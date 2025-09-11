10 softwares de automação de recrutamento para otimizar a contratação em 2025

Hoje em dia, contratar não se resume a publicar vagas e esperar — o processo se tornou mais ágil do que isso, com foco em melhorar a experiência do candidato. Você precisa agir rapidamente, manter-se organizado e encontrar candidatos qualificados antes que a concorrência o faça.

A plataforma certa de automação de recrutamento pode transformar seu processo de contratação, ajudando você a encontrar facilmente os melhores talentos, gerenciar candidatos e otimizar seus fluxos de trabalho de contratação.

É por isso que elaboramos esta lista dos melhores softwares de automação de recrutamento para reduzir o tempo de contratação e aprimorar seus esforços de aquisição de talentos.

Pronto para simplificar sua jornada de contratação? Vamos começar.

O que você deve procurar em um software de automação de recrutamento

Ao escolher um software de automação de recrutamento, você precisa de mais do que painéis chamativos. Concentre-se em recursos que permitam práticas de contratação justas, otimizem tarefas manuais e ajudem você a encontrar candidatos qualificados mais rapidamente. Aqui estão os itens indispensáveis para sua pilha de tecnologia de recrutamento:

Automação do fluxo de trabalho : atribua tarefas, agende entrevistas e automatize as comunicações com apenas alguns cliques

Correspondência de candidatos : use ferramentas com tecnologia de IA para combinar candidatos com descrições de cargos com base em critérios predefinidos

Agendamento de entrevistas : coordene entrevistas automaticamente sem a necessidade de comunicações constantes

Ferramentas de marketing de recrutamento : promova anúncios de emprego e atraia os melhores talentos com campanhas direcionadas

Relatórios automatizados : gere relatórios sobre o tempo de contratação, a eficácia das fontes e o envolvimento dos candidatos

Ferramentas de engajamento de candidatos : mantenha os candidatos a vagas informados e interessados durante todo o processo de recrutamento

Integração com CRM e ATS: sincronize facilmente os dados dos candidatos sem a necessidade de entradas manuais tediosas

🔍 Você sabia? 92% das empresas relatam ter obtido benefícios com a IA no recrutamento.

O melhor software de automação de recrutamento

É hora de atualizar seu kit de ferramentas com automação avançada de recrutamento que acelera a busca e a seleção de candidatos e reduz as tarefas administrativas. Vamos conhecer as melhores ferramentas de automação de recrutamento:

1. ClickUp (ideal para acompanhamento e colaboração em todo o processo de contratação)

Comece a automatizar a gestão de recursos humanos com o ClickUp Automatize os fluxos de trabalho de RH de ponta a ponta com o ClickUp para equipes de RH — desde o recrutamento e integração até avaliações de desempenho

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a sua plataforma definitiva de gerenciamento de contratações tudo-em-um, que combina fluxos de trabalho personalizados, acompanhamento de candidatos, automação de tarefas e muito mais.

Com o ClickUp para equipes de RH, você pode automatizar tarefas repetitivas, otimizar o gerenciamento de candidatos e armazenar notas detalhadas sobre os candidatos para referência em um único aplicativo.

Comece criando um espaço dedicado ao “Recrutamento” para sua equipe trabalhar. Essa será sua única fonte de informações confiáveis sobre pipelines, descrições de cargos, pontuação de candidatos e tudo mais.

Adicione o modelo ClickUp Hiring Candidates, que criará uma pasta e gerará listas para cada departamento ou vaga disponível. Em seguida, você pode criar tarefas ClickUp para cada candidato, que funcionam como registros dinâmicos e rastreáveis ao longo do processo de contratação.

Acompanhe os pipelines de recrutamento com os status de tarefas personalizados do ClickUp

Este modelo fornece uma visão estruturada do fluxo de candidatos, com status de tarefas personalizados, como Enviado, Entrevista por telefone, Oferta e Contratado. Ele também vem com campos pré-construídos para registrar currículos, notas do recrutador e resultados de entrevistas. Você pode até mesmo anexar currículos ou links de portfólio diretamente às tarefas dos candidatos, facilitando a comparação entre os candidatos.

