Modelos gratuitos de portfólio imobiliário para investidores e agentes

Gerenciar várias propriedades sem uma estrutura clara pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando você precisa lidar com tudo, desde anúncios até detalhes de clientes.

Os modelos de portfólio imobiliário trazem ordem à loucura com uma maneira estruturada de organizar, apresentar e acompanhar seus ativos.

Seja você um investidor, corretor ou incorporador, um modelo de portfólio ajuda a apresentar seu portfólio atualizado ou criar um novo de maneira profissional. Ele elimina suposições, melhora a transparência e mantém tudo acessível.

Vamos dar uma olhada nos modelos de portfólio imobiliário, como você pode escolher um e os melhores que você deve considerar.

O que são modelos de portfólio imobiliário?

Os modelos de portfólio imobiliário são documentos pré-concebidos que ajudam os profissionais do setor imobiliário a acompanhar e apresentar os seus imóveis. Estes modelos conferem estrutura e clareza ao seu portfólio, poupando-lhe tempo e reduzindo a desorganização.

Estes são os elementos padrão de um modelo de imóveis:

Tipo e nome do imóvel : esta seção inclui o tipo e o nome do imóvel. Isso ajuda os investidores e compradores a entender facilmente os anúncios e decidir entre eles

Endereço e localização : adicione o endereço completo e os detalhes da localidade. Isso ajuda os clientes a avaliar a acessibilidade, a conveniência e o valor potencial

Preço e data de compra: Mostra detalhes sobre o preço de compra e a data em que o imóvel foi adquirido. Isso facilita a análise da valorização e o cálculo do ROI

Valor de mercado atual: Com base em análises de mercado, incluindo avaliações imobiliárias atuais, para ajudar os investidores a tomar decisões informadas

Imagens e descrições dos imóveis: Inclua imagens de alta qualidade dos imóveis e uma breve descrição. Inclua o número de quartos, banheiros, área e acréscimos especiais, como piscina, jardim ou home theater

Quaisquer serviços que você oferece: Descreva quaisquer serviços que você oferece para gestão de imóveis. Isso inclui seleção de inquilinos, manutenção, reforma e outros serviços relacionados a imóveis

Detalhes da empresa ou do agente: Adicione os detalhes sobre o nome da sua empresa, endereço, detalhes de contato e número da licença. Os detalhes completos da empresa facilitam o contato de potenciais compradores com você

💡 Dica profissional: Quer obter mais leads? Crie um plano de marketing poderoso com estes modelos de plano de marketing imobiliário.

Os melhores modelos de portfólio imobiliário em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos melhores modelos de portfólio imobiliário:

🔍 Você sabia? No The Sandbox, um imóvel virtual foi vendido por US$ 4,3 milhões, marcando uma das maiores transações imobiliárias do metaverso até hoje.

O que torna um modelo de portfólio imobiliário bom?

Um bom modelo imobiliário garante que os imóveis e serviços sejam listados de forma profissional em um layout fácil de seguir. Veja o que você deve procurar ao escolher o modelo perfeito:

Claro e intuitivo : procure um modelo que o ajude a simplificar a entrada de dados de imóveis com layouts claros e intuitivos. Isso oferece aos clientes uma visão geral completa em um formato fácil de seguir

Organizado : escolha um formato que agrupe os detalhes de forma organizada em categorias principais, como localização, valor, renda e despesas. Isso mantém tudo em seu lugar e facilita a consulta

Visualmente atraente : use modelos que incluem espaço para fotos, gráficos ou ícones das propriedades para tornar seu portfólio mais profissional e fácil de entender

Cálculos automatizados : opte por modelos com fórmulas integradas para calcular automaticamente, economizar tempo e reduzir erros manuais

Fácil de atualizar : selecione um formato flexível e simples de revisar à medida que os imóveis são adicionados, vendidos ou atualizados. Isso mantém o portfólio atualizado com base nas ofertas atuais

Personalizável: escolha um modelo que você possa personalizar com seu logotipo, cores e mensagens para obter uma aparência profissional e maior credibilidade

Modelos de portfólio imobiliário

Um modelo de portfólio imobiliário deve fornecer uma visão geral clara dos anúncios de imóveis e transmitir os serviços que você oferece.

Aqui estão os melhores modelos de portfólio imobiliário que você deve explorar no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, e em outras plataformas:

1. Modelo de gerenciamento de portfólio ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie imóveis, identifique tendências e alinhe metas com o modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp

Há muitas partes móveis na gestão de portfólios imobiliários. Organizar investimentos imobiliários, analisar tendências de mercado, visualizar o progresso e muito mais. O modelo de gestão de portfólio da ClickUp elimina a complexidade deste processo.

Classifique seus projetos imobiliários em categorias concluídos, em risco e ativos para acompanhar o progresso de forma transparente. Para um melhor acompanhamento, mantenha documentos SOP do projeto para referência rápida.

Você também pode monitorar métricas importantes para planejar e fazer ajustes em projetos imobiliários existentes. Um bônus? Você pode definir uma fórmula para a receita de vendas para garantir cálculos precisos.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Ganhe confiança, facilidade e pontuação ICE para novas solicitações de projetos e acompanhe o progresso

Acompanhe a equipe, os custos estimados, as despesas, o saldo e o progresso

Crie subtarefas e listas de verificação para cada projeto imobiliário para um processo simplificado

Defina gatilhos e respostas automatizadas para garantir a precisão

🔑 Ideal para: Investidores imobiliários que desejam organizar, acompanhar e apresentar seus imóveis.

⏩ Leia mais: Como criar um painel de portfólio de projetos para gerenciar projetos

2. Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os investimentos imobiliários e monitore o progresso com o modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Uma empresa tem vários projetos imobiliários, e monitorar e planejar cada um deles requer a avaliação de detalhes minuciosos. O modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para acompanhar esses detalhes, garantindo um planejamento imobiliário eficiente.

Use-o para acompanhar e gerenciar projetos com base no status, incluindo tarefas pendentes, em andamento e concluídas. Adicione tags a cada tarefa que você precisa processar e monitore os projetos.

Quer ter mais controle sobre seu planejamento? Use o ClickUp Portfolios.

Ele oferece um espaço estruturado para definir e vincular objetivos de projetos, estabelecer estratégias com listas e compartilhar portfólios com acesso restrito. O ClickUp Portfolios também oferece um espaço para você priorizar tarefas e manter seus projetos imobiliários em dia.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um canal de comunicação específico para cada projeto e integre-o ao Slack

Liste o tempo estimado e a data de criação dos projetos de construção

Adicione o orçamento para cada projeto imobiliário, juntamente com o valor gasto

Adicione comentários ao lado de cada etapa para manter sua equipe informada

🔑 Ideal para: Empresas de gestão imobiliária que pretendem gerir vários investimentos imobiliários para um planeamento e acompanhamento eficientes.

💡 Dica profissional: Quer visualizar, gerenciar e acompanhar vários projetos ao mesmo tempo? Use esses modelos de portfólio de projetos e garanta a eficiência com um layout organizado.

3. Gerenciamento de projetos imobiliários ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize os detalhes dos projetos imobiliários e gerencie recursos com o modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp

Se você está tendo dificuldades para reunir todos os projetos em um só lugar, o modelo de gerenciamento de projetos imobiliários da ClickUp organiza tudo.

O modelo ajuda a categorizar seus projetos imobiliários e monitorar o progresso com etapas personalizadas de acordo com os cronogramas do projeto. Isso ajuda você a alocar recursos e orçamentos em todas as tarefas.

Para cada tarefa do projeto imobiliário, crie uma lista de subtarefas e marque relações e dependências, incluindo bloqueios, tarefas e espera, para minimizar riscos.

Se você deseja simplificar ainda mais as coisas, a ClickUp tem o que você precisa.

O software de gerenciamento imobiliário ClickUp ajuda a gerenciar e monitorar projetos com eficiência, mantendo a equipe informada e atualizada sobre reuniões e assinaturas de contratos. A melhor parte é que você também pode facilitar as coisas para os clientes, mapeando suas listagens para facilitar o acompanhamento.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um cronograma para cada tarefa do projeto e dependências para um acompanhamento simples

Liste os custos e a duração de cada tarefa e subtarefa do projeto

Adicione fórmulas automatizadas para dias de variação e custos para garantir a precisão

Defina lembretes para cada tarefa, incluindo instalação de telhados, visita ao local, preparação e muito mais

🔑 Ideal para: Agentes e corretores imobiliários que desejam tornar as listagens mais fáceis de entender e acompanhar para os clientes.

💡 Dica bônus: Ferramentas com inteligência artificial, como o ClickUp Brain, ajudam você a gerenciar seus projetos imobiliários com eficiência. Elas podem ajudar em tudo, desde a geração de recursos de imagem até a análise de tendências emergentes em seus projetos.

4. Modelo ClickUp para corretores imobiliários

Obtenha um modelo gratuito Simplifique processos importantes, visualize o progresso e organize informações com o modelo ClickUp para corretores imobiliários

Quer ter todos os detalhes em um único lugar? Use o modelo ClickUp para corretores imobiliários com as ferramentas de produtividade necessárias para garantir um fluxo de trabalho estruturado para projetos imobiliários.

Ajuda você a manter uma lista de clientes antigos e atuais, incluindo suas informações de contato, em uma tabela organizada. Liste todos os detalhes sobre cada imóvel, incluindo endereço, metragem quadrada, data de listagem e status atual.

Além disso, você pode criar tarefas para várias atividades, incluindo agendamento de visitas e acompanhamento de clientes potenciais.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Categorize os imóveis por tipo, desde Beverly Fortress até Rancho Bernardo

Mencione o link do anúncio e o valor de mercado de cada um dos imóveis

Crie um documento para listar todas as informações sobre os imóveis que você possui

Personalize o formulário de solicitação de visita com base no processo de venda do imóvel

🔑 Ideal para: Novos corretores imobiliários que desejam organizar os detalhes dos imóveis e as informações dos clientes em um só lugar.

Veja o que Lee Adkins, cofundador e diretor de parcerias da Amplified Solutions Consulting, pensa sobre o uso do ClickUp.

Já usei praticamente todas as listas de verificação e ferramentas de gerenciamento de projetos que existem, e decidimos que o ClickUp é o mais robusto e flexível, além de ser muito fácil para o usuário final.

Já usei praticamente todas as listas de verificação e ferramentas de gerenciamento de projetos que existem, e decidimos que o ClickUp é o mais robusto e flexível, além de ser muito fácil para o usuário final.

5. Modelo de portfólio imobiliário em PDF da Fortune Builders

via Fortune Builders

Manter todas as informações sobre os projetos imobiliários organizadas é simples com o modelo de portfólio imobiliário em PDF da Fortune Builders.

Liste e gerencie imóveis sob contrato, em andamento, totalmente vendidos e projetos totais. Desde o preço de compra, custos de reforma, custos fixos e investimentos até o preço de venda e lucros médios, mantenha todas as finanças em um só lugar!

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Inclua informações de contato sobre sua empresa para que os clientes possam entrar em contato com você

Mencione o seu âmbito de trabalho, cronograma do projeto, resultados do investimento e uma imagem de um mapa

Adicione uma breve descrição do imóvel, juntamente com os detalhes do endereço de cada anúncio

🔑 Ideal para: Gestores imobiliários, incorporadores e construtores que desejam construir credibilidade apresentando sua experiência anterior.

💡 Dica profissional: Simplifique a estratégia e a implementação de projetos com um software de gerenciamento de portfólio de projetos.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: compreender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar tarefas ou ajustá-las e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas possui uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas disponíveis em sua agenda com base em níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho excessivo!

6. Modelo de portfólio imobiliário da Template. Net

via Template. Net

Os clientes querem detalhes completos e estruturados sobre os imóveis. O modelo de portfólio imobiliário da Template.Net oferece um layout simples que permite incluir todas as listagens de imóveis e informações sobre a empresa.

Mantenha o apelo visual com imagens e cores vibrantes. Inclua um slide separado com seus dados de contato, permitindo que os clientes entrem em contato com você facilmente. Você também pode adicionar guias sobre compra e venda de imóveis para aumentar o valor do portfólio.

Por que você vai gostar deste modelo:

Liste depoimentos de clientes para que os clientes em potencial se sintam confiantes ao comprar imóveis

Mencione todos os serviços de gestão imobiliária que você oferece

Adicione detalhes sobre as vendas recentes nas seções, como preço de venda e detalhes do imóvel

🔑 Ideal para: Investidores imobiliários que desejam organizar todas as listagens de imóveis para atrair clientes potenciais.

🧠 Curiosidade: O Japão enfrenta atualmente um problema significativo com casas abandonadas, conhecidas como akiya. Existem mais de 9 milhões dessas propriedades espalhadas por todo o país, principalmente em áreas rurais.

7. Modelo de portfólio para fotógrafos imobiliários da Template. Net

via Template. Net

Você é um fotógrafo imobiliário que deseja atrair clientes, mas tem dificuldade em captar a atenção deles? O modelo de portfólio para fotógrafos imobiliários da Template.Net oferece uma maneira estruturada de fazer isso.

Inclua seu portfólio e experiência para aprimorar sua marca pessoal e garantir que os clientes tenham uma visão geral completa de suas habilidades. Personalize cada elemento dos slides de acordo com a imagem da marca.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Inclua seus trabalhos anteriores, juntamente com detalhes dos clientes e imagens

Adicione menções relevantes em revistas populares para estabelecer credibilidade

Indique o seu e-mail e número de contacto, para que os potenciais clientes possam entrar em contacto para colaborar

🔑 Ideal para: Fotógrafos imobiliários e equipes de marketing que desejam compilar todas as fotografias de imóveis para atrair clientes.

⏩ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de projetos de construção

8. Modelo de brochura de portfólio de imóveis comerciais da Template. Net

via Template. Net

O modelo de brochura de portfólio de imóveis comerciais da Template.Net foi concebido para apresentar de forma abrangente os serviços prestados pela sua empresa imobiliária.

Com imagens e caixas de texto, o modelo mantém uma aparência estruturada, permitindo que os clientes em potencial tenham uma visão geral abrangente. Com gráficos e elementos, o modelo permite que você crie um layout simples que comunica seus serviços de maneira eficaz.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Inclua as melhores localizações e soluções de locação que você oferece

Liste os recursos avançados oferecidos em todas as suas propriedades

Inclua comentários para referência, juntamente com o folheto

🔑 Ideal para: Agentes imobiliários que desejam apresentar os projetos imobiliários de forma organizada e visualmente atraente.

9. Modelo de portfólio de designer de interiores da Freepik

via Freepik

Quer chamar a atenção do cliente para projetos de design de interiores? O modelo de portfólio de designer de interiores da Freepik ajuda você a apresentar todos os detalhes do projeto em um só lugar, para que seus clientes possam avaliar suas habilidades em relação às necessidades deles.

Retoque as imagens com dicas e ajuste os efeitos para garantir um aspecto profissional.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Adicione seus projetos e imagens relacionadas para mostrar suas habilidades

Inclua uma seção “Sobre mim” para garantir a abrangência

Obtenha variações e referências de estilo para aprimorar o portfólio

Crie vídeos a partir de imagens e sobreponha imagens para manter o profissionalismo

🔑 Ideal para: Designers de interiores que desejam informar clientes potenciais e atrair novos clientes sobre seus projetos anteriores.

⏩ Leia mais: Como encontrar e manter clientes para empresas de construção civil

Crie uma marca com um branding pessoal poderoso com o ClickUp

Um modelo de portfólio imobiliário bem projetado é uma ferramenta indispensável para se manter organizado, profissional e pronto para os investidores. Quer você esteja gerenciando algumas propriedades residenciais ou uma combinação diversificada de ativos comerciais, o modelo certo ajuda a apresentar seu portfólio de maneira eficaz.

O ClickUp facilita o gerenciamento de listagens de imóveis e detalhes de clientes em um único lugar.

Com poderosos recursos de colaboração e análises integradas, ele permite um trabalho em equipe perfeito, ao mesmo tempo em que fornece um acompanhamento claro e fácil do desempenho. Não deixe que detalhes dispersos sobre os imóveis façam você perder clientes.

✅ Cadastre-se no ClickUp e reúna todos os seus anúncios e informações de clientes em um único espaço de trabalho.