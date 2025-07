Modelos de faturas de frete grátis para otimizar sua logística e faturamento

Procurando um modelo de fatura de envio que você possa usar imediatamente? Seja para gerenciar entregas, rastrear logística ou faturar clientes, uma fatura clara e precisa é essencial.

Neste guia, reunimos os melhores modelos de faturas de frete grátis para ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho, reduzir erros e receber seus pagamentos em dia.

👀 Você sabia? 61% dos atrasos nos pagamentos ocorrem devido a faturas incorretas

14 modelos gratuitos de faturas de envio

Agora que você já sabe como deve ser um modelo de envio ideal, listamos alguns excelentes que você pode obter gratuitamente no ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho.

Você pode personalizar facilmente a plataforma como seu software de gerenciamento de pedidos, centralizar o gerenciamento de projetos, criar uma base de conhecimento, acessar ferramentas de colaboração e muito mais.

Veja o que diz Laura Devine, Diretora de Capacitação da World Vision:

Usei para acompanhar o andamento de um pedido de mercadorias. Consegui ter uma descrição detalhada, links para as amostras, cópias de conversas por chat, atualizações de status, tudo em um só lugar. Eliminou muitos e-mails.

1. Modelo de fatura ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie faturas em segundos com o modelo de fatura ClickUp

Você sabia que 48% das empresas lidam com até 500 faturas por mês? Se você é uma delas, o gerenciamento manual pode se tornar um pesadelo, especialmente se você estiver expandindo seus negócios. Um erro em um pedido de envio ou em uma fatura de frete e você ficará semanas atrás dos pagamentos.

Use o modelo de fatura ClickUp para facilitar as coisas. Ele garante que todas as informações necessárias, incluindo datas de vencimento, detalhes e termos e condições, sejam incluídas na fatura.

Este modelo ajuda você a:

Defina um formato padrão para as faturas, seja para entregas nacionais ou internacionais

Organize e armazene todos os dados relevantes da sua fatura comercial em um só lugar

Categorize termos relevantes com atributos como informações do cliente, datas de vencimento do pagamento e muito mais

Crie faturas personalizadas com a sua marca, logotipo e guia de estilo de forma rápida e fácil

Acompanhe pagamentos e concilie contas facilmente com automações

📦 Ideal para: Padronizar faturas de envio, reduzir erros manuais e acelerar a cobrança de pagamentos à medida que você cresce.

2. Modelo de acompanhamento de faturas ClickUp

Cansado de perseguir clientes com telefonemas e e-mails para receber pagamentos? Provavelmente também acha difícil acompanhar quais foram processados e quais ainda estão em espera.

O modelo de acompanhamento de faturas da ClickUp pode ajudar aqui. Este rastreador pronto a utilizar permite-lhe guardar informações de pagamento essenciais, incluindo o estado do pagamento, num único local.

Você pode usar este modelo para:

Crie faturas profissionais rapidamente com campos de preenchimento automático

Envie faturas rapidamente com apenas um clique

Acompanhe os pagamentos com facilidade e precisão na mesma plataforma

📦 Ideal para: Otimizar o acompanhamento de pagamentos, reduzir a carga administrativa e garantir o acompanhamento atempado de faturas pendentes.

🧠 Curiosidade: O maior navio porta-contêineres do mundo, o Ever Ace, pode transportar mais de 23.000 contêineres de uma só vez

3. Modelo de solicitação de cotação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna e compare cotações para sua empresa de remessa com o modelo de solicitação de cotação do ClickUp

Comparar várias cotações de fornecedores para gerenciamento da cadeia de suprimentos e logística pode ser complicado. O que sua equipe de compras precisa é de um processo padrão a ser seguido. Caso contrário, você corre o risco de escolher a oferta errada.

O modelo de solicitação de cotação da ClickUp simplifica todo o processo, permitindo que você crie solicitações de cotação detalhadas com todos os requisitos. Ele ajuda a comparar propostas com precisão e garante que você obtenha o melhor negócio possível.

Use-os para:

Crie uma solicitação de cotação detalhada em um formato estruturado com modelos de cotação

Permita que os fornecedores enviem as mesmas informações, possibilitando uma comparação justa das propostas

Compare e analise propostas de fornecedores

Avalie fornecedores e contratos de aquisição com rapidez e precisão

Garanta que as ofertas sejam calculadas automaticamente de acordo com o seu orçamento

📦 Ideal para: Melhorar a seleção de fornecedores e garantir comparações justas e transparentes entre várias propostas.

