Modelos gratuitos de currículo do Notion para conseguir o emprego dos seus sonhos

Um bom currículo deve contar sua história: o que você construiu, resolveu e liderou.

Os modelos de currículo do Notion podem ajudá-lo a capturar essa história em um formato limpo e moderno que parece menos rígido do que os documentos tradicionais do Word.

Mas quando a busca por emprego fica séria, você precisa de um sistema para acompanhar vagas, candidaturas e resultados. É aí que o ClickUp entra, dando estrutura e impulso à sua jornada profissional.

Vamos começar! 📃

O que é um modelo de currículo do Notion?

Um modelo de currículo do Notion é um currículo digital personalizável criado no Notion. Ele foi projetado para ajudar os usuários a criar, organizar e apresentar suas informações profissionais em um formato visualmente atraente que pode ser facilmente atualizado, compartilhado como um link ou exportado para candidaturas a vagas de emprego.

Esses modelos têm seções estruturadas prontas, como formação acadêmica, experiência, habilidades e detalhes de contato.

🧠 Curiosidade: Leonardo da Vinci pode ter inventado o primeiro currículo no século XV, quando se candidatou a um emprego com o duque de Milão. Então, sim, o mesmo cara que pintou a Mona Lisa é o responsável pelo estresse da procura de emprego. 😉

Modelos de currículo do Notion e do ClickUp em resumo

O que torna um modelo de currículo do Notion bom?

Um modelo Notion de destaque equilibra legibilidade, personalização e formatação estratégica. Veja como identificar os melhores:

Layout claro e fácil de ler: Usa títulos, espaços em branco e seções consistentes para que os recrutadores possam encontrar rapidamente informações importantes, como formação acadêmica e experiência profissional

Estrutura flexível: personaliza seções como habilidades, projetos ou realizações para se adequar a diferentes candidaturas a empregos sem precisar reformatar tudo do zero

Áreas de conteúdo prontas para palavras-chave: adiciona espaço para incluir palavras-chave específicas da função a partir das descrições de cargo, para melhor compatibilidade com o sistema de rastreamento de candidatos (ATS)

Conquistas orientadas para a ação: Concentre-se em pontos-chave que destacam o impacto mensurável, em vez de responsabilidades genéricas

Comprimento conciso: Mantém os currículos fáceis de ler restritos a uma ou duas páginas, facilitando a análise dos gerentes de contratação em segundos

🧠 Curiosidade: O termo “carta de apresentação ” só apareceu em um contexto profissional em 1956, em um anúncio do New York Times para uma vaga de químico industrial especializado em tintas.

13 exemplos de modelos de currículo gratuitos do Notion

Estes são alguns modelos de currículo do Notion que oferecem a estudantes, criativos e profissionais uma maneira rápida de mostrar suas habilidades e experiência.

1. Modelo de currículo do Notion

Cansado de lidar com ferramentas de design complicadas apenas para criar um currículo profissional? Este modelo de currículo simples oferece um design clássico com um layout direto para mostrar suas habilidades e experiência de maneira eficaz.

Esta é uma daquelas estruturas simples que lhe oferece uma estrutura funcional e pronta para publicar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Edite e atualize seu currículo instantaneamente sem se preocupar com a formatação

Publique-o como um link da web compartilhável para incluir em candidaturas

Personalize seções como histórico profissional, formação acadêmica e habilidades com facilidade

Continue aprimorando seu currículo mesmo depois de enviá-lo

Use ferramentas de IA para refinar descrições e resumos

📌 Ideal para: Candidatos a emprego e estudantes que desejam um currículo simples, sem complicações de design.

🔍 Você sabia? Nem todos receberam bem as primeiras ferramentas de recrutamento com IA. A Amazon teve que descartar seu algoritmo experimental de contratação depois que ele aprendeu sozinho a favorecer candidatos do sexo masculino, destacando como o viés nos dados de treinamento pode se traduzir em decisões de contratação tendenciosas.

2. Modelo de currículo profissional do Notion

Quando você tiver passado do seu primeiro emprego e precisar de mais do que um resumo de uma página, este modelo de currículo profissional no Notion é o que você precisa.

