As 11 melhores alternativas ao SurveySparrow para obter feedback e engajamento mais inteligentes

Você já deve estar se dedicando de corpo e alma ao seu negócio, mas como saber se seus clientes estão recebendo o que precisam?

É simples: você solicita feedback. Essa é uma das maneiras mais fáceis de refinar seus produtos, melhorar serviços e oferecer melhores experiências aos clientes.

O SurveySparrow tem sido uma ferramenta sólida para muitas empresas, profissionais de marketing e pesquisadores coletarem e analisarem dados vitais dos clientes. Mas se você está procurando algo com mais personalização, melhores preços ou análises avançadas, há outras opções disponíveis.

Reunimos as 11 melhores alternativas ao SurveySparrow, cada uma oferecendo algo único, desde insights baseados em IA e design elegante até integração perfeita com suas ferramentas atuais.

👀 Você sabia? As empresas que fecham o ciclo do feedback dos clientes, agindo com base nele, têm 2,5 vezes mais chances de reter seus clientes.

Limitações do SurveySparrow

O SurveySparrow é conhecido por suas pesquisas conversacionais e automações, mas tem algumas desvantagens que podem fazer você considerar alternativas:

Preocupações com os preços: alguns usuários consideram o produto caro, com os principais recursos disponíveis apenas nos planos mais caros.

Personalização limitada: oferece ajustes básicos de branding, mas carece de controle profundo do design e lógica avançada.

Análise básica: funcional, mas sem a profundidade e os insights baseados em IA encontrados em outras ferramentas.

Limitações de recursos nos planos de nível inferior: ferramentas essenciais, como automação e relatórios avançados, são restritas aos níveis premium.

Limitações de integração: compatível com ferramentas populares, mas algumas conexões são limitadas ou exigem soluções alternativas.

Problemas de gerenciamento de respostas: filtrar e segmentar respostas em grande escala pode ser frustrante para pesquisas extensas.

Alternativas ao SurveySparrow em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Criação de formulários personalizáveis, coleta de dados, análise e gerenciamento de feedback com tecnologia de IA. • Formulários ClickUp com lógica condicional • Transforme respostas de formulários em tarefas • Automação para fluxos de trabalho pós-feedback • Painéis para métricas em tempo real • Análise de IA via ClickUp Brain Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Typeform Pesquisas interativas e envolventes • Experiência do usuário com uma pergunta por vez • Saltos lógicos • Integração com o Stripe para pagamentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês. Qualtrics Pesquisa e gerenciamento de experiência em nível empresarial • Ramificação e segmentação avançadas • Painel de respondentes integrado • Conformidade com HIPAA, GDPR e ISO Preços personalizados Google Forms Pesquisas simples e gratuitas • Visualização automática via Sheets • Ramificação lógica • Respostas pré-preenchidas • Uploads de arquivos • Notificações de resposta Gratuito SurveyMonkey Pesquisa de mercado e feedback dos clientes • Sugestões de perguntas com tecnologia de IA • Testes A/B • Suporte multilíngue • Pontuação ponderada Os planos pagos começam em US$ 10/mês. Jotform Criação de formulários com recursos de pagamento e automação • Construtor de arrastar e soltar • Geração de PDF a partir das respostas • Lógica condicional • Modo quiosque • Conformidade com a HIPAA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês. Zoho Survey Equipes que utilizam o pacote Zoho e feedback multicanal • Integrações com ferramentas de CRM e marketing • Pesquisas offline e multilíngues • Análises em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6. QuestionPro Pesquisas acadêmicas e pesquisas empresariais • Mapas de calor e análise conjunta • Ferramentas de pesquisa offline • Sistema de gerenciamento de painéis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 83. Tally Pesquisas gratuitas ilimitadas com uma interface minimalista • Respostas ilimitadas no plano gratuito • Integração com Stripe • Suporte para Zapier, Airtable e Notion Os planos pagos começam em US$ 29. Formstack Coleta de dados segura e em conformidade com a HIPAA • Automação do fluxo de trabalho • Assinaturas eletrônicas • Sincronização de dados offline • Preenchimento automático de dados de CRM Os planos pagos começam em US$ 99. Alchemer Personalização avançada de pesquisas e gerenciamento de feedback • Painéis em tempo real • Acesso baseado em funções • Acompanhamento longitudinal • Integrações CRM/API Os planos pagos começam em US$ 55.

As melhores alternativas ao SurveySparrow para usar

Procurando alternativas ao SurveySparrow? Estas opções são as melhores:

1. ClickUp (ideal para criação de formulários personalizáveis, coleta de dados, análise e gerenciamento de feedback com tecnologia de IA)

Colete dados estruturados facilmente com o ClickUp Forms e transforme respostas em tarefas acionáveis.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, facilita a criação de formulários personalizados, a coleta de dados e o aproveitamento do feedback dos usuários, enquanto a IA integrada ajuda a transformar esse feedback em itens de ação e insights que você pode acompanhar!

Comece pedindo ao ClickUp Brain para ajudar a criar perguntas de pesquisa com base nas principais tendências, lançamentos recentes de produtos ou conversas nas redes sociais sobre o seu produto. Em seguida, crie formulários personalizados para a sua marca com o ClickUp Forms.

Você pode transformar cada envio de formulário em tarefas, atualizar campos e acionar fluxos de trabalho automatizados, garantindo que nada seja esquecido. Você pode inserir campos de tarefas existentes e campos personalizados do ClickUp de qualquer lugar do seu espaço de trabalho, mantendo os dados estruturados e consistentes.

E com formulários mais inteligentes, equipados com suporte à lógica condicional, você controla a experiência, mostrando apenas os campos que importam com base nas respostas anteriores. Se alguém marcar uma solicitação como “Urgente”, por exemplo, um campo Data de Vencimento pode aparecer automaticamente, garantindo que detalhes críticos sejam capturados antecipadamente.

Se você precisa de uma estrutura pronta, o modelo de formulário ClickUp oferece uma estrutura pré-construída para fluxos de trabalho comuns, incluindo feedback do cliente, solicitações de projeto e tickets de suporte ao cliente de TI. Você pode personalizar o modelo de formulário de feedback para atender às suas necessidades, acelerando a criação do formulário e mantendo um fluxo de dados estruturado.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a entrada de dados com o modelo de formulário ClickUp para obter eficiência e precisão.

Mas coletar respostas é apenas o começo da construção de relacionamentos sólidos com os clientes. O ClickUp Automation elimina o trabalho manual de acompanhamento que normalmente se segue.

Elimine a implementação manual de feedback com o ClickUp Automation, acionando ações, atribuindo tarefas e mantendo os fluxos de trabalho em movimento.

Você pode definir regras para atribuir envios aos membros certos da equipe, notificar as partes interessadas ou até mesmo acionar respostas por e-mail.

À medida que seus dados chegam, os painéis do ClickUp oferecem uma visão clara do que está acontecendo. Em vez de classificar respostas individuais, você obtém uma visão geral visual em tempo real das tendências, gargalos e cargas de trabalho da equipe.

Acompanhe seus comentários nos painéis do ClickUp usando relatórios personalizados, atualizações em tempo real e métricas importantes em um só lugar.

Precisa ver quantas solicitações de alta prioridade estão pendentes? Ou acompanhar os índices de satisfação do atendimento ao cliente ao longo do tempo? Widgets personalizáveis permitem filtrar e exibir os dados mais importantes, mantendo sua equipe alinhada e proativa.

O ClickUp funciona como um criador de formulários com IA que o ajudará a identificar problemas recorrentes em formulários de feedback para detectar desequilíbrios na carga de trabalho a partir das solicitações recebidas.

Completamos o ciclo com o ClickUp Brain, que também oferece flexibilidade para trabalhar com vários LLMs, incluindo Gemini, ChatGPT e Claude, diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp. Use o ClickUp AI para analisar o feedback, resumir padrões e sugerir os próximos passos com base em sua análise.

Melhore a tomada de decisões com a integração LLM do ClickUp Brain, obtendo insights de IA personalizados para o seu fluxo de trabalho.

Esteja você procurando geração de conteúdo detalhado, análise avançada de dados ou recomendações contextuais, é possível alternar facilmente entre os modelos. Isso garante que você obtenha o melhor suporte com tecnologia de IA para suas necessidades específicas, tudo dentro do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Crie campos personalizados para cada pergunta da pesquisa, desde menus suspensos até caixas de texto.

Converta envios de formulários em tarefas para facilitar o acompanhamento e o follow-up.

Marque e categorize as respostas para filtragem e análise rápidas.

Visualize tendências e insights por meio de painéis personalizáveis.

