Principais alternativas ao 1min.AI para 2025

o 1min. AI facilitou a transformação de texto em vídeos com IA. Mas se você está aqui, provavelmente está procurando algo melhor — talvez uma ferramenta com mais personalização, narrações melhores ou renderização mais rápida. A boa notícia? Existem muitas alternativas poderosas ao 1min. AI que fazem exatamente isso — e muito mais.

Nesta lista, detalharemos as melhores ferramentas para diferentes necessidades, seja para criar vídeos explicativos, demonstrações de produtos ou conteúdo para redes sociais.

👀 Você sabia? Mais de 15 bilhões de imagens foram criadas usando modelos de IA como Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney e DALL·E 2. Esse número ultrapassa o total de imagens na biblioteca da Shutterstock e representa cerca de um terço de todas as imagens já enviadas ao Instagram.

As melhores alternativas ao 1Min AI num relance

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Assistente de redação com IA, tarefas, documentos, quadros brancos, gerenciamento de projetos, colaboração em tempo real Equipes que procuram uma plataforma completa de produtividade e criação de conteúdo Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês; complemento ClickUp AI por US$ 7/usuário/mês ChatGPT Bate-papo em linguagem natural, geração de texto, resumo, brainstorming, ajuda com codificação e análise de dados (na versão Pro). Escritores, estudantes, profissionais de marketing, programadores e empresas que precisam de uma solução completa de escrita/chat com IA Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 20/mês Gemini Modelo de IA do Google com acesso ao Docs, Sheets, Gmail, integração com pesquisa, geração de texto/imagem e ajuda com código Usuários do Google Workspace, pesquisadores e profissionais que precisam de assistência de IA em todos os produtos do Google Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 19,99 por mês DALL- E Gerador de imagens com IA para criar visuais, preenchimento e expansão de imagens usando prompts de texto. Integrado ao ChatGPT Pro Designers, criadores de conteúdo, profissionais de marketing e gerentes de mídia social que precisam de conteúdo visual rápido Preços personalizados IA profunda Ferramentas de IA gratuitas para geração de texto, criação de imagens, resposta a perguntas e síntese de voz Usuários preocupados com o orçamento, estudantes e amadores que procuram funcionalidades básicas de IA Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 4,99/mês Leonardo AI Geração de imagens de alta qualidade, design de personagens, biblioteca de estilos, transformação de imagem em imagem, geração de texturas 3D Desenvolvedores de jogos, artistas, ilustradores e designers de produtos que buscam visuais criativos com IA Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 10/mês Pictory Transforma texto ou scripts em vídeos, resumo de vídeos com IA, texto para vídeo, legendas automáticas e geração de narração Profissionais de marketing, YouTubers, criadores de cursos e empresas que criam conteúdo de vídeo a partir de artigos ou roteiros 14 dias de teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês Runway ML Transformação de texto em vídeo (Gen-2), transformação de vídeo em vídeo, tela verde com IA, preenchimento, geração de imagens e ferramentas de colaboração Cineastas, criadores de conteúdo, editores de efeitos visuais e equipes de marketing que precisam de criação de vídeos com inteligência artificial Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 15/mês Adorável Criação de aplicativos baseados em chat, agente de codificação de IA autônomo, editor de interface do usuário, implantação com um clique e integração de IA multimodal Fundadores sem conhecimentos técnicos, designers de produtos e equipes que desenvolvem aplicativos full-stack com IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês Descript Edição baseada em texto de vídeo/áudio, Overdub (clonagem de voz), Studio Sound, transcrição automática, remoção de palavras de preenchimento Podcasters, editores de vídeo, profissionais de marketing e equipes que colaboram em conteúdo de mídia Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês Grammarly Verificação gramatical e ortográfica, sugestões de clareza e tom, verificador de plágio, IA generativa (GrammarlyGO), suporte multiplataforma Estudantes, profissionais, escritores e equipes que desejam garantir uma comunicação clara e refinada Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 30/mês

As melhores alternativas ao 1Min. AI para usar

Vamos nos aprofundar nos recursos e capacidades de cada ferramenta.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento centralizado de projetos e criação de conteúdo com IA)

Escreva posts de blog 10 vezes mais rápido com o ClickUp Brain

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, foi desenvolvido para equipes e indivíduos que desejam gerenciar tarefas, gerar conteúdo e colaborar, tudo com tecnologia de IA em uma única plataforma. Com o ClickUp Brain, ele evoluiu para um centro de produtividade que utiliza vários modelos de IA para ajudar profissionais de marketing, criadores de conteúdo, desenvolvedores e empresas a otimizar seu trabalho diário.

O ClickUp Brain ajuda você a redigir conteúdo para blogs, publicações em redes sociais, e-mails de marketing e muito mais. Com ele, você pode simplificar textos longos, melhorar o fluxo das frases, gerar esboços e até mesmo reutilizar conteúdo existente.

Crie scripts para carrosséis do Instagram instantaneamente com o ClickUp Brain

Você também tem acesso a recursos como o Whiteboard Image Generator, que transforma suas ideias escritas em recursos visuais gerados por IA em um quadro branco virtual.

Transforme suas anotações no quadro branco em tarefas acionáveis instantaneamente com o ClickUp Brain

Basta digitar seus pensamentos e planos, e a ferramenta gera automaticamente um visual estruturado. Ela ajuda a converter ideias abstratas em diagramas que você pode arrastar, soltar e editar em tempo real.

E com o ClickUp Clips, uma ferramenta de gravação de vídeo integrada, você pode capturar sua tela ou webcam e compartilhar instantaneamente com sua equipe para conexão em tempo real.

Compartilhe atualizações mais rapidamente gravando sua tela com o ClickUp Clips

Os recursos de IA da Clips transcrevem automaticamente o que você diz. Você pode converter seu vídeo em notas pesquisáveis, descrições de tarefas ou até mesmo documentação. É perfeito para atualizações assíncronas, tutoriais, orientações rápidas ou sessões de feedback.

Transforme gravações de tela em transcrições pesquisáveis

Na área de colaboração, o ClickUp Docs traz a magia. Você pode criar documentos bonitos e estruturados que ficam diretamente no seu espaço de trabalho, perfeitos para briefings, SOPs, planos de campanha ou wikis internos.

Edite documentos em conjunto em tempo real com a colaboração do ClickUp Docs

Vários colegas de equipe podem editar um documento em tempo real, inserir comentários, incorporar tarefas e até mesmo inserir resumos com IA. Os documentos são totalmente compartilháveis, controlados por versão e podem ser convertidos em tarefas acionáveis com um clique.

O ClickUp também vem com um ClickUp AI Notetaker que se junta ao seu Zoom, Teams ou reuniões no aplicativo para fazer anotações automaticamente. Ele transcreve tudo, resume os principais itens de ação e os anexa diretamente às suas tarefas ou documentos.

Capture resumos de reuniões automaticamente com o ClickUp AI Notetaker

Adicione a isso os recursos de automação do ClickUp e você poderá automatizar fluxos de trabalho recorrentes, como atualizar o status de tarefas, atribuir pessoas, enviar lembretes ou até mesmo gerar resumos de conteúdo, para que você possa se concentrar em trabalhos de alto impacto.

Automatize tarefas repetitivas com fluxos de trabalho personalizados no ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Organize ideias visualmente para um melhor planejamento: Mapeie pensamentos, projetos e fluxos de trabalho usando Mapeie pensamentos, projetos e fluxos de trabalho usando o ClickUp Mind Maps para conectar conceitos e transformar brainstorming em planos acionáveis

Mantenha as conversas conectadas ao seu trabalho: Colabore com sua equipe usando Colabore com sua equipe usando o ClickUp Chat , uma ferramenta de mensagens integrada que mantém discussões, atualizações e feedback em um só lugar

Personalize e gerencie tarefas do seu jeito: Fique por dentro das entregas com Fique por dentro das entregas com o ClickUp Tasks , que oferece visualizações flexíveis (lista, quadro, calendário), prioridades, dependências e prazos personalizados para o seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

A profundidade dos recursos pode exigir um tempo de aprendizagem para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:

Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível ver sua evolução para uma ferramenta de produtividade abrangente. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações demonstra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário. Uma das novidades que mais se destaca é a ferramenta de IA, ClickUp Brain. Ela transformou a maneira como gerencio tarefas e projetos, automatizando processos rotineiros e fornecendo sugestões inteligentes, economizando tempo e esforço.

⚡ Arquivo de modelos: Quer parar de se preocupar com resumos de reuniões ou pontos importantes perdidos? Esses modelos de notas de reunião facilitam o registro de decisões, ações e atualizações, para que sua equipe sempre saia com clareza

2. ChatGPT (ideal para IA conversacional e geração de conteúdo sob demanda)

via ChatGPT

O ChatGPT é um assistente de IA popular e gratuito disponível atualmente, que conta com a confiança de indivíduos e equipes para tudo, desde a redação de posts de blog e e-mails até a depuração de código ou respostas a perguntas complexas. Alimentado pelo modelo GPT-4 da OpenAI (no plano Plus), ele se destaca por compreender o contexto, adaptar-se a diferentes tons e responder naturalmente a solicitações de acompanhamento.

Também suporta entradas de imagens, conversas por voz em dispositivos móveis e integrações com ferramentas externas, como navegadores e bancos de dados. Você pode usá-lo para debater ideias, gerar conteúdo criativo, resolver problemas técnicos ou até mesmo automatizar fluxos de trabalho simples.

Melhores recursos do ChatGPT

Crie e compartilhe GPTs personalizados através da GPT Store, adaptados a tarefas ou setores específicos

Conecte-se a ferramentas de terceiros por meio de plug-ins para extrair dados em tempo real, acessar aplicativos ou realizar ações automaticamente

Siga atentamente as instruções do usuário e melhore com o tempo usando ajustes finos e memória contextual

Limitações do ChatGPT

Ele pode produzir respostas que parecem confiáveis, mas incorretas (“alucinações”) sobre tópicos específicos ou complexos, portanto, os usuários devem verificar os resultados críticos

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais : US$ 20/mês

Pro : US$ 200/mês

Equipe : US$ 25 por usuário/mês (cobrado anualmente) ou US$ 30 por usuário/mês (cobrado mensalmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ChatGPT:

A capacidade do ChatGPT de responder de forma clara e criativa a uma grande variedade de perguntas é muito atraente. Ele é útil para qualquer coisa, desde conversas casuais até aprendizagem e brainstorming, pois se adapta a uma variedade de temas e tons. Sua rapidez e capacidade de apresentar conceitos complicados em linguagem básica também o tornam um companheiro fantástico para investigar informações novas ou abordar questões de forma eficaz.

📚 Leia também: Exemplos e casos de uso de automação de fluxos de trabalho

3. Gemini (ideal para IA multimodal com integração profunda no ecossistema do Google)

via Gemini

O Gemini, desenvolvido pela Google DeepMind, é um modelo de IA de última geração criado para compreender e gerar texto, imagens, vídeo e áudio, tudo ao mesmo tempo. Treinado em uma ampla variedade de assuntos, o Gemini tem demonstrado um desempenho sobre-humano em benchmarks acadêmicos e profissionais. Ele pode resolver problemas avançados de matemática e física, interpretar textos jurídicos ou médicos complexos e fornecer raciocínios aprofundados que rivalizam com os humanos.

O Gemini se integra perfeitamente ao ecossistema do Google. Você pode usá-lo no Gmail, no Docs e no Chrome ou acessá-lo pelo Vertex AI do Google Cloud para aplicações mais avançadas. Seu assistente integrado pode ajudar você a gerenciar eventos da agenda, redigir e-mails profissionais e até mesmo criar respostas personalizadas no Google Chat.

Principais recursos do Gemini

Oferece orientação visual em tempo real usando a câmera do seu celular com o Gemini Live

Oferece o modo Pesquisa Aprofundada para analisar documentos longos e extrair insights significativos

Inclui Imagen 4 e Veo 3 para gerar imagens de alta qualidade e vídeos curtos com áudio

Limitações do Gemini

A geração de imagens da Gemini AI tem sido criticada por produzir representações tendenciosas e historicamente imprecisas que não correspondem à realidade

Preços do Gemini

Gratuito para sempre

Gemini Advanced (Google One AI Premium): US$ 19,99/mês (primeiro mês grátis)

Gemini Advanced para estudantes: Gratuito até o final de 2026 (inclui Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk e 2 TB de armazenamento)

Avaliações e comentários do Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gemini?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Gemini:

É muito fácil de usar. Quando redijo um e-mail para os meus clientes, é muito útil para manter o profissionalismo nas minhas mensagens. Como profissional de segurança, quando tenho dúvidas sobre a detecção de vulnerabilidades — sejam elas comportamentos intencionais ou não —, o Gemini é muito útil para fornecer uma explicação correta sobre se se trata ou não de um problema. É rápido e confiável no mundo atual.

⚡ Arquivo de modelos: Mantenha-se organizado e o trabalho em andamento com esses modelos de lista de tarefas. Eles ajudam a dividir projetos, priorizar ações e acompanhar o progresso

4. DALL-E (Ideal para geração de imagens criativas e prototipagem de design)

O DALL·E da OpenAI é uma ferramenta avançada de geração de imagens que converte comandos em linguagem natural em visuais impressionantes e de alta resolução. Ele produz resultados altamente detalhados com traços faciais mais nítidos, renderização de texto aprimorada e uma ampla variedade de estilos. Perfeitamente integrado ao ChatGPT, você pode descrever uma ideia de imagem, pedir ao ChatGPT para criar o comando perfeito e gerar o visual instantaneamente.

Ele também oferece suporte à preenchimento, permitindo que você edite partes específicas de uma imagem descrevendo o que deve ser substituído. Você pode gerar variações de imagens existentes, preservando os elementos essenciais. Você também pode editar imagens usando o editor DALL·E, que permite ajustes precisos, como apagar e substituir áreas específicas diretamente na interface. Com melhorias contínuas no modelo, o DALL·E apresenta uma coerência e detalhes significativamente melhores, mesmo ao usar os mesmos prompts das versões anteriores.

Melhores recursos do DALL-E

As imagens criadas pelo DALL·E são de uso livre, podendo ser reproduzidas, vendidas ou comercializadas sem permissões adicionais

Flexibilidade de estilo e gênero, desde fotos realistas a pinturas a óleo, desenhos animados e renderizações 3D, tudo com base nas suas instruções

Filtros de segurança para bloquear conteúdo prejudicial, impróprio ou não autorizado, incluindo figuras públicas por nome

Limitações do DALL-E

A geração de imagens é restrita a uma proporção fixa de 1:1, e os usuários frequentemente enfrentam problemas com o aparecimento de texto indesejado nas imagens

Preços do DALL-E

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DALL-E

G2: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DALL-E?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o DALL-E:

A melhor coisa sobre o DALL-E-2 é sua capacidade de processamento de linguagem natural para gerar imagens. Essa ferramenta é bastante capaz de transformar a linguagem humana e o processo em comandos de geração de imagens. Também adoro sua interface de usuário, editor de imagens e, certamente, o resultado final.

📚 Leia também: Alternativas ao Dall-E para criar imagens com IA (gratuitas e pagas)

5. Deep AI (ideal para um kit de ferramentas de IA gratuito e multifuncional que abrange texto, imagem e muito mais)

via Deep AI

O Deep AI é uma plataforma gratuita baseada na web que oferece uma ampla variedade de ferramentas de IA, desde geração de imagens e vídeos até criação de texto, síntese de voz e até mesmo modelagem 3D. Tudo é acessível a partir de um único painel e funciona com o mínimo de input.

Também inclui um robusto pacote de edição de fotos com IA, que oferece ferramentas como remoção de fundo, colorização de imagens em preto e branco, aumento de resolução e expansão de imagens para pintar além das bordas. Os criadores de conteúdo podem explorar ferramentas de escrita como o Essay Writer e o Humanizer, que ajudam a gerar ou reescrever conteúdo para soar mais natural.

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros usuários estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna integrando perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdos até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo. Não é necessário alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Principais recursos da Deep AI

Você pode interagir com os chatbots e personagens de IA integrados, ótimos para dramatizações leves, tutoria ou perguntas e respostas casuais, sem precisar de uma conta OpenAI.

Com o chat de voz e a conversão de texto em fala, você pode gerar respostas em áudio e narrações usando vozes geradas por IA

o 3D Model Generator e o AI Radio oferecem ferramentas criativas para gerar recursos 3D básicos e narrativas interativas baseadas em texto

Limitações da IA profunda

O DeepAI oferece configurações predefinidas com flexibilidade mínima, impedindo os usuários de personalizar os resultados de acordo com necessidades ou preferências específicas

Preços da Deep AI

Gratuito para sempre

Pro: US$ 4,99/mês

Avaliações e análises detalhadas de IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deep AI?

Veja o que um revisor do Reddit disse sobre o Deep AI:

O gerador de imagens produz fotos 4K de alta qualidade. Oferece mais de 150 opções de estilos e fundos. Criei fotos profissionais e obras de arte com bons resultados.

📚 Leia também: Melhores softwares de conversão de voz em texto

6. Leonardo AI (ideal para arte gerada por IA, recursos para jogos e design conceitual)

via Leonardo AI

Leonardo AI é uma plataforma que prioriza a criatividade, criada para gerar visuais de alta qualidade para desenvolvimento de jogos, arte conceitual, recursos de interface do usuário e design de produtos. Ela oferece uma variedade de modelos especializados, como Leonardo Creative e Anime XL, permitindo que os usuários combinem estilos de fantasia, ficção científica e anime.

O modelo proprietário Phoenix se destaca pela precisão das respostas e pela renderização de texto dentro de imagens, ideal para sinalização, maquetes e elementos de interface do usuário. Com o Flow State, os criadores podem transmitir variações contínuas a partir de um único prompt, acelerando a ideação e a iteração criativa. Ele também possui um gerador de PNG transparente para ativos prontos para exportação, como personagens e objetos, e oferece suporte a animação de vídeo básica por meio do seu gerador de vídeo com IA, permitindo a transformação de imagens e animação de conceitos sem a necessidade de softwares complexos.

Melhores recursos do Leonardo AI

A Leonardo apresentou o “Elements”, componentes visuais reutilizáveis (como personagens, objetos, estilos) que podem ser mantidos ao longo de várias gerações para um design consistente dos ativos

Os usuários podem enviar imagens de referência e usar o ControlNet para orientar a geração de imagens com layouts, poses ou esboços refinados

O Omni Editing permite retoques detalhados, selecionando qualquer região e descrevendo as alterações visuais por meio de comandos em linguagem natural

Limitações do Leonardo AI

Alguns usuários observaram algumas peculiaridades ocasionais, mesmo com o Phoenix, cenas complexas com vários personagens ainda podem produzir pequenos erros ou exigir retoques artísticos

Preços do Leonardo AI

Gratuito para sempre

Aprendiz: US$ 10/mês

Artisan: US$ 24/mês

Maestro: US$ 48/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Leonardo AI

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leonardo AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Leonardo AI:

O Leonardo. Ai é rápido na geração de ativos digitais, imagens e modelos 3D de alta qualidade que podem acelerar seu fluxo de trabalho. As opções de personalização são flexíveis para que você possa ajustar a saída gerada pela IA de acordo com sua visão. Perfeito para desenvolvedores de jogos, artistas e designers que desejam criar conteúdo exclusivo sem sacrificar a qualidade. E fácil de usar para quem é novo em ferramentas de IA.

🧠 Curiosidade: Em 2022, uma imagem gerada por IA criada usando o Midjourney conquistou o primeiro lugar na competição de arte digital da Feira Estadual do Colorado, gerando debates sobre o papel da IA em áreas criativas.

7. Pictory (ideal para transformar roteiros e vídeos longos em vídeos curtos e compartilháveis)

via Pictory

O Pictory é uma ferramenta de reutilização de conteúdo criada para criadores e profissionais de marketing que desejam converter conteúdo longo em vídeos curtos e personalizados sem o trabalho de edição. As ferramentas cuidam de tudo, desde a extração do conteúdo até a correspondência visual, tornando-a uma das plataformas mais fáceis de usar para reutilizar conteúdo em grande escala.

Com o recurso Script-to-Video, você pode colar um roteiro ou artigo e gerar instantaneamente um vídeo completo com imagens de arquivo, música e narração por IA. Você também pode converter posts de blog em vídeos curtos, extraindo os pontos principais e combinando-os com recursos visuais da enorme biblioteca de mídia da Pictory, com mais de 3 milhões de videoclipes e 15.000 faixas musicais. Tudo é feito na nuvem, sem necessidade de baixar nenhum software.

Melhores recursos do Pictory

Edite vídeos editando texto, como cortar frases e palavras de preenchimento, como “hum” e “uh”, com um clique

A transcrição por IA adiciona legendas instantaneamente, especialmente para conteúdo de mídia social, onde o som costuma estar desativado

Personalize vídeos com seu logotipo, cores, fontes e layouts para obter uma aparência consistente e sofisticada

Limitações do Pictory

O Pictory não gera apresentadores de IA ou avatares com sincronização labial que leem seu roteiro

Preços do Pictory

14 dias de teste gratuito

Inicial: US$ 25/mês

Profissional: US$ 49/mês

Equipe: US$ 119/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Pictory

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pictory?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Pictory:

Tenho usado o Pictory para criar vídeos curtos e tem sido uma experiência incrível. É muito bom, pois elimina a necessidade de criar vídeos manualmente. Agora posso usar voz, imagens e vídeos para criar um vídeo curto. Isso me ajudou significativamente na criação de tutoriais curtos para o meu trabalho. Reduz muito o tempo e aumenta a produtividade.

📚 Leia também: Melhores ferramentas de transcrição com IA

8. Runway ML (ideal para edição de vídeo com IA e criação de conteúdo generativo)

via Runway ML

Runway ML é uma plataforma de geração de vídeo com IA criada para criadores que desejam produzir conteúdo cinematográfico sem filmagem tradicional. Com apenas um prompt de texto, seu modelo Gen-2 pode gerar videoclipes curtos e realistas, ideais para storyboards, visuais musicais ou sequências abstratas. Para criadores que trabalham com filmagens reais, o Gen-1 permite estilizar vídeos quadro a quadro usando um prompt ou imagem de referência.

Ele também oferece uma poderosa ferramenta de tela verde com IA que remove fundos automaticamente de vídeos sem a necessidade de uma tela verde física. Você também pode usar sua ferramenta de preenchimento de vídeo para apagar objetos indesejados, como microfones ou logotipos, e deixar a IA preencher o espaço naturalmente. No lado da imagem, os modelos Stable Diffusion integrados do Runway ajudam a gerar novos visuais a partir de texto, melhorar fotos borradas ou até mesmo “apagar e substituir” elementos, como trocar pessoas ou fundos.

Principais recursos do Runway ML

Novos modelos como Gen-3 e Gen-4 (em desenvolvimento) oferecem ferramentas como interpolação de quadros e gradação de cores com IA

Painel de edição baseado em nuvem com compartilhamento de projetos, comentários e controle de versões

Suporta exportação para MP4, GIF e PNG e integra-se ao Adobe Premiere Pro por meio de um plugin

Limitações do Runway ML

Os usuários relataram problemas de edição de vídeo, como direção de movimento inconsistente nos vídeos gerados (por exemplo, pessoas andando para trás em vez de para frente)

Preços do Runway ML

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 15/usuário/mês

Pro: US$ 35/usuário/mês

Ilimitado: US$ 95/usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Runway ML

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Runway ML?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Runway ML:

O RunwayML é uma das melhores ferramentas de IA disponíveis, é muito simples. Gosto particularmente da sua ferramenta de imagem/texto para vídeo, que funciona como uma varinha mágica. É muito fácil de implementar no meu fluxo de trabalho de edição de vídeo. Utilizo-a frequentemente para criar imagens cinematográficas que depois posso incorporar na minha linha temporal para criar vídeos completos e altamente envolventes que os meus espectadores adoram.

👀 Você sabia? Quando a IA gera uma legenda para uma foto, na verdade são dois modelos trabalhando juntos: um vê a imagem e o outro escreve as palavras. Visão + linguagem = magia!

9. Lovable (ideal para desenvolvimento de aplicativos baseados em IA sem codificação)

via Lovable

O Lovable permite que os usuários criem aplicativos e sites completos por meio de uma interface de IA conversacional. Basta descrever a funcionalidade desejada, como “Criar um aplicativo de lista de tarefas com login do usuário”, e o agente de IA gera o código necessário, projeta a interface do usuário e configura o banco de dados automaticamente.

Nos bastidores, o Lovable coordena vários modelos de IA para lidar com vários aspectos da criação de aplicativos, incluindo lógica de back-end, design de interface do usuário e geração de conteúdo. Seu agente de IA autônomo pode planejar, raciocinar e depurar iterativamente. Além disso, o Lovable oferece um editor visual para personalização da interface do usuário, suporta integrações com serviços como Replicate e OpenAI para funcionalidades avançadas e facilita a colaboração em tempo real entre os membros da equipe.

Os melhores recursos adoráveis

O gerenciamento de funções integrado permite definir funções e permissões de usuários para aplicativos seguros e multiusuários

A biblioteca de prompts com opções de reversão e bifurcação facilita o gerenciamento da lógica complexa de aplicativos baseados em IA

Implantação com um clique com domínio personalizado, SSL, configuração de banco de dados e reversão integrada para publicação segura

Limitações adoráveis

Os usuários precisarão ajustar manualmente o código gerado pela IA para atender a requisitos específicos

Preços acessíveis

Gratuito

Pro: US$ 25/mês

Equipes: US$ 30/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários adoráveis

G2 : 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lovable?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Lovable:

Adoro como o Lovable.dev permite que pessoas sem conhecimentos de programação, como eu, criem aplicativos reais e funcionais sem escrever uma única linha de código. A interface amigável é superintuitiva, e as integrações integradas com IA, Supabase e opções de domínio personalizado facilitam a criação de algo poderoso — como minha ideia de chatbot SaaS — em apenas alguns dias.

📚 Leia também: Melhores aplicativos e ferramentas de anotações com IA

10. Descript (ideal para edição de podcasts e vídeos com IA por meio de texto)

via Descript

O Descript é uma plataforma alimentada por IA usada por criadores de conteúdo para produzir conteúdo de vídeo e áudio. Em vez da edição tradicional em linha do tempo, ele oferece uma abordagem baseada em roteiro — digite, reorganize e refine como se estivesse editando um documento. Esteja você dirigindo seu coeditor de IA ou trabalhando diretamente, o Descript combina controles intuitivos com recursos poderosos.

Principais recursos do Descript

Editor visual com linha do tempo e tela para adicionar legendas, títulos, barras de progresso e elementos na tela

Sua natureza baseada em nuvem facilita a colaboração em tempo real, permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente

Transcrição com qualidade de estúdio, alta precisão e detecção automática de locutores

Limitações do Descript

Os usuários observaram que, ao trabalhar com gravações muito longas ou muitas faixas, o Descript pode ficar lento

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24/por pessoa/mês

Criador: US$ 35/por pessoa/mês

Negócios: US$ 65/por pessoa/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Descript:

O Descript facilita aos criadores de conteúdo organizar e criar mídia sem precisar se esforçar muito para aprender e adquirir novas habilidades. Ao simplificar o processo de criação e edição de conteúdo, ele permite que muitos criadores e empreendedores comecem a usá-lo regularmente. Gosto do fato de ele me permitir unificar meus clipes e gravações, editá-los de maneira semelhante à que eu editaria um documento e adicionar efeitos com facilidade.

📚 Leia também: Ferramentas gratuitas para gravar a tela sem marca d'água

11. Grammarly (ideal para redação assistida por IA e aperfeiçoamento gramatical)

via Grammarly

O Grammarly é um assistente de redação com IA que ajuda os usuários a produzir conteúdo claro e sem erros em várias plataformas. Suas principais funcionalidades incluem verificações em tempo real de gramática, ortografia e pontuação. Além das correções básicas, ele também oferece sugestões de estilo e clareza para melhorar a qualidade geral do seu texto.

Para usuários que buscam recursos avançados, o Grammarly Premium inclui um verificador de plágio que analisa seu texto em bilhões de páginas da web e artigos acadêmicos, garantindo a originalidade. O GrammarlyGO, lançado recentemente, usa IA generativa para auxiliar na criação de conteúdo, oferecendo sugestões de reformulação e assistência na redação com base nas solicitações do usuário.

Melhores recursos do Grammarly

O recurso de detecção de tom fornece insights sobre como sua mensagem pode ser percebida, permitindo ajustes para se adequar ao público-alvo

Os usuários podem adicionar termos ou nomes especializados para evitar que sejam sinalizados como erros

O Grammarly funciona em várias plataformas, incluindo navegadores da web, Microsoft Office e dispositivos móveis, oferecendo assistência consistente na redação

Limitações do Grammarly

As sugestões do Grammarly, embora muitas vezes úteis, não são infalíveis; ocasionalmente, podem sugerir uma alteração que altere o significado ou seja discutível do ponto de vista estilístico

Preços do Grammarly

Gratuito para sempre

Pro: US$ 30/membro/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Grammarly

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Grammarly:

O Grammarly definitivamente me ajuda a reduzir erros comuns que podem ocorrer ao digitar muito rápido ou tentar trabalhar muito rapidamente. Adoro o fato de o recurso de IA se ajustar rapidamente ao meu tom de escrita e poder fazer sugestões úteis para melhorar a qualidade do que estou trabalhando no momento.

⚡ Arquivo de modelos: Quer escrever mais rápido sem precisar começar do zero todas as vezes? Esses modelos de redação de conteúdo ajudam você a esboçar artigos, criar textos envolventes e manter a consistência, seja escrevendo blogs, e-mails ou páginas de destino

Por que escolher alternativas ao 1min.AI?

o 1min. AI é um aplicativo de IA completo que combina vários modelos de IA para tarefas como redação de conteúdo, edição de imagens, criação de vídeos e processamento de dados.

Mas, por mais que os usuários apreciem a conveniência, ainda existem alguns pontos negativos que podem fazer você considerar procurar alternativas ao 1min.AI

O sistema de créditos parece enganoso : tarefas como gerar vídeos de alta qualidade ou usar determinados modelos GPT consomem um grande número de créditos rapidamente, fazendo com que a promessa de “vida útil” pareça enganosa

Personalização limitada da saída : os usuários observaram que, embora o 1min. AI ofereça resultados satisfatórios, a falta de opções de ajuste fino dificulta a adaptação do conteúdo a um tom específico ou a requisitos técnicos

As ferramentas relacionadas a arquivos e vídeos são complicadas: A ferramenta de integração de arquivos carece de recursos básicos de experiência do usuário, como arrastar e soltar. Você precisa fazer o upload dos arquivos manualmente, referenciá-los por meio de prompts e, se o sistema travar (o que acontece, segundo os usuários), seu trabalho pode ser perdido

A interface do usuário parece muito simplificada : alguns usuários consideraram o layout da plataforma muito “lúdico” ou “infantil”, o que, embora seja fácil para iniciantes, carece do refinamento e da seriedade esperados de uma ferramenta de nível empresarial

Inconsistências ocasionais nos resultados : algumas respostas exigem edição manual ou repetição para atender às expectativas, especialmente em casos de uso técnico ou criativo

Não é fácil para desenvolvedores : embora seja um aplicativo de IA completo, ele não possui recursos que oferecem suporte a codificação, automação ou fluxos de trabalho com uso intensivo de tecnologia

Problemas de desempenho com arquivos grandes : transcrever arquivos de áudio ou lidar com arquivos de áudio longos pode levar a tempos de processamento mais lentos e atrasos ocasionais no sistema, afetando a produtividade dos usuários que lidam com gravações extensas

Problemas de tradução em idiomas que não o inglês: A ferramenta de tradução de idiomas não é consistente em todos os idiomas. As interfaces em português e outros idiomas que não o inglês ainda apresentam termos confusos e traduções parciais

💡 Curiosidade: o espectador médio decide se vai continuar assistindo a um vídeo nos primeiros 3 segundos. A ferramenta de vídeo com IA certa ajuda você a aproveitar esses segundos.

Simplifique seu fluxo de trabalho, mude para o ClickUp hoje mesmo

Se o 1min.AI não atende a todas as suas necessidades, ferramentas como ChatGPT, Pictory, Descript e outras oferecem soluções mais personalizadas e flexíveis. Seja para criar conteúdo, editar vídeos, gerar imagens ou criar aplicativos completos, existe uma plataforma que se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho.

Mas quando se trata de fazer tudo isso em um só lugar, o ClickUp lidera o grupo. Não é apenas um assistente de redação com IA, é um pacote completo de produtividade. De documentos e quadros brancos a acompanhamento de projetos e colaboração em tempo real, tudo foi criado para funcionar em conjunto.

Quer uma maneira melhor e mais rápida de gerenciar seu trabalho e suas ideias? Inscreva-se agora no ClickUp e reúna todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma inteligente.