Ele oferece a estrutura necessária para mostrar a profundidade da sua carreira, equilibrando clareza e detalhes. Isso significa que você pode deixar suas conquistas falarem por si mesmas, sem sobrecarregar o seu currículo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Destaque seu histórico profissional com uma seção dedicada à Experiência

Apresente projetos paralelos ou trabalhos do seu portfólio com uma área de Projetos

Adicione uma seção de habilidades bem elaborada para destacar sua experiência

Mantenha os detalhes da sua formação organizada junto com os marcos profissionais

📌 Ideal para: Profissionais experientes que desejam mudar de carreira e precisam de um currículo detalhado.

3. Modelo de currículo Notion da Minimal Startup

Às vezes, menos é mais. Este modelo de currículo ajuda você a criar um currículo profissional organizado, com foco no essencial e apresentado em um layout elegante.

Os críticos elogiaram sua adaptabilidade, destacando como é fácil personalizá-lo e entendê-lo, mesmo para iniciantes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize seu currículo em seções claras: perfil, formação acadêmica, experiência profissional e habilidades

Use espaços reservados integrados para saber exatamente o que preencher, economizando tempo de configuração

Mantenha o layout livre de distrações, garantindo que os recrutadores se concentrem apenas nas suas qualificações

Publique como uma página da web, que também funciona como um site simples de marca pessoal para suas candidaturas

📌 Ideal para: Candidatos a emprego que desejam um currículo minimalista e funcional que possam configurar rapidamente.

💡 Dica profissional: Algumas empresas modernas (como o Google ou empresas de tecnologia) estão abandonando completamente as cartas de apresentação. Em vez disso, elas preferem ver trabalhos reais, como amostras de redação, códigos GitHub ou até mesmo tweets, para avaliar os candidatos. Certifique-se de não ignorar esse aspecto ao enviar e-mails de candidatura.

4. Modelo de currículo do Notion para recém-formados

Entrar no competitivo mercado de trabalho pode ser difícil, mas este modelo de currículo do Notion para estudantes universitários foi projetado para facilitar essa transição.

Com um layout moderno, ele ajuda você a destacar o que mais importa no início da sua carreira: sua formação, habilidades e os projetos que mostram seu potencial.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mostre suas realizações acadêmicas com uma seção dedicada à educação

Destaque projetos de cursos, trabalhos finais ou trabalhos de pesquisa para demonstrar habilidades aplicadas

Inclua estágios, funções em tempo parcial ou experiência de liderança no campus de forma estruturada

Use um layout que priorize suas habilidades para destacar seus pontos fortes para os recrutadores

📌 Ideal para: Estudantes universitários, recém-formados e profissionais em início de carreira que desejam enfatizar a formação, as habilidades e os projetos práticos em vez de anos de experiência profissional.

5. Modelo de currículo do Notion com carta de apresentação e portfólio

Se você está procurando mais do que apenas um currículo, este modelo de currículo do Notion com integração de carta de apresentação oferece um pacote completo. Ele combina um layout de currículo moderno com uma carta de apresentação correspondente e até mesmo um modelo do Canva para personalização extra.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Combine seu currículo com uma seção de carta de apresentação integrada que explique por que você está procurando emprego , garantindo uma candidatura coesa

Adicione referências ou destaque trabalhos paralelos para mostrar um perfil profissional completo

Anexe seu portfólio ou amostras de design diretamente no modelo

📌 Ideal para: Profissionais que desejam uma combinação de currículo + carta de apresentação, especialmente criativos, designers e candidatos que precisam mostrar projetos paralelos ou portfólios junto com seu currículo.

6. Modelo de currículo profissional corporativo elegante do Notion

Este modelo de currículo do Notion foi criado para profissionais experientes que desejam ingressar em cargos corporativos ou elevar suas carreiras. Com suas seções estruturadas, ele enfatiza a credibilidade, a experiência e uma apresentação refinada que os recrutadores em setores formais esperam.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Apresente um resumo da sua carreira no topo para destacar imediatamente o seu valor

Mostre certificações, prêmios ou treinamento profissional para aumentar sua credibilidade

Use um design clean, inspirado no estilo corporativo, que mantém o foco em suas qualificações

Personalize as seções para se adequar a candidaturas executivas ou de nível sênior sem confusão

📌 Ideal para: Profissionais de nível médio a sênior em áreas corporativas que precisam de um currículo que demonstre sua experiência.

Assista a este vídeo para obter dicas bônus sobre como impressionar os recrutadores:

7. Modelo de currículo minimalista moderno do Notion

Para aqueles que acreditam em causar uma boa impressão tanto com o design quanto com o conteúdo, este modelo do Notion oferece um equilíbrio entre estilo pessoal e substância.