Filtre e classifique as respostas usando qualquer campo para identificar os principais comentários.

Colabore com sua equipe adicionando comentários, responsáveis e subtarefas.

Acompanhe o progresso da pesquisa e as taxas de conclusão em todas as visualizações e status.

Redirecione os usuários após o envio para qualquer link para uma experiência mais tranquila.

Limitações do ClickUp

Leva tempo para dominar devido ao seu amplo conjunto de recursos

Recursos avançados de formulários, como lógica condicional, exigem um plano de nível superior.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um revisor do G2 afirma:

Adoro usar as automações e integrações do ClickUp. Ele tem muito potencial para agendar, acompanhar e comunicar tarefas automaticamente. Também o usei para integrações com nossos franqueados usando formulários e pesquisas, o que foi incrível.

Adoro usar as automações e integrações do ClickUp. Ele tem muito potencial para agendar, rastrear e comunicar tarefas automaticamente. Também o usei para integrações com nossos franqueados usando formulários e pesquisas, o que foi incrível.

👀 Você sabia? As empresas que utilizam o ClickUp Automation economizam cerca de 1 hora por dia, por funcionário, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho. É como ganhar uma semana extra de produtividade por ano, sem trabalhar horas extras!

2. Typeform (ideal para pesquisas interativas e envolventes)

via Typeform

Quando se trata de criar pesquisas que parecem um diálogo natural, em vez de um questionário rígido, o Typeform se destaca.

Exibir uma pergunta por vez cria uma experiência mais interativa que mantém os respondentes envolvidos. A interface elegante e moderna é altamente personalizável, permitindo que você adapte fontes, cores e marcas às suas necessidades.

Mas não se trata apenas de estética — os saltos lógicos personalizam a experiência da pesquisa, guiando os respondentes por diferentes caminhos com base em suas respostas.

A integração fácil com o HubSpot, Slack, Google Sheets e Zapier facilita a automação. As opções de incorporação fáceis também permitem que você coloque pesquisas em e-mails, sites e pop-ups.

Melhores recursos do Typeform

Acompanhe o progresso dos respondentes em tempo real para identificar pontos de desistência e otimizar o fluxo.

Habilite respostas em vídeo e GIF para obter feedback mais rico e envolvente.

Receba pagamentos nas pesquisas usando a integração com o Stripe para doações ou reservas.

Incorpore formulários em sites com uma experiência interativa semelhante a um chatbot para aumentar o engajamento.

Use campos ocultos para rastrear as fontes da campanha e segmentar as respostas automaticamente.

Limitações do Typeform

Flexibilidade de design limitada para estruturas de pesquisa mais complexas

O plano gratuito tem limites de resposta rigorosos.

Preços do Typeform

Gratuito

Básico : US$ 29/mês

Plus : US$ 59/mês

Negócios : US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Typeform

G2 : 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Uma avaliação da TrustRadius afirma:

Estávamos usando essa ferramenta para coletar informações adicionais de pessoas interessadas em nossos cursos. Conseguimos fazer isso de uma forma que não sobrecarregava os participantes com todas as perguntas em uma única tela, apresentando uma pergunta por vez.

Estávamos usando essa ferramenta para coletar informações adicionais de pessoas interessadas em nossos cursos. Conseguimos fazer isso de uma forma que não sobrecarregava os participantes com todas as perguntas em uma única tela, apresentando uma pergunta por vez.

💡 Dica profissional: faça um teste A/B da estrutura da sua pesquisa. A maioria das pessoas testa apenas linhas de assunto ou textos de e-mail, mas a forma como sua pesquisa é estruturada (ordem das perguntas, duração, tom) pode alterar drasticamente a qualidade das respostas. Experimente versões diferentes e compare as taxas de conclusão e a profundidade das respostas.

3. Qualtrics (ideal para pesquisas e gerenciamento de experiências em nível empresarial)

via Qualtrics

Mais do que apenas uma ferramenta de pesquisa, o Qualtrics funciona como uma plataforma abrangente de gerenciamento de experiências. É ideal para organizações que realizam pesquisas em grande escala sobre clientes, funcionários e o mercado.

Os recursos avançados de ramificação e lógica da Qualtrics permitem que você crie pesquisas altamente personalizadas para equipes de software, que se ajustam dinamicamente com base nas respostas dos participantes.

A distribuição é igualmente flexível, abrangendo e-mail, SMS, aplicativos móveis e formulários incorporados em sites.

Ao contrário de muitos concorrentes, a Qualtrics também oferece um painel de respondentes integrado, dando às empresas acesso a dados demográficos específicos para suas pesquisas.

Para aqueles que lidam com dados confidenciais, sua conformidade com HIPAA, GDPR e ISO 27001 garante segurança de alto nível, tornando-a uma boa escolha para setores como saúde, finanças e ensino superior.

Melhores recursos do Qualtrics

Use mapas de calor para rastrear onde os usuários clicam e interagem para pesquisas de experiência do usuário.

Aproveite a análise conjunta para entender quais recursos e faixas de preço são mais importantes.

Incorpore pesquisas em aplicativos móveis para coletar feedback em tempo real sem codificação extra.

Acione pesquisas de acompanhamento com base nas interações dos clientes nos sistemas de suporte ou vendas.

Capture dados comportamentais com ferramentas de gravação de sessão para obter uma visão completa da jornada do respondente.

Limitações do Qualtrics

Curva de aprendizado íngreme devido ao seu amplo conjunto de recursos

As opções de personalização extensas podem ser excessivas para necessidades simples de pesquisa.

Preços da Qualtrics

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Qualtrics

G2 : 4,3/5 (mais de 730 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qualtrics?

Um revisor do G2 escreve:

A melhor parte do Qualtrics Strategy & Research é sua flexibilidade. Ele é poderoso o suficiente para pesquisas avançadas e complexas, mas intuitivo o suficiente para que as equipes possam começar a usá-lo sem precisar escrever código.

A melhor parte do Qualtrics Strategy & Research é sua flexibilidade. Ele é poderoso o suficiente para pesquisas avançadas e complexas, mas intuitivo o suficiente para que as equipes possam começar a usá-lo sem precisar escrever código.

👀 Você sabia? Em 1886, Marcel Proust preencheu um “álbum de confissões” com perguntas pessoais, o que levou à criação do agora famoso Questionário de Proust. Mal sabia ele que isso inspiraria questionários de personalidade modernos para as gerações futuras!

4. Google Forms (ideal para pesquisas simples e gratuitas)

via Google Forms

Como uma das ferramentas de pesquisa mais fáceis de usar e econômicas, o Google Forms permite criar e distribuir pesquisas em minutos, sem se preocupar com limites de respostas.

Embora não tenha elementos de design avançados ou análises aprofundadas, oferece ramificação lógica básica, visualização automática de dados e integração direta com o Google Sheets para facilitar o acompanhamento das respostas.

Como está integrado ao ecossistema do Google, criar pesquisas no Google Forms é útil para equipes que já utilizam o Gmail, o Drive e o Docs.

Melhores recursos do Google Forms

Preencha previamente as respostas usando e-mails ou respostas anteriores para acelerar a conclusão da pesquisa.

Gere códigos QR para permitir que os respondentes presenciais acessem as pesquisas instantaneamente.

Configure a validação de respostas para garantir respostas precisas e completas.

Habilite o envio de arquivos nas pesquisas para o envio de documentos ou tarefas.

Use complementos como o Form Publisher para converter respostas em Google Docs ou PDFs automaticamente.

Configure notificações por e-mail para novas respostas, a fim de manter as equipes atualizadas em tempo real.

Limitações do Google Forms

Opções de personalização limitadas em comparação com ferramentas de pesquisa premium

Sem integrações internas fora do ecossistema do Google

Preços do Google Forms

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Forms

G2 : 4,6/5 (mais de 42.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Um avaliador da Capterra afirma:

A experiência do Google Forms é excelente, pois oferece modelos pré-criados que ajudam você a começar rapidamente. Também oferece uma interface simples e intuitiva de arrastar e soltar.

A experiência do Google Forms é excelente, pois oferece modelos pré-criados que ajudam você a começar rapidamente. Também oferece uma interface simples e intuitiva de arrastar e soltar.

🧠 Curiosidade: o Google Forms permite que você avalie automaticamente os questionários e embaralhe as perguntas para evitar trapaças, tornando-o surpreendentemente útil para professores e instrutores.

5. SurveyMonkey (ideal para pesquisas de mercado e feedback dos clientes)

via SurveyMonkey

Para aqueles que buscam um equilíbrio entre acessibilidade e insights de dados mais sofisticados, o SurveyMonkey surge como uma opção versátil.

Ela combina facilidade de uso com sugestões de perguntas baseadas em IA, lógica de pulos, ponderação de respostas e relatórios automatizados. Isso a torna uma ótima opção para empresas que precisam de feedback detalhado sem a complexidade de uma plataforma pesada em pesquisa.

A SurveyMonkey também oferece vários métodos de distribuição, incluindo e-mail, SMS, redes sociais e incorporação em sites.

Ele ainda oferece recursos de benchmarking, permitindo que as empresas comparem os resultados de suas pesquisas com os padrões do setor.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Execute testes A/B nas pesquisas para comparar formatos de perguntas e melhorar o engajamento.

Programe pesquisas recorrentes com lembretes automáticos e modelos do SurveyMonkey para continuar coletando feedback dos clientes.

Aplique a lógica da pesquisa para mostrar ou ocultar perguntas com base nas respostas anteriores.

Crie pesquisas multilíngues com traduções automáticas para alcance global.

Atribua pontuação ponderada às respostas para análise avançada de dados e relatórios.

Limitações do SurveyMonkey

O plano gratuito tem respostas limitadas e carece de recursos avançados em comparação com outras alternativas ao SurveyMonkey

Os planos de nível superior podem ser caros para pequenas empresas.

Preços do SurveyMonkey

Team Advantage : US$ 18/usuário/mês

Team Premier : US$ 44/usuário/mês

Plano Individual – Premier Anual: US$ 57/mês

Plano Individual – Advantage Anual: US$ 23/mês

Plano mensal padrão: US$ 10/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (mais de 24.940 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SurveyMonkey?

Uma avaliação da TrustRadius afirma:

O SurveyMonkey também é perfeito para quando você deseja obter gráficos sobre os dados recebidos, o que economiza tempo, pois você não precisa fazer isso manualmente. Não consigo pensar em nenhuma situação em que não seja apropriado usar o SurveyMonkey.

O SurveyMonkey também é perfeito para quando você deseja obter gráficos sobre os dados recebidos, o que economiza tempo, pois você não precisa fazer isso manualmente. Não consigo pensar em nenhuma situação em que não seja apropriado usar o SurveyMonkey.

🧠 Curiosidade: a Brand Right Marketing transformou seu fluxo de trabalho usando as automações e os modelos de tarefas do ClickUp, reduzindo o tempo de configuração dos projetos em 50% e mantendo as campanhas em dia.

6. Jotform (ideal para criação de formulários com recursos de pagamento e automação)

via Jotform

Diferentemente das plataformas de pesquisa tradicionais, o Jotform se destaca por seu criador de formulários do tipo arrastar e soltar. Ele também possui lógica condicional avançada, permitindo que os usuários criem experiências dinâmicas e personalizadas.

Um de seus diferenciais é a capacidade de coletar pagamentos diretamente nas pesquisas, graças às integrações com PayPal, Stripe e Square.

Além disso, ela pode gerar automaticamente PDFs personalizados a partir das respostas, tornando-a uma ferramenta poderosa para empresas que lidam com contratos, inscrições ou relatórios de pesquisa.

Para setores que exigem coleta de dados segura, o Jotform também oferece opções em conformidade com a HIPAA, tornando-o uma excelente opção para empresas de saúde, financeiras e jurídicas.

Melhores recursos do Jotform

Use o modo quiosque para coletar dados no local, transformando um tablet em uma estação de formulários dedicada.

Aplique lógica condicional de e-mail para enviar aos respondentes e-mails de acompanhamento personalizados com base nas respostas deles.

Automatize fluxos de trabalho de formulários para encaminhar envios a diferentes membros da equipe.

Configure fluxos de trabalho de aprovação para revisar e validar envios de formulários antes do processamento.

Integre com o Dropbox ou o Google Drive para armazenar automaticamente os arquivos enviados.

Habilite cálculos inteligentes em formulários para estimativas de preços ou avaliações baseadas em pontuação.

Limitações do Jotform

O plano gratuito tem envios e armazenamento limitados em comparação com outras alternativas ao Jotform

A interface pode parecer confusa devido ao grande número de recursos.

Preços do Jotform

Starter: Gratuito

Bronze : US$ 39/mês

Silver : US$ 49/mês

Gold : US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jotform

G2 : 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no Jotform é a sua intuitividade. A capacidade de criar condicionais para os formulários tem sido muito útil. Os widgets também são muito úteis. Recentemente, integrei o processo de fluxo de trabalho e isso me poupou muito tempo.

O que mais gosto no Jotform é a sua intuitividade. A capacidade de criar condicionais para os formulários tem sido muito útil. Os widgets também são muito úteis. Recentemente, integrei o processo de fluxo de trabalho e isso me poupou muito tempo.

7. Zoho Survey (ideal para a criação de pesquisas econômicas com integração de CRM)

via Zoho Survey

Projetado para funcionar de forma eficiente com o Zoho CRM, Zoho Analytics e Zoho Mail, o Zoho Survey é uma excelente opção se sua empresa já utiliza o pacote Zoho.

A coleta de pesquisas offline, o suporte multilíngue e a marca branca tornam-na particularmente útil para empresas que realizam pesquisas globais ou campanhas de feedback dos funcionários.

Ferramentas avançadas de filtragem e segmentação de respostas ajudam as empresas a analisar tendências, enquanto relatórios automatizados fornecem insights rápidos.

Melhores recursos do Zoho Survey

Crie pesquisas ilimitadas com temas personalizáveis e opções de branding.

Analise as respostas em tempo real com relatórios detalhados e análise de sentimentos.

Automatize a distribuição de pesquisas e acompanhamentos com o Zoho CRM e ferramentas de marketing.

Colete respostas de feedback por e-mail, mídias sociais e incorporações em sites.

Limitações do Zoho Survey

O plano gratuito tem respostas limitadas e não oferece análises avançadas.

Algumas integrações exigem conectores de terceiros, como o Zapier.

Preços do Zoho Survey

Gratuito para sempre

Básico: US$ 6/mês por usuário

Mais: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 68/mês por usuário

Avaliações e comentários do Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Survey?

Um revisor da Capterra escreve:

Ótima ferramenta de pesquisa, muito completa e intuitiva. Recomendo para todos os usuários do Zoho One.

Ótima ferramenta de pesquisa, muito completa e intuitiva. Recomendo para todos os usuários do Zoho One.

💡 Dica profissional: Use pesquisas anônimas com os funcionários para incentivar feedback honesto e promover uma cultura de abertura e melhoria contínua.

8. QuestionPro (ideal para pesquisas acadêmicas e pesquisas empresariais)

via QuestionPro

Para aqueles que realizam pesquisas de mercado detalhadas ou testes de produtos, o QuestionPro oferece um nível de profundidade analítica que muitas outras ferramentas de pesquisa não possuem.

Ela inclui tipos de perguntas avançadas, como mapas de calor, análise conjunta e análise de sentimentos, fornecendo insights além dos simples dados de múltipla escolha. Os recursos offline a tornam ideal para pesquisas de campo, enquanto seu painel de público integrado oferece às empresas acesso a dados demográficos específicos para a distribuição de pesquisas.

Se sua prioridade é a tomada de decisões baseada em dados, esta plataforma também fornece os insights de nível de pesquisa necessários para decisões comerciais mais estratégicas.

Melhores recursos do QuestionPro

Crie pesquisas com ramificação lógica, canalização e pontuação.

Analise as respostas com análises baseadas em IA e insights preditivos.

Distribua pesquisas por vários canais, incluindo e-mail e mídias sociais.

Realize pesquisas acadêmicas e de mercado com um sistema de gerenciamento de painéis.

Limitações do QuestionPro

O plano gratuito tem acesso restrito aos recursos premium.

A interface pode ser complexa para iniciantes.

Preços do QuestionPro

Essenciais : Gratuito

Avançado : US$ 99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Edição para equipes : US$ 83/mês por usuário (cobrado anualmente)

Research Suite: Preços personalizados

Avaliações e comentários do QuestionPro

G2 : 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 480 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuestionPro?

Um avaliador do G2 afirma:

A facilidade de uso para criar, avaliar e integrar pesquisas torna essa ferramenta excelente!

A facilidade de uso para criar, avaliar e integrar pesquisas torna essa ferramenta excelente!

💡 Dica profissional: se você está tentando entender como os usuários realmente tomam decisões, como quais recursos do produto eles mais valorizam, a análise conjunta supera as escalas de classificação tradicionais. Em vez de perguntar o que é importante, você apresenta compromissos (por exemplo, preço x velocidade x recursos) e força os respondentes a escolher. Isso revela as verdadeiras preferências e ajuda você a criar ofertas que as pessoas estão mais propensas a comprar ou adotar. Dica profissional: use isso quando estiver traçando um plano de ação, definindo preços ou criando pacotes com diferentes níveis.

9. Tally (ideal para pesquisas gratuitas ilimitadas com uma interface minimalista)

via Tally

A Tally oferece uma alternativa simples e totalmente gratuita para startups, freelancers e equipes pequenas.

Ao contrário de muitas ferramentas de pesquisa freemium projetadas para coleta de feedback, o Tally não impõe limites de respostas nem oculta recursos importantes atrás de paywalls. A interface intuitiva baseada em blocos faz com que a criação de formulários pareça a redação de um documento, tornando-a acessível mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos.

Apesar de sua simplicidade, ela ainda oferece lógica integrada, cálculos e integração com o pagamento Stripe, tornando-a mais versátil do que parece à primeira vista.

Conte os melhores recursos

Personalize formulários com branding, saltos lógicos e campos condicionais.

Automatize respostas com integrações como Notion, Airtable e Zapier.

Use webhooks para enviar dados de formulários para outros aplicativos e automatizar fluxos de trabalho.

Limitações de contagem

O plano gratuito inclui a marca Tally, a menos que seja atualizado.

Menos integrações em comparação com ferramentas voltadas para empresas

Preços da Tally

Pro : US$ 29/mês

Negócios: US$ 89/mês

Contabilize avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tally?

Uma avaliação do G2 diz:

É um criador de formulários simples, fácil de usar, mas muito poderoso. Tenho meus formulários de geração de leads para quando as pessoas acessam meu site, meus formulários de inscrição para quando as pessoas querem um orçamento para meus serviços, meus formulários para coletar inscrições para um webinar, e todos os formulários que uso na minha empresa foram criados com o Tally. Isso tem funcionado para mim há mais de 9 meses. Pretendo continuar usando seus serviços à medida que crescemos. 🙂

É um criador de formulários simples, fácil de usar, mas muito poderoso. Tenho meus formulários de geração de leads para quando as pessoas acessam meu site, meus formulários de inscrição para quando as pessoas querem um orçamento para meus serviços, meus formulários para coletar inscrições para um webinar, e todos os formulários que uso na minha empresa foram criados com o Tally. Isso tem funcionado para mim há mais de 9 meses. Pretendo continuar usando seus serviços à medida que crescemos. 🙂

👀 Você sabia? O Net Promoter Score (NPS), uma métrica de negócios agora onipresente, foi introduzido em 2003 para coletar feedback dos clientes e deve sua popularidade à simplicidade da implementação de questionários online.

10. Formstack (ideal para coleta de dados segura e em conformidade com a HIPAA)

via Formstack

Para organizações que precisam de uma ferramenta de pesquisa com automação de fluxo de trabalho integrada, o Formstack é um forte concorrente. Além de pesquisas interativas simples, ele permite que as equipes automatizem aprovações, encaminhem respostas e acionem ações específicas com base nas informações fornecidas pelo usuário.

Com lógica condicional, recursos avançados de segurança e conformidade com a HIPAA, ela é amplamente utilizada em setores que exigem personalização e proteção rigorosa de dados, como serviços jurídicos e de saúde.

Melhores recursos do Formstack

Preencha formulários com dados do CRM para reduzir a entrada manual e melhorar a precisão.

Habilite assinaturas eletrônicas nas pesquisas para transformá-las em acordos legalmente vinculativos.

Configure fluxos de trabalho de aprovação em várias etapas para encaminhar as respostas por diferentes departamentos.

Proteja os dados com conformidade SOC 2 e criptografia para setores que lidam com informações confidenciais.

Colete dados de formulários offline e sincronize automaticamente quando se reconectar.

Use o preenchimento dinâmico para personalizar formulários com base nas informações do usuário.

Limitações do Formstack

Curva de aprendizado mais íngreme para automação de fluxos de trabalho complexos

Recursos limitados no plano gratuito

Preços do Formstack

Formulários : US$ 99/mês

Pacote : US$ 299/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Formstack

G2 : 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formstack?

