As 10 melhores alternativas ao Scrintal para pensamento conectado em 2025

É fácil ter ideias, mas organizá-las em algo útil? É aí que o verdadeiro trabalho começa.

O Scrintal ajuda você a capturar pensamentos visualmente, conectando ideias, links e pesquisas em um único mapa mental. Para muitos usuários, é um espaço adequado para fazer anotações, pensar em voz alta e estruturar ideias brutas.

Mas quando você vai além da ideação e do planejamento e passa para a execução real, o Scrintal começa a parecer limitante. Você pode organizar o que está pensando, mas não necessariamente o que está construindo a seguir. É aí que muitos pensadores visuais esbarram em uma parede.

Reunimos as 10 melhores alternativas ao Scrintal para ajudá-lo a passar das ideias à ação sem trocar de ferramenta. Se você está procurando uma ótima ferramenta que combine pensamento visual com poder de execução real, o ClickUp é a escolha certa para você.

As melhores alternativas ao Scrintal num relance

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Mapas mentais, documentos, IA, quadros brancos Ideal para indivíduos, equipes e empresas que precisam de planejamento, execução e colaboração completos Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Heptabase Quadros brancos espaciais, ligação de cartões ao estilo Zettelkasten, mapeamento não linear de ideias Ideal para pesquisadores e acadêmicos que preferem o pensamento espacial e a estruturação profunda do conhecimento Teste gratuito, planos pagos a partir de US$ 12/mês Obsidian Notas locais em primeiro lugar, backlinks, gráfico visual, ecossistema de plugins Ideal para usuários que priorizam a privacidade e tomadores de notas experientes que desejam controle total sobre seu sistema PKM Gratuito para uso pessoal; planos pagos a partir de US$ 5/mês Notion Blocos, bancos de dados, wikis e páginas colaborativas Ideal para empreendedores individuais e equipes que criam documentos compartilhados, wikis e sistemas de projetos leves Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Milanote Quadros de humor, recursos visuais de arrastar e soltar e compartilhamento em equipe Ideal para designers, profissionais de marketing e criativos que trabalham visualmente e fazem brainstorming de maneiras não lineares Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12,50/mês Xmind Modelos, layouts estruturados e um editor sem distrações Ideal para estudantes e profissionais que criam mapas mentais formais para estudos ou apresentações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário/mês Freeplane Suporte a scripts, formatação condicional, mapeamento baseado em lógica Ideal para desenvolvedores e usuários técnicos que desejam personalização e controle profundos 100% gratuito e de código aberto GitMind Fluxogramas, colaboração em tempo real e exportações rápidas Ideal para equipes remotas e freelancers que precisam de um planejamento visual rápido e colaborativo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês Logseq Esboço, backlinks, visualização gráfica, consultas de tarefas Ideal para usuários focados em diários e entusiastas de PKM que preferem anotações estruturadas com suporte de IA Preços personalizados Noteey IU minimalista, cartões de notas visuais, layout de arrastar e soltar Ideal para minimalistas e usuários individuais que desejam uma captura de notas visuais limpa e leve Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 99, compra única

O que você deve procurar em uma alternativa ao Scrintal?

O Scrintal se concentra na organização visual de ideias, mas a maioria dos usuários o supera quando seus fluxos de trabalho exigem mais do que apenas mapas mentais independentes.

Se você atingiu o limite com seu planejamento de projetos limitado, falta de integrações ou quadros brancos estáticos, você não está sozinho. As melhores alternativas ao Scrintal vão além da estética e ajudam você a pensar, planejar e agir — tudo em um único espaço.

Veja o que você deve procurar ao escolher uma solução mais capaz:

Mapeamento mental criado para execução: Não apenas capturar ideias, mas ferramentas que conectam pensamentos a tarefas, cronogramas ou documentos

Suporte de IA para um raciocínio mais rápido : sugestões inteligentes, estrutura automatizada ou geração de conteúdo, especialmente se você estiver explorando : sugestões inteligentes, estrutura automatizada ou geração de conteúdo, especialmente se você estiver explorando ferramentas avançadas de IA para mapeamento mental para acelerar a ideação

Quadros brancos com colaboração integrada: Edição em tempo real, telas para vários usuários e integrações que oferecem suporte ao planejamento multifuncional

Documentos e gerenciamento de conhecimento pessoal que se adaptam: Vá além das notas básicas com documentação estruturada vinculada aos seus fluxos de trabalho mais amplos

Gerenciamento integrado de tarefas e projetos: planeje, atribua e acompanhe o trabalho sem precisar alternar entre ferramentas

🧠 Curiosidade: Leonardo da Vinci usava diagramas baseados em esboços para organizar seus pensamentos, séculos antes mesmo de o “mapeamento mental” ter um nome.

As 10 melhores alternativas ao Scrintal

Se você precisa de clareza visual, planejamento mais rápido ou execução perfeita, essas alternativas ao Scrintal oferecem mais do que apenas capturar ideias — elas ajudam você a organizar, construir e levar seu trabalho adiante sem atritos.

1. ClickUp (ideal para organizar tarefas, notas e projetos com colaboração visual)

Organize facilmente as tarefas por status, prioridade e progresso — tudo em uma única visualização com o ClickUp

O ClickUp foi criado para pessoas que pensam visualmente, mas precisam entregar resultados. Seja para mapear ideias, planejar pesquisas ou coordenar uma equipe, o ClickUp reúne notas, mapas mentais, quadros brancos e tarefas em um só lugar — para que você possa parar de juntar ferramentas e começar a trabalhar com fluidez.

O que diferencia o ClickUp das ferramentas tradicionais de mapeamento mental é sua capacidade de conectar cada etapa do seu processo de pensamento ao trabalho real.

Você pode começar esboçando suas ideias visualmente, expandindo-as em um documento, atribuindo as próximas etapas como tarefas e gerenciando tudo usando cronogramas e quadros — tudo dentro de um espaço de trabalho unificado.

Planeje visualmente com os mapas mentais do ClickUp

Mapeie visualmente campanhas, tarefas e ideias — e transforme-as em ação com o ClickUp Mind Maps

Os mapas mentais do ClickUp são mais do que uma tela em branco para brainstorming — eles estão intimamente ligados ao seu fluxo de trabalho.

Você pode começar com uma ideia simples, criar ramificações relacionadas e, em seguida, converter qualquer nó em uma tarefa com apenas um clique. Isso significa que você não está apenas mapeando pensamentos, mas criando impulso a cada passo. Aqui está uma explicação rápida sobre como usá-lo:

Ao contrário das ferramentas independentes que isolam seus mapas mentais, o ClickUp mantém tudo conectado. Você pode criar dois tipos de mapas:

Mapas baseados em tarefas : extraia informações do seu espaço de trabalho existente e visualize como os projetos estão estruturados

Mapas em branco: use para geração de ideias em formato livre, planejamento de pesquisa ou vinculação de conceitos

Cada elemento pode incluir tags, relações ou anexos, proporcionando controle total sem sacrificar a flexibilidade.

Torne-se mais inteligente e rápido com o ClickUp Brain

Encontre respostas, itens de ação e insights instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain traz a IA diretamente para o seu fluxo de trabalho de anotações, planejamento e mapeamento mental, sem parecer uma ferramenta separada. Ele pode resumir seus documentos, gerar ideias com base no seu trabalho e até mesmo sugerir automaticamente os próximos passos a partir de notas de reuniões ou mapas mentais.

Para pensadores visuais, isso significa que você não precisa trocar de ferramenta ou depender de prompts genéricos. Seja trabalhando em um quadro branco bagunçado ou esboçando um documento de pesquisa, o ClickUp Brain entende o contexto e ajuda você a avançar mais rapidamente, especialmente quando você está empacado ou com pouco tempo.

O melhor de tudo é que os usuários do ClickUp Brain podem optar por trabalhar com vários modelos externos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, diretamente do seu espaço de trabalho do ClickUp! 🚀 Esqueça o uso de várias ferramentas de IA e a criação de contexto entre todas elas. Agora você pode abandonar a proliferação de IA e fazer tudo com o ClickUp!

Escreva, refine e ative suas ideias no ClickUp Docs

Colabore em tempo real, atribua comentários e vincule tarefas diretamente de suas notas com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs parece uma ferramenta para anotações, mas funciona como um processador de texto dinâmico e um espaço de trabalho. Você pode criar, formatar e coeditar documentos em tempo real, vinculá-los a tarefas, incorporar listas de verificação e atribuir itens de ação diretamente dentro do documento.

Para fluxos de trabalho visuais e com muita pesquisa, isso faz uma enorme diferença. Você pode esboçar uma nova ideia, inserir capturas de tela de um quadro branco, marcar um membro da equipe para obter feedback e converter qualquer parágrafo em uma tarefa — tudo isso sem sair da página.

Os documentos também suportam comandos de barra, backlinks e pastas aninhadas, facilitando a organização do conhecimento entre projetos.

