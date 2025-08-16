os 15 melhores planejadores de produtividade para quem quer atingir seus objetivos em 2025

Produtividade não é apenas fazer mais coisas.

No fim das contas, o que importa é fazer progressos significativos em direção às coisas que você deseja alcançar.

Seja para acompanhar tarefas diárias, criar hábitos duradouros ou traçar grandes ambições, o planejador certo pode fazer toda a diferença.

Um planejador de produtividade bem estruturado esclarece sua agenda, ajuda você a priorizar com eficácia e mantém você responsável.

Para ajudá-lo a manter-se no topo do seu jogo, reunimos 15 dos melhores planejadores de produtividade — desde potências digitais a planejadores clássicos em papel — para que possa encontrar o que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Vamos explorar!

Melhores agendas de produtividade: tabela comparativa

Agenda Melhores recursos Ideal para Preços Agenda Plum Paper Layouts personalizáveis, acompanhamento de refeições e exercícios físicos, datas pré-impressas Usuários que desejam um planejador semanal totalmente personalizável A5 a partir de 47,95 $ Clever Fox Planner Mapeamento de metas, acompanhamento de hábitos, quadro de visualização, páginas motivacionais Pessoas orientadas para objetivos, como empreendedores, estudantes e profissionais Preços personalizados Agenda Full Focus planejamento de metas para 90 dias, integração de bem-estar, blocos de agenda Profissionais que precisam de um planejamento diário estruturado e acompanhamento de metas trimestrais Preços personalizados ClickUp mais de 15 visualizações personalizáveis, ClickUp Brain com inteligência artificial, modelos para planejamento diário e acompanhamento de hábitos, colaboração em tempo real, dependências de tarefas e automações Planejamento digital de produtividade para indivíduos, equipes e empresas Planos gratuitos e pagos disponíveis Agenda Hobonichi Techo Formato compacto de uma página por dia, papel Tomoe River, citações motivacionais Escritores, criativos e profissionais que precisam de um diário compacto Preços personalizados Agenda Diária Day Designer Páginas diárias para bloquear o tempo, lembretes de prioridades e seções de gratidão Profissionais ocupados que equilibram trabalho, vida pessoal e projetos paralelos Preços personalizados Passion Planner Roteiro de paixões, reflexões trimestrais/anuais e acompanhamento de hábitos Usuários focados em uma visão de longo prazo e no crescimento pessoal Preços personalizados Agenda Semanal Moleskine Visão semanal com notas, capas duráveis e materiais ecológicos Minimalistas que preferem um planejador semanal atemporal Preços personalizados Agenda Blue Sky Design com espiral, calendários de referência, seções espaçosas para anotações Estudantes, profissionais e planejadores preocupados com o orçamento Preços personalizados O Planejador Panda Design baseado na psicologia positiva, lembretes de gratidão, check-ins matinais/noturnos Pessoas que estão criando hábitos com uma abordagem baseada na ciência Preços personalizados Erin Condren LifePlanner Capas intercambiáveis, layouts coloridos, adesivos e rastreadores de hábitos Agendas criativas para quem quer uma agenda vibrante e personalizável Preços personalizados Class Tracker Ultimate Student Planner Acompanhamento de exames/projetos, layouts acadêmicos estruturados e personalização escolar Alunos do ensino fundamental, médio e superior Preços personalizados Caderno pontilhado Leuchtturm1917 Páginas com quadriculado, índice integrado, páginas numeradas e flexibilidade para anotações rápidas Entusiastas do bullet journal que desejam um planejador totalmente personalizado Preços personalizados Agenda Mensal Muji Visão geral mensal minimalista, design leve e materiais ecológicos Estudantes e profissionais que procuram um planejamento mensal simples Preços personalizados The Notebook Therapy Capas artesanais, páginas para mindfulness, layouts pontilhados/quadriculados e papel ecológico Agendas conscientes para quem busca um planejamento estético e orientado para objetivos Preços personalizados

O que você deve procurar no melhor planejador de produtividade?

🔎 Você sabia? O proprietário médio de uma pequena empresa perde 96 minutos por dia com tarefas improdutivas. O principal culpado? Paralisia do planejamento — gastar muito tempo decidindo como agendar tarefas em vez de realizá-las. 🕒

A solução? Um planejador de produtividade que se adapta ao seu fluxo de trabalho e elimina a fadiga de tomar decisões.

Mas a maioria dos planejadores ou ajudam você a manter tudo sob controle ou se tornam mais uma coisa para gerenciar.

