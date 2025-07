Modelos gratuitos de inventário de bar para gerenciamento de estoque e redução de desperdício

A noite de sábado acabou. O bar está uma bagunça. A lista de estoque não bate, faltam garrafas e ninguém se lembra quem abriu o quê. Essa é a realidade da maioria dos gerentes de bar que fazem o inventário sem um sistema confiável. Pedidos em excesso corroem suas margens. Pedidos insuficientes prejudicam o serviço. E nem comece a falar dos custos de bebidas que nunca batem com o ponto de venda.

Os modelos vão mudar isso. Eles vão trazer estrutura. Os modelos gratuitos de inventário de bar deste blog vão ajudá-lo a registrar o que está disponível, identificar lacunas rapidamente e reordenar antes que os problemas se acumulem. Seja administrando um bar sozinho ou gerenciando uma equipe ocupada, permita que essas ferramentas tornem seu processo de inventário mais rápido, mais limpo e muito menos difícil.

O que são modelos de inventário de bar?

Os modelos de inventário de bar são planilhas ou documentos pré-criados que ajudam os bares a controlar o inventário, monitorar o uso e reduzir o desperdício. Em vez de criar um sistema do zero, esses modelos oferecem uma estrutura pronta para registrar a quantidade de garrafas, registrar entregas e calcular os custos de inventário do bar, tudo em um só lugar.

São úteis para gerentes de bares ocupados que precisam se manter organizados sem perder horas atualizando o inventário manualmente.

A maioria dos modelos de inventário de bar permite que você:

Acompanhe as contagens de estoque e os níveis de ingredientes

Calcule os custos de servir e as taxas de utilização

Monitore pontos de reabastecimento e níveis par

Registre entregas e atualize o estoque em tempo real

Simplifique as auditorias e reduza o desperdício

Você administra um único bar ou vários locais? Com os modelos de inventário certos, é mais fácil agir rapidamente, manter a organização e controlar suas margens.

15 modelos gratuitos de inventário de bar

Não há dois bares que façam o inventário da mesma maneira. Alguns precisam de uma planilha simples, outros querem um sistema mais detalhado. Reunimos os modelos de inventário de bar mais úteis para que você possa pular a configuração e acompanhar o que é importante.

1. Modelo de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os pedidos dos fornecedores usando o modelo de inventário do ClickUp

O modelo de inventário ClickUp oferece aos gerentes de bares uma maneira prática de acompanhar o estoque, gerenciar pedidos de fornecedores e reduzir erros de inventário. Ele foi projetado para manter sua cadeia de suprimentos organizada em vários locais, ajudando você a minimizar pedidos em excesso, pedidos perdidos e perdas ocultas.

Tudo fica centralizado, para que você não precise se preocupar durante o atendimento.

Com este modelo, você pode:

Visualize e organize todos os itens do inventário por tipo ou categoria

Acompanhe os detalhes dos fornecedores, incluindo itens e informações de contato

Registre pedidos de compra e gerencie novos pedidos usando visualizações integradas

Acesse rapidamente as orientações de configuração com a visualização “Comece aqui”

Monitore o status das tarefas, como Aberto ou Concluído, para sinalizar ações pendentes

Mantenha as partes interessadas alinhadas com atualizações em tempo real e progresso das tarefas

🍸 Ideal para: Gerentes de bar que desejam criar um sistema de inventário rápido de configurar, simples de manter e fácil de escalar.

2. Modelo de gerenciamento de estoque ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore os níveis de estoque com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Gerenciar dezenas de SKUs, atualizações de pedidos e custos flutuantes pode se tornar uma bagunça rapidamente. O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp oferece uma maneira estruturada de acompanhar movimentos, valores e disponibilidade, para que você não precise se esforçar para encontrar o que está em estoque ou precisa ser reordenado.

Isso traz clareza para fluxos de trabalho ocupados e ajuda as equipes a se anteciparem às decisões críticas de estoque.

