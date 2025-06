Os 11 melhores softwares de animação em quadro branco para contar histórias criativas

Imagine o seguinte: você e um colega estão apresentando ideias. Mas enquanto seu público ignora sua palestra, eles se envolvem totalmente com o vídeo de animação no quadro branco do seu colega.

As perguntas voam, as ideias são compartilhadas e o público presta atenção. Por quê? Porque as animações em quadro branco tornam as ideias complexas mais fáceis de acompanhar e muito mais envolventes.

Estudos mostram que vídeos com animação em quadro branco podem aumentar a retenção de conhecimento em 15%, tornando-os uma forma poderosa de explicar conceitos.

A melhor parte? Você nem precisa de conhecimentos técnicos para criar vídeos — o software de quadro branco certo faz todo o trabalho pesado.

Para ajudá-lo a encontrar o criador de vídeos em quadro branco perfeito, reunimos as 11 melhores opções, incluindo os principais recursos, preços e avaliações de usuários, para que você possa começar a criar vídeos profissionais com facilidade. Vamos lá!

O que você deve procurar em um software de animação em quadro branco?

Independentemente do que você precisa do seu software de animação em quadro branco, existem alguns recursos essenciais que você não deve ignorar. Veja o que você deve procurar ao fazer sua escolha:

Biblioteca de mídia : acesse uma coleção integrada de imagens, ícones e planos de fundo para economizar tempo e esforço, eliminando a necessidade de criar tudo do zero

Suporte para narração : grave ou gere narrações com IA para tornar as animações mais envolventes e explicar as ideias com clareza. É ainda melhor se o seu software de animação para quadro branco permitir gravar ou gerar narrações com IA

Recursos de importação/exportação : importe suas próprias imagens e exporte vídeos em diferentes formatos para ter mais liberdade criativa e facilitar o compartilhamento

Personalização do traçado : controle como a mão ou a caneta se move para manter as animações suaves e naturais, em vez de rígidas ou genéricas

Controle da linha do tempo da animação : ajuste o tempo, o ritmo e as transições para melhorar o fluxo da sua animação

Opções de animação de texto : personalize o texto em movimento para destacar pontos-chave e chamar a atenção

Modelos pré-criados: use modelos prontos para acelerar a criação de vídeos e garantir um aspecto profissional para suas animações.

Software de animação em quadro branco em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos melhores softwares de animação em quadro branco:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Quadros brancos com IA, arrastar e soltar, mais de 1.000 modelos, colaboração em tempo real, gerador de imagens com IA, gerenciamento de tarefas, mais de 1.000 integrações Colaboração visual, brainstorming, gerenciamento de projetos Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês; Doodly Estilo desenhado à mão, tecnologia Smart Draw, arrastar e soltar, mais de 1.000 imagens, gravação de narração, áudio livre de direitos autorais Iniciantes, vídeos simples com rabiscos Padrão: US$ 49/mês; Empresarial: US$ 79/mês Powtoon Modelos prontos, personagens personalizáveis, biblioteca de mídia, gravação de tela/webcam, animações com um clique Cursos de treinamento, tutoriais, marketing Plano gratuito; Lite: US$ 50/usuário/mês; Pro: US$ 190/usuário/mês; Agência: Personalizado Videoscribe mais de 5 milhões de imagens, SVG Morph, 13 estilos de mão, narração/áudio, foco da câmera, faixas livres de direitos autorais Vídeos educativos, professores Mais: US$ 15/mês; LitePro: US$ 22,43/mês; Core: US$ 33,04/mês; Max: US$ 41,03/mês Vyond Criador de personagens, mais de 200 modelos, sincronização labial, formatos de exportação, importação de narração Narração baseada em personagens Inicial: US$ 99/usuário/mês; Premium: US$ 89/usuário/mês; Profissional: US$ 199/usuário/mês; Empresarial: Personalizado Renderforest mais de 1.200 modelos, sugestões de cenas com IA, animação 3D, mais de 50 transições, biblioteca de conteúdos Animações rápidas baseadas em modelos Plano gratuito; Lite: US$ 14/mês; Pro: US$ 39/mês; Business: US$ 49/mês Animaker Animação infográfica, integração com planilhas, mais de 50 locutores, mais de 100 milhões de recursos de estoque, conversão de texto em fala Vídeos em quadro branco no estilo infográfico Básico: US$ 27/mês; Inicial: US$ 45/mês; Profissional: US$ 79/mês; Empresarial: Personalizado Adobe Animate Movimentos de mão personalizados, quadro a quadro, desenho sensível à pressão, integração com a Creative Cloud, exportação em vários formatos Animações avançadas e personalizadas em quadro branco Animate: US$ 34,49/mês; Todos os aplicativos: US$ 89,99/mês; Estudante: US$ 19,99/mês (1º ano) Explaindio Combine quadro branco, 2D/3D, gráficos animados, mais de 180 textos, mais de 200 cenas e uso offline Misture vários estilos de animação Mensal: US$ 37; Anual: US$ 67; Único: US$ 497 TruScribe Scribology com base científica, artistas profissionais, pós-edição, narração personalizada, temas do setor Envolvimento visual comprovado cientificamente, projetos personalizados Preços personalizados Filmora Efeitos visuais, rastreamento de movimento, transições, ferramentas de áudio, quadros-chave, modelos Efeitos visuais, edição de vídeo fácil Básico: US$ 9,99/mês; Avançado: US$ 34,99/ano; Perpétuo: US$ 49,99; Equipe: US$ 155,88/ano; Estudante: US$ 29,99/mês

🧠 Curiosidade: Você sabia que a UPS já gastou US$ 35 milhões em apenas nove vídeos de animação em quadro branco? Em 2007, sua campanha “Whiteboard” apresentava um cara desenhando em um quadro branco real, transformando ideias simples em anúncios explicativos poderosos de 30 segundos. Isso mostra o quanto eles acreditavam no poder da narrativa clara e visual!

Os 11 melhores softwares de animação em quadro branco

Sem mais delongas, aqui estão os 11 melhores softwares de animação em quadro branco:

1. ClickUp (Melhor para colaboração visual e brainstorming com inteligência artificial)

Planeje seus recursos visuais e crie estratégias para seus fluxos de trabalho com sua equipe usando o ClickUp Whiteboards

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ele não apenas mantém seus projetos organizados, mas também ajuda sua equipe a debater ideias, planejar e criar vídeos de animação em quadro branco.

Conquistando o primeiro lugar na nossa lista, o ClickUp Whiteboards não é composto apenas por ferramentas simples de desenho — é um espaço digital poderoso onde sua equipe pode mapear conceitos visualmente. Faça alterações em tempo real e dê vida às suas melhores ideias em um só lugar!

Integre seus documentos diretamente nos quadros brancos usando o ClickUp Docs

Com o Whiteboards, o gerenciamento visual de projetos se transforma em um esporte coletivo. Todos podem participar e esboçar cenas juntos, garantindo que os recursos visuais correspondam ao roteiro.

Precisa de ajuda para visualizar ideias? Experimente o gerador de imagens com IA do ClickUp em quadros brancos. Basta descrever suas ideias e a IA irá gerar imagens para você!

Gere imagens rapidamente no ClickUp Whiteboards

Mas espere, onde você consegue o roteiro? No ClickUp Docs.

Acesse seus documentos importantes diretamente no quadro branco para que sua equipe possa trabalhar no conteúdo enquanto visualiza os storyboards digitais. Todos podem contribuir para escrever e aperfeiçoar o roteiro, garantindo que a história flua bem e corresponda ao seu desenho.

Está com bloqueio criativo? Recorra ao ClickUp Brain — o assistente de IA definitivo que pode sugerir conceitos, temas e estilos visuais novos e até mesmo ajustar roteiros e diálogos para maior clareza.

Crie tarefas diretamente a partir dos elementos da tela do quadro branco e atribua-as aos membros da equipe na hora

Quando estiver finalmente pronto para começar, use o ClickUp Tasks, o conjunto perfeito de ferramentas de gerenciamento. Você pode converter seus itens do quadro branco diretamente em tarefas, para que fique claro quem está fazendo o quê e quando precisa ser feito. Isso ajuda você a acompanhar todo o processo de animação, garantindo que você permaneça dentro do prazo e do progresso.

Melhores recursos do ClickUp

Arraste e solte elementos livremente para mapear conceitos, organizar ideias e criar visuais estruturados

Personalize designs com texto, desenhos, notas adesivas, imagens, emojis e formas. Você também pode criar bases de conhecimento, wikis da empresa e muito mais com designs em camadas

Escolha entre mais de 1.000 modelos de quadro branco pré-criados para configurar rapidamente sessões de brainstorming, fluxos de trabalho ou planos de projeto entre diferentes equipes

Acompanhe os projetos de animação dentro do prazo com mais de 15 visualizações personalizadas, como os quadros Kanban e a visualização de calendário do ClickUp

Aproveite o ClickUp Clips para criar tutoriais em vídeo detalhados e feedback para fluxos de trabalho de edição

Integre com ferramentas de edição de vídeo para quadro branco, bibliotecas de imagens de arquivo e muito mais usando uma das mais de 1.000 integrações nativas do ClickUp

Grave e pratique sua apresentação com o ClickUp Clips

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado suave devido à ampla gama de recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp centralizou nossas operações diárias, SOPs e promoveu a colaboração entre os departamentos. Adoramos o recurso de dependência, pois nosso departamento também trabalhava de forma multifuncional. Isso ajudou a saber quais eram os próximos passos que estávamos aguardando. Por último, o recurso de quadro branco? Ficamos obcecados. Essa ferramenta era frequentemente usada durante as reuniões de equipe para debater ideias ou elaborar mais certas iniciativas.

O ClickUp centralizou nossas operações diárias, SOPs e promoveu a colaboração entre os departamentos. Adoramos o recurso de dependência, pois nosso departamento também trabalhava de forma multifuncional. Isso ajudou a saber quais eram os próximos passos que estávamos aguardando. Por último, o recurso de quadro branco? Ficamos obcecados. Essa ferramenta era frequentemente usada durante as reuniões de equipe para debater ideias ou elaborar mais certas iniciativas.

➡️ Leia também: Guia para iniciantes sobre quadros brancos ClickUp com exemplos de casos de uso

2. Doodly (ideal para iniciantes)

via Doodly

O Doodly foi feito para todos os novatos que querem criar animações no estilo desenhado à mão ou vídeos de rabiscos sem nenhuma complexidade.

Sua interface simples e fácil de usar, com recurso de arrastar e soltar, inclui a tecnologia Smart Draw, que analisa qualquer imagem carregada e cria um traçado realista. Enquanto outras ferramentas de animação exigem ajustes manuais de quadros-chave para obter esse efeito, o Doodly faz isso automaticamente.

Em vez de usar efeitos básicos de desenho, ele torna a animação mais natural e menos robótica.

Melhores recursos do Doodly

Crie animações em um quadro branco, quadro verde, quadro de vidro ou quadro negro

Escolha entre diferentes estilos de desenho humano e cartoon

Acesse mais de 1.000 imagens personalizadas desenhadas por artistas profissionais

Use faixas de áudio livres de direitos autorais como música de fundo

Grave narrações personalizadas diretamente e sincronize automaticamente

Limitações do Doodly

A interface pode ser um pouco complicada às vezes

Personalização limitada no plano básico

Preços do Doodly

Padrão: US$ 49/mês

Empresa: US$ 79/mês

Avaliações e comentários sobre o Doodly

G2: 4,2/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodly?

Uma avaliação do G2 diz:

O Doodly é muito fácil de usar. A interface de design é muito intuitiva. As opções para contar histórias são ilimitadas com recursos adicionais. Gosto muito da facilidade de adicionar texto e outros elementos multimídia.

O Doodly é muito fácil de usar. A interface de design é muito intuitiva. As opções para contar histórias são ilimitadas com recursos adicionais. Gosto muito da facilidade de adicionar texto e outros elementos multimídia.

3. Powtoon (Ideal para cursos de treinamento e tutoriais)

via Powtoon

Se você deseja atualizar seus slides do PowerPoint sem gastar horas aprendendo uma nova ferramenta, experimente o Powtoon.

Frequentemente usado como um criador de vídeos gratuito, este criador de animações em quadro branco fácil de usar vem com uma vasta biblioteca de modelos prontos para diferentes equipes, seja você da área de marketing, RH, vendas ou treinamento.

Você também tem personagens personalizáveis de vários setores e outros recursos visuais adequados para o ambiente de trabalho, facilitando a criação de vídeos de treinamento relevantes.

Além disso, você não está limitado a animações em quadro branco. O Powtoon permite que você misture vídeos em estilo cartoon, clipes de ação ao vivo com sobreposições e muito mais, para que seu conteúdo de vídeo permaneça envolvente e mantenha as pessoas assistindo.

Principais recursos do Powtoon

Crie animações profissionais usando modelos de vídeo de quadro branco prontos e um editor online

Use personagens, adereços e planos de fundo ou escolha na biblioteca de mídia do Powtoon, que contém ilustrações, imagens, animações e ícones

Adicione animações, efeitos sonoros, música e estilos de texto personalizáveis com um clique

Crie personagens personalizados que combinam com a sua marca

Grave sua tela e webcam para tutoriais ou apresentações

Limitações do Powtoon

Personalização limitada para personagens animados

O software de vídeo de treinamento pode ser difícil de navegar para novos usuários

Preços do Powtoon

Gratuito

Lite: US$ 50/usuário por mês

Profissional: US$ 190/usuário por mês

Agência: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Powtoon

G2: 4,4/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Powtoon?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gostei da facilidade de uso do produto. Criei 10 a 12 vídeos em duas semanas, todos com cerca de 60 segundos, para uso em publicidade em vídeo. Foi muito fácil de aprender, a plataforma salva automaticamente o seu progresso, então não há risco de perder informações, e salva o vídeo no formato que você precisar.

Gostei da facilidade de uso do produto. Criei 10 a 12 vídeos em duas semanas, todos com cerca de 60 segundos, para uso em publicidade em vídeo. Foi muito fácil de aprender, a plataforma salva automaticamente o seu progresso, então não há risco de perder informações, e salva o vídeo no formato que você precisar.

💡 Dica profissional: os seres humanos têm um baixo nível de atenção seletiva! Portanto, certifique-se de prender a atenção dos espectadores rapidamente com animações em quadro branco atraentes. Mas cuidado, não prolongue demais — vídeos longos perdem o interesse rapidamente. Seja breve, direto e envolvente!

4. Videoscribe (Melhor para vídeos educativos)

via Videoscribe

O Videoscribe é uma opção popular entre muitos educadores dos EUA para tornar o aprendizado mais envolvente por meio de animações desenhadas à mão e aulas interativas.

Este criador de vídeos em quadro branco possui uma interface de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de mídia para facilitar a criação de vídeos. Ele também inclui o SVG Morph, uma ferramenta que dá vida às aulas, transformando suavemente um desenho em outro.

Assim, em vez de usar imagens estáticas separadas, os professores podem mostrar como os conceitos evoluem em um único movimento contínuo, como a divisão de uma célula ou uma reação química. Isso torna os tópicos complexos mais fáceis de entender e mais memoráveis para os alunos.

Melhores recursos do Videoscribe

Acesse uma biblioteca completa com mais de cinco milhões de imagens em várias categorias

Crie vídeos profissionais usando 13 estilos de mão diferentes e 16 opções de caneta

Defina as posições da câmera para direcionar o foco do espectador

Grave narrações e efeitos sonoros diretamente ou carregue e edite áudio

Escolha entre uma coleção de mais de 300 faixas de áudio livres de direitos autorais

Use os tamanhos de vídeo preferidos para diferentes sites e redes sociais

Limitações do Videoscribe

O sistema pode ser bastante lento e apresentar falhas

Algumas funcionalidades, como a ferramenta de desenho e a funcionalidade de pesquisa, são básicas

Preços do Videoscribe

Lite: US$ 22,42/mês por licença

Núcleo: US$ 33,04/mês por licença

Máximo: $41,03/mês por licença

Avaliações e comentários sobre o Videoscribe

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Videoscribe?

Uma avaliação da Capterra diz:

O que realmente me impressiona no VideoScribe é sua capacidade de transformar meus materiais didáticos em animações envolventes no estilo quadro branco. Esse formato tem uma ótima repercussão entre alunos adultos, facilitando a compreensão e a retenção de informações.

O que realmente me impressiona no VideoScribe é sua capacidade de transformar meus materiais didáticos em animações envolventes no estilo quadro branco. Esse formato tem uma ótima repercussão entre alunos adultos, facilitando a compreensão e a retenção de informações.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

5. Vyond (Melhor para narrativas centradas em personagens)

via Vyond

O Vyond é uma boa opção para animações em quadro branco com foco na narrativa.

Você pode usar o Character Builder da plataforma para criar avatares exclusivos com características, roupas e personalidades personalizadas que podem realizar centenas de ações pré-animadas, tudo isso mantendo o estilo de animação em quadro branco quando necessário.

Os personagens podem expressar emoções e linguagem corporal que combinam com seus diálogos e cenas, alternando entre expressões, interagindo com adereços e se envolvendo naturalmente. Isso cria histórias mais realistas e identificáveis, fortalecendo a conexão emocional com o público.

Melhores recursos do Vyond

Escolha entre mais de 200 modelos de quadro branco prontos com efeitos integrados

Escolha entre mais de 130 personagens prontos ou crie seu próprio personagem exclusivo

Crie animações em quadro branco usando personagens, objetos e cenas integrados, além de sincronização labial automática para movimentos realistas

Exporte em vários formatos para facilitar o compartilhamento e uso em outros projetos

Grave sua própria narração ou importe arquivos de áudio de outros lugares

Limitações do Vyond

Alguns recursos avançados podem ser complicados para novos usuários

Recursos limitados de mídia e formatação

A alta qualidade dos vídeos pode tornar o sistema mais lento

Preços do Vyond

Starterl: US$ 99/usuário por mês

Profissional: $199

Empresa: Preço personalizado

Agência: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Vyond

G2: 4,8/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vyond?

Uma avaliação da G2 diz:

Como desenvolvedor, posso dizer que essa ferramenta me ajuda a criar os vídeos mais animados e envolventes para materiais de treinamento. Sempre recebo um feedback excelente e isso definitivamente me ajuda a parecer um profissional, mesmo sendo novo na criação de vídeos. Tem muitos modelos, recursos de IA e uma incrível diversidade de personagens, vozes, adereços, sons e efeitos que vão manter seu público envolvido!

Como desenvolvedor, posso dizer que essa ferramenta me ajuda a criar os vídeos mais animados e envolventes para materiais de treinamento. Sempre recebo um feedback excelente e isso definitivamente me ajuda a parecer um profissional, mesmo sendo novo na criação de vídeos. Tem muitos modelos, recursos de IA e uma incrível diversidade de personagens, vozes, adereços, sons e efeitos que vão manter seu público envolvido!

6. Renderforest (Ideal para animações rápidas baseadas em modelos)

via Renderforest

Com mais de 1.200 modelos prontos em mais de 10 categorias, o Renderforest garante que você não precise começar do zero. Basta trocar o texto e as imagens do espaço reservado e você terá um vídeo profissional em pouco tempo.

Esses modelos totalmente personalizáveis permitem ajustar facilmente a duração das cenas usando um controle deslizante simples ou uma caixa de entrada. Além disso, as ferramentas com inteligência artificial da Renderforest podem sugerir cenas com base no seu roteiro, tornando o processo de criação de vídeos mais rápido e fácil, especialmente quando você tem prazos apertados.

Melhores recursos do Renderforest

Crie vídeos 3D de alta qualidade com ferramentas de animação 3D fáceis de usar

Escolha entre mais de 300 modelos de vídeo para criar suas próprias animações em quadro branco em minutos

Aplique mais de 50 efeitos de transição exclusivos para animações mais suaves

Use mais de 500 animações realistas em quadro branco para criar movimentos realistas

Acesse uma grande biblioteca de conteúdo com imagens e músicas livres de direitos autorais

Limitações do Renderforest

Personalização e edição limitadas para os modelos

Alguns usuários consideram o preço bastante elevado

Preços do Renderforest

Gratuito

Lite: US$ 14/mês

Pro: US$ 39/mês

Negócios: US$ 49/mês

Avaliações e comentários sobre o Renderforest

G2: 4,7/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Renderforest?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no Renderforest é a facilidade de criar conteúdo com qualidade profissional sem precisar de conhecimentos avançados de design. A variedade de modelos é fantástica, facilitando a produção de tudo, desde vídeos explicativos a logotipos e maquetes.

O que mais gosto no Renderforest é a facilidade de criar conteúdo com qualidade profissional sem precisar de conhecimentos avançados de design. A variedade de modelos é fantástica, facilitando a produção de tudo, desde vídeos explicativos a logotipos e maquetes.

7. Animaker (ideal para animações em quadro branco no estilo infográfico)

via Animaker

Se você trabalha com muitos dados e infográficos, o Animaker faz um bom trabalho ao apresentá-los em um estilo de quadro branco desenhado à mão. Basta conectá-lo às suas planilhas e arquivos CSV e criar infográficos animados que são atualizados automaticamente conforme seus dados mudam.

A plataforma funciona com um poderoso motor HTML5 e oferece diferentes fundos, como quadro negro, quadro de vidro e bloco de notas. A sua funcionalidade de conversão de texto em voz também permite gravar ou criar a sua própria narração.

Melhores recursos do Animaker

Crie animações usando mais de 50 vozes humanizadas em mais de 25 idiomas

Selecione personagens, adereços e estilos de rabisco com o Whiteboard 2.0

Escolha entre mais de 50 transições para animações suaves

Acesse mais de 100 milhões de vídeos e fotos de arquivo

Adicione música e efeitos especiais aos seus vídeos

Limitações do Animaker

Opções limitadas de personalização

A interface pode ficar lenta ao trabalhar com vídeos em 4K HD

Preços do Animaker

Básico: US$ 27/mês

Inicial: US$ 45/mês

Pro: US$ 79/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Animaker

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Animaker?

Uma avaliação da Capterra diz:

Foi muito bom, não sou designer, mas consigo criar vídeos muito bons sozinho, economizando custos e com facilidade de uso

Foi muito bom, não sou designer, mas consigo criar vídeos muito bons sozinho, economizando custos e com facilidade de uso

➡️ Leia também: Como gravar um vídeo de si mesmo apresentando um PowerPoint?

8. Adobe Animate (ideal para animações personalizadas avançadas em quadro branco)

via Adobe Animate

Para animações em quadro branco avançadas, você precisa de controle total sobre o movimento e o desenho — e é exatamente isso que o Adobe Animate oferece.

Ao contrário das ferramentas baseadas em modelos, o Adobe Animate permite criar movimentos de mãos personalizados, animações detalhadas e traços suaves com precisão quadro a quadro. No entanto, o que realmente o destaca é a forma como imita a pressão do desenho na vida real.

As linhas podem mudar naturalmente de espessura com base na velocidade e no ângulo, tornando as animações mais realistas. Com suporte para tablets de desenho, você pode criar seus próprios vídeos em quadro branco que parecem mais naturais e menos mecânicos do que as opções baseadas em modelos.

Principais recursos do Adobe Animate

Escolha entre uma extensa biblioteca de pincéis, efeitos e transições personalizados

Acesse a biblioteca Creative Cloud da Adobe para obter imagens e vídeos de estoque

Sincronize facilmente os movimentos labiais dos personagens com ferramentas integradas

Exporte vídeos de quadro branco em vários formatos, incluindo HTML5, Flash e WebGL

Integre com mais de 20 produtos Adobe para um fluxo de trabalho mais suave

Compartilhe vídeos facilmente em plataformas de mídia social como YouTube e Twitter

Limitações do Adobe Animate

Os iniciantes enfrentam uma curva de aprendizado íngreme

O modelo de preços por assinatura da ferramenta pode ser inconveniente para alguns usuários

Preços do Adobe Animate

Adobe Animate (apenas): US$ 34,49/mês

Creative Cloud All Apps (incluindo Animate): US$ 89,99/mês Para estudantes e professores: US$ 19,99/mês no primeiro ano, US$ 34,99/mês após a renovação (cobrado anualmente) Para empresas: US$ 89,99/mês por licença

Para alunos e professores: US$ 19,99/mês no primeiro ano, US$ 34,99/mês após a renovação (cobrado anualmente)

Para empresas: US$ 89,99/mês por licença

Para alunos e professores: US$ 19,99/mês no primeiro ano, US$ 34,99/mês após a renovação (cobrado anualmente)

Para empresas: US$ 89,99/mês por licença

Avaliações e comentários sobre o Adobe Animate

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Animate?

Uma avaliação da G2 diz:

A interface é semelhante à de outros produtos da Adobe, por isso, como já estou familiarizado com os outros, foi mais fácil aprender a usar. A ferramenta de ossos e os pincéis vetoriais são ótimos.

A interface é semelhante à de outros produtos da Adobe, por isso, como já estou familiarizado com os outros, foi mais fácil aprender a usar. A ferramenta de ossos e os pincéis vetoriais são ótimos.

👀 Você sabia? O Adobe Animate já foi chamado de Adobe Flash. Sim, o mesmo Flash que impulsionava todos aqueles jogos de computador viciantes que jogávamos quando éramos crianças! Acontece que a ferramenta por trás desses jogos divertidos é a mesma usada para criar animações em quadro branco hoje em dia.

9. Explaindio (ideal para combinar vários estilos de animação)

via Explaindio

Quer misturar diferentes estilos de animação em um único vídeo? Experimente o Explaindio. Ele permite combinar desenhos em quadro branco com gráficos animados, animações 2D e 3D e até mesmo vídeos ao vivo, sem a necessidade de software adicional ou conhecimentos técnicos avançados.

Isso significa que você pode fazer um personagem desenhado à mão sair do quadro branco, se transformar em uma figura 3D, caminhar por uma cena e depois voltar para o desenho — tudo em um movimento contínuo.

Dessa forma, é fácil explicar conceitos complexos com animação em quadro branco e, em seguida, mudar para visuais mais dinâmicos para demonstrações ou um impacto emocional mais significativo.

Além disso, você pode fazer tudo isso offline, pois a plataforma não requer acesso à nuvem.

Melhores recursos do Explaindio

Acesse mais de 180 textos prontos com mais de 300 fontes

Importe suas próprias imagens ou navegue pela biblioteca integrada do Pixabay

Anime imagens bitmap importadas automaticamente com caminhos de desenho integrados

Use uma das 200 cenas animadas prontas para economizar tempo

Crie vídeos explicativos em diferentes estilos, incluindo desenhos animados e 3D

Limitações do Explaindio

Sem versão de avaliação gratuita

A interface pode parecer confusa e difícil de navegar

Preços do Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: US$ 37/mês

Explaindio Video Creator Annual: US$ 67/ano

Explaindio Video Creator One-Time: R$ 497

Avaliações e comentários sobre o Explaindio

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Não caia na armadilha do vídeo híbrido! As animações em quadro branco não são apenas vídeos 2D com um estilo diferente — elas precisam de uma narrativa forte para manter os espectadores interessados. Até a Coca-Cola sabia disso e usou um roteiro rico em conteúdo para tornar seu vídeo em quadro branco envolvente. Portanto, reserve um tempo para elaborar um roteiro sólido — vale a pena!

10. TruScribe (Melhor para envolvimento visual com base científica)

via TruScribe

O TruScribe tem como objetivo manter os espectadores envolvidos usando a ciência.

Ao contrário de outras ferramentas da nossa lista, esta requer o Scribology, um método exclusivo para criação de vídeos. Ele aplica neurociência, psicologia comportamental e narrativa visual para tornar o conteúdo mais memorável.

O TruScribe também permite que você contrate artistas profissionais para criar animações reais desenhadas à mão, que parecem mais pessoais e cativantes. Desde a redação do roteiro e storyboard até a ilustração e dublagem, opte por serviços que atendam às suas necessidades e garantam que suas animações fiquem perfeitas.

Principais recursos do TruScribe

Edite vídeos mesmo depois de concluídos

Adicione áudio com narração clara e personalizada diretamente aos seus vídeos

Escolha entre cinco esquemas de cores de alto contraste.

Use temas especiais criados para diferentes setores

Limitações do TruScribe

As imagens podem ficar pixeladas quando importadas de aplicativos de terceiros

Alguns usuários consideraram a biblioteca de mídia genérica

Preços do TruScribe

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TruScribe

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não disponível

Leia também: Exemplos de diagramas para qualquer tipo de projeto

11. Filmora (Melhor para efeitos visuais)

via Filmora

O Filmora facilita o aprimoramento das suas animações em quadro branco com efeitos visuais divertidos. Sua enorme coleção de transições, filtros e ferramentas de áudio adiciona um toque especial, mantendo o estilo desenhado à mão natural e envolvente.

Este criador de animações em quadro branco também possui um recurso de Rastreamento de Movimento que ajuda você a rastrear elementos desenhados e adicionar efeitos que se movem com eles. Por exemplo, você pode adicionar balões de texto que seguem as animações dos personagens ou destacar pontos-chave à medida que eles aparecem.

Melhores recursos do Filmora

Crie animações com estabilização automática, um gravador de tela integrado e transições predefinidas

Melhore o áudio, adicione texto e títulos e aplique efeitos de luz, brilho, distorção e deformação

Use compressão de áudio, rastreamento de movimento, panorâmica e zoom, além de máscara

Adicione facilmente um quadro branco ou quadro negro para animações

Use quadros-chave e modelos integrados para criar vídeos rapidamente

Limitações do Filmora

Não possui opções avançadas de edição de vídeo

Alguns efeitos estão bloqueados por um paywall

Preços do Filmora

Para indivíduos: Básico: US$ 9,99/mês Avançado: US$ 34,99/ano Perpétuo: US$ 49,99 (pagamento único)

Básico: US$ 9,99/mês

Avançado: US$ 34,99/ano

Perpétuo: US$ 49,99 (pagamento único)

Equipe e negócios: Preços personalizados

Básico: US$ 9,99/mês

Avançado: US$ 34,99/ano

Perpétuo: US$ 49,99 (pagamento único)

Avaliações e comentários sobre o Filmora

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Filmora?

Uma avaliação da G2 diz:

Depois de usar o WonderShare Filmora por algum tempo, posso dizer que é uma escolha sólida para editores de vídeo iniciantes e casuais, com suporte para várias plataformas. Minha parte favorita é a facilidade de uso. A interface é limpa e direta, com recurso de arrastar e soltar que torna a edição muito fácil, mesmo para usuários iniciantes. Ele também possui uma rica biblioteca de efeitos, transições e opções de texto, oferecendo muita liberdade criativa. O preço é acessível em comparação com outras opções disponíveis.

Depois de usar o WonderShare Filmora por algum tempo, posso dizer que é uma escolha sólida para iniciantes e editores de vídeo casuais, com suporte para várias plataformas. Minha parte favorita é a facilidade de uso. A interface é limpa e direta, com recurso de arrastar e soltar que torna a edição muito fácil, mesmo para usuários iniciantes. Ele também possui uma rica biblioteca de efeitos, transições e opções de texto, oferecendo muita liberdade criativa. O preço é acessível em comparação com outras opções disponíveis.

Envolva seus espectadores com animações em quadro branco usando o ClickUp!

O mundo corporativo adora vídeos de animação em quadro branco. Afinal, eles tornam as sessões de treinamento mais envolventes, simplificam ideias complexas e adicionam um toque criativo às apresentações. Mas, para obter os melhores resultados, você precisa da ferramenta certa. E isso depende do que se alinha às suas necessidades atuais.

Se você está começando e quer algo simples, o Doodly é um bom lugar para começar. Precisa de mais efeitos sem muita complexidade? Experimente o Filmora. E se você procura algo avançado, o Adobe Animate é a escolha certa.

Mas por que usar várias ferramentas quando você pode fazer tudo no ClickUp? Com editores de arrastar e soltar, modelos prontos e mais de 1.000 integrações nativas, você pode criar vídeos em quadro branco dentro do seu software de gerenciamento de projetos com apenas alguns cliques. Sem precisar alternar entre aplicativos, apenas colaboração tranquila e gerenciamento claro de tarefas.

Não acredite apenas em nós. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e sinta a diferença!