Como usar o ChatGPT para escrever um plano de negócios que funcione

Você sabe exatamente o que sua empresa faz, para onde ela está indo e quem precisa saber sobre ela. Mas quando você vive e respira sua visão geral do negócio diariamente, é difícil dar um passo atrás e explicá-la para outras pessoas.

É aí que o ChatGPT se transforma em seu gerador de planos de negócios e coautor pessoal de IA. Ele escreve seu caso de negócios para você, orientando seu processo de planejamento, posicionamento de mercado e estrutura organizacional.

Neste guia, descreveremos um processo passo a passo de como escrever um plano de negócios com o ChatGPT para transmitir sua proposta única de venda.

Além disso, caso o ChatGPT não seja suficiente para você, mostraremos como você pode usar o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, para gerar sua estratégia de negócios sem comandos complexos.

Como escrever um plano de negócios com o ChatGPT

Usar o ChatGPT para criação de conteúdo é um bom ponto de partida se você tiver insights específicos do setor à mão. Embora ele não possa escrever todo o seu plano de uma só vez, você pode orientar a ferramenta em cada seção com o contexto certo e as instruções do ChatGPT.

⭐ Modelo em destaque Gostaria que houvesse uma maneira de pular todo o processo de redação do prompt? Experimente o modelo de plano de negócios ClickUp pronto para uso e gere facilmente um plano de negócios completo e profissional em segundos. Obtenha um modelo gratuito Defina seus objetivos, desenvolva seu modelo de negócios e exiba projeções financeiras em um cronograma rastreável com o modelo de plano de negócios do ClickUp

Aqui está um guia passo a passo sobre como usar o ChatGPT para escrever um plano de negócios:

Passo 1: Defina o conceito do seu negócio

A visão geral ou o conceito do seu negócio determinará se o seu plano será lido ou ignorado.

É um resumo de uma frase que captura os valores essenciais dos dados da sua pesquisa de mercado. Ele orienta a sua estratégia de negócios e ajuda a atrair os parceiros, membros da equipe e clientes certos.

Idealmente, o seu conceito de negócio deverá responder a quatro perguntas fundamentais: Que problema a sua empresa resolve?

Qual é o seu mercado-alvo?

Como resolver o problema?

O que torna a sua solução diferente ou melhor?

Você pode fornecer esses detalhes específicos para que o ChatGPT funcione e crie uma descrição do negócio em uma frase.

Exemplo de prompt: “Minha startup [nome ou setor] oferece [produto/serviço] que ajuda [cliente-alvo] a resolver [problema específico] ao [descreva como funciona ou o que o diferencia]. Você pode me ajudar a transformar isso em um conceito de negócio atraente de uma frase que comunique claramente meu valor?”

Resposta:

via ChatGPT

👀 Você sabia? 46% dos executivos afirmam que diferenciar sua organização, produtos e serviços é um dos objetivos para investir em práticas responsáveis de IA.

Passo 2: Escreva as declarações de missão e visão

A declaração de missão descreve o objetivo da sua empresa, a quem ela atende e como ela cria valor no momento. A declaração de visão da sua empresa é o impacto de longo prazo que você pretende alcançar por meio do seu plano de negócios.

Juntos, ambos moldam sua direção e tomada de decisões. Eles ajudam você a manter o foco, contratar a equipe de gestão e os parceiros certos e construir a confiança dos clientes.

Exemplo de prompt: “Com base no conceito de negócio: ‘Minha startup oferece [produto/serviço] que ajuda [cliente-alvo] a resolver [problema] por meio de [diferencial]’, ajude-me a escrever uma declaração de missão clara que explique nosso objetivo e a quem atendemos. Em seguida, escreva uma declaração de visão que descreva o impacto de longo prazo que queremos criar em [número] anos. Inclua quaisquer valores ou objetivos da empresa, como [valor1], [valor2] ou [valor3]. ”

Resposta:

Passo 3: Descreva seus produtos e serviços

Se os leitores não conseguirem entender rapidamente sua oferta e seu valor, o restante do seu plano não terá impacto. Esta seção do seu plano de negócios deve explicar de forma abrangente exatamente o que você está vendendo e por que isso é importante.

