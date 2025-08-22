Modelos gratuitos de orçamento para organizações sem fins lucrativos para um planejamento financeiro mais inteligente

Gerir uma organização sem fins lucrativos significa estar atento ao seu impacto. Mas também à sua receita.

Cada doação, programa e esforço de divulgação está vinculado ao orçamento. Embora as finanças possam não ser a parte mais empolgante do trabalho, elas são o que mantém tudo funcionando.

A boa notícia? Você não precisa de ferramentas caras ou planilhas complexas para se organizar. Com os modelos gratuitos certos, fazer um orçamento fica muito mais fácil e até mesmo empoderador.

Este guia reúne modelos de orçamento fáceis de usar e adequados para organizações sem fins lucrativos, para ajudá-lo a planejar com clareza e gastar com sabedoria.

O que são modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos?

Os modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos são ferramentas simples que ajudam você a planejar, acompanhar e organizar as finanças da sua empresa. Eles oferecem uma maneira estruturada de mapear de onde vem o seu dinheiro, como doações, subsídios ou eventos de arrecadação de fundos, e para onde ele vai, como custos de programas, salários ou operações diárias.

Ao contrário dos orçamentos empresariais gerais, esses modelos foram criados levando em consideração as necessidades específicas das organizações sem fins lucrativos. Isso significa que eles geralmente incluem espaço para contribuições em espécie, relatórios de subsídios ou fundos restritos e irrestritos.

Principais modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos:

O que torna um modelo de orçamento sem fins lucrativos bom?

Um modelo sólido para organizações sem fins lucrativos deve apoiar tanto a tomada de decisões diárias quanto o planejamento de longo prazo. Veja o que você deve procurar:

Receitas e despesas claras: Um bom modelo de orçamento para organizações sem fins lucrativos deve Um bom modelo de orçamento para organizações sem fins lucrativos deve organizar suas despesas e fontes de receita para facilitar o acompanhamento e a atualização do seu orçamento

Relatórios financeiros integrados : modelos úteis de orçamento operacional para organizações sem fins lucrativos facilitam a geração de relatórios para sua diretoria, financiadores ou solicitações de subsídios sem precisar refazer toda a planilha

Seções dedicadas às despesas: bons modelos separam os custos operacionais essenciais das despesas do programa, permitindo que você avalie o impacto e aloque os fundos com precisão

Categorias personalizáveis: Cada organização sem fins lucrativos é diferente. Um modelo flexível permite que você adapte os itens para corresponder Cada organização sem fins lucrativos é diferente. Um modelo flexível permite que você adapte os itens para corresponder aos orçamentos e objetivos exclusivos dos projetos da sua organização

Visibilidade da saúde financeira: Os melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos ajudam você a ver quanto você tem, o que foi gasto e o que você precisará para tomar decisões informadas

Melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos

Plataformas como o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, têm vários modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos para simplificar o controle de despesas, a alocação de fundos e o planejamento financeiro.

Aqui estão os melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos que oferecemos para você usar:

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe facilmente suas receitas e despesas com o modelo de orçamento simples do ClickUp

Este modelo de orçamento simples do ClickUp oferece uma visão completa de quanto você está ganhando e gastando por mês e ao longo do ano. Ele foi projetado como um livro-razão dinâmico para o orçamento da sua organização sem fins lucrativos, com tarefas que representam suas receitas e despesas, agrupadas e identificadas para maior clareza.

Exibições como Receitas, Despesas e Caixa líquido ajudam você a ver para onde os fundos estão indo, o que está entrando e o que sobra. Você pode usá-las para agrupar seus ganhos e identificar categorias de gastos elevados.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Agrupe as despesas do programa para obter melhor visibilidade e gestão das despesas

Obtenha uma visão abrangente de todas as transações financeiras realizadas em um ano por tipo de conta

Exporte e compartilhe seus relatórios e orçamentos com os membros do conselho facilmente

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e indivíduos que procuram um modelo básico para gerenciar receitas, despesas e o progresso financeiro geral.

🧠 Curiosidade: O termo “orçamento” tem origem na palavra francesa bougette, que significa uma pequena bolsa ou bolsa de couro!

2. Modelo de orçamento de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e execute campanhas de sucesso com o modelo de orçamento de marketing da ClickUp

O modelo de orçamento de marketing da ClickUp define suas metas, cronogramas, gastos e resultados para que os planos de cada trimestre fiquem claros e dentro do planejado.

Todas as suas campanhas são organizadas por tipo e trimestre, com campos de orçamento, gastos e saldo que fazem as contas por você. Isso permite que você ajuste os detalhes da campanha à medida que avança e visualize as atualizações do seu progresso financeiro em tempo real.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Acompanhe seus gastos trimestrais em relação ao orçamento planejado

Agrupe campanhas de arrecadação de fundos por tipo para se manter organizado e comparar gastos

Atualize rapidamente o impacto, o esforço e o status com campos editáveis

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que desejam manter o foco no desempenho sem perder de vista o orçamento.

3. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Obtenha um modelo gratuito Organize todos os dados do seu projeto em um só lugar com o modelo de orçamento de projeto com WBS do ClickUp

O modelo de orçamento de projeto da ClickUp com WBS ajuda você a dividir as tarefas em partes gerenciáveis, atribuindo um orçamento claro a cada parte. Usando uma abordagem estruturada de divisão do trabalho, você verá o que precisa ser feito, quanto tempo e dinheiro cada fase requer e o que acontece se algo sair do cronograma.

Tudo está organizado por fase do projeto, facilitando a atribuição de responsabilidades, o ajuste de cronogramas e o acompanhamento dos custos à medida que avança.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Divida os projetos em tarefas gerenciáveis e aloque os recursos de acordo com elas

Reorganize tarefas e diminua ou aumente sua duração usando o recurso de arrastar e soltar

Classifique suas tarefas por status com códigos de cores e agrupe-as por fase para maior clareza

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto que lidam com compromissos sem fins lucrativos em várias fases e precisam de estrutura, visibilidade e clareza orçamentária.

📢 Dica do ClickUp: Facilite o orçamento com a assistência instantânea do ClickUp Brain. Este assistente de IA ajuda você a identificar tendências orçamentárias com base em dados históricos e sugere dicas de otimização para que você aloque recursos e gerencie projetos com eficácia. Analise relatórios orçamentários para obter tendências instantâneas, lucros e resumos orçamentários com o ClickUp Brain

4. Modelo de orçamento empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie orçamentos facilmente com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

O que acontece quando suas despesas ultrapassam seus planos e você não percebe até que seja tarde demais? O modelo de orçamento empresarial da ClickUp garante que essa situação não ocorra. Ele ajuda a estabelecer as bases para um processo de orçamento estável e informado em todas as operações da sua empresa.

De vendas e salários a despesas operacionais e orçamentos mensais, o modelo organiza tudo de forma organizada. As despesas são organizadas por categoria, permitindo que você acompanhe os custos, identifique tendências e planeje com objetivo.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Use campos personalizados, como tipo de emprego, tipo de produto e valor projetado, para armazenar informações importantes

Veja uma visão geral do orçamento por tipo ou obtenha uma visão abrangente do orçamento total com várias visualizações

Registe dados financeiros detalhados utilizando formulários integrados

🔑 Ideal para: Empresas que desejam uma visão abrangente das receitas, despesas e custos da equipe.

5. Modelo de orçamento para eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje eventos de sucesso com o modelo de orçamento para eventos da ClickUp

O segredo para realizar um evento de arrecadação de fundos bem-sucedido está em manter todos os detalhes organizados, dentro do orçamento e dentro do prazo. E o modelo de orçamento para eventos do ClickUp ajuda você a conseguir isso!

Com isso, você pode gerenciar vários eventos em um só lugar, desde atribuições de tarefas e acompanhamento de fornecedores até despesas do programa e atualizações em tempo real. Isso ajuda você a dividir cada evento por tipo, público e local, mantendo um controle rigoroso sobre quanto está sendo gasto em relação ao que foi planejado.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Atribua responsabilidades aos colegas de equipe com prazos, prioridades e orçamento alocado

Mantenha os detalhes dos fornecedores, orçamentos e faturas em um só lugar

Veja as tarefas por status, incluindo A fazer, Em andamento e Concluídas

🔑 Ideal para: Planejadores de eventos e equipes que desejam visibilidade e controle total sobre o orçamento e a logística.

💡 Dica profissional: use a lista de locais/serviços como sua folha de referência para o planejamento de eventos. Carregue fotos, salve detalhes de contato e faça anotações rápidas após cada interação com o fornecedor, para que, na próxima vez que estiver planejando, você já saiba quem cumpriu e quem não cumpriu. Planeje o local para eventos e programas de divulgação usando a Visualização de mapa do ClickUp

6. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que seus projetos permaneçam dentro do orçamento com o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos orçados da ClickUp ajuda você a controlar o orçamento e os prazos do seu projeto. Ele foi projetado para ajudar você a mapear suas tarefas com detalhes orçamentários integrados, para que você nunca gerencie às cegas.

Elas permitem estimar, atribuir e executar com total consciência do impacto financeiro em cada etapa. Com campos claros para custos, esforços e status, fica mais fácil manter seus projetos em andamento sem gastar mais do que o planejado.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Adicione estimativas de custos e acompanhe os gastos reais à medida que o trabalho avança

Receba sinais antecipados sobre excedentes orçamentários com fórmulas integradas

Determine o cronograma e as etapas do projeto por meio de discussões ativas com sua equipe

🔑 Ideal para: Equipes que gerenciam projetos com orçamentos fixos e precisam gerenciar cronogramas e gastos.

7. Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e controle os custos ao longo do ciclo de vida do projeto com o modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp

Antes de iniciar uma única tarefa, sempre surge a mesma pergunta: quanto custará este projeto? O modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp oferece uma maneira clara e estruturada de coletar estimativas, acompanhar aprovações e manter expectativas contábeis realistas.

Com formulários integrados para enviar propostas, detalhamento de custos e um quadro para gerenciar o status de aprovação, todos ficam por dentro de tudo.

🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Envie solicitações de orçamento de projetos com um formulário interno pronto para compartilhar

Acompanhe o status de aprovação rapidamente e avance as solicitações com facilidade

Visualize prazos e cronogramas orçamentários em um calendário integrado

🔑 Ideal para: Gerentes de projetos sem fins lucrativos que precisam de uma maneira colaborativa de acompanhar e aprovar os custos do projeto.

8. Modelo de proposta orçamentária ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Prepare propostas convincentes e detalhadas com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda você a defender seu próximo projeto com argumentos sólidos. Ele contém tudo o que você precisa para delinear sua proposta com clareza, desde uma visão geral do projeto e contratos até uma discriminação detalhada dos custos.

Seções para pessoal, materiais como suprimentos de escritório, logística e eventos já estão integradas com páginas aninhadas, para que você não precise começar do zero. Cada parte foi projetada para ajudar os membros do conselho a ter uma visão geral e tomar decisões de financiamento com confiança.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Apresente o resumo do seu projeto, as metas e o cronograma em um só lugar

Use tabelas para facilitar o acompanhamento das estimativas de gastos

Mantenha tudo compartilhável e editável para colaboração em tempo real com este modelo de proposta orçamentária

🔑 Ideal para: Líderes de projetos ou equipes que estão se preparando para a aprovação de financiamento ou propostas sem fins lucrativos voltadas para clientes.

Bônus: Elabore, organize e compartilhe propostas de projetos, relatórios orçamentários e acompanhamento de despesas em um único espaço integrado com o ClickUp Docs. Colabore em tempo real, incorpore tabelas e cronogramas e vincule tarefas relacionadas para garantir que tudo permaneça conectado, claro e pronto para revisão.

9. Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e relate as despesas mensais com o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

O modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp é perfeito para registrar os custos reais do seu programa de forma clara e eficiente. Ele orienta você no preenchimento dos dados dos funcionários e na categorização de custos como viagens, hospedagem, refeições e muito mais, facilitando a organização e a prestação de contas.

Ele vem com uma seção dedicada que resume todos os tipos de despesas, enquanto uma análise detalhada permite adicionar datas, descrições e valores para cada despesa.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Registre as despesas com categorias fáceis de usar, adaptadas aos custos comuns

Mantenha seus totais precisos com os campos de subtotal e adiantamento em dinheiro

Forneça descrições claras para cada entrada de despesa, juntamente com o tipo, a data e a conta

🔑 Ideal para: Funcionários e gerentes que desejam acompanhar as despesas mensais de forma transparente.

10. Modelo de relatório orçamentário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Forneça uma visão geral detalhada do seu desempenho com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp

O modelo de relatório orçamentário da ClickUp coloca seu desempenho financeiro em primeiro plano, facilitando a identificação de onde você está atingindo suas metas e onde há espaço para melhorias.

O modelo divide os valores reais e esperados mês a mês, com espaço para adicionar notas. Ele também oferece uma visão geral anual e um resumo competitivo, proporcionando uma visão sólida tanto do panorama geral quanto dos detalhes.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Divida os valores recebidos e os custos por região

Destaque variações e adicione notas para obter insights mais profundos

Acompanhe as tendências anuais

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas e equipes financeiras que desejam analisar gastos e melhorar a precisão do orçamento.

💡 Dica profissional: Adicione tabelas ou gráficos ao seu relatório para visualizar tendências e variações. Isso torna a apresentação de dados financeiros mais envolvente e ajuda os membros do conselho a compreender os pontos principais mais rapidamente.

11. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle das suas finanças com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Quer manter as finanças da sua empresa organizadas e fáceis de navegar? O modelo de gestão financeira da ClickUp reúne todas as partes do processo financeiro da sua organização sem fins lucrativos em um único espaço conectado.

Doações, faturas, reembolsos, ordens de compra e muito mais são organizados de forma clara para que sua equipe saiba exatamente onde procurar e o que fazer a seguir.

Use-os para criar orçamentos, monitorar prazos de faturas, gerenciar detalhes de produtos e serviços e manter registros de despesas atualizados sem precisar alternar entre ferramentas.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Acompanhe as etapas das cotações, o andamento das faturas e os cronogramas de pagamento com clareza

Gerencie detalhes de fornecedores, custos e documentação em campos prontos para uso

Acesse SOPs editáveis para manter a qualidade do serviço consistente e transparente

🔑 Ideal para: Equipes financeiras e operacionais prontas para otimizar os gastos, o acompanhamento e a documentação da empresa.

12. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e execute eventos frutíferos com o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Planejar um evento para uma organização sem fins lucrativos exige precisão e coordenação entre todas as equipes envolvidas. O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp cria um espaço compartilhado onde cronogramas, tarefas e responsabilidades são alinhados.

Ele fornece listas estruturadas para acompanhar as etapas dos eventos, tarefas detalhadas e fluxos de aprovação, permitindo que as equipes se concentrem no que é importante e impulsionem as organizações sem fins lucrativos para um maior impacto.

Desenvolvido pela ClickUp para Organizações Sem Fins Lucrativos, oferece um conjunto de ferramentas projetadas para apoiar seu fluxo de trabalho exclusivo. Permite designar voluntários e funcionários, acompanhar o progresso do financiamento em tempo real e usar campos personalizáveis para capturar detalhes importantes.

Você pode visualizar todos os seus planos para eventos beneficentes por meio de várias visualizações e utilizar o controle de tempo para gerenciar as horas dos voluntários. Além disso, com formulários integrados, você pode coletar facilmente inscrições ou feedback de voluntários, enquanto painéis integrados fornecem uma visão rápida do status da sua equipe.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Visualize a programação do evento e o tempo que você tem para concluir as tarefas com um gráfico de Gantt

Reúna ideias e mantenha todos os recursos adicionais em um só lugar

Acompanhe o progresso de cada tarefa com o acompanhamento automatizado da conclusão

🔑 Ideal para: Equipes sem fins lucrativos que organizam campanhas, arrecadações de fundos ou eventos comunitários.

13. Modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mostre suas conquistas com o modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos do ClickUp

Seu impacto merece ser visto, e este modelo de relatório anual sem fins lucrativos da ClickUp oferece uma estrutura para isso. Ele oferece um layout limpo para mostrar suas conquistas, finanças e visão futura em um documento coeso.

Com seções para histórias de mudança, menções especiais e resumos financeiros, este modelo ajuda você a criar uma narrativa envolvente que inspira e fortalece a confiança dos líderes de organizações sem fins lucrativos.

🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:

Navegue pelas seções com facilidade com um índice integrado

Adicione dados, histórias e agradecimentos em um layout claro e estruturado

Incorpore atualizações de tarefas, links ou recursos visuais diretamente em seu relatório com este modelo para organizações sem fins lucrativos

🔑 Ideal para: Equipes sem fins lucrativos que desejam resumir seu ano com clareza e profissionalismo.

🧠 Curiosidade: Estudos mostram que o voluntariado ajuda a comunidade e, ao mesmo tempo, melhora o seu bem-estar. Atos de generosidade podem reduzir o estresse, aumentar a felicidade e até fortalecer o seu senso de conexão, tornando a gentileza uma vitória para todos os envolvidos.

Impulsione sua missão com o custo real do programa usando o ClickUp

Os modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos eliminam o estresse do gerenciamento financeiro, oferecendo uma maneira clara e organizada de planejar, acompanhar e compartilhar seu orçamento com os membros do conselho.

Elas ajudam sua equipe a ver para onde os fundos estão indo e o que é necessário em seguida, para que você se concentre mais em causar impacto e menos na papelada.

O ClickUp leva o seu impacto um passo à frente, reunindo tudo em um só lugar, tornando o trabalho em equipe mais suave e conectado. Seja coordenando voluntários, gerenciando projetos ou acompanhando doações, o ClickUp mantém toda a sua equipe alinhada e avançando.