💡 Dica profissional: crie uma pilha de prompts dentro de um ClickUp Doc para reutilizar em vários projetos. Aqui estão alguns exemplos: Gere três ideias de títulos com base neste documento de pesquisa

Resuma este mapa mental em três prioridades principais para a próxima semana

Transforme este brainstorming no quadro branco em um resumo do projeto com pontos-chave

Transforme pensamentos em ação com Tarefas, Cronogramas e Quadros Brancos

Visualize fluxos de trabalho, gere ideias com inteligência artificial e transforme notas adesivas em tarefas instantaneamente com o ClickUp Whiteboards

O ClickUp Whiteboards não apenas ajuda você a visualizar ideias, mas também a colocá-las em prática. Cada quadro branco, documento e mapa mental está conectado a um sistema completo de gerenciamento de tarefas, para que nada fique parado na fase de planejamento.

Você pode arrastar uma nota adesiva de um quadro branco para sua lista de tarefas, atribuir prazos, adicionar dependências e acompanhar tudo em um calendário ou linha do tempo no estilo Gantt. Isso cria um fluxo contínuo, do conceito à conclusão, para equipes que trabalham em projetos complexos ou usuários individuais que buscam a criatividade.

🧠 Curiosidade: o conceito original do gráfico de Gantt remonta ao início do século XX e era usado para gerenciar a construção naval durante a Primeira Guerra Mundial — prova de que o planejamento visual sempre foi essencial para a execução de tarefas complexas.

Melhores recursos do ClickUp

Crie mapas mentais baseados em tarefas ou em branco para visualizar ideias e fluxos de trabalho

Conecte sessões de brainstorming em quadros brancos diretamente a quadros de sprint ou documentos

Atribua comentários no Docs para transformar feedback em ações práticas

Visualize toda a sua estrutura de planejamento em uma linha do tempo com recurso de arrastar e soltar

Crie modelos de documentos para pesquisas recorrentes ou formatos de conteúdo

Automatize fluxos de trabalho repetitivos usando gatilhos vinculados à captura de ideias

Filtre notas e tarefas por tags como “inspiração”, “prioridade” ou “necessita pesquisa”

Alterne entre as visualizações pessoal e de equipe para gerenciar trabalhos individuais e colaborativos

Pesquise em todos os documentos, tarefas, mapas mentais e comentários a partir de um único local

Limitações do ClickUp

Pode parecer complexo para usuários que procuram uma interface minimalista

Pode ser necessário algum tempo para personalizar para fluxos de trabalho criativos específicos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre o ClickUp

Como diz um usuário do G2:

Como diz um usuário do G2:

O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo, gráficos de Gantt, quadros Kanban, mapas mentais, wikis e muito mais. Isso o torna um local único para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos.

O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo, gráficos de Gantt, quadros Kanban, mapas mentais, wikis e muito mais. Isso o torna um local único para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você tenha ideias, visualize e execute mais rapidamente!

2. Heptabase (ideal para pensamento conectado com quadros brancos espaciais)

via Heptabase

O Heptabase foi projetado para pensadores que precisam mais do que notas digitais — um ambiente de conhecimento visual. Sua interface de quadro branco espacial permite agrupar cartões, desenhar relações e ampliar conjuntos de ideias, como você faria em uma parede física com notas adesivas.

Isso o torna ideal para pesquisadores, educadores e alunos visuais que praticam técnicas como Zettelkasten ou mapas mentais. Você não é forçado a usar pastas ou linhas do tempo — apenas uma tela para explorar como seus pensamentos evoluem.

Melhores recursos do Heptabase

Crie cartões vinculáveis que podem ser agrupados visualmente em quadros brancos infinitos

Marque e agrupe pensamentos semelhantes sem estruturas rígidas de pastas

Destaque trechos e revele insights em vários cartões de pesquisa

Exporte ou estruture seus quadros usando modelos de quadro branco para fluxos de trabalho repetíveis

Limitações do Heptabase

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas ou execução de projetos

A interface do usuário pode parecer pouco convencional para usuários acostumados a ferramentas lineares de anotações

Preços do Heptabase

Teste gratuito

Plano mensal: US$ 11,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Heptabase

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais dizem sobre o Heptabase

Uma avaliação do G2 diz:

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da quantidade de informações que a tela deles pode armazenar.

Gosto da quantidade de informações que a tela deles pode armazenar.

Você sabia? Em 1974, Tony Buzan, um educador britânico e personalidade da TV, apresentou o conceito de mapeamento mental na série “Use Your Head” da BBC. Ele apresentou um diagrama colorido, semelhante a uma árvore, com palavras irradiando de uma ideia central, e cunhou o termo “mapa mental”. Isso marcou o início do uso e compreensão generalizados do mapeamento mental como uma ferramenta de pensamento visual e organizacional.

3. Obsidian (ideal para anotações Markdown locais e backlinks)

via Obsidian

O Obsidian foi criado para usuários que desejam controle total sobre suas notas — sem nuvem, sincronização forçada ou bloqueio. Tudo o que você cria fica no seu dispositivo em arquivos Markdown de texto simples, oferecendo privacidade e flexibilidade sem sacrificar a estrutura.

Sua principal força reside no pensamento em rede. Usando backlinks e visualizações gráficas, você pode ver como suas ideias se conectam entre as notas. Isso o torna uma ferramenta indispensável para escritores, pesquisadores e pensadores que buscam mapas mentais e anotações que evoluem com seu trabalho ao longo do tempo.

Melhores recursos do Obsidian

Crie um documento offline sem depender do armazenamento em nuvem

Trace sua rede de pensamentos com backlinks poderosos e um gráfico visual

Amplie a funcionalidade usando plug-ins para gerenciamento de tarefas, temas e automação

Registre tudo de forma consistente com notas diárias e modelos reutilizáveis

Limitações do Obsidian

Sem recursos integrados de colaboração ou compartilhamento em equipe

Curva de aprendizado mais íngreme para aqueles que não estão familiarizados com markdown ou pensamento em rede

Preços do Obsidian

Gratuito sem limites

Sincronização (complemento): US$ 5/usuário, por mês

Publicação (complemento): US$ 10/site, por mês

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre o Obsidian

Uma avaliação da Capterra diz:

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto da sensação de controle que tenho ao organizar minhas notas e, portanto, meu segundo cérebro

Gosto da sensação de controle que tenho ao organizar minhas notas e, portanto, meu segundo cérebro

4. Notion (ideal para combinar documentos, wikis e planejamento de projetos)

via Notion

O Notion permite que você estruture as informações exatamente como deseja, desde notas simples até bases de conhecimento completas. Seu sistema de blocos modulares permite misturar texto, bancos de dados, incorporações e listas de verificação para criar espaços de trabalho altamente personalizados que se adaptam às suas necessidades.

É especialmente popular entre empreendedores individuais e equipes que desejam transformar notas desestruturadas em fluxos de trabalho colaborativos e organizados. Esteja você criando um wiki para sua equipe ou gerenciando projetos em pipelines de conteúdo, o Notion se adapta rapidamente e combina bem com ferramentas que oferecem modelos de fluxo de trabalho prontos para uso, agilizando as tarefas.

Melhores recursos do Notion

Use bancos de dados para classificar, filtrar e conectar notas e projetos relacionados

Crie páginas dinâmicas com incorporações, botões de alternância, calendários e quadros Kanban

Compartilhe páginas com colegas de equipe ou clientes para colaboração em tempo real

Personalize modelos para fluxos de trabalho recorrentes, como planejamento de conteúdo ou pesquisa

Limitações do Notion

O acesso offline é limitado e pode não ser confiável

Sem recursos integrados de mapeamento mental visual ou quadro branco

Preços do Notion

Plano gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Notion

Um usuário do G2 diz:

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Notion é sua flexibilidade e capacidade de se adaptar a praticamente qualquer fluxo de trabalho. Seja gerenciando projetos, criando documentação, construindo painéis ou apenas fazendo anotações, o Notion me permite projetar páginas e bancos de dados personalizados sem precisar programar.

O que mais gosto no Notion é sua flexibilidade e capacidade de se adaptar a praticamente qualquer fluxo de trabalho. Seja gerenciando projetos, criando documentação, construindo painéis ou apenas fazendo anotações, o Notion me permite projetar páginas e bancos de dados personalizados sem precisar programar.

5. Milanote (ideal para pensadores visuais e planejamento no estilo moodboard)

via Milanote

O Milanote é como um quadro digital para criativos. Sua interface de arrastar e soltar permite organizar notas, imagens, links e listas de verificação da maneira que você quiser, sem grades rígidas ou blocos de texto. Essa ferramenta é ideal se você trabalha melhor vendo o panorama geral de uma só vez.

É especialmente popular entre designers, profissionais de marketing e escritores que desejam fazer brainstorming livremente, criar storyboards de ideias ou desenvolver planos de conteúdo visualmente.

E se você preferir um pouco de estrutura para começar, modelos flexíveis de brainstorming junto com o Milanote podem ajudar a guiar seu fluxo criativo sem limitar você.

Melhores recursos do Milanote

Planeje moodboards, campanhas ou briefings criativos com quadros de formato livre

Adicione e organize elementos visuais, listas de tarefas e notas de texto em um único espaço

Compartilhe quadros para colaboração em tempo real ou assíncrona com colegas de equipe ou clientes

Organize ideias em camadas usando colunas e cartões codificados por cores

Limitações do Milanote

Sem calendário, acompanhamento de tarefas ou visualizações tradicionais de projetos

O acesso offline é limitado apenas aos usuários do plano Pro

Preços do Milanote

Plano gratuito

Plano pago por pessoa: US$ 12,50/mês por usuário

Atualize seu plano de equipe: US$ 49/mês para até 10 pessoas

Avaliações e comentários sobre o Milanote

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre o Milanote

Uma avaliação do G2 diz:

Uma avaliação do G2 diz:

Uso o Milanote há alguns meses e ele revolucionou a forma como faço anotações e colaboro com a equipe. Ele se tornou uma parte essencial das minhas tarefas diárias, planejamento e mapeamento de processos para garantir que eu consiga concluir as tarefas atribuídas de forma adequada.

Uso o Milanote há alguns meses e ele revolucionou a forma como faço anotações e colaboro com a equipe. Ele se tornou uma parte essencial das minhas tarefas diárias, planejamento e mapeamento de processos para garantir que eu consiga concluir as tarefas atribuídas de forma adequada.

💡 Dica profissional: Cansado de fazer anotações durante as reuniões? Deixe que o ClickUp AI Notetaker faça isso por você! Ele participa das suas chamadas, captura os pontos principais e transforma as conversas em resumos organizados e práticos, para que você possa se concentrar no que realmente importa. Concentre-se em suas reuniões enquanto o ClickUp AI Notetaker anota tudo para você

6. Xmind (ideal para mapas mentais estruturados com modelos)

via Xmind

O Xmind é uma das ferramentas mais consolidadas no campo do mapeamento mental, conhecida por seus visuais limpos e lógica estruturada. É ideal para profissionais e estudantes que precisam criar diagramas formais e prontos para apresentação, em vez de quadros brancos de formato livre.

A ferramenta oferece uma variedade de layouts de mapas — de espinha de peixe a matriz — e suporta formatação avançada, como caixas de delimitação e linhas de relacionamento. É uma ótima opção para quem prefere mapeamento hierárquico e refinado em vez de expansão criativa.

Melhores recursos do Xmind

Inicie um brainstorming estruturado com dezenas de modelos de mapas mentais prontos para uso

Escolha entre layouts em árvore, espinha de peixe e matriz para combinar com seu estilo de pensamento

Concentre-se melhor com o modo ZEN para uma edição limpa e sem distrações

Acesse seus mapas mentais em qualquer lugar com suporte multiplataforma em celulares e tablets

Limitações do Xmind

Não é ideal para gerenciamento de tarefas ou planejamento de projetos mais detalhado

Recursos limitados de colaboração para fluxos de trabalho em equipe

Preços do Xmind

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 10/mês

Plano Premium: US$ 15/mês

Plano empresarial: US$ 18/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Xmind

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Xmind

Uma avaliação do G2 diz:

Uma avaliação do G2 diz:

Achei muito intuitivo quando experimentei o XMind pela primeira vez. É muito simples e não há perda de clareza quando se trata de exibir temas principais e ramificações secundárias.

Achei muito intuitivo quando experimentei o XMind pela primeira vez. É muito simples e não há perda de clareza quando se trata de exibir temas principais e ramificações secundárias.

7. Freeplane (ideal para fluxos de trabalho avançados e personalizáveis de mapeamento mental)

via Freeplane

O Freeplane foi desenvolvido para usuários que desejam controle total sobre seus mapas mentais, desde a estrutura até a programação. É um software de código aberto, gratuito e ideal para pensadores técnicos que não buscam uma interface de usuário sofisticada, mas sim potência e flexibilidade.

Você pode criar ramificações condicionais, automatizar o comportamento do mapa e usar scripts para ampliar os recursos. Não é a opção mais chamativa, mas se você estiver mapeando sistemas, árvores lógicas ou exemplos de mapas mentais que exigem grande complexidade, o Freeplane é a solução ideal.

Melhores recursos do Freeplane

Adicione scripts e condições aos nós para mapas interativos

Use atalhos de teclado para criar mapas grandes com eficiência

Personalize elementos visuais com ícones, cores e conectores

Exporte mapas em vários formatos, incluindo HTML e XML

Limitações do Freeplane

Interface desatualizada e curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos

Sem colaboração em tempo real integrada ou sincronização na nuvem

Preços do Freeplane

100% gratuito e de código aberto

Avaliações e comentários sobre o Freeplane

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Está comprovado que o mapeamento mental aumenta a retenção da memória! De acordo com um estudo que analisou o impacto do uso do mapeamento mental em estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da Queen Mary University of London, o uso de mapas mentais ajudou a aumentar a retenção em 10-15%.

8. GitMind (ideal para brainstorming rápido online e fluxogramas)

via GitMind

O GitMind é uma ferramenta leve, baseada em navegador, para mapeamento mental e diagramação rápidos. É ótimo para equipes remotas que precisam de um espaço compartilhado para esboçar ideias, criar fluxogramas ou delinear estruturas rápidas de projetos.

Com colaboração em tempo real, recursos de IA, salvamento automático na nuvem e exportação com um clique, o GitMind é ideal para equipes que trabalham em diferentes fusos horários — ou para qualquer pessoa que queira testar novas técnicas de brainstorming em um ambiente sem atritos.

Melhores recursos do GitMind

Use dezenas de modelos gratuitos para mapas mentais, fluxogramas e organogramas

Colabore facilmente com edição e comentários em tempo real

Exporte diagramas como PDF, PNG ou TXT com um clique

Trabalhe de forma integrada com o salvamento automático baseado em nuvem e a sincronização entre dispositivos

Limitações do GitMind

Personalização limitada em comparação com ferramentas de nível profissional

O acesso offline não está disponível na versão gratuita

Preços do GitMind

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 19/mês

Plano Ultra: US$ 39/mês

Avaliações e comentários do GitMind

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Logseq (ideal para diários estruturados e PKM baseado em tarefas)

via Logseq

O Logseq combina esboços, backlinks e notas diárias em um sistema de conhecimento local. Criado para usuários que pensam em tópicos em vez de notas longas, ele é especialmente poderoso para diários, acompanhamento de projetos e criação de registros de pensamentos interconectados.

Sua visualização gráfica permite que você diminua o zoom e veja como seus pensamentos evoluem, enquanto o gerenciamento de tarefas integrado ajuda a preencher a lacuna entre ideias e execução. Se você gosta de pensamento em rede, esboços e gerenciamento visual de projetos por meio de estrutura, e não de design, o Logseq é a escolha certa.

Melhores recursos do Logseq

Crie um contexto de longo prazo com notas diárias e registros no estilo de um diário

Armazene arquivos baseados em markdown localmente para ter total propriedade dos dados

Conecte conteúdos relacionados usando backlinks e visualização gráfica

Gerencie fluxos de trabalho pessoais com consultas e filtros de tarefas

Limitações do Logseq

Sem colaboração nativa ou edição em tempo real

A interface visual pode parecer um pouco simples para usuários acostumados com ferramentas tradicionais

Preços do Logseq

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Logseq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Noteey (ideal para notas visuais minimalistas e sem distrações)

via Noteey

O Noteey foi criado para minimalistas que ainda desejam um pouco de estrutura. Sua interface limpa permite que você faça anotações visuais sem distrações — ideal para capturar ideias rapidamente, fazer mapeamentos simples ou organizar pesquisas leves.

Ele não tenta ser um gerenciador de tarefas completo ou uma base de conhecimento. Em vez disso, ele se concentra em ajudá-lo a pensar de forma clara, visual e sem confusão. Se você está começando do zero, combinar o Noteey com modelos externos de mapas mentais pode ajudar a estruturar suas ideias iniciais.

Melhores recursos do Noteey

Organize notas visuais com uma tela de arrastar e soltar

Categorize ideias ou referências usando cartões codificados por cores

Sincronize facilmente entre dispositivos com o salvamento automático baseado em nuvem

Escreva e mapeie com foco usando uma interface minimalista e livre de distrações

Limitações do Noteey

Sem integrações ou ferramentas de gerenciamento de tarefas

Não oferece colaboração em tempo real nem acesso offline

Preços do Noteey

Plano gratuito

Plano Desktop Pro: US$ 99 (compra única)

Plano Desktop Pro Plus: US$ 159 (compra única)

Avaliações e comentários do Noteey

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

