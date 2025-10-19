Os melhores modelos gratuitos de formulários de inscrição de voluntários para facilitar o planejamento de eventos

Está planejando um evento ou organizando uma campanha sem fins lucrativos? Gerenciar voluntários pode se tornar rapidamente uma tarefa difícil, especialmente se você não tiver uma equipe completa ou uma ferramenta dedicada. É aí que um modelo gratuito de ficha de inscrição de voluntários pode fazer uma grande diferença.

Neste blog, reunimos os melhores modelos para ajudá-lo a acompanhar os detalhes dos voluntários, os horários dos turnos e as tarefas do evento, tudo sem precisar começar do zero.

O que são modelos de folha de inscrição de voluntários?

Os modelos de folha de inscrição de voluntários são formulários prontos para uso, utilizados para coletar e organizar informações de voluntários para eventos, programas ou atividades contínuas.

Esses modelos geralmente incluem campos para nomes, detalhes de contato, disponibilidade, funções preferidas e horários de trabalho, facilitando o planejamento, a atribuição e a comunicação com os voluntários sem precisar criar um formulário do zero.

11 modelos de folha de inscrição de voluntários

Aqui estão 11 modelos de folha de inscrição de voluntários para facilitar sua vida:

1. Modelo de trabalho voluntário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua tarefas com eficiência e garanta que todos os turnos sejam cobertos com o modelo de trabalho voluntário do ClickUp.

O voluntariado pode se tornar confuso se as expectativas não forem comunicadas. Em um tópico do Quora, um organizador de eventos enfatizou:

COMUNIQUE-SE SEMPRE em excesso e coloque tudo por escrito para ajudar aqueles que precisam ler e ver, e não apenas ouvir verbalmente.

SEMPRE comunique-se excessivamente e coloque as coisas por escrito para ajudar aqueles que precisam ler e ver, não apenas ouvir verbalmente.

O modelo de trabalho voluntário do ClickUp garante que todos os voluntários conheçam antecipadamente suas funções, expectativas e responsabilidades.

Este modelo de folha de inscrição de voluntários simplifica os cronogramas do projeto, o gerenciamento de voluntários e o acompanhamento da participação, mantendo tudo organizado em um só lugar.

Mais importante ainda, os voluntários podem ver as tarefas que lhes foram atribuídas e os organizadores do evento podem monitorar o progresso sem as habituais idas e vindas.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos e organizações sem fins lucrativos que precisam de um sistema estruturado para atribuir tarefas, acompanhar turnos e garantir uma coordenação tranquila dos voluntários.

2. Modelo de gerenciamento de voluntários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comunique facilmente as atualizações aos seus voluntários para evitar mal-entendidos usando o modelo de gerenciamento de voluntários do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de voluntários do ClickUp elimina o incômodo de lidar com inscrições, atribuições e planejamento de eventos de voluntários, organizando tudo em um único espaço conectado. Isso significa que você não precisa mais acompanhar manualmente as horas dos voluntários.

Esta folha de inscrição de voluntários também simplifica a comunicação. Em vez de intermináveis trocas de e-mails, atualizações, lembretes e anúncios podem ser compartilhados instantaneamente.

✨ Ideal para: Líderes de organizações sem fins lucrativos e coordenadores de voluntários que desejam simplificar o recrutamento, a comunicação e a programação de voluntários em um único lugar.

🧩 Curiosidade: O termo “voluntário” foi registrado pela primeira vez em 1755. Ele deriva do substantivo “volunteer”, que significa alguém que se oferece para o serviço militar, e foi posteriormente adotado no sentido não militar durante a década de 1630.

3. Modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Em vez de acompanhar manualmente as inscrições, personalize as informações que você coleta usando o modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp.

Mais de 52% dos CEOs afirmam que o marketing de eventos proporciona o maior retorno sobre o investimento. No entanto, muitos não dispõem dos sistemas necessários para realizar um evento sem problemas. Sem um processo de inscrição estruturado, as coisas podem descontrolar-se rapidamente.

O modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp torna todo o processo de inscrição muito fácil.

Em vez de coletar manualmente os detalhes dos participantes, este modelo de formulário de inscrição permite que você crie um formulário online personalizável que reúne informações precisas com o mínimo de esforço.

Os participantes podem se inscrever facilmente, e os organizadores podem acompanhar a participação dos voluntários, as tarefas e os horários em um só lugar.

Além da conveniência, esta folha de inscrição para eventos garante que as inscrições sejam organizadas, a participação seja acompanhada e os detalhes do evento sejam armazenados de forma eficiente.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos e empresas que desejam coletar detalhes dos participantes, gerenciar inscrições e otimizar os registros dos eventos.

Precisa de ajuda para planejar seu próximo evento? Assista a este vídeo para saber mais sobre como o ClickUp Brain pode trabalhar com você:

Obtenha um modelo gratuito Garanta que voluntários e participantes possam entrar em contato com você facilmente usando o modelo de formulário de contato do ClickUp

Um formulário de contato centralizado é crucial para uma comunicação tranquila entre organizações de caridade, organizações sem fins lucrativos e eventos comunitários. O modelo de formulário de contato do ClickUp facilita esse processo, capturando e organizando as informações de contato em um único lugar.

Além de coletar nomes e e-mails, este modelo de formulário de contato reúne feedback valioso por meio de pesquisas e enquetes, ajudando você a melhorar eventos futuros.

Se você se sente sobrecarregado com tantos canais de comunicação, este modelo sem fins lucrativos simplifica o processo de inscrição e mantém tudo organizado.

✨ Ideal para: Organizações de caridade e grupos comunitários que precisam de um formulário centralizado para registrar inscrições, perguntas e comentários de voluntários.

📮 ClickUp Insight: Quase metade dos seus funcionários teme a segunda-feira porque lhes faltam informações Cerca de 35% dos participantes da pesquisa consideram a segunda-feira o dia menos produtivo da semana, provavelmente devido a prioridades pouco claras no início. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp elimina as suposições, permitindo que as equipes definam níveis de prioridade claros para todas as tarefas atribuídas. Além disso, com o ClickUp Brain, um assistente alimentado por IA, você obtém respostas instantâneas para manter o trabalho em dia. Com o ClickUp, você sempre saberá o que precisa ser feito e quando — sem mais confusão nas segundas-feiras!

5. Modelo de formulário de inscrição ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Diga adeus ao manuseio manual de inscrições e armazene-as com segurança em um único lugar com o modelo de formulário de inscrição do ClickUp

O processo de inscrição é frequentemente a primeira interação entre o seu evento, organização ou empresa e as pessoas que se inscrevem. Se for desorganizado, complicado ou inseguro, corre o risco de perder potenciais voluntários, doadores e participantes antes mesmo de eles se envolverem.

O modelo de formulário de inscrição do ClickUp facilita as inscrições, permitindo que você crie e personalize formulários sem precisar programar. Chega de planilhas confusas ou inscrições perdidas — tudo fica organizado e fácil de acessar.

Este modelo do ClickUp também permite que os usuários enviem arquivos, fotos e outros anexos, facilitando a coleta de informações relevantes sobre os voluntários. Além disso, com opções de armazenamento criptografado, você pode garantir que os dados confidenciais permaneçam seguros.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e equipes de arrecadação de fundos que desejam um sistema de registro seguro e bem organizado para acompanhar participantes e voluntários.

📚 Leia também: Melhor software de CRM sem fins lucrativos

6. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Certifique-se de que todas as solicitações de eventos sejam enviadas, rastreadas e atribuídas com eficiência com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

É a noite anterior ao seu evento comunitário e você recebe várias solicitações de voluntários de última hora — alguns querem mudar seus turnos, outros têm nova disponibilidade e alguns estão confirmando pela primeira vez.

Com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp, esse caos pode ser evitado. Os voluntários podem enviar solicitações em um único lugar. Em seguida, os organizadores podem acompanhar, aprovar ou modificar as atribuições instantaneamente.

Além disso, este modelo melhora a responsabilidade, mantendo um registro claro de todas as inscrições, facilitando o acompanhamento do progresso pelos organizadores de eventos e líderes sem fins lucrativos.

✨ Ideal para: Coordenadores de voluntários e equipes sem fins lucrativos que precisam de uma maneira simples de acompanhar mudanças nos turnos dos voluntários, solicitações de suprimentos e aprovações.

📚 Leia também: 13 melhores softwares de banco de dados gratuitos

7. Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

Obtenha um modelo gratuito Centralize as informações, fotos e detalhes de contato dos voluntários para que os membros possam identificá-los e se comunicar rapidamente usando o modelo de diretório de membros com fotos do ClickUp

Em associações profissionais, grupos de networking e comunidades de ex-alunos, as conexões são importantes. Mas se o seu diretório de membros é uma planilha desorganizada com informações ausentes ou desatualizadas, ele não está servindo para muito, não é mesmo?

O modelo de diretório de membros com fotos do ClickUp resolve isso.

Com este modelo de diretório de membros, você pode adicionar, atualizar ou remover membros rapidamente. Ao mesmo tempo, você garante que todos tenham fácil acesso aos detalhes de contato, funções profissionais e fotos.

✨ Ideal para: Grupos de networking, escolas e organizações sem fins lucrativos para manter um diretório organizado e atualizado de membros com fotos e detalhes de contato.

💡 Dica profissional: Gosta dos modelos do ClickUp? Também vai adorar as restantes funcionalidades do ClickUp. O ClickUp é o software de gestão de membros perfeito para acompanhar facilmente os membros de escolas, organizações sem fins lucrativos, clubes e grupos comunitários.

8. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Nunca perca de vista para onde seus fundos estão indo com o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do Clickup

Digamos que você esteja organizando uma campanha de arrecadação de fundos para caridade, mas tenha muito o que fazer. As inscrições de voluntários, as reservas de locais e o acompanhamento do orçamento estão consumindo todo o seu tempo.

O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp traz ordem ao caos, permitindo que os organizadores de eventos acompanhem cronogramas e responsabilidades em um só lugar.

Além disso, este modelo inclui uma lista de verificação para planejamento de eventos com um rastreador de orçamento, ajudando você a permanecer dentro dos limites financeiros, monitorar os gastos e maximizar o impacto da arrecadação de fundos.

✨ Ideal para: Equipes de arrecadação de fundos e organizações sem fins lucrativos precisam de uma maneira estruturada de planejar, orçar e executar eventos sem perder detalhes importantes.

📚 Leia também: Usando o ClickUp para administrar uma organização sem fins lucrativos de impacto

9. Modelo de programação de voluntários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que os organizadores do seu evento tenham sempre uma lista de voluntários clara e atualizada com o modelo de programação de voluntários do ClickUp

Sou coordenador de voluntários de um festival local. Estou procurando uma maneira, de preferência gratuita, mas se não for possível, pelo menos muito barata, de acompanhar as entradas e saídas dos meus voluntários. Temos cerca de 450 voluntários, e acompanhar tudo em papel é bastante difícil, pois precisamos colocar tudo online.

Sou coordenador de voluntários de um festival local. Estou procurando uma maneira, de preferência gratuita, mas se não for possível, pelo menos muito barata, de acompanhar as entradas e saídas dos meus voluntários. Temos cerca de 450 voluntários, e acompanhar tudo em papel é bastante difícil, pois precisamos colocar tudo online.

Esta pergunta de um usuário do Reddit destaca um desafio comum para organizadores de eventos e organizações sem fins lucrativos: acompanhar manualmente as horas dos voluntários é um pesadelo logístico.

O modelo de programação de voluntários do ClickUp é a resposta. Este modelo de ficha de inscrição permite monitorar a frequência, atribuir turnos e acompanhar as horas de voluntariado sem esforço. Os voluntários podem fazer o check-in digitalmente e os organizadores do evento podem ver atualizações em tempo real.

Se você não quer ficar procurando informações sobre os turnos deles, pode começar a usar este sistema de acompanhamento de candidatos imediatamente.

✨ Ideal para: Programas de voluntariado em grande escala e festivais que precisam de um sistema eficiente para acompanhar as horas, turnos e presença dos voluntários.

🧩 Curiosidade: Em 1736, Benjamin Franklin fundou o primeiro corpo de bombeiros voluntários na Filadélfia após um incêndio devastador, marcando um dos primeiros esforços voluntários organizados dos Estados Unidos.

10. Modelo de folha de inscrição de voluntários da LimeSurvey

através do LimeSurvey

Encontrar os voluntários certos para o seu evento, organização sem fins lucrativos ou programa comunitário é mais do que apenas coletar nomes em uma lista. Você precisa entender suas habilidades, interesses e disponibilidade para garantir que eles sejam colocados nas funções certas.

O modelo de ficha de inscrição de voluntários da LimeSurvey ajuda você a reunir informações importantes sobre os voluntários de maneira eficiente.

Em vez de uma folha de inscrição genérica, este modelo baseado em pesquisa permite que você obtenha insights sobre as preferências dos voluntários, garantindo que eles sejam alocados em tarefas que correspondam às suas habilidades e paixões.

Além disso, os voluntários podem indicar suas áreas de interesse, como planejamento de eventos, arrecadação de fundos ou defesa de causas, e selecionar sua disponibilidade preferida.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e organizadores de eventos que desejam um processo de inscrição de voluntários baseado em pesquisas que combine os voluntários com funções com base em suas habilidades e disponibilidade.

📚 Leia também: Modelos gratuitos para arrecadação de fundos para eventos e instituições de caridade

🧩 Curiosidade: Durante a Guerra Civil Americana, as mulheres se voluntariaram amplamente, costurando suprimentos para os soldados e prestando cuidados médicos. Clara Barton, conhecida como o “Anjo do Campo de Batalha”, fundou a Cruz Vermelha Americana em 1881, mobilizando voluntários para o socorro em desastres.

11. Modelo de folha de inscrição de voluntários do Google Sheets

através do Google Sheets

O modelo de folha de inscrição de voluntários do Google Sheets oferece uma maneira simples, estruturada e acessível de acompanhar as inscrições de voluntários online.

Veja como: com colunas integradas para função/atividade, dia/hora e informações de contato, os organizadores podem atribuir funções rapidamente, gerenciar horários e comunicar detalhes do evento com eficiência.

Como o modelo está no Google Sheets, ele é baseado na nuvem e pode ser compartilhado, facilitando a colaboração entre equipes que gerenciam grandes programas de voluntariado.

✨ Ideal para: Pequenas organizações e eventos comunitários que precisam de uma folha de inscrição online simples e compartilhável para gerenciar voluntários em tempo real.

O que torna um modelo de folha de inscrição de voluntários bom?

Um bom modelo de ficha de inscrição de voluntários deve ser simples de usar, fácil de personalizar e claramente organizado. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados:

Informações básicas : inclua informações sobre os voluntários, como nome, detalhes de contato e preferências de eventos

Agendamento flexível : permita que os voluntários especifiquem sua disponibilidade

Acompanhamento automatizado : ajude os organizadores a monitorar as horas, atribuições e participação dos voluntários

Formato fácil de usar : forneça um formato fácil de usar, seja uma folha de inscrição para impressão ou um formulário online

Lembretes e confirmações: automatize e-mails ou notificações para ajudar a reduzir o número de faltas e melhorar a participação

📚 Leia também: Melhor software para criação de formulários

O ClickUp torna o voluntariado mais fácil

O que torna o ClickUp especial é que as pessoas podem realmente confiar nele — não apenas para gerenciar voluntários, mas para gerenciar o trabalho em geral.

Isso porque o ClickUp é um aplicativo completo para o trabalho que combina centenas de modelos, automação com inteligência artificial e software de gerenciamento de projetos para organizações sem fins lucrativos, organizadores de eventos e grupos comunitários.

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

Desde planilhas de inscrição de voluntários e modelos de planejamento de eventos até acompanhamento de horários e fluxos de trabalho automatizados, o ClickUp simplifica todos os aspectos da coordenação de voluntários para que você possa se concentrar em causar impacto.

Inscreva-se agora e melhore a forma como gerencia voluntários.