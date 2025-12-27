15 melhores ferramentas gratuitas de pesquisa que você deve usar em 2026

Você pode realizar uma pesquisa perfeita e ainda assim não aprender nada.

As equipes coletam feedback constantemente, mas muitas vezes os resultados ficam em uma planilha ou painel sem acompanhamento.

As ferramentas de pesquisa gratuitas de hoje resolvem isso. Elas oferecem saltos lógicos, branding e análises em tempo real sem as barreiras de pagamento que costumavam bloqueá-las.

Este guia detalha as 15 melhores ferramentas gratuitas de pesquisa para transformar respostas em decisões acionáveis rapidamente.

Aqui está uma rápida visão geral das principais ferramentas de pesquisa antes de nos aprofundarmos nos detalhes.

Gratuito não significa necessariamente limitado, especialmente se você estiver coletando feedback que influencia decisões. Veja o que você deve levar em consideração ao escolher um software de pesquisa sólido e gratuito:

Limites de perguntas altos ou ilimitados: evite ferramentas que limitam o número de perguntas que você pode fazer.

Design e branding personalizáveis: ajuste cores, logotipos e fontes sem marcas d'água.

Ramificação lógica e padrões de pulos : faça perguntas mais inteligentes com base nas respostas anteriores.

Opções de exportação e análises : acesse dados brutos e painéis para entender os resultados.

Layout compatível com dispositivos móveis : garanta que as pesquisas e os formulários tenham uma ótima aparência em qualquer dispositivo

Sem anúncios ou logotipos forçados: mantenha a experiência limpa e sem distrações.

Integrações de ferramentas : sincronize facilmente com o Google Sheets, Slack, CRMs e muito mais.

Limites de dados generosos : algumas ferramentas restringem as respostas ou o armazenamento de dados em planos gratuitos.

Interface intuitiva: um construtor simples economiza tempo e reduz o atrito

A ferramenta certa facilita a criação, o compartilhamento e a ação em pesquisas, sem atingir limites de pagamento muito cedo.

Agora que você sabe o que procurar, vamos mergulhar nas ferramentas que oferecem:

1. ClickUp (ideal para formulários integrados ao fluxo de trabalho)

Transforme respostas em ação com os formulários ClickUp, que se conectam diretamente aos seus fluxos de trabalho.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O recurso ClickUp Forms integrado não apenas coleta respostas de pesquisas, mas também impulsiona a ação.

Você pode criar formulários para qualquer finalidade, desde captura de leads e relatórios de bugs até solicitações internas e pesquisas. Cada resposta pode se tornar automaticamente uma tarefa, ser atribuída à pessoa certa, ter sua prioridade definida com base nas respostas e acionar acompanhamentos — sem necessidade de classificação manual.

Use o ClickUp AI para extrair insights instantâneos dos dados do formulário.

Os resultados dos formulários são enviados diretamente para os painéis do ClickUp. Esses painéis incluem cartões de insights de IA, tendências preditivas, alertas de anomalias e gráficos gerados automaticamente pelo ClickUp Brain.

O ClickUp Automations transforma respostas de formulários em um fluxo de trabalho. No momento em que alguém envia uma resposta, a tarefa pode ser marcada, encaminhada para a etapa certa e apresentada à pessoa certa, para que sua equipe gaste menos tempo classificando e mais tempo respondendo.

Por exemplo, envios “urgentes” podem ser atribuídos a um proprietário específico e movidos para um estágio prioritário automaticamente, enquanto “feedbacks” vão para uma lista de pendências para revisão.

Em vez de configurar manualmente gatilhos e condições, você pode descrever a automação em linguagem simples — “Quando uma resposta de pesquisa for marcada como urgente, atribua-a ao CX e adicione uma data de vencimento” — e o ClickUp Brain cria todo o fluxo de trabalho para você.

Escolha entre mais de 200 modelos pré-construídos do ClickUp Automations para começar rapidamente.

Os formulários são fáceis de personalizar com sua própria marca e suportam uploads de arquivos, como capturas de tela ou vídeos. Você também pode aceitar envios públicos ou anônimos — ótimo para feedback de clientes ou pesquisas rápidas — e integrar com ferramentas como CRMs, plataformas de e-mail ou bancos de dados via Zapier ou Make.

⭐ A ferramenta revolucionária Os recursos avançados de IA do ClickUp — ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT e Super Agents — tornam-no uma escolha de destaque para o gerenciamento de pesquisas. A maioria das ferramentas de pesquisa se limita a “coletar feedback”. O verdadeiro ganho é transformar as respostas em decisões e ações sem precisar exportar nada ou perseguir as pessoas. Transforme respostas brutas em um relatório legível rapidamente: use o ClickUp Brain para resumir um documento e extrair as principais conclusões em segundos, para que suas descobertas fiquem claras e possam ser compartilhadas imediatamente.

Obtenha análise e encaminhamento em um único fluxo: os agentes de IA do ClickUp podem consolidar feedbacks, executar análises de sentimentos e gerar relatórios de análise, encaminhando os resultados aos responsáveis certos.

Transforme “insights” automaticamente em “trabalho”: esses mesmos agentes podem criar tarefas de acompanhamento a partir dos resultados da pesquisa e mantê-las em andamento, para que nada fique parado após a elaboração do relatório.

Mantenha todos atualizados sem resumos manuais: um agente de IA de resumo automatizado pode transformar entradas contínuas em resumos concisos, para que as partes interessadas se mantenham informadas com muito menos sobrecarga de relatórios. umpode transformar entradas contínuas em resumos concisos, para que as partes interessadas se mantenham informadas com muito menos sobrecarga de relatórios. Aqui está uma prévia do ClickUp BrainGPT @work👇 O ClickUp BrainGPT identifica preocupações recorrentes, reconhece feedback positivo e sugere próximas etapas acionáveis. A IA não para por aí; você pode pesquisar formulários, respostas, tarefas, documentos, chats, painéis e anexos em segundos. O ClickUp Enterprise Search extrai automaticamente o contexto de todo o seu espaço de trabalho para que você nunca perca o controle de como sua equipe está agindo com base nos dados da pesquisa.

Tudo isso resulta em resultados reais. As equipes que utilizam o ClickUp economizam até uma hora por funcionário por dia, o que leva a um aumento de 12% na eficiência.

Organizações como a Stanley Securities reduziram o tempo de geração de relatórios em mais de 50%, graças a fluxos de trabalho conectados a formulários que tornam os dados acessíveis e acionáveis.

Melhores recursos do ClickUp

Veja os proprietários dos formulários, o número de envios e os fluxos de trabalho conectados a partir do Forms Hub centralizado.

Comece com modelos pré-criados para feedback, solicitações de TI e admissão — ou crie o seu próprio com controle total sobre layout, lógica e gatilhos de fluxo de trabalho.

Compartilhe formulários por meio de links ou incorpore-os em sites, wikis ou portais — ideal para centros de ajuda, páginas de destino ou casos de uso voltados para o cliente.

Use menus suspensos, uploads de arquivos, datas, classificações e muito mais para criar formulários para relatórios de bugs, feedback, RSVPs e muito mais.

Mapeie as respostas da pesquisa para campos como região ou impacto na receita para facilitar a filtragem, a geração de relatórios e a segmentação do painel.

O novo Forms Hub oferece controle de nível empresarial sobre acesso a formulários, permissões, análises e visibilidade de envios. Você pode acompanhar os volumes de respostas, controlar quem pode visualizar ou editar os dados dos formulários e incorporar formulários em portais externos ou internos com uma governança mais rígida.

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser um pouco alta para novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O Clickup no desktop é incrivelmente fácil de usar e intuitivo, com novos controles de IA integrados para ajudá-lo caso você se perca. A capacidade de criar formulários, gerenciar tarefas, itens de calendário e reuniões torna o ClickUp absolutamente indispensável para qualquer pequena empresa em crescimento. Além disso, o novo recurso de bate-papo torna aplicativos de bate-papo externos, como Slack ou Teams, obsoletos e desnecessários para aqueles que desejam reduzir o número de aplicativos que usam.

O Clickup no desktop é incrivelmente fácil de usar e intuitivo, com novos controles de IA integrados para ajudá-lo caso você se perca. A capacidade de criar formulários, gerenciar tarefas, itens de calendário e reuniões torna o ClickUp absolutamente indispensável para qualquer pequena empresa em crescimento. Além disso, o novo recurso de bate-papo torna aplicativos de bate-papo externos, como Slack ou Teams, obsoletos e desnecessários para aqueles que desejam reduzir o número de aplicativos que usam.

2. Google Forms (ideal para pesquisas rápidas e simples)

via Google Forms

Se você já está integrado ao ecossistema do Google, o Google Forms é ideal para usuários que desejam criar pesquisas com configuração mínima. É o criador de pesquisas totalmente gratuito do Google.

A interface simples e sem código da ferramenta e a integração nativa com as ferramentas do Google Workspace a tornam perfeita para feedback interno, pesquisas de satisfação do cliente, questionários em sala de aula ou planejamento de eventos. Você pode começar a usar imediatamente modelos pré-criados ou criar do zero com tipos de perguntas básicas, como múltipla escolha, menu suspenso e respostas curtas.

Melhores recursos do Google Forms

Crie uma pesquisa no Google Forms e incorpore-a diretamente em sites ou intranets para facilitar a participação.

Restrinja o acesso ao formulário a usuários ou domínios específicos para pesquisas internas.

Defina limites de respostas e feche formulários automaticamente após atingir um limite.

Use atalhos de teclado e ferramentas de duplicação rápida para acelerar a criação de formulários.

Limitações do Google Forms

O Google Forms oferece lógica condicional básica gratuitamente, mas não possui lógica de salto avançada, pontuação e painéis de análise em tempo real encontrados em ferramentas pagas.

As ferramentas de relatórios são limitadas

Preços do Google Forms

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Um avaliador da Capterra afirma:

O Google Forms é uma solução útil e eficiente para necessidades básicas a intermediárias. Pode não ser a ferramenta mais avançada, mas é adequada para a maioria das funções diárias de RH.

O Google Forms é uma solução útil e eficiente para necessidades básicas a intermediárias. Pode não ser a ferramenta mais avançada, mas é adequada para a maioria das funções diárias de RH.

3. SurveyPlanet (ideal para pesquisas gratuitas ilimitadas)

via SurveyPlanet

Precisa realizar várias pesquisas sem se preocupar com limites de perguntas ou respostas? O SurveyPlanet pode ajudar. Seu generoso plano gratuito oferece pesquisas, perguntas e respondentes ilimitados. Isso o torna ideal para educadores, organizações sem fins lucrativos e empresas em estágio inicial que realizam campanhas frequentes de feedback.

Melhores recursos do SurveyPlanet

Aplique modelos de pesquisa pré-elaborados em tópicos como RH, educação ou pesquisa de mercado.

Use ramificação de perguntas e lógica de pulos (plano Pro) para orientar os respondentes com base em suas respostas.

Crie uma pesquisa anônima em vários idiomas com controles de privacidade claros.

Visualize as pesquisas como participante e administrador para verificar o fluxo e a formatação.

Limitações do SurveyPlanet

O plano gratuito não permite personalização da marca e ramificação lógica.

Sem painéis de análise integrados — os dados devem ser revisados ou exportados manualmente.

Preços do SurveyPlanet

Gratuito

Pro : US$ 20/mês

Empresa: US$ 350/ano

Avaliações e comentários do SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SurveyPlanet?

Um avaliador do G2 afirma :

Adoro o fato de o SurveyPlanet não só oferecer uma opção que permite saber qual participante deu qual feedback, o que ajuda a identificar lacunas, mas também exibir os dados em gráficos e imagens para facilitar a visualização dos resultados.

Adoro o fato de o SurveyPlanet não só oferecer uma opção que permite saber qual participante deu qual feedback, o que ajuda a identificar lacunas, mas também exibir os dados em gráficos e imagens para facilitar a visualização dos resultados.

💡 Dica profissional: em vez de filtrar dezenas de tarefas geradas por pesquisas, basta perguntar: “Em que devo me concentrar primeiro?” O ClickUp Brain analisa a urgência, as dependências e o impacto para revelar instantaneamente o trabalho mais crítico.

4. Tally (ideal para formulários simples, no estilo Notion)

via Tally

O Tally torna a criação de formulários incrivelmente simples graças ao seu editor baseado em blocos. Basta digitar e estruturar seu formulário como um documento — sem arrastar e soltar, sem interface confusa.

Apesar de ser gratuita, ela dispensa as marcas d'água e oferece acesso a envios ilimitados, domínios personalizados, notificações de respostas e até atalhos de teclado para agilizar as coisas.

Conte os melhores recursos

Crie formulários instantaneamente usando o editor de digitação para criação do Tally, que converte automaticamente o que você digita em perguntas estruturadas.

Adicione campos ocultos e variáveis personalizadas para personalizar respostas ou rastrear fontes de referência.

Receba pagamentos via Stripe diretamente em seu formulário no plano Pro.

Receba notificações instantâneas por e-mail e Slack quando uma nova resposta for enviada.

Gere perguntas iniciais usando IA com base no objetivo da sua pesquisa.

Limitações de contagem

Não oferece suporte a lógica de pesquisa complexa além dos campos condicionais básicos.

Não possui análises integradas; depende de integrações com ferramentas como Google Sheets ou Airtable.

Preços da Tally

Gratuito

Pro : US$ 29/mês

Negócios: US$ 89/mês

Contabilize avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tally?

Um avaliador do G2 diz:

A documentação é abrangente e o formulário pode ser publicado em vários idiomas, tornando-o uma excelente opção para uma variedade de empresas.

A documentação é abrangente e o formulário pode ser publicado em vários idiomas, tornando-o uma excelente opção para uma variedade de empresas.

🧠 Curiosidade: o Net Promoter Score (NPS), desenvolvido por Fred Reichheld em 2003, revolucionou o feedback dos clientes ao fazer uma pergunta simples: “Qual é a probabilidade de você nos recomendar a um amigo?” Hoje, é uma das métricas mais utilizadas em pesquisas de experiência do cliente.

5. Jotform (ideal para formulários profissionais altamente personalizáveis)

via Jotform

Para equipes que precisam de um design perfeito e funcionalidade avançada, a Jotform oferece um dos criadores de formulários mais poderosos do mercado. Ela oferece suporte a mais de 10.000 modelos, lógica condicional avançada, integrações de pagamento e conformidade com a HIPAA.

O construtor de arrastar e soltar permite controle total sobre o layout, a marca e o comportamento do formulário. Você pode criar qualquer coisa, desde formulários de admissão complexos até fluxos de trabalho de registro com aprovações, uploads de arquivos e cálculos em tempo real.

Melhores recursos do Jotform

Automatize fluxos de trabalho de aprovação para revisar, aceitar ou rejeitar envios por meio de lógica personalizada.

Integre com mais de 100 aplicativos, incluindo CRMs, ferramentas de projeto e plataformas de armazenamento em nuvem.

Configure e-mails condicionais e respostas automáticas com base nos dados das escalas de classificação da pesquisa.

Colete assinaturas eletrônicas com campos juridicamente vinculativos.

Habilite o modo quiosque ou a coleta de dados offline para uso no local sem internet.

Insights de IA e cartões de resumo que destacam os principais resultados sem análise manual.

Limitações do Jotform

Alguns usuários relatam que formulários com lógica complexa podem demorar para carregar.

Os aumentos de preço entre os níveis podem ser elevados para equipes pequenas.

Preços da Jotform

Starter: Gratuito

Bronze : US$ 39/mês

Silver : US$ 49/mês

Gold : US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Jotform

G2 : 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Um avaliador da Capterra afirma:

Eu realmente adoro o JotForm, é muito fácil criar formulários. Nós o usamos para obter feedback sobre eventos e produtos. Embora tenha 100 envios mensais, ainda é muito útil na versão gratuita.

Eu realmente adoro o JotForm, é muito fácil criar formulários. Nós o usamos para obter feedback sobre eventos e produtos. Embora tenha 100 envios mensais, ainda é muito útil na versão gratuita.

👀 Você sabia? A maioria das pessoas não se importa em preencher pesquisas se acredita que a empresa realmente agirá com base em seus comentários.

6. SurveyMonkey (ideal para feedback e análise de nível empresarial)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey oferece ramificação avançada, suporte multilíngue e análises detalhadas para equipes que lidam com análises complexas de pesquisas. É comumente usada por equipes de RH, marketing e produtos para acompanhar tendências e sentimentos ao longo do tempo.

Ela também oferece suporte à comparação de benchmarks, permitindo que as empresas avaliem seus resultados em relação aos padrões do setor.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Analise respostas de texto aberto usando análise de sentimentos e extração de palavras-chave.

Distribua pesquisas por vários canais, incluindo SMS, incorporações em sites e códigos QR.

Personalize os caminhos de resposta com modelos avançados de lógica e pontuação.

Habilite pesquisas multilíngues com gerenciamento automático de tradução.

Limitações do SurveyMonkey

Análises avançadas de IA (sentimento, agrupamento) estão disponíveis em planos pagos.

As opções de personalização da marca nos planos de nível inferior são limitadas.

Preços da SurveyMonkey

Gratuito

Team Advantage : US$ 32/mês por usuário (cobrado anualmente)

Team Premier : US$ 92/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SurveyMonkey?

Um avaliador do G2 diz:

O SurveyMonkey permite que nossos colegas de equipe sem conhecimentos técnicos criem pesquisas sofisticadas e compatíveis com dispositivos móveis em poucos minutos. A rica biblioteca de modelos de perguntas e lógica de ramificação significa que raramente precisamos criar do zero, e o painel de análise em tempo real torna o compartilhamento de insights com as partes interessadas quase instantâneo...

O SurveyMonkey permite que nossos colegas de equipe sem conhecimentos técnicos criem pesquisas sofisticadas e compatíveis com dispositivos móveis em poucos minutos. A rica biblioteca de modelos de perguntas e lógica de ramificação significa que raramente precisamos criar do zero, e o painel de análise em tempo real torna o compartilhamento de insights com as partes interessadas quase instantâneo...

7. Typeform (ideal para formulários interativos e com design avançado)

via Typeform

Para marcas que priorizam a experiência do usuário e o design, o Typeform usa uma interface limpa, com uma pergunta por vez, que parece mais uma conversa do que uma pesquisa típica.

Os recursos lógicos robustos e as integrações com ferramentas como HubSpot, Slack e Notion combinam com seu apelo visual. Isso a torna adequada para geração de leads, coleta de feedback, questionários e fluxos de integração, especialmente quando o envolvimento nas perguntas da pesquisa de experiência do usuário e as taxas de conclusão são mais importantes.

Melhores recursos do Typeform

Crie com saltos lógicos e cálculos para personalizar o fluxo da pesquisa em tempo real.

Incorpore formulários em páginas da web, mantendo a capacidade de resposta e a fidelidade do design.

Colete respostas parciais automaticamente, reduzindo o impacto da desistência.

Use respostas de recall para fazer referência a respostas anteriores em perguntas posteriores.

Integre com vídeo através do VideoAsk para coleta interativa de dados cara a cara.

Limitações do Typeform

Número limitado de respostas nos planos gratuitos e básicos.

Recursos avançados de branding estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Preços do Typeform

Gratuito

Básico : US$ 29/mês

Plus : US$ 59/mês

Negócios : US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Typeform

G2 : 4,5/5 (mais de 870 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 920 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Um avaliador do G2 diz:

A interface é elegante, fácil de usar e envolvente para os respondentes. A lógica condicional e as integrações tornam os fluxos de trabalho perfeitos.

A interface é elegante, fácil de usar e envolvente para os respondentes. A lógica condicional e as integrações tornam os fluxos de trabalho perfeitos.

🧠 Curiosidade: as ferramentas de pesquisa nem sempre foram digitais. A primeira grande inovação na coleta de dados em grande escala ocorreu em 1890, quando Herman Hollerith usou cartões perfurados para processar os dados do censo dos EUA, reduzindo em anos o tempo de contagem manual. As plataformas de pesquisa com inteligência artificial atuais fazem a mesma coisa em uma escala muito diferente: transformam respostas brutas em insights em segundos, em vez de meses.

8. Zoho Survey (ideal para equipes que já utilizam o ecossistema Zoho)

via Zoho Survey

O Zoho Survey se encaixa naturalmente no pacote Zoho, oferecendo uma opção confiável para equipes que já utilizam o Zoho CRM, Zoho Campaigns ou Zoho Analytics.

Ela é voltada para empresas que procuram uma ferramenta de pesquisa de médio porte com personalização, lógica e relatórios decentes — tudo isso com o respaldo de integrações nativas em toda a sua pilha existente.

Melhores recursos do Zoho Survey

Acione campanhas por e-mail através do Zoho Campaigns com base nos resultados das pesquisas.

Configure relatórios de pesquisa com tabelas cruzadas e análises de tendências no Zoho Analytics.

Use pontuação e variáveis personalizadas para segmentar os respondentes automaticamente.

Compartilhe pesquisas no Facebook, Twitter ou como pop-ups para alcançar um público mais amplo.

Colete respostas offline em aplicativos móveis, mesmo sem internet.

Limitações do Zoho Survey

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas mais recentes.

Alguns usuários relatam lentidão no desempenho com grandes conjuntos de dados de respondentes.

Preços do Zoho Survey

Gratuito

Básico : US$ 9/mês

Plus : US$ 35/mês

Pro: US$ 49/mês

Enterprise: US$ 109/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Survey?

Um avaliador da Capterra afirma:

Ótima ferramenta de pesquisa, muito completa e direta. Recomendo para todos os usuários do Zoho One.