Um avaliador da Capterra afirma:

Tem uma excelente relação custo-benefício e é relativamente fácil de usar. A gente usa há vários anos e não consegue imaginar ficar sem ela – é fundamental para um fluxo de trabalho eficiente para uma pequena empresa e muito mais barato do que pagar um administrador para fazer as mesmas tarefas.

Tem uma excelente relação custo-benefício e é relativamente fácil de usar. Utilizamo-la há vários anos e não conseguimos imaginar ficar sem ela – é fundamental para um fluxo de trabalho eficiente para uma pequena empresa e muito mais barata do que pagar a um administrador para realizar as mesmas tarefas.

📮 ClickUp Insight: 13% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho. Um possível motivo: preocupações com a segurança! Os usuários podem não querer compartilhar dados confidenciais para tomada de decisões com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu espaço de trabalho seguro. De SOC 2 a normas ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais altos padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu espaço de trabalho.

11. Alchemer (ideal para personalização avançada de pesquisas e gerenciamento de feedback)

via G2

Para empresas que exigem personalização máxima, análises aprofundadas e segurança de nível empresarial, a Alchemer (anteriormente SurveyGizmo) é a solução ideal.

O Alchemer permite que você crie painéis totalmente personalizados, onde insights em tempo real podem ser filtrados, visualizados e compartilhados entre equipes. Ele atende a rigorosos padrões de segurança, incluindo conformidade com GDPR, HIPAA e SOC 2, tornando-o uma escolha sólida para organizações que lidam com dados confidenciais ou regulamentados.

A API e o suporte a webhooks da plataforma permitem fácil integração com CRMs, ferramentas de automação e plataformas de análise, garantindo que os dados da pesquisa não fiquem isolados.

Melhores recursos do Alchemer

Acione ações automatizadas a partir das respostas da pesquisa para atualizar registros de CRM ou atribuir tarefas.

Use ramificações de pesquisa para criar experiências hiperpersonalizadas com base nas respostas.

Incorpore painéis interativos em relatórios para visualizar e compartilhar insights de pesquisas de forma dinâmica.

Implemente controles de acesso baseados em funções para gerenciar a criação de pesquisas e a visibilidade dos dados entre as equipes.

Automatize alertas por e-mail com base nas respostas da pesquisa para acompanhamento imediato.

Realize estudos longitudinais acompanhando os respondentes ao longo do tempo para obter insights mais profundos.

Limitações do Alchemer

Preços mais elevados em comparação com ferramentas de pesquisa mais simples

Alguns recursos avançados exigem complementos adicionais.

Preços do Alchemer

Colaborador : US$ 55/mês por usuário

Profissional : US$ 165/mês por usuário

Acesso total : US$ 275/mês por usuário

Plataforma empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Alchemer

G2 : 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Alchemer?

Uma avaliação da Capterra afirma:

A capacidade de integração com outras ferramentas e plataformas tem sido uma grande vantagem para mim. Posso conectar minha conta Alchemer a outros aplicativos que uso no trabalho, o que melhorou significativamente minha eficiência e produtividade.

A capacidade de integração com outras ferramentas e plataformas tem sido uma grande vantagem para mim. Posso conectar minha conta Alchemer a outros aplicativos que uso no trabalho, o que melhorou significativamente minha eficiência e produtividade.

A melhor alternativa ao SurveySparrow? O ClickUp faz tudo

Coletar respostas é apenas parte da equação. O verdadeiro valor vem da transformação do feedback em insights que você pode realmente usar. Embora ferramentas como Typeform, Qualtrics e Google Forms tenham seus pontos fortes como alternativas ao SurveySparrow, o ClickUp se destaca como a solução completa definitiva.

Desde a pesquisa pré-pesquisa até a formulação das perguntas certas, passando pela distribuição e, finalmente, pela análise e ação, o ClickUp faz tudo. O melhor de tudo é que você pode criar agentes Clickup personalizados para orquestrar todo esse fluxo de trabalho.

Com formulários personalizáveis, automação e integrações profundas, o ClickUp facilita a coleta de feedback dos clientes, tudo dentro dos seus fluxos de trabalho existentes. Esteja você coletando insights dos clientes, realizando pesquisas com os funcionários ou gerenciando o feedback das partes interessadas, o ClickUp garante que cada resposta se traduza em impacto real.

Se você deseja realmente aumentar o engajamento e tomar decisões baseadas em dados, o ClickUp é a escolha mais inteligente. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e transforme a forma como você coleta e usa feedback!