Os 8 melhores agentes de IA para designers automatizarem processos criativos

À medida que empresas e consumidores exigem mais conteúdo visual em todos os setores, a demanda por designers talentosos nunca foi tão grande.

No entanto, quase 40% das empresas do setor de design têm dificuldade em produzir consistentemente designs visualmente atraentes.

E com tantas tarefas a cargo de um designer, faz sentido recorrer à inteligência artificial para automatizar algumas coisas, criando novas possibilidades.

Felizmente, os designers fizeram progressos significativos com os agentes de IA. Agora, eles podem assumir algumas das tarefas mais repetitivas, ajudando as equipes a trabalhar mais rápido sem perder o toque humano dos designers.

Os 8 melhores agentes de IA para designers em resumo

A tabela comparativa abaixo oferece uma visão geral rápida dos recursos e preços de alguns dos melhores agentes de IA para designers:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Planejamento e automação de tarefas criativas Agentes de IA em tarefas/documentos/chat, ClickUp Brain, quadros brancos, integração com Figma e atualizações em tempo real Gratuito; planos pagos disponíveis Canva AI Geração rápida de imagens com IA, com foco no visual Magic Media, Texto para imagem, Texto para gráfico, predefinições de estilo, integração com Runway Gratuito, pago a partir de: US$ 15/mês por usuário Khroma Geração personalizada de paletas de cores com IA Treine em preferências de cores, gerador de paletas baseado em navegador e pontuações de acessibilidade Gratuito Galileo AI Gerando layouts de interface do usuário a partir de prompts de texto Design de interface do usuário baseado em prompts, branding visual, modelos com tecnologia Gemini Preços personalizados Uizard Criação rápida de wireframes e maquetes com prompts de IA Entrada de texto/captura de tela, geração automática de interface do usuário, temas responsivos, colaboração em tempo real Gratuito, pago a partir de US$ 19/mês por usuário Runway Narração e efeitos de vídeo com tecnologia de IA Texto para vídeo, pincéis de movimento, narrações e efeitos de IA em uma única plataforma Gratuito, pago a partir de US$ 15/mês por usuário Adobe Firefly Equipes criativas no ecossistema da Adobe Sugestões de texto/imagem, moodboard, tradução, cena para imagem Gratuito, pago a partir de US$ 9,99/mês por usuário Figma AI Colaboração em tempo real com IA integrada Layout automático, interfaces de usuário editáveis, remoção de fundo, pesquisa de recursos visuais Gratuito, pago a partir de US$ 20/mês por usuário

O que são agentes de IA para designers?

Imagine o seguinte: você está trabalhando em uma nova tela de aplicativo. Enquanto ajusta a paleta de cores, um assistente de IA sugere três alternativas com base nas tendências atuais do mercado. Ele refina os fluxos de usuários, sinaliza inconsistências em seu layout e até mesmo insere gráficos vetoriais que combinam com o estilo da sua marca.

Essa é a promessa das ferramentas de agentes de IA para designers. Esses agentes especializados, geralmente alimentados por aprendizado de máquina, podem executar tarefas, adaptar-se às entradas do usuário e dar suporte a todo o processo de design com consciência contextual para ajudar as equipes de design a trabalhar de forma mais inteligente.

Aqui está um resumo de algumas de suas funções:

✅ Automatiza tarefas repetitivas, como redimensionar recursos, marcar arquivos ou renomear camadas

✅ Gera várias ideias de design, explora variações e apresenta soluções inovadoras que você talvez não tivesse considerado

✅ Permite a colaboração em tempo real, simplificando a forma como as equipes de design compartilham o trabalho e coletam feedback

✅ Analisa os dados do usuário e acessa bancos de dados para orientar decisões mais informadas durante o processo criativo

✅ Integra-se a ferramentas de design como o Figma para aumentar a eficiência operacional em todos os níveis

O que você deve procurar em agentes de IA para designers?

Os agentes de IA certos para designers devem ir além das funcionalidades básicas, como a automatização do fluxo de trabalho de IA, e devem ser capazes de melhorar a eficiência empresarial, cumprindo alguns requisitos essenciais:

interface amigável que seja intuitiva, seja uma Ofereça umaque seja intuitiva, seja uma ferramenta de IA baseada em chat para iniciantes , habilitada para voz ou incorporada às suas ferramentas de design atuais

Adapte-se a diferentes ambientes de design, desde projetos de UI/UX até gráficos vetoriais ou mesmo materiais de marketing

Demonstre raciocínio real e tomada de decisões analisando as entradas do usuário, extraindo informações de fontes de dados e recomendando os próximos passos

Expanda de acordo com suas necessidades, seja você um designer independente ou parte de uma grande equipe de design que trabalha em várias plataformas

Mantenha as considerações éticas sob controle. Procure agentes que lidam com a privacidade e oferecem opções de design inclusivas

👀 Curiosidade: em uma demonstração da xAI e da OpenAI, agentes autônomos agendaram eventos no calendário “conversando” entre si, sem a participação de humanos. Bem-vindo à coordenação sem caixa de entrada.

Os melhores agentes de IA para designers

Aqui está uma lista de agentes de IA para designers que merecem sua atenção. Cada um deles se concentra na usabilidade no mundo real, sem comprometer o desempenho, a velocidade e a adaptabilidade.

1. ClickUp (ideal para planejamento e automação de tarefas criativas)

Ofereça às equipes de design a estrutura de que precisam sem atrapalhar a criatividade humana com os agentes de IA do ClickUp

Hoje, as equipes de design precisam de menos ferramentas dispersas e mais sistemas conectados. O ClickUp torna isso possível combinando consolidação interna com integrações.

Veja o que o ClickUp faz de diferente: ele permite que os designers sincronizem o trabalho entre aplicativos sem precisar alternar entre abas. Isso permite que os agentes de IA extraiam informações de todas as suas fontes de dados, proporcionando uma vantagem competitiva ao tornar os fluxos de trabalho mais rápidos.

Elabore rascunhos, resuma discussões, gere imagens e muito mais com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain pode ajudá-lo a debater ideias e criar conteúdo, gerar maquetes e revelar o contexto de trabalho crítico de que você precisa

O ClickUp Brain funciona como um agente/assistente de IA criado especificamente para otimizar os fluxos de trabalho dos designers, automatizando, gerando e organizando o trabalho criativo dentro da plataforma ClickUp.

Os designers podem aproveitar a geração de imagens por IA do Brain para criar instantaneamente arte conceitual, maquetes ou referências visuais a partir de prompts de texto simples, usando vários modelos de IA, como Gemini e Claude. Isso é útil para prototipagem rápida, moodboards ou apresentações para clientes.

Essas imagens geradas por IA podem ser anexadas diretamente a tarefas ou documentos, facilitando a iteração, o compartilhamento e a incorporação de recursos visuais em projetos em andamento sem precisar trocar de ferramenta.

O ClickUp Brain vai além da criação de imagens, automatizando operações rotineiras de design e aprimorando a colaboração. Ele pode dividir briefings de design complexos em subtarefas acionáveis, resumir o feedback do cliente e exibir atualizações claras do projeto a partir do seu espaço de trabalho. Além disso, os designers podem usar o Brain para refinar o conteúdo escrito, traduzir comunicações para equipes globais e acionar lembretes ou alterações de status com base nas regras do fluxo de trabalho.

Implante agentes para lidar com suas tarefas diárias

Os agentes de IA do ClickUp estão integrados diretamente no ClickUp Tasks, ClickUp Docs e ClickUp Chat — onde os designers já passam a maior parte do tempo se comunicando com suas equipes e concluindo suas tarefas.

Use os agentes de IA do ClickUp para automatizar tarefas, responder perguntas e realizar mais tarefas

Esses agentes, trabalhando em paralelo com o ClickUp Automations, podem executar tarefas como atualizar status, atribuir proprietários, resumir discussões e até mesmo gerar subtarefas automaticamente.

É uma maneira fluida de automatizar tarefas e integrar a IA aos seus fluxos de trabalho diários de design. Você também pode adicionar agentes de IA certificados no ClickUp, criados especificamente para revisar o conteúdo quanto à adesão à marca ou verificações de qualidade.

Faça brainstorming ao vivo com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp

*Preencha a lacuna entre o processo criativo e a execução com os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp permitem que as equipes de design façam brainstorming, esboçem ideias inovadoras e mapeiem os fluxos de usuários com um diferencial: cada nota adesiva ou diagrama pode ser convertido em uma tarefa instantaneamente. Isso transforma o pensamento criativo em ação, mantendo o ritmo em todos os projetos.

Integrações e pesquisas poderosas para conectar dados

Combinar ferramentas de design como Figma ou Adobe XD com o ClickUp permite a sincronização em tempo real de tarefas e atualizações de design por meio do Enterprise Search + ClickUp Integrations do ClickUp.

Os líderes criativos podem atribuir subtarefas com base nas atualizações dos arquivos, enquanto os profissionais de marketing acompanham a disponibilidade dos ativos dentro do mesmo espaço de trabalho. É uma verdadeira ponte entre os fluxos de trabalho criativos e a gestão estruturada de projetos de design.

O ClickUp Enterprise Search ajuda você a reunir todo o contexto do trabalho em um só lugar

Por fim, o ClickUp para equipes de design significa que você se organiza à medida que avança. Ele oferece uma plataforma colaborativa que otimiza todo o processo de design, desde a concepção até a aprovação final, centralizando tarefas, feedback e ativos em um único lugar. Os designers podem usar recursos como o Proofing para adicionar, atribuir e resolver comentários diretamente em imagens, vídeos e PDFs, facilitando a coleta de feedback e a iteração do trabalho criativo sem sair do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Integre o Figma, o Adobe XD e outras ferramentas em um software centralizado de colaboração em design

Use a IA para automatizar tarefas como atualizações de status, subtarefas e resumos de comentários com o ClickUp Brain

Elabore briefings criativos, e-mails e resumos usando ferramentas de redação integradas com tecnologia de IA

Converta esboços em quadro branco em tarefas instantaneamente , ligando a ideação à execução

Gere tarefas automaticamente a partir de designs gerados por IA, alimentando fluxos de trabalho de design gráfico em tempo real

Bate-papo integrado para discutir ideias e colaborar em chamadas nativamente dentro da plataforma

Acesse vários modelos de IA, execute pesquisas profundas na web e muito mais através do ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme para equipes que não estão familiarizadas com sistemas completos

Alguns recursos avançados de IA exigem um complemento pago

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Este usuário do G2 compartilha:

Eu uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil.

Eu uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. Configurar espaços de projeto, tarefas e automações foi surpreendentemente fácil.

2. Canva AI (ideal para geração rápida de imagens com IA com foco no visual)

via Canva AI

Se você está preso a extrair recursos de bibliotecas de estoque ou procurando o estilo de ilustração certo em todas as plataformas, saiba que não está sozinho.

Para designers que precisam de recursos visuais personalizados rapidamente, mas não querem passar horas no Photoshop, a IA do Canva oferece uma solução rápida. Você pode pedir que ele crie designs para você com base em instruções, crie imagens, códigos ou até mesmo um videoclipe. Ele ainda tem um recurso de conversão de voz em texto para ajudar você a descrever suas instruções em detalhes.

Com ferramentas como Magic Media e Text to Image, o Canva permite que você gere gráficos, ícones ou cenas inteiras com base em suas instruções e estilo visual exatos. Sem plug-ins, sem troca de aplicativos — basta digitar o que você precisa e soltar diretamente no seu layout.

Melhores recursos da IA do Canva

Gere imagens de IA instantaneamente usando o Text to Image da Magic Media com estilos personalizáveis

Use o Text to Graphic para criar ícones, adesivos e ilustrações personalizados para sua marca

Crie vídeos curtos com tecnologia de IA usando a integração do modelo Gen-2 da Runway

Experimente predefinições de estilo como Aquarela, Neon e Retrowave para combinar com sua direção visual

Limitações da IA do Canva

Sem solicitações de acompanhamento; requer novas entradas para alterações

As imagens geradas são fixadas em formato quadrado, a menos que sejam ajustadas manualmente

O plano gratuito limita você a 50 imagens de IA e 5 vídeos, que se esgotam rapidamente

Preços da IA da Canva

Gratuito

Pro : US$ 15/mês por usuário

Equipes : US$ 10/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IA do Canva

G2 : 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Canva AI

Este usuário do G2 destaca:

Os recursos de IA funcionam como mágica. Adicionar música, gerar conteúdo baseado em IA, criar sua própria música usando ferramentas de IA integradas e muito mais tornam essa ferramenta indispensável uma máquina maravilhosa.

Os recursos de IA funcionam como mágica. Adicionar música, gerar conteúdo baseado em IA, criar sua própria música usando ferramentas de IA integradas e muito mais tornam essa ferramenta indispensável uma máquina maravilhosa.

3. Khroma (ideal para geração personalizada de paletas de cores com IA)

via Khroma

Quando você está projetando para uma marca, a maioria das ferramentas de cores ou o sobrecarrega com opções ou o limita ao gosto de outra pessoa.

O Khroma muda isso ao treinar sua IA com base nas suas preferências, aprendendo o que você gosta (e não gosta) e gerando paletas que realmente se adequam ao seu estilo visual.

Em vez de selecionar amostras aleatórias, o design do agente de IA da Khroma aprende com milhares de paletas criadas por designers e combina esse aprendizado com suas informações de cores, formando uma base de conhecimento interna. O objetivo final: ajudá-lo a agir rapidamente enquanto realiza tarefas específicas e mantém sua criatividade humana em primeiro plano.

Principais recursos do Khroma

Treine um algoritmo personalizado com base nas cores escolhidas para bloquear tons indesejados

Gere paletas de cores, gradientes e amostras de tipografia infinitas diretamente no seu navegador

Filtre e pesquise paletas por matiz, tonalidade, valor, código hexadecimal ou valores RGB

Salve seus favoritos com metadados coloridos, incluindo pontuações de acessibilidade (WCAG)

Veja paletas em diferentes contextos de design, como texto, sobreposições de imagens e maquetes

Limitações do Khroma

Sem acesso offline; apenas baseado em navegador

Capacidade limitada de ajustar manualmente as paletas geradas

Sem integração com ferramentas de design como Figma ou Adobe

Preços do Khroma

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Khroma

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Se você está cansado de lidar manualmente com tarefas repetitivas, aqui está um guia rápido sobre como o ClickUp usa IA para automatizar o trabalho:

4. Galileo AI (ideal para gerar layouts de interface do usuário a partir de prompts de texto)

via Galileo AI

As maquetes não devem levar dias. Digamos que você esteja projetando um painel de controle para um aplicativo de criptomoedas ou um sistema de reservas para músicos. Cada um deles tem fluxos, cores e necessidades de layout diferentes. Mas, todas as vezes, você fica preso reconstruindo a estrutura da interface do usuário do zero.

A Galileo AI muda isso. Ela permite que você digite um único comando — “uma página de listagem para uma loja de equipamentos de caminhada com tema azul, barra de filtro e cartões de produtos” — e gera instantaneamente designs de interface utilizáveis.

Desde que se juntou ao Google, o Galileo (agora Stitch) integrou os modelos do Gemini para produzir designs gerados por IA ainda mais ricos, ajudando as equipes de design a criar rapidamente interfaces de usuário consistentes e responsivas para qualquer setor ou plataforma.

Melhores recursos da Galileo AI

Crie interfaces fáceis de usar simplesmente descrevendo o que você deseja

Aplique uma identidade visual consistente com temas de cores adaptáveis em todos os componentes

Acesse uma biblioteca diversificada de modelos para setores como varejo, SaaS ou bem-estar

Personalize elementos comuns da interface do usuário, como barras de pesquisa, filtros e cartões de produtos

Visualize e itere interfaces com feedback e ajustes em tempo real

Limitações da Galileo AI

Requer tempo para dominar devido ao seu amplo conjunto de recursos

Os modelos básicos não são totalmente flexíveis para mudanças radicais no design

O uso intenso de recursos pode diminuir o desempenho em dispositivos mais simples

Preços da Galileo AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Galileo AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre a Galileo AI

Uma avaliação de usuário diz :

Estou gostando muito do Galileo AI até agora. A velocidade com que ele gera maquetes limpas é incrível. Não é perfeito, mas oferece um ótimo ponto de partida que economiza horas de trabalho. Estou animado para ver mais atualizações.

Estou gostando muito do Galileo AI até agora. A velocidade com que ele gera maquetes limpas é incrível. Não é perfeito, mas oferece um ótimo ponto de partida que economiza horas de trabalho. Estou animado para ver mais atualizações.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação.

5. Uizard (ideal para wireframes e maquetes rápidas com prompts de IA)

via Uizard

Você já teve cinco partes interessadas solicitando uma maquete até o final do dia?

Esse é o cenário para o qual o Uizard foi criado. Em vez de arrastar caixas no Figma ou redesenhar o mesmo wireframe pela terceira vez, basta descrever o que você precisa em texto simples.

Em vez de construir manualmente cada elemento, os usuários simplesmente descrevem suas necessidades em texto simples e natural — por exemplo, “Um painel da web para um site de comércio eletrônico mostrando os produtos mais vendidos, um gráfico de receita e uma tabela de pedidos recentes. ”

O mecanismo proprietário da Uizard processa essa solicitação e gera instantaneamente um protótipo de interface do usuário completo e editável. Esse resultado é mais do que apenas uma imagem estática; inclui layouts lógicos que seguem padrões de design estabelecidos, temas coesos pré-aplicados (cores e fontes) e componentes modulares totalmente estruturados, prontos para modificação imediata.

Melhores recursos do Uizard

Gere modelos de interface do usuário editáveis a partir de texto simples, capturas de tela ou esboços feitos à mão

Crie instantaneamente temas de design responsivos personalizados para sua marca

Use a IA para sugerir textos, criar recursos de imagem e mapear a atenção do usuário

Alterne entre as visualizações de wireframe e mockup para corresponder à fidelidade do design

Colabore com equipes em tempo real e compartilhe links públicos instantaneamente

Limitações do Uizard

O Autodesigner requer um plano pago, com acesso limitado à IA na versão gratuita

Alguns layouts gerados parecem muito simplistas ou genéricos

Falta controle profundo do sistema de design e ferramentas de acessibilidade

Preços do Uizard

Gratuito

Pro : US$ 19/mês

Negócios : US$ 39/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Uizard

G2 : 4,5/5,0 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Uizard

Este usuário da Capterra observa:

Graças ao Uizard, agora não preciso mais apenas imaginar minha ideia, mas posso esboçá-la rapidamente. Isso torna o processo de criação de um design muito mais rápido.

Graças ao Uizard, agora não preciso mais apenas imaginar minha ideia, mas posso esboçá-la rapidamente. Isso torna o processo de criação de um design muito mais rápido.

6. Runway (ideal para narrativas em vídeo e efeitos especiais com tecnologia de IA)

via Runway

Hoje em dia, espera-se que os designers façam tudo, desde idealizar recursos visuais e editar vídeos até limpar áudio e, às vezes, até mesmo criar scripts de movimento.

Mas trocar de ferramenta para cada tarefa interrompe o fluxo e consome tempo. Quando sua criatividade está em alta, a última coisa que você quer é passar horas alternando entre softwares apenas para animar um clipe de 10 segundos ou remover um fundo.

É por isso que o Runway se destaca. Este software de automação de tarefas reúne a criação de vídeos, a edição, a geração de áudio e os efeitos visuais com tecnologia de IA em um único espaço unificado. Você pode esboçar ideias em texto e vê-las instantaneamente renderizadas como vídeos dinâmicos.

Precisa ajustar um quadro? Trocar elementos? Adicionar uma narração? O Runway cuida de tudo isso em um só lugar.

Principais recursos do Runway

Gere vídeos cinematográficos a partir de prompts de texto, imagens ou entradas de vídeo

Adicione narrações com sincronização labial e áudio personalizado com conversão de texto em fala

Transforme imagens estáticas em clipes animados usando pincéis de movimento

Edite, substitua e combine recursos visuais usando ferramentas baseadas em IA

Crie texturas e recursos 3D para jogos ou animações

Limitações da passarela

Sem acesso offline; requer internet estável

A qualidade da geração de imagens fica atrás dos principais concorrentes

Planos superiores podem ser necessários para projetos de vídeo estendidos ou de alta resolução

Preços do Runway

Gratuito

Padrão : US$ 15/mês por usuário

Pro : US$ 35/mês por usuário

Ilimitado : US$ 95/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Runway

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Runway

Este usuário do G2 compartilha:

O RunwayML é uma das melhores ferramentas de IA disponíveis, é muito simples. Gosto particularmente da sua ferramenta de imagem/texto para vídeo, que funciona como uma varinha mágica. É muito fácil de implementar no meu fluxo de trabalho de edição de vídeo

O RunwayML é uma das melhores ferramentas de IA disponíveis, é muito simples. Gosto particularmente da sua ferramenta de imagem/texto para vídeo, que funciona como uma varinha mágica. É muito fácil de implementar no meu fluxo de trabalho de edição de vídeo

👀 Curiosidade: Pesquisadores da DeepMind criaram agentes de IA que jogam jogos como StarCraft II e encontram exploits no jogo nunca descobertos por jogadores humanos.

7. Adobe Firefly (ideal para equipes criativas no ecossistema Adobe)

via Adobe Firefly

Se você já trabalha com ferramentas como Photoshop, Illustrator ou Express, o Adobe Firefly se integra sem interromper seu fluxo de trabalho. Ele ajuda a criar modelos visuais, storyboards de campanhas ou localizar conteúdo diretamente nos aplicativos que você usa todos os dias.

Você precisa gerar alguns recursos visuais para uma apresentação ou traduzir um vídeo mantendo seu tom? O Firefly cuida disso com uma interface limpa e resultados confiáveis.

Além disso, ele foi desenvolvido com a produção em mente, usando sistemas de IA que suportam vários formatos e mantêm os recursos de imagem comercialmente seguros.

Principais recursos do Adobe Firefly

Gere imagens, vetores e vídeos curtos de alta qualidade a partir de prompts de texto ou imagem

Combine estilo ou estrutura usando imagens de referência e selecione proporções personalizadas

Use o Firefly Boards para criar moodboards com IA e ideias em equipe

Traduza vídeos para mais de 20 idiomas, preservando o tom e a sincronização labial

Crie efeitos de vídeo, ilustrações espaciais e visuais de embalagens com o Scene to Image e o Text to Video

Limitações do Adobe Firefly

Limita a geração de vídeos a 5 segundos, mesmo em planos pagos

Sem caixa de prompt negativa ou edição de prompt de acompanhamento para refinar os resultados

A geração de texto em imagens costuma ser pouco confiável ou distorcida

Preços do Adobe Firefly

Gratuito

Firefly Standard : US$ 9,99/mês por usuário

Firefly Pro : US$ 29,99/mês por usuário

Firefly Premium: US$ 199,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (mais de 5 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Adobe Firefly

Este usuário do G2 acrescenta:

O Adobe Firefly é incrivelmente intuitivo, especialmente se você estiver familiarizado com o ecossistema da Adobe. Acho-o útil para gerar ideias rapidamente e criar conteúdo de alta qualidade para mídias sociais sem precisar de habilidades avançadas de design.

O Adobe Firefly é incrivelmente intuitivo, especialmente se você estiver familiarizado com o ecossistema da Adobe. Acho-o útil para gerar ideias rapidamente e criar conteúdo de alta qualidade para mídias sociais sem precisar de habilidades avançadas de design.

8. Figma AI (ideal para colaboração em tempo real com IA integrada)

via Figma

Os prazos não esperam por nomes de camadas organizados, recursos ausentes ou modelos estáticos. A IA do Figma ajuda você a evitar etapas repetitivas, como renomear camadas ou remover fundos de imagens, para que você possa se concentrar em resolver problemas reais do produto e melhorar a experiência do usuário.

Os designers podem transformar interfaces de usuário estáticas em protótipos interativos com um clique, gerar conteúdo realista para espaços reservados ou usar a pesquisa visual para encontrar componentes existentes em todo o espaço de trabalho.

Melhor ainda, recursos como sugestões de layout automático e telas editáveis geradas por IA reduzem o tempo entre a concepção e a iteração.

Melhores recursos da IA do Figma

Gere modelos de interface do usuário editáveis a partir de prompts de texto usando sistemas de design integrados

Transforme designs estáticos em protótipos clicáveis com um único clique

Renomeie camadas automaticamente e substitua o texto provisório por conteúdo escrito por IA

Remova instantaneamente fundos de imagens e traduza textos dentro do arquivo de design

Use a pesquisa visual para encontrar recursos com base em imagens ou capturas de tela enviadas

Limitações da IA do Figma

Alguns recursos (como a interface do usuário gerada por IA) ainda estão em fase beta e não estão disponíveis universalmente

Não há controles avançados para refinar os designs gerados após o primeiro rascunho

A confiabilidade do recurso pode variar dependendo da complexidade do prompt ou do caso de uso

Preços da IA da Figma

Gratuito

Profissional : US$ 20/mês por usuário

Organização : US$ 55/mês por usuário

Empresa: US$ 90/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a IA da Figma

G2 : 4,7/5,0 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 810 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Figma AI

Este usuário da Capterra se destaca:

A ideia por trás do Figma é maravilhosa. Ele foi criado para ajudar as equipes de conteúdo e design a trabalharem juntas no desenvolvimento de aplicativos, em vez de ficarem isoladas durante o processo de desenvolvimento.

A ideia por trás do Figma é maravilhosa. Ele foi criado para ajudar as equipes de conteúdo e design a trabalharem juntas no desenvolvimento de aplicativos, em vez de ficarem isoladas durante o processo de desenvolvimento.

👀 Curiosidade: a Amazon está testando agentes de IA personalizados que atuam como consultores de compras, sugerindo itens, comparando preços e concluindo compras com base no seu comportamento e intenção.

O ClickUp ajuda você a combinar criatividade com automação

A maioria das equipes de design não tem falta de criatividade. O que lhes falta é tempo: tempo para iterar, responder a feedbacks, aperfeiçoar os detalhes e ainda cumprir os prazos.

É aí que a IA causa um impacto real, abrindo caminho para que as equipes se concentrem no trabalho de design propriamente dito. Automatizar tarefas repetitivas, como nomear camadas, resumir tópicos e acompanhar atualizações, libera espaço mental e acelera a entrega.

O ClickUp é uma das poucas plataformas que consegue esse equilíbrio.

Ele incorpora ferramentas de IA na forma como sua equipe já trabalha. Você pode esboçar ideias em um quadro branco, transformá-las em tarefas, envolver os desenvolvedores e enviar, tudo em um só lugar.

E isso está funcionando. Depois de migrar para o ClickUp, a Trinetix observou um aumento de 20% na satisfação da equipe de operações de design.

Se sua equipe está buscando resultados semelhantes e se destaca pela estrutura, vale a pena dar uma olhada no ClickUp. Inscreva-se agora!