as 10 melhores ferramentas de extração de dados para coleta e processamento automatizados de dados

Você tem uma montanha de documentos em sua mesa — registros de clientes, faturas ou ordens de compra. O próximo passo é extrair as informações importantes que estão escondidas neles.

Você sabe que isso não será uma tarefa fácil, pois os dados estão mal organizados e extrair manualmente o que você precisa é um trabalho árduo.

Felizmente, as ferramentas de extração de dados podem automatizar esse processo, reduzindo o tempo e os erros humanos.

Nesta postagem do blog, exploraremos as 10 melhores ferramentas disponíveis para tornar o processo de extração de informações valiosas mais simples, rápido e preciso. Vamos ver como essas ferramentas ajudam a superar a sobrecarga de dados.

Aqui está um rápido resumo das melhores ferramentas de extração de dados:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – Painéis e visualização de dados com inteligência artificial – ClickUp Brain integrado para extrair insights, dados e resumos de documentos – Automação de fluxos de trabalho e colaboração em tempo real – Campos e visualizações personalizados para organização de dados Indivíduos, pequenas e médias empresas, mercado médio, grandes empresas Gratuito para sempre, personalizações para empresas DocParser – SmartAI Parser para configuração rápida – Detecção inteligente de caixas de seleção – Controle de versão para regras de análise – Pré-processamento avançado para maior precisão Empresas de médio porte, grandes empresas Planos pagos a partir de US$ 32,50/mês Hevo Data – Mais de 150 conectores sem código – Monitoramento de pipeline em tempo real – ETL reverso e gerenciamento automatizado de esquemas Empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito, plano pago a partir de US$ 239/mês Nanonets – Treinamento de modelos personalizados sem código – Classificação inteligente de documentos – Validações baseadas em regras e correspondência de 2/3 vias Pequenas empresas, médio porte, grandes empresas Preços personalizados Airbyte – Captura de dados alterados Compatibilidade com mais de 25 destinos – Integração com bibliotecas Python e ferramentas de IA – Conector Builder para integração personalizada Desenvolvedores, empresas de médio porte Gratuito, preços personalizados Informatica – Enriquecimento e classificação de dados aprimorados por IA – Monitoramento de tarefas em tempo real e tratamento avançado de erros – Linha de dados abrangente para visibilidade total do fluxo de dados Empresas Preços personalizados Stitch – Mais de 130 integrações de fontes de dados – Gerenciamento automático de esquemas e alertas – Preenchimento de dados históricos para completar conjuntos de dados Pequenas e médias empresas O plano pago começa em US$ 100/mês Mailparser – Regras e filtros personalizados para análise de e-mails – Extração de dados de anexos – Encaminhamento automático para CRMs ou funções de planilha Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 39/mês Talend – Mapeamento visual de dados com tMap – Ferramentas integradas de qualidade e governança de dados – Ferramentas de análise preditiva e colaboração com inteligência artificial Empresas de médio porte, grandes empresas Preços personalizados Matillion – Dados em tempo real com “Data Streams” – Assistente inteligente de IA para automação e orientação de pipeline – Design com baixo código e fluxos de trabalho do tipo arrastar e soltar Empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito, plano pago a partir de US$ 1000 por mês para 500 créditos pré-pagos

Encontrar a ferramenta certa de extração de dados pode economizar horas de trabalho manual e muita frustração. Mas, com tantas opções disponíveis, o que você deve realmente procurar?

Aqui estão alguns dos recursos de extração de dados que você deve considerar em uma ferramenta:

🤓 IA que fica mais inteligente com o tempo: escolha uma ferramenta que não apenas extraia dados relevantes, mas que realmente aprenda e melhore. A extração com IA significa menos erros e menos tempo gasto corrigindo erros

📃 Não tem modelos? Não há problema: escolha um escolha um software de pesquisa empresarial que não exija a configuração de modelos rígidos para dados não estruturados. A ferramenta deve se adaptar a diferentes documentos, como faturas, contratos etc., sem intervenção manual

✅ Verificações de erros integradas: invista em um bom sistema de recuperação de informações que execute validações automatizadas para detectar erros antes que eles causem problemas

🔧 Integrações: Garanta que a ferramenta se conecte perfeitamente com seus sistemas ERP, CRM, contabilidade e legados para permitir a transferência de dados sem interrupções

⏩ Lida com grandes lotes com facilidade: procure recursos como processamento em massa, extrações programadas, uma opção de pesquisa avançada e fluxos de trabalho com inteligência artificial para manter tudo funcionando perfeitamente

🔐 Mantenha seus dados seguros: certifique-se de que o certifique-se de que o software de automação de documentos siga os padrões do setor, como GDPR, HIPAA e SOC 2, com criptografia e acesso baseado em funções. Dessa forma, você pode armazenar informações confidenciais em um arquivo aberto e pesquisável e garantir a segurança

🙌 Fácil de usar: Priorize interfaces sem código ou com pouco código, com configurações do tipo arrastar e soltar, para que mesmo usuários sem conhecimentos técnicos possam usar a ferramenta com facilidade

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para organizar e gerenciar dados extraídos)

ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que reúne suas tarefas, documentos e dados em um só lugar.

Experimente o ClickUp gratuitamente Use os painéis do ClickUp para acompanhar e destacar métricas importantes para a tomada de decisões estratégicas

Em vez de lidar com várias ferramentas, você pode otimizar os métodos de extração de dados, incluindo o gerenciamento de dados extraídos de documentos dentro do ClickUp.

ClickUp Docs

Por exemplo, o ClickUp Docs é o seu espaço ideal para criar, gerenciar e colaborar em documentos, tudo em um só lugar. Ele permite que as equipes vinculem diretamente os dados extraídos de faturas e contratos às tarefas. Por exemplo, uma tarefa de revisão jurídica pode ter o contrato original anexado para referência.

Colabore com seus colegas de equipe e analise os dados extraídos com o ClickUp Docs

Painéis ClickUp

Depois que o processo de extração de dados é concluído, a próxima etapa é torná-los úteis. É aí que entram os painéis do ClickUp. Eles oferecem uma visualização personalizável e em tempo real dos seus dados, para que você nunca precise adivinhar o que está acontecendo.

Os campos personalizados ajudam a adicionar detalhes do contrato extraídos, como nome do fornecedor, valor do pagamento ou data de vencimento do contrato, às tarefas.

Você também pode criar listas de verificação do ClickUp dentro do Doc e usar o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para convidar membros da equipe a compartilhar suas opiniões. Isso facilita a colaboração em tempo real entre as equipes, sem a necessidade de alternar entre várias ferramentas.

Visualize e acompanhe os dados extraídos usando os painéis do ClickUp

Veja como você pode aproveitar ao máximo:

Transforme seus dados brutos em gráficos, tabelas e barras de progresso fáceis de ler

Classifique e categorize seus dados para obter uma visão clara

Clique em um relatório para ver os detalhes quando precisar de mais contexto

Compartilhe painéis com sua equipe, defina permissões e mantenha as discussões em um só lugar

🎯 Dica de produtividade: imagine que você está processando centenas de faturas diariamente. Com os painéis do ClickUp, você pode acompanhar tudo em tempo real. Um gráfico de barras mostra rapidamente quantas faturas foram processadas e quantas ainda estão pendentes. Uma tabela destaca as discrepâncias que precisam ser revisadas sistematicamente. Se você estiver automatizando partes do processo, uma barra de progresso pode acompanhar a frequência com que a automação extrai com sucesso os principais pontos de dados. Enquanto isso, um widget numérico pode exibir o número total de faturas processadas por dia, permitindo que você verifique rapidamente a produtividade.

Com os painéis que oferecem uma visão clara dos dados extraídos, o próximo passo é garantir que os dados fluam perfeitamente pelos seus fluxos de trabalho.

Automações ClickUp

Com o ClickUp Automations, você pode definir regras que lidam com tarefas repetitivas para você. Seja encaminhando dados para o lugar certo, acionando notificações ou atualizando status automaticamente, a ferramenta pode ajudar você a trabalhar mais rápido e se manter organizado.

Veja como o ClickUp Automations otimiza os fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos:

Atualize automaticamente os status, atribua tarefas ou mova itens à medida que novos dados são adicionados

Garanta que os dados extraídos sejam revisados dentro do prazo, atribuindo-os à equipe de revisão e definindo prazos instantaneamente

Atualize o Salesforce com detalhes do cliente ou envie registros financeiros para o QuickBooks automaticamente usando as integrações do ClickUp. Reduza erros manuais e garanta a consistência dos dados em todas as plataformas

ClickUp Brain

Em seguida, o ClickUp Brain, o assistente de trabalho com inteligência artificial da plataforma, aprimora a automação do fluxo de trabalho ao processar, organizar e otimizar de forma inteligente os dados extraídos.

Em vez de apenas automatizar a entrada manual de dados, o ClickUp Brain ajuda você a analisar dados, detectar padrões e sugerir as próximas etapas, para que você gaste menos tempo gerenciando documentos e mais tempo tomando decisões.

Classifique automaticamente os dados extraídos nas pastas ou tarefas corretas com base no conteúdo usando o ClickUp Brain

Peça ao ClickUp Brain para gerar resumos rápidos de documentos longos ou grandes conjuntos de dados

Obtenha recomendações baseadas em IA para a próxima ação com base nos dados extraídos

Encontre pontos de dados extraídos específicos instantaneamente com consultas em linguagem natural

Analise os dados extraídos e obtenha sugestões em tempo real usando o ClickUp Brain

💡Dica profissional: você pode criar agentes de IA Autopilot personalizados para ajudá-lo a extrair dados com base em gatilhos específicos. Por exemplo, os agentes podem extrair dados de tarefas, listas ou fontes integradas do ClickUp e gerar relatórios resumidos, gráficos ou painéis. Você pode pedir que ele responda a gatilhos como “Resuma o andamento semanal do projeto e destaque as tarefas vencidas”, e ele recuperará uma resposta apropriada.

Modelo de resultados de análise de dados do ClickUp

O próximo passo é transformar esses insights em resultados acionáveis, e é aí que o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp entra em ação. O modelo ajuda as empresas a organizar, analisar e apresentar insights de dados de maneira eficaz.

Obtenha um modelo gratuito Estruture os dados extraídos e entenda os principais insights com o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp

O modelo ajuda as empresas a organizar, analisar e apresentar insights de dados de maneira eficaz. Isso inclui:

Por exemplo, imagine que uma equipe de marketing está analisando o desempenho de uma campanha recente. Usando este modelo, eles podem inserir métricas como taxas de engajamento, estatísticas de conversão e dados demográficos. As ferramentas visuais do modelo ajudam a destacar quais estratégias tiveram mais repercussão junto ao público-alvo.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O grande número de recursos pode ser um pouco assustador para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O que posso dizer de ruim sobre o ClickUp? Ele continua sendo a plataforma mais atualizada e simplificada do mercado. Se você precisa de uma plataforma simples de gerenciamento de projetos ou de uma plataforma complexa e completa, o ClickUp sempre está à altura. A flexibilidade e os relatórios são o que tornam este aplicativo incrível. Você pode se tornar um mestre em documentação e acompanhamento de tarefas com esta plataforma. Sempre usarei o ClickUp para mim e para meus clientes, a fim de criar espaços personalizados que se adaptem aos seus negócios.

O que posso dizer de ruim sobre o ClickUp? Ele continua sendo a plataforma mais atualizada e simplificada do mercado. Se você precisa de uma plataforma simples de gerenciamento de projetos ou de uma plataforma complexa e completa, o ClickUp sempre está à altura. A flexibilidade e os relatórios são o que tornam este aplicativo incrível. Você pode se tornar um mestre em documentação e acompanhamento de tarefas com esta plataforma. Sempre usarei o ClickUp para mim e para meus clientes, a fim de criar espaços personalizados que se adaptem aos seus negócios.

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora dependem de ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter esses mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

2. DocParser (ideal para extração de dados baseados em documentos com regras de análise personalizáveis)

via DocParser

O SmartAI Parser da Docparser cria regras de análise em seu nome, reduzindo o tempo de configuração e minimizando o esforço manual. Além disso, a Detecção inteligente de caixas de seleção identifica e extrai automaticamente os dados das caixas de seleção, facilitando o processamento de formulários e pesquisas específicos do projeto.

Principais recursos do DocParser

Aproveite os formulários de extração de dados pré-configurados para extrair rapidamente informações de vários tipos de dados

Prepare documentos usando técnicas avançadas de pré-processamento, como limpeza, rotação e formatação, para garantir uma extração de dados mais precisa

Acompanhe e gerencie diferentes versões de regras de análise e volte às configurações anteriores quando necessário

Limitações do DocParser

Os problemas de formatação nos dados extraídos exigem ajustes manuais

Preços do DocParser

Inicial: US$ 39/mês

Profissional: US$ 74/mês

Negócios: US$ 159/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do DocParser

G2 : 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DocParser?

Aqui está uma avaliação da G2:

O Docparser é incrivelmente fácil de usar, oferecendo extração precisa de dados, regras de análise personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas.

O Docparser é incrivelmente fácil de usar, oferecendo extração precisa de dados, regras de análise personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas.

📚 Leitura bônus: Melhores ferramentas de web scraping

💡 Curiosidade: a Starbucks não escolhe os locais das lojas aleatoriamente. Eles extraem dados de pedidos móveis, tráfego de pedestres e dados demográficos para prever os melhores locais. Sua ferramenta, Atlas, ajuda a mapear a demanda e evitar o excesso de pessoas nas lojas. Então, da próxima vez que você comprar um café com leite, os dados terão um papel importante em colocar aquela loja exatamente onde você precisa.

3. Hevo Data (ideal para pipelines de dados ELT sem código com monitoramento em tempo real)

via Hevo Data

Com a plataforma ELT sem código da Hevo Data, você pode configurar pipelines de dados rapidamente, sem nenhum conhecimento de programação. Esteja você trabalhando com aplicativos SQL, NoSQL ou SaaS, os mais de 150 conectores pré-construídos da Hevo eliminam a necessidade de integrações manuais.

Você também pode escolher entre transformações pré-carregadas, em trânsito e pós-carregadas, para que seus dados estejam prontos para uso assim que chegarem ao seu armazém. Além disso, o ETL reverso permite enviar dados de volta para sistemas como CRMs ou plataformas de marketing, mantendo seus processos conectados.

Principais recursos do Hevo Data

Oferece gerenciamento automatizado de esquemas para garantir que seus esquemas de destino estejam sempre sincronizados

Oferece monitoramento em tempo real de pipelines de dados e alertas personalizáveis para rastrear problemas

Mantém registros detalhados das operações de dados para facilitar auditorias completas

Limitações do Hevo Data

A transformação de dados complexos pode exigir scripts adicionais ou processamento externo

Preços do Hevo Data

Gratuito: $0

Inicial: US$ 299/mês

Profissional: US$ 849/mês

Fundamental para os negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Hevo Data

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hevo Data?

Uma avaliação da G2 diz:

A maior vantagem do Hevo é sua simplicidade. Ele torna a configuração de pipelines de dados incrivelmente fácil, mesmo para pessoas que não são programadores. O grande número de aplicativos aos quais ele se conecta economiza muito tempo; você não precisa criar integrações personalizadas para tudo. Isso significa que você obtém dados em tempo real fluindo rapidamente para o seu armazém, o que é crucial para tomar boas decisões com base nas informações atuais. Basicamente, ele permite que você se concentre em usar os dados, sem se preocupar com os detalhes técnicos para obtê-los.

A maior vantagem do Hevo é sua simplicidade. Ele torna a configuração de pipelines de dados incrivelmente fácil, mesmo para pessoas que não são programadores. O grande número de aplicativos aos quais ele se conecta economiza muito tempo; você não precisa criar integrações personalizadas para tudo. Isso significa que você obtém dados em tempo real fluindo rapidamente para o seu armazém, o que é crucial para tomar boas decisões com base nas informações atuais. Basicamente, ele permite que você se concentre em usar os dados, sem se preocupar com os detalhes técnicos para obtê-los.

4. Nanonets (ideal para extração de documentos com IA e treinamento de modelos personalizados)

via Nanonets

Com a Nanonets, você obtém modelos de máquina que oferecem 99% de precisão para todos os tipos de documentos — estruturados, não estruturados e semiestruturados. A ferramenta também oferece um recurso de treinamento de modelo personalizado sem código, para que você possa treinar seu modelo para lidar com seus documentos exclusivos de maneira rápida e fácil.

Além disso, você pode aproveitar as regras de decisão para revisar/validar os dados extraídos e sinalizar erros, inconsistências e discrepâncias. E se você precisar de insights dos dados extraídos, pode perguntar a essa ferramenta de pesquisa inteligente qualquer coisa sobre os dados usando uma linguagem simples.

Principais recursos do Nanonets

Incorpore arquivos de várias fontes, como e-mails, armazenamento em nuvem, tickets de suporte e muito mais

Classifique e organize documentos de vários tipos automaticamente

Execute correspondências bidirecionais/tridirecionais ou validações automatizadas para evitar erros na entrada de dados

Limitações do Nanonets

A verificação manual ainda é necessária, reduzindo os ganhos de eficiência esperados em certos casos

Preços da Nanonets

Comece gratuitamente com US$ 200 em créditos

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nanonets

G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Nanonets?

Aqui está uma avaliação da G2:

A Nanonets utiliza algoritmos sofisticados que extraem dados com precisão de faturas, mesmo com layouts complexos ou não padronizados. A IA aprende e melhora continuamente sua precisão de extração, reduzindo erros de entrada manual de dados e economizando tempo significativo para nossa equipe.

A Nanonets usa algoritmos sofisticados que extraem dados com precisão de faturas, mesmo com layouts complexos ou não padronizados. A IA aprende e melhora continuamente sua precisão de extração, reduzindo erros de entrada manual de dados e economizando tempo significativo para nossa equipe.

5. Airbyte (ideal para extração de dados de código aberto com conectores abrangentes)

via Airbyte

O Airbyte é uma plataforma flexível de integração de dados que suporta métodos de extração incremental e completa. Com o “Change Data Capture”, apenas as alterações desde a última sincronização são extraídas para garantir a extração de dados em tempo real e minimizar a carga do sistema.

Este software gratuito oferece uma extensa biblioteca de conectores que ajuda você a cobrir várias fontes de dados, como APIs, bancos de dados, armazenamento de arquivos, etc. O “Connector Builder e Connector Development Kits” permitem que você crie e implante rapidamente conectores personalizados.

Principais recursos do Airbyte

Facilita a integração com fluxos de trabalho de dados existentes e aplicativos baseados em IA, pois é compatível com bibliotecas Python populares, como Pandas, e estruturas de IA, como LangChain e LlamaIndex

Garante o carregamento suave de dados em mais de 25 destinos, com tratamento automático de digitação e deduplicação

Integra-se com dbt, Airflow e Dagster para análise de dados e automação de fluxos de trabalho

Limitações do Airbyte

Não consegue buscar os dados de algumas fontes, como o Google Sheets

Preços do Airbyte

Código aberto : gratuito para sempre

Preços personalizados para todos os outros planos

Avaliações e comentários sobre o Airbyte

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airbyte?

Uma avaliação da G2 diz:

A melhor coisa sobre o airbyte é a facilidade de transferência de dados. Existem muitas fontes e destinos onde podemos transferir os dados entre os diferentes tipos de bancos de dados. E podemos realizar transformações através do dbt para visualização e análise de dados. E mais uma coisa: podemos criar nossos próprios conectores para transferir dados entre os bancos de dados.

A melhor coisa sobre o airbyte é a facilidade de transferência de dados. Existem muitas fontes e destinos onde podemos transferir os dados entre os diferentes tipos de bancos de dados. E podemos realizar transformações através do dbt para visualização e análise de dados. E mais uma coisa: podemos criar nossos próprios conectores para transferir dados entre os bancos de dados.

6. Informatica (ideal para integração e transformação de dados em escala empresarial)

via Informatica

O Informatica PowerCenter é uma ferramenta de gerenciamento de dados completa que oferece recursos avançados de transformação e simplifica a integração de dados em grande escala.

Com recursos como otimização push-down, processamento paralelo e computação em grade, ele pode gerenciar grandes conjuntos de dados, incluindo aqueles com mais de 100.000 linhas, com eficiência. Ele é escalável para lidar com dados na escala de petabytes e oferece monitoramento de tarefas em tempo real e tratamento avançado de erros para ajudá-lo a rastrear problemas com eficiência.

Principais recursos da Informatica

Aproveite a IA e a automação para aprimorar os dados com insights contextuais, classificações e associações, além de melhorar a compreensão e a usabilidade dos dados

Perfil e aplica avaliações de qualidade de dados para medir e rastrear automaticamente a integridade dos dados

Fornece uma linhagem de dados abrangente para compreender as dependências e conexões dos dados, oferecendo visibilidade total sobre como os dados fluem e se transformam entre os sistemas

Limitações da Informatica

A ferramenta tem uma curva de aprendizado íngreme

Preços da Informatica

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Informatica

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Informatica?

Uma avaliação da G2 diz:

É uma excelente ferramenta ETL que pode importar dados de várias fontes, realizar transformações e, em seguida, carregá-los nos sistemas de destino com opções de arrastar e soltar.

É uma excelente ferramenta ETL que pode importar dados de várias fontes, realizar transformações e, em seguida, carregá-los nos sistemas de destino com opções de arrastar e soltar.

📚 Leitura bônus: Os melhores extratores de dados PDF com IA para mineração de informações

7. Stitch (ideal para automação de pipeline de dados baseado em nuvem com gerenciamento de esquema)

via Stitch

O Stitch Data é uma ferramenta de integração de dados baseada em nuvem que facilita a extração e o carregamento de dados em seu armazenamento de dados em nuvem, fornecendo conexões com mais de 130 fontes de dados, para que você não precise se preocupar com configurações complexas ou escrever códigos personalizados.

A ferramenta gerencia automaticamente as alterações de esquema, realiza monitoramento em tempo real e envia alertas se algo der errado. Se você precisar preencher dados ausentes, o Stitch oferece preenchimento de dados históricos, mantendo seu data warehouse completo e atualizado.

Melhores recursos do Stitch

Ajuste a capitalização e modifique o formato do texto dos dados extraídos para maiúsculas, minúsculas ou maiúsculas

Adicione linhas vazias onde precisar para estruturar seus dados com o “Filtro Inserir Linha”

Substitua várias palavras-chave de uma só vez usando um único filtro para acelerar o processo de refinamento de dados

Limitações do Stitch

A ferramenta não oferece recursos de segurança de dados, como login único e autenticação de dois fatores, para proteger seus dados

Preços do Stitch

Padrão: A partir de US$ 100/mês

Avançado: US$ 1.250/mês (cobrado anualmente)

Premium: US$ 2.500/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Stitch

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stitch?

Uma avaliação da G2 diz:

Fácil de configurar, simples de usar, conecta-se à maioria das principais fontes (bancos de dados) e destinos (data warehouses). Não é preciso muito esforço para começar a usar, com uma configuração simples de CDC. Funciona corretamente 90% das vezes.

Fácil de configurar, configuração simples, conecta-se à maioria das principais fontes (bancos de dados) e destinos (data warehouses). Não é muito complicado começar com uma configuração simples de CDC. Funciona corretamente 90% das vezes.

8. Mailparser (ideal para extração de dados de e-mail e encaminhamento automatizado)

via Mailparser

O Mailparser permite criar formulários de extração personalizados para extrair automaticamente exatamente os dados necessários de cada e-mail. Com o encaminhamento avançado, é fácil enviar os dados extraídos diretamente para o seu CRM, planilha do Excel ou para onde eles pertencem.

As ferramentas também ajudam a extrair dados de anexos, sejam eles PDFs, DOCX ou planilhas. Filtros que diferenciam maiúsculas e minúsculas garantem que você extraia sempre os dados corretos.

Principais recursos do Mailparser

Filtra e-mails irrelevantes para se concentrar apenas nos dados importantes

Encaminha os dados analisados automaticamente para destinatários ou sistemas designados

Alerta os usuários em caso de problemas de análise ou extração incorreta de dados

Limitações do Mailparser

Trabalhar com dados extraídos em formatos JSON pode ser complexo

Preços do Mailparser

Teste gratuito

Inicial : US$ 29/mês

Profissional: US$ 39/mês

Negócios: US$ 99/mês

Business++: US$ 299/mês

Avaliações e comentários sobre o Mailparser

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailparser?

Aqui está uma avaliação da G2:

É uma ferramenta realmente poderosa para analisar automaticamente os dados em e-mails. Recebemos centenas de e-mails todos os meses de fornecedores e parceiros com o mesmo formato, por isso o mailparser se destaca na automatização da extração de dados relevantes, poupando tempo e evitando erros.

É uma ferramenta realmente poderosa para analisar automaticamente os dados em e-mails. Recebemos centenas de e-mails todos os meses de fornecedores e parceiros com o mesmo formato, por isso o mailparser se destaca na automatização da extração de dados relevantes, poupando tempo e evitando erros.

📚 Leitura bônus: Organização de arquivos e pastas: estratégias para melhorar seu fluxo de trabalho

9. Talend (Ideal para integração, governança e transformação de dados)

via Talend

A plataforma Data Fabric da Talend reúne tudo o que você precisa para integração, qualidade e governança de dados em um só lugar. As ferramentas integradas de qualidade de dados ajudam a validar e corrigir automaticamente quaisquer problemas à medida que você avança, para aumentar a confiabilidade dos dados.

O componente tMap da Talend permite mapear e transformar dados visualmente com precisão. Você pode realizar pesquisas, aplicar expressões condicionais, unir várias fontes de dados e reestruturar conjuntos de dados, tudo em uma interface intuitiva de arrastar e soltar.

Principais recursos do Talend

Implemente políticas de governança de dados com recursos automatizados de rastreamento, auditoria e linhagem para garantir conformidade e transparência

Aproveite os modelos de aprendizado de máquina para análises preditivas e automatize insights com integração de IA

Colabore com seus colegas de equipe em projetos de dados com controle de versão e garanta a segurança

Limitações do Talend

Alguns usuários relatam que o desempenho e a velocidade da plataforma precisam ser melhorados

Preços da Talend

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Talend

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Talend?

Uma avaliação da G2 afirma:

Ferramenta ETL perfeita para integração de dados. Vários conectores internos podem se conectar a diferentes bancos de dados para mover os dados. A criação de um data warehouse ficou fácil, pois uma metodologia específica de warehouse pode ser implementada com o utilitário interno que a Talend tem a oferecer.

Ferramenta ETL perfeita para integração de dados. Vários conectores internos podem se conectar a diferentes bancos de dados para mover os dados. A criação de um data warehouse ficou fácil, pois uma metodologia específica de warehouse pode ser implementada com o utilitário interno que a Talend tem a oferecer.

10. Matillion (ideal para ETL nativo da nuvem e integração de data warehouse)

via Matillion

O “Data Streams” da Matillion permite que você trabalhe com dados em tempo real, garantindo que você esteja sempre por dentro das novidades. Você também conta com um assistente inteligente com IA para automatizar tarefas, sugerir melhorias e orientá-lo na criação de pipelines de dados.

Além disso, a tela de baixo código da Matillion permite projetar fluxos de trabalho de dados com uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Quando integrado a Modelos de Linguagem Grande (LLMs), você pode simplesmente falar com a Matillion em linguagem natural e obter as respostas de que precisa instantaneamente.

Principais recursos do Matillion

Garante escalabilidade para plataformas baseadas em nuvem, como AWS, Google Cloud e Azure

Oferece orquestração completa de dados, indo além do ETL e automatizando os processos de extração, transformação e carregamento do início ao fim

Integra-se perfeitamente com ferramentas de ciência de dados e aprendizado de máquina para permitir que você aprimore os pipelines de dados com análises avançadas e insights orientados por IA

Limitações do Matillion

As APIs para recuperar o histórico de tarefas e os tempos médios de execução poderiam ser melhoradas para fornecer um acesso mais eficiente

Preços da Matillion

Para pessoas físicas: US$ 0 em créditos pré-pagos mensais. Pague conforme usar: US$ 2,50/crédito

Básico: US$ 1.000 por mês para 500 créditos pré-pagos. Créditos adicionais: US$ 2,18/crédito

Avançado: US$ 2.000 por mês para 750 créditos pré-pagos. Créditos adicionais: US$ 2,73/crédito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Matillion

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Matillion?

Aqui está uma avaliação da G2:

Sua interface intuitiva simplifica tarefas complexas, enquanto seu poder lida com conjuntos de dados enormes com facilidade. A qualidade dos dados é excelente e a escalabilidade garante que ela cresça junto com sua empresa.

Sua interface intuitiva simplifica tarefas complexas, enquanto seu poder lida com conjuntos de dados enormes com facilidade. A qualidade dos dados é excelente e a escalabilidade garante que eles cresçam junto com sua empresa.

Visualize e acompanhe seus dados com eficiência usando o ClickUp

Quando se trata de extração de dados, você precisa mais do que apenas uma ferramenta. Você precisa de algo que torne seu fluxo de trabalho suave e organizado.

Com os painéis do ClickUp para acompanhar o que é importante, os documentos para armazenar e organizar informações, as automações para economizar tempo em tarefas repetitivas e o Brain para reunir tudo em um só lugar, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para lidar com seus dados sem esforço.

Com agentes de IA, você pode simplificar ainda mais seus processos, trabalhar com mais eficiência e tomar melhores decisões, tudo isso mantendo a organização e o controle.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para gerenciar seus dados de maneira eficaz.