Modelos gratuitos de termos e condições para sites, aplicativos e serviços

Ignorar os seus termos e condições pode não parecer grande coisa, até você se ver envolvido em uma disputa sem nenhuma proteção legal.

De atrasos nos pagamentos ao uso indevido de conteúdo, você se expõe a riscos legais e financeiros que poderiam ser evitados com um simples contrato. Esteja você criando uma plataforma SaaS, administrando um site de comércio eletrônico ou lançando um aplicativo móvel, definir termos claros e juridicamente vinculativos desde o início protege ambas as partes.

Mas redigir um documento jurídico completo não é exatamente a tarefa favorita de um fundador.

É aí que entram nossos modelos gratuitos de termos e condições — fáceis de usar, totalmente personalizáveis e em conformidade com as leis aplicáveis. Você cuida do seu negócio. Deixe que esses modelos cuidem das questões jurídicas enfadonhas. Vamos começar, então.

O que são modelos de termos e condições?

Um modelo de termos e condições é um documento jurídico pré-elaborado que descreve as regras que os usuários devem seguir ao acessar um site, aplicativo ou serviço digital. Ele ajuda a definir o comportamento esperado do usuário, limita a responsabilidade da empresa e explica os direitos e responsabilidades de ambas as partes.

Se você oferece software ou aplicativos para download, isso pode incluir um Contrato de Licença de Usuário Final (EULA).

Esses modelos geralmente incluem seções sobre propriedade intelectual, condições de pagamento, conteúdo gerado pelo usuário, processo de criação de conta, cláusula de rescisão e lei aplicável

Usar um modelo garante que você não perca nenhuma cláusula exigida por lei, além de economizar tempo e dinheiro com a contratação de assistência jurídica.

Os modelos do ClickUp são projetados para cumprir as leis de privacidade de dados e outras regulamentações relevantes, dependendo do seu setor ou da região em que você opera. Você também pode editar esses modelos para se adequar ao seu produto ou serviço, mantendo a conformidade.

💡 Dica profissional: inclua uma cláusula para as disposições restantes, para que o restante do seu contrato permaneça válido caso uma parte seja invalidada.

Mais de 20 modelos de termos e condições

Se você deseja economizar tempo e, ao mesmo tempo, manter a conformidade legal, um modelo de contrato de termos e condições personalizado e pronto para uso pode ser uma grande vantagem.

Abaixo estão algumas opções sólidas do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, e outras plataformas para ajudá-lo a criar termos que resistam a um escrutínio rigoroso.

1. Modelo de Termos de Serviço do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Construa uma base jurídica sólida com o modelo de Termos de Serviço do ClickUp, pronto para personalizar

O modelo de Termos de Serviço do ClickUp fornece uma estrutura pronta para edição que inclui seções essenciais, como escopo do serviço, limitações, leis aplicáveis, isenções de responsabilidade e direitos do usuário.

Projetado para se adequar a negócios baseados em produtos ou serviços, este modelo oferece suporte à conformidade legal sem exigir amplo conhecimento jurídico. Ele também ajuda você a entender o máximo permitido pelo contrato legal.

Criado no ClickUp Docs, ele se integra aos recursos de acompanhamento de projetos, para que você possa atribuir atualizações, colaborar com sua equipe e até mesmo automatizar a publicação em suas plataformas.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Cubra todas as seções essenciais para contratos de serviços voltados ao público

Inclua linguagem jurídica editável adequada para vários setores

Apoie a transparência do cliente e a aplicação da política da plataforma

Acesse avisos integrados para cláusulas de aviso prévio e rescisão

🔑 Ideal para: equipes de SaaS, agências ou fundadores individuais que estão criando sua primeira página de condições.

Veja o que Siobhan Wheelan, diretora e consultora certificada da ClickUp na SDW Consultant, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

2. Modelo de contrato de serviço genérico da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina os termos de serviço e as cláusulas de pagamento com o modelo de contrato de serviço genérico da ClickUp

O modelo de contrato de serviço genérico da ClickUp ajuda você a redigir um contrato legalmente vinculativo que descreve os serviços, prazos de entrega e condições de pagamento. Ele se conecta diretamente a tarefas, metas e lembretes, para que tudo permaneça visível e responsável.

