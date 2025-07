As 10 melhores opções de modelos de histórias de usuários do Jira para equipes ágeis em 2025

O Jira é a ferramenta preferida de muitas equipes ágeis, mas sejamos honestos: nem sempre é tão simples quanto deveria ser. Criar e gerenciar histórias de usuários pode exigir alguns cliques a mais (e talvez algumas guias extras), especialmente se você estiver tentando manter a consistência em toda a equipe.

É aí que os modelos entram em cena. Um modelo de história de usuário sólido pode economizar tempo, reduzir falhas de comunicação e ajudar sua equipe a se concentrar no que importa: criar recursos que realmente resolvem os problemas dos usuários.

Nesta publicação, apresentaremos algumas das opções mais úteis de modelos de histórias de usuários do Jira (e talvez algumas maneiras mais inteligentes de criar modelos de histórias de usuários por meio do ClickUp ).

O que torna um modelo de história de usuário do Jira bom?

Um modelo sólido para uma história de usuário no Jira começa com um formato e uma estrutura claros para apresentar sua história de usuário (por exemplo, Como [usuário], eu quero [objetivo], para que [valor]). E termina com a remoção de obstáculos para uma entrega eficiente.

Aqui estão cinco qualidades essenciais, além da formatação consistente, que tornam um modelo de história de usuário do Jira adequado para equipes de desenvolvimento de software ágil:

Estrutura clara com formatação consistente: um bom modelo usa um formato padrão (por exemplo, Como [usuário], eu quero [objetivo], para que [valor]) para manter a clareza e garantir que todas as histórias sejam fáceis de ler e entender

Critérios de aceitação integrados: Incluir uma lista de verificação ou seção para critérios de aceitação garante que cada história seja testável e alinhada com a Definição de Concluído (DoD)

Espaço para contexto e dependências: Modelos robustos incluem campos ou prompts para contexto de negócios, tarefas vinculadas ou bloqueadores, ajudando as equipes a priorizar e estimar com mais precisão

Oferece suporte à colaboração e ao refinamento: Os melhores modelos apresentam perguntas ou campos que incentivam a discussão durante a organização do backlog, como impacto no usuário, casos extremos e notas de design

Personalizável para diferentes equipes e fluxos de trabalho: Cada equipe trabalha de maneira diferente. Bons modelos do Jira são flexíveis o suficiente para se adaptar a diferentes funções (por exemplo, desenvolvimento, controle de qualidade, experiência do usuário) ou tipos de projeto (por exemplo, recursos versus dívida técnica)

O uso de modelos de histórias consistentes melhora a clareza, economiza tempo e ajuda as equipes ágeis a gerenciar as histórias de usuários do Jira com eficiência.

👀 Curiosidade: a sigla “INVEST” orienta histórias de usuários positivas: Independentes, Negociáveis, Valiosas, Estimáveis, Pequenas e Testáveis. O especialista em Agile Bill Wake cunhou essa sigla para ajudar as equipes a escrever histórias eficazes.

os 10 melhores modelos de histórias de usuários do Jira

Aqui estão os melhores modelos de histórias de usuários do Jira para ajudá-lo a escrever histórias claras e acionáveis, alinhadas com as metas de sprint da sua equipe.

Cada modelo segue um formato centrado no usuário e pode ser copiado diretamente para a tela de criação do Jira ou reutilizado por meio de modelos de histórias e modelos de problemas do Jira, caso você tenha configurado automação ou ferramentas de terceiros.

1. Modelo Scrum da Jira

via Jira

Você provavelmente já viu isso acontecer: as tarefas mudam constantemente no meio do sprint, ninguém sabe qual é a prioridade e os desenvolvedores ficam procurando requisitos vagos em threads do Slack e planilhas. O trabalho parece reativo em vez de planejado, e a equipe acaba corrigindo o que é urgente, não o que é importante.

O modelo Scrum da Jira oferece às equipes um método simples e repetível para criar histórias de usuários ágeis que começam com a perspectiva do usuário final e concluem com critérios de aceitação claramente definidos.