👀 Você sabia? Os varejistas que utilizam ferramentas digitais para avaliar os riscos dos fornecedores estão muito mais bem equipados para lidar com interrupções. Na verdade, as empresas com processos sólidos de avaliação de riscos da cadeia de suprimentos têm 73% mais chances de evitar contratempos significativos.

4. Modelo de fatura de transporte ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Facilite o processo de faturamento da sua empresa de transporte rodoviário com o modelo de fatura de transporte rodoviário da ClickUp

Entre os custos flutuantes de combustível, as tarifas variáveis para diferentes rotas e serviços e os volumes de pedidos, o faturamento da sua empresa de transporte rodoviário é demorado. Se você estiver fazendo isso manualmente, erros são inevitáveis.

O modelo de fatura de transporte rodoviário da ClickUp foi criado para simplificar a criação de faturas para empresas de transporte rodoviário. Ele calcula automaticamente as sobretaxas de combustível, rastreia a quilometragem e inclui todos os detalhes relevantes do serviço, garantindo faturas precisas e pontuais.

Este modelo permite que você:

Crie uma fatura comercial profissional para cada trabalho

Organize todos os seus dados de faturamento em um só lugar

Acompanhe os pagamentos e garanta a cobrança pontual das taxas

Garanta a precisão fornecendo uma estrutura clara e um formato consistente

Reduza erros e confusão ao ter todas as informações essenciais em um só lugar

📦 Ideal para: Simplificar os processos de faturamento para empresas de transporte rodoviário.

5. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Automatize a entrada de dados de pedidos e monitore o status da entrega com o modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Oferecer uma excelente experiência ao cliente está se tornando um importante diferencial, com 80% das empresas afirmando que essa será sua principal forma de se manterem competitivas no setor.

Quer você administre uma empresa de transporte ou um pequeno negócio online, melhorar a experiência do cliente começa com uma comunicação clara. Compartilhar informações precisas e atualizações de entrega em tempo real desempenha um papel significativo na construção da confiança e na satisfação dos clientes.

O modelo de formulário de pedido de produto da ClickUp ajuda você a otimizar o rastreamento de produtos, organizar dados de pedidos e personalizar o atendimento ao cliente com informações de pedidos anteriores. Além disso, como oferece entrada automática de dados, você não precisa se preocupar com números incorretos ou endereços errados.

Assista a este vídeo para saber como criar seu processo de admissão com ClickUp Forms

Com este modelo, você pode:

Automatize a entrada de dados para economizar tempo

Acompanhe pedidos anteriores para oferecer um melhor atendimento ao cliente

Determine os custos de envio e a disponibilidade com facilidade

Recolha informações essenciais, tais como os dados de contacto do cliente, detalhes do produto e informações de pagamento

Aumente a satisfação dos clientes, oferecendo uma maneira fácil e eficiente de encomendar produtos

Obtenha informações sobre os hábitos e preferências de compra dos seus clientes

📦 Ideal para: Rastrear pedidos e organizar informações de clientes para cada fatura

🧠 Curiosidade: As previsões apontam para um crescimento significativo nos setores de comércio eletrônico da Ásia, com as Filipinas e a Índia no topo da lista, com cerca de 23% e 18% nas vendas online, respectivamente.

6. Modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore seu estoque para otimizar o armazenamento e entregar todos os pedidos no prazo com o modelo de ordem de compra e estoque do ClickUp

Uma gestão eficaz do estoque ajuda você a estar preparado com os itens certos na hora certa para atender aos pedidos. Mas, surpreendentemente, 43% das pequenas empresas não controlam seu estoque!

Se você é um deles, corre o risco de excesso de estoque e falta de estoque, e ambos podem comprometer seu fluxo de caixa e atrasar os pedidos dos clientes. Não tem orçamento para um software sofisticado de gerenciamento de estoque? Basta usar o modelo de ordem de compra e estoque do ClickUp.

Este modelo ajuda você a:

Gerencie todos os pedidos de compra em um só lugar

Fique por dentro dos níveis de estoque, pontos de reabastecimento e muito mais com alertas automáticos

Automatize o processo de pedidos de compra, garantindo precisão e reduzindo o tempo

Acompanhe os níveis de estoque e reduza custos com modelos de inventário

Mantenha registros precisos das interações com fornecedores e compras

Facilite o gerenciamento eficiente e econômico da cadeia de suprimentos

📦 Ideal para: Manter níveis de estoque ideais para atender às demandas e maximizar o ROI.

7. Modelo de registro de entrega ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore o envio de pedidos e compartilhe atualizações de rastreamento em tempo real com os clientes usando o modelo de registro de entrega do ClickUp

A maioria dos compradores acompanha de perto as suas entregas, muitos até de forma obsessiva. Na verdade, 91% dos compradores rastreiam as suas encomendas e quase 1 em cada 5 verifica-as várias vezes ao dia. Portanto, se os seus registos de entrega não estiverem organizados e atualizados, isso afetará diretamente a confiança e a satisfação do cliente.

Atualizações perdidas, atrasos ou rastreamento inconsistente podem levar rapidamente a tickets de suporte e avaliações negativas.

O modelo de registro de entrega da ClickUp ajuda você a gerenciar todas as entregas com clareza. Ele permite rastrear o status dos pedidos, designar motoristas e registrar os horários de entrega, tudo em um só lugar.

Use este modelo para:

Acompanhe pedidos, status de entrega e informações de pagamento

Organize os pedidos por data, hora, motorista, rota e muito mais

Permita que seus clientes e equipe de atendimento ao cliente tenham acesso rápido e fácil a informações importantes sobre entregas

Mantenha os clientes atualizados sobre o status dos pedidos para garantir a satisfação deles

Ofereça visibilidade dos prazos e do andamento das entregas

Acompanhe os pedidos dos clientes e mantenha registros atualizados

📦 Ideal para: Melhorar a coordenação das expedições e garantir atualizações precisas e atempadas aos clientes.

8. Modelo de conhecimento de embarque da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique as remessas internacionais com o modelo de conhecimento de embarque da ClickUp

Gerenciar remessas internacionais envolve inúmeros detalhes, desde informações sobre transportadoras, descrições de cargas e termos de entrega. Qualquer descuido pode levar a atrasos, disputas ou problemas de conformidade.

O modelo de conhecimento de embarque da ClickUp foi criado para simplificar esse processo. Ele oferece um formato estruturado para registrar todas as informações essenciais sobre o envio.

Você pode usar este modelo para:

Crie conhecimentos de embarque padronizados para garantir a consistência em todas as remessas

Registre detalhes importantes, como especificações da carga, o conhecimento de embarque e descarga e instruções de entrega com os modelos de BOL

Adicione as partes relevantes para enviar notificações e atribua destinatários finais para garantir a responsabilização

Melhore a comunicação entre todas as partes envolvidas no processo de envio

📦 Ideal para: Gerenciar frete internacional, reduzir erros de documentação e garantir uma coordenação tranquila entre remetentes, transportadoras e destinatários.

9. Modelo de fatura de envio em Excel/Google Sheets da Coefficient

via Coefficient

As faturas de envio geralmente incluem cálculos complexos e várias variáveis, tornando o faturamento manual propenso a erros. Manter tudo sob controle, desde taxas de envio até impostos e taxas alfandegárias, além de custos de seguro, pode causar confusão e atrasos.

O modelo de fatura de envio em Excel/Google Sheets da Coefficient pode resolver esse problema. Você pode automatizar cálculos e garantir faturas precisas todas as vezes.

Com este modelo profissional, você pode:

Liste os itens com descrições, quantidades, preços unitários e valores totais para manter a transparência no faturamento

Calcule automaticamente os impostos e descontos aplicáveis, minimizando erros

Ajuste o modelo para atender às necessidades específicas da sua empresa, adicionando ou modificando campos

Acesse, compartilhe e colabore com sua equipe usando o Google Sheets ou o Excel

📦 Ideal para: Cálculos automáticos do valor total com detalhamento de impostos, despesas de envio e descontos.

10. Modelo de fatura de envio em Word da Bookipi

via Bookipi

Se você tem dificuldade para lidar com vários itens e cobranças variadas, o modelo de fatura de remessa do Word da Bookipi pode simplificar o processo. Ele permite que você capture o número da fatura, liste os itens nos menus suspensos e automatize os cálculos.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Conecte-se ao QuickBooks para sincronizar os dados dos pedidos diretamente

Selecione o cliente e os itens encomendados no menu suspenso

Colete assinaturas e configure lembretes recorrentes para solicitações de depósito

Automatize os cálculos do valor total

Adicione notas personalizadas para o cliente

📦 Ideal para: Pequenas empresas que utilizam o QuickBooks como software de contabilidade.

11. Modelo de fatura de envio da Template. Net

Mostrar uma discriminação precisa dos preços é essencial para manter a transparência e a credibilidade perante os clientes. O modelo de fatura de envio da Template . Net pode ajudá-lo a poupar tempo, automatizando os cálculos num formato de faturação fácil.

