gerenciar as interações com os pacientes — ele deve reforçar a segurança dos dados, a privacidade dos pacientes e a conformidade regulatória em todas as etapas. Procure por:

✅ Criptografia robusta de dados para informações de pacientes, tanto em repouso quanto em trânsito

✅ Controles de acesso granulares e autenticação multifatorial para que apenas o pessoal autorizado lide com os dados dos pacientes, minimizando as tarefas administrativas.

✅ Registros de auditoria detalhados para rastrear quem acessa os registros dos pacientes e quando.

✅ Um Acordo de Parceria Comercial (BAA) assinado para esclarecer as responsabilidades compartilhadas pelas informações de saúde protegidas.

✅ Ferramentas seguras de backup, recuperação e comunicação para evitar violações de dados e proteger o relacionamento com os pacientes.

Os 13 melhores softwares de CRM em conformidade com a HIPAA

Aqui estão as 13 principais soluções de software CRM em conformidade com a HIPAA nas quais os prestadores de serviços de saúde confiam:

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e clientes)

Veja claramente todas as partes dos seus fluxos de trabalho de saúde com as visualizações personalizáveis do ClickUp e os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Entre gerenciar informações de pacientes, acompanhar constantemente e garantir que apenas o pessoal autorizado veja o que deve, a margem para erros está sempre presente.

Um pequeno deslize pode significar uma violação de dados ou uma violação da HIPAA. Ninguém no sistema de saúde quer lidar com esse tipo de problema, especialmente ao lidar com informações confidenciais de saúde.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp ajuda profissionais de saúde e equipes de SaaS médico a enfrentar esses desafios de maneira eficaz. Seu assistente de IA integrado, o ClickUp Brain, conecta todos os seus fluxos de trabalho e torna o conhecimento instantaneamente acessível.

Gerencie o relacionamento com os pacientes, proteja informações confidenciais e acompanhe todas as interações em um sistema de CRM em conformidade com a HIPAA da ClickUp

Proteja os dados dos pacientes com o CRM compatível com HIPAA da ClickUp

O ClickUp oferece às equipes de CRM um poderoso sistema de CRM em conformidade com a HIPAA, projetado para manter todos os detalhes — desde históricos médicos até registros de seguros — seguros e acessíveis apenas ao pessoal autorizado.

Com controles de acesso granulares, você pode definir permissões facilmente para que apenas os membros certos da equipe possam visualizar ou editar os dados dos pacientes, garantindo a conformidade e a tranquilidade.

Mas medidas de segurança robustas não se resumem apenas a bloquear o acesso. Os registros de auditoria do ClickUp permitem que você rastreie quem acessou ou atualizou os registros dos pacientes, proporcionando transparência e responsabilidade para cada ação. Isso significa que você estará sempre pronto para verificações de conformidade e poderá resolver rapidamente qualquer problema relacionado aos dados.

Além disso, o modelo de CRM do ClickUp oferece aos profissionais de saúde uma maneira pronta para manter os dados dos pacientes, detalhes do seguro e informações de contato organizados em um local seguro.

Obtenha um modelo gratuito Organize os contatos dos pacientes, as etapas do tratamento e os acompanhamentos em um pipeline de CRM pronto para uso com o modelo de CRM do ClickUp.

Em vez de definir lembretes manualmente ou depender de notas adesivas, as clínicas podem automatizar o agendamento de consultas e acompanhamentos diretamente no pipeline, reduzindo o número de faltas e check-ins perdidos.

Economize tempo com as automações do ClickUp

O ClickUp Automations e o ClickUp Agents são perfeitos para equipes de saúde que desejam dedicar menos tempo à papelada e mais tempo aos pacientes.

Automatize o atendimento ao paciente, lembretes de consultas e acompanhamentos para reduzir o trabalho repetitivo e proteger os dados dos pacientes com o ClickUp Automations

Imagine o seguinte: um novo paciente preenche um formulário de admissão online e o ClickUp cria instantaneamente um registro do paciente, atribui a admissão à enfermeira certa e agenda uma ligação de boas-vindas.