Cada história está vinculada a um sprint, dimensionada com pontos de história e visível para todos, desde o proprietário do produto até a equipe de desenvolvimento. Em vez de adivinhar o que vem a seguir, as equipes podem se concentrar no que já foi acordado, entregando valor um sprint de cada vez, com tempo integrado para revisar, ajustar e melhorar.

✨ Ideal para: equipes ágeis que desejam parar de reagir e começar a entregar com um fluxo de trabalho de sprint claro e estruturado

2. Modelo de gerenciamento de campanhas da Jira

via Jira

O aspecto mais desafiador do gerenciamento de campanhas envolve a transição do planejamento para a execução. As tarefas são atribuídas e depois reorganizadas. Os prazos ficam confusos. As aprovações ficam na caixa de entrada de alguém, enquanto a equipe continua trabalhando sem elas.

O modelo de gerenciamento de campanhas do Jira existe porque as equipes ágeis perdem tempo tentando criar modelos e gerenciar a campanha e a coordenação em torno dela.

Cada tarefa se torna um item rastreável com responsáveis e critérios de aceitação claros, e cada avanço fica visível para a equipe. Este modelo é a maneira de substituir confusões por responsabilidade sem precisar criar um novo sistema do zero todas as vezes.

✨ Ideal para: equipes de marketing que lançaram ideias excelentes com atraso porque a execução continuava sendo adiada

📚 Leia mais: O guia definitivo para gerenciamento de projetos Scrum

3. Modelo de controle de processos da Jira

via Jira

As coisas dão errado entre “Já fizemos isso centenas de vezes” e “Por que erramos desta vez?”. Quando os processos ficam na cabeça das pessoas ou são passados informalmente, etapas são puladas, o contexto se perde e os erros se repetem.

O modelo de controle de processos do Jira corrige isso, transformando fluxos de trabalho repetitivos em sistemas estruturados e rastreáveis com as automações do Jira.

Cada etapa se torna uma solicitação do Jira com um responsável definido, critérios de aceitação claros e automação que mantém as coisas em movimento. Chega de começar do zero, de confiar na memória ou de procurar a mesma pessoa duas vezes. É consistência integrada.

✨ Ideal para: equipes que precisam executar processos recorrentes sem precisar explicá-los novamente todas as vezes

4. Modelo DevOps da Jira

via Jira

Depois de corrigir um bug, enviar um patch e assumir a implantação, um cliente relata o mesmo problema dias depois. Acontece que a implantação falhou e ninguém sinalizou isso. A equipe de desenvolvimento achou que a equipe de operações tinha resolvido. A equipe de operações nunca recebeu o ticket da história do usuário.

É aqui que o modelo DevOps da Jira faz a diferença. Ele conecta seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e TI em um único pipeline visível, simplificando a criação e a resolução de problemas. Você pode criar histórias de usuários, acompanhar alterações, vincular commits e incorporar regras de automação para que nada se perca na tradução.

✨ Ideal para: equipes de software e TI que precisam de melhores transferências entre código e implantação

📮 ClickUp Insight: A ClickUp descobriu que 27% dos entrevistados enfrentam desafios com reuniões que carecem de acompanhamento, resultando em itens de ação perdidos, tarefas não resolvidas e produtividade reduzida. Esse problema é agravado pela forma como as equipes acompanham seu trabalho. De acordo com nossa pesquisa de comunicação em equipe, quase 40% dos profissionais rastreiam manualmente os itens de ação — uma abordagem demorada e propensa a erros —, enquanto 38% usam métodos inconsistentes que aumentam as chances de falhas de comunicação e prazos perdidos. O ClickUp resolve esse caos transformando instantaneamente as decisões das reuniões em tarefas atribuídas dentro da mesma plataforma onde o trabalho é feito.

5. Modelo de gerenciamento de projetos da Jira

via Jira

Metade do esforço no gerenciamento de um projeto é dedicado apenas a mantê-lo visível. Quando as atualizações das tarefas ficam em cinco ferramentas diferentes e os cronogramas não são claros, as equipes têm dificuldade para se manter alinhadas. Os gerentes passam mais tempo acompanhando o trabalho do que avançando nele.