Com este modelo, você pode:

Adicione o logotipo da sua empresa, detalhes de envio e termos específicos do contrato

Registe os dados dos clientes, como o número de contacto e a morada de envio

Descreva os itens, as quantidades encomendadas e os preços unitários

Automatize os cálculos do custo total

📦 Ideal para: empresas de comércio eletrônico e pequenas empresas.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente no seu espaço de trabalho e o ClickUp Brain irá buscar as informações no seu espaço de trabalho e/ou em aplicativos de terceiros conectados!

12. Fatura pró-forma para remessas internacionais pela Template. Net

Ao exportar mercadorias internacionalmente, você precisa de modelos detalhados para o desembaraço aduaneiro e a obtenção de cartas de crédito. A fatura pró-forma para remessas internacionais da Template.Net pode ajudá-lo a definir uma estrutura padrão para todo o frete internacional e garantir a precisão dos dados e a conformidade das informações da carga.

Você pode usar este modelo para:

Adicione o número da fatura, a data de emissão e a data de vencimento para uma documentação clara

Registe o nome, a empresa, a morada e o e-mail do comprador para uma comunicação precisa

Resuma o subtotal, as despesas de envio, os impostos e o valor total a pagar para maior clareza

Adicione a marca da empresa e notas adicionais

📦 Ideal para: Empresas de transporte que exportam mercadorias internacionalmente, transitários e despachantes aduaneiros.

13. Modelo de formulário de fatura para empresa de transporte da Template. Net

Faturas perdidas, cobranças perdidas e detalhes de faturamento pouco claros podem levar à perda de receita em empresas de transporte. O modelo de formulário de fatura para empresas de transporte da Template.Net ajuda você a evitar esses problemas comuns, oferecendo um formato claro e consistente para todas as transações.

Com este modelo, você pode:

Documente o tipo de carga, peso, dimensões e valor declarado

Indique facilmente os níveis de serviço e os encargos associados

Resuma todos os custos e condições de pagamento sem confusão

Edite online ou baixe no formato de sua preferência

📦 Ideal para: Serviços de frete e courier.

14. Modelo de fatura de envio da Docmosis

via Docmosis

Está gastando mais tempo formatando faturas de envio do que realmente enviando produtos? Modelos manuais geralmente atrasam as equipes, especialmente ao lidar com pedidos recorrentes ou remessas em massa.

O modelo de fatura de envio da Docmosis foi criado para automatizar documentos, para que você possa gerar faturas elegantes e consistentes em segundos.

Este modelo permite que você:

Descreva os encargos com uma discriminação clara dos custos

Registe detalhes como remetente, destinatário, lista de itens e custos totais

Adicione regras comerciais, cálculos e conteúdo condicional para casos complexos de envio

Adicione o link do seu portal de pagamentos

📦 Ideal para: Equipes de logística, empresas de comércio eletrônico e desenvolvedores que automatizam faturas de remessa de alto volume com entradas de dados dinâmicas.

📖 Leia também: Como calcular o tempo de espera para otimizar seus fluxos de trabalho

Elimine o estresse das faturas de envio com o ClickUp

Todos os modelos gratuitos apresentados neste blog foram criados para simplificar o seu faturamento e o acompanhamento de pedidos. E com o ClickUp, você pode mantê-los todos organizados em um só lugar.

Personalize a plataforma para que ela também funcione como sua ferramenta de análise de pedidos e compras, acompanhe as horas faturáveis para um faturamento preciso e defina lembretes ou tarefas recorrentes para ficar em dia com os pagamentos. Você pode até conectar o ClickUp às suas ferramentas favoritas para manter seu fluxo de trabalho tranquilo e conectado.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para controlar suas faturas de envio e ter mais tempo para se concentrar no crescimento do seu negócio.

Perguntas frequentes

O que são modelos de faturas de envio?

Os modelos de faturas de envio são formatos prontos, criados para ajudar as empresas a organizar e documentar com eficiência as transações relacionadas ao envio. Eles oferecem um layout claro para registrar todos os detalhes necessários da remessa, como informações do remetente e do destinatário, listas de itens, quantidades, custos e condições de envio.

Um modelo detalhado de fatura de envio permite que você insira informações importantes sobre o envio de forma estruturada. Você pode anotar a data de envio, o endereço de entrega, as descrições dos itens, o peso, as taxas, a estrutura de divisão de custos e as informações de rastreamento em um formato consistente.

Esta abordagem padronizada para gerenciar documentos de envio leva a operações mais tranquilas, maior precisão no faturamento dos clientes e rastreamento mais fácil dos pedidos.

O que torna um modelo de fatura de envio bom?

Um modelo robusto mantém tudo organizado, reduz erros e apresenta uma imagem profissional aos clientes. (Melhor ainda se você usar IA na contabilidade para aumentar a precisão nos bastidores. )

Veja o que você deve observar: