10 modelos de pedidos de entrega gratuitos para usar em 2025

Os detalhes da entrega podem fazer toda a diferença na experiência do cliente. 62% dos compradores afirmam que a rapidez da entrega influencia a sua compra e 85% não voltam a comprar após uma experiência negativa. 📦

Está a lidar com endereços, instruções e formulários de encomendas? É fácil que algo se perca. Um erro, como uma data de entrega errada ou dados de contacto incorretos, pode causar atrasos.

Esses modelos gratuitos de pedidos de entrega ajudam você a se manter organizado, acelerar o atendimento e otimizar tudo, desde a descoberta do produto até a entrega final.

O que são modelos de pedidos de entrega?

Os modelos de pedidos de entrega são formulários prontos a utilizar que ajudam as empresas a gerir e acompanhar de forma eficiente as remessas enviadas.

Eles padronizam a criação de formulários de pedidos de entrega e notas de entrega, garantindo precisão e consistência em todas as transações. Ao usar um modelo de nota de entrega, as equipes podem acelerar os processos de despacho, minimizar erros e melhorar a logística geral.

Eles também ajudam a planejar o estoque de forma mais inteligente, mantendo registros claros e pesquisáveis, facilitando o controle dos níveis de estoque e dos fluxos de trabalho de entrega.

O que torna um modelo de pedido de entrega bom?

Um modelo de pedido de entrega bem elaborado torna o atendimento dos pedidos mais fácil e sem erros. Aqui estão os principais recursos que diferenciam os modelos excelentes dos básicos:

Detalhes essenciais da entrega: Crie Crie modelos de acompanhamento de encomendas com secções claras para detalhes de entrega, como horários preferenciais, requisitos de manuseamento, campos de endereço de envio, números de contacto e notas de acesso especial

Lista de inventário organizada: adicione tabelas estruturadas que registram quantidades, itens pedidos, dimensões, pesos e especificações de embalagem para ajudar as transportadoras a planejar as cargas adequadamente e evitar surpresas no envio

Sistemas de referência confiáveis: Inclua números de pedido exclusivos e códigos de rastreamento. Se você estiver usando Inclua números de pedido exclusivos e códigos de rastreamento. Se você estiver usando um software de comércio eletrônico , certifique-se de que seus modelos estejam alinhados com a estrutura de dados da sua plataforma

Instruções de entrega claras: Designe uma seção para notas de entrega sobre estacionamento, códigos de portão ou preferências do destinatário. Isso ajuda os motoristas a concluir as entregas corretamente na primeira vez

Formatação profissional: Use layouts simples com agrupamentos de campos lógicos que funcionam bem tanto para documentos digitais quanto para cópias impressas

Campos em conformidade com as normas: Inclua espaços para certificações obrigatórias e captura de assinaturas, especialmente para mercadorias regulamentadas e comprovantes de entrega

Design compatível com automação: crie modelos que funcionam com ferramentas de formulários e software de entrega para reduzir o esforço manual e acelerar o processamento de pedidos

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

📖 Leia também: Como criar um sistema de gerenciamento de estoque

10 modelos gratuitos de pedidos de entrega

Da confusão à clareza, você pode gerenciar todos os pedidos de entrega em um só lugar com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho!

A plataforma combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Kaylee Hatch, gerente de marca da Home Care Plus, usuária do ClickUp, diz:

Isso permitiu maior transparência entre os departamentos e criou um único modo de operação. O ClickUp pode ser adaptado a praticamente qualquer necessidade de gerenciamento de projetos. É técnico o suficiente para lidar com grandes projetos interdepartamentais ano após ano, mas personalizável para funcionar como uma simples lista de verificação diária. Além do gerenciamento de tarefas, ele pode realmente ser o ponto único para toda a documentação de processos/projetos. É uma ferramenta vital para manter todos alinhados.

Isso permitiu maior transparência entre os departamentos e criou um único modo de operação. O ClickUp pode ser adaptado a praticamente qualquer necessidade de gerenciamento de projetos. É técnico o suficiente para lidar com grandes projetos interdepartamentais ano após ano, mas personalizável para funcionar como uma simples lista de verificação diária. Além do gerenciamento de tarefas, ele pode realmente ser o ponto único para toda a documentação de processos/projetos. É uma ferramenta vital para manter todos alinhados.

Aqui estão os 10 modelos gratuitos de pedidos de entrega que irão ajudar a melhorar os seus processos de entrega:

1. Modelo de formulário de pedido de entrega ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize o rastreamento de entregas, detalhes de fornecedores e atualizações de estoque com o modelo de formulário de pedido de entrega da ClickUp

Prático e direto, o modelo de formulário de pedido de entrega da ClickUp ajuda as equipes de logística a controlar as remessas, organizando todos os detalhes dos pedidos em um único local centralizado.

Este modelo centraliza o rastreamento de pedidos, atualizações de estoque e prazos de entrega em um fluxo de trabalho simplificado. Ele reduz o tempo de processamento e garante a entrega na primeira tentativa com a coleta de assinaturas integrada.

Veja como usar:

Acompanhe os pedidos do início ao fim com os status personalizados (Adicionado ao inventário → Em trânsito → Suprimentos recebidos)

Classifique os pedidos por departamento usando visualizações dedicadas para corresponder à capacidade e à carga de trabalho da equipe

Adicione informações do fornecedor, detalhes de contato, endereços de faturamento e muito mais com os campos personalizados

Monitore automaticamente os prazos de entrega para manter as entregas dentro do cronograma e aumentar a satisfação do cliente

🚚 Ideal para: Responsáveis por compras que gerenciam pedidos de fornecedores de alto volume, gerentes de armazém que precisam de atualizações em tempo real sobre o transporte e prestadores de serviços logísticos terceirizados que lidam com remessas cross-dock

🧠 Curiosidade: O primeiro pedido online de entrega de comida foi feito em 1994 — uma pizza da Pizza Hut, encomendada através de um site chamado PizzaNet. Sim, a primeira vontade da internet foi comer pizza! 🍕

Quer criar seus próprios processos de recebimento com formulários? Assista a este vídeo para saber como fazer com o ClickUp!

2. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie todo o ciclo de vida dos pedidos a partir de um único painel com o modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Cansado de procurar planilhas e informações de contato espalhadas só para gerenciar pedidos de produtos?

O modelo de formulário de pedido de produto da ClickUp reúne todo o seu processo de pedido em um único local, desde a colocação inicial até o atendimento.

Este modelo é ideal para gerenciar pedidos de clientes e acompanhá-los desde a solicitação até o atendimento. O modelo de formulário de pedido de entrega é mais adequado para coordenação interna de entregas ou acompanhamento por parte do fornecedor. Seja para atender compras online ou gerenciar o estoque de uma loja física, este modelo mantém os dados dos pedidos consistentes e organizados.

Este modelo de formulário de pedido ajuda você a:

Acompanhe os pedidos através de status personalizados, como Novo pedido, Em embalagem, Em trânsito, Concluído e Entregue

Mantenha todas as informações dos pedidos organizadas com 14 campos personalizados para detalhes do produto, números de rastreamento, preços e instruções especiais

Visualize seus pedidos de cinco maneiras diferentes, incluindo quadro de status de pedidos, formulário de pedido de produtos, lista de problemas com pedidos, lista de novos pedidos e guia de introdução

Configure atualizações de status e notificações automáticas para manter todos sincronizados

Conecte-se ao seu e-mail, CRM e sistemas de pagamento por meio de integrações integradas

🚚 Ideal para: Pequenas e médias empresas, equipes de comércio eletrônico e gerentes de produto que precisam de um sistema flexível para rastrear e atender pedidos, mantendo uma visibilidade clara durante todo o processo.

3. Modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os pedidos de compra e os níveis de estoque com o modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

O modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp centraliza as aquisições, combinando o rastreamento de pedidos e o software de gerenciamento de inventário ERP em um único hub.

Permite que empresas, incluindo transportadoras, monitorem os níveis de estoque e gerenciem as relações com fornecedores de maneira eficiente. Você também pode monitorar o status dos pedidos com eficiência, sem perder nada.

Ao contrário dos pedidos de fornecimento interno, este modelo foi criado para transações com fornecedores. Ele ajuda você a emitir ordens de compra, acompanhar o cumprimento dos fornecedores e alinhar as aquisições com as necessidades de estoque.

Pode poupar tempo com funcionalidades como:

Status personalizados para acompanhar os pedidos, desde o pagamento até a entrega

Alertas de nível de estoque que avisam quando é hora de fazer um novo pedido

Campos para detalhes do fornecedor, custos e prazos de entrega

Várias visualizações, incluindo gráficos de Gantt e quadros Kanban, para uma melhor visibilidade do processo

🚚 Ideal para: Gerentes de cadeia de suprimentos, empresas de varejo e empresas de comércio eletrônico que precisam automatizar seus processos de aquisição e manter níveis ideais de estoque.

👀 Você sabia? Uma das maiores empresas de entregas do mundo, a United Parcel Service (UPS), foi fundada em 1907 por dois adolescentes em Seattle. Inicialmente, eles entregavam pacotes de bicicleta e a pé.

4. Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se organizado com o modelo de pedidos da ClickUp Company Swag como seu centro de gerenciamento de mercadorias da marca

Quando os pedidos de mercadorias aumentam, o caos também aumenta. Sem um fluxo de trabalho estruturado, mesmo os pedidos mais simples podem resultar em itens perdidos e entregas incorretas.

O modelo de pedidos da ClickUp Company Swag organiza todos os seus pedidos de produtos da sua marca em um único lugar. Desde o acompanhamento do status do pedido até o monitoramento dos níveis de quantidade, este modelo ajuda você a acompanhar todos os detalhes da remessa.

Você pode usar este modelo para:

Acompanhe o status de cada pedido, desde “Novo” até “Enviado”

Acompanhe os níveis de estoque para evitar a falta de itens populares

Monitore os padrões de qualidade de cada lote de pedidos

Preencha pedidos de diferentes departamentos com eficiência

🚚 Ideal para: Equipes de marketing e departamentos de RH que lidam com pedidos de mercadorias da empresa e precisam manter registros organizados do estoque de brindes.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico para impulsionar as vendas

5. Modelo de gerenciamento de estoque ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os níveis de estoque, gerencie pedidos e monitore dados de produtos com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp ajuda você a manter o controle da sua lista de produtos e das necessidades de estoque em um único local centralizado.

Você pode configurar rapidamente um formulário de pedido de entrega e acompanhar o status do envio, mantendo uma visibilidade clara dos seus níveis de estoque.

Este modelo foi criado para monitoramento e previsão contínuos de estoque, não para processar pedidos de compra diretamente. Ele combina bem com o modelo de pedido de compra e estoque para fechar o ciclo entre a visibilidade do estoque e os pedidos aos fornecedores.

As principais funcionalidades incluem:

Crie tarefas com status personalizados, como “Em estoque”, “Em falta” e “Não mais utilizado”, para saber instantaneamente a disponibilidade dos itens

Adicione detalhes importantes através dos campos personalizados, incluindo “Data da próxima encomenda”, “Inventário atual” e “Quantidade da encomenda”

Alterne entre as visualizações Tabela, Linha do tempo e Lista para analisar os dados do seu inventário sob diferentes ângulos

Configure o ClickUp Automations para receber alertas quando o estoque estiver baixo

🚚 Ideal para: Pequenas e médias empresas precisam de um sistema simples para gerenciar o inventário, rastrear pedidos e manter níveis ideais de estoque.