O modelo de gerenciamento de projetos do Jira ajuda a evitar isso. Ele oferece um único local para planejar tarefas, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso em todo o projeto.

Veja como funciona: cada tarefa se torna uma solicitação do Jira com prazos, responsáveis e atualizações de status integradas, para que as equipes possam acompanhar o que está acontecendo sem reuniões ou acompanhamentos extras.

✨ Ideal para: equipes que desejam um acompanhamento confiável dos projetos sem depender de verificações manuais constantes

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa, quase 88% dos líderes ainda dependem de verificações manuais, painéis ou reuniões para obter atualizações. O custo? Perda de tempo, mudança de contexto e, muitas vezes, informações desatualizadas. Quanto mais energia você gasta buscando atualizações, menos energia tem para agir com base nelas. Os Autopilot Agents do ClickUp, disponíveis em Listas e Chats, mostram instantaneamente as mudanças de status e os tópicos de discussão críticos. Chega de pedir à sua equipe para enviar “atualizações rápidas”. 👀 💫 Resultados reais: A Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

📖 Leia também: Integrações do Jira para funcionalidade e produtividade aprimoradas

6. Modelo de gerenciamento de serviços de TI da Jira

via Jira

As equipes de TI geralmente gerenciam solicitações por meio de caixas de entrada compartilhadas ou threads de bate-papo, o que dificulta o rastreamento da responsabilidade e dos tempos de resposta. Como resultado, os tickets ficam atrasados e os problemas se agravam antes que alguém tome uma atitude.

O modelo de gerenciamento de serviços de TI da Jira resolve isso organizando solicitações, incidentes e alertas em um único sistema. Esse modelo ágil ajuda as equipes a receber solicitações, atribuí-las automaticamente e responder mais rapidamente por meio de alertas integrados e agendas de plantão.

Com automação, suporte multicanal e relatórios integrados, as equipes podem gerenciar solicitações de serviço recebidas e incidentes críticos sem perder tempo coordenando por e-mail.

✨ Ideal para: equipes de TI que precisam de maneiras rápidas, organizadas e escaláveis de lidar com solicitações de serviço e resposta a incidentes

💡 Dica profissional: Gerenciar épicos ágeis pode ser complicado. Divida os épicos em histórias de usuários menores assim que forem adicionados ao backlog — não espere até o planejamento do sprint. Isso ajuda sua equipe a estimar o trabalho com antecedência, identificar dependências mais rapidamente e evitar surpresas de última hora. Use rótulos ou campos personalizados para manter as histórias agrupadas e rastreáveis em uma ferramenta de gerenciamento de sprint como o ClickUp.

7. Modelo de acompanhamento de tarefas para gerenciar projetos pelo Jira

via Jira

Um colega confirma a conclusão de uma tarefa, mas ela continua ausente do deck. Outra pessoa marcou como bloqueada, mas nunca atualizou a equipe. Enquanto isso, os prazos estão se aproximando e ninguém tem uma visão completa do que ainda falta fazer.

O Jira projetou o modelo de acompanhamento de tarefas especificamente para situações como essas.

O modelo oferece às equipes uma plataforma unificada para atribuir, atualizar e acompanhar tarefas. Você pode criar problemas no Jira com detalhes, prazos e critérios de aceitação, para que não haja confusão sobre o status ou a responsabilidade pela tarefa.

✨ Ideal para: equipes que têm dificuldade em manter todos alinhados ao lidar com várias tarefas em um projeto.

👀 Curiosidade: as histórias de usuários surgiram no final da década de 1990 como parte do Agile e do Extreme Programming (XP) para substituir especificações detalhadas por requisitos simples e focados no usuário. Essa abordagem enfatizava a colaboração e a adaptabilidade, ajudando as equipes a entregar valor rapidamente, concentrando-se no que os usuários precisavam e por quê.

8. Modelo de rastreamento de bugs da Jira

via Jira

Digamos que você encontre um bug durante o teste, anote-o no chat e siga em frente. Alguns dias depois, ele ainda não foi corrigido e agora está afetando outra coisa. Ninguém registrou, ninguém acompanhou e ninguém sabia quem era o responsável.

O modelo de rastreamento de bugs do Jira ajuda a evitar essas lacunas. Ele fornece à sua equipe uma abordagem estruturada para capturar, priorizar e resolver bugs por meio de fluxos de trabalho dedicados.

Isso mantém os bugs visíveis, rastreáveis e em movimento, antes que eles se acumulem.

✨ Ideal para: equipes de software que precisam rastrear e resolver bugs sem perder tempo com transferências pouco claras

9. Modelo de quadro Kanban da Jira

via Jira

A maioria das equipes não percebe quanto tempo gasta apenas tentando entender o que está acontecendo. A tarefa de alguém está atrasada, mas ninguém percebe. Uma atualização rápida se transforma em uma sincronização de 30 minutos. O trabalho está sendo feito, mas há uma crise de visibilidade.

O modelo de quadro Kanban do Jira ajuda as equipes a evitar essa confusão. Ele oferece um sistema visual para gerenciar tarefas em diferentes estágios, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”. Cada item é uma solicitação do Jira com status e responsabilidade claros, para que não haja dúvidas sobre quem está fazendo o quê ou onde as coisas estão paradas.

✨ Ideal para: equipes que precisam de visibilidade das tarefas diárias sem microgerenciamento

10. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da Jira

via Jira

Na maioria das equipes de suporte, as solicitações chegam mais rápido do que são classificadas. E-mails, mensagens de chat e tickets de ajuda se acumulam em diferentes lugares. Em pouco tempo, um simples atraso se transforma em um acompanhamento perdido.

O modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da Jira é a chave para evitar essas situações.

O modelo ajuda as equipes a configurar portais com a marca da empresa, definir tipos de solicitações claros e encaminhar as questões recebidas para as pessoas certas. Em vez de se esforçarem para acompanhar o ritmo, as equipes de suporte podem se manter organizadas e fornecer respostas personalizadas.

✨ Ideal para: equipes de atendimento ao cliente que precisam de uma maneira escalável de gerenciar o suporte externo sem perder o controle das solicitações individuais

Limitações do Jira

O Jira é poderoso para rastrear problemas e dar suporte a fluxos de trabalho ágeis, mas tem lacunas que muitas equipes descobrem quando ampliam seu uso. Aqui está o que você precisa saber antes de escrever uma boa história de usuário no Jira:

O Jira não oferece gerenciamento de recursos integrado, o que significa que você não pode visualizar ou equilibrar cargas de trabalho entre pessoas ou equipes sem ferramentas de terceiros

Não há gerenciamento de portfólio nativo para alinhar vários projetos com as metas de negócios, monitorar interdependências ou acompanhar a integridade do portfólio

Faltam recursos de controle de orçamento — as equipes não podem atribuir custos , monitorar despesas ou gerenciar tempo x dinheiro dentro do Jira sem plug-ins

O planejamento de capacidade e carga de trabalho é limitado, então não é fácil ver quem está sobrecarregado ou subutilizado , o que pode levar a atrasos ou esgotamento

A tomada de decisões é limitada por ferramentas de previsão restritas, mas o Jira não simula cargas de trabalho futuras nem avalia o impacto das mudanças nos projetos

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Jira para equipes ágeis

Modelos alternativos do Jira

O ClickUp resolve muitos dos desafios que o Jira deixa em aberto. Para começar, o ClickUp oferece às equipes um sistema único para gerenciar pessoas, cronogramas e entregas sem a necessidade de várias integrações.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne seus projetos, documentação e conversas, acelerados pela IA de última geração. Ele oferece mais de 1.000 modelos para você escolher, seja para gerenciar um roteiro de produto, planejar sprints, acompanhar orçamentos ou alinhar metas multifuncionais. Com recursos integrados, como a visualização de carga de trabalho para planejamento de capacidade, campos personalizados para acompanhar orçamentos e tempo, metas para alinhamento no nível do portfólio e ClickUp Brain para insights e relatórios instantâneos, você não precisa unir várias ferramentas para ter uma visão completa dos seus projetos.