Combine-o com o modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp, que ajuda as equipes de contratação a definir cronogramas claros e atribuir responsabilidades ao longo do ciclo de recrutamento. Ele inclui listas de tarefas para sourcing, triagem, entrevistas e integração, juntamente com regras de automação do ClickUp para garantir que nenhuma etapa seja esquecida.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma estrutura pronta para uso para organizar as etapas dos candidatos, listas de verificação de entrevistas, cartões de pontuação de avaliação e lembretes com o modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

Avance os candidatos pelas etapas automaticamente, atribua as próximas tarefas, envie lembretes ou acione acompanhamentos para que seus fluxos de trabalho de contratação permaneçam consistentes e eficientes. Use os cronogramas integrados para monitorar o progresso rapidamente e identificar gargalos antes que eles atrasem a contratação.

*Configure automações personalizadas do ClickUp para mover os candidatos pelo pipeline, atribuir tarefas à sua equipe e enviar lembretes e acompanhamentos

Dentro da plataforma, o ClickUp Docs funciona como um hub central para notas sobre candidatos, feedback de entrevistas e avaliações compartilhadas, enquanto o ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do mundo, ajuda você a redigir instantaneamente descrições de cargos, resumir candidaturas e gerar perguntas para entrevistas, economizando horas de trabalho dos recrutadores.

*Crie descrições de cargos, resuma currículos, analise perfis de candidatos e muito mais com a IA sensível ao contexto do ClickUp Brain

Procurando mais maneiras de usar a IA no recrutamento? Aqui estão nossas melhores dicas:

💡 Dica profissional: automatize as atualizações do seu pipeline de candidatos com o ClickUp Autopilot Agents. Quando um novo candidato se inscreve, um agente pode marcá-lo automaticamente por função, criar uma tarefa com seu currículo anexado e adicioná-lo à lista ou quadro certo. Ele pode até mesmo pontuar currículos com IA para que os recrutadores vejam instantaneamente os candidatos mais adequados no topo.

Melhores recursos do ClickUp

Crie fluxos de trabalho de contratação personalizados para acompanhar os candidatos em todas as etapas do recrutamento

Use modelos pré-criados de acompanhamento de candidatos para construir pipelines estruturados com facilidade

Implemente a automação de tarefas sem código para agendar entrevistas e lidar com acompanhamentos automaticamente

Use o Docs para criar notas colaborativas e perfis de candidatos que você pode atualizar em tempo real e reverter com controle de versão

Limitações do ClickUp

O conjunto de recursos pode ser excessivo para equipes pequenas

As opções de personalização podem exigir uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

O ClickUp resolve problemas de marketing, vendas, finanças, recrutamento, conteúdo... em quase todos os departamentos. Nossos roteiros de vendas estão dentro do ClickUp. A integração de um novo cliente é automaticamente extraída da automação do ClickUp. Os usuários que criarem formulários do Google terão uma tarefa criada automaticamente. Nossos operadores receberão um alerta se a tarefa estiver demorando muito. São tantas coisas. O ClickUp é tudo, em todos os lugares, tudo ao mesmo tempo. E agora, com o ClickUp AI... Uau, estamos resumindo a transcrição de nossas reuniões (e muito mais).

O ClickUp resolve problemas de marketing, vendas, finanças, recrutamento, conteúdo... em quase todos os departamentos. Nossos roteiros de vendas estão dentro do ClickUp. A integração de um novo cliente é automaticamente extraída da automação do ClickUp. Os usuários que criarem formulários do Google terão uma tarefa criada automaticamente. Nossos operadores receberão um alerta se a tarefa estiver demorando muito. São tantas coisas. O ClickUp é tudo, em todos os lugares, tudo ao mesmo tempo. E agora, com o ClickUp AI... Uau, estamos resumindo a transcrição de nossas reuniões (e muito mais).

📮 ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar a automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início da automação. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode desbloquear uma automação poderosa e até mesmo criar agentes de IA personalizados em minutos, sem a necessidade de um longo aprendizado. 💫 Resultados reais: a QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

via Workable

O Workable foi desenvolvido para equipes de contratação que desejam agir rapidamente sem perder os melhores talentos. Ele se destaca no mercado de softwares de automação de recrutamento ao combinar um poderoso sistema de sourcing, correspondência de candidatos assistida por IA e rastreamento simplificado de candidatos em um único sistema.

