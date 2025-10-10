Modelos gratuitos de design de produto que você vai adorar

Todo grande produto começa com uma centelha de criatividade — e muito café. ☕

Do primeiro esboço ao protótipo final, o design de produto é tanto arte quanto arquitetura. Mas, mesmo assim, o design muitas vezes fica parado — não por falta de talento, mas porque o feedback, os briefings e as ideias ficam espalhados por várias ferramentas.

É aí que entram os modelos de design de produto. Eles dão forma à sua criatividade, padronizam o que é repetível e mantêm seus projetos focados. Esteja você mapeando fluxos de usuários, criando wireframes ou gerenciando especificações de design, o modelo certo ajuda você a passar do conceito à conclusão com clareza.

Abaixo, você encontrará os melhores modelos gratuitos de design de produtos para organizar suas ideias, colaborar melhor e projetar de forma mais inteligente.

O que são modelos de design de produto?

Os modelos de design de produto são documentos prontos para uso e personalizáveis que permitem aos designers planejar, organizar e comunicar os elementos necessários para criar um produto. Eles padronizam o processo de design do produto, desde a concepção até a execução, garantindo consistência e conformidade.

Um modelo típico de design de produto inclui seções como:

Personas de usuário: perfis que definem seu público-alvo e suas necessidades

Mapas de jornada do usuário: linhas do tempo que destacam como seu público interage com um produto

Wireframes: Layouts visuais preliminares da interface do produto

Especificações dos recursos: Detalhes sobre as funcionalidades do produto

Feedback: Detalhes sobre as atualizações necessárias do produto com base em testes

🔍 Você sabia? Mesmo no mundo moderno da tecnologia de hoje, 70% dos designers recorrem aos cadernos de esboços tradicionais para iniciar seus projetos! 📖

Por que os modelos de design de produto são importantes para equipes de UX/UI

O design não se resume apenas à criatividade, mas também ao processo.

Para equipes de UX/UI, os modelos de design de produto são mais do que um atalho; eles são uma estrutura para consistência, velocidade e colaboração. Os modelos ajudam as equipes a:

Padronize os fluxos de trabalho para que todos estejam em sintonia

Reduza o trabalho repetitivo e libere tempo para inovação

Garanta que nada importante seja esquecido, desde personas de usuários até testes de usabilidade

Facilite a integração de novos membros da equipe com processos claros e repetíveis

Em resumo, os modelos capacitam as equipes de UX/UI a entregar produtos melhores e mais rápidos — sempre.

💡 Dica profissional: Design para todos A acessibilidade não é algo secundário, é essencial. Adicione listas de verificação ou seções de acessibilidade aos seus modelos para garantir que seus produtos sejam utilizáveis por todos e atendam aos padrões modernos desde o primeiro dia.

O que torna um modelo de design de produto bom?

Com milhares de ferramentas e modelos de design de produto disponíveis online, pode ser difícil escolher o mais adequado. Portanto, aqui estão alguns aspectos que você deve levar em consideração:

Clareza: opte por um modelo fácil de navegar. Cada um de seus elementos deve ser claro, compreensível e organizado de forma adequada. Isso ajuda a organizar as ideias de design de maneira conveniente

Personalização: procure um modelo que permita personalizar seus elementos. De seções a layouts, você deve poder adaptar tudo de acordo com as necessidades da sua equipe

Consistência: escolha um modelo que siga uma estrutura consistente. Por exemplo, uma seção designada para adicionar imagens, fazer anotações e assim por diante. Isso torna mais fácil para as equipes replicarem o processo e entregarem resultados mais rapidamente

Abrangência: selecione um modelo que englobe todas as facetas essenciais do processo de design de produto, como pesquisa de usuários, análise competitiva e testes de usabilidade . Isso garante que o produto final seja impecável

Fácil colaboração: selecione um modelo que permita trabalhar com seus colegas de equipe em tempo real. É ainda melhor se ele permitir uma colaboração perfeita com o cliente. Isso torna o processo mais simplificado e metódico

⏩ Leia mais: Melhores softwares e ferramentas de colaboração para design gráfico

Modelos de design de produto em resumo

Modelos de design de produto para fluxos de trabalho de UX, UI e prototipagem

Você já viu a linha de produtos — agora vamos explorar como cada modelo de design de produto do ClickUp ajuda você a dar vida às suas ideias.