Este modelo de contrato de serviço é perfeito para criar termos que se adaptam ao seu negócio, seja ele baseado em projetos ou em serviços recorrentes.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Use tabelas para mapear serviços, cronogramas e responsabilidades

Atribua propriedade a seções usando campos personalizados e tarefas

Abrange prazos, remuneração, resultados esperados e confidencialidade

Inclua cláusulas editáveis para resolução de disputas ou rescisão

Fornece uma estrutura para definir funções e responsabilidades, detalhar cláusulas de confidencialidade e definir o processo de resolução de disputas

Funciona como um contrato principal reutilizável que você pode duplicar e adaptar para cada novo compromisso com o cliente

🔑 Ideal para: Freelancers, consultores e agências que lidam com contratos de serviços em várias fases.

3. Modelo de carta de acordo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina claramente as expectativas do projeto com o modelo de carta de acordo da ClickUp

O modelo de carta de acordo da ClickUp fornece um documento limpo e editável para descrever o escopo do trabalho, as funções, as taxas e as condições de um acordo entre duas partes. É perfeito para acordos ou parcerias de curto prazo que ainda exigem clareza e certeza jurídica.

O modelo é conciso, mas inclui o essencial: escopo do trabalho, duração, pagamento e expectativas mútuas. Ele também inclui notas práticas para orientar os usuários na redação de termos claros, desde condições de pagamento até responsabilidades e até mesmo cláusulas de rescisão.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Descreva as expectativas linha por linha com uma estrutura integrada

Mantenha todas as etapas do contrato sincronizadas usando atualizações de status

Formalize acordos verbais em um documento claro e acessível

Defina responsabilidades mútuas em projetos de curto prazo ou informais

Colete assinaturas digitais facilmente por meio de integrações e acompanhe as revisões do contrato e o histórico de aprovações

🔑 Ideal para: Profissionais criativos, consultores, pequenas parcerias, freelancers ou equipes que trabalham em projetos de escopo fixo com clientes externos

🎥 Assista: Como usar o ClickUp como advogado:

💡Dica profissional: Lembre aos usuários que eles são os únicos responsáveis pelas atividades realizadas em suas contas, especialmente quando se trata de acesso a dados ou cobrança. Especifique atividades proibidas, como scraping, spam ou engenharia reversa, para evitar áreas cinzentas legais.

4. Modelo de contrato freelance ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Proteja seus projetos freelance com termos e condições de pagamento claros com o modelo de contrato freelance da ClickUp

Os freelancers muitas vezes lidam com vários clientes, tornando crucial ter contratos irrefutáveis. O modelo de contrato para freelancers da ClickUp ajuda os trabalhadores independentes a proteger seu trabalho com acordos juridicamente válidos e fáceis de editar.

Ele foi desenvolvido para ser rápido — carregado no ClickUp Docs e conectado ao rastreamento de tarefas, para que você não precise alternar entre ferramentas ao gerenciar entregas, prazos ou condições de pagamento.

Este modelo divide o contrato em seções editáveis para escopo, taxas, prazos, cláusulas de rescisão e termos de confidencialidade. Você pode envolver os clientes para aprovações, atribuir tarefas para atualizações do contrato e automatizar lembretes para garantir a assinatura em tempo hábil.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Inclua prazos de revisão e aprovação para evitar o aumento do escopo

Estabeleça diretrizes claras sobre propriedade, edições e prazos

Duplique facilmente para cada compromisso em seu CRM freelance

Estruture o escopo do trabalho e os resultados esperados com blocos de tarefas

🔑 Ideal para: Designers, desenvolvedores, escritores e freelancers remotos que desejam otimizar sua integração e, ao mesmo tempo, proteger seus direitos.

5. Modelo de contrato de consultoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina termos, taxas e escopo de forma clara com o modelo de contrato de consultoria da ClickUp

O modelo de contrato de consultoria da ClickUp foi criado para lidar com todos os detalhes, desde a descrição das responsabilidades e entregas até a definição das condições de pagamento, cláusulas de confidencialidade e disposições de rescisão.