Publique suas vagas em mais de 200 sites de emprego com um único clique e acesse um banco de dados com mais de 400 milhões de perfis para encontrar candidatos passivos rapidamente. A triagem automatizada de currículos, entrevistas agendadas automaticamente e descrições de cargos geradas por IA reduzem drasticamente as tarefas repetitivas. Isso ajuda você a se concentrar na escolha dos melhores candidatos, em vez de se afogar em trabalho administrativo.

Melhores recursos do Workable

Aproveite a análise de currículos baseada em IA e o refinamento de textos de scorecards para padronizar as avaliações e melhorar a avaliação dos candidatos

Configure notificações automáticas por e-mail para manter os candidatos e os membros da equipe de contratação informados durante todo o processo de recrutamento

Ofereça entrevistas com agendamento automático e sincronização de calendário para uma coordenação mais rápida

Limitações do Workable

Alguns recursos de IA estão disponíveis apenas em níveis de preços mais altos

A personalização de relatórios pode parecer limitada em comparação com ferramentas de BI independentes

Preços acessíveis

Padrão: US$ 299/mês para até 20 usuários

Premier: US$ 599/mês para até 20 usuários

Avaliações e comentários da Workable

G2: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workable?

Uma avaliação da Capterra diz:

A interface do usuário é ótima, a central de ajuda com IA é muito útil e as entrevistas com os candidatos podem ser agendadas conectando nosso e-mail oficial... Às vezes, o portal fica lento se os dados são muitos, mas leva mais de 10 segundos para carregar e recarregar a próxima página

A interface do usuário é ótima, a central de ajuda com IA é muito útil e as entrevistas com os candidatos podem ser agendadas conectando nosso e-mail oficial... Às vezes, o portal fica lento se os dados são muitos, mas leva mais de 10 segundos para carregar e recarregar a próxima página

🔍 Você sabia? 90% dos recrutadores afirmam que a IA acelerou o processo de contratação, enquanto quase 80% relatam que ela lhes poupou dinheiro. As ferramentas de automação não são apenas uma tendência — elas estão se tornando o novo padrão de contratação para selecionar, avaliar e contratar mais rapidamente do que nunca.

3. Greenhouse (ideal para contratações estruturadas e fluxos de trabalho escaláveis)

via Greenhouse

A Greenhouse se destaca no mercado de softwares de recrutamento com sua abordagem estruturada de contratação. Ela ajuda você a escalar com precisão e justiça. Em vez de deixar as decisões de contratação a cargo da intuição, a Greenhouse cria consistência em todas as etapas, desde a seleção até a integração.

Use-o para configurar fluxos de trabalho personalizados, usar scorecards para alinhar as avaliações da sua equipe e automatizar o agendamento de entrevistas. Ele vai além de um sistema básico de rastreamento de candidaturas, com integrações profundas, ferramentas DE&I robustas e relatórios detalhados para aprimorar as decisões de contratação e impulsionar o sucesso de longo prazo dos talentos.

Melhores recursos do Greenhouse

Crie processos de contratação estruturados com fluxos de trabalho personalizados e kits de entrevista

Use fichas de avaliação de candidatos para alinhar o feedback e tomar decisões consistentes e informadas

Conecte-se a mais de 500 integrações pré-construídas, como LinkedIn, Indeed e ZipRecruiter, para sincronizar dados e otimizar o fluxo de trabalho

Limitações do Greenhouse

Os usuários relatam que os relatórios podem ser difíceis de navegar

Os e-mails enviados pela plataforma podem, por vezes, ir parar à pasta de spam dos candidatos

Preços da Greenhouse

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Greenhouse

G2: 4,4/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 730 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Greenhouse?

Veja o que um usuário do G2 diz sobre o Greenhouse:

Adoramos o fato de ele ser altamente personalizável, com uma interface fácil de aprender e usar. Adoro o fato de eles facilitarem o uso do produto pela sua equipe de contratação, ao mesmo tempo em que incentivam bons hábitos e uma boa manutenção de registros.

