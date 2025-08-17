as 10 melhores ferramentas de extração de dados para coleta e processamento automatizados de dados

Você tem uma montanha de documentos em sua mesa — registros de clientes, faturas ou ordens de compra. O próximo passo é extrair as informações importantes que estão escondidas neles.
Você sabe que isso não será uma tarefa fácil, pois os dados estão mal organizados e extrair manualmente o que você precisa é um trabalho árduo.
Felizmente, as ferramentas de extração de dados podem automatizar esse processo, reduzindo o tempo e os erros humanos.
Nesta postagem do blog, exploraremos as 10 melhores ferramentas disponíveis para tornar o processo de extração de informações valiosas mais simples, rápido e preciso. Vamos ver como essas ferramentas ajudam a superar a sobrecarga de dados.
As melhores ferramentas de extração de dados em resumo
Aqui está um rápido resumo das melhores ferramentas de extração de dados:
|Ferramenta
|Principais recursos
|Ideal para
|Preços*
|ClickUp
|– Painéis e visualização de dados com inteligência artificial – ClickUp Brain integrado para extrair insights, dados e resumos de documentos – Automação de fluxos de trabalho e colaboração em tempo real – Campos e visualizações personalizados para organização de dados
|Indivíduos, pequenas e médias empresas, mercado médio, grandes empresas
|Gratuito para sempre, personalizações para empresas
|DocParser
|– SmartAI Parser para configuração rápida – Detecção inteligente de caixas de seleção – Controle de versão para regras de análise – Pré-processamento avançado para maior precisão
|Empresas de médio porte, grandes empresas
|Planos pagos a partir de US$ 32,50/mês
|Hevo Data
|– Mais de 150 conectores sem código – Monitoramento de pipeline em tempo real – ETL reverso e gerenciamento automatizado de esquemas
|Empresas de médio porte, grandes empresas
|Gratuito, plano pago a partir de US$ 239/mês
|Nanonets
|– Treinamento de modelos personalizados sem código – Classificação inteligente de documentos – Validações baseadas em regras e correspondência de 2/3 vias
|Pequenas empresas, médio porte, grandes empresas
|Preços personalizados
|Airbyte
|– Captura de dados alterados Compatibilidade com mais de 25 destinos – Integração com bibliotecas Python e ferramentas de IA – Conector Builder para integração personalizada
|Desenvolvedores, empresas de médio porte
|Gratuito, preços personalizados
|Informatica
|– Enriquecimento e classificação de dados aprimorados por IA – Monitoramento de tarefas em tempo real e tratamento avançado de erros – Linha de dados abrangente para visibilidade total do fluxo de dados
|Empresas
|Preços personalizados
|Stitch
|– Mais de 130 integrações de fontes de dados – Gerenciamento automático de esquemas e alertas – Preenchimento de dados históricos para completar conjuntos de dados
|Pequenas e médias empresas
|O plano pago começa em US$ 100/mês
|Mailparser
|– Regras e filtros personalizados para análise de e-mails – Extração de dados de anexos – Encaminhamento automático para CRMs ou funções de planilha
|Indivíduos, pequenas empresas
|Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 39/mês
|Talend
|– Mapeamento visual de dados com tMap – Ferramentas integradas de qualidade e governança de dados – Ferramentas de análise preditiva e colaboração com inteligência artificial
|Empresas de médio porte, grandes empresas
|Preços personalizados
|Matillion
|– Dados em tempo real com “Data Streams” – Assistente inteligente de IA para automação e orientação de pipeline – Design com baixo código e fluxos de trabalho do tipo arrastar e soltar
|Empresas de médio porte, grandes empresas
|Gratuito, plano pago a partir de US$ 1000 por mês para 500 créditos pré-pagos
O que você deve procurar em ferramentas de extração de dados?
Encontrar a ferramenta certa de extração de dados pode economizar horas de trabalho manual e muita frustração. Mas, com tantas opções disponíveis, o que você deve realmente procurar?
Aqui estão alguns dos recursos de extração de dados que você deve considerar em uma ferramenta:
- 🤓 IA que fica mais inteligente com o tempo: escolha uma ferramenta que não apenas extraia dados relevantes, mas que realmente aprenda e melhore. A extração com IA significa menos erros e menos tempo gasto corrigindo erros
- 📃 Não tem modelos? Não há problema: escolha um software de pesquisa empresarial que não exija a configuração de modelos rígidos para dados não estruturados. A ferramenta deve se adaptar a diferentes documentos, como faturas, contratos etc., sem intervenção manual
- ✅ Verificações de erros integradas: invista em um bom sistema de recuperação de informações que execute validações automatizadas para detectar erros antes que eles causem problemas
- 🔧 Integrações: Garanta que a ferramenta se conecte perfeitamente com seus sistemas ERP, CRM, contabilidade e legados para permitir a transferência de dados sem interrupções
- ⏩ Lida com grandes lotes com facilidade: procure recursos como processamento em massa, extrações programadas, uma opção de pesquisa avançada e fluxos de trabalho com inteligência artificial para manter tudo funcionando perfeitamente
- 🔐 Mantenha seus dados seguros: certifique-se de que o software de automação de documentos siga os padrões do setor, como GDPR, HIPAA e SOC 2, com criptografia e acesso baseado em funções. Dessa forma, você pode armazenar informações confidenciais em um arquivo aberto e pesquisável e garantir a segurança
- 🙌 Fácil de usar: Priorize interfaces sem código ou com pouco código, com configurações do tipo arrastar e soltar, para que mesmo usuários sem conhecimentos técnicos possam usar a ferramenta com facilidade
As 10 melhores ferramentas de extração de dados
Como analisamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.
1. ClickUp (ideal para organizar e gerenciar dados extraídos)
ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que reúne suas tarefas, documentos e dados em um só lugar.
Em vez de lidar com várias ferramentas, você pode otimizar os métodos de extração de dados, incluindo o gerenciamento de dados extraídos de documentos dentro do ClickUp.
ClickUp Docs
Por exemplo, o ClickUp Docs é o seu espaço ideal para criar, gerenciar e colaborar em documentos, tudo em um só lugar. Ele permite que as equipes vinculem diretamente os dados extraídos de faturas e contratos às tarefas. Por exemplo, uma tarefa de revisão jurídica pode ter o contrato original anexado para referência.
Painéis ClickUp
Depois que o processo de extração de dados é concluído, a próxima etapa é torná-los úteis. É aí que entram os painéis do ClickUp. Eles oferecem uma visualização personalizável e em tempo real dos seus dados, para que você nunca precise adivinhar o que está acontecendo.
Os campos personalizados ajudam a adicionar detalhes do contrato extraídos, como nome do fornecedor, valor do pagamento ou data de vencimento do contrato, às tarefas.
Você também pode criar listas de verificação do ClickUp dentro do Doc e usar o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para convidar membros da equipe a compartilhar suas opiniões. Isso facilita a colaboração em tempo real entre as equipes, sem a necessidade de alternar entre várias ferramentas.
Veja como você pode aproveitar ao máximo:
- Transforme seus dados brutos em gráficos, tabelas e barras de progresso fáceis de ler
- Classifique e categorize seus dados para obter uma visão clara
- Clique em um relatório para ver os detalhes quando precisar de mais contexto
- Compartilhe painéis com sua equipe, defina permissões e mantenha as discussões em um só lugar
🎯 Dica de produtividade: imagine que você está processando centenas de faturas diariamente. Com os painéis do ClickUp, você pode acompanhar tudo em tempo real. Um gráfico de barras mostra rapidamente quantas faturas foram processadas e quantas ainda estão pendentes. Uma tabela destaca as discrepâncias que precisam ser revisadas sistematicamente.
Se você estiver automatizando partes do processo, uma barra de progresso pode acompanhar a frequência com que a automação extrai com sucesso os principais pontos de dados. Enquanto isso, um widget numérico pode exibir o número total de faturas processadas por dia, permitindo que você verifique rapidamente a produtividade.
Com os painéis que oferecem uma visão clara dos dados extraídos, o próximo passo é garantir que os dados fluam perfeitamente pelos seus fluxos de trabalho.
Automações ClickUp
Com o ClickUp Automations, você pode definir regras que lidam com tarefas repetitivas para você. Seja encaminhando dados para o lugar certo, acionando notificações ou atualizando status automaticamente, a ferramenta pode ajudar você a trabalhar mais rápido e se manter organizado.
Veja como o ClickUp Automations otimiza os fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos:
- Atualize automaticamente os status, atribua tarefas ou mova itens à medida que novos dados são adicionados
- Garanta que os dados extraídos sejam revisados dentro do prazo, atribuindo-os à equipe de revisão e definindo prazos instantaneamente
- Atualize o Salesforce com detalhes do cliente ou envie registros financeiros para o QuickBooks automaticamente usando as integrações do ClickUp. Reduza erros manuais e garanta a consistência dos dados em todas as plataformas
ClickUp Brain
Em seguida, o ClickUp Brain, o assistente de trabalho com inteligência artificial da plataforma, aprimora a automação do fluxo de trabalho ao processar, organizar e otimizar de forma inteligente os dados extraídos.
Em vez de apenas automatizar a entrada manual de dados, o ClickUp Brain ajuda você a analisar dados, detectar padrões e sugerir as próximas etapas, para que você gaste menos tempo gerenciando documentos e mais tempo tomando decisões.
- Classifique automaticamente os dados extraídos nas pastas ou tarefas corretas com base no conteúdo usando o ClickUp Brain
- Peça ao ClickUp Brain para gerar resumos rápidos de documentos longos ou grandes conjuntos de dados
- Obtenha recomendações baseadas em IA para a próxima ação com base nos dados extraídos
- Encontre pontos de dados extraídos específicos instantaneamente com consultas em linguagem natural
💡Dica profissional: você pode criar agentes de IA Autopilot personalizados para ajudá-lo a extrair dados com base em gatilhos específicos. Por exemplo, os agentes podem extrair dados de tarefas, listas ou fontes integradas do ClickUp e gerar relatórios resumidos, gráficos ou painéis. Você pode pedir que ele responda a gatilhos como “Resuma o andamento semanal do projeto e destaque as tarefas vencidas”, e ele recuperará uma resposta apropriada.
Modelo de resultados de análise de dados do ClickUp
O próximo passo é transformar esses insights em resultados acionáveis, e é aí que o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp entra em ação. O modelo ajuda as empresas a organizar, analisar e apresentar insights de dados de maneira eficaz.
O modelo ajuda as empresas a organizar, analisar e apresentar insights de dados de maneira eficaz. Isso inclui:
Por exemplo, imagine que uma equipe de marketing está analisando o desempenho de uma campanha recente. Usando este modelo, eles podem inserir métricas como taxas de engajamento, estatísticas de conversão e dados demográficos. As ferramentas visuais do modelo ajudam a destacar quais estratégias tiveram mais repercussão junto ao público-alvo.
Principais recursos do ClickUp
- Mapeie visualmente padrões de dados, debata ideias e colabore de forma interativa com os quadros brancos do ClickUp
- Use as integrações do ClickUp para conectar-se a ferramentas de extração de dados de terceiros usando integrações nativas ou conexões API. Isso significa que você pode importar dados extraídos e automatizar tarefas
- Use as visualizações personalizadas do ClickUp, como Lista, Tabela e Quadro, para estruturar e filtrar dados com base no seu fluxo de trabalho. Personalize colunas, aplique filtros e alterne visualizações para um acompanhamento eficiente.
- Use os agentes de IA pré-construídos do ClickUp para ajudá-lo a extrair documentos e informações que já estão em seu espaço de trabalho de conhecimento. Eles também podem identificar tendências e padrões com base nos dados do seu espaço de trabalho
Limitações do ClickUp
- O grande número de recursos pode ser um pouco assustador para usuários iniciantes
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Uma avaliação da G2 diz:
O que posso dizer de ruim sobre o ClickUp? Ele continua sendo a plataforma mais atualizada e simplificada do mercado. Se você precisa de uma plataforma simples de gerenciamento de projetos ou de uma plataforma complexa e completa, o ClickUp sempre está à altura. A flexibilidade e os relatórios são o que tornam este aplicativo incrível. Você pode se tornar um mestre em documentação e acompanhamento de tarefas com esta plataforma. Sempre usarei o ClickUp para mim e para meus clientes, a fim de criar espaços personalizados que se adaptem aos seus negócios.
O que posso dizer de ruim sobre o ClickUp? Ele continua sendo a plataforma mais atualizada e simplificada do mercado. Se você precisa de uma plataforma simples de gerenciamento de projetos ou de uma plataforma complexa e completa, o ClickUp sempre está à altura. A flexibilidade e os relatórios são o que tornam este aplicativo incrível. Você pode se tornar um mestre em documentação e acompanhamento de tarefas com esta plataforma. Sempre usarei o ClickUp para mim e para meus clientes, a fim de criar espaços personalizados que se adaptem aos seus negócios.
📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora dependem de ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais.
Quer obter esses mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.
2. DocParser (ideal para extração de dados baseados em documentos com regras de análise personalizáveis)
O SmartAI Parser da Docparser cria regras de análise em seu nome, reduzindo o tempo de configuração e minimizando o esforço manual. Além disso, a Detecção inteligente de caixas de seleção identifica e extrai automaticamente os dados das caixas de seleção, facilitando o processamento de formulários e pesquisas específicos do projeto.
Principais recursos do DocParser
- Aproveite os formulários de extração de dados pré-configurados para extrair rapidamente informações de vários tipos de dados
- Prepare documentos usando técnicas avançadas de pré-processamento, como limpeza, rotação e formatação, para garantir uma extração de dados mais precisa
- Acompanhe e gerencie diferentes versões de regras de análise e volte às configurações anteriores quando necessário
Limitações do DocParser
- Os problemas de formatação nos dados extraídos exigem ajustes manuais
Preços do DocParser
- Inicial: US$ 39/mês
- Profissional: US$ 74/mês
- Negócios: US$ 159/mês
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários do DocParser
- G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o DocParser?
Aqui está uma avaliação da G2:
O Docparser é incrivelmente fácil de usar, oferecendo extração precisa de dados, regras de análise personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas.
O Docparser é incrivelmente fácil de usar, oferecendo extração precisa de dados, regras de análise personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas.
📚 Leitura bônus: Melhores ferramentas de web scraping
💡 Curiosidade: a Starbucks não escolhe os locais das lojas aleatoriamente. Eles extraem dados de pedidos móveis, tráfego de pedestres e dados demográficos para prever os melhores locais. Sua ferramenta, Atlas, ajuda a mapear a demanda e evitar o excesso de pessoas nas lojas. Então, da próxima vez que você comprar um café com leite, os dados terão um papel importante em colocar aquela loja exatamente onde você precisa.
3. Hevo Data (ideal para pipelines de dados ELT sem código com monitoramento em tempo real)
Com a plataforma ELT sem código da Hevo Data, você pode configurar pipelines de dados rapidamente, sem nenhum conhecimento de programação. Esteja você trabalhando com aplicativos SQL, NoSQL ou SaaS, os mais de 150 conectores pré-construídos da Hevo eliminam a necessidade de integrações manuais.
Você também pode escolher entre transformações pré-carregadas, em trânsito e pós-carregadas, para que seus dados estejam prontos para uso assim que chegarem ao seu armazém. Além disso, o ETL reverso permite enviar dados de volta para sistemas como CRMs ou plataformas de marketing, mantendo seus processos conectados.
Principais recursos do Hevo Data
- Oferece gerenciamento automatizado de esquemas para garantir que seus esquemas de destino estejam sempre sincronizados
- Oferece monitoramento em tempo real de pipelines de dados e alertas personalizáveis para rastrear problemas
- Mantém registros detalhados das operações de dados para facilitar auditorias completas
Limitações do Hevo Data
- A transformação de dados complexos pode exigir scripts adicionais ou processamento externo
Preços do Hevo Data
- Gratuito: $0
- Inicial: US$ 299/mês
- Profissional: US$ 849/mês
- Fundamental para os negócios: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Hevo Data
- G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hevo Data?
Uma avaliação da G2 diz:
A maior vantagem do Hevo é sua simplicidade. Ele torna a configuração de pipelines de dados incrivelmente fácil, mesmo para pessoas que não são programadores. O grande número de aplicativos aos quais ele se conecta economiza muito tempo; você não precisa criar integrações personalizadas para tudo. Isso significa que você obtém dados em tempo real fluindo rapidamente para o seu armazém, o que é crucial para tomar boas decisões com base nas informações atuais. Basicamente, ele permite que você se concentre em usar os dados, sem se preocupar com os detalhes técnicos para obtê-los.
A maior vantagem do Hevo é sua simplicidade. Ele torna a configuração de pipelines de dados incrivelmente fácil, mesmo para pessoas que não são programadores. O grande número de aplicativos aos quais ele se conecta economiza muito tempo; você não precisa criar integrações personalizadas para tudo. Isso significa que você obtém dados em tempo real fluindo rapidamente para o seu armazém, o que é crucial para tomar boas decisões com base nas informações atuais. Basicamente, ele permite que você se concentre em usar os dados, sem se preocupar com os detalhes técnicos para obtê-los.
4. Nanonets (ideal para extração de documentos com IA e treinamento de modelos personalizados)
Com a Nanonets, você obtém modelos de máquina que oferecem 99% de precisão para todos os tipos de documentos — estruturados, não estruturados e semiestruturados. A ferramenta também oferece um recurso de treinamento de modelo personalizado sem código, para que você possa treinar seu modelo para lidar com seus documentos exclusivos de maneira rápida e fácil.
Além disso, você pode aproveitar as regras de decisão para revisar/validar os dados extraídos e sinalizar erros, inconsistências e discrepâncias. E se você precisar de insights dos dados extraídos, pode perguntar a essa ferramenta de pesquisa inteligente qualquer coisa sobre os dados usando uma linguagem simples.
Principais recursos do Nanonets
- Incorpore arquivos de várias fontes, como e-mails, armazenamento em nuvem, tickets de suporte e muito mais
- Classifique e organize documentos de vários tipos automaticamente
- Execute correspondências bidirecionais/tridirecionais ou validações automatizadas para evitar erros na entrada de dados
Limitações do Nanonets
- A verificação manual ainda é necessária, reduzindo os ganhos de eficiência esperados em certos casos
Preços da Nanonets
- Comece gratuitamente com US$ 200 em créditos
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Nanonets
- G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre a Nanonets?
Aqui está uma avaliação da G2:
A Nanonets utiliza algoritmos sofisticados que extraem dados com precisão de faturas, mesmo com layouts complexos ou não padronizados. A IA aprende e melhora continuamente sua precisão de extração, reduzindo erros de entrada manual de dados e economizando tempo significativo para nossa equipe.
A Nanonets usa algoritmos sofisticados que extraem dados com precisão de faturas, mesmo com layouts complexos ou não padronizados. A IA aprende e melhora continuamente sua precisão de extração, reduzindo erros de entrada manual de dados e economizando tempo significativo para nossa equipe.
5. Airbyte (ideal para extração de dados de código aberto com conectores abrangentes)
O Airbyte é uma plataforma flexível de integração de dados que suporta métodos de extração incremental e completa. Com o “Change Data Capture”, apenas as alterações desde a última sincronização são extraídas para garantir a extração de dados em tempo real e minimizar a carga do sistema.
Este software gratuito oferece uma extensa biblioteca de conectores que ajuda você a cobrir várias fontes de dados, como APIs, bancos de dados, armazenamento de arquivos, etc. O “Connector Builder e Connector Development Kits” permitem que você crie e implante rapidamente conectores personalizados.
Principais recursos do Airbyte
- Facilita a integração com fluxos de trabalho de dados existentes e aplicativos baseados em IA, pois é compatível com bibliotecas Python populares, como Pandas, e estruturas de IA, como LangChain e LlamaIndex
- Garante o carregamento suave de dados em mais de 25 destinos, com tratamento automático de digitação e deduplicação
- Integra-se com dbt, Airflow e Dagster para análise de dados e automação de fluxos de trabalho
Limitações do Airbyte
- Não consegue buscar os dados de algumas fontes, como o Google Sheets
Preços do Airbyte
- Código aberto: gratuito para sempre
- Preços personalizados para todos os outros planos
Avaliações e comentários sobre o Airbyte
- G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airbyte?
Uma avaliação da G2 diz:
A melhor coisa sobre o airbyte é a facilidade de transferência de dados. Existem muitas fontes e destinos onde podemos transferir os dados entre os diferentes tipos de bancos de dados. E podemos realizar transformações através do dbt para visualização e análise de dados. E mais uma coisa: podemos criar nossos próprios conectores para transferir dados entre os bancos de dados.
A melhor coisa sobre o airbyte é a facilidade de transferência de dados. Existem muitas fontes e destinos onde podemos transferir os dados entre os diferentes tipos de bancos de dados. E podemos realizar transformações através do dbt para visualização e análise de dados. E mais uma coisa: podemos criar nossos próprios conectores para transferir dados entre os bancos de dados.
6. Informatica (ideal para integração e transformação de dados em escala empresarial)
O Informatica PowerCenter é uma ferramenta de gerenciamento de dados completa que oferece recursos avançados de transformação e simplifica a integração de dados em grande escala.
Com recursos como otimização push-down, processamento paralelo e computação em grade, ele pode gerenciar grandes conjuntos de dados, incluindo aqueles com mais de 100.000 linhas, com eficiência. Ele é escalável para lidar com dados na escala de petabytes e oferece monitoramento de tarefas em tempo real e tratamento avançado de erros para ajudá-lo a rastrear problemas com eficiência.
Principais recursos da Informatica
- Aproveite a IA e a automação para aprimorar os dados com insights contextuais, classificações e associações, além de melhorar a compreensão e a usabilidade dos dados
- Perfil e aplica avaliações de qualidade de dados para medir e rastrear automaticamente a integridade dos dados
- Fornece uma linhagem de dados abrangente para compreender as dependências e conexões dos dados, oferecendo visibilidade total sobre como os dados fluem e se transformam entre os sistemas
Limitações da Informatica
- A ferramenta tem uma curva de aprendizado íngreme
Preços da Informatica
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Informatica
- G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre a Informatica?
Uma avaliação da G2 diz:
É uma excelente ferramenta ETL que pode importar dados de várias fontes, realizar transformações e, em seguida, carregá-los nos sistemas de destino com opções de arrastar e soltar.
É uma excelente ferramenta ETL que pode importar dados de várias fontes, realizar transformações e, em seguida, carregá-los nos sistemas de destino com opções de arrastar e soltar.
7. Stitch (ideal para automação de pipeline de dados baseado em nuvem com gerenciamento de esquema)
O Stitch Data é uma ferramenta de integração de dados baseada em nuvem que facilita a extração e o carregamento de dados em seu armazenamento de dados em nuvem, fornecendo conexões com mais de 130 fontes de dados, para que você não precise se preocupar com configurações complexas ou escrever códigos personalizados.
A ferramenta gerencia automaticamente as alterações de esquema, realiza monitoramento em tempo real e envia alertas se algo der errado. Se você precisar preencher dados ausentes, o Stitch oferece preenchimento de dados históricos, mantendo seu data warehouse completo e atualizado.
Melhores recursos do Stitch
- Ajuste a capitalização e modifique o formato do texto dos dados extraídos para maiúsculas, minúsculas ou maiúsculas
- Adicione linhas vazias onde precisar para estruturar seus dados com o “Filtro Inserir Linha”
- Substitua várias palavras-chave de uma só vez usando um único filtro para acelerar o processo de refinamento de dados
Limitações do Stitch
- A ferramenta não oferece recursos de segurança de dados, como login único e autenticação de dois fatores, para proteger seus dados
Preços do Stitch
- Padrão: A partir de US$ 100/mês
- Avançado: US$ 1.250/mês (cobrado anualmente)
- Premium: US$ 2.500/mês (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários do Stitch
- G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stitch?
Uma avaliação da G2 diz:
Fácil de configurar, simples de usar, conecta-se à maioria das principais fontes (bancos de dados) e destinos (data warehouses). Não é preciso muito esforço para começar a usar, com uma configuração simples de CDC. Funciona corretamente 90% das vezes.
Fácil de configurar, configuração simples, conecta-se à maioria das principais fontes (bancos de dados) e destinos (data warehouses). Não é muito complicado começar com uma configuração simples de CDC. Funciona corretamente 90% das vezes.
8. Mailparser (ideal para extração de dados de e-mail e encaminhamento automatizado)
O Mailparser permite criar formulários de extração personalizados para extrair automaticamente exatamente os dados necessários de cada e-mail. Com o encaminhamento avançado, é fácil enviar os dados extraídos diretamente para o seu CRM, planilha do Excel ou para onde eles pertencem.
As ferramentas também ajudam a extrair dados de anexos, sejam eles PDFs, DOCX ou planilhas. Filtros que diferenciam maiúsculas e minúsculas garantem que você extraia sempre os dados corretos.
Principais recursos do Mailparser
- Filtra e-mails irrelevantes para se concentrar apenas nos dados importantes
- Encaminha os dados analisados automaticamente para destinatários ou sistemas designados
- Alerta os usuários em caso de problemas de análise ou extração incorreta de dados
Limitações do Mailparser
- Trabalhar com dados extraídos em formatos JSON pode ser complexo
Preços do Mailparser
- Teste gratuito
- Inicial: US$ 29/mês
- Profissional: US$ 39/mês
- Negócios: US$ 99/mês
- Business++: US$ 299/mês
Avaliações e comentários sobre o Mailparser
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailparser?
Aqui está uma avaliação da G2:
É uma ferramenta realmente poderosa para analisar automaticamente os dados em e-mails. Recebemos centenas de e-mails todos os meses de fornecedores e parceiros com o mesmo formato, por isso o mailparser se destaca na automatização da extração de dados relevantes, poupando tempo e evitando erros.
É uma ferramenta realmente poderosa para analisar automaticamente os dados em e-mails. Recebemos centenas de e-mails todos os meses de fornecedores e parceiros com o mesmo formato, por isso o mailparser se destaca na automatização da extração de dados relevantes, poupando tempo e evitando erros.
9. Talend (Ideal para integração, governança e transformação de dados)
A plataforma Data Fabric da Talend reúne tudo o que você precisa para integração, qualidade e governança de dados em um só lugar. As ferramentas integradas de qualidade de dados ajudam a validar e corrigir automaticamente quaisquer problemas à medida que você avança, para aumentar a confiabilidade dos dados.
O componente tMap da Talend permite mapear e transformar dados visualmente com precisão. Você pode realizar pesquisas, aplicar expressões condicionais, unir várias fontes de dados e reestruturar conjuntos de dados, tudo em uma interface intuitiva de arrastar e soltar.
Principais recursos do Talend
- Implemente políticas de governança de dados com recursos automatizados de rastreamento, auditoria e linhagem para garantir conformidade e transparência
- Aproveite os modelos de aprendizado de máquina para análises preditivas e automatize insights com integração de IA
- Colabore com seus colegas de equipe em projetos de dados com controle de versão e garanta a segurança
Limitações do Talend
- Alguns usuários relatam que o desempenho e a velocidade da plataforma precisam ser melhorados
Preços da Talend
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Talend
- G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre a Talend?
Uma avaliação da G2 afirma:
Ferramenta ETL perfeita para integração de dados. Vários conectores internos podem se conectar a diferentes bancos de dados para mover os dados. A criação de um data warehouse ficou fácil, pois uma metodologia específica de warehouse pode ser implementada com o utilitário interno que a Talend tem a oferecer.
Ferramenta ETL perfeita para integração de dados. Vários conectores internos podem se conectar a diferentes bancos de dados para mover os dados. A criação de um data warehouse ficou fácil, pois uma metodologia específica de warehouse pode ser implementada com o utilitário interno que a Talend tem a oferecer.
10. Matillion (ideal para ETL nativo da nuvem e integração de data warehouse)
O “Data Streams” da Matillion permite que você trabalhe com dados em tempo real, garantindo que você esteja sempre por dentro das novidades. Você também conta com um assistente inteligente com IA para automatizar tarefas, sugerir melhorias e orientá-lo na criação de pipelines de dados.
Além disso, a tela de baixo código da Matillion permite projetar fluxos de trabalho de dados com uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Quando integrado a Modelos de Linguagem Grande (LLMs), você pode simplesmente falar com a Matillion em linguagem natural e obter as respostas de que precisa instantaneamente.
Principais recursos do Matillion
- Garante escalabilidade para plataformas baseadas em nuvem, como AWS, Google Cloud e Azure
- Oferece orquestração completa de dados, indo além do ETL e automatizando os processos de extração, transformação e carregamento do início ao fim
- Integra-se perfeitamente com ferramentas de ciência de dados e aprendizado de máquina para permitir que você aprimore os pipelines de dados com análises avançadas e insights orientados por IA
Limitações do Matillion
- As APIs para recuperar o histórico de tarefas e os tempos médios de execução poderiam ser melhoradas para fornecer um acesso mais eficiente
Preços da Matillion
- Para pessoas físicas: US$ 0 em créditos pré-pagos mensais. Pague conforme usar: US$ 2,50/crédito
- Básico: US$ 1.000 por mês para 500 créditos pré-pagos. Créditos adicionais: US$ 2,18/crédito
- Avançado: US$ 2.000 por mês para 750 créditos pré-pagos. Créditos adicionais: US$ 2,73/crédito
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Matillion
- G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Matillion?
Aqui está uma avaliação da G2:
Sua interface intuitiva simplifica tarefas complexas, enquanto seu poder lida com conjuntos de dados enormes com facilidade. A qualidade dos dados é excelente e a escalabilidade garante que ela cresça junto com sua empresa.
Sua interface intuitiva simplifica tarefas complexas, enquanto seu poder lida com conjuntos de dados enormes com facilidade. A qualidade dos dados é excelente e a escalabilidade garante que eles cresçam junto com sua empresa.
Visualize e acompanhe seus dados com eficiência usando o ClickUp
Quando se trata de extração de dados, você precisa mais do que apenas uma ferramenta. Você precisa de algo que torne seu fluxo de trabalho suave e organizado.
Com os painéis do ClickUp para acompanhar o que é importante, os documentos para armazenar e organizar informações, as automações para economizar tempo em tarefas repetitivas e o Brain para reunir tudo em um só lugar, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para lidar com seus dados sem esforço.
Com agentes de IA, você pode simplificar ainda mais seus processos, trabalhar com mais eficiência e tomar melhores decisões, tudo isso mantendo a organização e o controle.
Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para gerenciar seus dados de maneira eficaz.