PRD e FRD: diferenças que todo gerente de produto deve conhecer

Você já iniciou a criação de um produto e percebeu que metade da equipe está discutindo o que criar, enquanto a outra metade já está totalmente envolvida em como criá-lo?

Em equipes dinâmicas, esse tipo de confusão na documentação do produto é uma receita para o desastre. No entanto, mesmo profissionais experientes muitas vezes confundem os limites entre um Documento de Requisitos do Produto (PRD) e um Documento de Requisitos Funcionais (FRD).

O que é um Documento de Requisitos do Produto (PRD)?

Um Documento de Requisitos do Produto (PRD) é um documento abrangente que descreve todas as especificações, recursos, funcionalidades e comportamentos esperados necessários para um produto a ser desenvolvido.

O PRD serve como uma única fonte de verdade para equipes multifuncionais, incluindo desenvolvimento, design, controle de qualidade e partes interessadas do negócio, ao longo do ciclo de vida do produto. Ele é estrategicamente elaborado para conectar os pontos entre as metas de negócios, as necessidades dos usuários e os recursos de alto nível.

O documento articula objetivos, como aumentar o engajamento ou impulsionar a receita, e mapeia cada recurso para problemas reais dos usuários e resultados desejados.

Priorizado com base no impacto e na relevância para os negócios, o PRD mantém as equipes focadas na criação de soluções que atendam tanto ao mercado quanto à estratégia mais ampla da empresa.

Seções de exemplo em um PRD

Aqui estão alguns exemplos de seções comumente encontradas em um PRD:

A visão geral do produto resume o que é o produto ou recurso, por que está sendo desenvolvido e como ele se alinha à estratégia geral

Objetivos e metas definem os propósitos comerciais e os critérios de sucesso

personas de usuário descrevem para quem o produto é destinado, suas necessidades, comportamentos e pontos fracos Asdescrevem para quem o produto é destinado, suas necessidades, comportamentos e pontos fracos

Histórias de usuários e casos de uso explicam como os usuários irão interagir com o produto por meio de cenários reais

Recursos e funcionalidades liste os principais recursos e comportamentos esperados do produto

Suposições e dependências apresentam as suposições de planejamento e os fatores externos que podem afetar a entrega

O cronograma e os marcos mapeiam as principais fases, entregas e metas de lançamento

Outros aspectos a serem observados incluem critérios de aceitação, requisitos não funcionais do projeto, métricas de desempenho e KPIs, além de quaisquer dúvidas ou riscos envolvidos.

🚀 Vantagem do ClickUp: O modelo de documento de requisitos do produto do ClickUp é uma estrutura pronta para uso que facilita o alinhamento, a colaboração e a clareza ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento do produto.

💡 Dica profissional: Incorpore pontos de verificação ao redigir o PRD. Marque marcos em que a liderança de design, engenharia e produto deve validar o entendimento antes de avançar, mantendo o alinhamento entre as equipes de negócios.

O que é um documento de requisitos funcionais (FRD)?

Um Documento de Requisitos Funcionais (FRD) é um documento formal que detalha claramente as funcionalidades, recursos e comportamentos específicos que um sistema ou software deve ter para atender às necessidades comerciais.

Ele pega as metas e os recursos de alto nível do PRD e os traduz em requisitos detalhados do sistema.

O FRD define o que o produto ou sistema deve fazer, descrevendo as operações esperadas, as interações do usuário, o tratamento de dados e os resultados, sem especificar como essas funções devem ser implementadas.

Além disso, ele serve como um contrato entre as partes interessadas do negócio e a equipe de desenvolvimento, garantindo um entendimento comum das capacidades funcionais do produto.

