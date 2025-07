Modelos gratuitos de fichas de personagens para escritores, RPGs e designers de jogos

Você tem a inspiração: um mundo vívido, um personagem pronto para ganhar vida. Você abre seu laptop, toma um gole do seu café com leite caro e... nada. 💭

Agora você está preso pensando: Qual é a mão dominante deles? Eles cresceram bilíngues? Por que odeiam o chefe?

Criar personagens é inspirador, mas também dá trabalho. 💪

Um ótimo modelo de ficha de personagem transforma ideias dispersas em um crescimento estruturado. Esteja você escrevendo um romance ou criando uma campanha de RPG, esses modelos ajudam seus personagens a permanecerem consistentes e inesquecíveis. ✍️

O que são modelos de fichas de personagens?

Um modelo de ficha de personagem é um documento estruturado para registrar e organizar informações sobre um personagem fictício. 📝

Normalmente, inclui campos para detalhes básicos, como nome, idade, cor dos olhos, cor da pele, tipo físico, mão dominante e camadas mais profundas, como traços de personalidade, conflitos internos, conflitos externos, motivações, idioma, histórico familiar e eventos significativos.

Escritores, jogadores de RPG e desenvolvedores de jogos usam esses modelos para manter a consistência dos personagens em cenas, campanhas ou arcos narrativos.

Eles ajudam a acompanhar mudanças, relacionamentos e elementos essenciais, como segredos, fraquezas e sonhos. Alguns também incluem habilidades ou poderes, especialmente para cenários de ficção científica ou fantasia.

Sejam digitais ou imprimíveis, os modelos de fichas de personagens estruturam a criação de personagens e reduzem a necessidade de consultar constantemente notas antigas ou voltar atrás nas páginas.

🧐 Você sabia? Tolkien criou idiomas inteiros antes de terminar de escrever O Senhor dos Anéis. Isso é construção de mundos — e criação de personagens — em um nível totalmente novo.

O que torna um modelo de ficha de personagem bom?

37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho.

Um bom modelo de ficha de personagem inclui todos os campos essenciais necessários para construir e acompanhar completamente a vida, a aparência e o desenvolvimento de um personagem, sem perder detalhes. 🧠

Algumas das principais funcionalidades incluem:

Nome completo, idade, data de nascimento

Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, tipo físico, peso, mão dominante

Traços de personalidade, pontos fortes, defeitos, medos, conflitos internos e externos

Contexto: família, amigos, inimigos, infância, cidade natal, educação

Idioma(s) falado(s) ou conhecido(s)

Emprego dos sonhos, objetivos, motivações, sistema de crenças, hábitos

Eventos importantes da vida, relacionamentos e memórias que moldaram o personagem

Histórias de amor, rivalidades ou conflitos não resolvidos

Descreva seus padrões de fala, linguagem corporal e características únicas

Inventário, habilidades, poderes ou magia (para personagens de RPG ou ficção científica)

Notas sobre como os outros personagens os veem ou são afetados por eles

Seções para outras notas, segredos e arcos de personagens

Linha do tempo ou aparições por capítulo (para escritores)

Layout editável ou imprimível para flexibilidade em todas as mídias

🎉 Curiosidade: A Pixar usa uma regra chamada “Todos os personagens acreditam que são os heróis. ” Até mesmo os vilões. 😈

14 modelos de fichas de personagens que você precisa conhecer

Sempre que criar um personagem, não há motivo para reinventar a roda.

💡 Dica profissional: Adicione uma seção “Segredos” ao seu modelo. Personagens com segredos são sempre mais interessantes.

Com esta dica — e muitas outras que estão por vir — vamos mergulhar nos melhores modelos de fichas de personagens para ajudar você a dar vida ao seu elenco fictício. 🎭

1. Modelo de planejamento de livro ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, acompanhe e escreva de forma mais inteligente com o modelo de planejamento de livros do ClickUp

O modelo de planejamento de livros do ClickUp foi criado para escritores que desejam controle total do projeto sem precisar alternar entre cinco aplicativos diferentes. Em vez de depender de notas adesivas e documentos desorganizados, este modelo permite mapear personagens, capítulos, cronogramas e arcos narrativos em um só lugar.

É mais adequado para planejamentos longos, como romances ou séries com vários atos, nos quais você precisa lidar com linhas do tempo, arcos narrativos e etapas de publicação.

A detecção de colaboração do ClickUp torna tudo mais fácil, seja você coautor de um romance ou trabalhando com um editor. Com edição em tempo real, sincronização instantânea entre dispositivos e indicadores de digitação ao vivo, todos ficam por dentro de tudo, sem perder atualizações ou confusões.

Comentários, alterações de tarefas e edições de documentos aparecem instantaneamente, facilitando o brainstorming, a revisão e o avanço do seu projeto em conjunto, num único espaço partilhado. Dependendo do seu fluxo de trabalho, pode alternar entre as vistas: capítulos, detalhes dos personagens ou a sua linha do tempo completa da escrita.

✍️ Por que os escritores adoram

Organize tarefas usando status como Pré-redação, Edição, Revisão e Publicação

Crie campos personalizados para pontos da trama, personagens, locais e capítulos

Alterne entre 7 visualizações, incluindo Prioridade, Detalhes do romance e Processo de escrita

Acompanhe o progresso em tempo real e colabore com editores ou coautores

🔑 Ideal para: Escritores que estão desenvolvendo romances completos e precisam acompanhar o andamento da história, o desenvolvimento dos personagens e várias tramas ao mesmo tempo.

🧐 Você sabia? A Brand Right Marketing usou os modelos de tarefas do ClickUp para otimizar mais de 40 projetos de sites ao mesmo tempo, sem adicionar confusão.

2. Modelo de esboço de história do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Estruture todo o seu arco narrativo com o modelo de esboço de história do ClickUp

O modelo de esboço de história da ClickUp foi criado para escritores que querem clareza antes de colocar as palavras no papel. Essa configuração baseada em listas permite que você organize cada cena, acompanhe o arco dos personagens e monitore o ritmo em vários atos ou linhas do tempo. É ideal para escritores que pensam em batidas e precisam ver a estrutura da história antes de adicionar diálogos ou descrições.

O ClickUp Docs é o que está por trás desse modelo. Você tem um espaço limpo para esboçar cenas, criar páginas aninhadas para diferentes arcos ou personagens e organizar pesquisas ou gerar esboços em um só lugar.

A colaboração em tempo real e a atribuição de tarefas permitem que você escreva e gerencie o fluxo de trabalho sem quebrar o ritmo. Além disso, o histórico de versões integrado permite que você acompanhe todas as edições, reverta para versões anteriores e experimente livremente sem perder seu trabalho original.

✍️ Por que os escritores adoram

Atribua status como Rascunho, Edição, Revisão, Correção e Concluído

Divida sua história em capítulos ou atos com cartões de tarefas que podem ser arrastados e soltos

Crie seções dedicadas para atos, capítulos ou linhas do tempo

Ligue notas sobre personagens, cenários e subtramas dentro de cada cena

🔑 Ideal para: Escritores que desejam se concentrar exclusivamente na estrutura — ritmo da trama, pontos de virada e andamento — sem precisar gerenciar todo o fluxo de trabalho de publicação.

💡 Dica profissional: Use o “Método Iceberg”. Apenas 10% dos detalhes do seu personagem devem aparecer na história. Mas você deve conhecer os outros 90%.

3. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize cenas e o fluxo com o modelo de storyboard do ClickUp

O modelo de storyboard do ClickUp é um quadro branco pronto a usar que lhe oferece uma visão panorâmica de todo o seu projeto. É perfeito para pensadores visuais que preferem ver as relações entre as cenas em vez de ler o texto de forma linear.

Esteja você criando uma sequência cinematográfica, o enredo de um videogame ou um esboço visual para um romance dividido em capítulos, este modelo permite esboçar os pontos principais da história, as transições e o ritmo em um único espaço visual. Trata-se menos de gerenciar tarefas e mais de ter uma visão geral.

Falando sobre os modelos do ClickUp, um usuário diz:

Para mim, a maior mudança com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a capacidade de trazer essa consistência para todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

✍️ Por que os escritores adoram

Com este modelo de storyboard, você pode:

Organize cenas ou sequências importantes usando uma grade visual

Arraste e solte elementos da história à medida que eles evoluem

Colabore ao vivo com outros criadores para planejar diálogos, ações ou recursos visuais

Vincule recursos de apoio ou notas diretamente aos cartões do storyboard

🔑 Ideal para: Desenvolvedores de jogos, cineastas e escritores visuais que esboçam primeiro e escrevem o roteiro depois — especialmente útil para mapear enredos não lineares ou cenas com muitos diálogos.

🧐 Você sabia? O diálogo é uma das formas mais eficazes de revelar um tema sem precisar explicá-lo explicitamente.

4. Modelo de planejamento de história do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Estruture personagens, cenas e cenários com o modelo de planejamento de histórias do ClickUp

O modelo de planejamento de histórias do ClickUp foi criado para escritores que desejam ter todas as partes da sua história em um só lugar — desde traços de personalidade e cenários até descrições de cenas e linhas narrativas. Ao contrário de esboços rígidos, este modelo se adapta a narrativas em evolução e rascunhos confusos.

Ao contrário dos esboços básicos, este modelo em formato de pasta permite expandir suas ideias à medida que elas evoluem. Com 30 status exclusivos, ele reflete todas as etapas do seu processo criativo.

Descubra histórias mais inteligentes — crie personagens complexos com o ClickUp Brain em segundos

Com o ClickUp Brain, você não apenas planeja de forma mais inteligente, mas também escreve de forma mais inteligente. A camada de IA ajuda você a gerar conteúdo, resumir arcos de personagens e automatizar atualizações de status em todas as suas cenas. Faça perguntas sobre sua história, desenvolva novas ideias e observe as tarefas serem criadas em tempo real, sem precisar alternar entre ferramentas ou perder o foco.

✍️ Por que os escritores adoram

Crie perfis detalhados para cada personagem, incluindo idade, histórico, família e defeitos

Crie cartões de cena e marque-os por capítulo ou ato

Acompanhe o desenvolvimento da história através de vários status do fluxo de trabalho

Adicione notas sobre relacionamentos, motivações e arcos narrativos não resolvidos

🔑 Ideal para: Escritores que lidam com vários pontos de vista, subtramas e arcos dinâmicos de personagens e precisam de um sistema estruturado para gerenciar rascunhos em evolução, conflitos internos e enredos complexos.

💡Dica profissional: Use IA para reescrever o meio do roteiro, não para começar do zero. A IA funciona melhor quando você já esboçou uma cena básica.

5. Modelo de documento de design de jogos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie seu próximo jogo de sucesso, desde o conceito até o lançamento, com o modelo de documento de design de jogos do ClickUp

O modelo de documento de design de jogos da ClickUp funciona como seu centro de desenvolvimento completo. Ele foi projetado para equipes que criam de tudo, desde jogos de tiro em ficção científica até simuladores de fazenda aconchegantes.

Você pode definir a mecânica do jogo, esboçar o mundo do seu personagem, mapear os arcos da história e gerenciar seus fluxos de trabalho. Chega de vasculhar e-mails, arquivos ou anotações em papel. Tudo está ao vivo, conectado e pode ser compartilhado.

✍️ Por que os escritores adoram

Planeje recursos de jogabilidade, sistemas de personagens e progressão de níveis

Divida a mecânica e os controles principais em tarefas

Documente recursos como áudio, interface do usuário e design de ambiente

Use documentos colaborativos e quadros brancos para manter toda a equipe alinhada

🔑 Ideal para: Desenvolvedores de jogos que desejam criar um roteiro detalhado para a jogabilidade e os elementos narrativos, acompanhando cada parte do processo em tempo real.

➡️ Leia mais: Sugestões de escrita para transformar seu processo criativo no trabalho

6. Modelo de proposta de livro ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esboce, organize e envie propostas de destaque com o modelo de proposta de livro do ClickUp

O modelo de proposta de livro do ClickUp é a sua ferramenta ideal para criar uma apresentação profissional que não deixa escapar nenhum detalhe. Gerencie toda a sua proposta em um só lugar, sem precisar lidar com vários documentos ou versões.

Inclui espaço para o conceito, enredo, capítulos de amostra, descrição dos personagens e acompanhamento de envios.

✍️ Por que os escritores adoram

Configure seções para sinopse, capítulos de amostra e visão geral do mercado

Acompanhe marcos importantes, como datas de envio e respostas da editora

Adicione campos personalizados para contagem de palavras, gênero e segmentos de público

Colabore em rascunhos com edição ao vivo e atualizações de status

🔑 Ideal para: Escritores que estão se preparando para apresentar suas ideias a editoras e desejam um formato claro e bem organizado para mostrar sua ideia de livro, personagens e estilo narrativo de maneira profissional.

💡Dica profissional: Experimente o “teste de terceiros”. Escreva uma cena em que outro personagem os descreve pelas costas. Isso obriga você a considerar como seu personagem se apresenta, não apenas quem ele é internamente.

7. Modelo de ficha de personagem Notion por Skylar

via Notion

O modelo de ficha de personagem da Skylar no Notion foi projetado com simplicidade e flexibilidade. É perfeito para projetos pessoais em que você precisa capturar tudo, desde a cor dos olhos até conflitos internos, em um formato limpo e editável.

É um documento cuidadosamente elaborado, onde você pode listar detalhes como idade, idioma, defeitos, relacionamentos e ajustar seções à medida que seu personagem evolui.

✍️ Por que os escritores adoram

Preencha campos importantes, como aparência, personalidade e história de vida

Personalize as seções com base no gênero ou no mundo da sua história

Acompanhe a consistência nos diálogos, motivações e descrições físicas

Edite diretamente no Notion sem complicações de formatação

🔑 Ideal para: Escritores e amadores que desejam uma ficha de personagem minimalista e editável para criar personagens com clareza e rapidez, especialmente para ficção, fanfic e narrativas pessoais.

💡Dica profissional: Use campos personalizados para marcar tarefas por energia mental. A maioria dos aplicativos de produtividade permite criar rótulos ou tags personalizados, que você pode usar para agrupar trabalhos por nível de foco.

8. Folha de exercícios de compreensão da investigação de personagens Twinkl

via Twinkl

A Folha de Exercícios de Compreensão da Investigação de Personagens da Twinkl foi concebida para uso em sala de aula, mas funciona surpreendentemente bem para escritores e desenvolvedores de jogos.

Ele ajuda a decompor traços de caráter, motivações e conflitos externos em um formato estruturado e educativo. É ideal para criar personagens do zero ou reformular personagens existentes. É particularmente útil durante reescritas, quando você precisa testar a consistência do seu personagem.

O foco está em compreender o comportamento, tornando-o uma ferramenta sólida para mapear como um personagem pode reagir em diferentes cenas ou relacionamentos.

✍️ Por que os escritores adoram

Analise como um personagem reage a eventos importantes

Identifique defeitos, pontos fortes e mudanças de atitude

Pratique resumir os arcos dos personagens de forma clara

Incentive um pensamento mais profundo sobre relacionamentos e decisões

🔑 Ideal para: Escritores que desejam aprimorar sua capacidade de analisar e descrever personagens e educadores que buscam ensinar compreensão narrativa por meio de planilhas estruturadas.

➡️ Leia mais: Melhor software para escrever livros

9. Twinkl Character Description Word Mat

via Twinkl

O Character Description Word Mat da Twinkl é uma referência visual repleta de vocabulário descritivo, organizado por características como cabelo, rosto, corpo, voz, roupa e movimento.

Não se trata de um modelo para preencher, mas de uma ferramenta concebida para ajudar escritores (e estudantes) a ir além de descrições genéricas e adicionar profundidade às suas descrições de personagens. É conveniente para expandir as suas opções de palavras durante a criação ou revisão de personagens. Esta ferramenta de revisão, disfarçada de construtor de vocabulário, é perfeita para eliminar clichés e reforçar a descrição sensorial.

✍️ Por que os escritores adoram

Encontre adjetivos fortes e variados para evitar frases repetitivas

Use bancos de palavras específicos para características físicas e comportamentos

Imprima-o para referência na sua secretária ou exiba-o digitalmente durante as sessões de escrita

Incentive traços e ações mais específicos e ricos em sensações

🔑 Ideal para: Escritores, educadores ou estudantes que desejam tornar as descrições dos personagens mais detalhadas e expressivas, sem explicar demais ou repetir a mesma linguagem.

🧐 Você sabia? Objetos e motivos recorrentes podem fortalecer tanto os personagens quanto o tema. Quando ligados à jornada emocional de um personagem, um relógio quebrado, uma relíquia de família ou uma porta trancada podem reforçar silenciosamente mensagens narrativas mais profundas.

10. Exemplos de descrição de personagens Twinkl — Estruturas de escrita

via Twinkl

Os exemplos de descrição de personagens — estruturas de escrita da Twinkl são guias estruturados com exemplos de descrições que ajudam a explicar o “como” por trás da escrita de perfis de personagens eficazes.

Com personagens ilustrados e exemplos ricos em adjetivos, esses modelos mostram como descrever aparência, emoção e comportamento de maneira eficaz. Use-os quando se sentir bloqueado, reformulando detalhes dos personagens durante as edições — eles ajudam a criar ritmo e clareza.

✍️ Por que os escritores adoram

Analise trechos de exemplos para modelar uma escrita forte de personagens

Use prompts visuais para debater características físicas e emocionais

Pratique a descrição de personagens através do tom e das expressões

Aprimore sua escrita concentrando-se em falhas, emoções e pistas sutis

🔑 Ideal para: Educadores e escritores iniciantes que desejam estudar técnicas eficazes de criação de personagens enquanto desenvolvem suas descrições a partir de exemplos orientados.

💡 Dica profissional: Todo arco significativo começa com uma ferida psicológica. O objetivo externo é apenas uma fachada. Encontre essa ferida e todas as escolhas, falhas e transformações começarão a fazer sentido.

11. Modelo de ficha de desenvolvimento de personagens Squibler

via Squibler

O modelo de ficha de desenvolvimento de personagens da Squibler foi concebido para escritores sérios que trabalham em romances, roteiros ou narrativas episódicas e precisam documentar tudo sobre seus personagens.

Abrange tudo, desde a mão dominante e a cor dos olhos até traumas, vícios, composição narrativa e até mesmo comidas favoritas.

✍️ Por que os escritores adoram

Acompanhe informações pessoais, características físicas e antecedentes familiares em detalhes

Explore hábitos, sonhos, traumas passados e conflitos internos recorrentes

Registre relacionamentos, inimigos e influências importantes

Organize os arcos dos personagens e as mudanças de comportamento ao longo da história

🔑 Ideal para: Romancistas, roteiristas e contadores de histórias longas que criam personagens complexos que evoluem, especialmente quando trabalham com gêneros como ficção científica, drama ou fantasia.

💡Dica profissional: Explore formatos desconhecidos e diferentes tipos de escrita para aprimorar suas habilidades essenciais. Experimente escrever um roteiro se você escreve romances. Experimente redação publicitária se você gosta de poesia.

12. Modelo de ficha de personagem Genially

via Genially

O modelo de ficha de personagem da Genially é uma apresentação totalmente interativa e animada para narrativas digitais e criação de personagens focadas em jogos.

Adicione recursos visuais, videoclipes, arquivos de áudio e elementos de design para personalizar uma ficha dinâmica que pode ser publicada online ou baixada em vários formatos. É a ferramenta que deixa seus personagens tão legais quanto eles são.

✍️ Por que os escritores adoram

Adicione avatares animados e capturas de tela do jogo

Destaque estatísticas, poderes e conquistas no jogo

Inclua multimídia, como clipes de voz ou pré-visualizações de cenas

Publique e compartilhe sua ficha com comunidades de jogos

🔑 Ideal para: Desenvolvedores de jogos, streamers ou jogadores que desejam apresentar biografias e estatísticas de personagens em um formato visualmente rico e interativo para narrativas online, portfólios ou páginas de fãs.

💡Dica profissional: Os leitores se apegam a personagens que parecem pessoas reais, e as pessoas são contradições ambulantes. Construa personagens em torno de contradições. Crie tensão dentro do personagem, não apenas no enredo.

13. Modelo de personagem de desenho animado Freepik

via Freepik

O modelo de personagem de desenho animado da Freepik ajuda os criadores a construir personagens animados para motion design, storyboards ou jogos digitais. Este modelo inclui gráficos vetoriais escaláveis (AI, EPS, SVG) com personagens de corpo inteiro com expressões faciais, posturas e emoções intercambiáveis.

Perfeito para criar uma aparência consistente em cenas visuais ou gerar várias poses para sprites no seu projeto.

✍️ Por que os escritores adoram

Personalize poses, roupas e características faciais dos personagens

Crie folhas de sprites para desenvolvimento de jogos ou gráficos em movimento

Crie ilustrações estáticas de personagens com profundidade emocional

Exporte em vários formatos, como JPG, SVG e EPS, para usar em várias plataformas

🔑 Ideal para: Animadores, designers de jogos e contadores de histórias que desejam uma base flexível e editável para criar e apresentar personagens visualmente expressivos para projetos digitais.

🧐 Você sabia? Os escritores usam equívocos internos — como sentir-se indigno de amor ou ter medo do fracasso — para impulsionar a transformação. Quebrar essas crenças não apenas aprofunda o personagem.

14. Modelo de perfil de personagem Reedsy

via Reedsy

O modelo de perfil de personagem da Reedsy foi estruturado para ajudá-lo a examinar a superfície, a história e a motivação interna de um personagem. Com base na ideia de que as pessoas têm camadas — pele, carne e essência —, este modelo investiga a história e a motivação interna do seu personagem.

Você não está apenas escrevendo sobre a cor dos olhos e a voz; você também está explorando suas motivações, relacionamentos e objetivos de vida.

✍️ Por que os escritores adoram

Desenvolva personagens desde características físicas até a psicologia profunda

Reflita sobre conflitos internos, eventos formativos e planos

Esclareça como eles falam, agem e pensam sobre os outros

Acompanhe emoções, medos e padrões de comportamento

🔑 Ideal para: Autores e roteiristas que desejam entender seus personagens por dentro e por fora, especialmente aqueles que trabalham com arcos de personagens que exigem profundidade emocional e transformação a longo prazo.

➡️ Leia mais: Os melhores podcasts de escrita para estimular a criatividade

Do primeiro rascunho ao arco final — crie personagens melhores com o ClickUp

Os modelos não só economizam tempo, como também tornam seus personagens mais reais. 🔍

Esteja você elaborando o elenco do seu romance, criando NPCs para um novo RPG ou planejando cenas baseadas em diálogos para o seu jogo, a ficha de personagem certa garante que nada passe despercebido.

Você deixa de questionar detalhes e começa a se concentrar no que importa: conflito, crescimento e voz. De histórias profundas a recursos visuais de referência rápida, esses modelos transformam ideias dispersas em criatividade estruturada.

E se você está cansado de alternar entre documentos, o ClickUp reúne tudo em um só lugar — notas, esboços, cronogramas e ferramentas de escrita com inteligência artificial incluídas. Você não precisa de mais abas — você precisa de um espaço de trabalho onde sua história possa viver e crescer.