Ótima ferramenta de pesquisa, muito completa e direta. Recomendo para todos os usuários do Zoho One.

9. Cognito Forms (ideal para coleta avançada de dados e cálculos)

via CognitoForms

O Cognito Forms é adequado para casos de uso além do feedback básico, como estimativas de custos, inscrições em eventos ou relatórios internos. Ele combina lógica de formulários, cálculos e formatação condicional para dar suporte a fluxos de trabalho mais complexos.

Especialmente útil para equipes de operações, contadores e serviços de campo, ela permite que você crie formulários dinâmicos e baseados em dados sem precisar programar.

Melhores recursos do Cognito Forms

Preencha previamente os dados de envios anteriores para melhorar a experiência do usuário.

Use seções repetidas para capturar várias entradas em um único envio.

Armazene entradas com criptografia e acesse-as por meio de portais seguros.

Personalize PDFs para saídas imprimíveis, como recibos ou certificados.

Limitações do Cognito Forms

A curva de aprendizado para recursos avançados é superior à média.

Estilo visual limitado em comparação com ferramentas como o Typeform.

Preços do Cognito Forms

Gratuito

Pro : US$ 19/mês

Equipe : US$ 39/mês

Enterprise: US$ 129/mês

Avaliações e comentários sobre o Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cognito Forms?

Um avaliador da Capterra afirma:

Formulário excelente e poderoso, integra-se com o Zapier e posso rastrear visitantes com o Google Analytics. Experiência tranquila.

Formulário excelente e poderoso, integra-se com o Zapier e posso rastrear visitantes com o Google Analytics. Experiência tranquila.

10. forms. app (Ideal para formulários otimizados para dispositivos móveis com automação)

Criado com simplicidade e mobilidade em mente, o forms.app é ideal para usuários que precisam criar, compartilhar e gerenciar formulários rapidamente, especialmente a partir de um dispositivo móvel.

Essa plataforma de software de automação de formulários também facilita o compartilhamento de formulários por meio de mídias sociais, sites ou WhatsApp e permite até mesmo fluxos básicos de aprovação sem a necessidade de configuração técnica.

Formulários. Melhores recursos do aplicativo

Aceite pedidos ou reservas por meio de campos de produtos

Automatize fluxos de aprovação com alterações de status personalizáveis para envios.

Acompanhe e gerencie as respostas por meio de notificações push para se manter atualizado em tempo real.

Aproveite os campos da calculadora para definir preços ou lógica de pontuação no formulário.

Exporte os dados do formulário para relatórios detalhados ou painéis visuais para obter insights rápidos.

Obtenha assistência de IA para a elaboração de perguntas

limitações do aplicativo de formulários

O suporte a domínios personalizados está disponível apenas em planos pagos.

A flexibilidade de design é mais limitada do que as ferramentas de formulários mais sofisticadas.

Preços do aplicativo forms.

Gratuito

Básico : US$ 25/mês

Pro : US$ 35/mês

Premium: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o aplicativo forms.

G2 : 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o forms.app?

Um avaliador do G2 diz:

Com o Forms. App, não sentimos a necessidade desse atendimento personalizado ao cliente. As pessoas podem facilmente preencher nossas pesquisas sem entrar em contato conosco, e acredito que essa seja uma experiência melhor para elas.

Com o Forms. App, não sentimos a necessidade desse atendimento personalizado ao cliente. As pessoas podem facilmente preencher nossas pesquisas sem entrar em contato conosco, e acredito que essa seja uma experiência melhor para elas.

11. Qualtrics (ideal para pesquisas empresariais e experiência do cliente)

via Qualtrics

Conhecida por sua profundidade e precisão, a Qualtrics foi criada para grandes empresas que realizam pesquisas de mercado sofisticadas ou programas de gerenciamento de experiência. Ela oferece suporte a metodologias avançadas, como análise conjunta, Net Promoter Score (NPS) e acompanhamento do ciclo de vida dos funcionários — tudo com rigorosos padrões de conformidade e segurança de dados.

Melhores recursos do Qualtrics

Crie pesquisas usando lógica avançada, ramificações e fluxos de trabalho de dados incorporados.

Execute distribuição multicanal, incluindo e-mail, SMS, interceptações de aplicativos e muito mais.

Visualize as tendências de feedback com painéis avançados e permissões baseadas em funções.

Utilize análises baseadas em IA para extrair sentimentos, intenções e temas-chave.

Automatize gatilhos e fluxos de trabalho com base em feedback em tempo real.

Obtenha insights preditivos baseados em IA e análises de texto automatizadas.

Limitações do Qualtrics

A curva de aprendizado é íngreme para novos usuários.

Os recursos premium estão disponíveis apenas em planos empresariais superiores.

Preços da Qualtrics

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Qualtrics

G2 : 4,4/5 (mais de 4.200 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qualtrics?

Um avaliador do G2 diz:

Oferece recursos poderosos para criar pesquisas personalizadas e analisar dados em profundidade. As ferramentas lógicas e os painéis de relatórios nos ajudam a identificar padrões e melhorar a estratégia em várias equipes.

Oferece recursos poderosos para criar pesquisas personalizadas e analisar dados em profundidade. As ferramentas lógicas e os painéis de relatórios nos ajudam a identificar padrões e melhorar a estratégia em várias equipes.

👀 Você sabia? 84% dos líderes de atendimento ao cliente e suporte consideram os dados e as análises dos clientes “muito ou extremamente importantes” para atingir suas metas. É exatamente por isso que coletar as informações certas por meio de pesquisas é mais importante do que nunca.

12. LimeSurvey (ideal para pesquisadores acadêmicos e sem fins lucrativos)

via LimeSurvey

O LimeSurvey é uma ferramenta de pesquisa de código aberto com forte reputação nos círculos acadêmicos e do setor público. Ele oferece flexibilidade e controle máximos para equipes com conhecimento técnico e orçamentos limitados. Hospedagem personalizada, suporte multilíngue e scripts lógicos tornam-no uma opção sólida para projetos intensivos em pesquisa.

Melhores recursos do LimeSurvey

Ofereça suporte à coleta de dados offline por meio de integrações de terceiros.

Exporte dados para SPSS, R e Excel para análises avançadas.

Gerencie painéis de membros participantes e torne as respostas anônimas com segurança.

Limitações do LimeSurvey

A interface parece desatualizada e pode ser pouco intuitiva.

Requer uma configuração mais técnica em comparação com ferramentas comerciais.

Preços do LimeSurvey

Básico : US$ 39/mês

Expert : US$ 36/mês (cobrado anualmente)

Negócios : US$ 105/mês (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados (cobrados anualmente)

Avaliações e comentários sobre o LimeSurvey

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LimeSurvey?

Um avaliador da Capterra afirma:

Ferramenta útil para pesquisas. Mas não é fácil para quem não tem experiência em programação. Passei algum tempo no fórum para encontrar soluções. Felizmente, os especialistas do fórum são muito prestativos.

Ferramenta útil para pesquisas. Mas não é fácil para quem não tem experiência em programação. Passei algum tempo no fórum para encontrar soluções. Felizmente, os especialistas do fórum são muito prestativos.

13. Sogolytics (ideal para setores orientados para a conformidade e equipes de RH)

via Capterra

A Sogolytics é especializada em ferramentas de pesquisa seguras e de nível empresarial, com recursos úteis para pesquisas confidenciais de engajamento de funcionários, feedback de pacientes e acompanhamento da opinião dos clientes.

Ela também oferece suporte a anonimato automático, criptografia forte e trilhas de auditoria, tornando-a a escolha ideal para setores regulamentados que priorizam a integridade dos dados juntamente com a coleta de feedback.

Melhores recursos do Sogolytics

Realize programas de feedback 360° com modelos e análises integrados.

Habilite a comparação automatizada com dados históricos ou do setor.

Gere relatórios em PDF e painéis prontos para revisão por executivos ou conselhos administrativos.

Limitações do Sogolytics

Menos opções de personalização de design para branding

Os preços podem ser altos para organizações menores.

Preços da Sogolytics

Pro gratuito

Mais: R$ 99/mês

Pro : US$ 199/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Sogolytics

G2 : 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 730 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sogolytics?

Um avaliador do G2 diz:

A flexibilidade na análise dos dados da pesquisa e na geração de relatórios em diferentes visualizações é excelente. O suporte tem sido excelente.

A flexibilidade na análise dos dados da pesquisa e na geração de relatórios em diferentes visualizações é excelente. O suporte tem sido excelente.

14. SoSci Survey (ideal para pesquisas acadêmicas e psicológicas)

via SoSci Survey

O SoSci Survey foi projetado para pesquisas com grande volume de dados nas áreas de psicologia, educação e ciências sociais. Embora não seja tão sofisticado visualmente, ele oferece flexibilidade incomparável em scripts, randomização e controle de respondentes.

Embora seja usada principalmente em regiões de língua alemã, a ferramenta oferece suporte ao inglês e à conformidade de dados internacionais.

Melhores recursos do SoSci Survey

Crie condições lógicas complexas e randomização de perguntas

Controle cotas de respostas, tempo e acesso dos respondentes.

Armazene dados com segurança em conformidade com as regulamentações da UE.

Use atalhos de teclado para navegar e testar mais rapidamente.

Integre com conjuntos de dados acadêmicos ou painéis externos.

Limitações do SoSci Survey

A interface é técnica e carece de opções de personalização visual.

Recursos de suporte limitados para usuários que falam inglês

Preços do SoSci Survey

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SoSci Survey

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

15. Formbricks (ideal para coleta de feedback de código aberto com prioridade na privacidade)

via FormBricks

Ideal para equipes de SaaS e desenvolvedores preocupados com a privacidade, o Formbricks permite a coleta de feedback no aplicativo sem enviar dados do usuário para servidores de terceiros. Por ser uma ferramenta de código aberto, ele também oferece controle total da hospedagem, garantindo a conformidade com o GDPR e o CCPA por padrão.

Melhores recursos do Formbricks

Capture microenquetes no aplicativo em momentos importantes, como integração de clientes , uso de recursos ou cancelamento.

Use o rastreamento baseado em sessão para analisar como o sentimento muda durante a jornada do usuário.

Implemente com integrações de widgets fáceis de usar para desenvolvedores, exigindo um esforço mínimo de front-end.

Limitações do Formbricks

Requer configuração do desenvolvedor e conhecimento de hospedagem.

Personalização visual limitada em comparação com ferramentas comerciais

Preços do Formbricks

Gratuito

Startup: US$ 49/mês

Scale & Enterprise : Preços personalizados

Empresa (auto-hospedagem): Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Formbricks

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formbricks?

Um avaliador do G2 diz:

O que eu realmente gosto no Formbricks é a facilidade de integração. Quer você esteja usando uma opção sem código ou um SDK como o React, a configuração é rápida e fácil. Além disso, a plataforma é totalmente focada na privacidade, em total conformidade com o GDPR e o CCPA, e, se preferir, você pode hospedá-la você mesmo, o que é incrível

O que eu realmente gosto no Formbricks é a facilidade de integração. Quer você esteja usando uma opção sem código ou um SDK como o React, a configuração é rápida e fácil. Além disso, a plataforma é totalmente focada na privacidade, em total conformidade com o GDPR e o CCPA, e, se preferir, você pode hospedá-la você mesmo, o que é incrível

Pesquisas? O ClickUp as leva a um nível superior

De plataformas de nível acadêmico a microenquetes com foco na privacidade, as ferramentas de pesquisa à sua disposição são diversas e estão em constante evolução. Mas se você está procurando uma solução que não apenas colete dados, mas dê um passo adiante, transformando-os em tarefas acionáveis, o ClickUp se destaca como a melhor opção geral.

A plataforma não se limita à criação de formulários. O ClickUp conecta as respostas dos formulários diretamente ao fluxo de trabalho da sua equipe, permitindo que você atribua tarefas, defina prioridades, acompanhe o status e responda — tudo sem precisar alternar entre ferramentas. É especialmente poderoso para equipes que já usam o ClickUp para gerenciamento de projetos, tornando-o uma experiência verdadeiramente integrada, desde a pesquisa até a execução.

Pronto para transformar os dados da pesquisa em ação? Inscreva-se no ClickUp e comece a criar fluxos de trabalho mais inteligentes hoje mesmo.

Perguntas frequentes

A melhor ferramenta gratuita para pesquisas depende do que você precisa. Se você deseja uma configuração rápida, o Google Forms é uma opção simples. Se você precisa de pesquisas que se conectem a fluxos de trabalho (como transformar respostas em tarefas e encaminhar acompanhamentos), uma ferramenta como o ClickUp, com automação e painéis integrados, é mais adequada.

Sim, muitas ferramentas de pesquisa gratuitas agora incluem recursos essenciais, como modelos, lógica básica, links para compartilhamento e exportações. As limitações mais comuns são limites de respostas, controles de branding, lógica avançada e profundidade de relatórios.

Algumas oferecem, mas muitas reservam a lógica avançada de ramificação/pulagem para planos pagos. Se sua pesquisa precisa de lógica complexa (caminhos diferentes com base nas respostas), verifique os limites de lógica do plano gratuito antes de se comprometer.