Veja como escolher os melhores planejadores para produtividade:

Tipo de agenda: As agendas em papel permitem que você desacelere, reflita e se concentre. As agendas digitais automatizam fluxos de trabalho, sincronizam-se perfeitamente entre dispositivos e mantêm você organizado — perfeitas para pessoas multitarefas e equipes distribuídas

Layout: Escolha uma estrutura que funcione para você. Agendas diárias são ideais para listas de tarefas, anotações de reuniões e Escolha uma estrutura que funcione para você. Agendas diárias são ideais para listas de tarefas, anotações de reuniões e bloqueio de tempo . Agendas semanais oferecem uma visão mais ampla, geralmente em uma ou duas páginas, enquanto agendas mensais proporcionam uma visão geral para planejar com antecedência

Acompanhamento de metas: Transforme seus planos em ação. Use rastreadores de hábitos, verificações de marcos e Transforme seus planos em ação. Use rastreadores de hábitos, verificações de marcos e metas SMART para um progresso estruturado. Pensando a longo prazo? Escolha agendas com definição de metas trimestrais e mapeamento de visão anual para se manter motivado

Sustentabilidade: Reduza o desperdício escolhendo papel reciclado, páginas recarregáveis feitas de materiais de alta qualidade ou optando por uma versão totalmente digital. Essa escolha consciente promove rotinas de planejamento consistentes e um estilo de vida mais intencional

Colaboração perfeita: Mantenha sua equipe perfeitamente alinhada. Um planejador digital com sincronização em tempo real, Mantenha sua equipe perfeitamente alinhada. Um planejador digital com sincronização em tempo real, calendários online compartilhados, delegação de tarefas e gerenciamento de projetos melhora a coordenação, seja sua equipe remota, híbrida ou no escritório

Durabilidade: Planeje em qualquer lugar, a qualquer hora. Viaja com frequência? Opte por um planejador tradicional compacto, com espiral e capa resistente. Prefere soluções baseadas na nuvem? Escolha Planeje em qualquer lugar, a qualquer hora. Viaja com frequência? Opte por um planejador tradicional compacto, com espiral e capa resistente. Prefere soluções baseadas na nuvem? Escolha planejadores digitais minimalistas para acessar listas de tarefas diárias e semanais em qualquer lugar

💡 Dica profissional: Não sabe como organizar sua agenda? Aqui estão algumas dicas a seguir: 🗂️ Categorize as tarefas por prioridade para manter o foco

📅 Use um layout de agenda semanal para gerenciar melhor o seu tempo

✍️ Incorpore um rastreador de hábitos para criar consistência

🎯 Defina metas claras e divida-as em etapas viáveis

🔄 Revise e ajuste sua agenda regularmente para obter a máxima eficiência

Os melhores planejadores de produtividade para explorar

A agenda certa é o seu roteiro para se concentrar, se organizar e alcançar o sucesso. Se você precisa de uma agenda semanal estruturada, uma agenda flexível ou uma ferramenta digital poderosa, esta lista tem algo para todos os estilos de planejamento.

Aqui estão os melhores planejadores de produtividade para você explorar:

1. Plum Paper Planner (Melhor agenda semanal personalizável)

via Plum Paper Planner

Se agendas genéricas não funcionam para você, a Plum Paper Planner é a opção personalizável definitiva. Como uma das melhores agendas de produtividade, ela permite que você escolha o design da capa, adicione seções extras para anotações e inclua páginas de planejamento especializadas.

Este planejador tem várias opções de layout, incluindo horizontal, vertical e por hora. Ele permite otimizar o uso de cada página para definir metas, bloquear horários ou criar listas de tarefas. O papel também é conhecido por sua textura suave e resistência, tornando-o agradável de escrever.

Principais recursos do Plum Paper Planner

Adicione seções para planejamento de refeições, acompanhamento de exercícios físicos, planilhas de orçamento e muito mais

Imprima antecipadamente aniversários, datas comemorativas e datas importantes diretamente em sua agenda

Atualize a funcionalidade com rastreadores de hábitos, agendas de bem-estar ou modelos de negócios

Personalize a duração da sua agenda com opções flexíveis de mês de início e duração

Limitações do Plum Paper Planner

O design e o envio levam tempo devido à personalização

É mais caro do que os planejadores prontos para uso

Preços do Plum Paper Planner

Agendas A5 (14,8 cm × 21 cm): A partir de 47,95 $

(7″× 9″) Agendas: A partir de R$ 51,95

(21,6 cm × 27,9 cm) Agendas: A partir de US$ 58,95

Avaliações e comentários sobre o Plum Paper Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Plum Paper?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Experimentei o agendio planner e o Plum Paper planner (PPP) e definitivamente adorei o PPP. Ele é muito flexível, e o planejamento de metas para cada mês é exatamente o que eu procurava em um planejador.

2. Clever Fox Planner (Ideal para pessoas orientadas para objetivos)

via Clever Fox Planner

Quer sonhar grande e alcançar o sucesso? O Clever Fox Planner é um sistema focado em objetivos que combina produtividade, acompanhamento de hábitos e coaching de mentalidade para ajudá-lo a manter-se motivado e a criar rotinas melhores.

Projetado para empreendedores, estudantes e profissionais, o Clever Fox é um dos melhores planejadores de produtividade. Ele ajuda você a dividir metas, acompanhar o progresso e manter o foco diário. Com um quadro de visualização integrado, páginas de reflexão guiadas e check-ins estruturados, o Clever Fox abre um caminho claro para o sucesso a longo prazo.

Principais recursos do Clever Fox Planner

Planeje seu sucesso com um planejamento estruturado de metas e acompanhamento de marcos importantes

Maximize a produtividade com listas de prioridades, rastreadores de hábitos e planilhas semanais/mensais

Esteja sempre preparado em qualquer lugar com adesivos para agenda, elástico, presilha para caneta e bolso para armazenamento extra

Mantenha sua agenda impecável com papel espesso que não mancha e capa dura resistente

Limitações do Clever Fox Planner

As páginas sem data precisam ser preenchidas, o que pode não ser adequado para quem prefere agendas com datas pré-impressas

Não possui integração digital — é estritamente um planejador em papel

Preços do Clever Fox Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Clever Fox Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Clever Fox?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

A Clever Fox é, sinceramente, a minha marca favorita de agendas. Parece que eles têm uma agenda para tudo, e adoro os layouts! Eles têm uma das melhores agendas por hora que já usei.

3. Full Focus Planner (O melhor planejador diário estruturado)

via Full Focus Planner

Criada pelo especialista em produtividade Michael Hyatt, a Full Focus Planner é baseada em princípios de produtividade que enfatizam o trabalho nas tarefas mais importantes primeiro. As páginas diárias apresentam seções para as três grandes prioridades do dia, juntamente com blocos de programação e notas.

Ele ajuda você a dividir seus objetivos em metas trimestrais, mensais e semanais. Muitos profissionais que lidam com agendas exigentes confiam nesse planejador para se manterem organizados e manterem as tarefas alinhadas com os objetivos gerais da empresa ou pessoais.

Principais recursos do Full Focus Planner

Divida as metas em partes gerenciáveis — concentre-se no planejamento de 90 dias para obter o máximo impacto

Mantenha o equilíbrio em todas as áreas da vida, abrangendo nove domínios essenciais, desde a carreira até os relacionamentos

Evite o esgotamento integrando bem-estar, crescimento pessoal e objetivos profissionais

Cause uma boa impressão — fabricado com materiais premium e um design elegante

Limitações do Full Focus Planner

Foca bastante no estabelecimento de metas, o que pode não ser adequado para quem procura um planejador mais leve

É mais volumoso, por isso é menos portátil

Preços do Full Focus Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Full Focus Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Full Focus Planner?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Eu adoro listas. Adoro que haja uma divisão diária das tarefas e do próprio dia, e que haja bastante espaço para eu anotar essas tarefas e marcá-las como concluídas. A legenda na parte inferior é muito útil. Adoro as páginas de metas. Isso realmente me faz pensar no que quero realizar, como posso realizar/motivações, o que poderia fazer para comemorar e posso acompanhar usando o streaktracker (marcar dias individuais) ou um medidor que preencho com o Progresso da Meta. Também posso categorizar as metas. Gosto que o planejador não tenha números pré-preenchidos, isso não é um impedimento para mim em todos os planejadores, mas gosto de poder começar quando quiser e maximizar o uso dele.

Dica do ClickUp: Fato? Seu cérebro se distrai. Muito. Então, se você não consegue se concentrar no trabalho e precisa reiniciar sua produtividade, aqui estão algumas estratégias comprovadas pela ciência: Faça uma auditoria de distrações: acompanhe suas interrupções durante um dia para identificar (e eliminar) os maiores inimigos da sua concentração

Use a regra 20-20-20 : a cada 20 minutos, olhe para um ponto a 20 pés de distância por 20 segundos. Seus olhos (e seu cérebro) vão agradecer

Pratique a atenção plena: apenas 10 minutos de meditação diária melhoram a atenção e reduzem o estresse

Priorize um sono de qualidade: Um bom sono = maior concentração e melhor função cognitiva

4. ClickUp (Melhor planejador digital de produtividade)

Diário de gratidão com o ClickUp Docs

Agendas em papel são ótimas para esboços rápidos e anotações, mas ficam aquém quando os planos mudam ou quando você precisa de colaboração em tempo real.

É aí que entra o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho que consolida tarefas, documentação, recados pessoais e até metas mensais para que nada passe despercebido.

Quer uma agenda clássica? Mude para a visualização de calendário do ClickUp para arrastar e soltar tarefas, codificar por cores para maior clareza e sincronizar com o Google Agenda para ter uma programação unificada. Precisa de uma perspectiva diferente? Use a visualização de lista para classificar, agrupar ou filtrar tarefas por prioridade, data de vencimento ou campos personalizados.

Use o Bloco de Notas do ClickUp para anotar suas ideias

Tem uma ideia brilhante ou um lembrete rápido? O ClickUp Notepad é o seu bloco de notas digital sempre acessível. Anote suas ideias em qualquer lugar do aplicativo e converta-as em tarefas mais tarde — sem mais notas adesivas espalhadas ou ideias perdidas.

Mas o verdadeiro divisor de águas é o ClickUp Brain. Esse hub com inteligência artificial conecta suas tarefas, notas e ideias em uma base de conhecimento centralizada, mantendo tudo organizado, pesquisável e pronto para ação imediata.

