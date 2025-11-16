Os 10 melhores softwares de CRM para salões de beleza para gerenciamento de reservas e clientes

Prestar serviços de salão de beleza é uma arte. Mas conciliar compromissos, lembrar das preferências dos clientes e coordenar os horários da equipe? Isso é um trabalho em tempo integral por si só.

Você precisa de um software confiável de gestão de relacionamento com o cliente que possa automatizar reservas, enviar lembretes, armazenar o histórico de serviços e compras dos clientes e manter tudo funcionando tão bem quanto um novo secador de cabelo.

Neste artigo, reunimos as melhores opções de software de CRM para salões de beleza para ajudá-lo a controlar as reservas e os relacionamentos com os clientes. Você também receberá dicas sobre como escolher o CRM certo para o seu salão, para que possa dizer adeus às reservas duplicadas e aos acompanhamentos esquecidos — e dar as boas-vindas a clientes satisfeitos e a uma versão mais tranquila de si mesmo.

🔎 Você sabia? O Recorde Mundial do Guinness do maior salão de beleza em termos de capacidade é detido pelo Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brasil), com 227 lugares. Imagine a agitação em um dia movimentado!

Os melhores softwares de CRM para salões de beleza em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Operações completas do salão e colaboração em equipe Perfis de clientes, agendamento de consultas, automações, painéis, controle de tempo, IA totalmente sensível ao contexto Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Fresha Recebendo reservas online de novos clientes Mercado de salões de beleza, insights de marketing, acompanhamento do comportamento dos clientes Gratuito; personalizações disponíveis Invoay Gerenciamento avançado de estoque Campanhas de CRM, automação do WhatsApp, rastreamento biométrico Os planos pagos começam em US$ 69. Zenoti Agendamento online 24 horas por dia, 7 dias por semana Listas de espera automáticas, aplicativos duplos, PDV integrado Preços personalizados Phorest Gerenciando várias filiais de salões de beleza Sincronização entre várias localizações, PDV, programa de fidelidade Preços personalizados Salon 360 Gerenciamento de despesas do salão Acompanhamento de comissões, informações de CRM, desempenho da equipe Preços personalizados Zoho Bookings Dando autonomia à equipe do salão Agendamento de funcionários, limites de reservas, serviços recorrentes Os planos pagos começam em US$ 6. Rosy Proprietários de salões em ascensão Check-in na calçada, RosyPay, PDV, upload de imagens Os planos pagos começam em US$ 39. Vagaro Manter um banco de dados detalhado de clientes Perfis de clientes, formulários, vendas de estoque, mercado Preços personalizados Pipedrive Personalizando o pipeline para o seu salão Pipeline de vendas, automação, painéis de controle Personalizando o fluxo de trabalho do seu salão

O que você deve procurar em um software de CRM para salões de beleza?

Cerca de 80% das empresas utilizam software de CRM para relatórios de vendas e automação de processos, e os salões de beleza também estão aderindo a essa tendência.

Aqui estão os componentes essenciais de CRM que o sistema de gerenciamento de salão de beleza escolhido deve ter.

Agendamento de consultas : oferece agendamento online, lembretes automáticos e sincronização de calendário. Um sistema descomplicado mantém suas cadeiras ocupadas e seus clientes satisfeitos.

Armazenamento do histórico do cliente : acompanha serviços anteriores, histórico de compras, preferências e notas especiais. Até mesmo lembrar a cor de cabelo ou o tipo de massagem favoritos pode aumentar o envolvimento e a fidelidade.

Sistemas de pagamento : integra-se com POS, suporta várias opções de pagamento e automatiza o faturamento. Transações tranquilas significam menos espera e mais eficiência.

Gestão de pessoal : atribui compromissos, controla horários e evita sobrelotação e esgotamento. Procure por um monitoramento de desempenho integrado para manter sua equipe no caminho certo.

Automação de marketing: envia e-mails direcionados, promoções por SMS e ofertas de programas de fidelidade. Ajuda você a se manter conectado com os clientes e aumentar o número de visitas repetidas.

Gerenciamento de estoque: monitora os níveis de estoque e envia lembretes para reabastecimento. Chega de ficar sem produtos essenciais no meio do serviço.

Análises e relatórios : gera relatórios sobre receitas, agendamentos e serviços com melhor desempenho. Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, abrindo caminho para melhores : gera relatórios sobre receitas, agendamentos e serviços com melhor desempenho. Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, abrindo caminho para melhores estratégias de gestão de clientes

Acessibilidade móvel : oferece acesso baseado em nuvem por meio de um aplicativo móvel. Gerencie seu salão a qualquer hora, em qualquer lugar.

Integrações: sincroniza com seu site, redes sociais, ferramentas de marketing e software de contabilidade. Cria um sistema integrado para gerenciar tudo, desde reservas até finanças.

🧠 Curiosidade: Martha Matilda Harper, uma empreendedora canadense, abriu o primeiro salão de beleza moderno em Rochester, Nova York, em 1891. Ela também foi pioneira na ideia de franquear seus salões!

Os 10 melhores softwares de CRM para salões de beleza

Para facilitar sua decisão, aqui está uma lista dos 10 melhores softwares de CRM para salões de beleza. Vamos apresentar seus recursos, limitações e preços, juntamente com avaliações e comentários, para que você possa encontrar o que melhor se adapta ao seu salão.

1. ClickUp (ideal para operações completas de salão e colaboração em equipe)

Personalize os fluxos de trabalho do salão com o ClickUp CRM

Administrar um salão exige mais do que criatividade — é preciso coordenação, consistência e conexão. É aí que entra o ClickUp. Como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, o ClickUp permite que você crie um CRM para salões que atenda exatamente às suas necessidades, seja para gerenciar agendamentos, acompanhar vendas ou personalizar o atendimento ao cliente.

Com o ClickUp CRM, alimentado por IA, você pode gerar relatórios detalhados, comunicar-se com seus clientes e conectar-se a outras ferramentas que você já usa. O ClickUp permite que você organize seu CRM usando Espaços, Pastas e Listas. Você pode criar Listas para Leads, Contatos, Clientes e Negócios (pacotes de serviços ou associações). Cada cliente ou lead é representado como uma tarefa, facilitando o acompanhamento de cada interação e oportunidade.

Use o ClickUp Docs para criar perfis detalhados de clientes e históricos de serviços. Mantenha todos os detalhes dos clientes ao seu alcance. Armazene informações de contato, histórico de compromissos, preferências e feedback em uma visualização organizada. Personalize cada interação e acompanhe os detalhes que conquistam a lealdade duradoura dos clientes.

Gerencie agendas diretamente com as tarefas e cronogramas do ClickUp. Agende, remarque e acompanhe compromissos com facilidade — depois automatize lembretes para reduzir o número de faltas e aumentar a retenção.

Facilite o agendamento de consultas com o ClickUp Tasks.

Acompanhe detalhes exclusivos, como estilistas preferidos, fórmulas de coloração de cabelo, alergias ou status de fidelidade usando os campos personalizados do ClickUp. Você também pode agrupar clientes por tipo de serviço, frequência de visitas ou gasto total para personalizar ofertas e comunicações.

Automatize tarefas repetitivas, como enviar lembretes de compromissos, sinalizar clientes inativos ou resumir as atividades de vendas semanais. Os agentes de IA podem ser configurados para funcionar em horários ou gatilhos, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual.

O ClickUp Calendar oferece uma visão clara das suas reservas e ajuda você a agendar qualquer compromisso não reservado em um piscar de olhos.

Vincule seu calendário ClickUp para visualizar e agendar compromissos de forma visual.

Assista a este vídeo para saber como o Calendário com inteligência artificial do ClickUp permite que você agende automaticamente o seu trabalho👇🏼

Elimine tarefas repetitivas. Configure o ClickUp Automations para enviar confirmações de compromissos, parabéns de aniversário ou mensagens de acompanhamento automaticamente. Transforme clientes novos em clientes fiéis sem levantar um dedo.