Seu formato de currículo em tons de cinza garante uma aparência profissional. Você pode facilmente ajustar títulos de seções, reordenar partes ou ajustar a formatação sem ferramentas de design.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Eleve seu perfil com um layout minimalista em tons de cinza que transmite modernidade e profissionalismo

Integre seus dados de contato e links sociais diretamente, facilitando o contato dos recrutadores

Personalize seções para destacar proficiência, habilidades, formação acadêmica e experiência sem sobrecarregar visualmente

Garanta adaptabilidade para recém-formados e profissionais experientes que desejam uma vantagem em termos de design

📌 Ideal para: Profissionais e recém-formados que desejam um currículo elegante e com foco no design que reflita sua identidade profissional moderna.

💡 Dica profissional: Compartilhar conquistas rápidas ou peculiares, como resolver um cubo mágico em 30 segundos ou colecionar 1.000 patinhos de borracha, pode ajudar a construir conexões mais fortes com os entrevistadores e deixar uma impressão duradoura.

8. Modelo de currículo para estudantes do Notion

Este modelo do Notion para estudantes ajuda você a causar uma boa impressão no início de sua carreira.

Com um layout profissional e simples, é fácil destacar sua formação, projetos e atividades extracurriculares. Como ele fica no seu espaço de trabalho do Notion, o gerenciamento de versões é fácil e você pode compartilhar seu currículo facilmente por meio de um link da web ou exportá-lo para PDF, conforme necessário.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Exporte seu currículo como PDF quando precisar de uma versão tradicional para candidaturas

Acesse e edite facilmente tanto no celular quanto no computador, para que você possa atualizar onde estiver

Inclua atividades extracurriculares, trabalho voluntário ou participação em atividades no campus para se destacar

Personalize o modelo e adicione seções para bolsas de estudo, prêmios ou pesquisas, se for o caso

📌 Ideal para: Estudantes do ensino médio e universitários que se candidatam a estágios, bolsas de estudo, funções no campus ou seu primeiro emprego.

9. Currículo Notion com modelo no formato LinkedIn

via Notion

Se você gosta da estrutura simples dos perfis do LinkedIn, este modelo de currículo do Notion traz esse mesmo estilo para um formato de currículo personalizável.

Com seções que refletem o LinkedIn, como destaques da carreira, habilidades, conquistas e muito mais, é uma maneira profissional de se apresentar online e offline.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Espelhe o layout familiar do perfil do LinkedIn para facilitar a leitura pelos recrutadores

Destaque marcos e conquistas da sua carreira em uma estrutura semelhante a uma linha do tempo

Apresente projetos e recomendações em um estilo que seja instantaneamente reconhecível

📌 Ideal para: Profissionais que desejam que seu currículo esteja alinhado com sua presença no LinkedIn.

10. Modelo do Notion para criação de currículos e portfólios

Um currículo por si só pode não ser suficiente. Este modelo de currículo do Notion com links para portfólio permite que você combine sua trajetória profissional com provas reais do seu trabalho.

De campanhas e estudos de caso a conquistas e projetos paralelos, você pode mostrar tudo neste modelo coeso.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Inclua uma seção de portfólio com amostras de trabalhos, campanhas ou projetos criativos

Destaque sua experiência na área e os setores em que você trabalhou para criar um perfil completo

Use um sistema de classificação para apresentar suas realizações e habilidades pessoais de forma visual

Organize informações adicionais, como idiomas, hobbies e reconhecimentos, para dar mais personalidade ao seu currículo

📌 Ideal para: Profissionais, freelancers e criativos que desejam um currículo que também funcione como portfólio.

11. Modelo de currículo profissional e CV do Notion

Passar pelos sistemas de rastreamento de candidatos pode ser um dos maiores obstáculos na sua busca por emprego. Este modelo do Notion com formatação compatível com ATS foi criado para garantir que seu currículo não se perca na confusão digital.

Com seu layout moderno e profissional, ele equilibra a legibilidade para o recrutador com a análise automática, para que suas habilidades e experiência sejam destacadas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha um design profissional que seja universalmente adequado para as áreas corporativa, criativa e técnica

Compartilhe seu currículo digitalmente como uma página do Notion ou exporte uma versão adequada para recrutadores quando necessário

Adapte-o para várias candidaturas, duplicando e personalizando versões para diferentes descrições de cargos

📌 Ideal para: Candidatos a emprego em todos os setores, desde desenvolvedores e designers web até profissionais de negócios.

💡 Dica profissional: Momentos memoráveis ou exemplos como depurar um sistema em um voo de 14 horas ou realizar uma campanha viral nas redes sociais vista por dois milhões de pessoas fazem você se destacar.

12. Modelo de currículo Notion para arquitetos

Um currículo apenas com texto muitas vezes não consegue transmitir a criatividade de áreas como a arquitetura. Embora este modelo do Notion reflita sua experiência, ele também se concentra em sua filosofia de design e portfólio.

Com espaços dedicados para apresentações de projetos e uma opção de código QR integrada, você pode apresentar seu trabalho em um formato tão sofisticado quanto seus designs.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Anexe um código QR que direcione diretamente para o seu portfólio, site ou visualizador de modelos 3D

Apresente projetos arquitetônicos com imagens, esboços ou estudos de caso, juntamente com descrições

Destaque especializações (residencial, comercial, design urbano, interiores) para corresponder às oportunidades de projetos

Adicione ferramentas e conhecimentos de software, como AutoCAD, Revit, Rhino ou SketchUp, para demonstrar suas habilidades técnicas

📌 Ideal para: Estudantes de arquitetura, estagiários e arquitetos licenciados que precisam de um currículo que combine profissionalismo com comprovação visual.

13. Currículo profissional de TI do Notion com modelo de carta de apresentação

Conseguir um cargo na área de TI significa provar sua experiência técnica. Projetado com recrutadores de TI em mente, este modelo do Notion ajuda você a mostrar suas habilidades técnicas, certificações e experiência prática em projetos em um formato que se destaca.

Otimizado para ATS com integração estratégica de palavras-chave, ele garante que seu perfil passe pelos filtros e chegue às mãos certas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie uma carta de apresentação personalizada destacando seus projetos e paixão por tecnologia

Gerencie referências com um rastreador dedicado, incluindo suas habilidades e detalhes de contato

Otimize seu conteúdo com palavras-chave compatíveis com ATS para melhorar a visibilidade nas pesquisas dos recrutadores

Demonstre impacto com destaques focados em projetos e conquistas mensuráveis

📌 Ideal para: Desenvolvedores de software, engenheiros de rede, administradores de sistemas, especialistas em segurança cibernética e até mesmo profissionais em transição de carreira que estão entrando na área de TI.

💡 Dica profissional: Aqui vai uma dica para a sua busca por emprego: trate as entrevistas informativas como microprojetos. Pesquise a função da pessoa, prepare um miniestudo de caso ou uma ideia para discutir e dê continuidade com uma percepção ou sugestão tangível. Isso transforma conversas casuais em conexões memoráveis e orientadas por valores que podem acelerar as oportunidades.

Limitações do Notion para a criação de currículos

Embora o Notion ofereça personalização e compartilhamento impressionantes, ele também tem desvantagens importantes na hora de criar currículos refinados:

Exportação de PDF de baixa qualidade: A exportação de PDF integrada não permite controlar as margens e pode alterar as fontes, produzindo PDFs não pesquisáveis que prejudicam a legibilidade do ATS

Atrasos no desempenho: Abrir páginas grandes ou trabalhar com conteúdo complexo pode tornar a plataforma significativamente mais lenta, afetando as edições do currículo

Sem espaço de trabalho central: Os currículos e materiais de candidatura a empregos ficam em páginas isoladas, dificultando a vinculação dos currículos com tarefas, entrevistas ou acompanhamento da procura de emprego

Colaboração limitada: compartilhar um currículo do Notion para obter feedback é complicado, pois ele não possui controle de versão, comentários e fluxos de trabalho estruturados

🔍 Você sabia? 99% dos gerentes de contratação já usam IA de alguma forma para auxiliar no recrutamento. No entanto, mais da metade (54%) dos gerentes de contratação realmente se importam se o seu currículo ou carta de apresentação foram gerados por IA. Isso significa que transparência e autenticidade são mais importantes do que nunca.

Alternativas gratuitas aos modelos do Notion

Embora o Notion ofereça modelos de currículo, eles muitas vezes parecem documentos estáticos.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Ele preenche as lacunas deixadas pelo Notion, transformando currículos perfeitos em parte de um fluxo de trabalho maior, onde inscrições, acompanhamentos e feedback coexistem na mesma interface amigável.

Aqui estão alguns dos melhores modelos do ClickUp para usar ao planejar sua busca por emprego. 🎯

1. Modelo de currículo executivo geral do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Destaque os pontos altos da sua carreira em um layout simples com o modelo de currículo executivo geral do ClickUp

Mostre sua trajetória de liderança com o modelo de currículo executivo geral do ClickUp, criado para profissionais.

Projetado no ClickUp Docs, ele oferece flexibilidade para destacar conquistas mensuráveis, experiência operacional e impacto de liderança, sem se preocupar com formatação complicada.

A colaboração em tempo real e o controle de versões facilitam o aprimoramento do seu currículo com feedback de mentores ou colegas, tudo em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Comece com força com uma seção de resumo dedicada que enfatiza a visão executiva e o impacto

Crie várias versões de currículo para diferentes funções e armazene-as de forma organizada na biblioteca do Docs Hub

Use a formatação de rich text em documentos para destacar conquistas, métricas e transformações importantes

📌 Ideal para: Executivos seniores, diretores e líderes de alto escalão que estão criando um plano de carreira para apresentar conquistas estratégicas em um formato de currículo adaptável.

🚀 Vantagem do ClickUp: o ClickUp Docs transforma seu currículo em um documento vivo, não em um arquivo estático. Organize seu currículo, cartas de apresentação e notas de emprego no ClickUp Docs Veja como: Versão para diferentes funções: Mantenha um currículo principal e duplique-o para funções de SaaS, produto ou engenharia sem precisar reescrevê-lo do zero

Edição e colaboração em tempo real: Compartilhe com um mentor ou colega, receba comentários instantâneos e refine juntos

Tarefas e atualizações vinculadas: Conecte seu documento de currículo à sua lista de busca de emprego no ClickUp para que as atualizações (como novas certificações) estejam sempre sincronizadas

2. Modelo de currículo técnico do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Personalize histórias técnicas sem esforço com o modelo de currículo técnico do ClickUp

Enquanto outros modelos de currículo técnico simplesmente apresentam informações, este transforma sua experiência profissional em uma narrativa clara de resolução de problemas e inovação.

O modelo de currículo técnico do ClickUp foi desenvolvido especificamente para líderes de TI, desde diretores de tecnologia até arquitetos de sistemas. Ele oferece seções estruturadas para destacar sua experiência em tecnologia, certificações e projetos de nível empresarial.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mostre suas habilidades tecnológicas e certificações em seções dedicadas e fáceis de visualizar

Vincule iniciativas complexas, como migrações para a nuvem, revisões de segurança ou projetos de modernização, diretamente aos resultados comerciais

Aproveite o ClickUp Brain para aprimorar declarações técnicas, quantificar resultados e destacar o impacto da liderança instantaneamente

📌 Ideal para: CTOs, CIOs, diretores de engenharia, gerentes de TI e arquitetos de sistemas que precisam de um currículo.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain funciona como seu criador de currículos com IA pessoal integrado ao seu espaço de trabalho. Com recursos como o AI Writer for Work, você pode redigir dicas e pontos importantes para o seu currículo com base na sua experiência. Obtenha respostas contextuais a partir do seu espaço de trabalho e crie currículos impactantes com o ClickUp Brain Você também pode usar a IA para se preparar para entrevistas, pedindo que ela gere respostas personalizadas para perguntas técnicas. Ela também pode fornecer pontos de discussão e mostrar como falar sobre seus pontos fortes e fracos.

3. Modelo de currículo de gerente de produto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mostre sua trajetória profissional com o modelo de currículo de gerente de produto do ClickUp

Qualquer gerente de projetos considera um desafio equilibrar estratégia, execução e foco no cliente em uma única página. O modelo de currículo de gerente de produtos do ClickUp foi criado para mostrar exatamente essa variedade.

Você pode apresentar sua capacidade de moldar a visão do produto, lançar recursos importantes e reunir equipes multifuncionais em torno de metas mensuráveis.

Projetado no ClickUp Docs, ele oferece uma estrutura intuitiva para destacar tanto a estratégia geral quanto os detalhes de execução que o diferenciam dos demais.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie currículos específicos para funções em SaaS, B2B, B2C ou produtos de plataforma

Documente o impacto baseado em métricas, como taxas de adoção, cronogramas de lançamento e crescimento da receita, em seções estruturadas e reutilizáveis

Demonstre liderança multifuncional vinculando claramente os resultados de engenharia, design e negócios em seu currículo

Use a edição com tecnologia de IA para refinar resumos ou aprimorar a redação

📌 Ideal para: Gerentes de produto que conduzem estratégias e execuções e precisam de um currículo que comprove suas habilidades.

🚀 Vantagem do ClickUp: Outro recurso impressionante é o ClickUp Brain MAX. Você pode usar a IA para a busca de emprego, pois ela entende o contexto do seu espaço de trabalho (tarefas, documentos, histórico de projetos e aplicativos conectados). Use o recurso Talk to Text para falar sobre seu projeto anterior: o Brain MAX captura suas palavras, as formata instantaneamente em tópicos ou resumos refinados e automatiza a redação com a funcionalidade de conversão de voz em texto. Capture ideias e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

4. Modelo de currículo de gerente de projetos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Destaque seu impacto de liderança com o modelo de currículo de gerente de projetos do ClickUp

A maioria dos currículos de gerentes de projeto parece uma lista de tarefas, mas o seu deve mostrar como você entrega resultados sob pressão. O modelo de currículo de gerente de projeto do ClickUp foi projetado para capturar o escopo e a escala de sua liderança.

Você pode usá-lo para detalhar como coordena equipes multifuncionais, gerencia prioridades em constante mudança e entrega projetos complexos dentro do prazo e do orçamento.

Da gestão ágil de sprints à implementação em empresas, este modelo de currículo de gerente de projetos garante que sua capacidade de equilibrar estratégia, execução e alinhamento das partes interessadas seja destacada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use um layout cronológico reverso para destacar conquistas recentes e crescimento na carreira

Traduza metodologias de projeto (Ágil, Waterfall, Híbrida) em resultados comerciais claros

Adicione uma carta de apresentação de gerente de projetos e capture o orçamento, o escopo e a gestão de riscos em termos quantificáveis e fáceis de entender para os recrutadores

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de programa e especialistas em entrega que garantem que a execução ocorra sem problemas.

5. Modelo de currículo de engenharia do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Destaque suas habilidades de engenharia com o modelo de currículo de engenharia do ClickUp

A maioria dos currículos de engenharia ou se perde em jargões técnicos ou simplifica demais o trabalho a ponto de ficar vago. O modelo de currículo de engenharia do ClickUp traduz projetos complexos em conquistas que os recrutadores podem entender rapidamente, sem tirar a credibilidade técnica.

Este currículo de engenharia funciona melhor se você estiver adaptando seu currículo para funções de DevOps, full-stack ou engenharia de dados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Apresente opções de arquitetura, melhorias de escalabilidade e ganhos de confiabilidade em uma linguagem pronta para os negócios

Use um layout minimalista e atraente para recrutadores, que ainda destaca sua profunda experiência técnica

Mantenha várias versões organizadas no ClickUp para diferentes funções de engenharia ou empresas

Crie links diretos para projetos do portfólio, repositórios GitHub ou estudos de caso para aumentar sua credibilidade

📌 Ideal para: Líderes de engenharia, arquitetos de sistemas e desenvolvedores seniores que precisam destacar tanto seu conhecimento técnico quanto os resultados comerciais que alcançaram.

6. Modelo de busca de emprego do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie várias candidaturas a empregos com o modelo de busca de emprego do ClickUp

A procura de emprego pode ser exaustiva; você tem que adaptar currículos, acompanhar e-mails de recrutadores e lembrar-se de datas de acompanhamento. O modelo de procura de emprego do ClickUp elimina o stress do processo, organizando todas as etapas da sua procura num único local.

Com este modelo, você obtém um sistema claro para capturar oportunidades, gerenciar candidaturas e acompanhar as interações com recrutadores, tudo dentro do espaço de trabalho flexível da alternativa ao Notion.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso rapidamente com etapas como Anúncio salvo , Candidatura enviada , Entrevista , Oferta e Encerrado

Use tags, comentários e automações do ClickUp para lembrar-se de acompanhamentos, gerenciar conversas e manter documentos vinculados diretamente às candidaturas

Alterne entre as visualizações Candidaturas prioritárias (destaca funções urgentes), Lista de empresas (acompanha potenciais empregadores-alvo), Fase da candidatura (move os empregos pelo seu pipeline) e Guia de introdução (orientação rápida para a configuração)

📌 Ideal para: Estudantes, profissionais em transição de carreira e profissionais experientes que desejam uma maneira estruturada e repetível de gerenciar candidaturas a empregos.

🚀 Vantagem do ClickUp: as automações no ClickUp cuidam de tarefas repetitivas e atualizações para que você possa se concentrar na preparação para o emprego. Você pode criar automações personalizadas com base em gatilhos do tipo “se isso, então aquilo”. Por exemplo, quando você marca uma tarefa como “aplicada”, o status pode mudar automaticamente em seu rastreador de empregos.

7. Modelo de lista de procura de emprego do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o andamento das candidaturas para cada vaga a que se candidatar com o modelo de lista de procura de emprego do ClickUp

A busca por emprego pode ser exaustiva, especialmente quando você não tem certeza do que quer fazer. O modelo de lista de busca de emprego do ClickUp oferece uma maneira estruturada de registrar todas as oportunidades, comparar opções e avançar em seu processo com confiança.

Diferente de um rastreador genérico, ele foi projetado como um CRM pessoal para sua busca por emprego. Você pode acompanhar tipos de cargos, classificações de empresas, faixas salariais e o andamento das entrevistas, mantendo seus materiais e anotações vinculados a cada oportunidade.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use colunas de status claras para ver o que está pendente, o que precisa de acompanhamento e o que está concluído

Registre suas expectativas salariais, preferências de localização, contatos profissionais ou nível hierárquico (por exemplo, gerente x vice-presidente)

Compare oportunidades lado a lado, criando várias trilhas (como funções de liderança x consultoria) e avaliando vantagens, benefícios e alinhamento de carreira

📌 Ideal para: Profissionais que desejam uma maneira clara e prática de gerenciar sua busca por emprego.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de bate-papo, redigir ou aperfeiçoar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

8. Modelo de carta de apresentação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Entre em contato com empresas com informações detalhadas sobre o seu perfil usando o modelo de carta de apresentação do ClickUp

Um currículo bem elaborado conta sua história, mas sua carta de apresentação mostra por que isso é importante para a empresa. O modelo de carta de apresentação do ClickUp oferece uma estrutura profissional e fácil de editar, permitindo que você conecte suas habilidades únicas à função.

Ele ajuda você a se concentrar no que realmente importa para os gerentes de contratação: por que você quer o emprego, como sua experiência se traduz em impacto e o que o diferencia dos outros candidatos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha a profissionalidade com cabeçalhos, espaçamento e seções predefinidos

Armazene declarações de valor importantes (como destaques de liderança ou resultados que você alcançou) e adapte-as a cada empresa

Use o ClickUp Brain para redigir introduções ou conclusões personalizadas para funções e setores específicos

Compartilhe seu rascunho com um mentor, coach de carreira ou colega diretamente no documento para obter feedback em tempo real

📌 Ideal para: Candidatos a emprego que desejam tornar cada candidatura pessoal e atraente sem perder horas reformatando.

Veja o que Julia Hatfield, diretora de doações anuais da Ohio Wesleyan University, disse sobre sua experiência com o ClickUp:

O ClickUp nos ajuda a cumprir prazos (ou ajustá-los conforme necessário) e a acompanhar projetos que envolvem muitos participantes. Adoro a capacidade de acompanhar o progresso até a conclusão dentro do aplicativo e adicionar comentários e anexos a uma tarefa.

O ClickUp nos ajuda a cumprir prazos (ou ajustá-los conforme necessário) e a acompanhar projetos que envolvem muitos participantes. Adoro a capacidade de acompanhar o progresso até a conclusão dentro do aplicativo e adicionar comentários e anexos a uma tarefa.

“Currículo” Busca de emprego com o ClickUp

No final das contas, os modelos de currículo do Notion cumprem sua função: ajudam você a criar um currículo organizado e com aparência profissional.

Mas é aí que termina. Você não tem como gerenciar candidaturas, acompanhar feedback ou se preparar para entrevistas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, cuida de tudo para você. Com o Docs, você pode criar currículos e cartas de apresentação em minutos, colaborar em edições em tempo real e manter tudo armazenado em um único espaço organizado.

Combine isso com o ClickUp Brain e você terá ajuda com tecnologia de IA para refinar os pontos principais e personalizar currículos para diferentes funções. Ele pode até mesmo gerar cartas de apresentação que parecem personalizadas.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