Use este modelo para:

Acompanhe a quantidade e o custo dos itens usando uma visualização em tabela

Monitore as tendências de movimentação de estoque com a Visualização da linha do tempo

Veja atualizações de pedidos em tempo real e o valor do inventário em várias visualizações

Organize o inventário usando etiquetas de status como Em estoque e Fora de estoque

Atribua tarefas recorrentes para revisões ou novos pedidos

Atualize o progresso e notifique sua equipe automaticamente

Assista a este vídeo para saber como você pode experimentar diferentes visualizações para encontrar a que funciona melhor para você👇

🍸 Ideal para: Equipes de hospitalidade que precisam de sistemas confiáveis de planejamento de estoque para gerenciar estoques em grandes quantidades, controlar custos e fazer ajustes rápidos.

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas apenas para encontrar as informações de que precisam, alternando entre e-mails, chats, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, bate-papos, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

3. Modelo de relatório de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie relatórios organizados com o modelo de relatório de inventário do ClickUp

Gerir um bar significa estar atento ao que está a vender e ao que não está. O modelo de relatório de inventário da ClickUp ajuda-o a acompanhar o desempenho do stock em detalhe para que possa analisar tendências, partilhar atualizações com a sua equipa e tomar decisões mais inteligentes sobre novas encomendas.

É ideal para capturar e comparar dados de inventário de bares ao longo do tempo.

Este modelo permite que você:

Crie relatórios estruturados para cada ciclo de inventário

Organize tarefas de relatórios por categoria ou status

Defina notificações para acompanhar o progresso e as atualizações

Centralize os dados de inventário de todas as fontes para facilitar a análise

Exporte relatórios claros e profissionais para seus stakeholders

Realize reuniões de revisão recorrentes para manter todos alinhados

🍸 Ideal para: Proprietários de bares que se concentram na otimização do inventário e em relatórios regulares para reduzir o desperdício, melhorar as previsões e alinhar as decisões da equipe.

4. Modelo de inventário para restaurantes ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o estoque da cozinha com o modelo de inventário para restaurantes do ClickUp

Gerir um restaurante movimentado significa acompanhar mais do que apenas o que está no menu. O modelo de inventário para restaurantes da ClickUp oferece uma maneira prática de gerir o estoque de ingredientes, reduzir o desperdício e otimizar o reabastecimento sem atrasar o serviço.

Foi criado para cozinhas com grande volume de vendas que precisam reagir rapidamente. Todas as visualizações oferecem rapidez, estrutura e precisão.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe o uso semanal de ingredientes através da visualização Consumo semanal

Mantenha-se organizado com os painéis de armazenamento de itens e falta de estoque

Monitore estoques baixos e necessidades de reabastecimento com a visualização Reordenar

Organize detalhes importantes, como prazo de validade, custo e quantidade, em um só lugar

Crie relatórios estruturados usando a visualização em tabela ou aplicativos de inventário compatíveis

Atribua status personalizados, como Novo item ou Reordenar, para manter a equipe sincronizada

🍸 Ideal para: Gerentes de restaurantes que precisam equilibrar pedidos de alto volume, estoque perecível e demanda variável na cozinha.

5. Modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os pedidos dos fornecedores com o modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp

Gerencia as compras e acompanha os níveis de estoque flutuantes? As coisas podem sair do controle antes que você perceba: “Para onde foi toda a tequila?”

O modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp integra os dois sistemas, oferecendo um único local para acompanhar pedidos, inventário e o progresso dos fornecedores do início ao fim. Isso reduz o vaivém e mantém as compras alinhadas com as necessidades reais de inventário.

Este modelo permite que você:

Crie tarefas individuais para cada pedido e atribua responsabilidades à equipe

Use status personalizados para acompanhar o progresso desde a solicitação até a entrega

Colabore com as partes interessadas para confirmar os detalhes dos pedidos e sinalizar atrasos

Defina lembretes e notificações automáticos para acompanhamentos importantes

Acompanhe dados de compras, status do inventário e custos lado a lado

Organize os contatos dos fornecedores usando modelos de lista de fornecedores

🍸 Ideal para: Proprietários de empresas que gerenciam pedidos frequentes e desejam um controle mais rigoroso sobre o fornecimento, a entrega e a responsabilidade da equipe.

👀 Você sabia? O conceito de gerenciamento de estoque de bebidas alcoólicas remonta a 2000 a.C., quando as tabernas da Mesopotâmia serviam viajantes e eram frequentemente associadas a rituais religiosos. Os antigos gregos e romanos também tinham “publicanos” que gerenciavam o vinho comunitário e mantinham um controle cuidadoso do estoque — uma forma primitiva de gerenciamento de estoque.

6. Modelo de inventário de material de escritório ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status do fornecimento instantaneamente com o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp

Pare de perder tempo procurando papel para a impressora ou tentando lembrar quem pediu o último pacote de post-its. O modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp torna o controle de estoque mais fácil e transparente, especialmente em ambientes agitados, como bares.

Substitui planilhas dispersas por um sistema organizado para rastreamento de suprimentos. As equipes podem reabastecer itens essenciais e analisar o uso sem precisar adivinhar nada.

Use este modelo para:

Use a Visualização da Lista de Prioridades para acompanhar e reordenar suprimentos urgentes rapidamente

Organize pedidos com a visualização Pedidos por Departamento para simplificar a coordenação da equipe

Obtenha uma visão geral dos níveis atuais de estoque usando a Visualização de estoque

Oriente os novos membros da equipe com a visualização do Guia de introdução para uma integração mais rápida

Mantenha todos alinhados atualizando os status à medida que as tarefas passam de “Aberta” para “Concluída”

Tome decisões de compra mais inteligentes, analisando os pedidos através de visualizações claras das tarefas

🍸 Ideal para: Gerentes administrativos de bares que equilibram o trabalho com as necessidades do dia a dia e desejam um sistema confiável para evitar faltas e gastos excessivos.

7. Modelo simples de registro de inventário comercial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status do estoque com o modelo simples de registro de inventário comercial do ClickUp

Perfeito para equipes pequenas de bares ou novos negócios, este modelo simples de registro de inventário comercial da ClickUp oferece uma maneira descomplicada de acompanhar estoques, pedidos e custos sem se perder na complexidade.

Foi criado para lhe dar uma visão rápida do que está a sair, do que está parado e do que precisa de ser reabastecido. O layout é leve e eficiente, para que se possa concentrar mais nas decisões e menos na administração.

Este modelo permite que você:

Use a Visualização da Lista de Estoque para monitorar todos os níveis de estoque em um só lugar

Identifique rapidamente os itens com estoque baixo com a Visualização de estoque crítico

Adicione novos produtos instantaneamente usando o Formulário de Item de Estoque

Configure e gerencie fluxos de trabalho rapidamente através do Guia de Introdução

Organize os itens em três status — Ativo, Inativo, Novo produto — para obter uma visibilidade clara

Acompanhe atualizações e alterações nos itens para garantir que você esteja sempre trabalhando com dados precisos

🍸 Ideal para: Proprietários de bares que precisam de um sistema básico de inventário para se manterem organizados, especialmente quando precisam equilibrar várias ferramentas.

8. Modelo de formulário de pedido de suprimentos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status do estoque com o modelo simples de registro de inventário comercial do ClickUp

O modelo de formulário de pedido de suprimentos da ClickUp oferece às empresas uma maneira clara e centralizada de solicitar, acompanhar e gerenciar pedidos de suprimentos do início ao fim. Ele simplifica a coordenação dos fornecedores, mantém as entregas dentro do prazo e ajuda as equipes a eliminar suposições em todo o processo de aquisição.

Você gastará menos tempo buscando atualizações e mais tempo mantendo as operações em dia.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe todas as solicitações de fornecimento recebidas com a visualização da lista de novos pedidos

Preencha detalhes como tipo de fornecimento, prazo de entrega e informações do solicitante na visualização do formulário de pedido de fornecimento

Classifique e gerencie pedidos por departamento usando a visualização Pedidos por Departamento

Mantenha-se atualizado sobre o andamento da entrega com a visualização do rastreador de pedidos de fornecimento

Acesse o Guia de introdução para configurar e personalizar fluxos de trabalho

Atualize status como “Para aprovação”, “Em trânsito” ou “Concluído” para refletir alterações em tempo real

🍸 Ideal para: Agentes de compras ou gerentes que supervisionam vários fluxos de trabalho de aquisição e desejam melhorar a gestão de recursos entre equipes.