Visualize a saúde do seu negócio em um piscar de olhos. Monitore compromissos, retenção de clientes, estilistas com melhor desempenho e tendências de receita usando os painéis do ClickUp. Tome decisões mais inteligentes e baseadas em dados com facilidade.

Não tem tempo para registrar manualmente cada compromisso? Nós ajudamos você. Assim que uma reserva online for feita, basta informar ao ClickUp Brain o tipo de serviço, o nome do cliente e o horário do compromisso — ele criará uma lista de tarefas organizada para você em segundos.

Encontre facilmente vagas disponíveis na sua agenda pedindo ao ClickUp Brain para criar sua programação para você.

Serviços personalizados aumentam a receita em 10% a 15%. Quando você dedica tempo para alinhar suas ofertas com as preferências dos clientes, eles certamente perceberão.

Mas, para isso, você precisa de um banco de dados de clientes organizado — e isso é fácil de configurar com os modelos de vendas e CRM do ClickUp.

Por exemplo, o modelo de CRM ClickUp permite visualizar todo o seu pipeline, informações de clientes, prazos e tudo mais.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as informações valiosas dos seus clientes com o modelo de CRM do ClickUp.

Use-o para:

Organize os dados dos clientes em um único lugar, facilitando a localização de informações.

Otimize a comunicação e o suporte ao cliente

Automatize tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais complexas.

Obtenha insights úteis a partir dos dados dos clientes para personalizar as experiências

Lidar com compromissos consecutivos pode ser difícil, mas o ClickUp também ajuda você nessa tarefa. Configure lembretes para agendamentos ou deixe que o ClickUp Brain faça isso por você. E se você estiver longe do seu laptop? Não há problema! Você pode definir e editar lembretes diretamente do seu celular.

O melhor software de gerenciamento de salão deve se integrar perfeitamente à sua pilha de tecnologia, oferecendo uma visão completa das suas operações. O ClickUp Integrations sincroniza com mais de 300 plataformas, incluindo sistemas de CRM populares.

Melhores recursos do ClickUp

Configure lembretes automáticos de compromissos, atualize o status das tarefas ou atribua membros da equipe com base no tipo de serviço com mais de 50 gatilhos de ação.

Acompanhe o tempo que cada serviço leva com o ClickUp Project Time Tracking

Colete dados de clientes com os modelos de formulário do ClickUp, que são enviados diretamente para o seu software de gerenciamento de salão.

Crie e acompanhe tarefas para o inventário de produtos, defina lembretes de reabastecimento e fique por dentro dos níveis de estoque — tudo dentro do ClickUp.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizagem ligeira para iniciantes que utilizam a plataforma pela primeira vez.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

Adoro como o ClickUp organiza e agenda minhas tarefas diárias. Se você tem reuniões ou tarefas repetidas semanalmente ou quinzenalmente, pode inseri-las no ClickUp e obter uma excelente visibilidade do seu cronograma de trabalho. Fica ainda melhor quando você tem colegas a bordo e pode coordenar e delegar responsabilidades em determinadas tarefas. Para mim, poder marcar as tarefas à medida que as realizo todos os dias dá uma boa sensação de progresso e um registro do meu rendimento diário.

Adoro como o ClickUp organiza e agenda minhas tarefas diárias. Se você tem reuniões ou tarefas repetidas semanalmente ou quinzenalmente, pode inseri-las no ClickUp e obter uma excelente visibilidade do seu cronograma de trabalho. Fica ainda melhor quando você tem colegas a bordo e pode coordenar e delegar responsabilidades em determinadas tarefas. Para mim, poder marcar as tarefas à medida que as realizo todos os dias dá uma boa sensação de progresso e um registro do meu rendimento diário.

2. Fresha (ideal para receber reservas online de novos clientes)

via Fresha

O Fresha se destaca como um software de gerenciamento de salão que se destaca no gerenciamento e aquisição de clientes. Além dos recursos essenciais de CRM, como agendamento de consultas e acompanhamento do histórico do cliente, ele oferece um mercado integrado onde clientes em potencial podem descobrir seus serviços e agendar consultas diretamente.

Essa dupla funcionalidade simplifica a jornada do cliente, ajudando seu salão a atrair novos clientes e, ao mesmo tempo, gerenciar os existentes de forma eficaz. A integração perfeita das ferramentas de marketing e agendamento do Fresha pode economizar tempo e aumentar a retenção e o crescimento da clientela.

Melhores recursos do Fresha

Conquiste novos clientes no mercado da indústria da beleza e do bem-estar

Identifique suas campanhas e canais de marketing com melhor desempenho

Acompanhe o comportamento, as preferências e os padrões de agendamento dos clientes com relatórios de CRM

Limitações do Fresha

Alguns usuários são cobrados pelas reservas feitas através do mercado, mesmo que o compromisso seja posteriormente cancelado.

Requer integração com POS de terceiros para transações

Preços do Fresha

Gratuito

Recursos opcionais pagos

Avaliações e comentários da Fresha

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 1.430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fresha?

Um usuário do G2 diz:

Adoro a facilidade de uso para marcar consultas e organizar meu tempo para mim e para os clientes. O cadastro foi muito rápido e funcionou perfeitamente quando abri meu negócio.

Adoro a facilidade de uso para marcar consultas e organizar meu tempo para mim e para os clientes. O cadastro também foi muito rápido e funcionou perfeitamente quando abri meu negócio.

👀 Você sabia? As empresas observam um aumento médio de 27% na receita ao usar sistemas de agendamento online.

3. Invoay (ideal para gerenciamento avançado de estoque)

via Invoay

Quando você se comunica regularmente com seus clientes, mesmo quando eles não têm uma sessão agendada, você constrói relacionamentos sólidos com eles e aumenta a fidelidade. O software de gerenciamento de salões da Invoay é ideal para isso. Você pode automatizar o recebimento de faturas, compartilhar atualizações regulares sobre suas melhores ofertas e muito mais com a plataforma.

O sistema também oferece gerenciamento avançado de estoque para garantir que você esteja sempre abastecido com os produtos essenciais.

Melhores recursos do Invoay

Gerencie o desempenho, os horários e a frequência dos funcionários com rastreamento biométrico integrado.

Automatize campanhas de CRM , interação com o cliente e lembretes no WhatsApp.

Crie pacotes e planos de assinatura, incluindo promoções personalizadas e vales-presente, de acordo com as preferências dos clientes.

Limitações do Invoay

Faltam opções de personalização para fluxos de trabalho exclusivos de CRM para salões de beleza.

Alguns usuários relataram desconexões frequentes, cálculos incorretos e problemas de agendamento, indicando possíveis problemas de estabilidade.

Preços do Invoay

Preço inicial: US$ 69/mês

Cresça: US$ 99/mês

Expand: US$ 149/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Invoay

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: sem avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Invoay?

Uma avaliação da TrustPilot diz:

O software deles tem quase todos os recursos que um salão procura, desde faturamento, marketing por SMS (feedback, indicações, pontos de recompensa) até relatórios (clientes perdidos, repetidos, novos) e muito mais.

O software deles tem quase todos os recursos que um salão procura, desde faturamento, marketing por SMS (feedback, indicações, pontos de recompensa) até relatórios (clientes perdidos, repetidos, novos) e muito mais.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas disponíveis em sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho pesado!

4. Zenoti (o melhor para reservas online 24 horas por dia, 7 dias por semana)

via Ze n oti

59% das pessoas dizem que ficam frustradas por ter que esperar na linha para marcar consultas, e quase uma em cada cinco acha inconveniente esperar pelo horário comercial para agendar.

O Zenoti resolve isso permitindo reservas online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele também inclui um recurso de gerenciamento de lista de espera, para que, em caso de cancelamento, a vaga possa ser preenchida rapidamente, ajudando a reduzir a perda de tempo e receita.

Melhores recursos do Zenoti

Aplicativos duplos para reservas de franquias e clientes

A lista de espera automática preenche as vagas deixadas por cancelamentos de última hora.

POS integrado para pagamentos centralizados e sem complicações

Limitações do Zenoti

O software é bastante complexo e pode ser difícil para iniciantes.

Alguns usuários têm enfrentado falhas e bugs frequentes, principalmente no aplicativo móvel.

Preços do Zenoti

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zenoti

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zenoti?

Um crítico da Capterra escreve:

O Zenoti é um excelente sistema de agendamento de consultas e gestão de clientes. É ótimo ter as comunicações com os clientes, agendamentos online, consultas, pagamentos, marketing e feedback todos organizados em um só lugar.

O Zenoti é um excelente sistema de agendamento de consultas e gestão de clientes. É ótimo ter as comunicações com os clientes, agendamentos online, consultas, pagamentos, marketing e feedback todos organizados em um só lugar.

📖 Leia também: Os melhores exemplos de softwares de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

5. Phorest (ideal para gerenciar várias filiais de salões)

via Phorest

O Phorest se destaca por seu controle de várias localizações e rastreamento de estoque em tempo real, tornando-o ideal para proprietários de salões que gerenciam várias filiais. Seu sistema POS seguro centraliza os dados de receita, para que você possa monitorar a receita em todas as localizações sem precisar alternar entre plataformas.

Você também pode gerenciar os horários dos funcionários e o estoque de produtos por local, ajudando a reduzir o desperdício e planejar as compras de forma mais eficaz. Além disso, os perfis dos clientes e os pontos de fidelidade são sincronizados automaticamente, garantindo uma experiência consistente para os clientes em todas as filiais.

Melhores funcionalidades do Phorest

Comunique-se diretamente com o cliente através da API do WhatsApp.

Ofereça reservas online diretas a partir da Pesquisa Google e do Google Maps.

Controle as marcações e as faturas num único local a partir de todas as filiais do seu salão.

Limitações do Phorest

Os níveis de preços mais altos podem não ser adequados para salões menores ou profissionais autônomos.

Ocasionalmente, foram relatados atrasos no aplicativo móvel durante os horários de pico.

Os tempos de resposta do suporte podem variar dependendo da localização e do nível de assinatura.

Preços do Phorest

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Phorest

G2: 4,4/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 380 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Phorest?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro o fato de ser mais simples do que o calendário do meu iPhone. Posso ver todos os meus compromissos do dia e todos os meus colegas de trabalho. Posso simplesmente adicionar extras para personalizar o serviço e adicionar tempo, se quiser. Extremamente fácil de usar e genial!

Adoro o fato de ser mais simples do que o calendário do meu iPhone. Posso ver todos os meus compromissos do dia e todos os meus colegas de trabalho. Posso simplesmente adicionar extras para personalizar o serviço e adicionar tempo, se quiser. Extremamente fácil de usar e genial!

6. Salon 360 (o melhor para gerenciamento de despesas de salões)

via Salon 360

Se você deseja ter um melhor controle sobre as finanças do seu salão, o Salon 360 pode ser uma opção útil. Além de recursos padrão, como agendamento online e comunicação automatizada, ele oferece ferramentas para acompanhar as conversões de vendas e monitorar a produtividade da equipe.

O software também inclui acompanhamento de despesas e comissões, para que você possa controlar as entradas e saídas. Esse tipo de visibilidade facilita o gerenciamento dos custos do negócio sem se sentir sobrecarregado.

Melhores recursos do Salon 360

Crie um catálogo online dos seus serviços

Acompanhe as horas faturáveis e o desempenho para gerenciar os incentivos e comissões da equipe de forma justa.

Monitore despesas e desempenho das filiais e acompanhe as conversões com relatórios em tempo real para ajustar a estratégia de CRM

Limitações do Salon 360

Salões pequenos podem ficar sobrecarregados com recursos extensos.

Preços do Salon 360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Salon 360

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: sem avaliações disponíveis

🧠 Curiosidade: Na Idade Média, os barbeiros faziam mais do que apenas cortes de cabelo. Eles também realizavam cirurgias, tratamentos dentários e até mesmo sangrias! É por isso que o clássico poste de barbeiro tem listras vermelhas e brancas, simbolizando sangue e bandagens.

7. Zoho Bookings (ideal para dar autonomia à equipe do salão)

via Zoho Bookings

O Zoho Bookings é uma ferramenta de CRM que também funciona como um sistema de gerenciamento de salões de beleza. Ele permite limitar o número de agendamentos e reduzir cancelamentos ou remarcações de última hora.

Você pode listar os preços exatos dos serviços para dar aos clientes total clareza sobre os custos antes de eles fazerem a reserva. Para reduzir o número de faltas, a plataforma permite que você receba pagamentos antecipadamente, garantindo que seu tempo e sua receita estejam protegidos, mesmo que um compromisso seja cancelado.

Melhores recursos do Zoho Bookings

Defina prazos e decida quantas reservas online você deseja por dia.

Permita que os funcionários definam seus próprios horários e gerenciem os próximos compromissos.

Agende serviços recorrentes e acompanhe o inventário para tratamentos com várias sessões.

Limitações do Zoho Bookings

A ferramenta de CRM para salões não permite personalização

Lidar com o horário de verão pode ser problemático

Preços do Zoho Bookings

Básico: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e comentários do Zoho Bookings

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Bookings?

Um revisor do G2 escreve:

Extremamente fácil de configurar para vários usuários que trabalham em horários diferentes, mesmo em fusos horários diferentes. Fácil de ajustar e personalizar para alterações inesperadas ou planejadas na programação.

Extremamente fácil de configurar para vários usuários que trabalham em horários diferentes, mesmo em fusos horários diferentes. Fácil de ajustar e personalizar para alterações inesperadas ou planejadas na programação.

📖 Leia também: As melhores certificações de CRM para impulsionar o crescimento profissional

8. Rosy Salon Software (ideal para proprietários de salões em início de carreira)

via Rosy Salon Software

Começar seu novo negócio de spa ou salão de beleza pode ser complicado, mas o Rosy Salon Software está aqui para ajudá-lo. Com check-in na calçada e o RosyPay exclusivo, o Rosy Salon Software é ideal para proprietários de salões que estão apenas começando sua jornada.

O software é acessível e fácil de usar. Inclui ferramentas essenciais, como gerenciamento de estoque, comunicação com o cliente e um sistema de ponto de venda (POS) integrado.

Os melhores recursos do Rosy Salon

Permita que os clientes façam o check-in quando estiverem próximos para notificar o estilista imediatamente.

Simplifique o processamento de cartões de crédito com pré-autorizações e transações com cartão cadastrado.

Carregue e edite imagens de clientes para referência rápida

Limitações do Rosy Salon

Os relatórios de referência não são sofisticados o suficiente

A plataforma restringe o agendamento a incrementos de 15 minutos, o que pode não ser adequado para todos os tipos de serviços.

Preços do Rosy Salon

A partir de US$ 39/mês

Personalizações disponíveis

Avaliações e comentários do Rosy Salon

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rosy Salon?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da simplicidade e flexibilidade do sistema, além de poder usá-lo tanto para funcionários quanto para prestadores de serviços independentes. Avaliação coletada e hospedada no G2.com.

Gosto da simplicidade e flexibilidade do sistema, além de poder usá-lo tanto para funcionários quanto para prestadores de serviços independentes. Avaliação coletada e hospedada no G2.com.

9. Vagaro (ideal para manter um banco de dados detalhado de clientes)

via Vagaro

O Vagaro é principalmente um mercado para a indústria de bem-estar e beleza que também oferece um software de CRM completo para salões de beleza. Uma de suas características de destaque são os perfis de clientes altamente detalhados, que ajudam você a acompanhar as preferências, serviços e histórico.

Com esse nível de personalização, você pode aumentar o envolvimento do cliente, oferecer experiências personalizadas e aumentar a retenção.

Melhores recursos do Vagaro

Mantenha registros detalhados dos clientes com fotos, histórico de serviços, preferências e compras anteriores.

Crie e envie formulários personalizados, pesquisas e termos de responsabilidade, salvos nos perfis dos clientes para fácil acesso.

Configure o gerenciamento de estoque com base nas demandas dos clientes e venda produtos exclusivos no mercado.

Limitações do Vagaro

Recursos de relatórios limitados em comparação com outros sistemas de gerenciamento de salões de beleza

A estrutura de preços pode ser cara para salões ou empresas menores.

Preços do Vagaro

Um local:

A partir de US$ 24/mês

Vários locais:

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Vagaro

G2: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vagaro?

Um avaliador do G2 diz:

Adoro como o Vagaro combina funcionalidade e fluidez — ele mantém a agenda, as notas SOAP e os registros dos clientes em um só lugar, sem parecer pesado.

Adoro como o Vagaro combina funcionalidade e fluidez — ele mantém a agenda, as notas SOAP e os registros dos clientes em um só lugar, sem parecer pesado.

10. Pipedrive (ideal para personalizar o fluxo de trabalho do seu salão)

via Pipedrive

O Pipedrive, tradicionalmente um CRM, também funciona como um poderoso software de gerenciamento de salões de beleza. Ele permite que você agende sessões com facilidade e personalize seu funil de vendas para atender às suas necessidades. Com o gerenciamento avançado de estoque, você pode rastrear produtos e níveis de estoque com eficiência.

O software também automatiza a comunicação com os clientes, economizando seu tempo e garantindo que eles fiquem sempre informados.

Melhores recursos do Pipedrive

Crie funis de vendas que reflitam a jornada específica de cada cliente.

Automatize a comunicação com os clientes por e-mail e SMS

Acompanhe as métricas de desempenho do salão, as taxas de retenção de clientes e as tendências de receita do setor de beleza com painéis visuais e relatórios detalhados.

Limitações do Pipedrive

Você deve atualizar para o plano Avançado para integração de e-mail.

Carece de recursos específicos do setor, como gerenciamento de estoque personalizado para produtos de beleza.

Pode ser complicado para proprietários de salões pequenos devido às suas funções avançadas de CRM e curva de aprendizagem íngreme.

Sem integração direta com o ponto de venda (POS) para um processamento tranquilo das transações dentro do salão

Preços do Pipedrive

Lite: US$ 19/mês por usuário

Crescimento: US$ 34/mês por usuário

Premium: US$ 64/mês por usuário

Ultimate: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da facilidade de uso do Pipedrive, mesmo para pessoas que não são especialistas em tecnologia. O funil de vendas visual me ajuda a ver exatamente em que ponto cada negócio se encontra, e os estágios personalizáveis significam que posso adaptá-lo para se adequar a diferentes fluxos de trabalho.

Gosto da facilidade de uso do Pipedrive, mesmo para pessoas que não são especialistas em tecnologia. O funil de vendas visual me ajuda a ver exatamente em que ponto cada negócio se encontra, e os estágios personalizáveis significam que posso adaptá-lo para se adequar a diferentes fluxos de trabalho.

📖 Leia também: Dicas de CRM para gerenciar clientes

Renove o seu salão com o ClickUp

Administrar um salão requer mais do que apenas um CRM básico. Ele deve oferecer um sistema que cuide de tudo, desde o gerenciamento de agendamentos até o acompanhamento das vendas. Embora muitas ferramentas de CRM ofereçam ótimos recursos, muitas vezes você precisa abrir mão de certos aspectos.

Quer simplificar a implementação do CRM? O ClickUp é a escolha perfeita para reunir todas as suas operações. Gerenciamento de tarefas? Confere. Fluxos de trabalho automatizados? Com certeza. Painéis personalizados? Com certeza!

Seja para acompanhar compromissos, campanhas de marketing ou horários da equipe, o ClickUp se adapta aos seus processos de uma forma que nenhum outro software de gerenciamento de salão consegue.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e assuma o controle das operações do seu salão!