1. Modelo de quadro branco para wireframing de design de produto do ClickUp

A primeira etapa em todo processo de design de produto é a criação de wireframes. Mas se você não tem experiência prévia com isso, use o modelo de quadro branco para wireframes de design de produto do ClickUp.

Este modelo gratuito permite criar maquetes visuais de produtos para que você e outras partes interessadas possam visualizar suas interfaces. Você pode definir fluxos de usuários e destacar vários elementos do produto, como layouts, menus, cores e imagens.

É mais adequado para projetar um produto com base na inspiração, pois o modelo permite que você anote rapidamente os USPs e desenvolva ideias semelhantes.

Veja por que você vai adorar:

Faça brainstorming e edite ideias em tempo real com outras pessoas

Incorpore links, notas e imagens em quadros visuais

Compartilhe sugestões e feedback diretamente em uma tela compartilhada

🔑 Ideal para: designers de UI/UX e equipes de produto que planejam visualmente wireframes e estruturas de interface durante o estágio inicial de desenvolvimento do produto.

🧠 Curiosidade: os seres humanos processam imagens 60.000 vezes mais rápido do que textos, e é por isso que wireframes e modelos visuais ajudam as equipes a se alinharem mais rapidamente do que longos documentos de design. 👀

🎬 Assista a este vídeo: Você já se perguntou como a IA se encaixa no fluxo de trabalho de um designer? Este rápido tutorial mostra como a IA do ClickUp ajuda as equipes a debater ideias, refinar wireframes e gerenciar feedback — tudo em um único espaço. É o elo que faltava entre a criatividade e a execução estruturada.

2. Modelo de documento de design do ClickUp

A colaboração ineficiente é o maior obstáculo na sua estrutura de design de produtos? O modelo de documento de design do ClickUp foi criado para eliminar isso.

Este modelo é simples e fácil de usar. Ele centraliza ideias e recursos dispersos, permitindo que você e sua equipe criem rapidamente designs de produtos.

Você pode usá-lo para criar roteiros, extrair itens de ação, definir metas, acompanhar o progresso e muito mais. O modelo também permite que os usuários adicionem comentários e sugiram edições em tempo real, tornando-o particularmente ideal para equipes remotas.

Veja por que você vai adorar:

Estruture o conteúdo usando cabeçalhos, tabelas e rich text

Capture feedback por meio de threads de comentários integrados

Padronize a documentação em vários projetos

🔑 Ideal para: Líderes de design e gerentes de produto que documentam especificações, decisões e fluxos de trabalho de design para clareza multifuncional.

📮 ClickUp Insight: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros confiam em gráficos de Gantt, painéis ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma opção. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, isso se tornará apenas mais um obstáculo. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com tecnologia de IA, quadros Kanban, painéis ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp AI, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando — seja você, um executivo ou seu designer. 💫 Resultados reais: A CEMEX acelerou o lançamento de produtos em 15% e reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.

3. Modelo de quadro branco para briefing de design do ClickUp

O modelo ClickUp Design Brief Whiteboard é outro recurso inestimável para otimizar o processo de design, especialmente quando se está construindo do zero.

Este modelo leva em consideração todos os detalhes do design que você pode deixar passar se não for um profissional. Isso inclui a imagem certa do produto, tamanho, tipografia, hierarquia, textura, consistência e muito mais.

Além disso, use-o para destacar objetivos, solicitações de clientes e feedback dos usuários para garantir a execução tranquila das ideias de design.

Veja por que você vai adorar:

Esclareça o escopo, os objetivos e os principais resultados esperados

Alinhe as partes interessadas com uma visão geral visual compartilhada

Colabore facilmente usando as ferramentas de quadro branco integradas

🔑 Ideal para: Diretores criativos e partes interessadas no projeto que definem objetivos de design, resultados e cronogramas para novas iniciativas criativas.

👀 Curiosidade: a Cemex, fabricante e fornecedora líder global de cimento e concreto para a indústria da construção, conseguiu acelerar seu tempo de lançamento no mercado em 15% graças ao ClickUp! Recentemente, eles reuniram uma equipe fantástica de designers gráficos e criadores de motion graphics que estavam procurando as ferramentas certas para ajudá-los a crescer com eficiência. Ao usar as relações de tarefas do ClickUp, ficou muito fácil transferir projetos dos líderes de projeto para os designers e criadores de motion graphics. Isso foi uma grande mudança para eles!

4. Modelo de mapa da jornada do cliente do produto ClickUp

O mapeamento preciso da jornada do cliente ajuda uma empresa a oferecer a melhor experiência aos seus clientes — algo pelo qual 86% dos compradores estão dispostos a pagar a mais. Felizmente, o modelo de mapa da jornada do cliente do produto ClickUp também ajuda nisso.

Você também pode usar este modelo intuitivo e fácil de usar para analisar as interações com os clientes e gerar mapas de jornada precisos. Isso ajuda a identificar pontos de contato cruciais, obter insights mais profundos sobre as necessidades dos usuários e tomar medidas eficazes para melhorar a experiência do cliente.

O modelo também é altamente colaborativo, permitindo que você o utilize com sua equipe sem esforço.

Veja por que você vai adorar:

Conecte as etapas da jornada aos principais recursos do produto

Priorize melhorias com base no comportamento do usuário

Alinhe as equipes em decisões de design focadas no usuário

🔑 Ideal para: estrategistas de UX e profissionais de marketing de produtos que mapeiam experiências do usuário, identificam pontos de atrito e alinham melhorias de produtos com o comportamento do usuário.

🔍 Você sabia? O mapeamento da jornada do usuário foi inspirado na narrativa do estilo policial — compreender o “quem, o quê, onde e por quê” por trás de cada movimento do usuário. 🕵🏻

5. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Semelhante ao anterior, o Modelo de Fluxo do Usuário do ClickUp ajuda a desenvolver jornadas completas do usuário para apoiar o design do produto.

Ele mapeia as etapas que um cliente realiza ao usar um produto ou serviço, do início ao fim. Isso ajuda você a determinar os pontos fracos e corrigir falhas, mas isso não é tudo que o modelo faz.

Com ele, você também pode atribuir tarefas e responsabilidades aos membros da sua equipe e acompanhar o progresso para projetar caminhos eficientes e criar uma experiência de usuário superior.

Veja por que você vai adorar:

Mapeie a lógica do produto para as expectativas reais dos usuários

Simplifique a transferência para os desenvolvedores com visuais claros do fluxo de trabalho

Anote e acompanhe as alterações ao longo das iterações

🔑 Ideal para: Desenvolvedores e engenheiros de design de produtos que projetam caminhos de navegação intuitivos e ações do usuário para produtos digitais ou aplicativos.

💡 Dica profissional: verifique se cada etapa do fluxo do usuário é realmente compatível com a lógica do seu produto e as APIs de back-end. Isso evita a criação de fluxos teóricos que não podem ser implementados. ✅

6. Modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp

Projetar um novo site pode parecer uma tarefa difícil. Desde escolher o layout certo até decidir a melhor paleta de cores, há uma série de tarefas envolvidas. No entanto, se você gerencia uma equipe, o modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp é particularmente útil.

Este modelo gera uma visualização em quadro de todas as tarefas de design do site para que você e sua equipe possam colaborar e realizá-las com eficiência. À medida que você preenche os detalhes, o modelo planeja elementos, delega itens de ação e acompanha seu progresso para garantir o cumprimento dentro do prazo.

Ele também permite que você priorize tarefas e atribua ou reatribua responsabilidades em caso de mudança no plano.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe tarefas, dependências e prazos importantes

Atribua funções de forma clara às equipes de design, desenvolvimento e controle de qualidade

Organize o planejamento de conteúdo, SEO e UI/UX em um só lugar

🔑 Ideal para: Web designers, desenvolvedores e gerentes de projetos digitais que supervisionam a criação e entrega de sites de ponta a ponta entre equipes.

⏩ Leia mais: Como melhorar a produtividade da sua equipe

7. Modelo de design web ClickUp

O modelo de design web do ClickUp é outro recurso gratuito para planejar o design de sites. Ele é claro, abrangente e não envolve nenhuma curva de aprendizado. Se você estiver criando páginas de destino ou microsites simples, ele pode ajudar a otimizar o processo.

O modelo permite que você planeje todo o fluxo de trabalho de design do seu site. Ele organiza tarefas, recursos e comunicação em um só lugar. Projetado em formato de quadro, ele também oferece uma visão clara do seu progresso por meio de relatórios personalizáveis.

Veja por que você vai adorar:

Estruture projetos web por páginas, seções e sprints

Conecte tarefas de redação, design e desenvolvimento de forma integrada

Gerencie iterações por meio de comentários e aprovações

🔑 Ideal para: Designers freelancers e equipes de agências que organizam layouts de página, conteúdo e ativos para projetos de design web voltados para o cliente.

O design é iterativo Os melhores produtos são moldados por feedback contínuo e iteração rápida. Os modelos e recursos de comentários do ClickUp facilitam a coleta de informações, o acompanhamento de alterações e a evolução do seu design, para que você esteja sempre melhorando, sem nunca ficar parado.

8. Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Você sabia que, dos 30.000 novos produtos lançados a cada ano, 95% fracassam? Para garantir que sua inovação não acabe no lixo, use o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp.

Este modelo ajuda em todos os aspectos do desenvolvimento de produtos, desde o planejamento até a execução. Ele permite que você crie tarefas, atribua funções e acompanhe o progresso para manter seu processo de desenvolvimento sob controle.

Isso ajuda a alinhar equipes multifuncionais para materializar a inspiração do produto. Também elimina ineficiências do processo, garantindo que o produto recém-desenvolvido seja impecável.

Veja por que você vai adorar:

Divida o processo de desenvolvimento de produtos em fases acionáveis

Acompanhe as atividades de pesquisa, prototipagem e testes

Monitore o progresso usando painéis e quadros visuais

🔑 Ideal para: gerentes de produto e equipes multifuncionais que conduzem novas iniciativas de produto, desde o conceito até o lançamento, com fluxos de trabalho estruturados.

💡 Dica profissional: Conecte sua pilha de design Os designers usam várias ferramentas, incluindo Figma, Slack, Google Drive e outras. As integrações do ClickUp permitem incorporar designs, vincular ativos e centralizar feedback, para que sua equipe permaneça em fluxo sem precisar alternar entre aplicativos.

9. Modelo criativo e de design do ClickUp

Está com dificuldade para organizar os vários elementos de um projeto de design de produto? Use o modelo criativo e de design do ClickUp para resolver esse problema.

Um modelo fácil de usar para iniciantes, ele é particularmente útil para equipes que estão desenvolvendo produtos do zero. Ele funciona principalmente como um espaço unificado onde você e seus colegas de trabalho podem reunir e organizar ideias.

Com ele, você pode criar tarefas, monitorar seu progresso e visualizar o cronograma geral do projeto. O modelo também é visualmente atraente, com um fluxograma que orienta todo o processo.

Veja por que você vai adorar:

Gerencie ativos criativos em todas as etapas de aprovação

Priorize o trabalho facilmente com quadros visuais e cronogramas

Sincronize tarefas e marcos com prazos do calendário

🔑 Ideal para: equipes criativas que gerenciam projetos de conteúdo visual, branding e design de marketing entre departamentos ou clientes.

10. Modelo de portfólio de design do ClickUp

Se você é um designer em busca de uma ferramenta para criar um portfólio sólido para apresentações a clientes, use o modelo de portfólio de design do ClickUp. Seja você um iniciante ou um especialista experiente, é possível personalizá-lo facilmente para criar um lookbook adequado para você.

Este modelo permite que você organize todos os seus projetos e experiências de design anteriores de maneira profissional. Você também pode adicionar detalhes essenciais, como entregas e cronogramas, para tornar sua apresentação mais abrangente.

O modelo é fácil de navegar e contém todos os elementos essenciais que devem estar presentes em um portfólio de design profissional.

Veja por que você vai adorar:

Mostre suas habilidades criativas, ferramentas e resultados finais

Conecte tarefas, recursos visuais e entregas em um só lugar

Atualize o conteúdo facilmente com o rastreamento de versões integrado

🔑 Ideal para: Freelancers e profissionais de design que desejam apresentar projetos concluídos, estudos de caso e credenciais criativas em um formato organizado.

11. Modelo simples de design gráfico do ClickUp

Projetar um gráfico pode parecer divertido até que o prazo esteja se aproximando e você ainda esteja na fase de imaginação. Mas, felizmente, é aí que entra o modelo simples de design gráfico do ClickUp.

É uma ferramenta poderosa que otimiza seu processo de design. Com a ajuda dela, você pode organizar todos os seus recursos criativos, como imagens, vídeos e textos, para planejar sua produção de forma detalhada.

Ele também permite criar tarefas pequenas e acionáveis e definir prazos para que você possa criar o gráfico dentro do cronograma.

Veja por que você vai adorar:

Organize projetos de design gráfico sem confusão

Acompanhe revisões, aprovações e arquivos compartilhados

Visualize o progresso usando layouts limpos no estilo quadro

🔑 Ideal para: Designers gráficos internos que lidam com solicitações criativas recorrentes, como materiais de marketing, anúncios ou criação de conteúdo digital.

💡 Dica profissional: em vez de projetar repetidamente os mesmos botões, cartões ou cabeçalhos, crie uma biblioteca de componentes centralizada. Isso acelera as maquetes, garante a consistência visual e facilita as atualizações globais se as especificações mudarem no meio do projeto. 📈

12. Modelo de ideação de design do ClickUp

Quer criar um design de produto inovador, mas não tem nada em mente? Deixe que o modelo de ideação de design do ClickUp o ajude a descobrir novas ideias a partir do zero.

Este modelo funciona como uma tela colaborativa onde você e os membros da sua equipe podem debater ideias. Com base nas contribuições de todos, você pode priorizar e selecionar a melhor proposta e iniciar o processo criativo.

O modelo também permite acompanhar o progresso do seu design, tornando-o a sua solução completa.

Veja por que você vai adorar:

Agrupe ideias por tópico, persona ou caso de uso

Vincule conceitos de design aos requisitos ou objetivos do usuário

Acompanhe as ideias desde o brainstorming até a fase de prototipagem

🔑 Ideal para: equipes de inovação, pensadores de design e profissionais criativos que capturam, organizam e priorizam ideias brutas durante sessões de brainstorming.

⏩ Leia mais: Como usar IA no design de produtos

13. Modelo de quadro Kanban para equipes de design do ClickUp

Gerenciar fluxos de trabalho de design pode rapidamente se tornar caótico, especialmente quando vários criativos estão envolvidos. O modelo de quadro Kanban para equipes de design do ClickUp ajuda você a manter tudo sob controle.

Este modelo oferece um quadro visual onde você pode gerenciar projetos de design por estágio, como brainstorming, em andamento, revisão e final. Você pode atribuir funções, adicionar anexos, acompanhar prazos e manter o feedback em um só lugar.

Ele também permite personalizar colunas, rótulos e prioridades para se adequar ao processo de design exclusivo da sua equipe.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe bloqueadores, dependências e feedback dos clientes

Reordene e redefina as prioridades das tarefas com a facilidade do recurso arrastar e soltar

Categorize o trabalho com etiquetas personalizadas codificadas por cores

🔑 Ideal para: gerentes de design e equipes colaborativas que acompanham tarefas de design, progresso e responsabilidades em um fluxo de trabalho visual e orientado por status.

🧠 Curiosidade: O método Kanban, frequentemente usado em modelos de quadros de design, foi inventado pela Toyota na década de 1940. 🚘

Crie novos produtos sem esforço com o ClickUp

Um ótimo design de produto não se resume apenas à criatividade — trata-se de estrutura, iteração e alinhamento de todos em torno da experiência do usuário.

Esteja você mapeando uma nova jornada do usuário, criando wireframes ou gerenciando entregas de design, os modelos certos aumentam a clareza, a velocidade e a colaboração.

A ampla variedade de modelos gratuitos de design de produtos do ClickUp oferece às equipes uma vantagem inicial, sem forçá-las a reinventar a roda todas as vezes. Pronto para otimizar seu fluxo de trabalho de design de produtos? Explore hoje mesmo os modelos de design de produtos do ClickUp — comece a usá-los gratuitamente!

Perguntas frequentes sobre modelos de design de produto

Os modelos de design de produto abrangem todo o ciclo de vida do design — pesquisa, ideação, testes —, enquanto os modelos de UI se concentram exclusivamente no layout da interface visual.

Sim. Modelos como os modelos Whiteboard e Doc do ClickUp centralizam ideias, comentários e ativos, reduzindo a troca de ferramentas e o caos de versões.

Selecione um que se alinhe ao seu estágio de fluxo de trabalho — wireframing, mapeamento de jornada ou documentação — e ofereça opções de personalização para o tamanho da equipe e o tipo de projeto.