Aqui estão os melhores modelos do ClickUp para equipes ágeis, que as ajudam a planejar de forma mais inteligente, trabalhar mais rápido e acompanhar tudo, desde metas de alto nível até tarefas diárias.

1. Modelo de história de usuário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o progresso das histórias de usuários com o modelo de história de usuário do ClickUp

Um recurso é adicionado ao sprint, mas ninguém sabe ao certo por que ele é importante ou como seu sucesso será medido. Os desenvolvedores trabalham nele mesmo assim, e o resultado não corresponde ao que o usuário realmente precisa.

O modelo de história de usuário do ClickUp ajuda a evitar exatamente esse cenário. Ele oferece descrições de histórias de usuário, uma estrutura definida completa com a perspectiva do usuário final, o resultado desejado e, o mais importante, critérios de aceitação para histórias de usuário menores.

Esses critérios informam à equipe de desenvolvimento exatamente o que precisa acontecer para que a história seja considerada concluída, reduzindo o retrabalho e as idas e vindas durante os testes.

✨ Ideal para: equipes ágeis que desejam menos incompatibilidades na entrega e definições mais claras do que significa “concluído”

2. Modelo básico de tarefa de história de usuário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme notas dispersas em trabalho visível e acionável usando o modelo básico de tarefa de história de usuário do ClickUp

As histórias de usuários geralmente acabam em planilhas, quadros brancos, threads do Slack ou documentos espalhados porque diferentes equipes as escrevem e armazenam em qualquer ferramenta que usam no dia a dia. Por exemplo, um designer anota uma durante um workshop. Um gerente de projetos registra outra em uma apresentação de slides. Nenhuma delas está errada, mas agora a história de usuário real está em quatro lugares, e ninguém tem certeza de qual versão está atualizada.

Isso obriga as equipes a gastar tempo sincronizando coisas que já deveriam estar alinhadas.

O modelo básico de tarefa de história de usuário do ClickUp resolve isso, oferecendo a todos um único lugar para escrever, armazenar e trabalhar em histórias de usuário de maneira consistente e organizada.

Cada história é escrita no mesmo formato, armazenada no mesmo local e vinculada a tarefas, subtarefas e quadros de sprint. Você pode marcar as necessidades dos usuários, atribuir pontos às histórias e adicionar critérios de aceitação.

✨ Ideal para: equipes que desejam um formato único e consistente para gerenciar e escrever histórias de usuários

Desde que mudou para o ClickUp, Savitree Cheaisang, vice-presidente assistente da Bubblely, diz: “Minha empresa está muito mais organizada e capaz de controlar o cronograma de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo, que permite uma rápida revisão dos números, em vez de exportá-los para o Excel e fazer cálculos manuais.” “Minha empresa está muito mais organizada e capaz de controlar o cronograma de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo, que permite uma rápida revisão dos números, em vez de exportá-los para o Excel e fazer cálculos manuais.”

3. Modelo de mapeamento de histórias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê a todos na sua equipe um entendimento comum sobre o que é mais importante para o usuário e quando, com o modelo de mapeamento de histórias do ClickUp

As equipes geralmente criam recursos na ordem certa tecnicamente... mas na ordem errada para o usuário.

O resultado: um produto que funciona no papel, mas parece incompleto na prática. Isso geralmente acontece quando as histórias de usuários são planejadas isoladamente, sem levar em consideração toda a jornada do usuário.

O modelo de mapeamento de histórias do ClickUp ajuda as equipes a resolver isso, organizando as histórias dos usuários com base em como eles realmente interagem com o produto. Você pode agrupar tarefas por etapas da jornada, organizá-las em sprints e priorizá-las com base no que entrega mais valor primeiro. Isso transforma o planejamento em um mapa visual, não apenas uma lista.

Por falar em mapas visuais, aqui está um ótimo vídeo introdutório sobre como criar um mapa de processos em algumas etapas simples no ClickUp:

✨ Ideal para: equipes ágeis que precisam mapear jornadas do usuário e planejar o desenvolvimento com base no comportamento real do usuário

📖 Leia também: O que são valores ágeis?

4. Modelo de gerenciamento ágil Scrum da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Quer que a responsabilidade, o status e o progresso das tarefas fiquem visíveis para todos os envolvidos? Confira o modelo de gerenciamento Agile Scrum da ClickUp

As equipes Scrum muitas vezes gastam muito tempo gerenciando o processo em si. Estamos discutindo a necessidade de buscar atualizações, ajustar quadros no meio do sprint ou realizar reuniões extras para entender o que está impedindo o progresso.

O modelo de gerenciamento ágil Scrum da ClickUp oferece às equipes um sistema claro para planejar sprints, gerenciar histórias de usuários e acompanhar a velocidade em tempo real, ajudando-as a agir com rapidez.

O modelo inclui painéis de sprint, visualizações de backlog e gráficos de burndown, permitindo que você se concentre em entregar valor em vez de corrigir o fluxo de trabalho.

✨ Ideal para: equipes Scrum que desejam gerenciar sprints com eficiência, sem se perder em atualizações manuais

📖 Leia também: O guia definitivo para os 5 pontos-chave do Scrum

5. Modelo de gerenciamento de projetos ágil da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de projetos Agile da ClickUp para trazer agilidade a diferentes departamentos da sua empresa sem precisar reformular todo o processo

O Agile não se limita às equipes de software, mas as equipes que não são de desenvolvimento frequentemente encontram dificuldades ao tentar implementá-lo.

Veja por quê: as solicitações chegam por e-mail, o trabalho é acompanhado em documentos e quadros, e cerimônias como retrospectivas se tornam caixas de seleção em vez de ciclos reais de melhoria.

O modelo de gerenciamento de projetos ágil do ClickUp ajuda as equipes a aplicar o gerenciamento de projetos ágil de maneira estruturada, mesmo fora da área de engenharia. Os formulários convertem solicitações em itens de backlog automaticamente. Quadros e sprints ajudam as equipes a executar e ajustar planos com base no progresso. Além disso, retrospectivas, revisões e sessões de planejamento permanecem vinculadas ao trabalho real.

✨ Ideal para: equipes não relacionadas ao desenvolvimento que usam ferramentas ágeis para gerenciar prioridades, acompanhar o trabalho e melhorar continuamente

6. Modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp para garantir que todos saibam o que estão fazendo e por que isso é importante antes do início do sprint

É véspera do início de um sprint. Todos ainda estão finalizando tarefas, esquecendo algumas dependências e sem certeza sobre a capacidade real da equipe. As reuniões rápidas se transformam em reuniões de planejamento, e o sprint parece apressado antes mesmo de começar.

Já está estressado?

O modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp foi criado para resolver isso. Ele ajuda as equipes a mapear as metas do sprint, dividir as histórias dos usuários e definir a responsabilidade pelas tarefas. E adivinhe? Tudo isso é feito antes do início do sprint.

Com visualizações de linha do tempo e mapeamento de dependências, é mais fácil identificar riscos antecipadamente e equilibrar a carga de trabalho da equipe de maneira realista.

✨ Ideal para: equipes ágeis que desejam reduzir o planejamento de última hora e executar sprints com clareza e controle

7. Modelo de marketing ágil da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme o marketing ágil em um sistema real no qual sua equipe pode confiar usando o modelo de marketing ágil do ClickUp

Na maioria das vezes, as equipes de marketing fazem tudo certo: briefings concisos, ideias fortes e execução rápida. Mas mesmo equipes de alto desempenho podem tropeçar em falhas de comunicação. Por exemplo, uma campanha pode ser adiada porque o designer não sabia que o briefing havia mudado. É frustrante ver tanto esforço indo na direção errada.

O modelo ClickUp Agile Marketing foi criado para esse tipo de ambiente.

Você pode dividir campanhas em tarefas, planejar sprints, atribuir responsabilidades e acompanhar as alterações em tempo real. Ele foi criado para se adaptar, então, quando os planos mudam, você não perde tempo recomeçando do zero.

✨ Ideal para: equipes de marketing que precisam de uma maneira flexível e organizada de planejar e executar campanhas com rapidez

📖 Leia também: Como calcular pontos de história no Agile

8. Modelo de história ágil do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que cada sprint faça o produto avançar com um objetivo usando o modelo de história ágil do ClickUp

Mais da metade dos profissionais de TI usa o Agile de forma consistente para gerenciar cada recurso de software, enquanto muitos outros combinam o Agile com outras abordagens.

No entanto, apesar da ampla adoção, as equipes muitas vezes têm dificuldade para manter seus backlogs organizados e alinhados com as metas do produto.

O modelo de história ágil do ClickUp resolve esse problema padronizando a forma como as histórias de usuários são escritas, ordenadas e executadas.

Em seguida, as histórias são organizadas por ordem de prioridade, vinculadas às metas do sprint e conectadas a objetivos maiores do produto. As equipes podem acompanhar o progresso usando gráficos de burndown, atualizar o status das histórias em tempo real e manter as tarefas diárias e o planejamento de longo prazo sincronizados.

✨ Ideal para: equipes de produto e desenvolvimento que desejam um backlog estruturado e altamente claro que leve a um progresso real

👀 Curiosidade: a reunião diária originalmente durava exatamente 15 minutos — tempo suficiente para manter as atualizações rápidas e eficientes.

9. Modelo de roteiro ágil do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que a equipe avance em conjunto com o modelo de roteiro ágil da ClickUp

As equipes muitas vezes perdem a visão geral quando se concentram excessivamente em tarefas individuais. Sem um plano claro, os sprints podem sair do cronograma, dependências podem ser esquecidas e a comunicação pode falhar.

O modelo de roteiro ágil do ClickUp ajuda as equipes a se manterem alinhadas, fornecendo um cronograma visual de metas, sprints e dependências, tudo em um só lugar. Ele facilita a estimativa do esforço, o acompanhamento do progresso e o ajuste dos planos à medida que as prioridades mudam.

Este modelo oferece às equipes a clareza e a estrutura necessárias para cumprir prazos e evitar surpresas.

✨ Ideal para: equipes ágeis que precisam de uma visão geral clara do cronograma e das dependências do projeto

10. Modelo de eventos ClickUp Agile Sprints

Obtenha o modelo gratuito Mantenha as cerimônias de sprint nos trilhos e os resultados mensuráveis com o modelo de eventos de sprints ágeis do ClickUp

Muitas equipes acham que os eventos de sprint ágil, incluindo planejamento, standups e revisões, são apenas reuniões demoradas que retardam o progresso. A verdade é que, quando bem organizadas, essas cerimônias permitem que as equipes identifiquem bloqueios antecipadamente.

O modelo de eventos ClickUp Agile Sprints estrutura todos os eventos do sprint em um só lugar, facilitando o planejamento, o acompanhamento e a colaboração eficiente. Ele ajuda as equipes a evitar perda de tempo e faz com que cada evento do sprint conte para a entrega dos resultados.

✨ Ideal para: equipes ágeis que gerenciam vários projetos e desejam otimizar cerimônias de sprint e impulsionar a colaboração

📖 Leia também: Como implementar o planejamento de sprint no Excel

Domine os modelos de histórias de usuários com o ClickUp

O retrabalho é um inimigo da eficiência. Os modelos de histórias de usuários capturam conversas que permitem às equipes escrever histórias melhores com mais rapidez, alinhar-se em torno de objetivos comuns e entregar valor real com menos confusão. Tudo isso leva a menos retrabalhos.

Embora o Jira seja uma ferramenta poderosa amplamente utilizada para gerenciar fluxos de trabalho ágeis, a falta de automação integrada torna o processo mais lento.

É aqui que o ClickUp entra como líder indiscutível. Com recursos de automação, o ClickUp economiza cerca de uma hora por dia para cada funcionário e gera um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