9. Modelo de inventário de bar em Excel e Google Sheets da Coefficient

via Coefficient

O modelo de inventário de bar em Excel e Google Sheets da Coefficient foi criado para a gestão de inventário de bares no mundo real.

O modelo gratuito oferece seções separadas para bebidas alcoólicas, misturadores e utensílios de bar, onde você pode acompanhar a quantidade, a localização, o custo por unidade e os pontos de reabastecimento em uma visualização clara. Seja em um lounge movimentado ou em um pequeno pub, ele simplifica suas verificações semanais de estoque e ajuda você a gerenciar facilmente o inventário no Excel.

🍸Ideal para: Gerentes de bar que desejam um sistema flexível, baseado em planilhas, para controlar bebidas alcoólicas, misturadores e copos sem softwares complexos.

10. Modelo de inventário de bar em planilha da Superjoin

via Superjoin

Concebido para uma utilização prática e quotidiana, o modelo de inventário de bar em folha de cálculo da Superjoin abrange todos os aspetos do inventário do seu bar, desde bebidas alcoólicas a misturas e até mesmo guarnições. O modelo de folha de cálculo ajuda-o a registar quantidades, informações sobre fornecedores e datas de compra, mantendo a sua lista de inventário precisa e fácil de atualizar.

Com um layout simples e espaço para entradas personalizadas, é uma escolha sólida para equipes que desejam um controle simples sem precisar aprender um novo software.

🍸Ideal para: Funcionários de bares e equipes de hospitalidade que procuram uma maneira simples de acompanhar os níveis de estoque e fazer novos pedidos com eficiência.

👀 Você sabia? Em 1862, Jerry Thomas publicou How to Mix Drinks, o primeiro guia de barman do mundo. Além de receitas, ele incluía dicas sobre como estocar e gerenciar um bar com eficiência, refletindo que, mesmo no século XIX, o inventário era uma parte essencial do ofício do barman

11. Modelo de planilha de inventário de bebidas alcoólicas da Jotform

via Jotform

O modelo de planilha de inventário de bebidas alcoólicas da Jotform oferece uma maneira flexível de acompanhar marcas, teor alcoólico, preços e quantidades — perfeito para bares ou lojas de bebidas que priorizam o digital. Ele oferece categorização e classificação fáceis, permitindo que você gerencie os suprimentos com base no desempenho, na idade ou na frequência de reabastecimento.

O modelo é totalmente editável, para que você possa personalizar facilmente rótulos, guias e colunas de acordo com as necessidades do seu bar.

🍸Ideal para: Bares, lojas de bebidas e restaurantes que desejam digitalizar o controle de estoque e melhorar a tomada de decisões com relatórios detalhados.

12. Modelo de inventário de bar da Template. Net

Se você está procurando uma maneira simples de controlar o estoque do seu bar, o modelo de inventário de bar da Template. Net é uma escolha sólida. Com seções organizadas para bebidas alcoólicas, cervejas, vinhos e misturas, este modelo minimalista de inventário de bar ajuda você a registrar rapidamente as quantidades sem a confusão de campos ou fórmulas desnecessários.

Você também pode imprimi-lo, compartilhá-lo com a equipe ou usá-lo para fazer verificações manuais rápidas do estoque durante os horários de pico.

🍸Ideal para: Proprietários de bares ou coordenadores de eventos que gerenciam inventários compactos e precisam de um formato rápido e simples para acompanhamento diário ou semanal.

13. Modelo de layout de estoque de bar da Template. Net

Criado com a simplicidade em mente, o modelo de layout de estoque de bar da Template. Net oferece uma maneira estruturada de agrupar e listar itens alcoólicos e não alcoólicos. Com categorias de itens claras, como bebidas destiladas, vinhos, cervejas, sucos e xaropes, você pode registrar tudo em uma única folha sem complicar.

A configuração mínima de colunas é ideal para atualizações diárias rápidas ou verificações básicas de inventário em todos os tipos de bares.

🍸Ideal para: Bares menores, organizadores de eventos ou lounges de hotéis que precisam de uma maneira rápida e simples de acompanhar diversas categorias de estoque.

14. Modelo de planilha de inventário de bar da Backbar

via Backbar

O modelo de planilha de inventário de bar da Backbar ajuda os gerentes de bar a calcular o custo por onça, o preço por porção e os níveis par em um piscar de olhos.

O layout simples é ideal para controlar bebidas alcoólicas, cervejas e vinhos com preços unitários precisos e cálculos personalizados de porções. Ele foi criado no Excel e projetado para simplificar as decisões de pedidos e melhorar a visibilidade do estoque.

🍸Ideal para: Gerentes de bares e restaurantes que desejam informações em tempo real sobre o valor do estoque e os custos de serviço para otimizar as operações.

🧠 Curiosidade: Você já se perguntou por que se chama jigger? Agradeça à Marinha Real Britânica. O termo vem de “jiggermast” — o menor mastro de um navio — e era uma gíria para a ração diária de rum dos marinheiros (servida em um copo de metal, naturalmente). Avançando para a Nova York do século XIX, jiggers de uísque eram distribuídos aos trabalhadores irlandeses dos canais.

15. Modelo de inventário de bar em planilha por File Drop

via File Drop

O modelo de inventário de bar em planilha da File Drop oferece um sistema visual e codificado por cores para acompanhar o inventário do bar em tempo real. Cada linha detalha os nomes dos itens, marcas, SKUs, níveis de estoque, custos unitários e status de reabastecimento.

A formatação condicional destaca os itens que precisam de atenção, ajudando a evitar pedidos em excesso ou falta de estoque.

🍸Ideal para: Gerentes de bares e equipes de hospitalidade que desejam uma planilha do Google com aparência automatizada para sinalizar necessidades de reabastecimento e otimizar pedidos semanais de suprimentos.

O que torna um modelo de inventário de bar bom?

Se a sua planilha de inventário de bar atual parece mais uma caça ao tesouro do que um sistema, provavelmente está faltando detalhes importantes. Um bom modelo de inventário de bar não apenas controla o que está em estoque, mas também ajuda você a entender o que está sendo vendido, o que está faltando e o que está custando dinheiro.

Procure modelos compatíveis com:

Campos fáceis de editar para que você possa ajustar o tamanho das garrafas, os nomes dos produtos ou as unidades de serviço

Categorias pré-definidas para cerveja, vinho, bebidas espirituosas, guarnições e produtos não alcoólicos

Cálculos automáticos de custos, como porcentagens de custo de servir e acompanhamento de variações

Formatos flexíveis — seja você preferir Excel, Google Sheets ou um documento ClickUp

Resumos visuais para acompanhar o uso e identificar tendências nas métricas do seu inventário

Em última análise, um bom modelo dá-lhe controlo. Ajuda-o a detetar rapidamente as perdas, a fazer encomendas de forma mais inteligente e a estar sempre um passo à frente, quer gere uma única loja ou vários locais.

Faça movimentações de estoque mais inteligentes usando o ClickUp

A maioria dos erros de inventário não vem de descuido, mas de ferramentas desorganizadas e suposições. Um bom modelo muda isso. Ele oferece estrutura, reduz o retrabalho e mantém todos os pedidos, garrafas e fornecedores sob controle.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além. Seus modelos integrados são flexíveis o suficiente para contagens diárias, acompanhamento de fornecedores e alertas de reabastecimento, tudo em um único espaço de trabalho. Você tem visibilidade completa do que está acabando, do que está a caminho e do que precisa ser aprovado.

Inscreva-se agora no ClickUp para controlar o inventário do seu bar antes que ele controle você.