💡 Dica profissional: Quer reduzir o número de entregas perdidas e chamadas frustradas? Adicione sempre instruções claras no registo de entregas. Pense em códigos de portões, dicas de estacionamento, entradas complicadas — tudo o que os motoristas precisam para fazer o trabalho certo à primeira. 📦🚚

6. Modelo de formulário de alteração de pedido da ClickUp para renovações

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das alterações nos projetos de reforma com o modelo de formulário de alteração de pedido para reformas da ClickUp

Você já teve um projeto de reforma em que os planos mudaram de repente? Isso acontece mais do que se imagina. O modelo de formulário de alteração de pedido para reformas da ClickUp ajuda as equipes de construção a manterem o controle quando surgem atualizações.

Com este modelo, você pode rapidamente delinear diferenças de custos, novas necessidades de materiais e alterações na programação, para que todos fiquem esclarecidos e nada seja esquecido.

Principais recursos que facilitam o acompanhamento de projetos:

Campos personalizados para anotar motivos de alteração, impactos no orçamento e documentos de apoio para cada pedido

Acompanhamento do status para ver se as alterações são novas, estão em análise, foram aprovadas ou recusadas

Campos para especificar a localização do projeto e as atribuições da equipe

Ferramentas de colaboração integradas para discussões em equipe e compartilhamento de arquivos

🚚 Ideal para: Empresas de construção, empreiteiros e equipes de reforma que precisam gerenciar alterações em projetos com eficiência, mantendo os clientes e as partes interessadas informados.

🚀 Automatize o rastreamento de entregas e respostas com o ClickUp Brain Gerenciar pedidos de entrega muitas vezes significa procurar as informações de contato corretas, verificar o estoque ou vasculhar mensagens para encontrar a última data de entrega conhecida. Com o ClickUp Brain, você pode pular essa parte. Faça perguntas em linguagem natural, como “Qual é o status do pedido do cliente da última quinta-feira?” ou “Qual fornecedor entrega na nossa loja em Chennai?” e obtenha respostas instantâneas. O ClickUp Brain conecta suas tarefas, documentos, formulários e comentários em um espaço de trabalho inteligente que pensa por você. ✅

7. Modelo de formulário de pedido de fornecimento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize e acompanhe os pedidos de fornecimento de forma eficiente com o modelo de formulário de pedido de fornecimento da ClickUp

Gerenciar pedidos de suprimentos pode ser caótico — rastrear itens, quantidades, custos e fornecedores em planilhas espalhadas muitas vezes leva a entregas perdidas e falhas no estoque.

Enquanto o modelo de ordem de compra se concentra nas transações com fornecedores e nos níveis de estoque, este modelo de formulário de pedido de suprimentos da ClickUp é ideal para lidar com solicitações internas de suprimentos e pedidos específicos de departamentos.

Este modelo ajuda você a:

Acompanhe os pedidos com campos personalizados para detalhes do item, quantidades, custos e informações do fornecedor

Acompanhe o andamento dos pedidos usando opções de status como “Adicionado ao inventário”, “Para aprovação”, “Em trânsito” e “Suprimentos recebidos”

Visualize os pedidos através de várias perspetivas com layouts como “Lista de novos pedidos” e “Pedidos por departamento”

🚚 Ideal para: As equipes de compras e os gerentes da cadeia de suprimentos precisam de um sistema centralizado para lidar com pedidos de suprimentos, rastrear o estoque e manter o relacionamento com os fornecedores.

🧠 Curiosidade: Desde a década de 1890, os dabbawalas de Mumbai entregam refeições caseiras a funcionários de escritórios com uma precisão notável, utilizando um sistema codificado por cores em vez de tecnologia. A sua operação é tão eficiente que escolas de negócios de todo o mundo a estudam.

8. Modelo de formulário de pedido de biscoitos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha seus pedidos de biscoitos organizados e seus clientes satisfeitos com o modelo de formulário de pedido de biscoitos da ClickUp

Para padarias movimentadas, gerenciar pedidos de biscoitos nem sempre é moleza. Lidar com quantidades, entregas e precisão de endereços pode se tornar estressante rapidamente.

O modelo de formulário de pedido de biscoitos da ClickUp transforma o caos dos pedidos em tranquilidade com um formulário intuitivo criado para padarias. Este formulário online permite registrar e acompanhar os pedidos em um único local centralizado.

O modelo inclui funcionalidades inteligentes para gerir o seu negócio de pastelaria com facilidade, tais como:

Acompanhe o andamento dos pedidos com status como “Em preparação”, “Para entrega” e “Entregue”

Capture informações essenciais usando campos personalizados para quantidade, preço, e-mail do cliente e endereços

Alterne entre as visualizações — Painel de processamento de pedidos para acompanhar o progresso, Formulário de pedidos de biscoitos para inserção de dados e Banco de dados de pedidos para uma visão geral completa

Monitore prazos e o status dos pedidos com acompanhamento de tempo e notificações por e-mail

🚚 Ideal para: Padeiros caseiros e proprietários de padarias que desejam gerenciar pedidos sem precisar lidar com várias planilhas ou formulários em papel.

9. Modelo de atendimento de pedidos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize todo o fluxo de trabalho de atendimento de pedidos com status, campos e automações personalizados usando o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

É época de alta temporada e os pedidos estão chegando em grande quantidade. Em vez de se atrapalhar, use o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp para controlar o estoque, o envio e os detalhes dos clientes — tudo em um único hub fácil de gerenciar. Ele mantém suas operações em dia para que você possa dedicar mais tempo à construção da sua marca.

Este modelo se destaca pela sua estrutura prática e pronta a utilizar, que o ajuda a:

Acompanhe os pedidos em oito etapas de status, de “Aberto” a “Entregue”, proporcionando visibilidade clara sobre o status de cada pedido

Registe detalhes importantes dos pedidos utilizando campos personalizados para custos, quantidades e transportadoras

Alterne entre a visualização em quadro para gerenciamento visual de pedidos e a visualização em lista para atualizações em massa

Monitore os padrões de demanda de produtos para tomar decisões mais inteligentes sobre o estoque

🚚 Ideal para: Equipes de comércio eletrônico, coordenadores de logística e gerentes de operações que precisam processar grandes volumes de pedidos, mantendo a qualidade e a rapidez.

10. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe negócios, monitore métricas e aumente o desempenho das vendas com o modelo ClickUp Sales Tracker

Embora não seja um formulário de entrega, ele desempenha um papel fundamental no processo. Afinal, antes de enviar um pedido, você precisa fechar o negócio. Este modelo ajuda você a gerenciar o funil de vendas que leva diretamente ao atendimento.

O modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp facilita acompanhar o desempenho, identificar tendências e transformar cada vitória em uma entrega bem executada. Seja você uma equipe enxuta ou em rápido crescimento, use este modelo para acompanhar o ritmo das vendas, definir prioridades e se concentrar no que realmente importa.

Veja o que você ganha:

Status personalizados para monitorar as etapas das negociações com gerenciamento de pipeline por arrastar e soltar

mais de 10 campos personalizáveis para capturar métricas como número de chamadas não solicitadas e total de produtos vendidos

Mais de cinco visualizações, incluindo visualização semanal e relatórios diários, para análises multifacetadas

Rastreamento de tempo integrado para medir o ROI por atividade de vendas

🚚 Ideal para: Gerentes de vendas e proprietários de pequenas e médias empresas que desejam padronizar seus processos de vendas, mantendo a flexibilidade para personalizações específicas para cada negócio.

Otimize seus pedidos de entrega com o ClickUp

Gerenciar pedidos de entrega ficou muito mais simples. Com o ClickUp, você pode rastrear pedidos com facilidade, cumprir prazos de envio e manter-se organizado do início ao fim.

Com modelos gratuitos, visualizações flexíveis e painéis personalizáveis, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para gerenciar pedidos de entrega como um profissional. Precisa equilibrar a carga de trabalho da equipe ou planejar rotas mais inteligentes? Use o controle de tempo do ClickUp para manter o cronograma em dia.

Além disso, com mais de 1.000 integrações, você pode sincronizar seus aplicativos favoritos e gerenciar entregas em um só lugar.

Pronto para levar a gestão das suas entregas para o próximo nível? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp!