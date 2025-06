as 10 melhores alternativas ao aplicativo Twos para notas e produtividade

Em alguns dias, basta uma lista simples para se sentir no controle. 🧸Você anota seus pensamentos, seus lembretes, aquela tarefa que você fica adiando — e, de repente, sua mente fica mais tranquila. Esse é o poder de ferramentas como o aplicativo Twos. É um espaço limpo e minimalista para gerenciar suas notas, acompanhar tarefas pessoais e criar um ritmo para o seu dia.

Mas talvez você tenha começado a querer algo além do planejamento básico de tarefas. Mais estrutura para capturar notas, gerenciar projetos e refletir diariamente? Mais maneiras de revisitar ideias? Mais do que apenas a mesma lista de tarefas, dia após dia?

Se você está criando um segundo cérebro, aprimorando seu aplicativo de lista de tarefas ou explorando uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos para lidar com novas tarefas com intenção, você está no lugar certo. Aqui está uma lista dos 10 melhores aplicativos alternativos ao Twos disponíveis atualmente.

Portanto, se você está procurando algo mais e se perguntando "qual é a alternativa ao aplicativo Twos?", continue lendo.

O que você deve procurar em uma alternativa ao aplicativo Twos?

via Twosapp

🎉 Curiosidade: O nome Twos vem dos dois fundadores e da ideia de que tudo começa com "apenas duas coisas para lembrar"

O Twos é um aplicativo simples, mas seu fluxo de trabalho provavelmente não é.

Quando você está procurando um substituto, quer algo que possa evoluir com suas necessidades. Em algum momento, você pode precisar de um gerenciamento de tarefas mais robusto, notas colaborativas, captura de voz para texto, sincronização de calendário ou apenas lembretes melhores que realmente o alertem na hora certa.

As melhores alternativas ao aplicativo Twos devem ser ferramentas que possam funcionar como seu sistema pessoal de gerenciamento de tarefas, oferecendo suporte tanto para tarefas diárias quanto para objetivos de longo prazo.

Flexível para uso pessoal e profissional

Leve o suficiente para registros diários, mas poderoso o suficiente para projetos

Fácil de usar — porque ninguém tem tempo para aprender um novo sistema do zero

Personalizável, para funcionar da maneira que seu cérebro funciona

Vamos analisar as melhores opções e por que elas podem se tornar sua próxima ferramenta favorita.

🧐 Você sabia? Você pode descobrir que tipo de pensador você é pela maneira como toma notas. Lista com marcadores? Você adora estrutura. Despejar tudo na cabeça? Você é do tipo que pensa primeiro nas ideias.

Alternativas ao aplicativo Twos em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Ideal para transformar notas em ações e gerenciar todo o seu dia Tamanho da equipe: Ideal para quem precisa de gerenciamento de tarefas e assistência de IA Gerenciamento de tarefas com IA, integração de anotações, acompanhamento de projetos, sincronização de calendário Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Logseq Ideal para registros pessoais com prioridade na privacidade e pensamentos conectados Tamanho da equipe: Ideal para quem prefere anotações minimalistas Diário baseado em esboços, links bidirecionais, privacidade local em primeiro lugar, visualização em gráfico Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês para sincronização Anytype Ideal para criar um segundo cérebro privado em vários dispositivos Tamanho da equipe: Ideal para quem precisa organizar notas offline Criptografia de ponta a ponta, prioridade para uso offline, links bidirecionais, multiplataforma Gratuito; planos pagos a partir de US$ 99/ano Superlist Ideal para listas de tarefas elegantes com recursos colaborativos Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam de um gerenciador de tarefas simples e colaborativo Design minimalista, subtarefas, lembretes de tarefas, colaboração em tempo real, multiplataforma Gratuito; a versão Pro custa a partir de US$ 19/mês por pessoa Bear Ideal para escrever e tomar notas de forma organizada e sem distrações Tamanho da equipe: Ideal para quem prefere tomar notas de forma simples para uso pessoal Suporte a Markdown, hashtags para organização, notas criptografadas, aplicativo exclusivo para Apple Avaliação gratuita por 14 dias; Pro por US$ 2,99/mês RemNote Ideal para estudantes e alunos ao longo da vida que precisam de repetição espaçada Tamanho da equipe: Ideal para pessoas focadas em aprender e tomar notas Repetição espaçada, flashcards, suporte a markdown, notas vinculadas, escrita no estilo outliner Gratuito; versão profissional a partir de US$ 8/mês 24me Smart Personal Assistant Ideal para gerenciar tarefas, calendário e lembretes em um só lugar Tamanho da equipe: Ideal para pessoas ocupadas que procuram um sistema unificado Calendário unificado, gerenciamento de tarefas, comandos de voz, alertas inteligentes, sincronização entre plataformas Gratuito; Premium US$ 5,99/mês Supernotes Ideal para anotações rápidas em cartões e colaboração Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam fazer anotações rápidas com colaboração Cartões de notas baseados em Markdown, colaboração em tempo real, visualização gráfica, backlinks Gratuito; Ilimitado por US$ 11/mês MyMind Ideal para pessoas que pensam visualmente e querem salvar e organizar ideias sem esforço. Tamanho da equipe: ideal para criativos ou uso pessoal Categorização automática por IA, salvamento de texto, links, imagens e ideias, pesquisa de texto completo, layout visual Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,99/mês Notability Ideal para notas manuscritas, gravação de áudio e anotações em aulas/trabalhos Tamanho da equipe: Ideal para estudantes, professores ou profissionais Notas manuscritas + digitadas, gravação de áudio, visualização de várias notas, aplicativo exclusivo para Apple Gratuito com funcionalidades limitadas; acesso completo por US$ 19,99/ano

As 10 melhores alternativas ao aplicativo Twos para você

1. ClickUp (ideal para transformar notas em ações e gerenciar todo o seu dia)

O Twos é ótimo para anotar ideias e definir lembretes rápidos, mas seu sistema precisa trabalhar mais quando sua vida fica mais cheia. É hora de explorar as principais ferramentas de produtividade para otimizar suas tarefas.

É aí que o ClickUp se destaca.

Aqui está uma tabela comparativa rápida para mostrar as amplas capacidades do ClickUp enquanto você procura uma alternativa ao aplicativo Twos.

Recurso ClickUp Twos Gerenciamento de tarefas ✅ Avançado 🟡 Básico Assistente de IA ✅ Sim ❌ Não Documentos e diários ✅ Integrado 🟡 Apenas notas Quadros brancos ✅ Sim ❌ Não Automações ✅ Sim ❌ Não Visualização do calendário ✅ Sim 🟡 Básico Lembretes ✅ Avançado ✅ Básico Modelos ✅ Abrangente 🟡 Poucos Integrações ✅ Muitas ❌ Não Aplicativo móvel ✅ Robusto ✅ Sim Colaboração ✅ Em tempo real ❌ Não Campos personalizados ✅ Sim ❌ Não Painéis/Relatórios ✅ Sim ❌ Não Acompanhamento de metas ✅ Sim ❌ Não

Como um verdadeiro aplicativo de gerenciamento de tarefas e ferramenta de gerenciamento de agenda tudo em um, o ClickUp ajuda você a passar de "O que eu preciso fazer?" para "Vamos fazer isso". Ele oferece flexibilidade para criar tarefas instantaneamente a partir de qualquer nota e adicioná-las diretamente ao seu plano semanal, sem perder o foco.

É ideal para pessoas que adoram a leveza do Twos, mas querem uma ferramenta que acompanhe ideias, listas, metas e rotinas recorrentes.

Digamos que você digita: "Consertar a torneira que está vazando, enviar o presente de aniversário, planejar o conteúdo da próxima semana. "

No Twos, é aí que tudo termina. No ClickUp? É só o começo

🧐 Você sabia? Quando seu sistema de gerenciamento de tarefas é consistente em todas as plataformas, sua carga cognitiva diminui. Menos tempo alternando = mais tempo pensando.

Capture, organize e faça brainstorming

📝 Anote e vincule a uma ação com o ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para criar diários de gratidão

O Twos é ótimo para anotações rápidas, mas o ClickUp Docs vai além. Ele é colaborativo, personalizável e integrado ao seu fluxo de trabalho. Em vez de ficar alternando entre aplicativos, gerencie notas e tarefas em um espaço de trabalho compartilhado, para uso individual ou em equipe.

Caso de uso: mantenha um diário no ClickUp Docs.

Escreva pensamentos como:

"Preciso ligar para o meu pai."

"Preciso ligar para o meu pai."

Destaque e clique com o botão direito para transformar em uma tarefa ou lembrete — perfeito para verificações diárias ou autorreflexão.

Você também pode:

Crie agendas semanais

Acompanhe sua gratidão

Salve ideias de artigos ou metas

Incorpore mídias e planilhas

Link para tarefas ou listas

✨ Seja para escrever um diário ou monitorar seu humor, o ClickUp combina escrita e organização em uma plataforma flexível.

💡 Dica profissional: Transforme seu Diário Diário ClickUp em um companheiro de terapia. Marque pensamentos como "ansiedade", "vitórias" ou "gatilhos" para revisitar em sessões de terapia ou apoiar rotinas que reduzem a sobrecarga.

🧩 Faça brainstorming visualmente com os quadros brancos do ClickUp

Colabore com sua comunidade, planeje estratégias de produtos e compartilhe ideias usando os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp permitem que você mapeie ideias, organize seus pensamentos e conecte-os visualmente — perfeito para transformar um brainstorm ou reunião em tarefas práticas.

Caso de uso: Comece com um mapa mental para um novo projeto e, em seguida, converta notas adesivas ou ramificações diretamente em tarefas ou documentos, mantendo seu fluxo criativo e execução em um só lugar.

Melhore seu diário e suas anotações com IA e recursos visuais 🎨 O ClickUp vai além do texto. Use o AI Notetaker para capturar e resumir automaticamente reuniões ou sessões de terapia, transformando pontos-chave em tarefas acionáveis. Quer tornar seu diário de gratidão ou monitor de humor mais expressivo? Gere imagens personalizadas diretamente no seu documento com o ClickUp Brain — basta digitar o que você deseja ver. E se precisar explicar um processo ou compartilhar uma atualização rápida, grave um Clip e incorpore-o diretamente em seu diário ou tarefa. *Com o ClickUp, suas notas, recursos visuais e ações estão sempre conectados, tornando seu sistema de produtividade completo

✨ Transforme pensamentos aleatórios em resultados reais — com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para criar tarefas para seus planos e tenha um assistente de IA constante para ajudá-lo a planejar tudo

Você não precisa mais organizar todas as suas ideias sozinho. O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, pode dividir notas desestruturadas, priorizá-las por urgência e transformá-las em uma lista de tarefas clara e prática.

Caso de uso: Você anota: "Planejar férias". O ClickUp Brain sugere:

Pesquise 3 locais

Finalize as datas da viagem

Compartilhe o itinerário com a família

Defina o orçamento e o prazo para reservas

Você pode editar, agendar ou até mesmo automatizar essas etapas, tudo sem sair do seu espaço de trabalho. Com recursos como agendamento por IA e sugestões inteligentes de prioridade de tarefas, o ClickUp Brain garante que seus planos realmente se alinhem ao seu tempo e disponibilidade.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e administrativas. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas disponíveis em seu calendário com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho excessivo!

📖 Leia mais: Saiba como aproveitar a IA para um agendamento mais inteligente e aumentar sua produtividade.

✅ Listas de tarefas pessoais que se adaptam ao seu dia

Use o ClickUp Tasks para criar suas tarefas diárias e obter um fluxo de trabalho completo para gerenciá-las bem

ClickUp Tasks ajuda você a gerenciar tudo, desde sua rotina matinal até prazos importantes. Em conjunto com o ClickUp Brain, funciona como um assistente de voz para gerenciamento inteligente de tarefas. Se você precisa de um aplicativo de lista de tarefas que vai além de caixas de seleção e oferece suporte a fluxos de trabalho estruturados, o ClickUp é a solução.

Caso de uso: sua lista de domingo à noite

🟢 Compras de supermercado

🔴 Proposta do cliente com prazo para terça-feira

🟡 Ligue para o veterinário

Defina prioridades com códigos de cores, tempos estimados e configurações recorrentes (semanal para compras, mensal para o veterinário). Você pode agendar tarefas com base na urgência ou dividi-las em subtarefas para maior clareza.

Cada tarefa oferece recursos poderosos:

Subtarefas

Status personalizados (como "Em andamento" ou "Aguardando resposta")

Lembretes e automações

Controle de tempo, se for o seu estilo

🧐 Você sabia? Criar uma coluna ou tag "Concluído" em sua ferramenta de anotações pode retreinar seu cérebro para ver o progresso, não apenas a pressão.

⚡ Automatize sua rotina

Aumente a produtividade automatizando tarefas com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations permite que você defina regras para mover tarefas, atribuir usuários ou atualizar status automaticamente.

Caso de uso: quando você termina uma nota e a marca como "Pronta", o ClickUp pode atribuí-la automaticamente à pessoa certa ou movê-la para o seu plano semanal, sem necessidade de etapas manuais.

Planeje, priorize e visualize

🗓️ Planeje sua semana visualmente com o ClickUp Calendar

Use priorização baseada em IA e ajustes automáticos para manter o foco em seus objetivos com o ClickUp Calendar

Com o ClickUp Calendar, você pode planejar seu dia ou semana arrastando tarefas para blocos de tempo. Você também pode ajustar seus planos conforme a vida acontece.

Caso de uso: Você está conciliando trabalho, exercícios físicos e tarefas pessoais. Arraste "acompanhamento de e-mail" para segunda-feira às 10h, "academia" para quarta-feira às 18h e "preparação para o aniversário da minha mãe" para sábado. Pronto.

Além disso, você pode:

Sincronize com o Google Agenda

Classifique seus tipos de tarefas por cores

Alterne para a visualização Quadro, Lista ou Linha do tempo a qualquer momento

🎉 Curiosidade: o Pinterest começou como um quadro digital para coletar ideias, mas muitos usuários o tratam como um diário visual. Seu aplicativo de produtividade pode fazer o mesmo, com uma visualização em calendário.

📊 Acompanhe o progresso com painéis

Com os painéis do ClickUp, você pode priorizar tarefas, acompanhar o progresso e se concentrar no que é mais importante

Os painéis do ClickUp permitem que você veja sua carga de trabalho, prazos e status do projeto em um piscar de olhos.

Caso de uso: Crie um painel para acompanhar suas tarefas diárias, entradas no diário e marcos do projeto — para que você sempre saiba o que precisa fazer e o que vem a seguir.

🎯 Mantenha o foco com o acompanhamento de metas

O ClickUp Goals ajuda você a definir, acompanhar e visualizar o progresso em objetivos pessoais ou profissionais.

Caso de uso: defina uma meta como "Escrever cinco entradas no diário esta semana" ou "Concluir três tarefas importantes" e acompanhe seu progresso automaticamente à medida que você marca os itens concluídos.

🔔 Lembretes inteligentes que não deixam você esquecer

Os lembretes do ClickUp não são apenas alertas passivos, mas estão integrados às suas tarefas e documentos.

Caso de uso: Ao revisar seu diário, você escreve "verificar com a equipe na sexta-feira". Converta essa linha em um lembrete com vencimento na sexta-feira às 10h — com um clique.

Você pode:

Adicione lembretes recorrentes (por exemplo, "Regar as plantas todos os domingos")

Atribua lembretes a si mesmo ou a outras pessoas

Anexe documentos, notas ou arquivos

Transforme comentários de tarefas em acompanhamentos

🔔 Lembrete: esquecer uma tarefa é um feedback, não um fracasso. Ajuste, não julgue.

📱 Gerencie seu dia em qualquer lugar com o aplicativo móvel

O aplicativo móvel ClickUp permite capturar notas, criar tarefas e verificar lembretes em qualquer lugar — para que seu sistema de produtividade esteja sempre com você, não apenas na sua mesa.

Modelos que impulsionam sua rotina

Não sabe por onde começar? O ClickUp oferece modelos para listas de tarefas diárias, diários, bloqueio de tempo e muito mais. Você pode acessar modelos gratuitos para dar início ao seu planejamento.

📝 Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie listas de tarefas simples com este modelo do ClickUp

Quer uma maneira simples de transformar seus pensamentos em um plano focado e prático, sem precisar criar um sistema do zero? O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp oferece exatamente isso. É perfeito para quem precisa de uma estrutura consistente para registrar, priorizar e marcar tarefas diárias, seja para gerenciar um dia inteiro de trabalho ou apenas para manter sua vida organizada.

O que este modelo ajuda você a fazer:

✅ Comece cada dia com um layout claro e pronto para usar

✍️ Registre tarefas assim que elas surgirem e categorize-as por prioridade

⏰ Defina datas de vencimento, lembretes e rotinas recorrentes

🧠 Adicione notas, listas de verificação ou subtarefas para obter contexto adicional

📅 Visualize sua carga de trabalho na visualização Lista, Quadro ou Calendário

🔁 Reutilize-o diariamente sem reformatar — basta duplicar e pronto!

💡 Dica profissional: No ClickUp, conecte seus documentos e tarefas usando relações. Dessa forma, seus textos e ações permanecem vinculados, mesmo semanas depois.

Principais recursos do ClickUp:

ClickUp Brain , ajudando você a otimizar seu fluxo de trabalho do início ao fim Organize ideias, resuma notas e gere planos de ação automaticamente com o, ajudando você a otimizar seu fluxo de trabalho do início ao fim

ClickUp Docs , para que tudo fique conectado e fácil de gerenciar Crie, armazene e vincule notas ou diários a tarefas em tempo real usando o , para que tudo fique conectado e fácil de gerenciar

ClickUp Tasks , garantindo que você nunca perca nada Crie listas de tarefas flexíveis com subtarefas, lembretes e fluxos de trabalho personalizados através do, garantindo que você nunca perca nada

ClickUp Calendar , graças ao agendamento simples por arrastar e soltar Visualize sua semana e ajuste seus planos sem esforço com o , graças ao agendamento simples por arrastar e soltar

ClickUp Reminders , para que você fique à frente das tarefas importantes Transforme pensamentos passageiros em alertas acionáveis usando o , para que você fique à frente das tarefas importantes

Modelos ClickUp , permitindo que você se concentre no que é mais importante Comece rapidamente com configurações plug-and-play para notas, planejamento e muito mais usando os , permitindo que você se concentre no que é mais importante

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário, Gantt ou Linha do tempo para se adequar ao seu estilo de planejamento. Adicione campos personalizados para acompanhar qualquer coisa — humor, prioridade, orçamento ou até mesmo tags de diário

Aplicativo móvel dedicado para ajudá-lo a acessar todas as tarefas e usá-lo como um aplicativo para anotações em qualquer lugar

Limitações do ClickUp:

No início, pode parecer um pouco complicado devido ao grande número de recursos, mas começar com o básico ajuda

Funciona melhor em computadores, embora a versão móvel esteja melhorando rapidamente

Leva um pouco de tempo para configurar, mas oferece recompensas a longo prazo

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Eu costumava viver das minhas notas escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu soube que era a solução para mim

Eu costumava viver das minhas notas escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu soube que era a solução para mim

🌼 Incentivo: você não é "ruim em produtividade" — apenas ainda não encontrou o sistema certo.

2. Logseq (ideal para diários com prioridade na privacidade e pensamento conectado)

via Fonte

O Logseq é como o segundo cérebro dos minimalistas. Se o Twos lhe deu uma amostra do registro diário e da tomada de notas, o Logseq leva isso a um novo patamar com trilhas de pensamentos interligadas e controle offline completo. Construído em uma interface no estilo de um esboço, cada pensamento que você escreve no Logseq pode ser aninhado sob outro, para que suas ideias se organizem naturalmente por meio de pensamentos interligados.

É especialmente ótimo se você escreve um diário, faz anotações pessoais para estudos ou gosta de refletir e ver como suas ideias se conectam ao longo do tempo. Ao contrário do Twos, o Logseq não serve para gerenciar tarefas, mas para ajudá-lo a construir um sistema de conhecimento de longo prazo. É local e de código aberto, o que significa que seus dados ficam com você, e a sincronização é opcional e não obrigatória.

Principais recursos do Logseq

Diário baseado em esboços com pontos de bala recolhíveis

As páginas diárias foram projetadas para incentivar a escrita consistente

Visualização gráfica para visualizar as relações entre as notas

Modelo local e de código aberto para maior privacidade

Links bidirecionais para conectar e revisitar pensamentos relacionados

💡 Dica profissional: Use backlinks no Logseq para conectar suas notas diárias a tópicos como "metas", "insights" ou "aprendizado". Com o tempo, padrões emergem — como se seu cérebro estivesse deixando migalhas de pão.

Limitações do Logseq

Não possui suporte integrado para listas de tarefas ou agendamento

Requer configuração manual ou plug-ins para sincronizar entre dispositivos

Parece estranho para usuários acostumados a aplicativos de anotações lineares

Preços do Logseq:

O Logseq Sync está atualmente em versão beta pública e acessível a colaboradores ativos do Open Collective. Para obter acesso, você pode escolher entre os seguintes níveis de doação mensal:

Patrocinador: US$ 5/mês

Patrocinador: US$ 15/mês

Avaliações e comentários do Logseq:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔔 Lembrete: os sistemas não precisam ser bonitos. Eles só precisam fazer sentido para você.

3. Anytype (ideal para criar um segundo cérebro privado em vários dispositivos)

via Fonte

Se você já desejou ter um aplicativo para anotações que funcionasse como o Notion, mas mantivesse seus dados totalmente privados, o Anytype é o que você está procurando. Ele foi projetado para ser o seu cérebro digital completo, permitindo que você crie páginas para qualquer coisa: anotações, tarefas, pessoas, projetos e ideias. Tudo fica armazenado localmente no seu dispositivo, com criptografia de ponta a ponta e sincronização opcional entre plataformas.

Enquanto o Twos é ideal para anotar pensamentos rápidos, o Anytype ajuda você a criar um sistema totalmente personalizado para organizar todas as áreas da sua vida. Pense nisso como a base do seu próprio sistema operacional pessoal — com mais estrutura e menos preocupações em enviar seus dados para a nuvem.

Principais recursos do Anytype

Funcionalidade offline com sincronização automática criptografada

Sistema baseado em objetos para criar tipos personalizados, como diários, tarefas e livros

Links bidirecionais e visualização gráfica para um mapeamento profundo do conhecimento

Interface sem distrações, projetada para uma escrita focada

Suporte multiplataforma para macOS, Windows, Linux, Android e iOS

Limitações do Anytype

Ainda em fase beta, com algumas funcionalidades limitadas ou em desenvolvimento

Não possui lembretes integrados ou funcionalidade de calendário (por enquanto)

Apresenta uma curva de aprendizado para usuários novos em fluxos de trabalho baseados em objetos

Preços do Anytype:

Explorer: Grátis

Builder: US$ 99/ano

Co-criador: US$ 299 por 3 anos

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Anytype:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🎉 Curiosidade: muitos fundadores individuais usam gerenciadores de tarefas pessoais para acompanhar suas emoções junto com suas tarefas, pois o humor afeta o ritmo de trabalho.

4. Superlist (ideal para listas de tarefas elegantes com recursos colaborativos)

via Fonte

Se você gostou do Twos pela simplicidade, mas sentiu falta de colaboração ou acabamento, o Superlist é uma excelente atualização. Criado pela equipe por trás do Wunderlist, o Superlist traz um toque moderno ao gerenciamento de tarefas, com design clean, listas compartilháveis e recursos que tornam até mesmo o planejamento mais rotineiro agradável.

Você pode criar listas de tarefas pessoais ou compartilhadas, adicionar tarefas, inserir comentários, definir lembretes e organizar tarefas em projetos. Embora não seja tão complexo quanto uma solução completa de gerenciamento de projetos (e esse é o objetivo), ele oferece estrutura suficiente para você manter o foco, sem confusão.

Principais recursos do Superlist

Design minimalista e intuitivo com poderosos recursos de lista de tarefas

Compartilhe listas com familiares, amigos ou equipes para facilitar a colaboração

Suporte para subtarefas, notas, lembretes e anexos

Aplicativos nativos estão disponíveis para macOS, Windows, iOS e Android

Sincronização em tempo real para um planejamento colaborativo perfeito

Limitações da Superlist

Ainda em acesso antecipado, com alguns recursos limitados ou em desenvolvimento

Não possui controle de tempo, automação e recursos avançados de fluxo de trabalho

Oferece menos flexibilidade do que ferramentas como ClickUp ou Notion para planejamentos complexos

Preços da Superlist:

Gratuito

Pro: US$ 19/pessoa/mês

Super: US$ 39/pessoa/mês

Avaliações e comentários da Superlist:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🎉 Curiosidade: O método "Zettelkasten" — que conecta todas as notas a outras ideias — tem mais de 100 anos e ajudou um estudioso a publicar mais de 70 livros.

5. Bear (ideal para escrever e tomar notas de forma organizada e sem distrações)

via Fonte

Se a sua parte favorita do Twos era a simplicidade de anotar coisas sem complicações, o Bear pode ser a escolha perfeita para você. Este aplicativo exclusivo para Apple é adorado por escritores, diaristas e pessoas que gostam de fazer anotações e querem uma interface elegante e a estrutura certa.

O Bear combina formatação markdown, hashtags para organização e uma experiência de escrita agradável — perfeito para capturar notas criativas sem distrações. Embora não tenha sido desenvolvido para gerenciamento de tarefas ou colaboração, é fantástico para notas pessoais, brainstorming criativo ou para manter um diário leve.

Principais recursos do Bear

Interface minimalista e elegante, otimizada para escrita focada

Organização por meio de hashtags, tags aninhadas e filtros poderosos

Suporte a Markdown com atalhos de formatação intuitivos

Criptografia de notas individuais para maior privacidade

Sincronização perfeita entre Mac, iPad e iPhone

Limitações do urso

Limitado a dispositivos Apple sem suporte para várias plataformas

Falta a funcionalidade integrada de gerenciamento de tarefas e calendário

Falta de recursos de colaboração e lembretes para fluxos de trabalho compartilhados

Preço indicativo:

Gratuito: 14 dias de teste

Pro: US$ 2,99/mês

Avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

🌼 Incentivo: se seus pensamentos parecem confusos, isso não é uma falha — é um sinal. Escrevê-los, mesmo que de forma desajeitada, é uma maneira de se encontrar com cuidado e clareza. É por isso que muitos terapeutas agora incentivam seus clientes a usar "páginas diárias" como um aquecimento para a terapia.

6. RemNote (Ideal para estudantes e alunos que precisam de repetição espaçada)

via Fonte

O RemNote é mais do que uma ferramenta para anotações — é um companheiro de reflexão criado para o aprendizado profundo. Se você gosta de transformar suas anotações em flashcards, revisitar ideias importantes ao longo do tempo ou construir um sistema de conhecimento de longo prazo, o RemNote é ideal para você.

Ao contrário do Twos, que é mais focado em listas, o RemNote usa repetição espaçada e pensamento vinculado para ajudar você a lembrar o que escreve, não apenas armazenar. É especialmente útil para estudantes, pesquisadores ou qualquer pessoa que trabalhe com material denso e queira retê-lo.

Principais recursos do RemNote

A repetição espaçada está integrada às notas para uma memorização eficaz

Flashcards gerados diretamente a partir de destaques ou prompts no texto

Notas vinculadas e páginas diárias para apoiar uma revisão estruturada

Suporte a Markdown com escrita no estilo outliner para maior clareza e organização

Acesso sincronizado através de plataformas web e móveis

Limitações do RemNote

A interface parece complexa para usuários casuais ou iniciantes

Não foi projetado para gerenciamento geral de tarefas ou fluxos de trabalho de agendamento

O plano gratuito inclui limitações de armazenamento e recursos de sincronização

Preços do RemNote:

Gratuito

Pro: US$ 8/mês

Pro com IA: US$ 18/mês

Avaliações e comentários do RemNote

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🌼 Incentivo: Não existe bagunça ou minimalismo excessivo. Seu cérebro, seu fluxo, suas regras.

7. 24me Smart Personal Assistant (Ideal para gerenciar tarefas, calendário e lembretes em um só lugar)

via Fonte

Se você está procurando uma alternativa ao Twos que se incline mais para a produtividade com menos esforço, o 24me é como ter um pequeno assistente executivo no bolso. Ele combina suas tarefas, eventos da agenda, notas e lembretes em um painel limpo, para que você não precise mais alternar entre vários aplicativos apenas para se manter atualizado.

Ele foi projetado para profissionais ocupados, pais ou qualquer pessoa que precise de tudo em um só lugar, sem precisar criar sistemas complexos. E sim, ele até lembra você de pagar suas contas.

Principais recursos do 24me Smart Personal Assistant

Visualização unificada de calendário, tarefas, notas e lembretes

Alertas inteligentes com avisos em tempo real, como "Hora de sair", com base no trânsito

Suporte a comandos de voz para criação de tarefas sem usar as mãos

Sincronização perfeita com Outlook, Google Agenda, Apple Agenda e muito mais

Disponível em várias plataformas: iOS, Android e web

Limitações do assistente pessoal inteligente 24me

Não possui visualizações de projetos e organização de tarefas no estilo Kanban

Oferece personalização limitada e não há links diretos entre notas e tarefas

Inclui anúncios e restringe integrações no plano gratuito

Preço do 24me Smart Personal Assistant:

Gratuito

Premium: US$ 5,99/mês

Avaliações e comentários do 24me Smart Personal Assistant

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🎉 Curiosidade: O uso de diários digitais aumenta em janeiro, abril e setembro — ano novo, nova estação, novo ano letivo. Você não está sozinho se estiver recomeçando agora.

8. Supernotes (ideal para anotações rápidas em cartões e colaboração)

via Fonte

O Supernotes traz uma abordagem inovadora para anotações, organizando tudo em cartões pequenos. Se o Twos ajudou você a anotar rapidamente suas ideias, o Supernotes facilita a digitalização, a organização e o compartilhamento, especialmente quando você está focado em uma colaboração em equipe leve.

Cada cartão pode ser marcado, vinculado ou agrupado em cadernos, tornando-o ideal para brainstorming, notas de reuniões ou gerenciamento de conhecimento pessoal. Você pode até mesmo editar em conjunto com outras pessoas em tempo real, sem se preocupar com formatação confusa.

Principais recursos do Supernotes

Cartões de notas rápidos, baseados em markdown, fáceis de pesquisar e organizar

Colaboração em tempo real por meio de comentários e cadernos compartilhados

Visualização em gráfico e links para visualizar e conectar ideias relacionadas

Aplicativo web versátil acessível através do navegador ou desktop em todos os dispositivos

Interface limpa e focada, projetada para velocidade e clareza

Limitações do Supernotes

Não possui gerenciamento de tarefas tradicional e visualizações de calendário

Oferece suporte limitado para acesso offline

Parece fragmentado para usuários que preferem textos longos

Preços do Supernotes:

Gratuito

Ilimitado: US$ 11/mês

Avaliações e comentários do Supernotes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🎉 Curiosidade: O Supernotes foi originalmente criado para ajudar dois amigos a fazerem anotações melhores nas aulas — agora é usado por equipes e profissionais criativos.

9. MyMind (Ideal para pessoas visuais que desejam salvar e organizar ideias sem esforço)

via Fonte

O MyMind é menos uma lista de tarefas e mais um refúgio digital para o seu cérebro. Se você adora a simplicidade de anotar coisas no Twos, mas gostaria de poder salvar artigos, citações, imagens e sites em um só lugar, sem pastas ou tags, este é o aplicativo ideal para você.

Projetado para pensadores visuais e criativos, o MyMind organiza automaticamente tudo o que você salva usando IA. Basta "salvar e esquecer" — depois, encontre novamente quando precisar, com uma exibição bonita e fácil de pesquisar.

Principais recursos do MyMind

Salve textos, links, imagens, destaques e ideias de qualquer fonte

Categorize automaticamente o conteúdo com IA — sem necessidade de tags manuais

Navegue pelo conteúdo em um layout visual bonito, no estilo Pinterest

Use a pesquisa de texto completo e filtros inteligentes para encontrar qualquer coisa rapidamente

Capture conteúdo através da extensão do Chrome, aplicativos móveis ou e-mail

Limitações do MyMind

Não foi projetado para gerenciamento de tarefas ou planejamento diário

Não possui lembretes, visualizações de calendário e fluxos de trabalho estruturados

Oferece colaboração limitada, destinada principalmente para uso pessoal

Preços do MyMind:

Gratuito

Student of Life: US$ 7,99/mês

Mastermind: US$ 12,99/mês

Newton: US$ 299/ano

Avaliações e comentários do MyMind

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧐 Você sabia? Ferramentas de layout visual ativam o sistema de memória espacial do cérebro, facilitando a lembrança de ideias, especialmente para alunos visuais.

10. Notability (ideal para notas manuscritas, gravação de áudio e anotações em aulas/trabalhos)

via Fonte

Se você pensa melhor com uma caneta na mão ou adora gravar notas de voz enquanto anota coisas, o Notability oferece a flexibilidade que o Twos não oferece. O Notability oferece uma experiência nativa e suave de anotações, especialmente para usuários da Apple em iPads ou Macs, onde notas manuscritas e de áudio funcionam perfeitamente.

É a favorita entre estudantes, professores e profissionais que desejam combinar escrita à mão, digitação, esboços e voz em um só lugar.

Seja para fazer anotações em aulas, esboçar ideias em uma reunião ou rabiscar pensamentos pessoais, o Notability mantém tudo sincronizado, pesquisável e fácil de revisar mais tarde.

Principais recursos do Notability

Notas manuscritas e digitadas com suporte total para Apple Pencil

Gravações de áudio sincronizadas perfeitamente com o conteúdo escrito

Modelos integrados para agendas, diários e cadernos

Visualização de várias notas para escrever e consultar lado a lado

Sincronização entre dispositivos iPad, iPhone e Mac

Limitações do Notability

Disponível apenas em dispositivos Apple, sem suporte para Windows ou Android

Saudades da funcionalidade tradicional de gerenciamento de tarefas e lembretes

Colaboração limitada, restrita a PDFs ou apresentações compartilhadas

Preços do Notability:

Gratuito

Acesso total: US$ 19,99/ano

Avaliações e comentários do Notability:

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

🎉 Curiosidade: Os usuários do Notability enviaram votos de casamento escritos à mão, equações matemáticas e rabiscos de crianças na mesma semana.

✨ Menções especiais

Embora essas ferramentas não tenham entrado na lista principal, elas ainda são alternativas fantásticas ao Twos, especialmente se você estiver procurando algo com um pouco mais de personalização, estrutura ou poder de planejamento visual.

Notion:Ideal para planejamento digital personalizável com um espaço de trabalho visualSe você adora construir sistemas do zero, o Notion permite criar tudo, desde listas de tarefas a diários e até mesmo um segundo cérebro completo, com bancos de dados, calendários e layouts bonitos.

Tiimo:Ideal para gerenciamento visual do tempo com lembretes suavesProjetado com usuários neurodivergentes em mente, o Tiimo oferece uma maneira visual e tranquila de planejar seu dia e ajudar na tomada de notas para pessoas com TDAH sem sobrecarregá-las. É ideal para pessoas que desejam rotinas estruturadas e lembretes suaves em vez de horários rígidos.

Akiflow:Ideal para consolidar tarefas em uma agenda diária focadaSe sua lista de tarefas fica em vários lugares (e-mail, Slack, calendário), o Akiflow reúne tudo em uma visualização diária para que você possa bloquear horários, priorizar e passar o dia com menos ruído.

🌼 Se sua mente está confusa, isso não é um fracasso — é um sinal. Descansar não é uma pausa no progresso; é parte dele.

Encontre seu próximo aplicativo de produtividade

O Twos foi ótimo para começar, mas às vezes seu cérebro (e seu dia) precisam de mais apoio. Se você está procurando uma organização mais profunda das notas, lembretes melhores, planejamento visual ou ferramentas colaborativas, há uma alternativa nesta lista que se adapta ao seu estilo.

De esboços minimalistas a quadros de memória visual e centros de produtividade tudo em um, agora você tem opções que podem se adequar ao seu próximo passo.

✨ Procurando algo que faça tudo — notas, tarefas, lembretes, calendários e suporte de IA? Experimente o ClickUp gratuitamente e crie um sistema que ajuda você a capturar suas ideias e colocá-las em prática — sem precisar trocar de aplicativo a cada cinco minutos.