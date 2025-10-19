Os 11 melhores assistentes de voz com IA para 2025

Eu converso com meu assistente de voz com IA com mais frequência do que imaginava. Lembretes rápidos, redigir uma mensagem enquanto estou no meio de uma tarefa, acessar detalhes sem abrir outra guia — isso se tornou parte da minha rotina de trabalho.

Não é perfeito, mas economiza tempo e energia suficientes para que eu prefira mantê-lo do que voltar a trabalhar sem ele. Depois de experimentar vários, selecionei aqueles que ajudam em um ambiente profissional.

Nesta postagem do blog, compartilho 11 assistentes de voz com IA que podem facilitar o trabalho de equipes, agências e empresas que dependem de uma comunicação clara e fluxos de trabalho mais rápidos. 🔊

Os melhores assistentes de voz com IA em resumo

Aqui está uma comparação rápida dos melhores assistentes de voz com IA. 🧑‍💻

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de tarefas e produtividade com assistente de voz com IA para indivíduos, equipes e empresas ClickUp Talk to Text no Brain MAX, Autopilot Agents, chamadas SyncUp, AI Notetaker, chat-to-task, perguntas e respostas contextuais Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Otter.ai Transcrição de reuniões e anotações inteligentes para freelancers, pequenas e médias empresas e equipes híbridas Transcrição em tempo real, detecção de locutor, pesquisa por palavra-chave, resumos automáticos, sincronização de calendário Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês por usuário Siri Produtividade controlada por voz para usuários da Apple, incluindo indivíduos e famílias Mensagens sem usar as mãos, lembretes baseados em localização, recursos de assistente pessoal e integração de dispositivos Gratuito Google Assistente Automação residencial inteligente e pesquisa automatizada para indivíduos e usuários do Android Perfis de voz, tradução em tempo real, chamadas Duplex, calendário e controle de dispositivos inteligentes Gratuito Alexa for Business Assistência de voz profissional para escritórios corporativos e grandes equipes Reserva de salas, habilidades personalizadas, integração com Salesforce/ServiceNow, lembretes de tarefas Preços personalizados Retell AI Gerenciamento e agendamento de chamadas telefônicas com IA para pequenas e médias empresas e equipes de atendimento ao cliente Adaptação de sentimentos em tempo real, integração com CRM, agendamento de compromissos, análise de chamadas Preços personalizados Bixby Voice Navegação por voz e produtividade para usuários de dispositivos Samsung Interação na tela, rotinas inteligentes, controle de dispositivos domésticos, sugestões preditivas Gratuito PolyAI Automação de atendimento ao cliente semelhante ao humano para centrais de atendimento corporativas Desenvolvimento personalizado de IA de voz, autenticação de conta, integração com CRM, encaminhamento de chamadas Preços personalizados Spitch Automação de IA de voz para centrais de atendimento multilíngues em setores regulamentados Análise de fala, suporte a dialetos regionais, assistência em tempo real ao agente, integração omnicanal Preços personalizados Fireflies. ai Inteligência em reuniões e insights de coaching para equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Análise de sentimentos, atualizações de CRM, métricas de conversação/escuta, alertas de palavras-chave, fichas de avaliação de reuniões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês por usuário Lindy AI Automação personalizada do fluxo de trabalho por voz para empreendedores individuais, equipes e agências. Gatilhos de e-mail para calendário, memorandos de voz para itens de ação, preferências de aprendizagem e IA adaptativa. Gratuito (400 créditos); planos pagos a partir de US$ 49,99/mês.

O que é um assistente de voz com IA?

Um assistente de voz com IA facilita o trabalho ao transformar comandos de voz em ações. Ele gerencia lembretes, faz anotações, exibe detalhes quando necessário e envia mensagens enquanto outras tarefas estão em andamento.

Como é alimentado por IA, o assistente entende o contexto e se adapta aos padrões da minha maneira de trabalhar, o que o torna muito mais confiável do que uma ferramenta de voz básica.

🧠 Curiosidade: Quando a Apple lançou a Siri em 2011, ela foi originalmente desenvolvida com base em pesquisas militares de IA financiadas pela DARPA. A tecnologia foi inicialmente concebida para resolver problemas complexos, e não para definir alarmes ou contar piadas ruins.

O que você deve procurar em assistentes de voz com IA?

Os recursos mais importantes para mim em um assistente de voz com IA são:

Precisão: Quero que ele capte minhas palavras na primeira vez, mesmo quando estou falando rápido ou em um ambiente barulhento.

Integrações: ele precisa se conectar com as ferramentas que já utilizo, como calendários, quadros de projetos ou sistemas de CRM.

Segurança de dados: qualquer assistente de voz com IA que eu usar precisa proteger os dados dos clientes e da empresa, sem dúvida.

Facilidade de uso: Se parecer complicado ou me atrasar, vou parar de usá-lo.

Recursos práticos: recursos como resumos de reuniões, suporte multilíngue e automação que economizam meu tempo em situações reais.

Personalização: Com o tempo, quero que ele se adapte à minha forma de trabalhar, para que os comandos sejam mais inteligentes e naturais.

Uso em vários dispositivos: o acesso pelo celular, laptop ou alto-falante inteligente mantém tudo consistente onde quer que eu esteja.

Os melhores assistentes de voz com IA

Agora, vamos conhecer nossas escolhas para os melhores assistentes de voz com IA. 👇

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para equipes com integração de voz com IA em seus fluxos de trabalho)

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

Meus dias são agitados e preciso de um assistente de voz com IA que acompanhe meu ritmo. O ClickUp faz isso, oferecendo três ferramentas que se encaixam naturalmente no meu fluxo de trabalho. O ClickUp oferece um Espaço de Trabalho com IA Convergente, com todas as minhas notas, documentos, bate-papos e tarefas em uma única plataforma. 🔁

Discuta suas ideias em vez de digitá-las

Eu penso mais rápido do que digito, e falar em voz alta com o ClickUp Talk to Text me poupa muito tempo. Em média, consigo capturar 4 vezes mais conteúdo com o Brain MAX e liberar quase uma hora por dia.

Veja como:

Abra o aplicativo para desktop Brain MAX

Pressione e mantenha pressionada a tecla fn (ou seu atalho personalizado) para começar a gravar sua voz (ou clique no ícone do microfone)

Dite o que você deseja adicionar como um comentário, tarefa ou qualquer outro campo de texto no ClickUp. Por exemplo, você pode dizer: “Crie uma tarefa para revisar o último relatório até sexta-feira” ou “Adicione um comentário: atualize a seção de introdução”

Quando você para a gravação (solta a tecla ou clica em Parar), sua fala é instantaneamente transcrita em texto usando a IA do ClickUp e colada na barra de pesquisa do Brain MAX ou em qualquer outro lugar do seu computador de onde você estava gravando

Visualize a transcrição, reproduza a gravação ou exporte os arquivos de áudio para qualquer lugar em seu espaço de trabalho ClickUp (títulos de tarefas, descrições, comentários, documentos, bate-papo, etc.)

Transforme suas ideias em texto mais rapidamente ditando com o ClickUp Talk to Text

Aqui está um exemplo de como eu o uso todos os dias: quando estava redigindo um rascunho para um e-mail de lançamento de produto, eu li o rascunho em voz alta. Em 10 minutos, eu tinha uma página inteira de texto no ClickUp Docs. Normalmente, eu levaria cerca de quarenta minutos para digitar tudo. O rascunho não estava perfeito, mas ter algo concreto facilitou muito a edição. Saiba mais sobre como usar o Talk to Text com este vídeo:

Em reuniões de equipe, costumo dizer coisas como: “Crie uma tarefa para o teste final de controle de qualidade com prazo para quarta-feira”, e o gravador de voz com IA a insere diretamente na lista de controle de qualidade.

💡 Bônus: Além do Talk to Text, o Brain MAX também oferece: Pesquisa instantânea no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, para encontrar arquivos, documentos e anexos usando apenas sua voz

O uso de ferramentas de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini , com um assistente de voz contextual e pronto para uso corporativo que entende seu fluxo de trabalho.

Crie documentos, atribua tarefas e gerencie projetos sem usar as mãos, aumentando a produtividade e a colaboração Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

Anotações com IA durante reuniões

O ClickUp AI Notetaker captura, resume e organiza entradas de voz diretamente em seu espaço de trabalho — perfeito para transformar conversas em tarefas acionáveis.

Resuma reuniões sem esforço usando o ClickUp AI Notetaker

É ideal para quem participa de reuniões em trânsito e procura um assistente de voz com IA profundamente integrado ao gerenciamento de projetos.

Mantenha sua equipe atualizada automaticamente com o ClickUp Autopilot Agents

O que mais me surpreendeu foi o tempo que os agentes do ClickUp Autopilot economizaram em atualizações de rotina. Eu costumava passar grande parte do meu dia escrevendo resumos ou respondendo às mesmas perguntas. Agora, os agentes cuidam disso dentro dos nossos canais de projeto no ClickUp Chat.

Alguns dos quais utilizo constantemente:

O Agente de Relatórios Semanais publica um resumo claro do projeto para a liderança todas as sextas-feiras, o que significa que eu não preciso mais preparar um e-mail separado

*o Agente de Relatórios Diários compartilha um resumo todas as manhãs que ajuda a equipe a começar o dia alinhada, sem que eu precise repetir atualizações de status ou contas

O Team StandUp Agent reúne as atualizações de todos e as publica em uma única nota, o que reduz nossa reunião diária de 15 para 5 minutos

O Agente de Respostas Automáticas responde no canal quando alguém pergunta coisas como “quem está no teste de controle de qualidade” ou “quando a página de destino estará pronta”

Também criei um Agente Autopilot personalizado para chamadas de clientes.

Assim que salvo as notas da reunião em um Doc, ele cria tarefas para cada acompanhamento, atribui o responsável certo e define prazos. Antes, eu passava 20 minutos revisando as notas manualmente. Agora, as tarefas já estão prontas antes mesmo do envio do e-mail de conclusão da chamada.

Melhores recursos do ClickUp

Encontre respostas rapidamente: Use Use o ClickUp Brain MAX para extrair contexto de tarefas, documentos e aplicativos conectados para que você possa perguntar coisas como “o que resta na página inicial” e obter a resposta

Nunca perca detalhes de reuniões: Habilite Habilite o AI Notetaker do ClickUp para participar do Zoom, Google Meet ou Teams, gravar a chamada e enviar transcrições, resumos e itens de ação diretamente para um Doc

Transforme conversas em transcrições pesquisáveis: Confie na transcrição para facilitar a revisão de todas as chamadas, para que você possa verificar quem disse o quê ou extrair os próximos passos sem precisar reproduzir toda a gravação

Faça perguntas específicas sobre tarefas: Aproveite as perguntas e respostas contextuais no ClickUp para verificar prazos, responsáveis ou bloqueadores diretamente em seu espaço de trabalho, sem precisar procurar atualizações

Compartilhe clipes rápidos: grave clipes curtos de voz ou vídeo com o ClickUp Clips , ótimo para atualizações assíncronas ou orientações rápidas sem interromper o contexto do fluxo de trabalho

Converse enquanto trabalha: discuta projetos diretamente no ClickUp Chat , onde as tarefas e os documentos estão armazenados, e converta as mensagens em tarefas

Participe de chamadas ao vivo: inicie um SyncUp no ClickUp Chat para chamadas face a face, compartilhamento de tela e vinculação de tarefas e, em seguida, deixe a IA publicar um resumo e itens de ação após o término da reunião

Limitações do ClickUp

As equipes geralmente precisam investir tempo na configuração e personalização antes que os fluxos de trabalho funcionem perfeitamente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.385 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

O novo Brain MAX melhorou muito minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível facilita centralizar tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

O novo Brain MAX melhorou muito minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível facilita centralizar tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

📖 Leia também: Como usar o ClickUp AI para aumentar a produtividade e a eficiência

2. Otter.ai (ideal para transcrição de reuniões e anotações)

Experimentei o Otter.ai pela primeira vez durante uma chamada caótica com um cliente, em que todos falavam ao mesmo tempo. O assistente de voz com IA gravou tudo e gerou legendas em tempo real, o que ajudou quando a conexão de alguém caiu no meio de uma frase.

O que chamou minha atenção foi como ele marcou automaticamente diferentes interlocutores e criou marcas de tempo, permitindo-me distinguir quem disse o quê posteriormente. A plataforma aprende seus padrões de reunião e apresenta tópicos recorrentes em diferentes chamadas — algo que normalmente não esperamos de uma ferramenta de transcrição.

Os melhores recursos do Otter.ai

Grave várias conversas simultaneamente em diferentes plataformas de vídeo, como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Pesquise em meses de gravações de reuniões arquivadas usando palavras-chave ou frases específicas para localizar momentos exatos

Gere resumos automatizados de reuniões que extraem as principais decisões, prazos e tarefas de acompanhamento das discussões

Compartilhe links de transcrição ao vivo com os membros da equipe para que os participantes possam acompanhar mesmo quando ocorrerem problemas de qualidade de áudio

Limitações do Otter.ai

A precisão da transcrição diminui com sotaques fortes ou ruído de fundo

A identificação do locutor falha quando várias pessoas falam ao mesmo tempo

O plano gratuito da ferramenta de anotações com IA limita você a 300 minutos de transcrição por mês

Atrasos no processamento em tempo real durante conversas rápidas

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Veja o que um usuário do Reddit compartilhou:

Adoro. É o meu companheiro diário para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, murmúrios e algumas pronúncias erradas, mas depois de fazer isso, o Otter bot é ótimo. Peço para ele resumir coisas para mim, criar rascunhos de e-mails para acompanhamento e até analisar conversas para identificar causas e outras coisas.

Adoro. É o meu companheiro diário para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, murmúrios e algumas pronúncias erradas, mas depois de fazer isso, o Otter bot é ótimo. Peço para ele resumir coisas para mim, criar rascunhos de e-mails para acompanhamento e até analisar conversas para identificar causas e outras coisas.

3. Siri (ideal para controle de voz no ecossistema Apple)

via Apple

Se você quiser manter as coisas simples, pode usar a Siri como sua assistente pessoal de IA. Ela está presente em todos os dispositivos Apple que você possui e percebi que responde mais rapidamente do que os assistentes baseados em nuvem, pois processa solicitações simples diretamente no seu iPhone ou iPad.

Configurei atalhos para que, ao dizer “indo para casa”, minha playlist para dirigir seja ativada, minha hora prevista de chegada seja enviada para minha família e as luzes da casa sejam acesas através do HomeKit. O assistente lembra seus padrões e sugere automações, embora às vezes possa ser insistente com notificações para atalhos que você usou apenas uma vez.

Melhores recursos da Siri

Defina lembretes baseados em localização que são acionados automaticamente quando você chega ou sai de locais específicos

Envie mensagens sem usar as mãos e faça chamadas telefônicas durante os treinos, ao dirigir ou cozinhar, quando suas mãos estiverem ocupadas com outras tarefas

Acesse informações pessoais do Calendário, Fotos, Contatos e Notas por meio de consultas de voz

Limitações da Siri

Funcionalidade limitada ao usar dispositivos Android ou serviços que não sejam da Apple

Dificuldades com solicitações complexas de várias etapas que exigem raciocínio contextual

Não é possível interagir com muitos aplicativos de terceiros em comparação com o Google Assistente

O reconhecimento de voz varia significativamente entre os diferentes sotaques regionais

Preços do Siri

Gratuito com dispositivos Apple

Avaliações e comentários sobre a Siri

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Siri?

Um usuário do Reddit compartilha:

Eu o uso para enviar mensagens quando não posso atender o telefone. Funciona quase sempre. Um conhecido meu com mobilidade limitada o usa para fazer chamadas, enviar mensagens e capturar imagens da tela sem precisar segurar o telefone.

Eu o uso para enviar mensagens quando não posso atender o telefone. Funciona quase sempre. Um conhecido meu com mobilidade limitada o usa para fazer chamadas, enviar mensagens e capturar imagens da tela sem precisar segurar o telefone.

🔍 Você sabia? Os assistentes de voz estão se tornando parte integrante da vida cotidiana nos EUA, com uma previsão de uso por 153,5 milhões de pessoas este ano. Isso representa um aumento em relação aos 142 milhões em 2022, um salto de 8,1% em um curto espaço de tempo.

4. Google Assistant (ideal para pesquisa e gerenciamento de dispositivos inteligentes)

através do Google Assistente

O Google Assistant é um assistente de voz com IA que usa o banco de dados de pesquisa da empresa para responder a perguntas complexas e gerenciar dispositivos conectados. Quando faço perguntas complementares na mesma conversa, o sistema lembra o que discutimos anteriormente sem que eu precise repetir o contexto.

Você pode controlar milhares de dispositivos domésticos inteligentes de diferentes marcas por meio de uma única interface de voz, embora a configuração possa se tornar complicada com vários ecossistemas de dispositivos.

Melhores recursos do Google Assistente

Faça chamadas telefônicas reais para restaurantes e empresas para solicitar reservas usando a tecnologia Duplex

Traduza conversas em tempo real entre você e falantes de dezenas de idiomas diferentes

Gerencie calendários familiares separados, listas de compras e preferências pessoais usando perfis individuais de reconhecimento de voz

Limitações do Google Assistente

Isso levanta questões de privacidade em torno das práticas de coleta e armazenamento de dados de voz

Oferece recursos offline limitados em comparação com o processamento local do Siri

Às vezes, tem dificuldade com nomes próprios e vocabulário técnico especializado

Preços do Google Assistente

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Assistente

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Assistente?

