Como usar o Perplexity AI no WhatsApp

O mecanismo de busca com inteligência artificial Perplexity AI agora está disponível para uso direto no WhatsApp.

Com isso, você pode trazer todos os recursos das respostas baseadas em IA da Perplexity, pesquisas na web em tempo real e insights respaldados por citações diretamente para seus chats do WhatsApp.

Quer trocar ideias em qualquer lugar? Pronto. Verificar detalhes importantes no meio de uma conversa? Fácil! Você pode até mesmo aproveitar ao máximo seu trajeto para o trabalho pedindo à Perplexity AI para ajudar com tarefas, responder perguntas ou resumir conteúdos, tudo dentro do WhatsApp.

Resumindo, integrar a Perplexity AI ao WhatsApp abre um mundo de oportunidades!

Neste blog, mostramos como usar o Perplexity diretamente no WhatsApp e suas limitações. Também compartilhamos uma alternativa (leia: ClickUp ) que ajuda você a transformar os insights obtidos em ação.

O que é o Perplexity AI e por que usá-lo com o WhatsApp?

O Perplexity AI é um mecanismo de pesquisa e resposta alimentado por IA que usa processamento de linguagem natural (NLP) para fornecer respostas diretas e coloquiais às suas perguntas. Em vez de apenas listar links como um mecanismo de pesquisa tradicional, ele fornece respostas precisas e concisas com fontes confiáveis citadas ali mesmo.

via Perplexity

🔍 Você sabia? A Perplexity AI foi fundada em agosto de 2022 por uma equipe de veteranos em IA: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski, com raízes na OpenAI, Meta AI, Google Brain e Databricks. O objetivo deles? Repensar a pesquisa com IA que seja conversacional, rápida e respaldada por fontes reais.

Então, por que trazer o Perplexity para o WhatsApp ou usá-lo com ele?

Simples: para dar um passo adiante para tornar os assistentes de IA parte integrante do seu dia a dia. Fácil e contextualizado, exatamente onde você está.

As respostas da IA do Perplexity no WhatsApp são rápidas, mas curtas e diretas ao ponto.

Antes dessa integração, quando alguém fazia uma pergunta no chat do WhatsApp, você procurava no Google. Abria o Chrome, abria uma nova guia, digitava a consulta, passava por cinco links, se distraía com anúncios e talvez esquecesse o que estava procurando.

Com ele, você pode fazer perguntas, verificar fatos ou obter resumos dentro do chat (sem sair do aplicativo). 🌟

Algumas das principais funcionalidades do Perplexity AI incluem: Pesquisa na web em tempo real: recupera informações atualizadas de notícias, fontes acadêmicas, fóruns e vídeos

Pesquisa focada: permite que você selecione fontes específicas, como Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, revistas acadêmicas, ou pesquise em toda a web

Pesquisa profissional: realiza pesquisas aprofundadas e em várias fontes automaticamente para perguntas ou tópicos complexos

Citações com números: Todas as afirmações são respaldadas por referências claramente numeradas, permitindo uma rápida verificação da fonte

Recursos multimodais: Suporta upload de arquivos (PDFs, imagens, planilhas) e interpreta o conteúdo para informar as respostas

Espaços: ambientes personalizados para organizar pesquisas, arquivos, threads e fluxos de trabalho de pesquisa

via LinkedIn

É possível usar o Perplexity AI diretamente no WhatsApp?

Sim. O Perplexity AI agora funciona diretamente no WhatsApp. Tudo o que você precisa é de uma conexão com a internet e a versão mais recente do WhatsApp. Atualmente, você pode fazer tudo isso em uma conta gratuita do WhatsApp Perplexity AI.

Isso mesmo. Você não precisa baixar aplicativos adicionais, criar uma conta ou alternar para a web para obter respostas.

É tão fácil quanto conversar com a Perplexity como se fosse um amigo no WhatsApp, e ela vai buscar as informações que você precisa.

Usar o Perplexity AI no WhatsApp significa que você pode:

Faça perguntas diretamente no chat e receba respostas concisas e verificadas instantaneamente

Obtenha respostas de conhecimento geral

Receba resumos de artigos ou documentos compartilhados em chats

Crie conteúdo criativo, como imagens, com base em suas solicitações

Verifique a precisão das mensagens ou informações que você recebe

👀 Você sabia? O Perplexity é alimentado por modelos avançados como GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok e seu próprio sistema Sonar. Se você tem curiosidade em saber como construir um agente de IA, entender a tecnologia por trás de plataformas como o Perplexity é um ótimo ponto de partida.

Como usar o Perplexity AI com o WhatsApp (passo a passo)

Levar o Perplexity AI a funcionar no WhatsApp leva menos de um minuto. Se você já se perguntou “Como posso usar o Perplexity AI para obter respostas no WhatsApp?”, este guia passo a passo irá mostrar-lhe exatamente como fazer isso.

Passo 1: Salve o número

Adicione o número de telefone +1 (833) 436-3285 aos seus contatos. Dê a ele um nome fácil de lembrar, como “Perplexity AI”, para encontrá-lo facilmente mais tarde. Ou simplesmente clique neste link para acessar a conta oficial da Perplexity e começar a conversar rapidamente com a Perplexity AI.

Passo 2: Abra o WhatsApp e inicie um chat

Abra o WhatsApp e localize o contato que você acabou de salvar. Toque nele para abrir uma nova janela de conversa, como faria com qualquer outro contato. Se estiver usando o link, clique em “Continuar no chat” e uma janela de chat será aberta automaticamente no WhatsApp.

Passo 3: Faça sua pergunta

Agora que você abriu um chat, aqui vai uma dica rápida sobre como usar um chatbot como o Perplexity AI: basta digitar sua pergunta ou solicitação naturalmente, como se estivesse conversando com uma pessoa real. Por exemplo: “Explique como as taxas de juros afetam a inflação”.

O Perplexity AI entenderá sua intenção e começará a pesquisar as melhores informações para fornecer uma resposta clara e fácil de entender. Você pode fazer perguntas adicionais e obter mais informações.

No entanto, lembre-se de que ele não pode fornecer links de fontes. Você terá que verificar manualmente as respostas.

✨ Em breve: De acordo com a publicação do CEO no LinkedIn, a Perplexity AI está prestes a ficar ainda mais inteligente no WhatsApp. Em breve, você poderá conversar usando voz, criar memes e vídeos, obter verificações de fatos mais precisas e até mesmo contar com a ajuda dela em tarefas como um assistente real. Ela pode até mesmo entrar em seus chats em grupo.

Recursos adicionais

Use notas de voz para interagir sem usar as mãos

Em vez de digitar, você pode enviar uma nota de voz com sua pergunta ou até mesmo encaminhar a mensagem de voz de outra pessoa. O Perplexity responderá com uma resposta e uma nota de voz. Você também pode responder a uma nota de voz com um comando como “Transcrever isso”, e ele executará a ação.

Gere imagens por descrição

Ao contrário do ChatGPT, que apenas compartilha links para imagens, o Perplexity pode gerar imagens diretamente no WhatsApp. Basta descrever uma cena ou estilo, e ele cria o visual na hora.

Um truque do WhatsApp que você provavelmente não conhecia. 🙂

Faça perguntas sobre as imagens anexadas

Você também pode enviar uma imagem e fazer perguntas ao Perplexity sobre ela.

Como alternativa, o Perplexity ainda oferece dicas para editar sua imagem.

No entanto, atualmente não suporta arquivos de documentos como PDFs ou documentos do Word.

🚀 Ainda não sabe o que perguntar ao Perplexity? Aqui estão algumas maneiras inteligentes pelas quais essa ferramenta de IA pode facilitar sua vida diretamente do WhatsApp.

Casos de uso Como usar o Perplexity AI no WhatsApp “Não entendo esse assunto na aula...” Explica conceitos como seu colega de estudos “Estou planejando uma viagem, o que preciso?” Compartilhe informações sobre vistos, locais imperdíveis e dicas de viagem instantaneamente “Qual celular é melhor para o meu orçamento?” Oferece comparações e avaliações de produtos para ajudá-lo a decidir mais rapidamente “O que posso cozinhar com o que tenho?” Sugere receitas com base no que tem na sua geladeira “Perdi as notícias, o que está acontecendo?” Envie resumos rápidos e fáceis de ler das últimas notícias “Quero criar hábitos melhores” Compartilha dicas, rotinas e apoio motivacional para o autodesenvolvimento “Por que meu código não está funcionando?” Resolve problemas e explica erros de código

Exemplos de prompts para o Perplexity AI ao usar o WhatsApp

De informações detalhadas à geração de imagens, resumos inteligentes e tarefas especializadas, veja como fazer perguntas à IA de maneira eficaz para obter melhores resultados:

Para usuários experientes em tecnologia

Essas dicas ajudam na codificação, comparação de ferramentas e estratégia tecnológica.

“Explique como o WebAssembly melhora o desempenho do front-end em linguagem simples.”

“Quais são as vantagens e desvantagens de usar uma arquitetura sem servidor para um aplicativo em tempo real?”

“Encontre benchmarks recentes comparando o GPT-4o com o Claude 3 Opus. ”

Para profissionais que priorizam os dispositivos móveis

Otimizado para tomada de decisões rápidas, planejamento e aprendizado imediato no WhatsApp.

“Redija um e-mail de acompanhamento educado após uma demonstração de vendas sem resposta.”

“Dê-me três pontos rápidos para apresentar um produto em um grupo de WhatsApp de VC.”

“Resuma esta publicação do LinkedIn para mim. [colar publicação]”

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica diretamente no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Para entusiastas de IA

Perfeito para quem está explorando ferramentas de IA, lendo pesquisas e se mantendo atualizado.

“Resuma o último artigo de pesquisa da OpenAI sobre o GPT-4o em menos de 100 palavras.”

“Dê-me um caso de uso real para ajustar LLMs em chats de atendimento ao cliente.”

“Quais são as melhores extensões do Chrome para usar o GPT-4 de forma produtiva?”

Para estudantes

Focado em aprender mais rápido, escrever melhor e reduzir os custos acadêmicos.

“Explique a fotossíntese como se eu estivesse na 6ª série.”

“Crie um questionário de 5 perguntas de múltipla escolha sobre a Revolução Francesa com respostas.”

“Resuma o capítulo 5 de ‘To Kill a Mockingbird’ em 100 palavras.”

💟 Dica bônus: aproveite ao máximo o Perplexity AI no WhatsApp Seja conciso: se você estiver com pouco tempo, peça “TL;DR” ou “resuma em 3 pontos” para obter informações rápidas e diretas Configure como um atalho de contato: salve o chat do Perplexity AI como favorito ou fixe-o no WhatsApp para acessar rapidamente a qualquer momento, sem precisar rolar a tela Organize respostas: use as mensagens favoritas do WhatsApp ou rótulos personalizados para classificar as respostas por categoria, como Viagem, Estudo ou Trabalho

Limitações e considerações sobre o uso do Perplexity no WhatsApp

Embora seja útil para tarefas rápidas, existem algumas limitações que vale a pena mencionar.

As respostas são curtas: Se você estiver fazendo perguntas casuais ou rápidas, isso funciona bem. Mas se precisar de uma explicação detalhada ou uma análise mais aprofundada, você pode achar as respostas muito breves

Sem pesquisas aprofundadas ou resumos completos: O Perplexity no WhatsApp não inclui ferramentas avançadas como o modo Pesquisa Aprofundada ou resumos de várias fontes. Se você deseja pesquisas aprofundadas ou comparações completas, será necessário alternar para o aplicativo principal, a versão para desktop ou O Perplexity no WhatsApp não inclui ferramentas avançadas como o modo Pesquisa Aprofundada ou resumos de várias fontes. Se você deseja pesquisas aprofundadas ou comparações completas, será necessário alternar para o aplicativo principal, a versão para desktop ou alternativas ao Perplexity

Não é possível ler documentos enviados: Embora o WhatsApp permita enviar arquivos, o Perplexity não abre nem compreende o conteúdo deles. Não é possível fazer perguntas sobre um documento PDF ou Word, como no aplicativo principal do Perplexity

Sem conexão ou sincronização de conta: Você não pode fazer login na sua conta do Perplexity AI WhatsApp. Suas conversas não são salvas e você não pode continuar de onde parou em outro dispositivo

Sem espaços ou recursos avançados de bate-papo: o WhatsApp não oferece suporte a ferramentas como Perplexity Spaces, Modo de Pesquisa ou alternância de estilos de bate-papo, para as quais você precisará fazer login na sua conta Perplexity no desktop

Use o ClickUp para gerenciar fluxos de trabalho com inteligência artificial

O Perplexity AI se destaca por fornecer respostas rápidas e coloquiais no WhatsApp. Mas ele se limita a isso. E não tem a capacidade de transformar informações e dados em ações significativas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, preenche essa lacuna. Mais do que um assistente de IA, o ClickUp ajuda você a criar, organizar e gerenciar todo o seu fluxo de trabalho com ferramentas que transformam ideias e conversas em produtividade e ideias em resultados.

Agora, o Perplexity AI WhatsApp é ótimo para extrair informações públicas da web. Mas quando se trata de respostas relacionadas aos seus próprios projetos, tarefas, documentos e atualizações da equipe, ele fica aquém.

É aí que o ClickUp Brain faz toda a diferença em comparação com o bot do WhatsApp.

Totalmente integrado à plataforma ClickUp, o Brain oferece assistência em tempo real em todas as partes do seu fluxo de trabalho, ajudando você a pesquisar, resumir, escrever e automatizar usando dados do seu espaço de trabalho.

Veja o que você pode fazer com o ClickUp Brain:

1. Unifique o poder de vários LLMs em uma única interface de IA

Escolha entre LLMs com base nas suas necessidades através do ClickUp Brain

Por que se contentar com um LLM quando você pode ter quatro ou mais? Pelo preço de uma ferramenta! O ClickUp Brain permite que você escolha entre LLMs com base nas suas necessidades. Claude. E ainda executa pesquisas na web ao vivo diretamente da janela de chat. Chega de abrir 100 abas para encontrar aquela coisa que você precisa.

2. Faça perguntas específicas sobre o trabalho e obtenha respostas precisas

Para obter atualizações sobre seu trabalho, o ClickUp Brain analisará todo o seu espaço de trabalho, incluindo documentos, tarefas, comentários e cronogramas de projetos, para oferecer respostas diretas em segundos.

O ClickUp Brain fornece respostas altamente específicas e contextuais relacionadas aos seus projetos

💡 Dica profissional: se você reutiliza frequentemente certos prompts de IA, pode salvá-los no ClickUp Brain para otimizar seu fluxo de trabalho Escreva sua solicitação em qualquer campo de IA (Tarefa, Documento ou Chat)

Clique no ícone da varinha ao lado do campo de prompt Selecione “Adicionar prompt”

No modal Novo prompt, dê um título ao seu prompt e cole ou escreva o conteúdo do prompt Mais tarde, você pode facilmente pesquisar e inserir seus prompts salvos usando o mesmo ícone de varinha onde quer que o ClickUp AI esteja disponível.

Salve prompts no ClickUp Brain

3. Gere imagens diretamente no seu espaço de trabalho

Gere imagens facilmente com estilos e formatação específicos usando o ClickUp Brain

Mais uma vez, por que se dar ao trabalho de usar o Midjourney ou o DALLE quando o Work AI pode fazer tudo isso? Especifique exatamente o que você precisa e o ClickUp Brain vai gerar a imagem para você!

4. Resuma qualquer coisa em segundos

Com o ClickUp Brain, você pode condensar instantaneamente tarefas, documentos, comentários ou notas de reuniões em resumos práticos.

Clique em “Resumir” na parte superior do conteúdo e você obterá um resumo focado, destacando as principais decisões e ações a serem tomadas. Em seguida, clique em “Copiar” e salve ou compartilhe onde precisar.

Transforme horas de leitura em insights em segundos Use o ClickUp Brain para resumir

Você pode gravar suas notas de voz e vídeo usando o ClickUp Clips e, em seguida, deixar o ClickUp Brain transcrevê-las e resumir instantaneamente em atualizações claras e práticas.

Isso significa que você obtém versões textuais precisas de suas gravações, resumos fáceis de ler e informações organizadas, prontas para compartilhar ou atribuir.

Comece a converter suas notas de voz em atualizações detalhadas com registro de data e hora com o ClickUp Brain

Precisa redigir uma atualização rápida para um cliente, escrever uma agenda de reunião ou editar um documento longo? O ClickUp Brain pode ajudar.

Crie uma ampla variedade de conteúdos para seus casos de uso com o ClickUp Brain

7. Transforme instantaneamente planos escritos em tarefas e subtarefas

Em um documento do ClickUp, digite suas etapas da seguinte forma:

– Rascunho do texto da página inicial

– Revise com a equipe de design

– Finalize até sexta-feira

Destaque a lista, digite /ai e escolha “Converter em tarefas”. O ClickUp Brain criará uma tarefa principal com cada item da lista como uma subtarefa, incluindo sugestões inteligentes de títulos, descrições e responsáveis com base no contexto do seu espaço de trabalho. Em seguida, basta selecionar onde adicioná-las e elas estarão prontas para uso.

Você pode gerar subtarefas detalhadas diretamente nas suas tarefas principais, dividindo seus planos em etapas práticas automaticamente. Isso garante uma divisão abrangente do projeto e mantém uma organização clara em todas as etapas do seu fluxo de trabalho.

Gere subtarefas sugeridas e mantenha todos informados com o ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain alimentando sua criatividade e planejamento, o ClickUp Automations traz eficiência ao automatizar suas tarefas rotineiras.

Você pode escolher entre mais de 100 modelos de automação pré-criados, projetados para agilizar fluxos de trabalho comuns. Isso inclui atribuir tarefas quando um status é alterado, definir prazos automaticamente, enviar alertas para colegas de equipe específicos e atualizar campos personalizados com base em gatilhos, sem necessidade de entrada manual.

Por exemplo, se o Brain criar uma tarefa marcada como “Urgente”, um modelo de automação pode atribuí-la instantaneamente ao líder do projeto e definir a data de vencimento para 24 horas depois. Ou, depois que o Brain resumir uma revisão de sprint, uma automação pode alterar o status do sprint para “Concluído” e enviar uma notificação para toda a equipe por meio do ClickUp Chat.

Quando se trata de manter as conversas fluindo e o trabalho avançando, o ClickUp Chat assume a liderança.

O ClickUp Chat é uma ferramenta de mensagens totalmente integrada e segura, projetada para manter sua equipe conectada e produtiva sem nunca sair da plataforma ClickUp. Ao contrário dos aplicativos de mensagens casuais e comerciais independentes, ele está profundamente conectado às suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho.

Envie mensagens e converse com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Chat

Com o ClickUp Chat, você pode:

Inicie conversas individuais com um colega de equipe, cliente ou crie chats em grupo entre departamentos

Compartilhe um link da tarefa do ClickUp no meio da conversa, insira documentos ou faça referência a comentários anteriores sem sair do chat

Destaque prazos de tarefas, links de reuniões ou metas de projetos fixando mensagens

De atualizações rápidas e resolução de problemas a colaboração profunda e planejamento estratégico, você pode discutir qualquer assunto sem precisar alternar entre aplicativos de comunicação e ferramentas de gerenciamento de tarefas.

⚡ Arquivo de modelos: confira os modelos abrangentes de planos de comunicação do ClickUp para otimizar suas mensagens, acompanhar atualizações e impulsionar a colaboração sem esforço

De bate-papos rápidos a progresso real: suba de nível com o ClickUp

O Perplexity AI no WhatsApp permite que você encontre respostas com facilidade e rapidez, especialmente para verificar fatos, debater ideias ou simplesmente esclarecer dúvidas sem precisar abrir um navegador.

Mas quando suas necessidades vão além de simples perguntas e respostas, como gerenciar projetos, colaborar com equipes ou transformar ideias em ação, o WhatsApp e o Perplexity por si só não são suficientes.

Você precisa de uma ferramenta como o ClickUp, que organiza bate-papos, tarefas, fluxos de trabalho com IA e gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho. É a diferença entre “apenas falar sobre trabalho” e realmente realizar o trabalho.

Então, se você está pronto para passar de respostas rápidas para um trabalho em equipe suave e prático, o ClickUp é o próximo passo inteligente.

Experimente gratuitamente hoje mesmo e veja sua produtividade decolar.