Seções de exemplo em um FRD

Aqui estão alguns exemplos de seções comumente encontradas no documento de análise de requisitos:

Introdução e objetivo explique o objetivo do documento, seu escopo e público-alvo

A visão geral do sistema descreve a arquitetura do sistema e como ele se encaixa no produto como um todo

Os fluxos de trabalho e os fluxos de processos mapeiam passo a passo as operações e as interações do usuário

Os fluxos de dados e os requisitos definem as entradas, saídas, formatos, fontes e regras de processamento

Requisitos da interface do usuário e wireframes ilustram telas e interações

Os requisitos de integração descrevem como o sistema interage com outros sistemas ou APIs

Outras seções incluem requisitos não funcionais, critérios de aceitação, suposições e dependências, além de um glossário.

🚀 Vantagem do ClickUp: O modelo de requisitos funcionais do ClickUp transforma ideias de produtos de alto nível em requisitos de sistema detalhados e acionáveis.

💡 Dica profissional: inclua simulações de casos extremos. Para um recurso de upload de arquivos, especifique o tamanho máximo do arquivo, formatos não suportados e comportamento quando os limites de armazenamento forem atingidos. Os engenheiros podem codificar de forma robusta e o controle de qualidade pode testar com precisão.

Documentos de requisitos do produto e requisitos funcionais: principais diferenças

Aqui está uma análise detalhada do PRD e do FRD para evitar prioridades desalinhadas, equipes confusas e atrasos na implantação:

Critérios PRD FRD Público-alvo Partes interessadas nos negócios, gerentes de produto, equipes multifuncionais Analistas de sistemas, equipes de engenharia/técnicas, desenvolvedores Foco Objetivos comerciais, necessidades dos usuários, valor do produto, “o quê” e “por quê” Comportamento do sistema, “como” os requisitos se traduzem em recursos técnicos Formato Recursos de alto nível, focados no usuário e orientados por uma visão, casos de uso Especificações funcionais detalhadas e focadas no sistema, fluxos de dados, maquetes *nível de detalhe Alto nível, ampla cobertura, pode incluir alguns requisitos não funcionais Especificações detalhadas e acionáveis para engenharia, específicas para um lançamento Proprietário Gerente de produto, às vezes analista de negócios Analista de sistemas, líder de engenharia, às vezes analista de negócios Fase do ciclo de vida Ideação inicial, planejamento e alinhamento de metas Projeto da solução, preparação para a construção e controle de qualidade Finalidade de uso Alinhando a visão de negócios, comunicando prioridades Traduzindo as metas do produto em especificações e soluções de engenharia Frequência de mudança Mudanças menos frequentes; vinculado a decisões estratégicas de negócios Pode ser atualizado ao longo do desenvolvimento, à medida que as soluções técnicas evoluem Exemplo de conteúdo Objetivo, metas, histórias de usuários, lista de recursos, casos de uso e restrições Fluxos funcionais, processos de negócios, wireframes e integração de dados

Quando usar um PRD ou um FRD

Saber quando usar um PRD ou um FRD depende do estágio do seu projeto e do nível de detalhes que sua equipe precisa.

Comece com um PRD no início do ciclo de vida do produto. Use-o para definir o que o produto deve alcançar e por quê, com foco nas metas de negócios, nas necessidades dos usuários e nos recursos de alto nível.

É ideal para alinhar as partes interessadas, definir prioridades e garantir que todos compreendam o objetivo e os resultados esperados do produto ou recurso.

Passe para um FRD assim que o PRD estiver estabelecido e a equipe estiver pronta para traduzir as metas em especificações técnicas.

Este documento de requisitos de software deve detalhar exatamente como o sistema deve funcionar. Isso é especialmente importante para projetos de engenharia complexos, ambientes regulamentados ou quando várias equipes de desenvolvimento precisam de um plano claro a ser seguido.

Aqui estão algumas perguntas a serem respondidas para entender se você deve combinar os dois documentos:

O projeto é pequeno ou ágil o suficiente para combinar objetivos de alto nível com detalhes técnicos?

Como o controle de versão e a colaboração serão tratados se um único documento servir para ambos os fins?

Um único documento pode manter os objetivos comerciais e os detalhes funcionais claros para todas as partes interessadas?

🔍 Você sabia? O conceito de FRDs ganhou destaque em projetos militares, especialmente durante a década de 1980. A norma MIL-STD-2167A do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, introduzida em 1985, enfatizou a necessidade de especificações detalhadas de requisitos de software, marcando uma mudança significativa em direção à documentação estruturada em projetos de software de defesa.

Como o ClickUp ajuda a criar e gerenciar PRDs e FRDs

O software de gerenciamento de produtos ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O software de gerenciamento de documentos oferece às equipes tudo o que elas precisam para documentar, colaborar e executar com eficiência.

Crie documentação viva

Com o ClickUp Docs, criar PRDs e FRDs estruturados se torna fácil.

Colabore em PRDs e FRDs estruturados no ClickUp Docs compartilhado

Suponha que um gerente de produto esteja lançando um novo aplicativo móvel. Ele pode mapear a visão geral do produto, o público-alvo e as histórias dos usuários em um documento compartilhado.

Quer manter a equipe no caminho certo? Incorpore listas de verificação interativas para requisitos de recursos, use tabelas para priorizar tarefas e insira visualizações de tabela ou quadro para visualizar cronogramas e dependências.

No lado do FRD, a mesma equipe pode mergulhar em fluxos de trabalho detalhados, especificações funcionais e fluxos de dados com documentos aninhados.

Use o Docs para sua formatação de texto rico, blocos de código, incorporação de multimídia, modelos de engenharia e comentários em tempo real.

Escreva PRDs excepcionais com o ClickUp:

Vincule tarefas a fluxos de trabalho

O ClickUp Docs permite que você vincule seções do PRD diretamente às tarefas do FRD ClickUp em seu espaço de trabalho, criando uma conexão clara entre os objetivos de alto nível e os detalhes técnicos de implementação.

Vincule a documentação diretamente aos fluxos de trabalho correspondentes com o ClickUp Docs

Por exemplo, se o PRD especificar um “fluxo de checkout em várias etapas”, cada etapa pode ser vinculada às tarefas FRD correspondentes, incluindo entradas/saídas do sistema e comportamentos da interface do usuário.

Quaisquer atualizações no PRD são automaticamente propagadas para as tarefas vinculadas, mantendo a documentação e a execução sincronizadas em toda a equipe.

📮 ClickUp Insight: 40% dos gerentes definem o sucesso como o cumprimento ou a superação das metas, enquanto outros apontam pra prazos (23%), crescimento da equipe (11%) ou feedback das partes interessadas (13%). Mas os resultados bem-sucedidos dos projetos não acontecem por acaso. Eles são possíveis graças a excelentes processos.

🌟 Bônus: os agentes de IA do ClickUp podem automatizar, otimizar e aprimorar o processo de planejamento e desenvolvimento de produtos. Personalize os agentes para: Gere ou edite seções do PRD, resuma os requisitos ou converta o feedback das partes interessadas em itens acionáveis.

Organize roteiros de produtos, divida tarefas, atribua recursos e acompanhe o progresso.

Reúna informações relevantes de documentos, tarefas e bate-papos para informar as decisões de planejamento.

Conecte-se a ferramentas externas (como GitHub, GitLab, Bitbucket e Figma) para otimizar o fluxo de informações e automatizar tarefas rotineiras de desenvolvimento.

Responda a perguntas sobre código e até mesmo crie pull requests prontas para produção (com integrações como Codegen). Crie agentes personalizados no ClickUp com prompts e instruções simples em linguagem natural.

Obtenha assistência com tecnologia de IA

O ClickUp Brain atua como um colega de equipe com tecnologia de IA, ajudando as equipes a redigir, resumir e refinar o conteúdo em PRDs e FRDs.

O AI Writer for Work aproveita o contexto de todos os documentos, tarefas e conversas, garantindo que sua documentação seja precisa, concisa e prática. Ele pode até sugerir edições, gerar conteúdo ou destacar lacunas nos requisitos.

Use o AI Writer for Work do ClickUp Brain para escrever seções de PRD ou FRD em tons específicos

Aqui estão algumas dicas que você pode usar: Resuma este PRD em uma visão geral de uma página para os executivos.

Extraia todos os requisitos funcionais relacionados ao fluxo de trabalho de pagamentos deste FRD.

Elabore critérios de aceitação para a funcionalidade de pesquisa com base nessas histórias de usuários.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX, o assistente de IA para desktop, é uma ferramenta completa de produtividade que reúne todas as partes do seu trabalho. Você não precisa gerenciar vários aplicativos de IA, como ChatGPT, Claude ou Gemini; ele centraliza tudo em uma única assinatura, uma única interface e uma única fonte de verdade para sua equipe. Veja o que ele oferece: Automação entre aplicativos: acione fluxos de trabalho e encontre informações no ClickUp, Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive, SharePoint e muito mais.

Interface com prioridade de voz: interaja por meio de texto ou voz para ditar tarefas, resumos e fluxos de trabalho.

IA multimodelo: escolha entre ChatGPT, Claude e Gemini, garantindo o melhor modelo para cada cenário.

Garanta a visibilidade das partes interessadas

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão centralizada de todo o seu trabalho de PRD e FRD, transformando dados complexos de projetos em visuais simples e acionáveis. Com cartões personalizáveis, as equipes podem monitorar tarefas, cronogramas e progresso em tempo real.

Crie painéis personalizados do ClickUp com cartões para analisar o desempenho e o progresso

Veja como você pode usar diferentes cartões na prática: Lista de tarefas: acompanhe todos os recursos do produto descritos no documento de requisitos de software e monitore as tarefas para cada componente funcional.

Gráfico de barras/linhas: analise a conclusão dos recursos ao longo do tempo para o PRD ou compare o tempo de desenvolvimento estimado com o real para as tarefas do FRD, a fim de destacar lacunas de eficiência.

Cartão de texto: adicione um resumo executivo dos objetivos do PRD ou notas esclarecendo requisitos técnicos específicos do FRD para a equipe.

Veja o que Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato, tem a dizer sobre o uso da ferramenta de gerenciamento de backlog de produtos:

Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de acompanhar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produto estava fazendo, então começamos a procurar uma nova plataforma. Então encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita: não era muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos da maneira que achássemos melhor.

Perguntas frequentes (FAQ)

Nem sempre. Para projetos menores ou equipes que utilizam Agile, você pode se virar apenas com um PRD ou até mesmo com um documento combinado. Mas se o seu projeto for complexo, altamente regulamentado ou tiver várias equipes trabalhando em paralelo, ter os dois pode evitar confusão.

O PRD geralmente vem do gerente de produto, com contribuições de designers, desenvolvedores e partes interessadas. Analistas de negócios ou analistas de sistemas geralmente lidam com o FRD, traduzindo o PRD em requisitos técnicos detalhados, fluxos de trabalho e comportamentos do sistema.

Sim, especialmente para projetos menores ou sprints ágeis. Você pode criar um único documento abrangente que cubra tanto o que o produto faz (PRD) quanto como ele funciona (FRD). Mas em projetos maiores ou mais complexos, muitas vezes é melhor mantê-los separados.

Embora você possa começar com o Microsoft Word ou o Google Docs, a colaboração e o controle de versões podem se tornar complicados com equipes maiores. O ClickUp se destaca como uma das melhores opções para criar PRDs e FRDs. O ClickUp Docs permite criar documentos estruturados e fáceis de navegar, com tabelas, listas de verificação e recursos visuais incorporados. Além disso, o ClickUp Brain ajuda você a escrever mais rápido, resumir notas longas e garantir que nada seja esquecido.