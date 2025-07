Os 10 principais concorrentes e alternativas ao Okta para gerenciamento de identidade em 2025

A Okta é um grande nome no mundo do gerenciamento de identidades, graças ao seu sólido login único, autenticação multifatorial e ferramentas de ciclo de vida do usuário.

É uma das plataformas preferidas para gerenciar o acesso seguro e manter os dados confidenciais protegidos.

Mas, apesar de seus pontos fortes, os preços da Okta podem ser altos à medida que você expande seus negócios. Seu processo de configuração é complexo, e a personalização e as integrações são um pouco limitadas. Se esses fatores forem decisivos, você tem outras opções.

Existem várias alternativas poderosas ao Okta que oferecem mais flexibilidade, preços econômicos e recursos personalizados para suas necessidades.

Neste blog, exploraremos as principais alternativas ao Okta — desde soluções empresariais ricas em recursos até opções ágeis e de código aberto — para ajudá-lo a encontrar a ferramenta de gerenciamento de identidade e acesso certa para sua organização.

O que você deve procurar nas alternativas ao Okta?

Escolher qualquer alternativa ao Okta não é a melhor opção.

Cerca de 90% das empresas relatam que suas credenciais corporativas apareceram em um registro do Stealer antes mesmo de uma violação ocorrer. Isso é um sinal de alerta.

Para evitar esse tipo de confusão e melhorar sua postura geral de segurança, você precisa de uma solução de gerenciamento de acesso que atenda a todos os requisitos, como:

Facilidade de uso e implantação: Oferece configuração e gerenciamento fáceis, sem a necessidade de uma equipe de especialistas, com uma interface de usuário limpa e um painel de administração intuitivo que melhora as operações diárias

Escalabilidade: Apoia o crescimento à medida que sua empresa se expande, quer tenha 50 ou 5.000 usuários, mantendo os custos controláveis

Segurança e conformidade: Oferecendo autenticação multifatorial robusta, controle de acesso de usuários baseado em funções, Oferecendoautenticação multifatorial robusta, controle de acesso de usuários baseado em funções, logs de auditoria , criptografia de dados, detecção avançada de ameaças, sinalização de logs de roubo e conformidade com SOC 2, HIPAA e GDPR

Suporte a SSO e federação: Permite o login único e a federação de identidades sem interrupções por meio de padrões como SAML e OIDC, mantendo o controle centralizado da autenticação

Integrações: Conecte-se facilmente à sua pilha de tecnologia — sistemas de RH, plataformas em nuvem e ferramentas de produtividade — usando conectores e APIs pré-construídos para minimizar o trabalho manual

Personalização e flexibilidade: permite o ajuste fino dos fluxos de usuários, telas de login e políticas de acesso para melhor se alinhar à sua lógica de negócios

Facilidade de uso para desenvolvedores: Fornece APIs, SDKs e documentação clara para dar suporte à criação de sistemas personalizados Fornece APIs, SDKs e documentação clara para dar suporte à criação de sistemas personalizados de gerenciamento de fluxo de trabalho e à incorporação de recursos de identidade em seus aplicativos

Preços transparentes: oferecemos modelos de preços claros e flexíveis, preferencialmente baseados no uso ou em níveis, juntamente com complementos opcionais para que você pague apenas pelo que precisa

👀 Você sabia? Os ataques de malware aumentaram 58%. Se você ainda não investiu em um software de gerenciamento de identidade e acesso (IAM), agora é a hora.

as 10 melhores alternativas ao Okta num relance

Aqui está um resumo das principais alternativas ao Octa, com base na sua estrutura, principais funcionalidades e preços.

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços Ping Identity Empresas de SaaS Proteção da identidade do cliente, detecção de ameaças com IA, autorização da força de trabalho e controle de acesso Os preços começam em US$ 3/mês por usuário SailPoint Empresas de médio a grande porte Provisionamento de acesso automatizado, ferramentas RBAC e gerenciamento de dispositivos Preços personalizados OneLogin Empresas de médio porte Gerenciamento do ciclo de vida da identidade com IA, autenticação SmartFactor e integrações profundas com sistemas de RH Planos pagos a partir de US$ 6/mês; preços personalizados para empresas Auth0 Startups e desenvolvedores independentes Fluxos de login personalizados e lógica de autenticação, além de vários frameworks e suporte a idiomas Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Microsoft Azure AD Empresas que utilizam o ecossistema Microsoft Políticas de acesso condicional, autenticação sem senha com FIDO2, autenticação biométrica e identificação de ameaças Gratuito; planos pagos a partir de US$ 0,00325/MAUs JumpCloud Empresas de médio porte e grandes empresas Segurança zero trust, permissões com prazo determinado e aplicação centralizada de políticas Planos pagos a partir de US$ 11/mês; preços personalizados para empresas Keycloak Empresas Hospedagem própria, integração com LDAP e Active Directory e fluxos de login personalizados Preços personalizados CyberArk Empresas de médio porte e grandes empresas Proteção de contas privilegiadas, agentes de IA para sinalização, armazenamento e rotação de senhas Preços personalizados ManageEngine Equipes de TI híbridas Monitoramento de atividades de login e geração de relatórios de uso Planos pagos a partir de US$ 104/mês Cisco Duo Empresas Autenticação multifatorial resistente a phishing, políticas de acesso adaptáveis e verificação da integridade do dispositivo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 3/mês

As 10 melhores alternativas ao Okta

Agora você sabe o que procurar antes de escolher uma solução de gerenciamento de acesso.

Vamos dar uma olhada em alguns concorrentes da Okta que se encaixam no perfil. Compararemos seus recursos, limitações, preços e tudo mais para ajudar você a encontrar a plataforma certa.

1. Ping Identity (ideal para proteger a identidade do cliente em plataformas SaaS)

via Ping Identity

Cerca de 94% das organizações afirmam que seus clientes não comprariam seus produtos se elas não protegessem adequadamente os dados pessoais. Embora a Okta ofereça proteção de identidade sólida, a Ping Identity vai além com seu gerenciamento de identidade e acesso de clientes. Ela oferece controle de acesso refinado, autenticação com reconhecimento de riscos e MFA adaptável, ajudando você a proteger os dados dos clientes em todos os pontos de contato sem comprometer a experiência do usuário.

Ao contrário do Okta, o Ping oferece mais flexibilidade na forma como você implanta sua pilha de identidades. Seja no local, na nuvem ou em ambientes híbridos, ele é ideal para empresas de SaaS com necessidades complexas de infraestrutura.

O Ping também oferece suporte a login único, autenticação sem senha, federação de identidades (SAML, OIDC) e gerenciamento de identidades da força de trabalho. A arquitetura com prioridade para API torna-o altamente personalizável e ajustável a outros aplicativos corporativos.

Principais recursos do Ping Identity

Integre facilmente com APIs, sistemas legados e aplicativos modernos

Detecte ameaças em tempo real com análises baseadas em IA

Simplifique os fluxos de trabalho de identidade com uma API aberta

Aplique políticas em tempo real em todos os pontos de contato de identidade, tanto para clientes quanto para funcionários

Ofereça suporte à identidade descentralizada para dar aos usuários mais controle sobre seus dados e oferecer login único e contínuo em aplicativos e plataformas

Limitações do Ping Identity

Os recursos Ping Authorize e Ping Directory podem parecer bastante complexos

A sincronização de acesso em tempo real costuma ser mais lenta do que a de outros concorrentes da Okta

Preços do Ping Identity

Cliente:

Essencial: A partir de US$ 35 mil/ano

Mais: A partir de US$ 50 mil/ano

Força de trabalho:

Essencial: US$ 3/mês por usuário

Mais: US$ 6/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Ping Identity

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Ping Identity?

Uma avaliação da G2 diz:

Um dos recursos mais úteis que encontrei no ping indentity é que ele oferece várias soluções para o usuário para SaaS (Segurança como Serviço). Produtos ping identities como ping federate, ping access, ping directory e ping id são produtos com os quais trabalhei e os achei muito fáceis de usar para administradores.

Um dos recursos mais úteis que encontrei no ping indentity é que ele oferece várias soluções para o usuário para SaaS (Segurança como Serviço). Produtos ping identities como ping federate, ping access, ping directory e ping id são produtos com os quais trabalhei e os achei muito fáceis de usar para administradores.

2. SailPoint (ideal para automatizar permissões de acesso e provisionamento de usuários)

via SailPoint

Enquanto a Okta se destaca no gerenciamento de acesso e autenticação de usuários, a SailPoint vai além com a automação da certificação de acesso periódica. Isso garante que os usuários tenham os níveis de acesso adequados o tempo todo, ajudando você a atender aos requisitos de conformidade.

A SailPoint também automatiza os processos de integração e desligamento de usuários para alterações de acesso precisas e oportunas à medida que os usuários ingressam, mudam de cargo ou deixam sua empresa. Você também obtém modelagem e gerenciamento avançados de funções para controle preciso das permissões dos usuários, de modo que apenas usuários autorizados tenham acesso.

Melhores recursos do SailPoint

Gerencie identidades de usuários em sistemas na nuvem e locais

Automatize o provisionamento e o desprovisionamento de acesso

Otimize o gerenciamento eficiente do acesso para todos os usuários e imponha uma governança de identidade robusta com controles baseados em políticas

Realize revisões regulares de acesso para garantir a conformidade e detectar e responder a riscos de acesso em tempo real

Modele e atribua funções com ferramentas RBAC avançadas

Ofereça suporte ao gerenciamento de dispositivos vinculando identidades a terminais e mantenha a conformidade com relatórios e controles avançados para auditoria de conformidade de TI

Limitações do SailPoint

Os usuários relatam respostas mais lentas da equipe técnica, o que pode causar obstáculos

As avaliações destacam alguns problemas de cache com esta ferramenta

Preços da SailPoint

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a SailPoint

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a SailPoint?

Um avaliador da Capterra diz:

Gosto dos recursos proativos, como violações de políticas e várias camadas de aprovações no momento da solicitação. Controles reativos, como certificações, são úteis na medida em que os usuários se envolvem. Não é muito escalável para ambientes grandes ou quando os dados não estão 100% limpos. Por exemplo, temos muitas contas não correlacionadas, e isso não é bem tratado para certificações.

Gosto dos recursos proativos, como violações de políticas e várias camadas de aprovações no momento da solicitação. Controles reativos, como certificações, são úteis na medida em que os usuários se envolvem. Não é muito escalável para ambientes grandes ou quando os dados não estão 100% limpos. Por exemplo, temos muitas contas não correlacionadas, e isso não é bem tratado para certificações.

🧠 Curiosidade: Cerca de 52% das vulnerabilidades identificadas estão associadas a pontos de acesso iniciais. É por isso que o controle rigoroso sobre a criação, o gerenciamento e a desativação de identidades de usuários é fundamental.

3. OneLogin (melhor para gerenciamento do ciclo de vida da identidade)

via OneLogin

O OneLogin é uma alternativa sólida ao Okta, especialmente se você deseja um gerenciamento mais robusto do ciclo de vida do usuário com uma interface amigável. Ele oferece provisionamento dinâmico de usuários, desprovisionamento automatizado e sincronização de diretórios em tempo real entre sistemas na nuvem e locais.

A ferramenta integra perfeitamente suas ferramentas de segurança do ciclo de vida aos sistemas de RH, tornando a integração e a desintegração de funcionários mais seguras e tranquilas.

Ele também aprimora o gerenciamento de acesso com a autenticação SmartFactor, que vai além da MFA padrão, avaliando a confiabilidade do dispositivo, a localização e o comportamento do usuário. A IA Vigilance integrada monitora a atividade de login em tempo real para detectar e responder a ameaças à identidade, enquanto a aplicação adaptativa de políticas ajuda a aumentar a segurança sem atrasar sua equipe.

Principais recursos do OneLogin

Simplifique o acesso com login único em todos os aplicativos e dispositivos

Gerencie o acesso privilegiado com controles de acesso baseados em funções e logs de auditoria

Simplifique o provisionamento e o desprovisionamento de usuários com fluxos de trabalho automatizados

Reduza a carga de trabalho de TI minimizando solicitações e aprovações manuais de acesso

Melhore a preparação para a conformidade com relatórios integrados e análises de acesso

Limitações do OneLogin

Você pode precisar de extensões para alguns recursos administrativos avançados

Os recursos de MFA podem apresentar erros às vezes

Preços do OneLogin

Avançado: US$ 6/mês por usuário

Profissional: US$ 12/mês por usuário

Especialista: US$ 21/mês por usuário

Identidade B2B: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OneLogin

G2: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OneLogin?

Uma avaliação da G2 afirmou:

A interface do usuário é fácil de usar e possui todos os recursos que podem ajudar sua organização a atingir suas metas de SSO. Além disso, possui alguns recursos muito interessantes, como SSO para desktop e smarthooks, que podem agregar mais valor e melhorar a experiência do usuário final.

A interface do usuário é fácil de usar e possui todos os recursos que podem ajudar sua organização a atingir suas metas de SSO. Além disso, possui alguns recursos muito interessantes, como SSO para desktop e smarthooks, que podem agregar mais valor e melhorar a experiência do usuário final.

🌳 Alternativas de código aberto ao Okta Alternativas de código aberto ao Okta Pensando em abandonar soluções comerciais de gerenciamento de identidade e acesso (IAM), como o Okta, em favor de algo de código aberto? Essa é uma ideia fantástica se você busca mais controle, flexibilidade e quer dizer adeus às taxas recorrentes de licenciamento. Existem algumas opções de código aberto realmente sólidas que podem lidar com tudo, desde autenticação básica até necessidades empresariais complexas. Por exemplo, o Keycloak é uma opção muito popular, que oferece Single Sign-On (SSO) robusto, autenticação multifator (MFA) e recursos abrangentes de gerenciamento de usuários, tudo isso com o respaldo de uma comunidade forte e da Red Hat. Depois, há o Authentik, que está rapidamente ganhando força por sua abordagem moderna, design flexível e facilidade de uso, tornando-o ótimo para identidade auto-hospedada. E se você estiver criando aplicativos modernos e nativos da nuvem, especialmente com microsserviços, o Zitadel é um concorrente poderoso com foco em segurança e escalabilidade. Lembre-se de que, embora o código aberto ofereça uma liberdade incrível, isso também significa que você será responsável por hospedar, manter e dar suporte ao sistema.

4. Auth0 (ideal para autenticação personalizável para desenvolvedores)

via Auth0

Os agentes de ameaças realizam 11,5 ataques por minuto e, com acesso ao código-fonte, à infraestrutura e aos sistemas críticos, os desenvolvedores são alvos de alto valor. A plataforma de gerenciamento de acesso escolhida deve ter recursos voltados para desenvolvedores, e a Okta pode deixar a desejar nesse aspecto.

A Auth0, agora parte da Okta, mas ainda operando de forma independente, oferece uma abordagem mais centrada no desenvolvedor do que sua controladora. Suas APIs poderosas e SDKs flexíveis permitem que suas equipes de desenvolvimento integrem identidade em seus aplicativos de forma integrada, sem comprometer a experiência do usuário e a segurança. Enquanto a Okta é mais focada em empresas e rígida, a Auth0 oferece aos desenvolvedores as ferramentas e a liberdade para criar fluxos de autenticação seguros para seus casos de uso específicos.

Este software também oferece outros recursos de segurança robustos, como detecção de anomalias, proteção contra bots e prevenção de ataques de força bruta. Essas ferramentas ajudam a bloquear proativamente as ameaças antes que elas se agravem.

Principais recursos do Auth0

Crie fluxos de login personalizados com APIs e SDKs poderosos e proteja aplicativos com opções de login sem senha, biométrico e social

Personalize a lógica de autenticação usando regras e ações

Detecte e bloqueie ameaças com detecção de anomalias integrada, proteção contra bots e outras precauções de segurança de dados integradas

Gerencie aplicativos multilocatários com armazenamentos de usuários isolados

Categorize usuários com segmentação avançada e marcação de metadados

Integre identidades rapidamente com suporte para vários idiomas e estruturas

Dimensiona a autenticação em aplicativos globais com alta disponibilidade

Limitações do Auth0

Os planos gratuitos e de nível inferior têm limitações rígidas de API

A sincronização com integrações de terceiros pode ser complicada

Preços do Auth0

B2B Até 25.000 MAUs: Gratuito para sempre Essencial: US$ 150/mês Profissional: US$ 800/mês Empresa: Preço personalizado

Até 25.000 MAUs: Gratuito para sempre

Essencial: US$ 150/mês

Profissional: US$ 800/mês

Empresa: Preços personalizados

B2C Até 25.000 MAUs: Gratuito para sempre Essencial: US$ 35/mês Profissional: US$ 240/mês Empresa: Preço personalizado

Até 25.000 MAUs: Gratuito para sempre

Essencial: US$ 35/mês

Profissional: US$ 240/mês

Empresa: Preços personalizados

Até 25.000 MAUs: Gratuito para sempre

Essencial: US$ 150/mês

Profissional: US$ 800/mês

Empresa: Preços personalizados

Até 25.000 MAUs: Gratuito para sempre

Essencial: US$ 35/mês

Profissional: US$ 240/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Auth0

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Auth0?

Um avaliador da Capterra escreve:

Seguro, muito seguro mesmo. Não precisei codificar manualmente recursos como limites de API, autenticação multifatorial e similares. Tudo já veio pronto para uso. O preço. Lamento dizer, mas se comparar o preço do Auth0 para uma startup, eu teria recomendado uma opção mais barata para testes. Tudo é ótimo no Auth0, exceto o preço.

Seguro, muito seguro mesmo. Não precisei codificar manualmente recursos como limites de API, autenticação multifatorial e similares. Tudo já veio pronto para uso. O preço. Lamento dizer, mas se comparar o preço do Auth0 para uma startup, eu teria recomendado uma opção mais barata para testes. Tudo é ótimo no Auth0, exceto o preço.

👀 Você sabia? Atualmente, as identidades de máquinas superam as identidades humanas em uma proporção de 80 para 1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Ideal para empresas que utilizam o ecossistema Microsoft)

O Microsoft Azure Active Directory (atualmente Microsoft Entra ID) se destaca como uma plataforma líder em segurança de identidade, com mais integração entre ecossistemas empresariais em comparação com o Okta. Apoiado pela robusta infraestrutura em nuvem da Microsoft, este software permite o login único (SSO) sem interrupções, autenticação multifatorial e acesso condicional, integrados nativamente nos ambientes Microsoft 365, Azure e Windows.

Ao contrário do Okta, o Microsoft Azure Active Directory faz parte de uma pilha mais ampla de segurança e produtividade. Ele também oferece políticas de acesso condicional granulares e autenticação adaptativa baseada em risco. Esta alternativa ao Okta é especialmente adequada se você já usa o ecossistema Microsoft.

Principais recursos do Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Implemente políticas de acesso condicional com base no risco em tempo real do usuário e do dispositivo e automatize o provisionamento de usuários, as revisões de acesso e os fluxos de trabalho do ciclo de vida

Use autenticação sem senha com FIDO2, biometria e Microsoft Authenticator

Monitore e responda a ameaças à identidade usando o Microsoft Defender e o Sentinel

Integre-se profundamente ao Microsoft 365 para desbloquear recursos do Microsoft Teams , como acesso seguro para convidados e permissões específicas para aplicativos

Simplifique a conformidade com ferramentas integradas de relatórios e governança

Limitações do Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

O acesso a todos os recursos é limitado se as ferramentas da Microsoft não forem seu ecossistema principal

As pequenas empresas podem se sentir sobrecarregadas com muitos recursos

Preços do Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Primeiros 50.000 MAUs: Grátis

Premium 1 (mais de 50.000 MAUs): US$ 0,00325/MAUs

Premium 2 (mais de 50.000 MAUs): US$ 0,01625/MAUs

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Uma avaliação da G2 diz:

É muito útil nos processos de gerenciamento de usuários e controle de domínios da nossa empresa. Além disso, é muito fácil de integrar com diferentes sistemas. Por exemplo, pode ser integrado com o O365 escrevendo qualquer política.

É muito útil nos processos de gerenciamento de usuários e controle de domínios da nossa empresa. Além disso, é muito fácil de integrar com diferentes sistemas. Por exemplo, pode ser integrado com o O365 escrevendo qualquer política.

6. JumpCloud (ideal para implementar um modelo de segurança zero trust)

via JumpCloud

O uso indevido de credenciais privilegiadas é responsável por 74% de todas as violações de dados. O JumpCloud ajuda a reduzir esse risco com um modelo de segurança zero trust. Ele verifica continuamente a identidade do usuário, a integridade do dispositivo e o contexto de acesso antes de conceder permissões, reduzindo a superfície de ataque em todas as etapas.

Em comparação com a abordagem de identidade mais isolada da Okta, a JumpCloud unifica o gerenciamento de usuários, a segurança de dispositivos e os controles de acesso em uma única plataforma nativa da nuvem. Sua equipe de TI obtém visibilidade e controle completos sem complexidade adicional.

O JumpCloud também simplifica o acesso seguro de fornecedores com permissões granulares e limitadas por tempo e aplicação centralizada de políticas. Além disso, seu gerenciamento de terminais multiplataforma (Windows, macOS, Linux) torna o JumpCloud um dos principais concorrentes do Okta para ambientes híbridos.

Principais recursos do JumpCloud

Gerencie usuários, dispositivos e acesso a partir de um único console baseado em nuvem

Habilite o suporte multiplataforma para sistemas Windows, macOS e Linux

Forneça autorização remota segura com permissões granulares baseadas em funções e direitos de acesso do usuário

Simplifique o acesso de fornecedores com credenciais limitadas por tempo e trilhas de auditoria

Integre SSO e MFA em aplicativos na nuvem e locais

Automatize o provisionamento e o desprovisionamento de usuários em todos os serviços

Aplique políticas unificadas em todos os dispositivos para patches, criptografia e conformidade

Limitações do JumpCloud

A configuração inicial pode ser complexa se você não tiver muita experiência com software de gerenciamento de acesso

As configurações pré-definidas para o login único nem sempre são precisas e precisam de ajustes

Preços do JumpCloud

Gerenciamento de dispositivos: US$ 11/mês por usuário

SSO: US$ 13/mês por usuário

Diretório principal: US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Para MSPs: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o JumpCloud

G2: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o JumpCloud?

Uma avaliação da G2 diz:

Tenho usado o Jumpcloud como uma solução IAM centralizada para gerenciar o acesso a aplicativos e dispositivos e tenho trabalhado extensivamente na integração de aplicativos para habilitar a funcionalidade SSO, a fim de manter o acesso dos usuários aos recursos de forma suave e resiliente.

Tenho usado o Jumpcloud como uma solução IAM centralizada para gerenciar o acesso a aplicativos e dispositivos e tenho trabalhado extensivamente na integração de aplicativos para habilitar a funcionalidade SSO, a fim de manter o acesso dos usuários aos recursos de forma suave e resiliente.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está prejudicando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e mudanças entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com inteligência artificial mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

7. Keycloak (ideal para hospedar sua própria solução de gerenciamento de identidade e acesso)

via Keycloak

Uma das maiores desvantagens do Okta é sua rigidez, que dificulta a personalização. O Keycloak, por outro lado, é uma plataforma de gerenciamento de acesso de código aberto que oferece grande flexibilidade e hospedagem totalmente independente, sem dependência de fornecedores e taxas de licenciamento. É uma ótima opção para organizações que desejam controle, economia e segurança em um ambiente totalmente autogerenciado.

Esta plataforma de gerenciamento de acesso integra-se perfeitamente com LDAP e Active Directory, oferece suporte a provedores de identidade personalizados e adapta os fluxos de login e as interfaces de usuário para atender às suas necessidades.

Principais recursos do Keycloak

Implemente protocolos padrão como OAuth2, OpenID Connect e SAML

Imponha a autenticação multifatorial para maior segurança

Personalize fluxos de login, temas e interfaces de usuário

Gerencie usuários, funções e permissões por meio de um console de administração central

Ofereça suporte ao login social com provedores como Google, Facebook e Twitter

Implemente no local ou em qualquer ambiente de nuvem para obter controle total

Automatize o provisionamento de usuários com corretagem e federação de identidades

Amplie a funcionalidade usando plug-ins personalizados e APIs REST

Limitações do Keycloak

Tem uma curva de aprendizado íngreme para configuração e personalização

Você pode precisar de conhecimento interno para gerenciar e manter

Preços do Keycloak

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Keycloak

G2: Nenhuma avaliação disponível

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Keycloak?

Um avaliador do Reddit diz:

A configuração inicial é um pouco chata, mas não é muito complicada. Nunca precisei fazer nenhuma manutenção após a instalação/configuração inicial. Estou usando há três anos. Diria que a inicialização (se for necessário reiniciar) é bem lenta, embora eu não tenha explorado nenhum tipo de configuração de alta disponibilidade.

A configuração inicial é um pouco chata, mas não é muito complicada. Nunca precisei fazer nenhuma manutenção após a instalação/configuração inicial. Estou usando há três anos. Diria que a inicialização (se for necessário reiniciar) é bem lenta, embora eu não tenha explorado nenhum tipo de configuração de alta disponibilidade.

📖 Leia também: Exemplos de fluxo de trabalho e casos de uso

via CyberArk

Cerca de 68% das empresas afirmam que a sincronização deficiente entre o software de gerenciamento de identidades, as ferramentas de segurança e os sistemas de segurança enfraquece sua capacidade de detectar ataques. A CyberArk preenche essa lacuna crítica, oferecendo uma alternativa mais forte ao Okta, combinando gerenciamento de acesso privilegiado com segurança de identidade avançada.

Ele se integra perfeitamente a uma ampla variedade de ferramentas de TI e segurança, proporcionando maior visibilidade e controle em todo o seu ambiente. Além disso, sua arquitetura escalável oferece suporte a implantações híbridas e em nuvem, tornando-o uma opção sólida para as necessidades organizacionais em constante evolução.

Principais recursos do CyberArk

Proteja contas privilegiadas com controles de acesso avançados

Monitore e registre sessões privilegiadas em tempo real

Automatize a detecção e a resposta a ameaças para evitar o uso indevido de credenciais

Proteja o acesso remoto de fornecedores e terceiros com permissões granulares

Use agentes de IA seguros para sinalizar e resolver qualquer acesso não autorizado em tempo real

Configure o armazenamento e a rotação de senhas para contas confidenciais

Limitações do CyberArk

O sistema de rotação de senhas costuma apresentar falhas

É difícil encontrar procedimentos específicos no controle da documentação do produto

Preços da CyberArk

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a CyberArk

G2: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a CyberArk?

Um avaliador da Capterra escreve:

É muito bom ter todas as suas contas e senhas centralizadas de forma segura, é uma página muito intuitiva e fácil de usar. Não acontece com frequência, mas de vez em quando a sincronização de senhas de algumas contas não funciona e precisamos entrar em contato com a equipe de administração da Cyberark para verificar.

É muito bom ter todas as suas contas e senhas centralizadas de forma segura, é uma página muito intuitiva e fácil de usar. Não acontece com frequência, mas de vez em quando a sincronização de senhas de algumas contas não funciona e precisamos entrar em contato com a equipe de administração da Cyberark para verificar.

🧠 Curiosidade: A senha mais comum no mundo ainda é “123456”. Apesar dos constantes avisos sobre sua vulnerabilidade, ela é usada por mais de 23 milhões de contas em todo o mundo.

9. ManageEngine (ideal para equipes de TI híbridas)

via ManageEngine

O ManageEngine integra o gerenciamento de dispositivos com o acesso de identidade, proporcionando controle contínuo sobre usuários e terminais.

Além do gerenciamento de identidade e acesso, você obtém logon único, autenticação multifatorial e trilhas de auditoria detalhadas. Ele oferece suporte a ambientes híbridos com integrações locais e na nuvem e oferece controle de acesso robusto baseado em funções.

Você pode até mesmo criar aplicativos personalizados com pouco código para gerenciamento de segurança e implantá-los no local.

Melhores recursos do ManageEngine

Ofereça suporte a ambientes de TI híbridos com opções de implantação flexíveis

Integre-se perfeitamente com o Active Directory, Azure AD e LDAP

Monitore a atividade de login e gere relatórios de auditoria detalhados

Aplique controle de acesso baseado em funções para garantir o privilégio mínimo

Limitações do ManageEngine

Certas tarefas de configuração avançada, como a integração de plug-ins personalizados, exigem mais documentação e suporte direto

Este software de gerenciamento de identidade é mais caro do que outros concorrentes da Okta

Preços do ManageEngine

Profissional: A partir de US$ 104/mês para nuvem

Empresa: A partir de US$ 124/mês para nuvem

UEM : a partir de US$ 139/mês para nuvem

Segurança: A partir de US$ 205/mês para nuvem

(Apenas preços anuais e perpétuos disponíveis para instalação local)

Avaliações e comentários da ManageEngine

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ManageEngine?

Uma avaliação da G2 afirmou:

Sua capacidade de automatizar o backup de configurações garante a conformidade e fornece rastreamento de alterações em tempo real em dispositivos de rede, além de ter uma interface amigável.

Sua capacidade de automatizar o backup de configurações garante a conformidade e fornece rastreamento de alterações em tempo real em dispositivos de rede, além de ter uma interface amigável.

💟 Procurando as melhores alternativas ao Okta para pequenas empresas? Para pequenas empresas, existem ótimas alternativas ao Okta que não custam muito e são mais fáceis de usar. O JumpCloud é uma opção completa fantástica para gerenciar usuários, dispositivos e acesso a partir da nuvem. Se você já usa o Microsoft 365, o Microsoft Entra ID (que é como o Azure AD é chamado agora) é uma escolha óbvia, pois se integra muito bem. O OneLogin é frequentemente chamado de “Okta-lite” e é mais simples de configurar, perfeito se você trabalha principalmente na nuvem. E se você está procurando algo realmente econômico e com boa segurança, vale a pena conferir o miniOrange ou o Duo Security para autenticação multifatorial forte.

10. Cisco Duo (ideal para prevenir ataques de phishing)

via Cisco Duo

Os ataques de phishing baseados em credenciais aumentaram 703%, e confiar apenas na Okta pode não ser suficiente para proteger sua empresa. Você precisa de uma solução de gerenciamento de identidade que priorize a prevenção de phishing com gerenciamento de identidade. O Cisco Duo oferece exatamente isso.

O Duo é super intuitivo e oferece autenticação multifatorial resistente a phishing. Com suporte para FIDO2 e WebAuthn, o Duo ajuda a bloquear o acesso, mesmo que as credenciais sejam roubadas. Apoiado pelo robusto ecossistema de segurança da Cisco, ele também oferece políticas de acesso adaptáveis, verificações de integridade do dispositivo e integrações perfeitas com aplicativos na nuvem e locais.

Principais recursos do Cisco Duo

Aplique políticas de acesso adaptáveis com base no risco do usuário e do dispositivo

Verifique a integridade do dispositivo antes de conceder acesso ao aplicativo

Habilite o SSO seguro em aplicativos na nuvem e locais

Integre facilmente com VPNs, RDP, plataformas em nuvem e sistemas legados

Limitações do Cisco Duo

A plataforma conta com provedores de identidade terceirizados para serviços completos de diretório

Os relatórios básicos podem ser insuficientes para necessidades complexas de conformidade

Preços do Cisco Duo

Gratuito para sempre

Essentials: US$ 3/mês por usuário

Vantagem: US$ 6/mês por usuário

Premier: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Cisco Duo

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cisco Duo?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

O aplicativo para o usuário final é muito fácil de usar. Nunca recebemos nenhuma reclamação de membros da equipe não técnica sobre dificuldades em usar o Cisco Duo. O controle administrativo geral é bom, mas eu sugeriria oferecer mais controle, como a possibilidade de definir tempos limite personalizados para notificações de MFA e seu tempo de aprovação, o que ajudaria em situações em que os usuários podem precisar de mais ou menos tempo para responder.

O aplicativo para o usuário final é muito fácil de usar. Nunca recebemos nenhuma reclamação de membros da equipe não técnica sobre dificuldades em usar o Cisco Duo. O controle administrativo geral é bom, mas eu sugeriria oferecer mais controle, como a possibilidade de definir tempos limite personalizados para notificações de MFA e seu tempo de aprovação, o que ajudaria em situações em que os usuários podem precisar de mais ou menos tempo para responder.

📖 Leia também: Exemplos de integração de funcionários para seus novos contratados

Todos os concorrentes da Okta acima oferecem recursos incríveis de gerenciamento de identidade. No entanto, eles não possuem uma estrutura holística de gerenciamento de projetos de segurança cibernética.

Em vez de usar várias ferramentas para lidar com tarefas de gerenciamento de identidade, escolha o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Com fluxos de trabalho automatizados, IA integrada, controle de acesso e painéis personalizáveis, a plataforma ajuda as organizações a gerenciar auditorias, respostas a incidentes, revisões de acesso e tarefas de conformidade, tudo em um só lugar.

Ele também se integra perfeitamente a ferramentas populares como Slack, GitHub e Google Workspace, tornando-o o centro de comando perfeito para um trabalho em equipe seguro e multifuncional.

O ClickUp Brain traz o poder da IA para o seu espaço de trabalho, facilitando o gerenciamento de tarefas relacionadas à identidade com rapidez e clareza. Ele pode resumir instantaneamente protocolos de segurança, gerar listas de verificação de integração, redigir respostas a solicitações de acesso e revelar insights importantes a partir de grandes logs de auditoria ou documentos de política.

Resuma os controles de acesso e obtenha sugestões sobre protocolos de segurança com o ClickUp Brain

Você pode até pedir que ele sugira protocolos de segurança e acesso de acordo com os projetos que você está gerenciando. Se um novo funcionário precisar acessar aplicativos confidenciais, o ClickUp Brain pode gerar automaticamente uma lista de verificação de acordo com a função do funcionário, sinalizar aprovações ausentes e até sugerir permissões com privilégios mínimos. Você também pode usá-lo para identificar ameaças potenciais em seu fluxo de trabalho e obter insights sobre como armazenar informações de clientes com segurança.

Acompanhe as tarefas de segurança e seu progresso com o ClickUp Tasks

Além disso, você pode criar automaticamente uma lista de tarefas para os protocolos sugeridos pelo ClickUp Brain com um clique usando o ClickUp Tasks. Adicione responsáveis e tags de prioridade, defina prazos e acompanhe o progresso com facilidade. Você pode até adicionar listas de verificação e subtarefas para garantir que todos os detalhes do processo de gerenciamento de identidade sejam atendidos.

Cansado de lidar com as mesmas tarefas de verificação repetidamente? O ClickUp Automations pode tirar isso do seu caminho com mais de 50 gatilhos de ação. Você pode usar agentes de IA para gerenciar o fluxo de trabalho ou fazer isso manualmente.

💟 Bônus: Se você deseja conectar verdadeiramente a IA aos seus fluxos de trabalho internos de atendimento ao cliente, existe o Brain Max! Este poderoso aplicativo para desktop que fica no seu dispositivo unifica IA, pesquisa e automação em todos os seus aplicativos de trabalho. Diga adeus ao caos das ferramentas de IA desconectadas — esta é a nova era da IA contextual. Com o ClickUp Brain, você elimina a proliferação de IA e aumenta a produtividade com comandos por voz, pesquisa unificada em todos os aplicativos e criação instantânea de relatórios personalizados. Ele facilita sua carga cognitiva e revela riscos e relatórios sem demora, para que você possa trabalhar de forma mais inteligente e rápida do que nunca.

Como o ClickUp Brain lida com dados internos confidenciais, é fundamental que a própria plataforma atenda aos mais altos padrões de segurança, e o ClickUp também oferece isso.

Com conformidade SOC 2 Tipo II, preparação para o GDPR, criptografia de nível empresarial e controle de acesso, o ClickUp Security é infalível. Assim, você pode ficar tranquilo sabendo que seus fluxos de trabalho de gerenciamento de identidade e insights baseados em IA permanecem seguros e totalmente protegidos.

Colabore em planos de gerenciamento de identidade com o ClickUp Docs

Mas espere, tem mais. Você pode manter sua documentação de segurança cibernética centralizada com o ClickUp Docs para colaborar em um plano de gerenciamento de identidade. Sua equipe pode escrever conteúdo, adicionar banners, marcar usuários, editar estratégias e comentar em tempo real.

Tem dúvidas ou ideias para o plano de gerenciamento de identidade da sua organização? Use o ClickUp Chat para discutir com as pessoas certas, exatamente onde você trabalha. Esse recurso vem com agentes de IA integrados que extraem todas as informações necessárias diretamente no chat aberto, para que você não precise alternar entre janelas.

Obtenha respostas mais rápidas com os agentes de IA da ClickUp

Não sabe por onde começar com o gerenciamento de identidades ou a detecção de ameaças de TI? O ClickUp oferece modelos gratuitos e prontos para uso. O modelo de relatório de segurança do ClickUp, por exemplo, permite avaliar tarefas de gerenciamento de identidades e segurança de dados e criar relatórios abrangentes com facilidade.

Obtenha um modelo gratuito Visualize e gerencie todos os seus protocolos de segurança de TI com o modelo de segurança de TI do ClickUp

Você também vai achar útil o modelo de segurança de TI da ClickUp. Ele permite que você programe, visualize e priorize suas iniciativas de segurança em um só lugar. Você pode acompanhar o desempenho, o uso e a conformidade do sistema, além de ajustar o controle de acesso e as camadas de segurança conforme necessário. Além disso, ele facilita a coordenação entre equipes, para que todos fiquem alinhados com os protocolos de segurança.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Shikha Chaturvedi, analista de negócios da Cedcoss Technologies Private Limited, afirma:

Funciona bem com metodologia ágil e também funciona perfeitamente para gerenciamento de clientes. Para gerenciar tarefas diárias e TO_DO com eficiência. É possível criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento, etc. Seu painel é tão atraente e economiza tanto tempo que permite uma análise eficiente.

Funciona bem com metodologia ágil e também funciona perfeitamente para gerenciamento de clientes. Para gerenciar tarefas diárias e TO_DO com eficiência. É possível criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento, etc. Seu painel é tão atraente e economiza tanto tempo que permite uma análise eficiente.

📖 Leia também: Como criar uma lista de verificação para implementação de SaaS

Proteja todos os fluxos de trabalho e colabore de forma mais inteligente com o ClickUp

Embora a Okta continue sendo uma das principais empresas no gerenciamento de identidades, muitas alternativas oferecem pontos fortes especializados, como autenticação resistente a phishing com Cisco Duo, arquitetura zero trust via JumpCloud e auto-hospedagem flexível através do Keycloak.

Mas proteger a identidade é apenas metade da batalha. Você também precisa proteger seus fluxos de trabalho colaborativos em torno dela. Com a IA integrada, a segurança de nível empresarial e as ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos do ClickUp, suas equipes de TI e segurança podem lidar com tudo, desde auditorias de acesso até tarefas de conformidade, com segurança e eficiência.

Quer atualizar sua estratégia de gerenciamento de identidade? Inscreva-se no ClickUp e assuma o controle de todas as tarefas de segurança com confiança.