Lembretes de consultas? Enviados automaticamente por e-mail ou SMS, reduzindo o número de faltas. Formulários de consentimento e notas de acompanhamento? Coletados, armazenados e vinculados ao perfil do paciente — sem mais burocracia. Os agentes podem intervir e responder a quaisquer perguntas ou ajudar as pessoas a encontrar o que precisam, sem supervisão manual.

Treine agentes personalizados no ClickUp para lidar com fluxos de trabalho assíncronos.

Você pode até automatizar a verificação de seguros, pedidos de renovação de receitas e pesquisas pós-consulta. Ao deixar o ClickUp lidar com tarefas administrativas repetitivas, sua clínica pode se concentrar no que é mais importante: oferecer um excelente atendimento ao paciente.

Monitore fluxos de trabalho com os painéis e formulários do ClickUp

Para clínicas e consultórios que gerenciam vários pacientes e profissionais, os painéis do ClickUp, as visualizações da linha do tempo e os formulários do ClickUp trazem clareza e controle a todos os fluxos de trabalho.

Acompanhe a comunicação com os pacientes, os planos de tratamento e a carga de trabalho da equipe em uma visão clara através dos painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp permitem visualizar o fluxo de pacientes, acompanhar resultados laboratoriais pendentes e monitorar a carga de trabalho da equipe, tudo em um só lugar. Os formulários do ClickUp facilitam a coleta de feedback dos pacientes ou informações pré-consulta de forma segura em um só lugar.

Aqui está um guia visual rápido sobre como o ClickUp está usando IA para capacitar fluxos de trabalho automatizados para empresas de saúde:

Melhores recursos do ClickUp

Automatize a integração de pacientes, lembretes e transferências para reduzir o trabalho manual.

Acompanhe a comunicação com os pacientes, os cronogramas de tratamento e as tarefas da equipe com mais de 15 visualizações personalizáveis.

Colete o histórico médico e o feedback dos pacientes com segurança usando formulários compatíveis com a HIPAA.

Controle quem pode acessar os dados dos pacientes com controles de acesso detalhados e registros de auditoria.

Organize contatos, planos de tratamento e acompanhamentos usando o modelo de CRM do ClickUp.

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para equipes pequenas que não têm experiência com ferramentas de CRM.

Alguns modelos específicos para cuidados de saúde podem exigir ajustes personalizados.

A configuração da automação tem uma curva de aprendizado para funcionários sem conhecimentos técnicos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Nossa experiência, que começou com o gerenciamento de processos Scrum, nos levou a gerenciar todos os nossos processos e equipes, incluindo CRM, através do ClickUp. Ele tem inúmeros aspectos positivos, como facilidade de uso, facilidade de implementação, uma ampla variedade de modelos, facilidade de integração para todos os processos organizacionais, uma ampla gama de recursos, fácil compreensão, interfaces amigáveis, treinamento e suporte informativo, além de suporte ao cliente.

Nossa experiência, que começou com o gerenciamento de processos Scrum, nos levou a gerenciar todos os nossos processos e equipes, incluindo CRM, através do ClickUp. Ele tem inúmeros aspectos positivos, como facilidade de uso, facilidade de implementação, uma ampla variedade de modelos, facilidade de integração para todos os processos organizacionais, uma ampla gama de recursos, fácil compreensão, interfaces amigáveis, treinamento e suporte informativo, além de suporte ao cliente.

2. Salesforce Health Cloud (ideal para grandes redes de saúde que precisam de uma visão unificada do paciente)

via Salesforce

À medida que as organizações de saúde crescem, também aumenta a complexidade do gerenciamento de dados de pacientes, detalhes de seguros e coordenação de cuidados. Registros fragmentados de pacientes e equipes desconectadas tornam mais difícil oferecer cuidados consistentes e proteger a privacidade dos pacientes.

O Salesforce Health Cloud oferece aos prestadores de serviços de saúde, pagadores e equipes de saúde pública um sistema de gestão de relacionamento com o cliente seguro e em conformidade com a HIPAA que unifica as informações dos pacientes, incluindo registros eletrônicos de saúde.

Ele também automatiza processos para melhorar os resultados dos pacientes, ao mesmo tempo em que atende a rigorosos padrões de segurança de dados.

Principais recursos do Salesforce Health Cloud

Conecte dados clínicos e não clínicos em uma plataforma de CRM em conformidade com a HIPAA.

Automatize o registro de pacientes, a verificação de benefícios e o agendamento de consultas.

Use o Agentforce AI para monitorar tendências de doenças e automatizar fluxos de trabalho de vigilância de saúde.

Crie planos de atendimento flexíveis que abordem determinantes sociais e aumentem o envolvimento dos pacientes.

Integre-se facilmente com sistemas EHR e EMR para manter as informações dos pacientes atualizadas e acessíveis apenas ao pessoal autorizado.

Limitações do Salesforce Health Cloud

O preço pode ser elevado para prestadores de cuidados de saúde ou clínicas de menor dimensão.

Requer treinamento e suporte dedicados para configuração e integrações completas.

A personalização de recursos avançados pode exigir recursos técnicos de administração.

Preços do Salesforce Health Cloud

Health Cloud Enterprise : US$ 350/mês por usuário

Health Cloud Unlimited : US$ 525/mês por usuário

Agentforce 1 for Service : US$ 750/mês por usuário

Agentforce 1 para vendas: US$ 750/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Salesforce Health Cloud

Esta avaliação da G2 observou:

Um conjunto abrangente de ferramentas e recursos que podem transformar as operações de qualquer organização de saúde. Fornece informações detalhadas sobre os pacientes, como histórico de consultas, doenças atuais, especialistas que tratam os pacientes e prescrições, tudo em um único local.

Um conjunto abrangente de ferramentas e recursos que podem transformar as operações de qualquer organização de saúde. Fornece informações detalhadas sobre os pacientes, como histórico de consultas, doenças atuais, especialistas que tratam os pacientes e prescrições, tudo em um único local.

3. LeadSquared (ideal para aquisição e engajamento de pacientes em alta velocidade)

via LeadSquared

Muitas clínicas perdem novos pacientes antes mesmo de eles entrarem pela porta.

Isso porque não há uma maneira clara de pontuar ou priorizar leads, o que pode desperdiçar horas do tempo da equipe e enfraquecer a confiança.

O LeadSquared resolve isso oferecendo aos profissionais de saúde um sistema de CRM para saúde que captura todas as consultas dos pacientes, mantém os dados confidenciais dos pacientes seguros e automatiza os acompanhamentos.

Principais recursos do LeadSquared

Automatize o acompanhamento de pacientes, o agendamento de consultas e os lembretes para reduzir o trabalho manual.

Avalie as consultas dos pacientes para ajudar a equipe a priorizar leads de alto valor e melhorar o envolvimento dos pacientes.

Centralize os dados dos pacientes em um sistema de CRM em conformidade com a HIPAA, com controles de acesso exclusivos para pessoal autorizado.

Use a automação de marketing para realizar campanhas que atraiam e convertam novos pacientes com segurança.

Integre-se facilmente às ferramentas de saúde existentes para gerenciar a comunicação com os pacientes e acompanhar os resultados.

Limitações do LeadSquared

Alguns usuários relatam limitações quanto à confiabilidade do sistema telefônico e flexibilidade de relatórios.

Pode exigir treinamento adicional para equipes novas em automações de CRM.

Mudar de provedor pode ser complicado devido aos desafios da migração de dados.

Preços do LeadSquared

Sales Pro : US$ 60/mês por usuário

Sales Super: US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o LeadSquared

G2 : 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o LeadSquared

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O LeadSquared Sales + Mobile CRM se destaca por sua interface intuitiva e integração perfeita, permitindo que as equipes gerenciem leads, acompanhem atividades e aumentem a produtividade sem esforço, onde quer que estejam.

O LeadSquared Sales + Mobile CRM se destaca por sua interface intuitiva e integração perfeita, permitindo que as equipes gerenciem leads, acompanhem atividades e aumentem a produtividade sem esforço, onde quer que estejam.

4. Keap (ideal para pequenas clínicas que automatizam o acompanhamento de pacientes e pagamentos)

via Keap

Mais de 40% dos pacientes temem que suas contas médicas contenham erros e, quando os erros de cobrança se acumulam, a confiança se perde rapidamente. Para pequenas clínicas e consultórios de bem-estar, faturas dispersas e lembretes de pagamentos atrasados podem consumir horas todas as semanas e colocar em risco informações confidenciais dos pacientes.

O Keap reúne todas essas funções em um único software de CRM para a área da saúde. Este software mantém os dados de pagamento dos pacientes seguros, automatiza lembretes de consultas e acompanhamentos de faturamento e libera tempo para o que realmente importa: o atendimento ao paciente.

Melhores recursos do Keap

Automatize lembretes de pagamentos, consultas e acompanhamentos sem rastreamento manual.

Armazene os detalhes dos pacientes e as informações de faturamento com segurança em uma plataforma de CRM em conformidade com a HIPAA.

Crie formulários de admissão simples que se conectam diretamente aos fluxos de trabalho de comunicação com os pacientes.

Aceite e acompanhe pagamentos online, reduzindo erros de faturamento e burocracia.

Integre-se a ferramentas populares de agendamento e e-mail para manter o envolvimento do paciente sem complicações.

Limitações do Keap

Destinado principalmente a pequenos consultórios, pode não ser adequado para sistemas de saúde maiores.

Algumas automações personalizadas exigem configuração extra para equipes não técnicas.

Os preços podem parecer elevados para clínicas com orçamentos apertados e necessidades básicas de CRM.

Preços do Keap

Pro: US$ 299/mês por mês

Avaliações e comentários sobre o Keap

G2 : 4,2/5 (mais de 1.560 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Keap

Esta análise da Capterra apresentou:

Minha experiência com o Keap tem sido bastante positiva. É uma ferramenta sólida para empresas que desejam automatizar seus processos e centralizar suas interações com os clientes.

Minha experiência com o Keap tem sido bastante positiva. É uma ferramenta sólida para empresas que desejam automatizar seus processos e centralizar suas interações com os clientes.

🧠 Você sabia? Cerca de 30% dos pacientes se atrasam para as consultas, e a taxa média de faltas na área da saúde ainda oscila entre 15% e 20%.

5. HIPAA CRM (ideal para clínicas preocupadas com o orçamento que precisam de um gerenciamento seguro dos dados dos pacientes)

via HIPAA CRM

Muitas clínicas menores e consultórios particulares desejam a segurança de um sistema de CRM em conformidade com a HIPAA, mas hesitam devido aos custos complexos de configuração associados à portabilidade e responsabilidade do seguro.

Para equipes que armazenam dados de pacientes em planilhas ou arquivos em papel, o risco de violação de dados ou violação da HIPAA é alto demais para ser ignorado.

O HIPAA CRM da FreeCRM oferece uma opção prática e sem custos para gerenciar dados confidenciais de pacientes, agendar consultas e interagir com pacientes na nuvem, ao mesmo tempo em que cumpre os rigorosos padrões de segurança de dados estabelecidos pela Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (HIPAA).

Melhores recursos do HIPAA CRM

Armazene e gerencie informações de contato dos pacientes, histórico médico e detalhes de cobrança com segurança em um único local.

Opere em centros de dados Amazon AWS com redundância integrada e criptografia de dados robusta.

Controle o acesso para que apenas o pessoal autorizado possa ver os registros confidenciais dos pacientes.

Acompanhe o agendamento de consultas, as interações com os pacientes e os acompanhamentos para melhorar os resultados dos pacientes.

Use registros de auditoria e ferramentas de conformidade para atender às regulamentações HIPAA sem custos adicionais.

Limitações do CRM HIPAA

Automação avançada limitada em comparação com soluções de CRM pagas.

As opções de suporte e personalização podem ser mais básicas do que os sistemas empresariais.

Pode não ser adequado para prestadores de serviços de saúde de grande porte com várias unidades.

Preços do CRM HIPAA

Gratuito

Pro : US$ 2/mês por usuário

Enterprise & HIPAA: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre CRM HIPAA

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

6. Zendesk (ideal para colaboração entre departamentos e envolvimento seguro do paciente)

via Zendesk

Quando os pacientes repetem seu histórico médico para vários departamentos, isso é um sinal de sistemas isolados que desperdiçam tempo e comprometem o atendimento.

A Zendesk visa preencher essas lacunas, atuando como uma solução unificada de CRM e serviços que conecta a equipe de atendimento ao público, as equipes administrativas e os profissionais de saúde com uma visão compartilhada do paciente.

Com segurança compatível com HIPAA e ferramentas omnicanal, o Zendesk ajuda as equipes de saúde a oferecer suporte seguro, eficiente e personalizado em todos os pontos de contato.

Melhores recursos do Zendesk

Forneça um registro unificado do paciente acessível em todos os departamentos e canais.

Automatize o emissão de tickets, acompanhamento de consultas e lembretes para reduzir gargalos.

Permita comunicações seguras com os pacientes por e-mail, chat, telefone e mensagens sociais.

Crie áreas de autoatendimento, como portais para pacientes e bases de conhecimento.

Acesse painéis personalizáveis e insights baseados em IA para identificar tendências de atendimento.

Limitações do Zendesk

Ferramentas avançadas de IA exigem um plano de nível superior e custo adicional.

Algumas configurações técnicas são necessárias para personalizar totalmente os fluxos de trabalho.

Sem plano gratuito permanente; recursos avançados podem aumentar os custos rapidamente.

Preços do Zendesk

Suite Team : US$ 69/mês por usuário

Suite Professional : US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zendesk

G2 : 4,3/5 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Zendesk

Esta avaliação da G2 afirmou:

A integração com nosso CRM e aplicativos de terceiros é perfeita, permitindo uma visão centralizada das interações com os clientes. Os relatórios robustos do Zendesk também nos ajudam a acompanhar as principais métricas e melhorar continuamente nossas operações de suporte.

A integração com nosso CRM e aplicativos de terceiros é perfeita, permitindo uma visão centralizada das interações com os clientes. Os relatórios robustos do Zendesk também nos ajudam a acompanhar as principais métricas e melhorar continuamente nossas operações de suporte.

7. Caspio (ideal para criar aplicativos de gerenciamento de saúde totalmente personalizados sem codificação)

via Caspio

Muitas práticas de saúde enfrentam dificuldades porque seus pacotes de software existentes são rígidos, repletos de recursos que não são utilizados ou extremamente caros para serem ampliados.

A Caspio elimina essa complexidade, oferecendo a hospitais, clínicas e consultórios particulares uma plataforma de baixo código para criar exatamente o que eles precisam, aumentando a eficiência operacional.

Se você precisa de um portal para pacientes, um fluxo de trabalho de admissão ou um sistema de informações hospitalares totalmente integrado, o construtor drag-and-drop da Caspio ajuda equipes sem conhecimentos técnicos a implantar rapidamente aplicativos em conformidade com a HIPAA. Além disso, você paga apenas pelo armazenamento, recursos e desempenho que realmente usa.

Melhores recursos do Caspio

Crie portais personalizados para pacientes, painéis, formulários e aplicativos de rastreamento sem precisar programar.

Integre-se com segurança a outras ferramentas de saúde e automatize fluxos de trabalho rotineiros.

Controle o acesso dos usuários, execute relatórios detalhados e atenda aos requisitos da HIPAA imediatamente.

Inicie projetos em semanas, em vez de meses — amplie e modifique a qualquer momento.

Limitações do Caspio

A configuração inicial ainda pode exigir planejamento técnico para integrações complexas.

Alguns recursos avançados de conformidade acarretam taxas mensais adicionais.

O uso em grande volume ou registros de dados grandes podem aumentar os custos do plano.

Preços da Caspio

Lite : US$ 100/mês por usuário

Plus : US$ 300/mês por usuário

Negócios : US$ 600/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Caspio

G2 : 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Caspio

Esta avaliação da G2 capturou:

Dois fatores críticos para a nossa escolha do Caspio foram (1) a capacidade de ter segurança ao nível da HIPAA e (2) o facto de não se pagar por utilizador. Estamos a executar aplicações com muitos utilizadores diferentes a interagir com as mesmas fontes de dados.

Dois fatores críticos para a nossa escolha do Caspio foram (1) a capacidade de ter segurança ao nível da HIPAA e (2) o facto de não se pagar por utilizador. Estamos a executar aplicações com muitos utilizadores diferentes a interagir com as mesmas fontes de dados.

8. Pipedrive (ideal para equipes de vendas que desejam um gerenciamento intuitivo do pipeline)

via Pipedrive

Ao ligar para um profissional de saúde ou outra empresa do setor, 60% dos pacientes não esperam mais de um minuto na linha — e apenas 32% se dão ao trabalho de ligar de novo se não conseguirem falar com alguém.

A mesma impaciência existe nas vendas: os clientes potenciais esperam um acompanhamento rápido e oportuno, sem atritos.

O Pipedrive ajuda as equipes de vendas a atender a essas expectativas com um pipeline intuitivo, alertas baseados em IA e automações que mantêm os negócios em andamento sem sobrecarregar os representantes com tarefas administrativas.

Melhores recursos do Pipedrive

Automatize o cultivo de leads e acompanhamentos com fluxos de trabalho orientados por IA.

Personalize vários funis de vendas para se adequar a processos exclusivos.

Integre-se a mais de 500 aplicativos e ferramentas para unificar sua pilha de tecnologia.

Gere insights de vendas em tempo real, previsões e relatórios personalizados.

Use complementos para geração de leads, rastreamento de visitantes da web e gerenciamento de documentos.

Limitações do Pipedrive

A profundidade da automação é mais básica em comparação com os CRMs empresariais.

Algumas integrações avançadas dependem de conectores de terceiros, como o Zapier.

A migração de dados de outros CRMs pode exigir esforços adicionais de configuração.

Preços do Pipedrive

Lite : US$ 19/mês por usuário

Crescimento: US$ 34/mês por usuário

Premium : US$ 64/mês por usuário

Ultimate: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2 : 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Pipedrive

Esta avaliação da G2 observou:

Para alguém sem grande experiência na configuração de CRMs, foi um processo muito fácil e rápido. Há tantas integrações e automações que você pode configurar, o que era limitado com nosso outro CRM.

Para alguém sem grande experiência na configuração de CRMs, foi um processo muito fácil e rápido. Há tantas integrações e automações que você pode configurar, o que era limitado com nosso outro CRM.

9. Insightly (ideal para CRM integrado + marketing + gerenciamento de projetos)

via Insightly

Gerenciar vendas, marketing e projetos em um único lugar pode ser complicado, especialmente quando as ferramentas não se conectam ou exigem soluções alternativas constantes.

O Insightly aborda isso de frente com um CRM moderno e flexível que combina gerenciamento de pipeline, automação de marketing, tickets de suporte e integrações profundas em uma plataforma unificada.

Isso significa que equipes em crescimento podem personalizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas e alinhar equipes de comercialização mais rapidamente, sem desperdiçar recursos em sistemas desconectados.

Melhores recursos do Insightly

Centralize contatos, pipelines e atividades de vendas em um único CRM.

Automatize fluxos de trabalho, marketing por e-mail e nutrição de leads com ferramentas integradas.

Gerencie projetos juntamente com pipelines de vendas com objetos e layouts personalizados.

Conecte mais de 500 aplicativos usando o AppConnect para um fluxo de dados tranquilo.

Use aplicativos móveis para atualizar registros e gerenciar tarefas em qualquer lugar.

Limitações do Insightly

A curva de aprendizado para configurar a automação personalizada pode ser íngreme.

Algumas integrações podem exigir configuração adicional ou ferramentas de terceiros.

Certos recursos avançados estão restritos a planos de nível superior.

Preços do Insightly

Plus : US$ 29/mês por usuário

Profissional : US$ 49/mês por usuário

Empresa: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Insightly

G2 : 4,2/5 (mais de 920 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Insightly

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O Insightly é muito responsivo. O recurso de pesquisa é incrível. Acho a interface simples de navegar e, quando é hora de automatizar, o Insightly tem recursos de automação poderosos. O CRM é fácil de usar o suficiente para ser utilizado diariamente.

O Insightly é muito responsivo. O recurso de pesquisa é incrível. Acho a interface simples de navegar e, quando é hora de automatizar, o Insightly tem recursos de automação poderosos. O CRM é fácil de usar o suficiente para ser utilizado diariamente.

10. NexHealth (ideal para eliminar o trabalho administrativo manual relacionado aos pacientes)

via NexHealth

Um formulário perdido ou uma consulta perdida podem resultar em horas de trabalho administrativo desperdiçado para recepcionistas ocupados — e deixar os pacientes frustrados antes mesmo de entrarem pela porta.

A NexHealth resolve isso automatizando as tarefas repetitivas que prejudicam as práticas — trabalhando perfeitamente em conjunto com seu software de gerenciamento de pacientes existente para sincronizar agendamentos, formulários, pagamentos e lembretes dos pacientes diretamente com seu sistema de registros de saúde em tempo real.

Melhores recursos do NexHealth

Automatize o agendamento de consultas online e o agendamento de retornos.

Digitalize o gerenciamento de pacientes com formulários de admissão que possuem sincronização instantânea.

Envie lembretes automatizados e campanhas de marketing.

Processe pagamentos mais rapidamente e reduza as tarefas manuais de faturamento.

Verifique automaticamente a elegibilidade do seguro antes das consultas.

Limitações do NexHealth

A personalização para fluxos de trabalho exclusivos pode parecer limitada.

As opções avançadas de relatórios poderiam ser mais detalhadas para algumas clínicas.

Os preços podem ser mais elevados para pequenos consultórios individuais.

Preços da NexHealth

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NexHealth

G2 : 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o NexHealth

Este usuário do G2 observou:

O que mais gosto no NexHealth é como ele simplifica toda a experiência do paciente. Desde agendamentos fáceis e lembretes automatizados até integração perfeita com o EHR, ele reduz o trabalho administrativo e melhora a comunicação.

O que mais gosto no NexHealth é como ele simplifica toda a experiência do paciente. Desde agendamentos fáceis e lembretes automatizados até integração perfeita com o EHR, ele reduz o trabalho administrativo e melhora a comunicação.

11. Creatio (ideal para empresas que não podem esperar meses por personalizações de CRM)

via Creatio

Para empresas onde mesmo pequenas modificações no fluxo de trabalho podem levar meses devido a gargalos de TI, o Creatio revoluciona a situação com seu CRM nativo de IA, sem código e automação de processos.

Em vez de lutar contra limitações rígidas, as equipes de saúde podem criar, modificar e dimensionar rapidamente processos de vendas, marketing e serviços, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência operacional sem precisar de ajuda técnica especializada.

O verdadeiro diferencial da plataforma é a forma como combina orientações baseadas em IA, como sugestões de próximas ações recomendadas, com um designer sem código genuinamente flexível, para que as equipes operacionais se adaptem rapidamente, mantendo-se alinhadas.

Melhores recursos do Creatio

Automatize fluxos de trabalho complexos de vendas, marketing e serviços sem codificação.

Use IA para recomendar ações, prever vendas e reduzir a entrada manual de dados.

Integre-se facilmente com ferramentas de terceiros, como QuickBooks e Zoho.

Crie painéis personalizados e modelos de processos para diferentes equipes.

Dimensionar fluxos de trabalho entre departamentos, mantendo uma visão única do cliente.

Limitações do Creatio

Curva de aprendizagem inicial para personalização avançada

Alguns elementos da interface do usuário podem parecer desatualizados.

Opções avançadas de branding têm custo extra nos planos mais baratos.

Preços do Creatio

Crescimento : US$ 25/mês por usuário

Empresa : US$ 55/mês por usuário

Ilimitado: US$ 85/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Creatio

G2 : 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Creatio

Esta avaliação da G2 destacou:

O Creatio possui muitos recursos valiosos e interessantes, incluindo a agilidade para criar processos de forma rápida e simples, sem a necessidade de programação, o que acelera a adoção da tecnologia em todas as áreas da organização.

O Creatio possui muitos recursos valiosos e interessantes, incluindo a agilidade para criar processos de forma rápida e simples, sem a necessidade de programação, o que acelera a adoção da tecnologia em todas as áreas da organização.

12. Zoho CRM (ideal para colaboração econômica entre várias equipes)

via Zoho CRM

Orçamentos apertados e equipes dispersas podem tornar a colaboração impossível, especialmente quando cada departamento deseja suas próprias ferramentas.

O Zoho CRM resolve isso oferecendo às empresas em crescimento um sistema completo, acessível e em conformidade, no qual várias equipes — vendas, marketing, suporte e ferramentas de comunicação com pacientes — podem trabalhar juntas em espaços dedicados.

Com sua combinação de IA contextual e uma interface intuitiva, as equipes permanecem conectadas sem gastar orçamento extra em softwares desconexos ou versões personalizadas caras.

Melhores recursos do Zoho CRM

Conecte equipes multifuncionais com Teamspaces orientados para objetivos específicos.

Automatize tarefas e personalize o alcance com a Zia, a assistente de IA da Zoho.

Personalize fluxos de trabalho de vendas, cadências e previsões com ferramentas sem código.

Integre-se facilmente com mais de 1.000 aplicativos através do Zoho Marketplace.

Migre rapidamente de outros CRMs ou planilhas com integração guiada.

Limitações do Zoho CRM

A personalização avançada pode ser complicada sem suporte técnico.

Alguns usuários mencionam um desempenho mais lento com grandes conjuntos de dados.

A profundidade dos recursos pode sobrecarregar equipes menores no início.

Preços do Zoho CRM

Padrão : US$ 20/mês por usuário

Profissional : US$ 35/mês por usuário

Empresa : US$ 50/mês por usuário

Ultimate: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (mais de 2.790 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 6.960 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Zoho CRM

Este usuário do G2 observou:

O Zoho CRM oferece uma interface robusta e personalizável que se integra perfeitamente ao nosso ecossistema de marketing digital. Os fluxos de trabalho automatizados, a pontuação de leads e as ferramentas de comunicação multicanal nos permitem oferecer experiências personalizadas em grande escala.

O Zoho CRM oferece uma interface robusta e personalizável que se integra perfeitamente ao nosso ecossistema de marketing digital. Os fluxos de trabalho automatizados, a pontuação de leads e as ferramentas de comunicação multicanal nos permitem oferecer experiências personalizadas em grande escala.

13. PatientPop (ideal para o crescimento da clínica e visibilidade online)

via PatientPop

Para muitos consultórios médicos independentes, o fluxo inconsistente de pacientes e uma presença online fraca podem fazer com que o crescimento pareça impossível.

O PatientPop, agora parte da Tebra, resolve essa questão fornecendo uma plataforma completa que aumenta a visibilidade online do seu negócio, atrai novos pacientes e garante que sua agenda permaneça cheia.

Suas ferramentas ajudam as clínicas a aparecerem no topo dos resultados de pesquisa, coletar avaliações excelentes e oferecer agendamento fácil em qualquer lugar — para que os pacientes possam marcar consultas 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto sua recepção permanece livre de estresse.

Principais recursos do PatientPop

Automatize reservas online e lembretes de consultas para preencher sua agenda sem esforço.

Melhore sua classificação nas pesquisas e sua reputação com SEO integrado e gerenciamento de avaliações.

Modernize a experiência do paciente com agendamento universal e formulários compatíveis com dispositivos móveis.

Libere tempo da equipe digitalizando tarefas rotineiras, como admissão, verificações de seguro e acompanhamentos.

Limitações do PatientPop

As opções de relatórios podem ser limitadas para necessidades de análise avançada.

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de atualização ao gerar relatórios.

Certos complementos de automação podem adicionar custos extras para práticas de alto volume.

Preços do PatientPop

Preços personalizados

Avaliações e comentários do PatientPop

G2 : 4,1/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o PatientPop

Esta avaliação da G2 foi marcada como:

O acesso aos prontuários dos clientes por telefone ou computador é excelente. A possibilidade de definir notas padrão rápidas e fáceis de inserir é um ótimo recurso.

O acesso aos prontuários dos clientes por telefone ou computador é excelente. A possibilidade de definir notas padrão rápidas e fáceis de inserir é um ótimo recurso.

