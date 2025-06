os 8 melhores softwares de gestão imobiliária com IA em 2025

Gerenciar imóveis para aluguel é uma grande responsabilidade.

Desde lidar com questões de manutenção e cobrar aluguéis até acompanhar as dúvidas dos inquilinos e a documentação dos contratos, sempre há algo que precisa da sua atenção. E tentar gerenciar tudo isso manualmente? É um caminho rápido para o esgotamento.

É aí que os softwares de gestão imobiliária com IA podem realmente ajudar.

Essas ferramentas cuidam das tarefas repetitivas, como automatizar respostas, enviar lembretes automáticos e sinalizar problemas potenciais com antecedência, para que você possa se concentrar no panorama geral. É uma abordagem proativa que não só ajuda você a se manter organizado, mas também melhora a experiência do inquilino.

Além disso, os inquilinos adoram a conveniência. Permitir que os inquilinos enviem solicitações online, verifiquem seus contratos de locação ou paguem o aluguel a qualquer momento facilita a vida deles e a sua. O resultado? Menos reclamações, menos multas por atraso e maiores taxas de ocupação.

Neste blog, vamos detalhar algumas das principais plataformas de gestão imobiliária com IA disponíveis no mercado, o que elas oferecem, seus preços e para quem são mais indicadas, para que você possa encontrar a opção certa e aumentar sua eficiência geral!

Software de gestão imobiliária com IA em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida para você começar:

Software Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de fluxos de trabalho e colaboração em imóveis Automação de tarefas com IA, fluxos de trabalho personalizados, formulários para inquilinos, painéis, modelos e integrações Plano gratuito disponível Planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês AppFolio Gerenciamento imobiliário em tempo real Seleção de inquilinos, manutenção, contabilidade, contratos digitais e portais para proprietários/inquilinos com IA Preços personalizados TenantCloud Gerenciamento imobiliário abrangente Seleção de inquilinos com IA, manutenção, contabilidade, contratos digitais, portais para proprietários/inquilinos Planos pagos a partir de US$ 18 por mês Mezo Gerenciamento de manutenção com inteligência artificial Manutenção preditiva, ordens de serviço inteligentes, gestão de fornecedores e integração com PMS Preços personalizados TurboTenant Proprietários independentes e locação aprimorada por IA Anúncios automatizados, inscrições digitais, geração de contratos de locação, aluguel online e acompanhamento de reparos Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 9,92 por mês EliseAI Assistência em locação com IA Contabilidade, manutenção, portais para inquilinos, aplicações digitais e seleção Preços personalizados Happy Property Comunicação e envolvimento dos inquilinos Chatbots com IA, respostas automatizadas, integração com PMS e personalização de mensagens Preços personalizados Buildium Gerenciamento imobiliário de nível empresarial Contabilidade, manutenção, portais para inquilinos, aplicações digitais, seleção Os planos pagos começam em US$ 58 por mês

Os preços e recursos estão sujeitos a alterações. Consulte o site do produto para obter os preços mais recentes. *

O que você deve procurar em um software de gestão imobiliária com IA?

Escolher o software de gestão imobiliária com IA certo pode ser uma virada de jogo, mas com tantas opções disponíveis, como escolher o mais adequado? Antes de investir, avalie quais recursos terão o maior impacto nas suas operações diárias e no crescimento a longo prazo.

Primeiro, considere as necessidades e os pontos fracos do seu negócio.

Você está sobrecarregado com a cobrança manual de aluguéis?

Está enfrentando dificuldades com respostas lentas de manutenção?

Ou pretende expandir o seu portfólio sem aumentar as despesas gerais?

O software ideal abordará esses desafios específicos com soluções robustas baseadas em IA. Aqui estão os principais aspectos a serem observados:

Automação: um software eficaz deve otimizar tarefas repetitivas, como acompanhamento de contratos de locação, cobrança de aluguéis e gerenciamento de solicitações de manutenção, liberando sua equipe para se concentrar em atividades de maior valor

Integração com IA: Ferramentas avançadas de IA, como algoritmos de triagem de inquilinos, chatbots para comunicação com inquilinos e recursos de manutenção preditiva, podem reduzir significativamente os riscos e melhorar a eficiência

Sistema centralizado: gerenciar todo o seu portfólio a partir de uma única plataforma ajuda a manter a supervisão, reduzir erros e melhorar a colaboração entre os membros da equipe

Escalabilidade: À medida que seu portfólio de imóveis cresce, seu software deve se expandir de acordo, sem se tornar proibitivamente caro ou complexo

Experiência do usuário: Uma interface intuitiva e fácil de usar, combinada com um suporte ao cliente ágil, garante uma adoção tranquila e satisfação contínua

Personalização e integrações: A capacidade de personalizar a automação do fluxo de trabalho orientada por IA e integrar com outro software (contabilidade, CRM, marketing) oferece flexibilidade e amplia seu ecossistema tecnológico

O melhor software de gestão imobiliária com IA

É hora de analisar as principais opções, detalhando o que torna cada uma delas única, os principais recursos que oferecem, quanto custam e quaisquer desvantagens que você deve conhecer.

1. ClickUp (ideal para gerenciar fluxos de trabalho imobiliários e colaboração em equipe)

Experimente agora Gerencie seus negócios imobiliários com o ClickUp por meio do gerenciamento de tarefas, agendamento e mapas interativos de imóveis

Se você trabalha com gestão imobiliária, sabe como é difícil conciliar tudo: aluguéis, manutenção, marketing, comunicação com os clientes e manter sua equipe em sintonia. É aí que entra o ClickUp para Imóveis.

Pense nisso como seu centro de comando completo, mas com uma atualização significativa de IA graças ao ClickUp Brain.

Com a IA da ClickUp, você pode automatizar tarefas repetitivas que consomem seu dia, como atribuir acompanhamentos para renovações de contratos, agendar inspeções ou enviar lembretes de manutenção. Precisa resumir uma reunião ou redigir rapidamente uma atualização para sua equipe? A IA também pode cuidar disso, para que você nunca fique preso olhando para uma página em branco.

Receba atualizações importantes instantaneamente com o ClickUp Brain

Mas a magia não para por aí. As ferramentas de IA do ClickUp são revolucionárias para o marketing e o gerenciamento de clientes da sua empresa. Imagine ser capaz de criar conteúdo envolvente para boletins informativos ou responder às perguntas dos clientes em tempo recorde.

Se você quer começar com o pé direito, o ClickUp tem modelos prontos especialmente para profissionais do setor imobiliário. Há um modelo de planilha para imóveis para manter todas as suas propriedades e locações organizadas, um modelo de boletim informativo para imóveis (que funciona perfeitamente com IA para criação de conteúdo) e um modelo de marketing para imóveis para ajudar você a planejar e acompanhar suas campanhas.

Obtenha um modelo gratuito Construa uma conexão forte com seus clientes com o modelo de boletim informativo imobiliário da ClickUp

Além da IA, o ClickUp foi desenvolvido para equipes imobiliárias. Você pode configurar fluxos de trabalho personalizados para acompanhamento de locações, manutenção e inspeções, coletar solicitações de inquilinos por meio de formulários, usar modelos de tarefas para tudo o que você faz repetidamente e ficar de olho em tudo com os painéis do ClickUp. Além disso, ele se integra ao seu e-mail, calendário e outras ferramentas imobiliárias, para que tudo funcione em conjunto.

Melhores recursos do ClickUp

Fluxos de trabalho personalizados: adapte processos para acompanhamento de locações, manutenção e inspeções por meio dos status personalizados do ClickUp adapte processos para acompanhamento de locações, manutenção e inspeções por meio das visualizações personalizadas

Formulários de solicitação do inquilino: colete e gerencie as solicitações dos inquilinos de maneira integrada por meio colete e gerencie as solicitações dos inquilinos de maneira integrada por meio dos formulários ClickUp

Modelos de tarefas: padronize operações recorrentes, como mudanças, reparos e acompanhamentos

Painéis: monitore o desempenho dos imóveis, a carga de trabalho da equipe e as principais métricas em um piscar de olhos

Integrações: sincronize com e-mail, calendários e ferramentas imobiliárias populares através sincronize com e-mail, calendários e ferramentas imobiliárias populares através das integrações ClickUp para uma experiência unificada

Limitações do ClickUp

Pode ter uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Para mim, a maior mudança com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de trazer essa consistência para todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

2. AppFolio (Melhor para gestão imobiliária em tempo real)

via AppFolio

A AppFolio oferece um conjunto abrangente de ferramentas baseadas na nuvem para gerenciar diversos tipos de imóveis, incluindo residenciais, comerciais e alojamentos para estudantes.

Os seus recursos baseados em IA simplificam significativamente as operações, abrangendo locação automatizada, acompanhamento eficiente da manutenção e comunicação perfeita com os inquilinos. Isso permite que os profissionais do setor imobiliário gerenciem seus portfólios com notável eficiência, economizando tempo e recursos.

Melhores recursos do AppFolio

Gerencia contabilidade, locação, manutenção e comunicação a partir de uma plataforma única e acessível

Otimize tarefas como cobrança de aluguel, solicitações de manutenção e seleção de inquilinos por meio da automação e de portais dedicados para inquilinos, proprietários e fornecedores

Fornece informações financeiras em tempo real com relatórios detalhados sobre receitas, despesas e desempenho dos imóveis

Oferece um aplicativo móvel completo para gerenciamento em qualquer lugar e ferramentas de IA para ajudar com consultas sobre locação e manutenção

Limitações do AppFolio

Pode ser mais adequado para carteiras maiores

Preços do AppFolio

Preços personalizados

Classificações e avaliações da AppFolio

G2: 4,6/5 (mais de 630 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AppFolio?

Adoro a possibilidade de personalizar os relatórios e, se não houver um relatório de que você precisa, em 9 de cada 10 vezes o Appfolio pode criá-lo para você. A possibilidade de enviar mensagens de texto e e-mails aos inquilinos e proprietários é fundamental para a documentação e manutenção de registros. Nenhum de nós gosta de cometer erros, mas praticamente tudo o que você pode fazer, você também pode desfazer, o que torna a correção de erros muito fácil. O que também é ótimo é que, se você precisar de alguma ajuda, o suporte ao cliente é muito rápido e útil para orientá-lo durante o treinamento. Trabalho com gestão imobiliária há mais de 30 anos e este é, de longe, o melhor programa com o qual já trabalhei.

Adoro a possibilidade de personalizar os relatórios e, se não houver um relatório de que você precisa, em 9 de cada 10 vezes o Appfolio pode criá-lo para você. A possibilidade de enviar mensagens de texto e e-mails aos inquilinos e proprietários é fundamental para a documentação e manutenção de registros. Nenhum de nós gosta de cometer erros, mas praticamente tudo o que você pode fazer, você também pode desfazer, o que torna a correção de erros muito fácil. O que também é ótimo é que, se você precisar de alguma ajuda, o suporte ao cliente é muito rápido e útil para orientá-lo durante o treinamento. Trabalho com gestão imobiliária há mais de 30 anos e este é, de longe, o melhor programa com o qual já trabalhei.

3. TenantCloud (Melhor para gestão imobiliária abrangente)

via TenantCloud

A TenantCloud oferece uma plataforma de gestão imobiliária baseada na nuvem, projetada para otimizar as operações de imóveis residenciais e comerciais. Aproveitando ferramentas avançadas com inteligência artificial, ela simplifica tarefas complexas, como a rigorosa seleção de inquilinos, a coordenação eficiente da manutenção e a cobrança de aluguéis sem complicações.

Este sistema centralizado oferece aos gestores imobiliários uma interface única e intuitiva para supervisionar todo o seu portfólio, economizando tempo e reduzindo as tarefas administrativas.

Principais recursos do TenantCloud

Facilita um processo de locação tranquilo com inscrições online e contratos digitais personalizáveis e em conformidade com a legislação

Vem com portais dedicados para inquilinos e proprietários que promovem uma comunicação clara, permitindo que os inquilinos enviem solicitações e acessem informações

Oferece um acompanhamento robusto da manutenção e gestão de ordens de serviço, permitindo que os gestores imobiliários planejem reparos, atribuam tarefas e monitorem o progresso de forma eficiente

Aproveite poderosas ferramentas de contabilidade e relatórios financeiros para acompanhar despesas, aluguéis e demonstrações de lucros e perdas

Limitações do TenantCloud

Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Opções limitadas de personalização de relatórios

Preços do TenantCloud

Plano inicial: US$ 18,00 por mês

Plano de crescimento: US$ 35,00 por mês

Plano Pro: US$ 60,00 por mês

Plano de negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TenantCloud

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TenantCloud?

O Tenant Cloud é fácil de usar para os nossos inquilinos e para nós. Facilita o acompanhamento do que está a acontecer e onde. Permite uma comunicação aberta com os inquilinos e mantém todos os nossos documentos num único local.

O Tenant Cloud é fácil de usar para os nossos inquilinos e para nós. Facilita o acompanhamento do que está a acontecer e onde. Permite uma comunicação aberta com os inquilinos e mantém todos os nossos documentos num único local.

4. Mezo (Melhor para gerenciamento de manutenção com IA)

via Mezo

A Mezo utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para prever necessidades futuras de manutenção, analisando dados históricos, feedback dos residentes e especificidades do imóvel.

Sua capacidade preditiva permite que os gerentes de propriedades passem de reparos reativos para manutenção preventiva programada, reduzindo significativamente o tempo de inatividade inesperado e os custos de emergência associados. A plataforma também automatiza todo o processo de ordens de serviço, desde o diagnóstico inteligente e a criação detalhada de ordens de serviço (muitas vezes auxiliado por seu assistente virtual, Max) até a atribuição inteligente aos fornecedores mais adequados ou à equipe interna.

Além disso, o Mezo oferece recursos sofisticados de gerenciamento de fornecedores, permitindo que os gerentes imobiliários acompanhem métricas de desempenho, como tempo de resposta, taxas de resolução e custo-benefício.

Melhores recursos do Mezo

Antecipe necessidades para evitar falhas e otimizar o agendamento

Cria, diagnostica e atribui tarefas de forma inteligente para aumentar a eficiência

Monitora métricas de fornecedores para controle de qualidade e custos

Gerencia operações e solicitações de qualquer local

Conecta-se perfeitamente com os sistemas de gestão imobiliária existentes

Limitações do Mezo

Pode ser necessário treinamento para utilizar plenamente os recursos de IA

Preços do Mezo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Mezo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O leasing não é um conceito moderno, é antigo. A prática remonta a cerca de 2000 a.C. na antiga Suméria, onde tabuinhas de argila documentavam o arrendamento de equipamentos agrícolas. Os fenícios também utilizavam fretamentos de navios, semelhantes aos arrendamentos de equipamentos atuais, para financiar empreendimentos marítimos. Essas formas primitivas de leasing eram essenciais para financiar terras, gado e ferramentas, tornando-as a base das economias antigas.

5. TurboTenant (Ideal para proprietários independentes que procuram um serviço de arrendamento otimizado por IA)

via TurboTenant

O TurboTenant é um software de gestão imobiliária poderoso e gratuito, criado especificamente para capacitar proprietários individuais. Ele elimina o incômodo de gerenciar imóveis para aluguel, oferecendo recursos inteligentes e automatizados que simplificam todo o processo de locação e gestão de inquilinos.

Embora se concentre em inteligência prática e específica para tarefas, em vez de integração profunda e abrangente de IA, suas ferramentas inteligentes, como a automação de partes das descrições de locação, aumentam significativamente a eficiência. O TurboTenant foi projetado para oferecer aos proprietários independentes os recursos avançados normalmente encontrados em sistemas pagos, tornando a gestão imobiliária acessível e direta.

Melhores recursos do TurboTenant

Liste todos os seus imóveis para aluguel nos principais sites a partir de um único lugar para atrair mais candidatos

Receba inscrições digitalmente e faça verificações de antecedentes, crédito e despejos com facilidade

Gere documentos de locação personalizáveis e juridicamente válidos, adaptados ao seu estado

Cobre o aluguel online com segurança, com alertas automáticos para pagamentos em dia

Otimize os pedidos de reparos dos inquilinos e acompanhe sua resolução de forma eficaz

Limitações do TurboTenant

Recursos de IA limitados em comparação com outras plataformas

Recursos avançados exigem um plano pago

Preços do TurboTenant

Gratuito

Pro : US$ 9,92/mês (cobrado anualmente)

Premium: US$ 12,42/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do TurboTenant

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TurboTenant?

Gerenciamos quatro pequenas propriedades e este software tem sido extremamente útil para nos manter organizados. A conta básica é gratuita, mas o nível premium é muito barato para tudo o que oferece. Eles também têm um ótimo atendimento ao cliente.

Gerenciamos quatro pequenas propriedades e este software tem sido extremamente útil para nos manter organizados. A conta básica é gratuita, mas o nível premium é muito barato para tudo o que oferece. Eles também têm um ótimo atendimento ao cliente.

6. EliseAI (Melhor para assistência em locação com IA)

via Elise AI

O EliseAI é um CRM inovador de gestão imobiliária com IA, fundamentalmente projetado para revolucionar todo o processo de locação. Ao contrário dos CRMs tradicionais, o EliseAI incorpora inteligência artificial em seu núcleo, automatizando fluxos de trabalho cruciais, desde a consulta inicial do inquilino até a assinatura do contrato de locação.

A sofisticada IA da plataforma atua como um agente de locação virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, envolvendo potenciais locatários por meio de conversas inteligentes e semelhantes às humanas e oferecendo visitas guiadas por IA que proporcionam experiências imersivas sem intervenção humana direta.

Melhores recursos do EliseAI

Oferece visitas virtuais interativas conduzidas por IA, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana

Lida com todas as dúvidas e acompanhamentos dos inquilinos com respostas inteligentes e personalizadas

Atua como IA para geração de leads, qualificando leads, agendando compromissos e envolvendo consistentemente os clientes potenciais para converter

Otimiza a criação e a execução de contratos de locação com eficiência

Conecta-se perfeitamente com o PMS existente para unificar dados e fluxos de trabalho

Limitações do EliseAI

Pode ser necessário realizar etapas adicionais para integrar com os sistemas existentes.

Preços do EliseAI

Preços personalizados

Classificações e avaliações da EliseAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EliseAI?

A Elise economizou mais de 2.000 horas aos nossos profissionais de locação em menos de 6 meses. É fácil de programar, aprender a usar e personalizar. Todos os que trabalham para a Elise oferecem um atendimento ao cliente de qualidade.

A Elise economizou mais de 2.000 horas aos nossos profissionais de locação em menos de 6 meses. É fácil de programar, aprender a usar e personalizar. Todos os que trabalham para a Elise oferecem um atendimento ao cliente de qualidade.

7. Happy Property (Ideal para comunicação e engajamento com inquilinos)

via Happy Property

A Happy Property é especializada em transformar a comunicação com inquilinos, utilizando chatbots com IA e sofisticados sistemas de resposta automatizada. A plataforma tem como único objetivo promover uma maior satisfação dos inquilinos, fornecendo canais de comunicação rápidos, eficientes e consistentes.

A ferramenta não funciona como um pacote completo de gestão imobiliária, mas sua experiência dedicada ao envolvimento dos inquilinos a torna indispensável para gestores imobiliários que desejam melhorar a experiência dos residentes, reduzir o volume de consultas e construir relacionamentos mais sólidos com os inquilinos.

Principais recursos do Happy Property

Emprega chatbots inteligentes para lidar com as dúvidas dos inquilinos e fornecer assistência imediata

Fornece respostas rápidas e precisas a perguntas comuns, reduzindo o tempo de resposta

Conecta-se perfeitamente com o PMS existente para unificar dados e fluxos de trabalho

Permite personalizar mensagens automatizadas para manter a voz da marca e atender às necessidades específicas

Limitações do Happy Property:

Recursos limitados de gestão imobiliária em comparação com seus concorrentes

Preços do Happy Property

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Happy Property:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4/6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Happy Property?

Gosto do fato de o aplicativo ser tão detalhado na forma como você documenta um imóvel! Também gosto que você possa colocar notas em cada seção sobre as fotos que tirou!

Gosto do fato de o aplicativo ser tão detalhado na forma como você documenta um imóvel! Também gosto que você possa colocar notas em cada seção sobre as fotos que tirou!

8. Buildium (Ideal para gestão imobiliária de nível empresarial)

via Buildium

O Buildium é um software de gestão imobiliária robusto e completo, concebido para simplificar as operações dos proprietários e gestores imobiliários. A sua principal vantagem reside na disponibilização de um vasto leque de ferramentas essenciais, em vez de uma integração avançada de IA. No entanto, o Buildium tira partido da IA para a seleção inteligente de inquilinos, a fixação dinâmica de preços de aluguer, a manutenção preditiva e a gestão automatizada de arrendamentos, com vista a melhorar a eficiência operacional e a tomada de decisões.

A ferramenta também centraliza aspectos essenciais da supervisão de imóveis, permitindo que os usuários lidem com eficiência com as tarefas diárias, mantenham registros financeiros claros e promovam uma comunicação eficaz com inquilinos e proprietários. Essa abordagem integrada ajuda os profissionais do setor imobiliário a gerenciar seus portfólios de forma mais eficaz e sistemática.

Principais recursos do Buildium:

Gerencia todas as transações financeiras e gera relatórios essenciais

Otimiza a aquisição de inquilinos com aplicativos digitais e uma triagem completa dos inquilinos

Oferece um sistema organizado para rastrear e gerenciar todas as solicitações de manutenção de imóveis

Oferece portais online dedicados para comunicação transparente e autoatendimento para todas as partes interessadas

Limitações do Buildium:

Os preços podem ser mais elevados para carteiras mais pequenas

Recursos de IA limitados em comparação com outras plataformas

Preços do Buildium:

Essencial : a partir de US$ 58/mês para até 150 unidades

Crescimento : a partir de US$ 183/mês

Premium: a partir de US$ 375/mês

Avaliações e comentários sobre o Buildium:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildium?

É muito prático usar o sistema de e-mail e mensagens de texto, que é muito bom, e acompanhar os inquilinos é muito fácil, além de garantir que ninguém seja esquecido. A interface do usuário é fácil de usar e me dá uma visão muito robusta dos funcionários na área de habitação. Embora o software não tenha sido inicialmente desenvolvido para habitação comercial de funcionários, ele funciona bem para o processo.

É muito prático usar o sistema de e-mail e mensagens de texto, que é muito bom, e acompanhar os inquilinos é muito fácil, além de garantir que ninguém seja esquecido. A interface do usuário é fácil de usar e me dá uma visão muito robusta dos funcionários na área de habitação. Embora o software não tenha sido inicialmente desenvolvido para habitação comercial de funcionários, ele funciona bem para o processo.

Impulsione sua estratégia de gestão imobiliária com IA

À medida que o setor de gestão imobiliária continua a evoluir, a adoção de um software de gestão imobiliária com IA não é mais opcional, mas essencial para se manter competitivo.

Desde a automatização da comunicação com os inquilinos e das tarefas de manutenção até à simplificação da gestão de arrendamentos e da cobrança de rendas, estas ferramentas alimentadas por IA ajudam os gestores imobiliários a poupar tempo, reduzir custos e tomar decisões informadas em todo o seu portfólio.

Seja você um proprietário individual que administra alguns imóveis para aluguel ou uma grande empresa de gestão imobiliária que lida com imóveis comerciais, há uma solução nesta lista que atende às suas necessidades. Plataformas como o ClickUp se destacam por sua capacidade de centralizar fluxos de trabalho, automatizar processos com IA e aumentar a produtividade da equipe, tudo em uma única plataforma.

Em última análise, a combinação certa de tecnologias pode transformar suas operações de gestão imobiliária. Comece hoje mesmo com o ClickUp e veja a diferença por si mesmo!