Por que começar do zero quando você pode deixar que os modelos de produtividade do ClickUp façam o trabalho pesado? Seja para gerenciar projetos ou estruturar seu fluxo de trabalho diário, essas soluções tornam o planejamento fácil:

Modelo de agenda diária ClickUp: Este espaço organizado permite que você estruture seu dia com blocos de tempo, lembretes recorrentes e acompanhamento de hábitos. É perfeito para quem deseja uma agenda clara e sem suposições

Modelo de produtividade pessoal: organize suas metas, marcos e tarefas em um formato equilibrado e de longo prazo. Ideal para evitar o esgotamento e manter o foco nos resultados

Você também pode usar modelos dinâmicos de acompanhamento de hábitos para garantir que você mantenha a consistência em suas rotinas e desenvolva hábitos de produtividade duradouros sem esforço. Isso também ajudará você a acompanhar o progresso, identificar padrões e fazer ajustes para otimizar seu fluxo de trabalho diário.

💡 Dica profissional: um planejador é tão poderoso quanto o progresso que ajuda você a medir. O ClickUp Goals pega suas ambições gerais e as transforma em marcos mensuráveis em tempo real que se sincronizam perfeitamente com suas tarefas diárias: 🧩 Divida planos complexos em metas gerenciáveis e fáceis de alcançar

🤝 Unifique objetivos pessoais e profissionais em um único painel

📊 Acompanhe o progresso automaticamente à medida que você conclui tarefas e atinge metas

Principais recursos do ClickUp

Colabore com o ClickUp Docs — crie, edite e compartilhe documentos dinâmicos vinculados diretamente às tarefas, mantendo tudo em um só lugar

Marque membros da equipe, defina permissões e crie painéis de projetos para sinergia entre departamentos

Defina dependências entre tarefas para garantir que tudo flua na ordem certa, sem etapas perdidas

Mantenha todas as discussões sobre projetos em um único lugar — chega de procurar em e-mails intermináveis ou mensagens perdidas

Registre horas, analise a produtividade e identifique gargalos para otimizar seu fluxo de trabalho

Elimine trabalhos repetitivos com check-ins, relatórios e lembretes automatizados

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários podem se sentir sobrecarregados com tantos recursos

A personalização da automação avançada pode exigir um certo tempo de aprendizagem

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

Sempre usei agendas de papel, mas o ClickUp mudou minha vida quando se trata de gerenciamento de tarefas, graças à flexibilidade de fazer alterações e à capacidade de manter minhas anotações organizadas e associadas a tarefas individuais. É muito mais fácil pesquisar do que fazer tudo de forma analógica. Sou um usuário individual, mas ainda assim aproveito muitos dos recursos do ClickUp!

Sempre fui um “planejador em papel”, mas o ClickUp mudou o jogo para mim quando se trata de gerenciamento de tarefas, graças à flexibilidade de fazer alterações e à capacidade de manter minhas anotações organizadas e associadas a tarefas individuais. É muito mais fácil pesquisar do que fazer tudo de forma analógica. Sou um usuário individual, mas ainda assim colho os frutos de muitos dos recursos do ClickUp!

Não está com vontade de anotar seus pensamentos? Basta falar com o Brain MAX, seu companheiro de desktop com IA!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (ideal para anotações compactas e completas)

via Agenda Hobonichi Techo

Se você adora fazer anotações diárias, escrever um diário ou desenhar, a agenda Hobonichi Techo é indispensável. Projetada com precisão japonesa, ela equilibra funcionalidade e criatividade com layouts minimalistas e um formato de uma página por dia.

O papel Tomoe River ultrafino é ideal para canetas-tinteiro, e o tamanho compacto e prático para viagens facilita o transporte. A encadernação plana e a capa resistente garantem durabilidade, tornando-o um dos favoritos entre profissionais, escritores e criativos.

Principais recursos do Hobonichi Techo Planner

Registre suas ideias com um design compacto, mas espaçoso, para anotações, esboços e planos

Mantenha-se inspirado com citações motivacionais diárias, desde sabedoria sincera até humor leve

Escreva com facilidade — a encadernação plana mantém as páginas abertas sem complicações

Personalize sua agenda com páginas extras para listas de livros, metas e reflexões

Limitações do Hobonichi Techo Planner

Grelhas mais pequenas podem ser difíceis para quem tem uma caligrafia grande

As traduções de algumas páginas em japonês podem ser limitadas

Preços do Hobonichi Techo Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Hobonichi Techo Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Hobonichi Techo Planner?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

É popular porque é versátil. Tem muitos pequenos detalhes, como a linha secreta, marcadores de horas nas páginas diárias, o pequeno símbolo de garfo para alimentos e as caixas de seleção nas páginas diárias. Também há páginas bônus no final, como “meus 100” ou “entrevista comigo mesmo”, que são divertidas de preencher.