Por ser nativo do ClickUp, o modelo oferece um fluxo de trabalho unificado: revisões de propostas, aprovações de contratos, acompanhamento de marcos e correspondência com clientes acontecem em um só lugar. É especialmente útil quando o consultor opera de forma independente, mas precisa de documentação de nível empresarial.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Documente termos de consultoria complexos com clareza e respaldo jurídico

Incorpore direitos de propriedade intelectual e limites de responsabilidade com facilidade

Centralize as aprovações entre consultores e clientes em um único espaço de trabalho seguro

Use tarefas para dividir serviços, cronogramas e entregas

🔑 Ideal para: Consultores, agências e empresas de serviços profissionais que gerenciam vários clientes e contratos de prestação de serviços.

6. Modelo de contrato de compra e venda da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os termos de venda, detalhes de pagamento e entrega em um só lugar com o modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

Quando as transações financeiras envolvem bens ou serviços, um contrato formal de compra e venda é fundamental. O modelo de contrato de compra e venda da ClickUp foi projetado para empresas em rápida evolução que precisam finalizar contratos rapidamente, sem longas negociações jurídicas.

Este modelo é perfeito para pedidos recorrentes, fluxos de trabalho de aquisição ou contratos entre fornecedores e clientes e oferece suporte à integração com ferramentas financeiras e de ERP.

O que diferencia este modelo é sua capacidade de lidar com todo o fluxo de trabalho — desde o esboço dos termos do acordo até o monitoramento das etapas de entrega pós-assinatura — tudo em uma plataforma centralizada.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Formalize os termos de preços, condições de envio e políticas de devolução

Crie cronogramas e sincronize marcos de entrega com o restante do seu pipeline operacional

Use visualizações de tarefas para acompanhar as etapas do contrato e as aprovações do comprador e do vendedor

Forneça trilhas de auditoria com assinaturas incorporadas e histórico de versões

Registre condições de pagamento, detalhes do produto e informações do cliente em formatos reutilizáveis

🔑 Ideal para: equipes de vendas, fornecedores de comércio eletrônico e prestadores de serviços que gerenciam transações de grande volume ou repetidas.

7. Modelo de contrato de prestador de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a conformidade contratual ao contratar ajuda externa com o modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

O modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp foi projetado para equipes que frequentemente contratam freelancers ou prestadores de serviços independentes. O que o destaca é a forma como ele vincula cada seção do contrato a etapas reais de execução dentro do seu fluxo de trabalho da ClickUp.

Use este modelo para definir claramente o escopo do trabalho, prazos e expectativas sem precisar alternar entre contratos e ferramentas de projeto. Você pode atribuir funções, criar rastreadores de progresso e vincular arquivos do projeto diretamente ao seu contrato, tornando a integração mais tranquila e reduzindo a probabilidade de disputas.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Mantenha os acordos legais e a entrega do projeto no mesmo espaço de trabalho

Acompanhe as etapas do contrato, desde a minuta até a assinatura, usando status personalizados

Atribua prazos e entregas aos contratados usando tarefas

Armazene registros, comunicações e registros de pagamento em um painel visual

🔑 Ideal para: Empresas que contratam profissionais freelancers ou contratados em vários departamentos.

8. Modelo de contrato de trabalho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Cubra funções, responsabilidades e proteções legais com o modelo de contrato de trabalho da ClickUp

O modelo de contrato de trabalho da ClickUp foi projetado para ambientes de contratação dinâmicos, onde a precisão e a conformidade são importantes. Desde a descrição das funções do cargo até os detalhes sobre salário, benefícios e expectativas de conduta, este modelo mantém tudo organizado. Ele se sincroniza facilmente com painéis e fluxos de trabalho, permitindo que você gerencie os processos de contratação juntamente com a elaboração de contratos.

Medidas de segurança robustas garantem que apenas usuários autorizados tenham acesso a documentos confidenciais.

Além disso, para conteúdos regidos por leis de direitos autorais, você pode gerenciar facilmente as permissões para garantir que o acesso seja concedido apenas à pessoa autorizada por escrito, protegendo assim sua propriedade intelectual dentro do ClickUp.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Defina os termos de emprego e as expectativas de comportamento em um único documento

Colabore com gerentes de contratação usando comentários de tarefas integrados

Use painéis para acompanhar o status das revisões em vários contratos

Armazene os contratos assinados junto com as listas de verificação de integração dos funcionários

🔑 Ideal para: equipes de RH, recrutadores e fundadores de startups que estão ampliando suas equipes com clareza jurídica.

9. Modelo de adendo ao contrato da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça atualizações claras no contrato sem reescrever todo o acordo com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp

Quando os contratos originais precisam de alterações nas cláusulas, o modelo de adendo ao contrato da ClickUp vem em seu socorro. Em vez de redigir um documento totalmente novo, você pode usar este modelo para registrar, compartilhar e acompanhar rapidamente quaisquer atualizações legais, mantendo seu contrato original intacto.

Desde a inserção de novas cláusulas até a revisão de termos desatualizados, este modelo permite que você documente as alterações com total transparência. Você também poderá atribuir tarefas de revisão, acompanhar o histórico de versões e notificar as partes interessadas, tudo a partir do mesmo espaço de trabalho.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Mantenha os termos originais do contrato ao sinalizar novas alterações

Acompanhe o status das alterações com fluxos de trabalho claros

Coordene aprovações legais dentro dos fluxos de trabalho do projeto

Consulte os contratos originais com campos de documentos vinculados

🔑 Ideal para: Equipes jurídicas internas, administradores de contratos e gerentes de projeto que precisam revisar contratos sem precisar recomeçar do zero.

Use sua voz para adicionar cláusulas, pesquise na internet a linguagem jurídica a ser usada e atribua o trabalho de redação e revisão aos colegas de trabalho — sem usar as mãos, onde quer que você esteja, com o Talk to Text

Obtenha insights instantâneos sobre tendências de gastos, preveja despesas futuras e gere detalhamentos ou resumos orçamentários com apenas um comando

Tenha acesso a modelos de IA premium, como ChatGPT, Gemini, Claude e muito mais, para obter ajuda na elaboração e revisão de T&C Alterne entre os principais modelos de IA no ClickUp usando o Brain MAX

10. Modelo de memorando de acordo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre os termos da negociação e acompanhe os negócios sem perder os detalhes com o modelo de memorando de negócios do ClickUp

O modelo de memorando de acordo da ClickUp é leve, focado e perfeito para negociações pré-contratuais, parcerias com fornecedores ou aprovações internas de alto risco. Ao contrário dos contratos completos, este modelo oferece um local centralizado para alinhar preços, entregas, prazos e responsabilidades principais.

O modelo permite aprovações rápidas e alinhamento interno, oferecendo campos dedicados para colaboradores, notas de confidencialidade e detalhamento de remunerações. Ele também se integra ao ClickUp Tasks, para que você possa acompanhar revisões, definir prazos e gerenciar a comunicação com todas as partes para manter as equipes alinhadas sem longos atrasos legais.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Destaque as partes interessadas, datas, remuneração e termos do contrato

Acompanhe todas as alterações ou aprovações com fluxos de trabalho de tarefas

Defina lembretes para assinaturas, revisões e acompanhamentos

Organize memorandos por estágio do negócio usando tags de status

🔑 Ideal para: Equipes de produção, investidores, gerentes de vendas e líderes de agências que gerenciam várias negociações ao mesmo tempo.

11. Modelo de revisão de contrato ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise contratos legais sem perder nenhuma cláusula com o modelo de revisão de contratos do ClickUp

O modelo de revisão de contrato da ClickUp foi projetado para ajudar equipes jurídicas, gerentes e clientes a rastrear, comentar e resolver feedbacks sobre contratos antes da execução. Em vez de sinalizar manualmente problemas em documentos dispersos, você obtém uma visão clara do que está pendente, do que foi aprovado e de quem é o único responsável pela próxima ação.

Este modelo inclui listas de verificação de aprovação, notas de revisão, seções de sinalização de riscos e atribuições de revisores — tudo vinculado ao contrato original. Além disso, utilize seções dedicadas para armazenar requisitos legais, marcar cláusulas e acompanhar o status do contrato nas fases do cliente, interna e de execução.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Use cinco visualizações pré-criadas para gerenciar fluxos de trabalho de contratos

Centralize comentários e aprovações de contratos entre as partes interessadas

Destaque cláusulas de risco, inconsistências e alertas de conformidade

Transforme contratos de rascunhos em execuções em um espaço estruturado

🔑 Ideal para: equipes jurídicas, gerentes de contratos ou startups que estão ampliando parcerias B2B.

12. Modelo de contrato de aluguel ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Proteja sua propriedade com termos claros usando o modelo de contrato de aluguel da ClickUp

O modelo de contrato de locação da ClickUp oferece um formato pré-estruturado que abrange termos de locação, depósitos de segurança, cronogramas de pagamento, responsabilidades do locatário e políticas de uso da propriedade. Isso facilita para os proprietários definirem termos, responsabilidades e condições de locação.

Ao contrário dos PDFs genéricos de aluguel, este modelo se integra a ferramentas de agendamento, lembretes recorrentes e rastreadores de documentos, oferecendo aos administradores de imóveis uma maneira digital de gerenciar contratos de locação. Como resultado, ele simplifica a carga de trabalho e protege os interesses do locador e do locatário.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Defina prazos para cobrança de aluguel, depósitos e renovações

Vincule registros de locatários e detalhes do contrato a um hub de projetos

Armazene os contratos assinados para acesso rápido e conformidade

Automatize alertas para expiração de contratos de locação ou violações de regras

🔑 Ideal para Proprietários, equipes imobiliárias e gerentes de propriedades em espaços de coworking que lidam com locações residenciais de curto ou longo prazo.

13. Modelo de contrato de parceria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore termos de colaboração de forma clara com o modelo de acordo de parceria da ClickUp

Está lançando um novo empreendimento com outra parte? O modelo de acordo de parceria da ClickUp ajuda você a estabelecer as bases para joint ventures, alianças comerciais ou investimentos compartilhados. Ele abrange tudo, desde contribuições financeiras até funções dos parceiros e resolução de conflitos.

Ele foi criado para proporcionar clareza e responsabilidade entre os parceiros, com ferramentas integradas para compartilhamento de arquivos, notificações e acompanhamento de prazos.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Defina claramente as funções dos parceiros, a divisão do capital e os direitos de decisão

Aborde estratégias de saída, termos de dissolução e procedimentos de disputa

Compartilhe edições e aprovações com segurança com as partes interessadas

Armazene todos os contratos e atualizações de parceiros em um único espaço de trabalho

🔑 Ideal para: Parceiros de negócios, cofundadores ou agências que estão entrando em empreendimentos colaborativos.

14. Modelo de política da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize as regras internas com o modelo de política da empresa ClickUp

Toda organização precisa de um código de operações e comportamento documentado. O modelo de política da empresa ClickUp oferece às equipes de RH e à liderança um espaço dedicado para redigir, armazenar e gerenciar políticas internas. É uma configuração simples baseada em documentos que mantém todos os detalhes — desde padrões de comportamento no local de trabalho até políticas de PTO — em um só lugar.

Com este modelo de política da empresa carregado no ClickUp, você pode atribuir a propriedade a diferentes seções da política, agendar revisões e até mesmo acompanhar o reconhecimento dos funcionários.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Organize as expectativas do local de trabalho em um formato claro e profissional

Implemente atualizações em departamentos ou equipes específicos com facilidade

Incorpore hiperlinks para documentos jurídicos externos ou wikis da intranet

Crie uma única fonte de verdade para conformidade e conduta

As seções são pré-rotuladas para personalização e controle de versão, facilitando a atualização à medida que a cultura da empresa ou a legislação evoluem

🔑 Ideal para: líderes de RH, gerentes de operações ou fundadores que estão criando a política e a estrutura interna da empresa

15. Modelos de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize as operações com o modelo de manual do funcionário

O modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp consolida toda a documentação interna — políticas de assiduidade, regras de férias, diretrizes de utilização de TI, protocolos de segurança e procedimentos de escalonamento — num único documento de referência atualizado.

Estruturado em seções com recursos de navegação rápida e atribuição de tarefas, ele funciona como um centro de conhecimento pesquisável durante a integração, o treinamento e as auditorias.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Agrupe todas as políticas, procedimentos e manuais em um único espaço de trabalho

Atribua tarefas de edição ou conformidade a membros específicos da equipe

Colabore nas atualizações usando o Docs e os comentários integrados

Defina ciclos de revisão com lembretes e notificações automáticas

🔑 Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e fundadores que estão formalizando processos internos.

16. Modelo de Termos e Condições do Site pela Template. Net

O Modelo de Termos e Condições para Sites da Template. Net oferece uma estrutura jurídica básica para negócios online, blogueiros e plataformas digitais. Ele abrange elementos essenciais, como propriedade do conteúdo, limitação de responsabilidade, atividades proibidas e cláusulas de jurisdição, conferindo credibilidade jurídica e clareza ao seu site para os usuários.