Comece com uma breve descrição do negócio e liste seu principal produto ou serviço. Em seguida, divida-o em características principais e vincule cada uma delas a um problema específico do cliente que ela resolve. Você também pode discutir sua estratégia de preços, a vantagem competitiva dos seus produtos e insights sobre a experiência do usuário na prática.

📌 A descrição da empresa é onde você prova que sua solução é viável e essencial.

Exemplo de prompt: “Com base no mesmo conceito de negócio e missão/visão, ajude-me a escrever uma seção ‘Produtos e serviços’. Nossa oferta principal é [produto/serviço], que ajuda [público-alvo] a resolver [problema] por meio de [como funciona ou principais recursos]. Inclui recursos como [recurso A], [recurso B] e [recurso C]. Nosso modelo de preços é [modelo de preços] e nossa vantagem é [diferencial]. ”

Resposta:

💡 Dica profissional: Use a descrição da sua empresa para demonstrar claramente por que sua solução é importante — mostre que ela não é apenas viável, mas essencial. Você pode criá-la e formatá-la no ClickUp Docs, que permite texto rico, imagens incorporadas e links para recursos de apoio. Isso torna sua descrição visualmente atraente e fácil de atualizar à medida que sua empresa evolui.

Etapa 4: Realize uma análise de mercado abrangente

Realize pesquisas de mercado para avaliar a demanda pela sua solução, as tendências do setor, o tamanho total do mercado, o comportamento do cliente e insights sobre a concorrência.

Isso responderá à pergunta: existe uma oportunidade real de gerar receita aqui?

📌 Cause impacto analisando tendências específicas do mercado que afetam diretamente seu produto, listando seus principais concorrentes e explicando quais novidades você traz.

Exemplo de prompt: “Com base no mesmo conceito de negócio e missão/visão, ajude-me a escrever uma seção de análise de mercado. ” Resposta:

💡 Dica profissional: Destaque sua empresa destacando as tendências do mercado na seção de análise de mercado. Mostre como elas afetam seu produto, nomeie os principais concorrentes e indique claramente como sua solução oferece algo novo ou melhor para o público-alvo.

Etapa 5: Defina as personas dos clientes

Fazer marketing para todos é uma ótima maneira de não converter ninguém! É por isso que planos de negócios bem-sucedidos precisam identificar um mercado-alvo preciso e criar personas de clientes para definir o foco.

Esses perfis fictícios detalhados representam seus clientes ideais e orientam suas mensagens, design de produtos e estratégia de vendas. Você pode criá-los usando dados reais e insights para refletir a demografia, as motivações, os desafios e os comportamentos de compra do seu público.

Exemplo de prompt: “Com base no conceito de negócio, missão/visão e análise de mercado, ajude-me a definir 2-3 personas de clientes para o meu negócio.”

Resposta:

Etapa 6: Realize uma análise competitiva

Uma análise sólida da concorrência compara seus principais concorrentes, estuda os pontos principais dos planos de negócios deles em comparação com o seu e identifica o que eles fazem bem e onde eles deixam a desejar. É uma ferramenta valiosa para se posicionar de maneira diferente no mercado.

Você pode avaliar lacunas no mercado, refinar sua estratégia e evitar copiar ideias que não funcionam.

Exemplo de prompt: “Com base nas informações desta conversa, ajude-me a escrever uma seção de análise competitiva. Nossos principais concorrentes são [Concorrente A], [Concorrente B] e [Concorrente C].

[Concorrente A] oferece [principais recursos/abordagem], mas enfrenta dificuldades com [limitação].

[Concorrente B] é conhecido por [ponto forte], mas carece de [ponto fraco].

[Concorrente C] oferece [argumento de venda exclusivo], mas [deficiência].

Em contrapartida, nosso produto se destaca por [principais diferenciais]. Descreva nossa proposta de valor e como temos vantagem competitiva no mercado. ”

Resposta:

Passo 7: Reiterar seu modelo de negócios

A seção do seu modelo de negócios detalha como sua empresa ganha dinheiro, continua funcionando e cresce ao longo do tempo. Se você tem planos de expansão, descreva como isso acontecerá quando a demanda aumentar — novos mercados, recursos adicionais ou equipes ampliadas

Seja claro sobre quem lhe paga, o que pagam e como essa receita sustenta suas operações.

Seu modelo de negócios também deve descrever suas fontes de receita (por exemplo, assinaturas, serviços, vendas de produtos), estrutura de preços e principais custos.

Exemplo de prompt: “Com base em todas as informações até agora, ajude-me a escrever uma seção sobre o modelo de negócios. Nossa principal fonte de receita é [assinatura/freemium/baseada no uso/etc.]. Oferecemos [descreva o modelo de preços]. Nossa estratégia de aquisição inclui [canais]. Nossos principais custos incluem [lista]. O modelo foi projetado para se expandir à medida que aumentamos nossa base de usuários e nos expandimos para [planos futuros]. ”

Resposta:

🧠 Curiosidade: 25% das empresas americanas economizaram entre US$ 50.000 e US$ 70.000 usando o ChatGPT.

Passo 8: Esboce sua estratégia de marketing [inclua aqui a estratégia de vendas]

Sua estratégia de marketing e vendas detalha como você atrairá, converterá e manterá os clientes.

Você deve começar identificando seus principais canais de marketing — redes sociais, e-mail ou parcerias — e definindo o posicionamento da sua marca e as principais mensagens

Depois de fazer isso, você poderá traçar sua abordagem de vendas, incluindo quem lida com a divulgação, como os leads são nutridos e como é o processo de conversão.

Exemplo de prompt: “Com base em tudo o que abordamos até agora, ajude-me a escrever uma seção sobre estratégia de marketing e vendas. Nosso marketing se concentra em [principais objetivos]. Os principais canais incluem [lista]. Nos posicionamos como [sua mensagem ou tom de marca exclusivo]. Nossa estratégia de vendas inclui [abordagem de vendas]. Planejamos impulsionar as conversões por meio de [táticas]. Para retenção, usamos [métodos]. ”

Resposta:

Etapa 9: Elabore um esboço financeiro

Seu plano financeiro mostra se sua empresa pode sobreviver e crescer. Comece estimando seus custos iniciais e operacionais. Em seguida, estude suas projeções financeiras mensais e demonstrações de fluxo de caixa para saber quando você atingirá o ponto de equilíbrio.

Seja claro sobre suas grandes despesas, marcos financeiros importantes e como você espera que as coisas cresçam.

Lembre-se de não pular as premissas, como preços, taxa de crescimento ou rotatividade, pois elas ajudam os outros a entender a lógica por trás dos seus números e avaliar o risco.

Exemplo de prompt: “Com base em tudo o que abordamos até agora, ajude-me a escrever uma seção do plano financeiro. Esperamos custos iniciais de inicialização de cerca de [valor] para cobrir [por exemplo, desenvolvimento de produto]. Nossa receita mensal projetada para o mês 6 é de [valor], com uma meta de [por exemplo, $X ARR] no ano 1.

Nosso modelo de receita é [por exemplo, baseado em assinatura] com níveis de preços para [segmentos de clientes]. As principais premissas incluem [por exemplo, taxa de crescimento de usuários]. Nossos principais custos incluem [por exemplo, desenvolvimento de IA]. Planejamos atingir o ponto de equilíbrio até [prazo], com lucratividade prevista para [mês/ano]. ”

Resposta:

Etapa 10: Escreva o resumo executivo

Seu resumo executivo é a primeira impressão que você causa e, às vezes, a única. Ele transmite em poucos minutos por que sua empresa merece atenção.

Seu gerador de planos de negócios com IA precisa mantê-lo focado e envolvente. Ele deve explicar claramente todos os componentes do seu plano de negócios bem estruturado e o que torna sua abordagem diferente.

Exemplo de prompt: “Com base em tudo o que abordamos até agora, ajude-me a escrever um resumo executivo para o meu plano de negócios. Estamos desenvolvendo [breve descrição do produto/serviço] para resolver [principal ponto fraco] para [público-alvo]. Nossa missão é [missão]. O mercado está avaliado em [tamanho] e crescendo devido a tendências como [principais tendências]. Nossa solução se destaca por [diferenciais exclusivos]. Estamos usando um [modelo de negócios] com [detalhes de preços]. As principais estratégias de marketing incluem [principais canais]. Financeiramente, nossa meta é [ARR do primeiro ano], atingindo o ponto de equilíbrio até [mês/ano]. Nossa visão de longo prazo inclui [planos de crescimento, ideias de expansão]. ”

Resposta:

Limitações da criação de um plano de negócios com o ChatGPT

Um plano de negócios do ChatGPT pode acelerar o processo de redação, mas não pode rejeitar automaticamente ideias ruins.

Se suas suposições estiverem erradas ou a lógica for fraca, ele não irá apontar, a menos que você pergunte. E essa é apenas uma das várias lacunas a serem observadas.

Aqui estão mais algumas razões pelas quais você deve procurar alternativas ao ChatGPT:

Falta de contexto incorporado: Ele não consegue extrair automaticamente os cronogramas do seu projeto, metas de vendas ou histórico da empresa, então você precisa colar os detalhes essenciais manualmente

Imprecisão nas projeções financeiras: Ele pode sugerir valores provisórios, mas não pode gerar previsões precisas ou uma estratégia de preços com base no seu plano financeiro

Tom genérico sem personalização: o conteúdo gerado por IA é padronizado para linguagem corporativa, a menos que você especifique o tom e o público-alvo desejados

Sem integração de tarefas ou fluxo de trabalho: Não é possível atribuir tarefas aos principais membros da sua equipe ou conectar seu plano a resultados; você precisará mover esse texto para outro sistema

Elementos visuais ausentes: O ChatGPT pode descrever tabelas ou elementos visuais, mas não pode incorporar cronogramas, listas de verificação ou banners como parte do seu processo de planejamento de negócios

👀 Você sabia? Desde o lançamento do ChatGPT, tem havido uma média de 31 mil ameaças de phishing por dia.

📮 ClickUp Insight: 22% dos nossos entrevistados ainda estão cautelosos quando se trata de usar IA no trabalho. Desses 22%, metade se preocupa com a privacidade dos seus dados, enquanto a outra metade simplesmente não tem certeza se pode confiar no que a IA diz. O ClickUp aborda ambas as preocupações de frente, com medidas de segurança robustas e gerando links detalhados para tarefas e fontes com cada resposta. Isso significa que mesmo as equipes mais cautelosas podem começar a aproveitar o aumento de produtividade sem perder o sono se perguntando se suas informações estão protegidas ou se estão obtendo resultados confiáveis.

Crie um plano de negócios com o ClickUp Brain

O ClickUp gerencia todos os seus projetos, documentos e comunicações, acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

É uma ótima alternativa ao ChatGPT, oferecendo um ambiente integrado, colaborativo e prático para o planejamento empresarial.

Ao contrário do ChatGPT, que gera texto estático, o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que transforma seu plano de negócios em um documento dinâmico e vivo.

ClickUp Docs

Você não precisa copiar o resultado da IA para um documento do Google Docs e passar horas formatando — tudo acontece dentro do ClickUp Docs. Você pode agrupar seções como resumo executivo, análise de mercado e projeções financeiras em páginas organizadas e claras.

Crie, edite e compartilhe seu plano de negócios em tempo real com o ClickUp Docs

Use blocos de arrastar e soltar no ClickUp Docs para:

Insira tabelas para detalhar orçamentos

Adicione listas de verificação para as próximas etapas ou aprovações

Destaque riscos ou decisões com banners

Incorpore cronogramas de projetos para que as principais iniciativas permaneçam visíveis e atualizadas

Crie links diretos para tarefas, pastas e metas relevantes a partir do seu documento

Personalize modelos de planos de negócios pré-criados para destacar detalhes importantes

O Docs também permite que você marque colegas de equipe e deixe comentários no documento. Se uma linha de texto, por exemplo, “aperfeiçoar a análise da concorrência”, precisar de ação, você pode transformá-la em uma tarefa instantaneamente, diretamente do documento.

Isso aumentará a produtividade da equipe e todos saberão exatamente de onde veio a tarefa e o que precisa ser feito.

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi ao trabalhar em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta de documentos, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos poderosos de incorporação.

Nossa mais recente apreciação do impacto colaborativo do ClickUp foi ao trabalhar em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta de documentos, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos poderosos de incorporação.

ClickUp Brain

O ClickUp também não exige que você fique acordado até tarde da noite para escrever um plano de negócios, nem que tenha todos os números à mão para preencher os espaços em branco.

Seu assistente de IA avançado, ClickUp Brain, está integrado em todos os documentos e tarefas. Ele entende seu espaço de trabalho, cronogramas e pessoas, para que você não precise vasculhar notas ou reformatar os resultados do ChatGPT para se adequar ao seu contexto. O modelo de linguagem avançado já sabe tudo.

Automatize tarefas como redação, geração de ideias de negócios, resumo e edição de um plano de negócios usando o ClickUp Brain

Digamos que você esteja escrevendo a seção de estratégia de marketing:

Pergunte ao ClickUp Brain: “Resuma os resultados da nossa campanha de e-mail recente” e ele extrairá os dados das tarefas e painéis conectados

Escreva declarações de missão e visão empresarial usando o tom da sua marca, com base nos documentos da empresa e nas notas da equipe

Personalize suas declarações de missão e conteúdo promocional com o ClickUp Brain

Mencione informações adicionais, como planos de contratação, perguntando ao ClickUp Brain: “Quantas vagas ainda estão abertas no terceiro trimestre?”, e ele responderá a partir do seu pipeline de recrutamento

Já mencionamos que você pode alternar entre diferentes modelos de linguagem de grande porte (LLMs), como ChatGPT, Claude e Gemini, enquanto usa o ClickUp Brain? Isso significa que, se você ainda está emocionalmente conectado ao GPT (bem, todos nós temos nossos favoritos), ainda pode usar o ChatGPT dentro do ClickUp e também reduzir o tempo perdido com a alternância de contexto.

Use os mais recentes modelos externos de IA, como ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais, através do ClickUp Brain

Veja como você pode escrever um plano de negócios com o ClickUp Brain do zero: Vamos examinar quatro componentes essenciais de um plano de negócios usando um novo exemplo: uma marca norte-americana de alimentos e acessórios para animais de estimação B2B. A empresa fornece alimentos orgânicos e sem conservantes para cães e gatos e oferece misturas personalizadas para outros animais de estimação, mediante solicitação.

1. Escreva declarações de missão e visão

Você pode personalizar este prompt para o ClickUp Brain:

“Escreva a declaração de missão e visão para uma marca B2B sediada nos EUA que vende alimentos orgânicos e sem conservantes para cães e gatos, com formulações personalizadas disponíveis para outros animais de estimação.”

Destaque sua proposta de valor com o ClickUp Brain

2. Descrição do produto e serviço

Ao contrário do ChatGPT, o ClickUp Brain extrai informações do seu espaço de trabalho para fornecer respostas contextuais, para que você não precise de um prompt detalhado.

Basta escrever:

“Descreva as principais ofertas desta marca de alimentos para animais de estimação B2B, incluindo tipos de produtos, características e o que os diferencia das marcas padrão de alimentos para animais de estimação.”

Evite respostas detalhadas no ClickUp Brain e economize tempo

3. Análise de mercado

O ClickUp Brain pesquisa informações em tempo real para fornecer uma análise detalhada da concorrência e do mercado quando necessário.

Use uma sugestão como esta: “Ajude-me a escrever uma análise de mercado para o mercado de alimentos orgânicos para animais de estimação B2B nos EUA, incluindo público-alvo, tendências e cenário competitivo.”

Realize pesquisas e análises de mercado em tempo real com o ClickUp Brain

4. Modelo de negócios

Você pode obter sugestões inteligentes e estratégicas do ClickUp Brain com uma explicação do modelo de negócios pronto para execução com um prompt simples como:

“Descreva o modelo de receita e a estratégia operacional de uma marca de alimentos para animais de estimação B2B sediada nos EUA que vende produtos orgânicos personalizados para lojas de animais e varejistas.”

Obtenha insights inteligentes e estratégicos com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: use o comando de barra (/ai) do ClickUp Brain no ClickUp Docs para ativá-lo instantaneamente enquanto escreve. Você também pode reformular, encurtar ou expandir o conteúdo sem sair do Doc.

Automações ClickUp

Mas o ClickUp não se limita a escrever e colaborar. Ele ajuda você a construir todo o fluxo de trabalho por trás do seu plano de negócios. Você pode atribuir tarefas para cada seção, definir prazos e acompanhar o progresso usando as visualizações Status ou Linha do tempo.

Precisa de verificações recorrentes ou revisões das partes interessadas? Configure as automações do ClickUp para acionar lembretes ou acompanhamentos sem levantar um dedo.

Garanta que o plano de negócios continue avançando sem microgerenciamento com o ClickUp Automations

Por exemplo, atribua automaticamente tarefas de acompanhamento quando alguém marcar uma seção como “Pronto para revisão”. Você também pode atribuir automaticamente itens de acompanhamento depois que um stakeholder adicionar feedback.

Painéis do ClickUp

Quer ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo? Crie seu painel personalizado usando o ClickUp Dashboards! Você pode acompanhar métricas de marketing, status de financiamento, progresso de contratações e marcos do roteiro do produto, tudo em um só lugar.

Personalize-o com KPIs, alertas de bloqueio e atualizações em tempo real para se manter à frente e impressionar as partes interessadas sem precisar compilar relatórios intermináveis.

Estude seus canais de marketing e outras métricas com os painéis do ClickUp para identificar lacunas

O ClickUp complementa o que falta ao ChatGPT. Com o ClickUp, você pode:

Incorpore o contexto real do projeto, vinculando documentos, tarefas, cronogramas e metas

Acompanhe os dados reais usando modelos e campos personalizados

Crie conteúdo personalizado com uma voz clara para a sua marca

Visualize e acompanhe seu plano de negócios com ferramentas visuais como gráficos de Gantt, listas de verificação e painéis interativos

Use os agentes de IA do ClickUp para gerar resumos concisos e destacar insights acionáveis a partir de dados complexos ou discussões longas

Entregue relatórios de status contextualizados às partes interessadas relevantes ou aos canais de liderança

Resumindo, o ClickUp transforma seu plano de negócios de um documento estático em um fluxo de trabalho dinâmico, prático e colaborativo. Ele preenche a lacuna entre o planejamento e a execução com suporte inteligente e automatizado.

👀 Você sabia? 80% dos executivos do varejo esperam que suas empresas adotem a automação por IA.

Experimente o melhor gerador de planos de negócios — ClickUp

O ChatGPT ajuda você a escrever. O ClickUp ajuda você a construir.

O ClickUp elimina a confusão fragmentada e multitarefa de criar e gerenciar um plano de negócios. Você não precisa mais colar conteúdo gerado por IA do ChatGPT no Google Docs ou compilar dados por conta própria.

O ClickUp Brain pode escrever automaticamente novas seções, reformular ideias, extrair atualizações do seu espaço de trabalho e resumir reuniões ou cronogramas de projetos. E o ClickUp Docs pode formatar suas informações em estruturas organizadas e colaborativas.

Além disso, com os modelos de plano de negócios, pequenos empresários, freelancers e fundadores de startups podem começar a trabalhar imediatamente. Você vai gastar menos tempo pensando na estrutura e mais tempo progredindo.

Então, qual ferramenta você vai escolher: um software de automação de fluxo de trabalho interconectado ou um assistente de redação independente?

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e crie, refine, acompanhe e implemente o plano de negócios perfeito hoje mesmo!