6. Day Designer Daily Planner (Ideal para agendas estruturadas e com blocos de tempo)

via Agenda Diária Day Designer

Está tentando equilibrar tarefas pessoais, um trabalho extra e um emprego em tempo integral? Um sistema de planejamento diário mantém tudo sob controle, e é exatamente isso que o Day Designer oferece.

Com um layout de uma página por dia, este planejador permite que você organize sua agenda, priorize suas três tarefas mais importantes e mantenha um registro de notas ou reflexões. Além disso, seus designs elegantes de capa — florais, listrados e lisos — adicionam um toque de sofisticação ao seu espaço de trabalho.

Principais recursos do Day Designer Daily Planner

Visualize seus dias com um sistema de planejamento diário, disponível em dois tamanhos e intervalos de datas

Simplifique a tomada de decisões com prompts integrados para priorização e reflexão

Reduza a confusão mental com um espaço dedicado à gratidão, notas e definição de metas

Mantenha-se organizado durante todo o ano com capas duráveis, encadernação em espiral e papel espesso que não mancha

Limitações do Planejador Diário Day Designer

Mais volumoso devido às páginas diárias para todo o ano

Preço mais elevado em comparação com agendas básicas

Preços do Planejador Diário Day Designer

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Day Designer Daily Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Day Designer Daily Planner?

Aqui está uma avaliação da Amazon:

Comprei este planejador por recomendação de um amigo. Fiquei indeciso entre a capa dura e a capa mole. Estou muito feliz por ter escolhido a capa mole. É resistente e muito bem feita. Este planejador superou as minhas expectativas. Adoro o layout do planejamento diário e os meses com separadores. O tamanho é um pouco volumoso, mas vale a pena para não ter que me preocupar com a capa do meu planejador rasgar nos primeiros meses.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento do tempo. Mas a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que dificulta a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com IA do ClickUp ajudam você a transformar suposições em decisões baseadas em dados. Ele até sugere janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapta ao seu estilo de trabalho!

7. Passion Planner (O melhor planejador de vida orientado por visões)

via Passion Planner

O Passion Planner combina reflexão, definição de metas e programação em uma ferramenta poderosa. Seu recurso “Passion Roadmap” ajuda você a dividir metas de longo prazo em marcos trimestrais, mensais e semanais, para que você sempre saiba o que vem a seguir.

Está disponível em formatos físico e digital, tornando-o adaptável a diferentes fluxos de trabalho. A marca também promove um forte senso de comunidade por meio de recursos, eventos e iniciativas impactantes que ajudam você a se manter inspirado.

Principais recursos do Passion Planner

Alterne facilmente entre os formatos diário e semanal em um único planejador

Use mais de 40 modelos adaptáveis para trabalho, crescimento pessoal ou projetos criativos

Acompanhe seus hábitos de forma consistente — monitore rotinas, bem-estar e autocuidado com check-ins integrados

Ajuste seus objetivos de longo prazo com páginas de reflexão trimestrais e anuais

Limitações do Passion Planner

Pode parecer muito estruturado para quem prefere um planejamento mais aberto

É necessário tempo para configurar e se adaptar ao processo de definição de metas

Preços do Passion Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Passion Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Passion Planner?

Aqui está uma avaliação da Trustpilot:

Uso o Passion Planner há 4 anos. Já experimentei outras marcas, mas sempre volto para ele! O que mais gosto é o material do papel, o layout semanal e as páginas em branco pontilhadas no final.

8. Agenda Semanal Moleskine (Ideal por sua durabilidade e design atemporal)

via Agenda Semanal Moleskine

Moleskine é sinônimo de cadernos de qualidade, e sua linha Weekly Planner mantém essa tradição. Conhecidos por suas capas icônicas e fechos elásticos, esses planejadores são perfeitos para minimalistas que desejam uma visão geral semanal confiável.

O layout normalmente mostra a semana na página esquerda e uma página pautada para anotações, esboços ou sessões de brainstorming na página direita. Essa abordagem oferece espaço suficiente para planejar ou anotar ideias — perfeito para planejamento de projetos, resumos de reuniões ou anotações livres.

Principais recursos do Planejador Semanal Moleskine

Personalize seus planos, eventos, lembretes e compromissos com adesivos incluídos

Escolha vários tamanhos e opções de capa, desde capas duras clássicas até capas flexíveis

Faça uma escolha sustentável com materiais ecológicos certificados pelo FSC

Conecte o papel e o digital com as ferramentas inteligentes da Moleskine e o premiado aplicativo Flow

Limitações do Planejador Semanal Moleskine

A qualidade do papel pode não ser adequada para todos os tipos de caneta, podendo ocorrer um ligeiro sangramento

Recursos limitados para definir metas ou acompanhar hábitos

Preços do Planejador Semanal Moleskine

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Planejador Semanal Moleskine

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔎 Dica profissional: Quer saber como usar a IA para tarefas diárias como um profissional? Com o ClickUp Brain, você pode otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade sem esforço! Realize tarefas diárias com o ClickUp Brain Veja como ele ajuda: ⚡Fique em dia com os prazos com resumos e relatórios gerados por IA

✍️ Refine o conteúdo, redija e-mails e gere ideias com a assistência da inteligência artificial

📊 Mantenha tarefas, horários e documentação sincronizados sem esforço

🎙️ Transforme pensamentos em ação com transcrição instantânea e notas com inteligência artificial

9. Blue Sky Planner (O melhor planejador semanal econômico)

via Blue Sky Planner

Precisa de um planejador simples, elegante e econômico? O Blue Sky Planner é popular entre estudantes, profissionais e pessoas que estabelecem metas e desejam uma organização prática sem um preço alto.