O modelo é editável e pode ser rapidamente adaptado para se adequar ao seu modelo de negócio. Inclui secções claras, obrigações do utilizador e exemplos incorporados para acelerar a conformidade sem consultas jurídicas dispendiosas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha o consentimento legalmente vinculativo do usuário com uma seção de reconhecimento integrada

Preencha previamente os campos de nome de usuário, e-mail e data para economizar tempo de administração

Personalize cláusulas como responsabilidade, direitos de propriedade intelectual e regras de uso sem precisar formatar tudo do zero

Publique ou incorpore instantaneamente sem precisar redesenhar o layout

🔑 Ideal para: Proprietários de sites, produtos SaaS e agências que coletam o consentimento do usuário.

17. Modelo de Termos e Condições de Comércio Eletrônico da Template. Net

Projetado para lojas online e mercados, o Modelo de Termos e Condições de Comércio Eletrônico da Template. Net inclui cláusulas essenciais para transações, remessas, impostos, reembolsos e responsabilidades do usuário.

Quer você venda produtos físicos, assinaturas ou produtos digitais, este modelo ajuda a definir claramente os direitos e responsabilidades dos compradores e vendedores. Campos editáveis e cláusulas recomendadas permitem uma rápida implementação em várias plataformas e lojas personalizadas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Especifique claramente os prazos de devolução, isenções de responsabilidade de envio e termos de preços para informar os usuários

Adicione ou remova cláusulas sem precisar reformatar nada

Use os campos integrados para coletar o reconhecimento do cliente por escrito

Incorpore este formulário em uma página de checkout ou envie um formulário pós-compra para conformidade legal

🔑 Ideal para: Vendedores online, dropshippers e proprietários de plataformas de comércio eletrônico.

18. Modelo de Termos e Condições de Assinatura da Template. Net

O Modelo de Termos e Condições de Assinatura da Template. Net abrange contratos de serviços contínuos, especialmente para ferramentas SaaS, caixas de assinatura ou associações. Ele descreve ciclos de faturamento, cláusulas de renovação, políticas de cancelamento, direitos do usuário e compromissos de suporte.

Este recurso pronto para uso permite que você defina como os usuários interagem com serviços recorrentes e o que acontece quando eles cancelam, atualizam ou violam os termos. Ele também se integra bem a fluxos de integração, portais de pagamento ou formulários de inscrição.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha consentimento antecipado para cobranças recorrentes e renovações automáticas

Defina claramente os termos de reembolso e cancelamento para evitar disputas

Personalize os detalhes do serviço e os níveis de preços sem alterar o layout

Utilize os campos integrados para documentar o acordo com nome, data e assinatura

🔑 Ideal para: plataformas SaaS, associações digitais, serviços de assinatura de caixas

19. Modelo de termos e condições para aplicativos móveis da Template. Net

Como o nome sugere, o Modelo de Termos e Condições para Aplicativos Móveis da Template. Net oferece aos desenvolvedores e startups uma maneira rápida de cumprir os requisitos da loja de aplicativos. Ele abrange direitos de propriedade intelectual, compras no aplicativo, comportamento do usuário, acesso a dados e links de terceiros.

Quer você esteja lançando no iOS, Android ou ambos, este modelo garante que seus termos sejam fáceis de usar e compatíveis com o aplicativo. Você também encontrará seções para cláusulas de arbitragem, contratos de licença e termos para limitar a responsabilidade — todos formatados para facilitar a leitura em dispositivos móveis.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Defina limites de uso e impeça o compartilhamento não autorizado de credenciais de login

Obtenha a aceitação do usuário em relação à sua política de privacidade, termos e isenções de responsabilidade

Incorpore o consentimento legal no fluxo de inscrição do seu aplicativo

Personalize os termos rapidamente sem precisar recorrer a um advogado para redigir o documento

🔑 Ideal para: Desenvolvedores de aplicativos, equipes de conformidade, líderes de produto que lidam com plataformas voltadas para o usuário

20. Modelo de Termos e Condições da Iubenda

via iubenda

O Modelo de Termos e Condições da iubenda é um documento jurídico personalizável, projetado para conformidade internacional. É ideal para sites e plataformas que lidam com usuários internacionais, coleta de dados ou setores regulamentados.

A ferramenta gera automaticamente cláusulas com base nas suas seleções (tipo de negócio, modelo de pagamento e uso de dados) e se integra às ferramentas de privacidade e políticas de cookies da iubenda. É especialmente útil para equipes que desejam precisão jurídica sem contratar um advogado dedicado.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Defina o uso pessoal versus comercial e proíba o compartilhamento de credenciais desde o início

Defina suas regras de coleta de dados e privacidade sem precisar contratar uma equipe jurídica

Obtenha o reconhecimento do usuário por meio de campos integrados para assinatura e data

Incorpore diretamente no processo de registro do seu aplicativo ou no portal do usuário

🔑 Ideal para: Empresas globais de SaaS, plataformas de fintech e aplicativos baseados em dados.

21. Modelo de termos e condições da Termsfeed

via Termsfeed

O Modelo de Termos e Condições da TermsFeed oferece uma estrutura jurídica abrangente que cobre os direitos do usuário, obrigações, limitações de responsabilidade, regras de conteúdo e legislação aplicável. Ele foi projetado para dar suporte a uma ampla gama de casos de uso, desde plataformas SaaS e lojas de comércio eletrônico até aplicativos móveis.

O modelo está disponível em vários formatos (HTML, PDF, DOCX e Google Docs) e é compatível com um gerador interativo de termos e condições para fácil personalização. Esse gerador permite que você selecione cláusulas aplicáveis com base no seu tipo de serviço, estratégia de monetização e jurisdição.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Obtenha cláusulas prontas para uso para contas de usuário, IP, disputas e rescisão

Aplique rapidamente as regras com uma redação pronta para clickwrap

Proteja sua empresa com isenções de responsabilidade e seções de legislação aplicável integradas

Personalize por plataforma (aplicativo, web, SaaS) sem precisar começar do zero

🔑 Ideal para: Fundadores, equipes de produto e proprietários de sites que precisam de termos legais aplicáveis rapidamente

O que torna um modelo de termos e condições bom

Agora que você já viu os melhores modelos gratuitos, precisa saber como escolher o mais adequado para você. Um modelo sólido de termos e condições é um documento legal que deve proteger seu produto, seus usuários e sua reputação. O modelo certo inclui elementos legais não negociáveis que tornam as condições juridicamente vinculativas.

Aqui estão algumas coisas a ter em mente:

Cláusula de propriedade intelectual: escolha um modelo de termos e condições que proteja sua propriedade exclusiva e seus direitos de propriedade intelectual contra uso indevido

Condições de pagamento: procure um modelo que descreva claramente os ciclos de faturamento, as condições de reembolso e o processo de cobrança de taxas. Inclua quem arcará com os custos legais caso seja apresentada uma reclamação

Regras de comportamento do usuário: Decida quais modelos de termos e condições definem as expectativas de comportamento do usuário e faça referência às diretrizes da comunidade, quando aplicável

Cláusula de responsabilidade: procure um modelo que limite sua responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, incluindo lesões pessoais, e esclareça que os usuários procedem por sua própria conta e risco

Cláusula de detalhes de contato: defina um modelo de termos e condições que forneça aos usuários um e-mail oficial ou link para um formulário de suporte onde eles possam entrar em contato para tirar dúvidas ou esclarecer questões relacionadas ao contrato

Termos de conteúdo gerado pelo usuário : selecione um modelo que defina a propriedade e a responsabilidade pelo conteúdo adicionado pelos usuários

Seção sobre a lei aplicável: use um modelo que confirme que as condições do contrato são aplicáveis sob a jurisdição aplicável

Cláusula de rescisão: escolha modelos que abranjam quando o acesso pode ser revogado, especialmente por violações ou inclusão em qualquer lista de partes restritas, juntamente com opções de arbitragem ou mediação

Direitos de terceiros: opte por um modelo de termos e condições que identifique claramente sites de terceiros ao incorporar plug-ins, gateways de pagamento ou integrações sociais para evitar possíveis sobreposições de responsabilidade

Conformidade com as leis de privacidade de dados: Priorize modelos que expliquem as leis que regem como os dados do usuário são tratados e protegidos

Referência à Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital: Selecione modelos de termos e condições que incluam ações relacionadas à violação de direitos autorais