Adoramos o fato de ele ser altamente personalizável, com uma interface fácil de aprender e usar. Adoro o fato de eles facilitarem o uso do produto pela sua equipe de contratação, ao mesmo tempo em que incentivam bons hábitos e uma boa manutenção de registros.

➡️ Leia mais: Saiba mais sobre um dia na vida de um recrutador

4. Zoho Recruit (ideal para automação de recrutamento personalizável para agências de recrutamento e equipes de RH)

via Zoho Recruit

O Zoho Recruit combina ATS e CRM em uma única ferramenta para oferecer mais velocidade, escalabilidade e flexibilidade. Com um clique, você pode publicar vagas em mais de 75 sites, gerenciar todo o seu banco de talentos por meio de etapas personalizadas e automatizar o processo de contratação, desde a seleção de candidatos até a integração.

Embora a correspondência de candidatos e a análise de currículos baseadas em IA simplifiquem a triagem, recursos como os portais do cliente e do candidato oferecem visibilidade total para ambos os lados do processo de contratação. Graças às opções de personalização avançadas, ao suporte para contratação temporária e aos recursos de recrutamento remoto, o Zoho Recruit se adapta aos seus fluxos de trabalho de contratação, em vez de forçá-lo a usar um sistema rígido.

Melhores recursos do Zoho Recruit

Aumente o envolvimento dos candidatos usando o Zia, o assistente de IA do Zoho Recruit, para combinar candidatos com vagas de emprego e gerar pontuações de compatibilidade

Gerencie clientes e candidatos facilmente por meio de portais dedicados

Simplifique o agendamento de entrevistas com o Calendar Bookings, permitindo que os candidatos escolham os horários e reduzindo conflitos e a carga de trabalho manual de agendamento

Limitações do Zoho Recruit

A funcionalidade do aplicativo móvel pode parecer básica em comparação com a versão web

Personalizações avançadas podem exigir suporte técnico

Preços do Zoho Recruit

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 30/usuário

Profissional: US$ 60/usuário

Empresa: US$ 90/usuário

Avaliações e comentários do Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (mais de 1.790 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.070 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Recruit?

Um usuário da Capterra relata que a ferramenta pode ser um pouco cara, mas ainda assim é:

Excelente plataforma multifuncional de gestão de currículos e anúncios de emprego. Não temos uma equipe de RH grande, e o Zoho Recruit permite que nossa pequena equipe de RH faça o que mais gosta com alta eficiência!!! Não há um único recurso que esperamos de uma plataforma de contratação que não esteja presente no Zoho Recruit!

Excelente plataforma multifuncional de gestão de currículos e anúncios de emprego. Não temos uma equipe de RH grande, e o Zoho Recruit permite que nossa pequena equipe de RH faça o que mais gosta com alta eficiência!!! Não há um único recurso que esperamos de uma plataforma de contratação que não esteja presente no Zoho Recruit!

➡️ Leia mais: Modelos e formulários gratuitos de RH para melhorar os processos de RH

5. Recruit CRM (ideal para agências de recrutamento orientadas para a automação)

via Recruit CRM

O Recruit CRM combina as funcionalidades de ATS e CRM num único software de automação de recrutamento concebido especificamente para empresas de recrutamento e seleção de executivos. Utilizando um sistema de pontuação bimétrico, este CRM de recrutamento elimina tarefas manuais tediosas com uma poderosa automação do fluxo de trabalho, análise de currículos por IA e correspondência avançada de candidatos.

Você pode selecionar candidatos diretamente do LinkedIn, gerenciar pipelines visualmente com um quadro Kanban e até mesmo permitir que os candidatos atualizem seus perfis com um clique. Além disso, sua integração com GPT para descrições de cargos e modelos de e-mail ajuda você a agir mais rapidamente e dedicar mais tempo à contratação dos melhores talentos, em vez de ficar lidando com planilhas.

Melhores recursos do Recruit CRM

Use modelos pré-criados ou personalize fluxos de trabalho para atender às necessidades específicas de recrutamento

Receba alertas proativos sobre candidatos em espera ou progresso do processo de contratação, garantindo intervenções oportunas e mantendo o ritmo

Implemente o processamento em lote para gerenciar grandes volumes de dados e otimizar o desempenho

Limitações do Recruit CRM

O envio em massa de mensagens de texto e relatórios avançados estão disponíveis apenas em planos com preços mais elevados

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de sincronização com integrações do LinkedIn

Preços do Recruit CRM

Pro: US$ 100/mês por usuário

Negócios: A partir de US$ 125/mês por usuário

Enterprise: a partir de US$ 165/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Recruit CRM

G2: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Recruit CRM?

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

O Recruit CRM & ATS é super fácil de usar e tem todas as ferramentas de que você precisa para otimizar o recrutamento: automação, integrações e fluxos de trabalho personalizáveis.

O Recruit CRM & ATS é super fácil de usar e tem todas as ferramentas de que você precisa para otimizar o recrutamento: automação, integrações e fluxos de trabalho personalizáveis.

💡 Dica profissional: Sempre personalize os fluxos de trabalho de automação para se adequarem ao seu processo de contratação. Lembre-se de que as configurações padrão raramente são ideais. Ajuste as perguntas de triagem de candidatos, os horários dos e-mails e os gatilhos para obter melhores resultados.

via Manatal

O Manatal, uma ferramenta de software de automação de recrutamento com tecnologia de IA, aprimora seu processo de contratação para ajudá-lo a encontrar candidatos de forma mais inteligente, selecioná-los mais rapidamente e colocá-los em posições mais adequadas. Ele vai além da simples análise de currículos, enriquecendo os perfis dos candidatos com dados de mais de 20 plataformas de mídia social, oferecendo aos recrutadores uma visão 360° sem trabalho extra.

Você pode publicar em mais de 2.500 sites de emprego, automatizar a pontuação dos candidatos e criar páginas de carreira com a marca da sua empresa em poucos minutos. Os pipelines intuitivos, os quadros Kanban personalizáveis e as recomendações baseadas em IA do Manatal tornam o gerenciamento de contratações em grande volume escalável e personalizado, sem configurações complicadas ou interfaces confusas atrapalhando o seu trabalho.

Melhores recursos do Manatal

Use a interface de arrastar e soltar para criar fluxos de trabalho personalizados para diferentes processos de contratação

Acompanhe os principais indicadores de desempenho para identificar gargalos e otimizar as estratégias de recrutamento

Personalize páginas de carreira sem programação para fortalecer a marca do empregador

Limitações do Manatal

Automação limitada para a comunicação com os candidatos entre as etapas de contratação

Alguns recursos avançados de CRM exigem configuração manual

Preços do Manatal

Profissional : US$ 19/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Enterprise Plus : US$ 59/mês por usuário

Plano personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Manatal

G2: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Manatal?

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

O Manatal possui alguns recursos excelentes, como uma extensão do Chrome, que pode ajudar as equipes a identificar perfis que já foram adicionados ao ATS. Eles também têm uma página de carreiras que pode ser personalizada.

O Manatal possui alguns recursos excelentes, como uma extensão do Chrome, que pode ajudar as equipes a identificar perfis que já foram adicionados ao ATS. Eles também têm uma página de carreiras que pode ser personalizada.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planos de pessoal para recrutadores

7. Paradox (ideal para recrutamento e automação com IA conversacional)

via Paradox

A Paradox inverte o processo tradicional de contratação usando IA conversacional para automatizar suas campanhas de recrutamento do início ao fim. Em vez de deixar você lidar com painéis de controle complexos, sua assistente de IA, Olivia, cuida da busca por vagas, triagem, agendamento de entrevistas, preparação dos candidatos e integração — tudo por meio de conversas simples por chat ou mensagem de texto.

Ele transforma fluxos de trabalho ATS desajeitados em interações rápidas e perfeitas que mantêm os candidatos envolvidos e reduzem as tarefas manuais dos gerentes de contratação. Esteja você enfrentando dificuldades com sourcing, gerenciamento de eventos ou geração de ofertas, o Paradox ajuda os recrutadores a recuperar seu tempo e se concentrar em construir relacionamentos, em vez de lutar contra o software.

Melhores recursos do Paradox

Conecte-se instantaneamente e interaja com candidatos em potencial em mais de 100 idiomas

Gere cartas de oferta e documentos de integração por meio de fluxos de conversação

Organize eventos de contratação virtualmente ou pessoalmente com coordenação baseada em IA

Limitações do Paradox

A versão de avaliação gratuita oferece recursos ATS limitados para recrutadores que precisam de um gerenciamento robusto do pipeline

Preços paradoxais

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Paradox

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paradox?

Um revisor da G2 compartilha:

O que mais gosto no Paradox é que ele realmente economiza tempo. Não preciso mais entrar em contato manualmente com os candidatos ou filtrá-los para encontrar aqueles que atendem às nossas necessidades... Poderia ser um pouco mais fácil de usar. No entanto, devo dizer que, depois que você aprende a usá-lo, fica mais fácil.

O que mais gosto no Paradox é que ele realmente economiza tempo. Não preciso mais entrar em contato manualmente com os candidatos ou filtrá-los para encontrar aqueles que atendem às nossas necessidades... Poderia ser um pouco mais fácil de usar. No entanto, devo dizer que, depois que você aprende a usá-lo, fica mais fácil.

✨ Dica bônus: Quer saber qual etapa tem a maior taxa de desistência no seu pipeline de recrutamento? Ou quais fontes trazem os melhores candidatos? Use análises de automação para descobrir as tendências e deixe que os dados o orientem para fazer as melhores escolhas.

via Fetcher

O Fetcher combina o toque humano com a IA em um software de automação de recrutamento. Em vez de passar horas em vários sites de emprego ou bancos de dados, você obtém grupos de candidatos selecionados por IA que atendem às suas necessidades específicas de contratação.

O Fetcher também personaliza o alcance com campanhas automatizadas por e-mail que geram engajamento real, ajudando você a construir canais de talentos mais fortes e rápidos. Com critérios de diversidade, automação flexível, modos de sourcing e análises inteligentes, você ganha uma vantagem que cresce em linha com suas metas ambiciosas de recrutamento.

Melhores recursos do Fetcher

Use o painel de análise da Fetcher para monitorar a eficácia do recrutamento, o envolvimento dos candidatos e o desempenho da equipe

Tome decisões de contratação otimizadas usando dados de sourcing e engajamento em tempo real

Integre facilmente com seus sistemas ATS, CRM e de e-mail

Limitações do Fetcher

Mais adequado para sourcing externo, não é um sistema completo de acompanhamento de candidatos

Os preços podem ser altos para equipes pequenas que precisam contratar um grande número de pessoas

Preços do Fetcher

Crescimento: US$ 499/mês

Amplify: US$ 849/mês

Avaliações e comentários do Fetcher

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paradox?

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

O Fetcher.ai foi uma grande mudança para a nossa agência. Costumávamos passar horas procurando candidatos manualmente, mas com o Fetcher, preenchemos todas as vagas sem esforço. A IA fica mais inteligente com o tempo, enviando-nos candidatos de alta qualidade que realmente se encaixam, sem precisar mais vasculhar currículos intermináveis.

O Fetcher.ai foi uma grande mudança para a nossa agência. Costumávamos passar horas procurando candidatos manualmente, mas com o Fetcher, preenchemos todas as vagas sem esforço. A IA fica mais inteligente com o tempo, enviando-nos candidatos de alta qualidade que realmente se encaixam, sem precisar mais vasculhar currículos intermináveis.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de recrutamento com IA para equipes de contratação

9. SmartRecruiters (ideal para automação de contratação empresarial escalável)

via SmartRecruiters

O SmartRecruiters foi desenvolvido para impulsionar a automação do recrutamento em grande escala, combinando um ATS inteligente com ferramentas de IA que agilizam as decisões de contratação. Seu assistente de IA, Winston, automatiza o agendamento de entrevistas, ofertas e integração, com fluxos de trabalho flexíveis para startups e empresas globais.

O SmartRecruiters também se integra ao Zoom, LinkedIn, DocuSign e outras plataformas que você já utiliza. Isso torna a colaboração entre equipes mais fácil e fortalece o envolvimento dos candidatos ao longo do processo de contratação.

Melhores recursos do SmartRecruiters

Crie fluxos de trabalho configuráveis e adaptados às necessidades específicas de contratação da sua equipe

Receba sugestões e insights para agir de forma mais rápida e estratégica

Centralize a busca de candidatos, o CRM, as avaliações e o marketing de recrutamento

Limitações do SmartRecruiters

Recursos avançados de relatórios às vezes exigem configuração adicional

Obter acesso ao suporte ao cliente pode ser complicado e demorado

Preços do SmartRecruiters

Preços personalizados

Avaliações e comentários do SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SmartRecruiters?

Um usuário da Capterra afirma:

A plataforma é intuitiva, facilitando o entendimento entre gerentes de contratação, recrutadores e até mesmo candidatos. Além disso, a flexibilidade para personalizar fluxos de trabalho para nossos complexos processos de negócios é uma grande vantagem.

A plataforma é intuitiva, facilitando o entendimento entre gerentes de contratação, recrutadores e até mesmo candidatos. Além disso, a flexibilidade para personalizar fluxos de trabalho para nossos complexos processos de negócios é uma grande vantagem.

➡️ Leia mais: Como melhorar suas habilidades de recrutamento

via SeekOut

O SeekOut oferece um poderoso software de automação de recrutamento, combinando uma profunda busca por talentos com ferramentas de gestão de talentos em uma plataforma unificada. Ele foi criado para desafios difíceis de contratação, seja para encontrar talentos qualificados, preencher vagas técnicas específicas ou construir pipelines diversificados.

Ele ajuda você a encontrar os talentos certos mais rapidamente com pesquisa alimentada por IA, mensagens personalizadas e análises da força de trabalho em mais de 750 milhões de perfis públicos. Além disso, o mercado de talentos permite a mobilidade interna, ajudando as empresas não apenas a contratar, mas também a crescer e reter sua força de trabalho.

Principais recursos do SeekOut

Crie pipelines diversificados de candidatos com critérios de seleção personalizados

Conecte dados externos de candidatos com sistemas internos de RH para um melhor planejamento de RH

Promova o crescimento dos funcionários e a mobilidade interna com um mercado de talentos integrado

Limitações do SeekOut

Alguns recursos, como planejamento da força de trabalho, exigem uma configuração e integração mais profundas

Alguns usuários relatam dados incorretos que não correspondem aos perfis dos candidatos no LinkedIn

Preços do SeekOut

Preços personalizados

Avaliações e comentários da SeekOut

G2 : 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SeekOut?

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

*Utilizamos o Seekout há mais de um ano e meio, e essa ferramenta melhorou nossas pesquisas. Normalmente, somos designados para funções específicas, com habilidades muito complexas, e o Seekout é sempre nossa primeira opção para iniciar nossas pesquisas. É muito fácil de usar, possui opções incríveis para especialistas e profissionais da área da saúde, e podemos melhorar e contribuir para a diversidade, que é um dos nossos grandes objetivos

*Utilizamos o Seekout há mais de um ano e meio, e essa ferramenta melhorou nossas pesquisas. Normalmente, somos designados para funções específicas, com habilidades muito complexas, e o Seekout é sempre nossa primeira opção para iniciar nossas pesquisas. É muito fácil de usar, possui opções incríveis para especialistas e profissionais da área da saúde, e podemos melhorar e contribuir para a diversidade, que é um dos nossos grandes objetivos

➡️ Leia mais: Modelos de lista de verificação para integração de funcionários no Excel e ClickUp

Otimize seus fluxos de trabalho de contratação com o ClickUp

Hoje em dia, o recrutamento exige rapidez, organização e um foco nítido na experiência do candidato — e o software de automação certo pode dar aos gerentes de contratação uma vantagem competitiva. Seja na busca por talentos, no gerenciamento de candidaturas ou na coordenação de entrevistas, as ferramentas modernas de automação de recrutamento eliminam o trabalho repetitivo para que você possa contratar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente.

O espaço de trabalho convergente com IA da ClickUp reúne tudo isso: fluxos de trabalho de contratação personalizados, descrições de cargos geradas por IA, agendamento automatizado de entrevistas e colaboração centralizada da equipe. Chega de alternar entre plataformas ou perder acompanhamentos — apenas um processo de contratação otimizado do início ao fim.