Vendido nas principais lojas de artesanato e varejistas online, oferece uma variedade de formatos mensais, semanais e diários para se adequar a diferentes estilos de planejamento. Se você precisa de uma agenda estruturada ou um layout aberto para um planejamento criativo, o Blue Sky facilita a organização.

Principais recursos do Blue Sky Planner

Encontre o ideal para você com vários formatos criados para diferentes necessidades de planejamento

Folheie as páginas sem esforço com um design espiralado que permite abrir o caderno totalmente

Nunca perca um prazo com calendários de referência integrados e seções espaçosas para anotações

Obtenha uma organização de alta qualidade a um custo baixo — ideal para quem planeja com cuidado o orçamento

Limitações do Blue Sky Planner

Não possui ferramentas avançadas de produtividade, como bloqueio de tempo

Personalizáveis, embora não sejam tão sofisticados quanto os planejadores de alta qualidade

Preços do Blue Sky Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Blue Sky Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Blue Sky Planner?

Aqui está uma avaliação da Amazon:

Há já algum tempo que compro agendas Bluesky — são as melhores. O espaço para escrever é suficiente para as tarefas semanais e mensais. Gosto do design e da durabilidade, que me permite utilizá-las durante todo o ano. No geral, é um ótimo produto!

💡 Dica profissional: Manter-se organizado é ótimo, mas estar à frente? Isso é que é realmente importante. Livre-se da desorganização do papel e mude para um planejador digital que também funciona como um software de gerenciamento de tarefas. Registre, organize e coloque em prática suas ideias, tudo em um só lugar, para que nada escape.

10. The Panda Planner (O melhor planejador de hábitos baseado na ciência)

via The Panda Planner

O Panda Planner foi criado para retreinar seu cérebro para o sucesso. Baseado na psicologia positiva e na neurociência, ele vai além do gerenciamento do tempo para ajudá-lo a criar hábitos melhores, manter a motivação e aumentar a felicidade.

Promove uma abordagem holística à produtividade, combinando gratidão diária, definição de prioridades e reflexão. Quer prefira um designer semanal ou diário, o Panda Planner garante que todas as tarefas contribuem para uma visão mais ampla de bem-estar e sucesso a longo prazo.

Os melhores recursos do Panda Planner

Desenvolva rotinas poderosas com lembretes integrados de gratidão e afirmação

Mantenha-se no caminho certo com check-ins estruturados pela manhã e à noite

Divida suas metas de forma eficaz em tarefas gerenciáveis para evitar o esgotamento

Lide facilmente com distrações, concentrando-se em uma lista clara de prioridades diárias

Limitações do Panda Planner

O layout pode parecer repetitivo se você preferir um formato mais flexível

Espaços diários menores não são adequados para listas extensas de tarefas

Preços do Panda Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Panda Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o The Panda Planner?

Aqui está uma avaliação da Amazon:

O Panda Planner é perfeito para acompanhar as tarefas diárias, definir metas e gerenciar hábitos. O formato sem data permite um uso flexível, enquanto o layout facilita a priorização do trabalho, da casa e da vida pessoal. O rastreador de hábitos é um ótimo recurso para manter a consistência, especialmente para o gerenciamento do TDAH. O design com capa dura adiciona durabilidade e o tamanho é ideal para transportar.

💡 Dica profissional: As agendas tradicionais prometem estrutura, mas para estudantes (ou qualquer pessoa) com TDAH, elas fazem mais mal do que bem. Layouts rígidos e páginas sobrecarregadas muitas vezes aumentam o estresse. Então, em vez de forçar um sistema que não se encaixa, aprenda a criar uma rotina com TDAH — com estratégias flexíveis que funcionam com o seu cérebro, e não contra ele.

11. Erin Condren LifePlanner (O melhor planejador colorido e personalizável)

via Erin Condren LifePlanner

Se você adora estrutura, criatividade e personalização, o Erin Condren LifePlanner é uma revolução. Conhecido por seus designs vibrantes, materiais de alta qualidade e infinitas opções de personalização, este planejador combina funcionalidade com estilo pessoal.

Ele oferece layouts semanais, mensais e de acompanhamento de hábitos, adesivos, capas coloridas e seções personalizadas. Este planejador é perfeito para profissionais ocupados e planejadores criativos que desejam que suas agendas sejam tão únicas quanto seus horários.

Principais recursos do Erin Condren LifePlanner

Personalize sua agenda com capas intercambiáveis, adesivos e layouts codificados por cores

Escolha o seu formato — horizontal, vertical ou semanal com layout por hora

Planeje com mais inteligência com planilhas integradas para definir metas, rastreadores de hábitos e páginas para anotações

Desfrute de papel de qualidade premium, concebido para uma escrita suave e um mínimo de transparecimento

Limitações do Erin Condren LifePlanner

Mais caras do que as agendas padrão devido aos materiais de alta qualidade e à personalização

Pode parecer volumoso para quem prefere um planejador minimalista

Preços do Erin Condren LifePlanner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Erin Condren LifePlanner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Erin Condren LifePlanner?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Tenho um EC LifePlanner no trabalho e outro em casa para minimizar o transporte. Utilizo um calendário/planejador em cartolina para anotar coisas quando não estou em casa e registro no EC Planner apropriado. Experimentei muitos outros, mas voltei para a Erin Condren. Adoro os planejadores deles.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (O melhor planejador acadêmico para estudantes em ascensão)

via Class Tracker

Está a lidar com trabalhos, exames e atividades extracurriculares? O Class Tracker Ultimate Student Planner foi concebido para tornar a vida estudantil mais fácil de gerir e sem stress. Layouts estruturados para trabalhos, prazos e compromissos pessoais mantêm tudo organizado num só lugar.

Cada edição funciona com diferentes níveis acadêmicos. Desde alunos do ensino fundamental que precisam acompanhar as disciplinas até estudantes universitários que gerenciam horários flexíveis, este planejador ajuda você a manter o foco, o equilíbrio e a antecedência nos prazos.

Principais recursos do Class Tracker Ultimate Student Planner

Equilibre os estudos, as atividades e os cuidados pessoais com páginas dedicadas a exames, projetos, atividades extracurriculares e acompanhamento do bem-estar

Planeje metas gerais com páginas mensais ou semanais estruturadas

Escolha o seu formato — edição universitária disponível em versões datadas e não datadas

Adicione o logotipo e as cores da sua escola para personalizar as capas dos planejadores

Limitações do Class Tracker Ultimate Student Planner

Não é tão personalizável para atividades não acadêmicas

Ele vem com uma variedade limitada de designs, o que pode não agradar quem procura opções mais estéticas

Preço do Class Tracker Ultimate Student Planner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Class Tracker Ultimate Student Planner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Class Tracker Ultimate Student Planner?

Aqui está uma avaliação da Amazon:

Este planejador é perfeito para mim, que estou no primeiro ano da faculdade. Ele me ajuda a me organizar e o fato de poder personalizá-lo do jeito que eu quero me deixa mais motivada para realmente fazer minhas tarefas. É um pouco caro, mas vale muito a pena pelo que oferece.

➡️ Leia mais: Os melhores modelos gratuitos de Excel para acompanhar hábitos e maximizar a produtividade

13. Caderno pontilhado Leuchtturm1917 (melhor agenda no estilo bullet journal)

via Leuchtturm1917

Embora não seja um planejador tradicional, o Leuchtturm1917 Dotted Notebook é uma tela em branco para os entusiastas do bullet journal. As páginas com grade pontilhada permitem que você crie um planejador totalmente personalizado — desde páginas diárias ou semanais até rastreadores de hábitos, registros de humor e seções de lista de tarefas.

Encadernação resistente, índice e páginas numeradas facilitam a organização. Além disso, seu design garante fácil navegação, personalização e usabilidade a longo prazo. Seja para planejar metas ou acompanhar rotinas, este caderno oferece total liberdade criativa.

Principais características do caderno pontilhado Leuchtturm1917

Personalize seu layout com um formato flexível em quadriculado, pautado ou em branco

Categorize com eficiência com um índice integrado e páginas numeradas

Consulte rapidamente com dois marcadores e um prático bolso traseiro

Acompanhe metas e hábitos com páginas de acompanhamento pré-criadas e modelos de bullet journal

Limitações do caderno pontilhado Leuchtturm1917

É preciso tempo para configurar seu sistema de agenda

Não possui calendário pré-impresso nem estrutura predefinida, exigindo configuração manual para o planejamento

Preços do caderno pontilhado Leuchtturm1917

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o caderno pontilhado Leuchtturm1917

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Caderno Pontilhado Leuchtturm1917?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Adoro os meus. São muito bem feitos. Há algum efeito fantasma, mas tenho tendência a escrever com canetas molhadas. Acho que valem absolutamente a pena!

14. Agenda Mensal Muji (A melhor agenda para visões gerais mensais simples)

via Agenda Mensal Muji

A Muji é conhecida pelo seu design minimalista e abordagem ecológica, e a sua linha de agendas mensais não é exceção. Fabricadas com papel reciclado ou de origem responsável, eliminam a desorganização e oferecem espaço suficiente para compromissos, notas e datas importantes.

Com um design elegante e leve e papel de boa qualidade, a agenda Muji é ideal para profissionais e estudantes que desejam uma maneira estruturada, mas flexível, de planejar seus meses em um piscar de olhos.

Principais recursos do Planejador Mensal Muji

Simplifique seu planejamento com um layout limpo e sem distrações

Leve-o facilmente com um design leve e ultraportátil que cabe em qualquer bolsa

Escreva com facilidade em papel de alta qualidade que evita que a tinta transpareça

Tenha uma visão geral clara do seu mês com um calendário fácil de consultar

Limitações do Planejador Mensal Muji

Não possui recursos extras — sem rastreadores de hábitos, seções para definição de metas ou complementos

Seu design minimalista pode não ser visualmente inspirador para quem prefere um layout mais criativo

Preço do Planejador Mensal Muji

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Planejador Mensal Muji

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Planejador Mensal Muji?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Eu tinha um planejador Muji, era semanal e horizontal, gostava muito dele. A capa/parte externa é muito agradável, o layout é simples e limpo, o papel é muito bom (não sei se mancha, porém). Ao olhar os planejadores japoneses, as pessoas nunca parecem sugerir esses. Por quê? Quero dizer, o preço também é muito bom.

➡️ Leia mais: Os melhores aplicativos de temporizador Pomodoro para aumentar o foco e a produtividade

15. The Notebook Therapy (Melhor agenda estética e funcional)

via The Notebook Therapy

Se você acredita que o planejamento deve ser tão bonito quanto funcional, o The Notebook Therapy é para você. Projetados para uma produtividade consciente, esses planejadores combinam elegância com funcionalidade, fazendo com que pareçam mais uma lembrança do que um planejador comum.

De designs inspirados na Coreia e no Japão a texturas de papel especializadas, cada detalhe adiciona um toque artesanal. Além disso, a The Notebook Therapy se concentra em materiais ecologicamente corretos, usando papel reciclado e tintas à base de soja para uma experiência de planejamento sustentável.

Os melhores recursos do Notebook Therapy

Admire capas elegantes inspiradas na natureza que também servem como decoração

Reflita com páginas de mindfulness para gratidão, sugestões de diário e crescimento pessoal

Crie layouts flexíveis com formatos pontilhados ou em grade

Desfrute de um papel suave e de alta qualidade que evita que a tinta transpire

Limitações do Notebook Therapy

Encomendas internacionais podem estar sujeitas a direitos de importação

Pague um preço premium em comparação com agendas padrão

Preços do Notebook Therapy

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Notebook Therapy

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o The Notebook Therapy?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Experimentei um com capa aveludada, que era bonito e confortável de segurar e escrever. O bolso na parte de trás e as duas fitas marcadoras são úteis. Mas não gostei da espessura das páginas, é muito volumoso e pesado em comparação com outros cadernos com um número semelhante de páginas. Gosto de levar meu diário na bolsa, então isso foi decepcionante – não faço nenhum tipo de diário artístico ou algo que se beneficie de páginas mais grossas.

🧠 Curiosidade: Um planejador de produtividade com um design bonito faz mais do que organizar — é um presente atencioso e elegante que motiva durante todo o ano. Precisa de mais ideias? Explore este guia definitivo de presentes de Natal!

Menções especiais

: Um planejador digital de produtividade que combina o timeboxing com um foco profundo no trabalho. Sincronize tarefas, calendários e prioridades sem esforço para um planejamento consciente Sunsama: Um planejador digital de produtividade que combina o timeboxing com um foco profundo no trabalho. Sincronize tarefas, calendários e prioridades sem esforço para um planejamento consciente : Produtividade e jogos se unem! Conclua tarefas, ganhe recompensas e suba de nível em seus hábitos em um sistema inspirado em RPG Habitica: Produtividade e jogos se unem! Conclua tarefas, ganhe recompensas e suba de nível em seus hábitos em um sistema inspirado em RPG : Um aplicativo de lista de tarefas elegante e com inteligência artificial. Priorize tarefas, automatize agendamentos e mantenha o foco com lembretes inteligentes Todoist: Um aplicativo de lista de tarefas elegante e com inteligência artificial. Priorize tarefas, automatize agendamentos e mantenha o foco com lembretes inteligentes

➡️ Leia mais: Melhores softwares de controle de tempo

Aumente sua produtividade e melhore seu planejamento com o ClickUp

A verdadeira produtividade não se resume a planejar, mas sim a criar um sistema que se adapte ao seu fluxo de trabalho e o mantenha avançando. Seja para mapear tarefas diárias, definir metas de longo prazo ou lidar com vários projetos, ter uma abordagem estruturada faz toda a diferença.

É aí que o ClickUp assume a liderança! Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de tarefas, acompanhamento de hábitos e colaboração sem esforço em uma plataforma elegante. Organize suas listas de tarefas, planeje projetos e alinhe todos os detalhes (e colegas de equipe) — sem necessidade de ferramentas extras.

Pronto para abandonar o planejamento comum e obter produtividade sem esforço? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp!