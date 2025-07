15 modelos de projetos pessoais para se manter inspirado em 2025

Você não precisa de permissão para construir algo que ama. ✨

Seja uma história em quadrinhos, um zine, um projeto paralelo ousado ou apenas uma ideia que não sai da sua cabeça, seu projeto pessoal merece mais do que apenas espaço em seus sonhos.

Este blog é para essa ideia — e para você. 🫶

Talvez você seja um estudante explorando um tópico do Genius Hour, um designer em busca de sua inspiração criativa ou alguém que finalmente está reservando tempo para realizar um sonho antigo. Não importa onde você esteja começando, um pouco de estrutura pode ajudar muito. O modelo de projeto pessoal certo pode impulsionar seu pensamento crítico, esclarecer os objetivos do seu projeto e ajudá-lo a entender melhor o trabalho que é mais importante para você.

Esses 15 modelos foram criados para ajudar você a trabalhar de forma mais inteligente, sem se esforçar demais, oferecendo a estrutura necessária para apoiar sua criatividade, sem limitá-la. Com os principais recursos para organizar, priorizar e manter a inspiração, você protegerá o tempo dedicado ao seu projeto pessoal e fará progressos reais em algo que realmente importa para você.

O que são modelos de projetos pessoais?

Um modelo de projeto pessoal é uma estrutura pré-concebida que o ajuda a planear, organizar e acompanhar um projeto pessoal ou criativo do início ao fim, que pode descarregar para sua conveniência.

Em vez de começar com uma página em branco (ou pior, sem nenhum plano), esses modelos dão um lar para suas ideias. Eles geralmente incluem seções para definição de metas, brainstorming, cronogramas e atividades que incentivam o pensamento crítico e o planejamento de longo prazo. Esteja você escrevendo um livro, criando um aplicativo ou desenhando uma história em quadrinhos, esses modelos ajudam a entender melhor o processo do seu projeto, ajudando você a aprender enquanto cria.

E se sua ideia acabar se tornando um negócio ou parte de sua jornada de desenvolvimento pessoal? Melhor ainda. 🛠️

🎉 Curiosidade: Minecraft foi criado por Markus Persson durante as noites e fins de semana, enquanto trabalhava em tempo integral. Nunca teve a intenção de ser algo grande, apenas divertido. ➡️ Crie o jogo. Esboce a ideia. Lance o projeto. O resto pode ficar para depois.

📮ClickUp Insight: Cerca de 90% das pessoas estabelecem metas relacionadas à saúde ou ao crescimento profissional, mas projetos pessoais e hobbies muitas vezes ficam de lado. No entanto, ideias divertidas também merecem destaque. Anote-as no Bloco de Notas do ClickUp ou esboce-as nos Quadros Brancos do ClickUp e conclua aqueles projetos criativos que você vem adiando há meses. Tudo o que você precisa é de um plano. 🤓💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp dizem que conseguem realizar cerca de 10% mais trabalho — incluindo os trabalhos divertidos — desde que começaram a usar a ferramenta.

15 modelos de projetos pessoais para se manter inspirado 🎨🚀

Reunimos 15 dos melhores modelos do ClickUp para ajudá-lo a tirar suas ideias da cabeça e colocá-las em prática em qualquer assunto. Esteja você criando um portfólio, escrevendo um roteiro ou projetando o jogo dos seus sonhos, há um modelo aqui para orientar seu fluxo, sem retardar sua criatividade.

Comece por onde quiser. Modifique tudo. Termine com força e dê ao seu projeto pessoal a estrutura que ele merece.

1. Modelo de plano de projeto criativo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê estrutura ao seu processo criativo e transforme ideias dispersas em trabalhos concluídos

Os projetos criativos podem ficar confusos rapidamente. Com tantas partes móveis, ideias em constante mudança e vários colaboradores, é fácil perder o controle do que é o quê. O modelo de plano de projeto criativo traz estrutura a esse caos com um local central para debater ideias, planejar, atribuir tarefas e acompanhar tudo, desde o início até a entrega final.

Ele foi criado para ajudar designers, escritores, criadores e profissionais autônomos a se manterem sincronizados, manterem a visão criativa e cumprirem prazos sem estresse.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Organize todo o processo: Divida os projetos em etapas claras, como ideação, produção, revisão e entrega, para que ninguém fique se perguntando o que vem a seguir

Status de tarefas personalizados: adapte fases como “Rascunho”, “Revisão do cliente” e “Edições finais” para se adequar ao fluxo da sua equipe

Mantenha briefings criativos em um só lugar: armazene painéis de inspiração, referências e metas do projeto onde todos possam encontrá-los e permanecer alinhados desde o primeiro dia

Visualize cronogramas e marcos: use gráficos de Gantt para mapear prazos e dependências (e identificar obstáculos com antecedência)

Colabore com feedback: compartilhe edições, comentários e aprovações sem perder nada na caixa de entrada

Gerencie ativos criativos: anexe imagens, vídeos, textos e arquivos de design diretamente às tarefas, para que as transferências sejam tranquilas

Fique por dentro das avaliações: automatize lembretes para manter os ciclos de feedback em movimento e as aprovações em dia

Acompanhe o progresso com facilidade: use painéis para monitorar a saúde do projeto e tomar decisões mais inteligentes à medida que avança

🎯 Ideal para: Profissionais criativos que lidam com projetos dinâmicos ou trabalhos paralelos individuais, com muita inspiração e ainda mais ideias.

💡 Dica profissional: Use as dependências de tarefas do ClickUp para reduzir a fadiga de decisão. Quando as tarefas estão vinculadas em uma sequência, você sempre sabe o que fazer a seguir, sem precisar pensar demais.

2. Modelo de quadro branco para ideias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture faíscas de inspiração e transforme-as em ideias de projetos viáveis

As melhores ideias geralmente começam confusas — e é exatamente para isso que este modelo foi criado. O modelo de quadro branco para ideias do ClickUp oferece uma tela digital infinita para explorar cada centelha de inspiração, desde personagens de quadrinhos até nomes de produtos paralelos e protótipos para feiras de ciências.

Esteja você pensando em seu próximo curta-metragem, criando um projeto para a sala de aula do zero ou planejando a organização sem fins lucrativos dos seus sonhos, esta é a sua plataforma de lançamento criativa.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Espaço infinito para brainstorming : registre ideias com notas adesivas, formas, esboços à mão livre ou qualquer outra coisa que desejar

Colaboração ao vivo : vários colegas de equipe (ou colegas de classe) podem interagir em tempo real, perfeito para colaborações remotas ou equipes escolares

Mapas mentais e diagramas : crie redes conceituais, fluxogramas ou estruturas para organizar grandes ideias

Transforme ideias em ação : converta instantaneamente pensamentos gerados em brainstorming em tarefas do ClickUp para manter o ritmo

Layouts flexíveis : comece com modelos para SWOT, jornadas do usuário ou mapeamento de afinidades — ou crie o seu próprio

Vote e priorize : organize suas ideias criativas, reúna feedback e escolha o que deve seguir em frente

Link para planos de execução: conecte seu brainstorm diretamente a cronogramas, quadros de projetos ou sprints de produção

🎯 Ideal para: Estudantes que estão preparando quadros para a Genius Hour, contadores de histórias que estão mapeando arcos de personagens, fundadores de startups que estão planejando recursos ou qualquer pessoa que esteja transformando pensamentos dispersos em próximos passos estruturados.

3. Modelo de quadro branco para desenho ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esboce e visualize os conceitos dos seus projetos pessoais de forma livre e colaborativa

Algumas ideias precisam ser desenhadas — literalmente. O modelo de quadro branco para desenho do ClickUp permite esboçar, ilustrar e visualizar conceitos sem nenhuma estrutura para atrapalhar. Seja para esboçar cenas para sua história em quadrinhos, mapear a interface de um jogo indie ou desenhar um mapa mental pessoal, esse espaço ajuda você a pensar de forma visual e criativa.

É especialmente eficaz para projetos pessoais em que o visual é mais importante do que as palavras.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Esboce livremente : use ferramentas de desenho para diagramar, criar protótipos ou storyboards de qualquer coisa, desde fluxos de interface do usuário até ideias criativas

Adicione contexto multimídia : insira imagens, ícones ou texto para apoiar seus recursos visuais

Organize com camadas : agrupe elementos e trabalhe em camadas para gerenciar desenhos complexos com mais facilidade

Colabore em tempo real : crie, edite e anote em conjunto com sua equipe, mesmo que estejam em diferentes partes do mundo

Compartilhe seu trabalho : exporte quadros brancos como imagens ou PDFs para apresentações a clientes ou documentação

Reutilize modelos: salve painéis para uso futuro em workshops ou sessões de treinamento recorrentes

🎯 Ideal para: Pensadores visuais que criam quadrinhos, videogames, protótipos ou linhas do tempo artísticas — e qualquer pessoa que mapeia melhor as ideias com uma caneta do que com um teclado.

💡 Dica profissional: No ClickUp, você pode dividir seu projeto pessoal em marcos do ClickUp ao longo da semana, não apenas em tarefas. Os marcos proporcionam pequenas “vitórias” para comemorar e acompanhar o progresso no panorama geral.

4. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie fluxos de trabalho criativos complexos com clareza e controle do início ao fim

Se o seu projeto pessoal está se transformando em um trabalho paralelo sério (ou em um futuro trabalho em tempo integral), este modelo é para você. Esteja você gerenciando o lançamento de um podcast solo ou coordenando iniciativas voluntárias, o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp mantém seu trabalho estruturado e flexível.

Porque manter-se organizado não deve significar sacrificar a criatividade.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Divida os projetos : crie listas de tarefas e subtarefas com responsáveis, prazos e prioridades

Fluxos de trabalho personalizados : crie quadros ágeis, fases em cascata ou qualquer outra coisa entre elas

Linhas do tempo visuais : use gráficos de Gantt para gerenciar dependências e cumprir prazos

Painéis em tempo real : acompanhe o progresso, a carga de trabalho da equipe e os KPIs em uma única visualização

Gerenciamento inteligente de recursos : atribua tarefas com base na disponibilidade, mesmo que seja apenas você

Automações e alertas : mantenha o ritmo com lembretes, gatilhos e tarefas recorrentes

Rastreamento de riscos e problemas : identifique obstáculos antecipadamente e fique à frente deles

Ativos centralizados: anexe arquivos, documentos e links para ter tudo o que você precisa em um só lugar

🎯 Ideal para: Profissionais que têm um trabalho paralelo, freelancers ou criadores independentes que lidam com várias ideias e responsabilidades sem uma equipe dedicada.

🧐 Você sabia? Um espaço digital desorganizado pode ser tão desgastante mentalmente quanto uma mesa bagunçada. Organizar tarefas, documentos e ativos em um único espaço de trabalho reduz a fadiga causada pela mudança de contexto.

5. Modelo de plano de projeto de alto nível da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Concentre-se em grandes marcos e objetivos de longo prazo sem se perder nos detalhes

Nem todos os projetos pessoais são casuais — alguns têm grandes objetivos e ambições de longo prazo. Este modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp ajuda você a ter uma visão geral, manter o foco nas etapas importantes e progredir sem microgerenciar cada passo.

Seja um documentário solo ou o lançamento do seu aplicativo, este é o seu quadro de estratégia.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Acompanhe marcos e metas : destaque os principais resultados e acompanhe seu status rapidamente

Visualizações prontas para executivos : resuma cronogramas, riscos e progresso em painéis claros e de alto nível

KPIs personalizados : adicione campos de orçamento, recursos ou desempenho personalizados para o seu projeto

Visualizações de cronograma : use gráficos de Gantt para traçar todo o caminho do seu projeto, desde o início até a entrega

Atualizações para as partes interessadas : compartilhe relatórios claros com colaboradores ou apoiadores, sem sobrecarregá-los

Link para planos mais detalhados : acesse tarefas específicas e roteiros quando necessário

Visibilidade do registro de alterações: acompanhe as principais atualizações e pontos de decisão com transparência

🎯 Ideal para: Criativos que estão apresentando seus projetos para financiamento, fundadores que estão trabalhando para o lançamento ou qualquer pessoa que precise de uma visão geral para se manter no caminho certo.

6. Modelo de carta de intenções do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esclareça sua visão, escopo e metas antes mesmo de iniciar seu projeto

Todo projeto pessoal começa com um “porquê”. Seja para criar uma revista independente, lançar uma iniciativa de pesquisa pessoal ou colaborar em um projeto artístico comunitário, o modelo de carta de intenções do ClickUp ajuda você a definir seu objetivo e manter a clareza desde o primeiro dia.

Porque o alinhamento não deve ser uma reflexão tardia, mas sim o primeiro passo.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Defina o objetivo e as metas : esclareça a missão do seu projeto e os resultados esperados desde o início

Defina um escopo claro : descreva o que está incluído (e o que não está) para evitar o aumento do escopo

Liste as partes interessadas : identifique patrocinadores, membros da equipe ou colaboradores para que não haja suposições

Antecipe riscos : identifique problemas com antecedência e trace planos de mitigação

Obtenha aprovações : garanta as aprovações antes do início da execução para manter tudo oficial

Documentos de apoio: adicione contratos, cronogramas e planos para referência rápida

Acompanhe as alterações: documente como o escopo ou a estratégia podem evoluir ao longo do projeto

🎯 Ideal para: Equipes motivadas pela paixão, criadores individuais ou criadores que estão lançando um projeto que requer adesão, seja de um cliente, avaliador de subsídios ou do seu futuro eu.

📖 Leia mais: Quer transformar seu projeto pessoal em um sistema baseado em sprints? Veja como o Scrum funciona para projetos pessoais — mesmo que você seja uma equipe de uma pessoa só.

7. Modelo de manual de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um sistema repetível que amplie seu processo criativo e o conhecimento da equipe

Quer que seu projeto pessoal pareça menos um hobby de fim de semana e mais uma máquina bem lubrificada? O modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp se torna o manual de operação do seu projeto — perfeito para coletivos criativos ou profissionais que querem expandir seus negócios.

Seu processo. Do seu jeito. Documentado e repetível.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Guias passo a passo : documente cada fase do seu fluxo de trabalho, desde o início até a análise pós-projeto

Listas de verificação e modelos reutilizáveis : mantenha documentos padrão, como registros de riscos e notas de reuniões, sempre à mão

Centro de recursos centralizado : vincule políticas, ferramentas, treinamentos e modelos para uma integração rápida

Seções personalizadas : adapte o manual ao processo e à linguagem da sua equipe

Sempre atualizado : revise e evolua facilmente seus fluxos de trabalho à medida que seu projeto cresce

Suporte à integração: use-o como uma ferramenta de treinamento para colaboradores ou futuros colegas de equipe

🎯 Ideal para: Fundadores de coletivos criativos, líderes de organizações sem fins lucrativos ou criadores de projetos de longo prazo que desejam documentar o que funciona e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo.

🧐 Você sabia? Mentes criativas tendem a ser não lineares — usar um quadro branco ClickUp ou um layout visual ativa mais conexões de ideias do que listas de texto sozinhas. Pensadores organizados se beneficiam dos campos personalizados do ClickUp, como “Nível de energia” ou “Tempo estimado”, que os ajudam a trabalhar com sua capacidade, em vez de contra ela.

8. ClickUp Modelo de planejamento de projeto

Grandes projetos pessoais não acontecem por acaso — eles são planejados com intenção. O modelo de planejamento de projetos do ClickUp ajuda você a estabelecer as bases antes de mergulhar de cabeça. Seja para publicar um livro de poesia, restaurar móveis antigos ou planejar um evento comunitário, ele mantém seu processo bem pensado e focado.

Sonhar grande começa com um planejamento inteligente.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Defina metas e escopo : certifique-se de que todos estejam alinhados sobre o que você está construindo e por quê

Trace cronogramas : use marcos e dependências para planejar toda a jornada

Atribua recursos : combine tarefas com as pessoas, ferramentas e orçamento certos

Avalie os riscos antecipadamente : identifique sinais de alerta antes que se tornem obstáculos

Divida as tarefas : transforme grandes objetivos em pacotes de trabalho gerenciáveis

Comunique-se com clareza : defina expectativas e atualizações por meio de planos para as partes interessadas

Restrições do documento: registre suposições e limitações para evitar surpresas

🎯 Ideal para: Criativos atenciosos e empreendedores que desejam construir com propósito, da ideia à execução, sem perder o ímpeto.

🎉 Curiosidade: Seu cérebro recebe uma dose de dopamina ao marcar até mesmo a menor tarefa — sim, até mesmo “criar um quadro de inspiração”

9. Modelo de lista de verificação de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Divida seu projeto em etapas pequenas para se manter organizado e no caminho certo

Alguns projetos pessoais só precisam de um sistema satisfatório, como uma lista de verificação. O modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp ajuda você a dividir as tarefas, manter o foco e sentir o impulso crescer a cada item marcado, seja você estiver se preparando para uma exposição de arte solo ou produzindo um podcast recorrente.

Porque o progresso não é apenas produtividade, é algo pessoal.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Listas de verificação pré-criadas e personalizadas : comece rapidamente ou crie a sua própria lista do zero

Acompanhamento do status : veja o que foi feito, o que está em andamento e o que está bloqueado em um piscar de olhos

Progresso visual : acompanhe rapidamente as porcentagens de conclusão para se manter motivado

Lembretes e alertas : nunca perca um prazo ou uma etapa pequena, mas crucial

Reutilizável para trabalhos recorrentes : clone listas de verificação para integração, controle de qualidade, eventos e muito mais

Vinculação de tarefas : conecte itens a tarefas, documentos ou ativos para uma execução mais profunda

Atribua responsabilidade: certifique-se de que cada caixa tenha um nome ao lado

🎯 Ideal para: Criadores que gerenciam etapas detalhadas e repetitivas, como desenvolvedores de jogos independentes, podcasters ou planejadores de eventos que desejam estrutura sem estresse.

💡 Dica profissional: combine seu brainstorm no quadro branco com o modelo de lista de verificação do projeto. Depois de esboçar o que te entusiasma, divida-o em etapas simples e alcançáveis para continuar avançando.

10. Modelo de cronograma de projeto criativo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize todos os prazos e entregas para que você possa controlar sua criatividade

Os prazos podem parecer opressivos, mas com um cronograma criativo, eles se tornam marcos pelos quais você espera ansiosamente. O modelo de cronograma de projeto criativo do ClickUp ajuda você a ter uma visão geral e manter as coisas em andamento, esteja você lançando uma história em quadrinhos online, preparando um portfólio ou produzindo um curta-metragem.

Planeje tudo. Vá no seu ritmo. Crie com confiança.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Linhas do tempo visuais e visualizações Gantt : planeje cada fase, prazo e dependência

Destaque caminhos críticos : veja como o trabalho se conecta e o que está sujeito a atrasos

Acompanhe o progresso em tempo real : receba atualizações de status sem precisar procurar ninguém

Anexe resumos e recursos : mantenha arquivos e referências criativas exatamente onde você precisa deles

Colaboração integrada : deixe comentários, aprovações e atualizações diretamente nos itens da linha do tempo

Reprogramação flexível : altere datas ou tarefas facilmente à medida que os planos evoluem

Comemore marcos: marque momentos importantes para aumentar o moral e a motivação

🎯 Ideal para: Criativos visuais, escritores ou criadores com projetos pessoais que evoluem em fases e precisam de um roteiro para se manterem no caminho certo.

📖 Leia mais: Está definindo metas de longo prazo para o seu projeto pessoal? Isso pode ajudar a dar sentido à sua direção: Metas de desenvolvimento pessoal

Metas pessoais

11. Modelo de quadro branco para cronograma de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Trace cronogramas flexíveis e colaborativos que evoluem com o seu projeto

Alguns planos não são feitos em planilhas, mas sim esboçados em tempo real. O modelo de quadro branco para cronograma de projetos do ClickUp é perfeito para aqueles momentos em que você “pensa em voz alta” e suas ideias fluem visualmente. Ele combina estrutura e liberdade para que seu cronograma funcione do seu jeito.

Quando notas adesivas se encontram com estratégia, é isso que você obtém.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Linhas do tempo com recurso de arrastar e soltar : crie e reorganize visualmente as fases, tarefas e prazos do projeto rapidamente

Layouts personalizados e codificação por cores : destaque riscos, prioridades e etapas com dicas visuais simples

Colaboração em equipe ao vivo : planeje e ajuste cronogramas em conjunto — ideal para trabalho remoto e totalmente interativo

Vinculação de tarefas : conecte marcos e entregas para mostrar como as coisas dependem umas das outras

Exportar e compartilhar : transforme seu quadro branco em um PDF ou imagem para facilitar apresentações ou atualizações para as partes interessadas

Integração de tarefas ClickUp : converta instantaneamente itens do quadro branco em tarefas rastreáveis

Comente e anote: deixe notas, reúna feedback e faça alterações de forma transparente

🎯 Ideal para: Equipes que adoram um planejamento flexível e visual, especialmente para projetos que evoluem com frequência ou precisam de alinhamento frequente das partes interessadas.

💡 Dica profissional: Sempre defina uma definição de concluído, mesmo para objetivos pessoais. Isso evita a armadilha do perfeccionismo e permite que você avance com clareza.

12. Modelo de planejamento de projetos estudantis da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha os projetos escolares dentro do prazo e sem estresse com a estrutura integrada

Esteja você construindo um modelo para sua feira de ciências ou organizando sua primeira revista, os projetos liderados por estudantes são uma mina de ouro criativa. O modelo de planejamento de projetos estudantis do ClickUp ajuda você a conciliar prazos, ideias e colaboração, sem a correria de última hora.

Porque até mesmo as tarefas escolares podem se transformar em algo que você ama.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Organize fases acadêmicas : divida o trabalho em etapas como pesquisa, rascunho, edição e envio

Acompanhe prazos e marcos : fique por dentro das datas de entrega e reduza o pânico de última hora

Armazene notas e referências : mantenha todos os links de pesquisa, citações e ideias à mão

Acompanhamento visual do progresso : identifique o que já foi feito e o que precisa de atenção

Colaboração em grupo : atribua tarefas, deixe comentários e acompanhe as contribuições do grupo em um só lugar

Listas de verificação para envio: certifique-se de que todos os requisitos estão preenchidos antes de enviar seu trabalho

🎯 Ideal para: Alunos que estão trabalhando em projetos de aula, explorações do Genius Hour ou inscrições para faculdades que também servem como vitrines criativas.

💡 Dica profissional: quando encontrar resistência, mude de visualização. Se a lista parecer muito grande, passe para o quadro branco. Mudar de formato pode mudar a maneira como você pensa sobre o trabalho.

13. Modelo de criatividade e design da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize recursos de design, feedback e aprovações em um fluxo de trabalho simplificado

O trabalho de design prospera com a iteração. Esteja você lançando uma marca pessoal, esboçando páginas de quadrinhos ou planejando uma impressão, o modelo ClickUp Creative & Design oferece as ferramentas para criar, refinar e entregar, sem interromper seu fluxo.

Porque rascunhos confusos ainda merecem um sistema incrível.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Fluxos de trabalho visuais : acompanhe as etapas do design, desde o conceito até a revisão e a entrega

Organização de ativos : armazene arquivos de design, maquetes e recursos com controle de versão

Ferramentas que facilitam o feedback : deixe comentários, marque imagens e gerencie revisões em um só lugar

Status e tags personalizados : classifique por prioridade, tipo ou cliente para manter tudo organizado

Integração de ferramentas : conecte-se ao Figma, Adobe ou suas plataformas de design preferidas

Fluxos de trabalho de aprovação : simplifique as aprovações com notificações automáticas

Acesso fácil para o cliente: convide as partes interessadas para revisar e aprovar os designs sem confusão

🎯 Ideal para: Designers, ilustradores e criadores apaixonados que conciliam trabalhos paralelos movidos pela paixão ou projetos para o portfólio.

🧐 Você sabia? O primeiro protótipo do Flappy Bird foi codificado em apenas algumas horas durante um sprint de fim de semana — criado sem um plano completo, apenas por um surto de curiosidade. Pense: Modelo criativo e de design + paixão = sucesso viral. 🚀

14. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje cada quadro da sua história visualmente com roteiros, cenas e ritmo

Toda história começa em algum lugar, e o modelo de storyboard do ClickUp ajuda você a dar vida a ela, quadro por quadro. Esteja você escrevendo o roteiro de um curta-metragem ou planejando uma história em quadrinhos, use este espaço para organizar recursos visuais, diálogos e o fluxo com clareza criativa.

Torne sua história real, antes mesmo que ela exista.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Estrutura cena a cena : adicione recursos visuais, notas e roteiros a cada quadro da sua história

Carregue esboços e imagens : inclua arte conceitual, miniaturas ou ideias de layout para referência

Sequenciamento da linha do tempo : organize e reordene cenas para ajustar sua narrativa

Feedback em tempo real : colabore com sua equipe em roteiros, ritmo ou fluxo visual

Opções de exportação : compartilhe o storyboard completo para revisão, aprovação ou produção do cliente

Integração de tarefas : vincule elementos do storyboard a tarefas de produção para uma transferência perfeita

Formatação de roteiro : adicione diálogos, narração ou notas de fala para cada quadro

Exportar para o Google Slides: compartilhe seu storyboard em um formato de apresentação visual para aulas, apresentações para clientes ou revisões criativas

🎯 Ideal para: Cineastas, animadores, educadores e contadores de histórias que criam narrativas ricas por meio de projetos paralelos ou peças visuais apaixonantes.

🧐 Você sabia? Toy Story, da Pixar, começou como um storyboard rudimentar e alguns esboços de personagens pregados na parede — prova de que o planejamento visual (como o modelo de storyboard) pode dar vida a mundos inteiros.

15. Modelo de promoção ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Inicie seu projeto pessoal com um fluxo de trabalho de marketing claro e estratégico

Mesmo as melhores ideias precisam de um público. Se o seu projeto pessoal inclui um lançamento, lançamento ou evento, o modelo de promoção do ClickUp ajuda você a promovê-lo com clareza. De posts teaser a retrospectivas pós-lançamento, cada etapa é mapeada.

Porque compartilhar seu trabalho deve ser tão criativo quanto criá-lo.

Por que é perfeito para o seu próximo projeto

Quadros de fluxo de trabalho da campanha : organize tudo, desde a estratégia até o lançamento e a análise pós-campanha

Listas de tarefas para conteúdo e design : atribua entregas, acompanhe prazos e mantenha os ativos alinhados

Exibições do calendário : planeje lançamentos e evite conflitos de canais com uma visão geral visual fácil

Painéis de desempenho : monitore os KPIs e o ROI da campanha sem precisar vasculhar ferramentas

Fluxos de feedback e aprovação : mantenha tudo em movimento com etapas de revisão integradas

Modelos de resumos e relatórios : padronize documentos de campanha e incorpore ferramentas como o Google Forms para feedback, inscrições ou acompanhamento de envios

Acompanhamento de ativos e orçamento: mantenha-se a par dos recursos para que nada escape

🎯 Ideal para: Criadores, produtores independentes e profissionais que desejam promover seu trabalho como profissionais, mesmo que estejam sozinhos no estúdio.

Você não precisa transformar sua paixão em lucro 🌱. Criar algo só porque você ama é motivo suficiente! 💜

O que torna um modelo de projeto pessoal bom?

Um ótimo modelo de projeto pessoal faz mais do que apenas ter uma boa aparência — ele apoia todo o seu processo criativo sem atrapalhar. Esteja você trabalhando em seus próprios projetos pessoais ou orientando alunos nos deles, o modelo certo deve oferecer estrutura e espaço para explorar.

Então, como saber qual escolher?

Aqui estão os principais recursos a serem observados:

Fácil personalização: você pode ajustar layouts, campos e seções para se adequar à sua maneira de pensar e trabalhar

Clareza visual: seja uma linha do tempo, uma lista de verificação ou um quadro Kanban, uma interface limpa faz com que seu projeto pareça viável, não opressor

Fluxos de trabalho flexíveis: escolha modelos que correspondam ao seu estilo preferido, como quadros brancos para ideias, listas para execução ou cronogramas para planejamento de longo prazo

Orientação integrada: sugestões para definir metas, pensar criticamente e dar os próximos passos ajudam você a manter o foco (e terminar com sucesso)

Acompanhamento do progresso: listas de verificação, painéis ou gráficos de Gantt ajudam você a manter o cronograma e comemorar as vitórias ao longo do caminho

Ferramentas criativas: Bônus se o modelo incluir locais para adicionar esboços, incorporar Google Slides ou armazenar recursos criativos em uma única visualização

E sejamos sinceros: deve ser divertido de usar. Afinal, este projeto é sobre alegria, não apenas sobre marcar caixas. ✅

📅 Procurando uma abordagem mais estruturada para o planejamento de projetos? Confira nossos modelos de plano de projeto favoritos para começar.

Seu projeto pessoal merece um plano ✨

Grandes ideias precisam de mais do que motivação — elas precisam de impulso, especialmente quando você está tentando alcançar um público específico. Esteja você perseguindo um sonho, construindo algo para si mesmo ou transformando uma ideia em um trabalho paralelo, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece tudo o que você precisa para passar da ideia à execução em um só lugar.

Chega de páginas em branco. Chega de notas espalhadas. Apenas um fluxo de trabalho claro e conectado, desde o brainstorming até o planejamento e o lançamento.

Escolha um modelo. Personalize-o. E crie algo pelo qual você é apaixonado e do qual se orgulha.

👉 Pronto para dar vida às suas ideias com o espaço de trabalho completo para criadores? Cadastre-se no ClickUp e comece a construir seu projeto pessoal gratuitamente.