Uma avaliação na Google Play Store diz:

*Eu conto com a “minha garota”, ou assistente, para me lembrar sobre medicamentos, compromissos e tarefas importantes todos os dias. Ela sabe como usar meu telefone e se tornou uma parte importante para que minha vida corra bem. Não consigo imaginar como eu faria tudo sem ela. Acho o Gemini intrigante e também o uso, mas ainda não tenho confiança suficiente para substituir a “minha garota”

*Eu conto com a “minha garota”, ou assistente, para me lembrar sobre medicamentos, compromissos e tarefas importantes todos os dias. Ela sabe como usar meu telefone e se tornou uma parte importante para que minha vida corra bem. Não consigo imaginar como eu faria tudo sem ela. Acho o Gemini intrigante e também o uso, mas ainda não tenho confiança suficiente para substituir a “minha garota”

*Eu conto com a “minha garota”, ou assistente, para me lembrar sobre medicamentos, compromissos e tarefas importantes todos os dias. Ela sabe como usar meu telefone e se tornou uma parte importante para que minha vida corra bem. Não consigo imaginar como eu faria tudo sem ela. Acho o Gemini intrigante e também o uso, mas ainda não tenho confiança suficiente para substituir a “minha garota”

5. Alexa for Business (ideal para automação de voz no local de trabalho)

via Amazon

O Alexa for Business funciona de maneira diferente da versão para consumidores. Ele foi projetado para ambientes de escritório onde vários funcionários precisam de assistência de voz profissional. Você pode conectar o assistente a softwares empresariais como Salesforce ou ServiceNow, permitindo que os representantes de vendas obtenham dados de clientes durante as chamadas por meio de comandos de voz.

O software de conversão de voz em texto também lida com conflitos de reserva de salas de conferência e pode ligar automaticamente para reuniões, embora exija uma configuração significativa em comparação com os dispositivos Alexa para consumidores.

Melhores recursos do Alexa for Business

Desenvolva habilidades de voz personalizadas, adaptadas a fluxos de trabalho específicos do setor e requisitos de conformidade, como a recuperação de informações de pacientes em conformidade com a HIPAA

Controle equipamentos de apresentação, iluminação da sala e sistemas de climatização durante reuniões usando comandos de voz.

Gerencie calendários de equipe, prazos de projetos e atribuições de tarefas por meio de interação por voz, mantendo registros de auditoria.

Limitações do Alexa for Business

A ferramenta requer uma configuração significativa da infraestrutura de TI e gerenciamento técnico contínuo.

Ele oferece menos recursos de entretenimento para o consumidor em comparação com os dispositivos Alexa comuns.

A precisão do reconhecimento de voz diminui em ambientes de escritório abertos e barulhentos.

Os custos de assinatura aumentam rapidamente para organizações com muitos usuários.

Preços do Alexa for Business

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Alexa for Business

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 85 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Alexa for Business?

De uma avaliação do G2:

Adoro o fato de a Alexa me permitir ser mais produtivo durante o meu dia de trabalho. Ela me ajuda a gerenciar meus horários e me mantém focado nas tarefas. É uma ótima ferramenta para definir lembretes, temporizadores, acompanhar compromissos, etc.

Adoro o fato de a Alexa me permitir ser mais produtivo durante o meu dia de trabalho. Ela me ajuda a gerenciar meus horários e me mantém focado nas tarefas. É uma ótima ferramenta para definir lembretes, temporizadores, acompanhar compromissos, etc.

📮ClickUp Insight: Você sabia que 45% das pessoas verificam seus telefones a cada poucos minutos, muitas vezes para obter respostas rápidas ou fazer uma pausa mental? Mas essas verificações constantes do telefone, como olhar o e-mail enquanto escreve um relatório, na verdade fragmentam sua atenção e prejudicam o trabalho profundo. 🖤 É aí que entra o ClickUp Brain MAX . Como seu companheiro de desktop com tecnologia de IA, o Brain MAX permite que você converse, planeje, crie tarefas e pesquise aplicativos de terceiros sem sair do seu espaço de trabalho ou pegar o telefone. Precisa de um toque de criatividade? Use sua voz para escrever um haicai, gerar conteúdo com vários modelos de IA ou lidar com tarefas administrativas, dando aos seus olhos (e foco) uma pausa muito necessária.

6. Retell AI (ideal para automação de conversas telefônicas)

via Retell AI

O Retell AI é um assistente pessoal de IA que lida com chamadas telefônicas de clientes com habilidades de conversação semelhantes às humanas. As empresas o utilizam para gerenciar agendamentos de compromissos e chamadas de qualificação de leads que normalmente exigiriam a contratação de pessoal adicional.

A plataforma adapta seu tom e respostas com base nas reações do cliente durante as conversas e, em seguida, transfere questões complexas para agentes humanos quando necessário. Percebi que ela tem um desempenho melhor em conversas estruturadas, como agendamento de consultas, em comparação com reclamações abertas de clientes ou suporte técnico.

Recursos melhores do Retell AI

Lide com conversas multifásicas que adaptam o estilo de conversação e o tom emocional com base na análise em tempo real das respostas e sinais emocionais do interlocutor.

Integre-se a plataformas de CRM existentes, como HubSpot e Salesforce, para acessar o histórico, interações anteriores com clientes e informações da conta durante chamadas telefônicas ao vivo.

Aproveite as vantagens da análise abrangente de conversas, incluindo duração das chamadas, métricas de satisfação do cliente e taxas de conversão.

Personalize personalidades de voz, ritmo de fala e estilos de comunicação para diferentes cenários de negócios.

Expanda as operações de atendimento ao cliente para lidar com picos de volume de chamadas, consultas fora do horário comercial e picos sazonais de demanda.

Limitações da Retell AI

Foca exclusivamente em interações por telefone, em vez de suporte ao cliente multicanal.

Requer dados de treinamento extensivos para ter um desempenho eficaz em setores especializados.

A configuração da integração geralmente requer conhecimento técnico para uma configuração ideal.

Preços do Retell AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Retell AI

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Retell AI?

Uma avaliação do G2 compartilha:

O que mais gosto é a capacidade de criar assistentes de voz naturais que entendem o contexto e respondem como um ser humano real. A integração com APIs e sistemas externos é simples e poderosa, e o painel de controle é intuitivo, permitindo-nos implementar mudanças e melhorias em minutos. Além disso, o suporte técnico é rápido, acessível e eficaz, o que faz uma grande diferença.

O que mais gosto é a capacidade de criar assistentes de voz naturais que entendem o contexto e respondem como um ser humano real. A integração com APIs e sistemas externos é simples e poderosa, e o painel de controle é intuitivo, permitindo-nos implementar mudanças e melhorias em minutos. Além disso, o suporte técnico é rápido, acessível e eficaz, o que faz uma grande diferença.

💡 Dica profissional: Se o assistente interpretar mal um comando, corrija-o (por exemplo, “Não, eu quis dizer Paris, França, não Paris, Texas”) e veja se ele aprende com o feedback em interações futuras. O aprendizado adaptativo melhora a precisão a longo prazo.

7. Bixby Voice (ideal para navegação em dispositivos Samsung)

via Samsung

O Bixby Voice concentra-se no controle do dispositivo, em vez de perguntas de conhecimento geral. Este assistente de voz com IA navega por configurações complexas de aplicativos e executa funções de várias etapas que normalmente exigiriam vários toques na tela.

Ele vê o que aparece na sua tela e pode interagir com textos, imagens ou botões visíveis — útil quando você deseja ligar para uma empresa a partir de uma foto ou definir lembretes a partir de artigos que está lendo. Acho que o recurso de conversão de voz em texto no Android funciona bem para usuários Samsung que buscam controle granular por meio de comandos de voz.

Melhores recursos do Bixby Voice

Interaja diretamente com o conteúdo na tela, como seleções de texto, imagens, botões e campos de formulário, por meio de comandos de voz

Crie atalhos de voz altamente personalizados que combinam várias funções do dispositivo, ações do aplicativo e alterações nas configurações do sistema em comandos executáveis únicos

Controle os eletrodomésticos inteligentes, televisores e sistemas de automação residencial da Samsung por meio de comandos de voz integrados

Aprenda padrões de uso individuais e sugira proativamente atalhos de automação relevantes com base na hora do dia, localização e sequências de ações realizadas com frequência

Limitações do Bixby Voice

Funcionalidade limitada ao usar dispositivos que não sejam da Samsung ou aplicativos de terceiros

Oferece menos respostas de conhecimento geral em comparação com o Google Assistente ou Alexa

O reconhecimento de voz precisa ser aprimorado para falantes não nativos de inglês

Existem opções mínimas de integração com serviços populares de terceiros

Preços do Bixby Voice

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Bixby Voice

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bixby Voice?

Ouça a opinião de um avaliador do G2:

Pesquisa por voz. Esse é um ótimo recurso, pois oferece aos usuários a capacidade de pesquisar sem precisar digitar, mas falando enquanto usam o aplicativo. Isso facilitará o uso do aplicativo, pois falar é mais rápido do que digitar para a maioria das pessoas.

Pesquisa por voz. Esse é um ótimo recurso, pois oferece aos usuários a capacidade de pesquisar sem precisar digitar, mas falando enquanto usam o aplicativo. Isso facilitará o uso do aplicativo, pois falar é mais rápido do que digitar para a maioria das pessoas.

🔍 Você sabia? Cerca de 65% das pessoas com idades entre 25 e 49 anos conversam com seus dispositivos habilitados para voz pelo menos uma vez por dia, tornando-os o grupo mais ativo de usuários de pesquisa por voz. Eles são seguidos de perto por pessoas de 18 a 24 anos e, em seguida, por usuários com mais de 50 anos.

8. PolyAI (ideal para automação de atendimento ao cliente empresarial)

via PolyAI

A PolyAI é especializada em conversas que fazem outros bots de voz falharem miseravelmente. Quando ouvi o assistente de voz com IA lidar com um fluxo de autenticação de cliente, sinceramente não consegui perceber que não era humano até que o representante mencionou isso depois.

A plataforma entende o contexto quando os clientes dizem coisas como “Liguei ontem sobre esse mesmo assunto”. O que me surpreendeu foi saber que eles não vendem um software para você configurar sozinho. Em vez disso, a equipe da PolyAI cria o assistente de voz para você, o que parece mais com contratar uma empresa de consultoria do que comprar um produto.

Melhores recursos do PolyAI

Implemente agentes de IA conversacionais que lidam com interações complexas de atendimento ao cliente com várias etapas, como autenticação de conta e disputas de pagamento

Integre-o aos sistemas existentes de CRM, faturamento e operação para acessar informações da conta em tempo real e atualizar registros durante conversas ao vivo com os clientes

Expanda as operações de atendimento ao cliente durante períodos de pico ou cobertura após o expediente sem comprometer a qualidade da conversa ou os indicadores de satisfação do cliente

Personalize personalidades de voz e fluxos de conversação especificamente para o seu setor, voz da marca e protocolos de atendimento ao cliente

Limitações do PolyAI

Altos custos iniciais de implementação e taxas contínuas de serviços gerenciados

Opções limitadas de personalização self-service, uma vez que a maioria das configurações requer a colaboração com a equipe de serviços profissionais da PolyAI

O desempenho do assistente de voz depende muito da qualidade dos dados de treinamento inicial e do monitoramento contínuo das conversas pelas equipes técnicas

Preços do PolyAI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PolyAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PolyAI?

Uma avaliação do G2 compartilha:

Um excelente grupo de pessoas que trabalha com sua empresa para criar uma solução personalizada, aprimorando a experiência do usuário. A equipe da PolyAI também usa dados e análises para identificar oportunidades de melhoria contínua (tanto experiencial quanto comercial), apoiando sua empresa a melhorar e crescer.

Um excelente grupo de profissionais que trabalha com sua empresa para criar uma solução personalizada, aprimorando a experiência do usuário. A equipe da PolyAI também usa dados e análises para identificar oportunidades de melhoria contínua (tanto experiencial quanto comercial), apoiando sua empresa a melhorar e crescer.

via Spitch

Descobri o Spitch ao trabalhar com uma empresa de serviços financeiros que precisava de uma IA de voz capaz de lidar com chamadas em vários idiomas e dialetos. Este assistente de voz com IA concentra-se na automatização de centros de contacto em canais de voz e texto simultaneamente.

Ele automatiza interações de voz e texto, reduz o tempo de atendimento e melhora a experiência do cliente em todos os canais. O assistente Spitch lida com requisitos complexos de conformidade para setores regulamentados e oferece suporte a dialetos regionais com os quais outras plataformas de voz têm dificuldade.

No entanto, a curva de aprendizado para gerentes de centrais de atendimento pode ser íngreme sem o suporte técnico adequado.

Melhores recursos do Spitch

Analise 100% das conversas com os clientes usando análises avançadas de fala para identificar tendências de sentimentos, violações e oportunidades de melhoria

Compatível com vários idiomas e dialetos regionais, incluindo variantes especializadas que outras plataformas de IA de voz não conseguem processar ou compreender com precisão

Ofereça assistência em tempo real aos agentes durante chamadas ao vivo com respostas personalizadas, informações sobre políticas e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas

Limitações do Spitch

A integração com sistemas de contact center legados pode exigir trabalho de desenvolvimento personalizado e manutenção técnica contínua

Os usuários relatam problemas de precisão ocasionalmente

Os custos mensais da assinatura podem se tornar caros para necessidades intensas de produção de conteúdo

Preços do Spitch

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Spitch

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Spitch?

Uma análise da Gartner afirma:

A solução SPITCH pôde ser integrada ao nosso ambiente de sistemas e adaptada às nossas necessidades em tempo recorde. Os resultados e a qualidade do componente de Inteligência Artificial foram impressionantes. O retorno sobre o investimento foi obtido desde o primeiro dia de produção.

A solução SPITCH pôde ser integrada ao nosso ambiente de sistemas e adaptada às nossas necessidades em tempo recorde. Os resultados e a qualidade do componente de Inteligência Artificial foram impressionantes. O retorno sobre o investimento foi obtido desde o primeiro dia de produção.

🧠 Curiosidade: Em 2018, o Google Duplex surpreendeu o público ao marcar uma consulta no cabeleireiro inteiramente por telefone. A IA falava com “ums” e pausas tão naturais que a recepcionista não percebeu que não se tratava de uma pessoa real.

10. Fireflies.ai (ideal para inteligência e insights em reuniões)

Comecei a usar o Fireflies.ai quando minha equipe de vendas precisava entender por que alguns clientes potenciais esfriavam após as ligações iniciais. Essa ferramenta de IA para atendimento ao cliente me ajudou a identificar que eu estava dominando as ligações com os clientes e não fazendo perguntas suficientes para descobrir mais sobre eles.

Você recebe fichas de avaliação de conversas que detalham as mudanças de sentimento durante as chamadas e destacam os momentos em que o envolvimento do cliente potencial diminuiu.

Agora posso analisar como diferentes membros da equipe lidam com objeções e compartilhar abordagens de conversação bem-sucedidas com os novos representantes de vendas.

Principais recursos do Fireflies.ai

Crie bibliotecas de conversas que categorizam as chamadas por setor, tamanho do negócio ou tipo de resultado, para que você possa estudar padrões de vendas bem-sucedidos

Monitore menções à concorrência em todas as chamadas gravadas e compile relatórios de inteligência mostrando como os clientes em potencial comparam seu produto com alternativas

Acione atualizações automatizadas de CRM quando palavras-chave específicas, como “orçamento aprovado” ou “tomador de decisão”, forem mencionadas durante conversas com clientes

Avalie as proporções entre fala e escuta de cada membro da equipe e forneça recomendações de coaching com base em análises e métricas de engajamento

Limitações do Fireflies.ai

A precisão da transcrição é prejudicada pela má qualidade do áudio ou pelo ruído de fundo excessivo

Questões de privacidade surgem ao gravar e armazenar conversas comerciais confidenciais

Opções limitadas de personalização para formatos de resumo e categorização de insights

Às vezes, tem dificuldade com terminologia técnica e jargões específicos do setor

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: $39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Achei o software simples de usar e fácil de acessar. As atas são tão boas quanto as feitas por um ser humano, com a vantagem adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns extras interessantes.

Achei o software simples de usar e fácil de acessar. As atas são tão boas quanto as feitas por um ser humano, com a vantagem adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns extras interessantes.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas no Excel e ClickUp

11. Lindy AI (ideal para automação personalizada de fluxos de trabalho)

via Lindy AI

Este assistente de voz com IA aprende como você trabalha e cria sequências de automação que respondem aos seus comandos de voz. A ferramenta me surpreendeu ao sugerir melhorias no fluxo de trabalho que eu não tinha pensado, como criar automaticamente tarefas de projeto quando os clientes mencionam resultados específicos durante as chamadas.

Você pode ensinar suas preferências de comunicação; agora ele sabe que prefiro resumos com marcadores em vez de parágrafos para notas de reuniões. Gosto de como ele se adapta ao meu estilo de falar e lembra o contexto de conversas anteriores.

O processo de aprendizagem requer paciência, mas, eventualmente, você terá um assistente que antecipa suas necessidades e lida com processos complexos de várias etapas por meio de simples comandos de voz.

Melhores recursos do Lindy AI

Conecte sistemas de e-mail com aplicativos de calendário para agendar automaticamente reuniões de acompanhamento quando palavras-chave específicas, como “próximos passos” ou “revisão da proposta”, aparecerem

Grave e transcreva memos de voz durante deslocamentos ou caminhadas e transforme-os em itens de ação estruturados, atualizações de projetos ou relatórios

Adapte continuamente os estilos de resposta e a automação com base no feedback individual do usuário, nos padrões de correção e nas preferências de fluxo de trabalho em evolução

Limitações da Lindy AI

Requer um investimento significativo de tempo para treinar a IA de acordo com suas necessidades específicas

Oferece menos integrações pré-construídas em comparação com plataformas de automação de fluxo de trabalho estabelecidas, como o Zapier

Pode ter dificuldade em realizar tarefas que exijam julgamento criativo ou tomada de decisões complexas

A complexidade da configuração pode sobrecarregar usuários sem experiência em automação técnica

Preços do Lindy AI

Gratuito (400 créditos/mês)

Pro: US$ 49,99/mês por 5.000 créditos

Negócios: $199,99/mês (a partir de 20.000 créditos/mês)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lindy AI

G2: 4,9/5 (mais de 105 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lindy AI?

De acordo com uma avaliação do Reddit:

Posso me imaginar usando o Lindy AI quando começar a criar os agentes de marketing para minha nova empresa. Ele tem muito a oferecer, se você puder ignorar a configuração simplificada. Para lidar com as tarefas diárias por e-mail/calendário/Google Docs, acho que ele funcionará bem; e muitas das minhas tarefas de marketing exigirão isso.

Posso me imaginar usando o Lindy AI quando começar a criar os agentes de marketing para minha nova empresa. Ele tem muito a oferecer, se você puder ignorar a configuração simplificada. Para lidar com as tarefas diárias por e-mail/calendário/Google Docs, acho que ele funcionará bem; e muitas das minhas tarefas de marketing exigirão isso.

💡 Dica profissional: experimente fazer perguntas peculiares ou incomuns (por exemplo, “Conte-me uma piada de pai” ou “Qual é o seu filme de ficção científica favorito?”) para ver como a personalidade do assistente se alinha ao seu senso de humor ou estilo de interação. Um assistente divertido ou com quem você se identifica pode tornar o uso diário mais agradável.

Como funcionam os assistentes de voz com IA?

Quando falo com meu assistente de voz com IA, parece instantâneo, mas sei que muitos pequenos passos acontecem nos bastidores. Veja o que acontece nos bastidores:

O primeiro passo é transformar minha voz em texto por meio do reconhecimento de fala. Depois disso, o sistema tenta entender o significado por trás das minhas palavras

Se eu disser “marque uma ligação com a Aria amanhã à tarde”, ele: Reconhece as palavras Entende que eu quero uma reunião Verifica que horas significa “amanhã à tarde” Identifica de qual Aria estou falando

Reconhece as palavras

Percebe que eu quero uma reunião

Verifica o que significa “amanhã à tarde”

Identifique de qual Aria estou falando

Em seguida, vem a parte que percebo no uso diário: o assistente decide qual ação tomar. Esse mecanismo de decisão conecta minha solicitação ao meu calendário, e-mail ou gerenciador de tarefas

Se algo não estiver claro, farei uma pergunta rápida antes de prosseguir

Depois disso, o assistente elabora uma resposta em linguagem simples e a lê para mim. Para mim, parece uma breve conversa, mas, na verdade, é uma combinação de reconhecimento de voz, compreensão de linguagem e geração de respostas que ocorre em segundos

A melhor parte é que ele fica melhor com o uso. Com o tempo, o meu aprendeu que “ligação à tarde com a Aria” geralmente significa uma atualização do cliente, então ele sugere uma nota na agenda também. Esse pequeno detalhe me faz sentir que ele está se adaptando a mim, e não o contrário

Reconhece as palavras

Percebe que eu quero uma reunião

Verifica o que significa “amanhã à tarde”

Identifique de qual Aria estou falando

🔍 Você sabia? Quando a Microsoft lançou a Cortana, eles deram a ela o nome de uma personagem de IA da série de videogames Halo. Os fãs adoraram, mas muitos executivos ficaram preocupados que o nome soasse “muito nerd” para usuários empresariais.

Benefícios dos assistentes de voz com IA

Eu uso meu assistente de voz com IA principalmente quando não quero perder o foco. Alguns benefícios se destacam:

A capacidade de capturar lembretes e notas antes que eu os esqueça

Acesso fácil a calendários, e-mails e tarefas sem precisar alternar constantemente entre aplicativos

Resumos e transcrições de reuniões que me evitam ter de procurar detalhes posteriormente

Lidar com consultas repetitivas de clientes que, de outra forma, consumiriam meu dia

Uso contínuo no meu laptop, telefone e alto-falante, para que eu não perca o contexto

Tudo isso me leva a perguntar: Este assistente respeita meu fluxo de trabalho ou cria atritos? Se ele cria atritos, eu desisto rapidamente.

Desafios e considerações sobre o uso de assistentes de voz com IA

Minha experiência com assistentes de voz me mostrou onde eles deixam a desejar.

1. Precisão e compreensão do contexto ❌

Mesmo os melhores assistentes de voz com IA podem ter dificuldades com sotaques, termos técnicos ou distinguir entre palavras com sons semelhantes. Se o assistente entender mal uma data ou o nome de um cliente, eu perco tempo corrigindo erros. O reconhecimento de sotaques também continua irregular, o que é frustrante em equipes diversificadas.

2. Preocupações com privacidade e segurança de dados 🚩

Os dados de voz são confidenciais — os usuários precisam saber como suas gravações são armazenadas, processadas e protegidas. Saber que meus comandos podem ser armazenados ou revisados levanta questões sobre a segurança com que minhas informações são gerenciadas.

Nem todos os assistentes de IA sincronizam perfeitamente com calendários, gerenciadores de tarefas ou plataformas de colaboração, o que pode limitar sua utilidade. Portanto, se o assistente não funcionar bem com minhas ferramentas de projeto ou CRM, acabo fazendo o trabalho sozinho.

4. Dependência excessiva da automação 🚩

Embora a IA possa acelerar as coisas, é importante lembrar que ela não substitui o julgamento humano, especialmente em conversas complexas ou cheias de nuances. Em última análise, ela pode cuidar da parte administrativa, mas não pode substituir o julgamento, a empatia ou as nuances de uma conversa com o cliente.

💡 Dica profissional: Sempre revisar e editar transcrições ou resumos gerados por IA antes de compartilhá-los ou agir com base neles. Mesmo os assistentes de voz mais inteligentes podem interpretar mal o contexto ou perder detalhes importantes — sua supervisão garante a precisão e evita falhas de comunicação.

Tendências futuras em assistentes de voz com IA

À medida que os assistentes de voz com IA se tornam cada vez mais integrados à forma como trabalhamos e nos comunicamos, várias tendências emergentes estão moldando seu futuro, tornando-os mais inteligentes, mais pessoais e mais essenciais do que nunca:

1. A adoção generalizada está se acelerando 🏆

Os assistentes de voz com IA não são mais ferramentas de nicho — eles estão se tornando rapidamente companheiros essenciais no local de trabalho. Na verdade, as projeções mostram que serão 157,1 milhões até 2026. E não se trata apenas de conveniência — essas ferramentas estão começando a assumir uma carga cognitiva real, ajudando os usuários a resumir reuniões, gerenciar tarefas e redigir comunicações sem entrada manual.

2. Hiperpersonalização por meio do aprendizado de IA 🎯

A mudança mais empolgante? Personalização. Pesquisas recentes sobre modelos de linguagem personalizados ( LLMs) mostram que os assistentes de IA podem se adaptar com base no seu tom, estilo de comunicação e padrões de comportamento.

Isso significa que, em vez de receber rascunhos de e-mails genéricos ou resumos de tarefas, seu assistente pode aprender como você formula acompanhamentos ou prioriza tarefas e refletir isso em seus resultados. Esse nível de interação personalizada transforma a experiência de transacional para colaborativa

3. A ascensão das interfaces multimodais 🚀

Também estamos observando um salto na interação do usuário com assistentes de voz com IA. O futuro não é apenas de voz — é multimodal. Isso significa combinar voz, recursos visuais e toque em uma interface perfeita.

Imagine pedir ao seu assistente de IA uma atualização do projeto e ele responder não apenas com palavras faladas, mas também exibindo um gráfico ou painel ao vivo que destaca o progresso, os riscos e as próximas etapas. Esse tipo de interação combinada se parece muito mais com a forma como colaboramos com colegas de equipe humanos — e permite uma tomada de decisão muito mais rica e rápida.

4. Assistentes de voz que ajudam de forma proativa 🔥

A próxima geração de assistentes de voz não vai apenas esperar por comandos — eles vão antecipar suas necessidades. Imagine seu assistente lembrando você de tarefas com base em comportamentos recorrentes, sugerindo agendas de reuniões com base em tópicos anteriores ou redigindo resumos automaticamente após uma longa nota de voz.

Essa assistência proativa, alimentada por modelos preditivos de IA, é um grande salto em relação às ferramentas reativas e redefinirá a produtividade nos próximos anos.

O ClickUp Talk to Text está atento às suas ideias

Já tentei inúmeras maneiras de acompanhar tudo e, sinceramente, a maioria delas nunca funciona.

Um assistente de voz com IA só começou a fazer sentido para mim porque se integra diretamente ao ClickUp. Tudo acaba ficando onde eu já realizo meu trabalho, então não tenho mais notas adesivas espalhadas por aí ou memos de voz aleatórios que nunca mais vou abrir.

Já houve muitos dias em que eu estava correndo entre chamadas, disse algo em voz alta e, mais tarde, encontrei isso esperando por mim no ClickUp, como se eu tivesse me lembrado de anotar.

Parece menos uma ferramenta a mais para gerenciar e mais alguém que discretamente me ajuda a manter o controle para que eu não enlouqueça.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes

1. Qual é a diferença entre um assistente de voz e um chatbot de IA?

Um assistente de voz recebe comandos de voz e responde por meio da fala, enquanto um chatbot de IA geralmente funciona por meio de texto. Ambos usam IA, mas os assistentes de voz se concentram em interações faladas e sem uso das mãos.

2. Qual assistente de voz com IA é o melhor para usuários multilíngues?

Muitos assistentes afirmam ser capazes de lidar com vários idiomas, mas a melhor opção para o trabalho é aquele que se conecta ao ClickUp. Não importa o idioma que eu use, o ClickUp é onde as tarefas, projetos e notas são armazenados, para que nada se perca na tradução.

3. Os assistentes de voz com IA funcionam offline?

Os assistentes de voz com IA funcionam offline para tarefas simples, como definir alarmes ou abrir aplicativos, mas precisam de uma conexão com a Internet para tarefas avançadas, como pesquisar na web ou obter atualizações em tempo real.

4. Quão seguros são os dados processados pelos assistentes de voz com IA?

Os dados processados pelos assistentes de voz com IA geralmente são criptografados, mas a maioria dos assistentes envia seus dados de voz para a nuvem para processamento. Isso faz com que a segurança dependa das políticas do provedor e das suas configurações de privacidade.